13 beste LMS voor kleine bedrijven in 2025

Als u eigenaar bent van een klein bedrijf of HR-manager bent, kunt u hier lezen hoe het juiste Learning Management System (LMS) u kan helpen:

Nieuwe medewerkers opleiden zonder uw team te overbelasten

Compliance op koers houden zonder micromanagement

Medewerkers helpen om te leren, niet alleen om online cursussen door te klikken

Toch aarzelen HR-managers en teamleiders nog steeds. Niet omdat ze de waarde van een LMS niet inzien, maar omdat ze zich zorgen maken over de tweede laag van wrijving:

Wie gaat al deze trainingsprogramma's maken?

Zullen werknemers gewoon afdwalen en op 'volgende' klikken?

Heb ik echt tijd om nog een tool te beheren?

Hier is onze lijst met de beste LMS-platforms voor kleine bedrijven die deze problemen direct aanpakken. We hebben tools geselecteerd die het leven gemakkelijker maken met vooraf gebouwde sjablonen, slimme automatiseringen en engagementfuncties die uw medewerkers (en beheerders) tevreden houden.

Of u nu onboarding-, werknemersopleidings- of bijscholingsprogramma's organiseert, deze leerbeheersystemen helpen u daarbij zonder uw HR-team uit te putten.

Als u op zoek bent naar een snel overzicht van de beste leerbeheersystemen, dan is deze tabel iets voor u.

Naam van de tool Belangrijkste functies Beste voor Prijzen* ClickUp ClickUp Brain, maak nog te doen lijstjes en ClickUp Clips om trainingen op te nemen en deel Het meest geschikt voor non-profitorganisaties die een alles-in-één platform nodig hebben voor training, onboarding en projectmanagement Free Forever; aangepast mogelijk voor ondernemingen TalentLMS meer dan 1000 kant-en-klare cursussen, enquêtes opstellen, integratie met BambooHR en Salesforce Het beste voor alles-in-één leren voor groeiende bedrijven Betaalde abonnementen beginnen bij $ 149 per 1-40 gebruikers/maand AbsorbLMS Creëer AI, aftekenlijsten voor cursisten en observatiechecklists Het beste voor compliance-training Aangepaste prijzen Docebo Headless architectuur, AI-aangedreven cursusaanbevelingen en een functie om anderen uit te nodigen om mee te kijken Het beste voor het beheren van compliance-trainingen en certificering Aangepaste prijzen LearnUpon Leertrajecten met meerdere cursussen, if-then-logica voor automatisering van trainingen en speciale portals. Het meest geschikt voor het trainen van meerdere doelgroepen Aangepaste prijzen Thinkific White-label leren, aangepaste domeinen, communityruimtes en aangepaste rollen Het meest geschikt voor bedrijven die online cursussen willen verkopen Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 49 per gebruiker/maand Blackboard Multi-tenant branding, ISO-gecertificeerd, fase voor test, ingebouwde toegankelijkheidscontrole Het meest geschikt voor bedrijven die een schaalbaar trainingsplatform met eigen huisstijl nodig hebben. Aangepaste prijzen Moodle Aangepast competentie-raamwerk, Matrix-berichten, AI Connector Het meest geschikt voor non-profitorganisaties die een aanpasbaar, budgetvriendelijk LMS willen. Free Tovuti 40 soorten content, Dizi AI, maak gebruiker- en subgroepen aan Het beste voor interactieve en meeslepende trainingservaringen Aangepaste prijzen 360 Learning Eenmalige aanmelding (SSO), webgebaseerde bestanden toevoegen, vervaldata voor certificaten als instelling instellen Het beste voor gezamenlijke trainingen Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 8 per gebruiker/maand. iSpring Learn Cursussen auteurship op basis van PowerPoint, eenmalige aanmelding en een aangepast domein voor branding Het beste voor het aanbieden en automatiseren van bedrijfstrainingen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 770 per gebruiker/jaar. Litmos 98.000 kant-en-klare cursussen, meer dan 100 connectoren, gebruik AI om video-inzendingen te analyseren, bekijk de cursusgeschiedenis Het beste voor het geven van trainingen met grote impact Aangepaste prijzen LearnDash Video voortgang, ondersteunt meerdere content formats Het beste voor kleine bedrijven voor het opzetten en beheren van trainingen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 199 per jaar voor 1 website.

Waar moet u op letten bij een LMS voor kleine bedrijven?

Bij het kiezen van een learning management system (LMS) voor een klein bedrijf wilt u functies die tijd besparen, de beheerder overhead verminderen en met u meegroeien. En die uw team of budget niet overbelasten.

Een LMS dat eenvoudig te gebruiken is en uw team de relevante training biedt die ze nodig hebben om hun vaardigheden te verbeteren.

Hier is een praktische checklist met de sleutelfuncties waar u op moet letten:

Interactieve leermodules: Houd medewerkers betrokken met interactieve video's, quizzen en simulaties die het onthouden bevorderen en training minder als een verplichting laten aanvoelen.

Aanpassingsmogelijkheden: Pas het leerbeheersysteem aan de behoeften van uw bedrijf aan met cursussen met uw eigen merknaam, aangepaste content voor trainingsmodules en gepersonaliseerde leertrajecten.

Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat uw LMS meegroeit met uw team en meer gebruikers, cursussen en locaties ondersteunt zonder te vertragen of een dure upgrade te vereisen.

Bijhouden van voortgang: houd de voortgang van cursisten bij en verfijn de training met behulp van ingebouwde quizzen, houd de voortgang van cursisten bij en verfijn de training met behulp van ingebouwde quizzen, enquêtes over de training , certificaten en prestatiebeoordelingen.

Integratiemogelijkheden: maak een verbinding tussen uw LMS en tools zoals Slack, Google Workspace, maak een verbinding tussen uw LMS en tools zoals Slack, Google Workspace, trainingssoftware of uw HRIS om onboarding te stroomlijnen, opdrachten te automatiseren en werknemersgegevens te synchroniseren.

Mobiele toegang: Geef teams de mogelijkheid om onderweg toegang te krijgen tot trainingsmateriaal met een mobielvriendelijk trainingsplatform voor veldmedewerkers, hybride teams of korte lessen tussen taken door.

Rapportage en analyse: Krijg zichtbaarheid in wie wat leert, waar ze vastlopen, en hoe u de trainingen voor alle teams kunt verbeteren met behulp van realtime dashboards en rapporten.

Het beste LMS voor kleine bedrijven

Dit zijn de beste leerbeheersystemen voor kleine bedrijven zoals het uwe.

ClickUp (het meest geschikt voor bedrijven die een alles-in-één platform nodig hebben voor onboarding en continu leerbeheer)

ClickUp, de eerste Coverged AI Workspace, fungeert als een lichtgewicht, aanpasbaar leerbeheersysteem dat werkstroom vereenvoudigt en het taakbeheer voor alle projecten verbetert.

Met de krachtige combinatie van ClickUp Brain + ClickUp Document kunt u trainingshandleidingen, vrijwilligershandboeken, onboardinggidsen en zelfs gepersonaliseerde leerabonnementen maken.

Om het interactiever te maken, kunt u ingesloten video's of infographics uploaden om de content te verrijken. Met Public Deel zijn deze toegankelijk voor vrijwilligers of belanghebbenden zonder dat ze volledige toegang tot ClickUp nodig hebben, waardoor onboarding naadloos verloopt.

Genereer trainingsmateriaal, taken, schema's en meer met de AI-aangedreven werkruimte van ClickUp.

Als uw trainingshandleidingen verspreid zijn over pdf's, spreadsheets, Google Documenten en andere kanalen, zal uw team meer tijd besteden aan het zoeken naar de locatie van deze documenten dan aan het uitvoeren van hun werk. AI-aangedreven Enterprise Search maakt dit deel van het proces echter soepeler, waardoor u binnen enkele seconden alles kunt zoeken in uw werkruimte en geïntegreerde apps van derden.

Naarmate uw bibliotheek met trainingen voor werknemers groeit, kunt u de kennisbeheerfunctie van ClickUp gebruiken om relevante documenten en antwoorden te vinden zonder door mappen te hoeven bladeren. Deze functie maakt eenvoudige opslagruimte en directe toegang tot alle bedrijfskennis mogelijk. U kunt dit doen door al uw trainingsdocumenten en handleidingen om te zetten in interne wiki's.

Heeft u meer persoonlijke hulp nodig? Vraag het aan de agenten in ClickUp! Deze AI-tools voor kennisbeheer kunnen geduldig herhaalde vragen beantwoorden en werkstroom triggeren zonder uw kleine team te overbelasten!

Beantwoord repetitieve vragen in ClickUp Chat-kanalen, automatiseer dagelijkse en wekelijkse rapportage, sorteer en wijs berichten toe, voeg herinneringen toe en meer met ClickUp Autopilot Agents.

ClickUp heeft ook een kant-en-klare sjabloon om u te helpen bij het standaardiseren van de uitrol van trainingsprogramma's. De sjabloon voor het uitrollen van trainingen van ClickUp zorgt, in voorbeeld, voor het organiseren en centraal toegankelijk maken van al uw trainingsmateriaal.

Ontvang een gratis sjabloon Maak en houd uw trainingsplannen bij met behulp van ClickUp's Training Rollout Plan Sjabloon.

Met deze sjabloon kunt u:

Houd de verschillende fases van uw trainingsplannen bij via aangepaste statussen.

Sla informatie over trainingssessies op, organiseer deze en visualiseer deze met behulp van aangepaste velden.

Volg de voortgang van het implementatieplan met ClickUp Dashboards.

Of u nu nieuwe medewerkers opleidt of de ontwikkeling van vaardigheden binnen uw team beheert, de functies van ClickUp sluiten aan bij uw opleidingsbehoeften en ondersteunen uw groei.

De beste functies van ClickUp

Limieten van ClickUp

De mobiele app werkt soms trager dan de desktop-versie, vooral bij complexe projecten of het beheren van meerdere taken.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een G2-recensie:

Mijn team is erg te spreken over de mogelijkheid om taken toe te wijzen voor verantwoordelijkheid en het hoge niveau van aangepaste mogelijkheden! We hebben ruimtes kunnen creëren die aan al onze behoeften voldoen en de voortgang van elke taak kunnen bijhouden. Het is gemakkelijk te gebruiken en de klantenservice is behulpzaam wanneer dat nodig is! Het kostte ons hele team niet veel tijd om ClickUp te implementeren en te integreren, en nu wordt het door iedereen dagelijks gebruikt!

💟 Bonus: Brain MAX is uw AI-aangedreven desktopbegeleider die ook dienst doet als een slim, intuïtief LMS voor kleine bedrijven. Dankzij de diepgaande integratie van uw documenten, trainingsmateriaal en teamcommunicatie maakt Brain MAX het gemakkelijk om leerinhoud te creëren, te organiseren en aan te bieden – allemaal vanaf één platform. U kunt spraak-naar-tekst gebruiken om snel trainingsmodules te bouwen, cursussen toe te wijzen, de voortgang van medewerkers bij te houden en zelfs quizzen of feedbackformulieren te genereren. Brain MAX automatiseert herinneringen, haalt relevante bronnen op en biedt realtime inzichten in het leren van teams, waardoor onboarding en bijscholing naadloos, efficiënt en perfect afgestemd op uw zakelijke behoeften verlopen.

📚 Lees meer: Hoe ons onboardingteam ClickUp gebruikt

2. TalentLMS (het beste voor alles-in-één leren voor groeiende bedrijven)

via TalentLMS

TalentLMS is een leerbeheersysteem dat kleine bedrijven helpt om werknemers, partners of klanten te trainen met minimale installatie. Het is cloudgebaseerd en geschikt voor mobiele apparaten.

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunnen zelfs teams zonder eerdere LMS-ervaring binnen enkele uren online cursussen maken.

U kunt gebruikers beheren, leertrajecten toewijzen en de voortgang bijhouden via ingebouwde rapportage en automatisering. AI-tools ondersteunen het genereren van content voor onboardingdocumenten en het opsporen van vaardigheidstekorten, terwijl gamification-functies, zoals scoreborden en badges, helpen om leerlingen betrokken te houden.

Met flexibele prijzen en minimale IT-betrokkenheid is het een praktische keuze voor groeiende teams die een schaalbare LMS-oplossing nodig hebben.

De beste functies van TalentLMS

Bied interactieve cursussen aan met een verscheidenheid aan opties (meerkeuzevragen, slepen en neerzetten, open vragen) die voldoen aan e-learningcontentstandaarden zoals SCORM, xAPI en cmi5.

Maak enquêtes om resultaten over cursisten en trainingen te verzamelen en te analyseren.

Integreer met platforms zoals BambooHR en Salesforce voor onboarding en het bijhouden van de voortgang van verkooptrainingen.

Limieten van TalentLMS

De mogelijkheden voor rapportage zijn beperkt, zonder de mogelijkheid om rapporten te maken voor cursussen die als een curriculum zijn gegroepeerd.

Prijzen van TalentLMS

Core : $ 149 per 1-40 gebruikers/maand

Grow : $ 299 per 1-70 gebruikers/maand

Pro : $ 579 per 1-100 gebruikers/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van TalentLMS

G2: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TalentLMS?

Hier is een G2-recensie:

Ik vind het geweldig dat we AI kunnen gebruiken en dat we ook alle vrijheid hebben om het systeem aangepast te maken. Er zijn zoveel gebieden waarop we kunnen inspelen om onze trainingen te verbeteren. De rapportage is zeer nuttig en levert waardevolle gegevens op. We konden de content eenvoudig en snel implementeren en het acceptatiepercentage was zeer hoog.

Ik vind het geweldig dat we AI kunnen gebruiken en dat we ook alle vrijheid hebben om het systeem aangepast te maken. Er zijn zoveel gebieden waarop we kunnen inspelen om onze trainingen te verbeteren. De rapportage is zeer nuttig en levert waardevolle gegevens op. We konden de content eenvoudig en snel implementeren en het acceptatiepercentage was zeer hoog.

⚡ Sjabloonarchief: gratis sjablonen voor opleidingsplannen voor werknemers

3. AbsorbLMS (het beste voor compliance-training)

via AbsorbLMS

AbsorbLMS biedt AI-gestuurd leren, genaamd Absorb Skills, waarmee u gepersonaliseerde bijscholingstrajecten voor werknemers kunt aanbieden.

U kunt snel cursussen en quizzen maken met behulp van generatieve AI, zelfs zonder een speciaal L&D-team.

Beheerders kunnen natuurlijke taalcommando's gebruiken om rapportage op te vragen of inschrijvingen te automatiseren, waardoor ze kostbare tijd besparen. Met AI kunt u leerervaringen personaliseren. Deze functie beveelt content aan leerlingen aan op basis van hun individuele voortgang.

Absorb biedt meer dan 20.000 kant-en-klare cursussen, gebaseerd op traditionele trainingsmethoden, voor verschillende sectoren en vaardigheidsniveaus, ondersteund door deskundige begeleiding. Dit is ideaal voor kleine bedrijven die geen fortuin willen uitgeven aan het ontwikkelen van basiscursussen.

De beste functies van AbsorbLMS

Gebruik Create AI om cursussen te onderzoeken, structureren en ontwerpen en voeg interactieve elementen toe om cursisten te boeien.

Leg de aftekeningen van cursisten vast binnen cursussen om te zorgen voor gedocumenteerd bewijs van voltooiing en erkenning.

Houd bij en evalueer hoe goed cursisten hun training kunnen toepassen op praktische taken en procedures die cruciaal zijn voor hun rol, met behulp van observatiechecklists

Limieten van AbsorbLMS

Het beheren van een grote cursusbibliotheek kost momenteel veel tijd, omdat er geen opties voor bulkbewerking beschikbaar zijn.

Prijzen van AbsorbLMS

Aangepaste prijzen

AbsorbLMS-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TalentLMS?

Hier is een G2 -recensie:

De intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface van Absorb is snel te leren en gemakkelijk te gebruiken. Het is zeer flexibel, maar ook stabiel en robuust. Bij nieuwe functies wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van gebruikers. De klantenservice is uitstekend en staat altijd klaar om te helpen!

De intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface van Absorb is snel te leren en gemakkelijk te gebruiken. Het is zeer flexibel, maar ook stabiel en robuust. Bij nieuwe functies wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van gebruikers. De klantenservice is uitstekend en staat altijd klaar om te helpen!

​​📮 ClickUp Insight: 33% van onze respondenten noemt vaardigheidsontwikkeling als een van de AI-toepassingen waarin ze het meest geïnteresseerd zijn. Niet-technische werknemers willen bijvoorbeeld leren hoe ze met een AI-tool codefragmenten voor een webpagina kunnen maken. In dergelijke gevallen geldt: hoe meer context de AI heeft over uw werk, hoe beter de reacties zullen zijn. Als alles-in-één-app voor werk blinkt de AI van ClickUp hierin uit. Het weet aan welk project u werkt en kan specifieke stappen aanbevelen of zelfs taken uitvoeren, zoals het eenvoudig maken van codefragmenten.

4. Docebo (het beste voor het beheren van compliance-trainingen en certificering)

via Docebo

Trainingsinitiatieven mislukken vaak wanneer ze handmatig, inconsistent of moeilijk op te schalen zijn. Dit geldt nog meer wanneer het gaat om het efficiënt trainen van medewerkers in nieuwe software. Als dit niet wordt aangepakt, vertraagt dit de productiviteit en stijgen de onboardingkosten.

Docebo lost dit op met een AI-aangedreven LMS dat het aanmaken van cursussen automatiseert, leertrajecten personaliseert en certificeringen stroomlijnt. Met de headless architectuur kunt u boeiende cursussen maken en deze integreren in uw bestaande tools. Op deze manier maakt u trainingsdoelen en -programma's onderdeel van de dagelijkse werkstroom.

Met mobiele ondersteuning, meertalige toegang en integraties zoals Salesforce en Zoom past Docebo perfect in uw bestaande stack.

De beste functies van Docebo

Krijg eenvoudig en in realtime toegang tot training content die leertrajecten ondersteunt met Docebo Content, LinkedIn Learning en Skills.

Gebruik AI om cursussen aan te bevelen die zijn afgestemd op het gedrag en de behoeften van elke leerling. Met de functie 'uitnodigen om te bekijken' kunnen leerlingen, als voorbeeld, content delen met collega's wanneer ze willen dat zij die content bekijken.

Creëer unieke ruimtes voor gebruikersgroepen om deelname te stimuleren met gemodereerd chatten, leuke spelletjes, prestaties en badges.

Limieten van Docebo

Limiet op het gebied van automatisering op sessie-niveau en toestemming resulteert in extra handmatig werk en workarounds.

Prijzen van Docebo

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Docebo

G2: 4,3/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Docebo?

Hier is een G2-recensie:

Docebo biedt een zeer aanpasbaar platform waarmee we de leerervaring kunnen afstemmen op de huisstijl en stem van ons bedrijf.

Docebo biedt een zeer aanpasbaar platform waarmee we de leerervaring kunnen afstemmen op de huisstijl en stem van ons bedrijf.

5. LearnUpon (het meest geschikt voor het trainen van meerdere doelgroepen)

via LearnUpon

LearnUpon is een cloud-LMS dat kan worden geïntegreerd met uw bestaande platforms, zoals HRIS en CRM.

Zodra een nieuwe medewerker in dienst treedt of een klant zich aanmeldt, wijst LearnUpon hen automatisch relevante trainingsprogramma's toe. Met ondersteuning voor meer dan 20 talen maakt het meertalige LMS van LearnUpon leren toegankelijk voor een wereldwijd publiek.

Met aangepaste branding, op betrokkenheid gerichte functies en intuïtieve dashboards helpt LearnUpon kleine HR-teams bij het aanbieden van professionele, merkgerichte leerprocessen. Dit alles zonder extra technische complexiteit, zodat uw teams zich kunnen concentreren op groei en behoud.

De beste functies van LearnUpon

Structureer het leerproces met flexibele modules, leerpaden met meerdere cursussen en een zelfbedieningscursuscatalogus waarmee cursisten op hun eigen tempo kunnen bladeren en zich kunnen inschrijven.

Automatisering van trainingsprocessen met behulp van slimme 'als/dan'-logica en herbruikbare leerobjecten voor op maat gemaakte leertrajecten.

Aangepaste trainingen voor verschillende doelgroepen via speciale portals, zodat u meerdere leeromgevingen kunt beheren vanaf één LMS-platform.

Beperkingen van LearnUpon

De beschikbare standaardrapportages missen de diepgang die nodig is voor geavanceerde analyses.

Prijzen van LearnUpon

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van LearnUpon

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over LearnUpon?

Hier is een G2 -recensie:

Ik vind de algehele gebruikerservaring prettig. De informatie is gemakkelijk te vinden, je kunt je lessen plannen, de limiet van de toegang stellen tot alleen de target en beoordelingen in je cursussen toestaan om meer te weten te komen over de ervaringen van de cursisten.

Ik vind de algehele gebruikerservaring prettig. De informatie is gemakkelijk te vinden, je kunt je lessen plannen, de limiet van de toegang stellen tot alleen de target en beoordelingen in je cursussen toestaan om meer informatie te verkrijgen over de ervaringen van de cursisten.

🧠 Wist u dat? 74% van de werknemers zegt dat ze nieuwe vaardigheden moeten blijven leren om relevant te blijven in hun werk.

6. Thinkific (het beste voor makers die online cursussen willen verkopen)

via Thinkific

Thinkific is geen doorsnee LMS, maar een cursusbouwer met slepen en neerzetten die video, audio, presentaties, pdf's, downloaden en SCORM-compatibele content ondersteunt.

Met behulp van functies zoals outline generators en bulk importers kunnen makers cursussen ontwerpen zonder technische vaardigheden, een geweldige optie voor kleine bedrijven waar teamleden mogelijk meerdere rollen vervullen.

Om leerlingen gemotiveerd te houden, biedt Thinkific quizzen, opdrachten, enquêtes, certificaten van voltooiing en gamified voortgang. U krijgt ook een mobiele app met uw merknaam voor toegang tot het leerprogramma onderweg.

De beste functies van Thinkific

Bied een merkgebonden, white-label leerervaring door het uiterlijk, aangepaste domeinen, geavanceerde thema-bewerking en tools voor het bouwen van websites aan te passen.

Maak het mogelijk voor makers om rechtstreeks binnen hun leeromgeving speciale, interactieve communityruimtes te bouwen voor cohortgebaseerd leren en exclusieve lidgebieden.

Creëer aangepaste rollen met gedetailleerde toestemming, zodat belanghebbenden alleen zaken zien en beheren die relevant zijn voor hun verantwoordelijkheden.

Thinkific limieten

Leermodules kunnen niet worden gedownload als SCORM-bestanden voor gebruik op andere LMS-platforms, wat grotere bedrijven wellicht nodig hebben.

Prijzen van Thinkific

Basis : $ 49 per gebruiker/maand

Start : $ 99 per gebruiker/maand

Grow : $ 199 per gebruiker/maand

Thinkific Plus: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Thinkific

G2: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Thinkific?

Hier is een G2 -recensie:

Het is gebruiksvriendelijk – het gemakkelijkste LMS dat ik ooit heb gebruikt. Het voldoet aan mijn behoeften, vooral wat betreft het Wysiwyg-aspect. Je kunt er zeker van zijn dat je een prachtige Academy krijgt die je leerlingen een geweldige ervaring biedt, zelfs met het basisabonnement! De prijzen zijn redelijk en het ondersteuningsteam is fantastisch! Ze geven je snel antwoord en zorgen ervoor dat ze elke keer opvolging geven.

Het is gebruiksvriendelijk – het gemakkelijkste LMS dat ik ooit heb gebruikt. Het voldoet aan mijn behoeften, vooral wat betreft het Wysiwyg-aspect. Je kunt er zeker van zijn dat je een prachtige Academy krijgt die je leerlingen een geweldige ervaring biedt, zelfs met het basisabonnement! De prijzen zijn redelijk en het ondersteuningsteam is fantastisch! Ze geven je snel antwoord en zorgen ervoor dat ze elke keer opvolging geven.

🧠 Wist u dat? In 1924 creëerde Sidney Pressey de allereerste leermachine. Deze machine leek op een typemachine die gebruikers niet verder liet gaan tenzij ze de juiste provider gaven.

7. Blackboard (het meest geschikt voor bedrijven die een schaalbaar trainingsplatform met eigen branding nodig hebben)

via Blackboard

Blackboard is een ondernemingsbrede browser-add-on binnen de Video Studio-toolkit.

Als leerbeheersysteem stelt het docenten in staat om video's rechtstreeks in Blackboard op te nemen, te uploaden, te bewerken, van ondertiteling te voorzien en te delen. U hebt geen extra tools of logins nodig.

Het biedt multi-tenant branding en veiligheid op ondernemingsniveau (FedRAMP, ISO-gecertificeerd), waardoor het eenvoudig is om medewerkers, klanten en partners te trainen met behulp van aparte portals voor elk merk of zelfs productkennis.

Blackboard onderscheidt zich van andere LMS-platforms doordat het immersieve 360°-video en VR-headsets ondersteunt voor boeiende, verkennende lessen.

De beste functies van Blackboard

Neem trainingsvideo's op en laat de bewerking rechtstreeks plaatsvinden in de leeromgeving van uw ontwikkelingsprogramma's.

Bied een fase-omgeving waar u training content veilig kunt testen of u kunt voorbereiden op een software-update.

Zoek en los toegankelijkheidsproblemen op met de ingebouwde toegankelijkheidscontrole in de content editor van Blackboard.

Limieten van Blackboard

Het systeem heeft af en toe last van prestatieproblemen, zoals trage laadtijden en incidentele storingen, wat de gebruikerservaring verstoort.

Prijzen van Blackboard

30 dagen gratis proefversie

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Blackboard

G2: 4,0/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Blackboard?

Hier is een G2-recensie:

De huidige mogelijkheden van AI die onlangs als functie zijn geïntroduceerd, zijn voor ons een echte gamechanger. Ze helpen bij het versnellen van de cursussen en beoordelingen die zijn ontworpen met behulp van de AI-structuur en -vragen. Vanuit de gebruikersinterface, die voor iedereen supergemakkelijk te gebruiken is, is de implementatie van tools van derden gewoonweg geweldig en supergemakkelijk. Integratie is nog iets waar ik erg van houd.

De huidige mogelijkheden van AI die onlangs als functie zijn geïntroduceerd, zijn voor ons een echte gamechanger. Ze helpen bij het versnellen van de cursussen en beoordelingen die zijn ontworpen met behulp van de AI-structuur en -vragen. Vanuit de gebruikersinterface, die voor iedereen supergemakkelijk te gebruiken is, is de implementatie van tools van derden gewoonweg geweldig en supergemakkelijk. Integratie is nog iets waar ik erg van houd.

8. Moodle (het meest geschikt voor non-profitorganisaties die een aanpasbaar, budgetvriendelijk LMS willen)

via Moodle

Moodle is een gratis en open-source leerbeheersysteem voor kleine bedrijven.

De tool elimineert de hoge licentiekosten van propriëtaire Learning Management Systems, waardoor professionele training van werknemers onmiddellijk betaalbaar wordt, zelfs met een beperkt budget.

Bovendien kunnen kleine bedrijven dankzij de uitgebreide aangepaste mogelijkheden de trainingscontent, branding en cursuswerkstroom perfect afstemmen op hun behoeften, onder meer door gebruik te maken van voorwaardelijke activiteiten om efficiënt, rol-specifiek leren te garanderen. Dit is cruciaal om het effect van beperkte trainingstijd en middelen te maximaliseren.

Met dit veilige, aanpasbare platform kunt u Moodle zelf hosten voor volledig eigendom van gegevens of MoodleCloud gebruiken voor snellere implementatie en productacceptatie.

De beste functies van Moodle

Importeer en creëer aangepaste competentiekaders en wijs leerplannen toe aan werknemers.

Stimuleer samenwerkend leren via webconferenties, forums en communicatiemogelijkheden tijdens de cursus met Matrix Messaging.

Breid de mogelijkheden van Moodle uit met krachtige plug-ins zoals AI Connector, die AI-tools zoals ChatGPT en DALL-E integreert.

Limieten van Moodle

Het updateproces omvat handmatige stappen zoals het maken van een back-up van de database, het vervangen van kernbestanden en het controleren of plug-ins nog steeds werken.

Prijzen van Moodle

Free

Moodle-beoordelingen en recensies

G2: 4,0/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Moodle?

Hier is een G2-recensie:

Moodle is een van de meest flexibele en functie-rijke open-source Learning Management Systems die er zijn. Ik vind het geweldig dat het volledig kan worden aangepast – van de cursusstructuur tot gebruikerollen, plug-in-integraties en UI-thema's.

Moodle is een van de meest flexibele en met functies voorziene open-source Learning Management Systems die er zijn. Ik vind het geweldig dat het volledig kan worden aangepast – van de cursusstructuur tot gebruikerollen, plug-in-integraties en UI-thema's.

ClickUp Callout: De Connected AI van ClickUp koppelt uw tools, documenten, taken en gegevens aan elkaar, zodat AI-reacties altijd de meest actuele en relevante context binnen uw hele werkruimte weerspiegelen.

9. Tovuti (het beste voor interactieve en meeslepende trainingservaringen)

via Tovuti

Tovuti LMS is een alles-in-één leerbeheersysteem voor kleine bedrijven waarmee u trainingsprogramma's kunt maken, aanbieden, verkopen en bijhouden. Het helpt u bij het bouwen van interactieve cursussen met behulp van meer dan 40 soorten content, waaronder 360° virtuele rondleidingen, scenario's met vertakking en aanklikbare hotspots voor meeslepende leerervaringen.

Dizi AI van Tovuti is uw ingebouwde assistent voor het aanmaken van cursussen, waarmee u ideeën, pdf's of prompts binnen enkele minuten kunt omzetten in voltooide lessen. U uploadt gewoon een bron of typt een prompt, en Dizi genereert cursuscontent, quizzen en zelfs activiteiten, klaar om te publiceren in uw LMS.

Het heeft een bibliotheek met 3 miljoen stockafbeeldingen en meer dan een dozijn interactieve formaten. Voor kleine teams of HR-managers betekent dit snellere implementaties, lagere contentkosten en meer tijd om de effectiviteit van trainingen te verbeteren.

De beste functies van Tovuti

Genereer binnen enkele seconden complete cursussen met Dizi AI, inclusief afbeeldingen en interactieve quizzen.

Verbind Tovuti met uw HRIS- of ERP-systemen via API-verbindingen om gegevens te pushen en te pullen.

Maak een onbeperkt aantal gebruikersgroepen en subgroepen aan en wijs specifieke toestemming toe.

Limieten van Tovuti

Het helpcentrum wordt vaak als generiek beschouwd en biedt niet veel details over specifieke werkstroom.

Prijzen van Tovuti

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tovuti

G2: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Tovuti?

Hier is een G2-recensie:

Ik gebruik Tovuti sinds begin 2022 en ik kan meteen zeggen dat ze van begin tot eind een geweldige partner zijn geweest. Wat iedereen die voor Tovuti kiest voor zijn LMS-behoeften zal opvallen, is dat ze zonder twijfel de beste klantenservice en technische ondersteuning bieden van alle organisaties waarmee ik ooit te maken heb gehad.

Ik gebruik Tovuti sinds begin 2022 en ik kan meteen zeggen dat ze van begin tot eind een geweldige partner zijn geweest. Wat iedereen die voor Tovuti kiest voor zijn LMS-behoeften zal opvallen, is dat ze zonder twijfel de beste klantenservice en technische ondersteuning bieden van alle organisaties waarmee ik ooit te maken heb gehad.

10. 360 Learning (het beste voor collaboratieve training)

via 360 Learning

De krachtigste functie van 360 Learning is de integratie van een enorme database met 30.000 vaardigheidsinvoer en AI-aangedreven tag, die automatisch trainingscontent en werknemersprofielen in kaart brengt bij de juiste vaardigheden.

Deze automatisering zorgt ervoor dat kleine teams zonder handmatige inspanningen zeer gerichte leertrajecten kunnen aanbieden, waardoor trainingen direct relevanter en effectiever worden.

Cruciaal is dat het platform volledig aanpasbare rapportages biedt die eenvoudig kunnen worden gefilterd, opgeslagen en gepland, waardoor drukbezette managers de essentiële, bruikbare gegevens krijgen die ze nodig hebben om de voortgang van hun medewerkers snel bij te houden.

Dat betekent dat u de impact van trainingen kunt meten en naleving kunt aantonen, allemaal sleutelfuncties die ervoor zorgen dat de investering in trainingen een tastbaar rendement oplevert.

De beste functies van 360 Learning

Maak single sign-on (SSO) mogelijk met tools zoals Microsoft, Google, Okta en Myportal voor eenvoudige en veilige toegang.

Voeg webgebaseerde bestanden rechtstreeks toe door URL's van tools zoals Google en Prezi te koppelen, zodat alles op één plek wordt bijgewerkt.

Stel vervaldata voor certificaten in en ontvang automatische herinneringen wanneer ze moeten worden verlengd.

Limieten van 360 Learning

Er zijn limiet mogelijkheden om het uiterlijk van het platform aan te passen aan de huisstijl van het bedrijf.

Prijzen van 360 Learning

Team : $ 8 per gebruiker/maand

Business: Aangepaste prijzen

360 Learning beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over 360 Learning?

Hier is een G2-recensie:

Als Training & Development Manager aan het hoofd van een eenpersoons L&D-team had ik behoefte aan een LMS dat intuïtief, collaboratief en flexibel genoeg was om zowel interne teams als externe retailpartners te ondersteunen. 360Learning voldeed aan al mijn verwachtingen, en meer dan dat.

Als Training & Development Manager aan het hoofd van een eenpersoons L&D-team had ik behoefte aan een LMS dat intuïtief, collaboratief en flexibel genoeg was om zowel interne teams als externe retailpartners te ondersteunen. 360Learning voldeed aan al mijn verwachtingen, en meer dan dat.

11. iSpring Learn (het beste voor het aanbieden en automatisering van bedrijfstrainingen)

via iSpring Learn

iSpring Learn is een ideaal cloudgebaseerd LMS voor kleine bedrijven omdat het de overgang naar professionele digitale training drastisch vereenvoudigt door zijn vertrouwde interface en gebruiksgemak, vergelijkbaar met Microsoft PowerPoint. Met zijn geïntegreerde contenttools, met name om iSpring Suite te ondersteunen, stelt het platform werknemers met basiscomputervaardigheden in staat om bestaande PowerPoint-presentaties, video's en documenten snel om te zetten in interactieve, traceerbare cursussen met quizzen en simulaties. Hierdoor is het niet meer nodig om gespecialiseerde instructieontwerpers in te huren of complexe software vanaf nul te leren.

De tool richt zich op het snel aanmaken van content en biedt realtime beoordelingsrapportage voor het moeiteloos bijhouden van de voortgang. Zo kunnen kleine bedrijven snel trainingsprogramma's lanceren, beheren en de effectiviteit ervan meten zonder dat ze vooraf veel tijd of middelen hoeven te investeren.

De beste functies van iSpring Learn

Beheer alle trainingsactiviteiten, zoals live sessies, workshops en vergaderingen, op één plek met behulp van kalender.

Leid gebruikers van uw bedrijfswebsite om naar iSpring Learn met behulp van single sign-on (SSO) met JWT-technologie.

Pas de URL van het platform aan door uw eigen domein aan iSpring Learn in kaart te brengen voor een merkgerichte ervaring.

Limieten van iSpring Learn

Het afstemmen van voice-overs op video's kan lastig zijn; duidelijkere tutorials zouden nuttig zijn.

Prijzen van iSpring Learn

300 gebruikers : $ 4,46 per gebruiker/per maand

500 gebruikers : $ 3,97 per gebruiker/per maand

1000 gebruikers: $ 3,58 per gebruiker/per maand

Beoordelingen en recensies van iSpring Learn

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over iSpring Learn?

Hier is een G2 -recensie:

Goede interface, veel mogelijkheden om cursussen van hoge kwaliteit te maken, handig om de voortgang van medewerkers bij te houden, en het is geweldig dat je de Suite kunt aanschaffen en fantastisch materiaal kunt maken.

Goede interface, veel mogelijkheden om cursussen van hoge kwaliteit te maken, handig om de voortgang van medewerkers bij te houden, en het is geweldig dat je de Suite kunt aanschaffen en fantastisch materiaal kunt maken.

12. Litmos (het beste voor het geven van trainingen met grote impact)

via Litmos

Litmos is een AI-aangedreven leerbeheersysteem voor kleine bedrijven dat u helpt bij het inwerken en opleiden van medewerkers, het trainen van uw partners en het waarborgen van compliance.

U kunt cursussen maken met behulp van de intuïtieve drag-and-drop-auteur, video's, quizzen en interactieve content insluiten en leertrajecten implementeren voor verschillende rollen en bedrijfsonderdelen.

Het biedt een kant-en-klare bibliotheek met meer dan 98.000 kant-en-klare cursussen over onderwerpen als verkoop, klantervaring, compliance, veiligheid en soft skills.

Litmos-functies

Kies uit meer dan 100 kant-en-klare connectoren of gebruik open API's om werkstroomtools te integreren.

Analyseer video-verzendingen van cursisten met AI om sentiment, spreeksnelheid en gebruik van trefwoorden bij te houden.

Bekijk de versiegeschiedenis van de cursus en herstel op elk moment eerdere versies om de nauwkeurigheid te behouden en fouten te voorkomen.

Limieten van Litmos

Moeilijk bij te werken en te werken met aangepaste velden

Prijzen van Litmos

Aangepaste prijzen

Litmos-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Litmos?

Hier is een G2-recensie:

Litmos is zeer gebruiksvriendelijk, heeft tal van opties, wordt voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd! Ik ben dol op de functie Content Author en ben erg onder de indruk van de voortdurende verbeteringen.

Litmos is zeer gebruiksvriendelijk, heeft tal van opties, wordt voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd! Ik ben dol op de functie Content Author en ben erg onder de indruk van de voortdurende verbeteringen.

13. LearnDash (het beste voor kleine bedrijven voor het beheren van trainingen)

via LearnDash

LearnDash tilt leercontent voor kleine bedrijven direct naar een hoger niveau. Het werkt als een krachtige WordPress-plug-in, dus als u een website heeft, kunt u het gebruiken.

Het grootste voordeel is dat je direct cursussen kunt aanmaken. Je hoeft alleen maar een link naar een YouTube-, Vimeo- of Wistia-afspeellijst in te voeren. De slimme wizard voor het aanmaken van cursussen doet de rest. Deze zet de video-afspeellijst binnen enkele minuten automatisch om in een volledig gestructureerde, professionele online cursus.

Hierdoor hoeven kleine bedrijven niet meer enorm veel tijd te besteden aan het opzetten van trainingen. U kunt direct beginnen met het inwerken van nieuwe medewerkers of het opleiden van klanten, en bestaande video's meteen omzetten in een waardevolle troef.

De beste functies van LearnDash

Schakel video-voortgang in om de les automatisch als voltooid te markeren zodra leerlingen klaar zijn met het bekijken van video's.

Krijg inzicht in betrokkenheidspatronen, bestede tijd en quizprestaties om datagestuurde beslissingen te nemen.

Ondersteunt afbeeldingen, video's, audio, SWF-bestanden, HTML5, SCORM en xAPI.

Limieten van LearnDash

Elementen zoals het bundelen van cursussen en winkelwagentjes zijn onnodig complex.

Prijzen van LearnDash

LearnDash LMS: $ 199/jaar voor 1 website (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van LearnDash

G2: 4,2/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over LearnDash?

Hier is een G2-recensie:

Ik heb nu een aantal websites gebouwd met LearnDash en ik moet zeggen dat de klantenservice een van mijn favoriete functies is. Wat LearnDash zelf betreft, het platform is ongelooflijk gebruiksvriendelijk.

Ik heb nu een aantal websites gebouwd met LearnDash en ik moet zeggen dat de klantenservice een van mijn favoriete functies is. Wat LearnDash zelf betreft, het platform is ongelooflijk gebruiksvriendelijk.

📚 Lees ook: Beste software voor documentsamenwerking voor teams

Met welke LMS moet u beginnen?

Als u net begint, kies dan voor het LMS dat past bij uw bestaande werkstroom. Niet het LMS met de langste lijst met functies.

Gebruikt u al een tool zoals ClickUp voor projectmanagement? Breid deze dan uit naar trainingen met documenten, sjablonen en AI. U hoeft hiervoor niets extra's te leren.

Als u net begint met het gebruik van een leerbeheersysteem voor een klein bedrijf, raden we u aan om te beginnen met ClickUp. Het heeft alle functies die u nodig hebt om de eerste stap te zetten.

De sleutel is om klein te beginnen. Gebruik sjablonen. Test met één team. De beste LMS is degene die uw mensen daadwerkelijk gebruiken en waar ze steeds weer naar terugkeren.

✅ Meld u gratis aan bij ClickUp om aan de slag te gaan met het maken van uw LMS.