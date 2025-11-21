Jira Gantt-grafiek versus ClickUp Gantt-grafiek: wat is beter voor projectplanning?

Wanneer uw team werk plant dat verschillende fasen, afhankelijkheden en deadlines omvat, bieden Gantt-grafieken meer dan alleen een visuele weergave van het werk. Ze zijn de reden waarom u de ene projectmanagementtool boven de andere verkiest.

ClickUp en Jira beloven beide gantt-functionaliteit (of in ieder geval gantt-achtige functie). Welke tool past het beste bij jouw manier van werk?

Als u Jira of ClickUp overweegt als uw projectmanagement, staan wij klaar om u te helpen.

Kiest u voor de tool die native drag-and-drop-tijdlijnen biedt, of voor de tool die gantt-functies achter plug-ins en betaalde upgrades heeft?

Laten we de functies van Jira Gantt-grafiek en ClickUp Gantt-grafiek nog te doen onder de loep nemen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Ideale scenario's voor het gebruik van deze functie

In 1903 ontwikkelde Karol Adamiecki, een Poolse ingenieur, een visuele tool voor projectplanning die hij een harmonogram noemde. Hoewel deze tool sterk leek op de moderne Gantt-grafiek, was hij buiten Oost-Europa niet erg bekend vanwege taalbarrières en beperkte verdeling.

In 1910 creëerde Henry L. Gantt, een Amerikaanse werktuigbouwkundig ingenieur en managementconsultant, onafhankelijk een soortgelijk diagram om de efficiëntie in productie- en militaire projecten te verbeteren. Zijn versie kreeg meer bekendheid in de VS en westerse landen, waardoor het format bekend werd als het Gantt-diagram.

Zelfs vandaag de dag zijn Gantt-grafieken nog steeds een onmisbaar onderdeel van moderne projectmanagementtools.

Met Kanban, tijdlijn, Scrum en een tiental andere weergaven die nu beschikbaar zijn, waarom houdt gantt dan nog steeds stand? En wanneer moet je het gebruiken?

Beheer projecten met opeenvolgende afhankelijkheden : wanneer een vertraging in één taak invloed heeft op de hele tijdlijn, helpen Gantt-grafieken u om het kritieke pad te visualiseren en te begrijpen hoe het verschuiven van één taak invloed heeft op het verdere werk.

Het project in één oogopslag weergeven: Geen enkele andere weergave visualiseert de volledige tijdlijn, taakhiërarchie, afhankelijkheden, mijlpalen en deadlines op één plek zoals een Gantt-diagram dat doet.

Werklasten in evenwicht brengen in omgevingen met beperkte middelen : Gantt-grafieken laten zien wanneer iemand overboekt of onderbenut is, waardoor het gemakkelijker wordt om werk opnieuw toe te wijzen zonder het projectschema te verstoren.

Beheer projecten met veel belanghebbenden : wanneer leidinggevenden duidelijke updates verwachten, bieden Gantt-grafieken een overzichtelijke manier om voortgang, knelpunten en risico's te communiceren.

Omgaan met complexe, meerfasige initiatieven : voor langetermijnprojecten bieden Gantt-grafieken u een weergave van de fasen terwijl u de dagelijkse voortgang bijhoudt, zodat u op koers blijft met belangrijke mijlpalen.

Werk samen met verschillende teams: Gantt-grafieken bieden gedeelde zichtbaarheid in afhankelijke werkstroom, waardoor het ene team begrijpt hoe hun resultaten van invloed zijn op anderen.

Gemaakt voor deadlines: Scrum kan je helpen dingen voor elkaar te krijgen. Kanban kan je helpen flexibel te blijven. Maar gantt houdt je Scrum kan je helpen dingen voor elkaar te krijgen. Kanban kan je helpen flexibel te blijven. Maar gantt houdt je kritieke pad zichtbaar , zodat harde deadlines niet onder de achterstand begraven raken.

🧠 Leuk weetje: Gantt-grafieken werden voor het eerst gebruikt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het Amerikaanse leger gebruikte Gantt-grafieken voor de productieplanning van schepen en wapens. Op dat moment stonden Gantt-grafieken bekend om twee functies: tijd op de x-as en taken of activiteiten op de y-as, met horizontale balken die de duur aangeven.

In één oogopslag: ClickUp Gantt-grafiek versus Jira Gantt-grafiek Functie-vergelijkingstabel

Zowel ClickUp als Jira bieden u de mogelijkheid om projecten op een visuele manier te organiseren en te beheren met behulp van gantt-grafieken en tijdlijnen. Ze bieden essentiële projectmanagementfuncties waarmee u aangepaste werkstroom kunt maken, de voortgang kunt bijhouden, afhankelijkheden kunt opbouwen en mijlpalen efficiënt kunt beheren.

Dat gezegd hebbende, volgen hier de fundamentele verschillen tussen de manier waarop deze tools de Gantt-functie aanbieden aan diverse bedrijven met diverse teams.

Laten we het eens bekijken aan de hand van deze overzichtstabel:

Kritieke padanalyse Berekent en markeert automatisch de volgorde van taken die de kortste duur van het project bepaalt. Beschikbaar via geavanceerde gekoppelde problemen in Advanced Roadmaps (betaalde abonnementen), maar mist automatische, echte kritieke padberekening. Handmatige workarounds of een app van een derde partij zijn nodig. Slack Time Berekent en toont automatisch de hoeveelheid tijd dat een taak kan worden uitgesteld zonder dat dit invloed heeft op de voltooiingsdatum van het project. Deze berekening ontbreekt over het algemeen in de native functies van Jira. Vergelijking van basisgegevens Hiermee kunt u een momentopname van de oorspronkelijke tijdlijn opslaan om de geplande voortgang te vergelijken met de werkelijke voortgang. Moet handmatig worden aangemaakt met behulp van aangepaste velden of een Marketplace-app. AI-assistentie Diep geïntegreerde AI voor het aanmaken van taken, samenvattingen en suggesties Over het algemeen beschikbaar bij betaalde abonnementen. Richt zich op samenvattingen, het genereren van content en slim zoeken in de Atlassian-suite (niet specifiek ingebouwd in de gantt-type weergave). Toegang tot gratis abonnement Beschikbaar in het Free Forever-abonnement Basis tijdlijn (weergave van één project) is beschikbaar. Geavanceerde roadmaps (echte roadmapping voor meerdere projecten) zijn met limiet tot betaalde abonnementen. Taak-afhankelijke afhankelijkheid Teken en koppel taken eenvoudig visueel om afhankelijkheden te creëren. Automatische herplanning is een sleutelfunctie. Geavanceerde visuele afhankelijkheidsaanmaak en -beheer is een kernfunctie van Advanced Roadmaps (betaalde abonnementen). Basisabonnementen zijn afhankelijk van probleem-koppelingen. Ideaal gebruiksscenario Taak- en projecttijdlijnplanning voor multifunctionele teams die onmiddellijk volledige visuele PM-functies nodig hebben. Roadmapping en capaciteit planning voor technische teams in agile omgevingen, sterk geïntegreerd met probleem bijhouden en ontwikkelingswerkstroom.

Wat is ClickUp?

Visualiseer projecten met ClickUp Gantt-grafiekweergave

ClickUp is een alles-in-één app voor werk die projectmanagement, taakbijhouden, teamsamenwerking en analyse samenbrengt in één uniform platform.

ClickUp is niet alleen een projectmanagementtool die u kunt opschalen naarmate u groeit, maar biedt ook een geconvergeerde AI-werkruimte die al uw werkstroom samenbrengt.

Het ondersteunt verschillende projectmanagementmethodologieën, waaronder Agile-werkstroom, traditioneel projectmanagement, watervalbenaderingen en hybride methodologieën. Dit maakt het geschikt voor elke projectstijl en helpt u om werkversnippering te voorkomen, oftewel het beheren van verschillende losstaande werkstroom in verspreide tools.

Een opvallende functie is dat het meer dan 15 aanpasbare weergaven biedt (waarvan één de Gantt-grafiekweergave is). U kunt deze gebruiken om projecten te visualiseren op een manier die het beste werkt voor uw team.

Als u weergaven wilt toevoegen aan uw projecten in ClickUp, bekijk dan deze video.

Functies van ClickUp Gantt-grafiek

Laten we nu eens kijken naar de specifieke functies van de Gantt-grafiekweergave van ClickUp, die u zowel een algemeen overzicht als gedetailleerde controle over uw projecten biedt.

Functie #1 Taakafhankelijkheden en visualisatie van kritieke paden

Analyseer kritieke paden in uw project met ClickUp Gantt-grafiekweergave

Met ClickUp kunt u afhankelijkheden tussen taken creëren door simpelweg te klikken en een lijn tussen de taken te trekken. Deze afhankelijkheden zorgen voor een duidelijke visuele weergave van hoe taken met elkaar verbonden zijn in de tijdlijn van uw project.

Het platform maakt voornamelijk gebruik van 'blokken' en 'wordt geblokkeerd door'-relaties, waardoor taken pas kunnen worden gestart als de taken waarvan ze afhankelijk zijn, zijn voltooid.

Als u op zoek bent naar voorbeelden van Gantt-grafieken, denk dan aan sprintplanning, lanceringstijdlijnen of contentpijplijnen, waarbij elke taak duidelijk in verbinding staat met wat ervoor of erna komt.

Dit is alles wat u kunt bereiken met afhankelijkheden in de Gantt-grafiekweergave van ClickUp:

Kritieke padanalyse : identificeert taken die op tijd moeten worden voltooid om vertraging van het hele project te voorkomen. ClickUp berekent en toont automatisch de langste reeks afhankelijke taken die de minimale voltooiingstijd van uw project bepaalt.

Automatische herplanning : door een taak met afhankelijkheden te verslepen, worden alle afhankelijke taken in de keten automatisch opnieuw gepland, met een optie om weekenden te verbergen en over te slaan, zodat uw softwareontwikkeling teams realistische deadlines kunnen hanteren.

Projectoverschrijdende afhankelijkheden : hiermee kunt u afhankelijkheden tussen verschillende projecten en werkruimten creëren, wat betekent dat u taken uit meerdere projecten aan elkaar kunt koppelen om de coördinatie binnen uw hele portfolio te behouden.

Bulkbeheer van afhankelijkheden : met deze Agile-tool voor projectmanagement kunt u meerdere taken selecteren en in bulk afhankelijkheden creëren. Dit is vooral handig wanneer u complexe tijdlijnen instelt, zoals sprints, productreleases of marketingcampagnes, waarbij verschillende taken afhankelijk zijn van één belangrijke deliverable.

Detectie van afhankelijkheidsconflicten en waarschuwingen: De Gantt-weergave signaleert planningsproblemen tussen projectafhankelijkheden, d.w.z. als een kwaliteitsbeoordelingstaak per ongeluk vóór de ontwikkeling van de functie is gepland, stuurt ClickUp conflictwaarschuwingen.

👀 Wist u dat? Hoewel het gebruik van een kritiek paddiagram u helpt om afhankelijkheden en bijbehorende tijdlijnen te visualiseren, is het een tijdrovende en foutgevoelige taak. Daarom gebruiken de meeste projectmanagers Gantt-diagramsoftware om het kritieke pad van een taak automatisch te identificeren.

ClickUp Insight: *31% van de managers geeft de voorkeur aan visuele borden, terwijl anderen vertrouwen op Gantt-grafieken, dashboard of resourceweergaven. Maar bij de meeste tools moet je kiezen. Als de weergave niet overeenkomt met hoe jij denkt, zorgt dat alleen maar voor extra wrijving. Met ClickUp hoeft u niet te kiezen. Schakel met één klik tussen AI-aangedreven gantt-grafieken, Kanban-borden, dashboard of werklastweergave. En met ClickUp AI kunt u automatisch aangepaste weergaven of samenvattingen genereren op basis van wie er kijkt , of dat nu uzelf, een leidinggevende of uw ontwerper is. 💫 Echte resultaten: CEMEX versnelde productlanceringen met 15% en verkortte communicatievertragingen van 24 uur tot seconden met behulp van ClickUp.

Functie #2 Tijdlijnbeheer en berekening van speling

Zet uw projecten om in tijdlijnen in ClickUp Gantt-grafiekweergave

Met de Gantt-weergave van ClickUp kunt u de tijdlijnen van taken rechtstreeks in het diagram beheren. U kunt taakbalken verslepen om start- of einddatums opnieuw in te plannen zonder op meerdere plaatsen te hoeven klikken. U kunt ook in- en uitzoomen om uw planning per dag, week, maand of kwartaal te bekijken, afhankelijk van hoe gedetailleerd uw planning moet zijn.

Elke taakbalk geeft ook visuele voortgangsbalkjes en het voltooiingspercentage direct op het Gantt-diagram weer. Deze voortgangsindicatoren worden in realtime bijgewerkt wanneer teamleden taken als voltooid markeren of hun status bijwerken.

Voor een optimale toewijzing van middelen kunt u Slack Time Calculations inschakelen om te zien wie de benodigde bandbreedte heeft. Slack Time Calculation geeft aan hoeveel tijd een taak kan worden uitgesteld zonder dat dit invloed heeft op het kritieke pad van het project. Als een ontwerpbeoordeling bijvoorbeeld 3 dagen slack heeft, weet u dat deze (met maximaal 3 dagen) kan worden uitgesteld zonder dat dit vertraging oplevert voor de ontwikkeling.

Als projectmanager kunt u met deze functie prioriteit geven aan taken die onmiddellijke aandacht vereisen en werk opnieuw toewijzen zonder teamleden te overbelasten.

💡 Pro-tip: Als uw taken herhaalbare patronen volgen, zoals goedkeuringen, overdrachten of cross-functionele stappen, kunt u veel tijd besparen door sjablonen voor taakbeheer te gebruiken. Deze bieden u een vooraf opgezette structuur voor terugkerende werkstroom, zodat u niet elke keer handmatig dezelfde taakverdeling hoeft te maken. Bekijk hoe ClickUp dit aanpakt voor een Agile-werkstroom:

Functie #3 Rapportage en dashboards

Met ClickUp kunt u Gantt-grafieken rechtstreeks in aanpasbare dashboards insluiten, waardoor het gemakkelijker wordt om de projectstatus te communiceren en beslissingen over de toewijzing van middelen aan het management te rechtvaardigen. U kunt Gantt-grafieken koppelen aan andere widgets, zoals taakvoortgang, tijdsregistratie of sprintsnelheid, om een volledig beeld te krijgen van wat er in het project gebeurt.

Krijg sneller projectupdates met AI-samenvattingen in ClickUp Dashboards.

Dankzij de geavanceerde rapportagemogelijkheden kunt u Gantt-gegevens filteren op toegewezen personen, deadlines, prioriteitsniveaus of projectfasen. U kunt zelfs nog een stap verder gaan en rapporten automatiseren en plannen via de intuïtieve interface, zodat ze regelmatig worden verspreid onder teamleden en belanghebbenden.

Functie #4 Gantt-tijdlijnsjabloon

ClickUp Gantt-tijdlijn-sjabloon elimineert de installatie die doorgaans nodig is om gantt-grafieken helemaal opnieuw te maken. Het sjabloon biedt een kant-en-klaar raamwerk dat teams kunnen aanpassen aan hun specifieke projectbehoeften, terwijl beproefde structurele elementen behouden blijven voor een uitgebreide projectdekking.

Ontvang een gratis sjabloon Weergave van meerdere projecten op één gantt met de ClickUp Gantt-sjabloon.

Met de Gantt-tijdlijn-sjabloon van ClickUp kunt u:

Toegang tot meerdere tijdlijnperspectieven : schakel tussen weekweergaven voor directe taakfocus, maandweergaven voor projectfasen en jaarweergaven voor : schakel tussen weekweergaven voor directe taakfocus, maandweergaven voor projectfasen en jaarweergaven voor strategische planning op lange termijn.

Maak gebruik van ingebouwde projectmanagementfuncties : de sjabloon bevat functies voor tijdsregistratie, afhankelijkheidswaarschuwingen, geautomatiseerde e-mails en tags om de projectcoördinatie vanaf het begin te verbeteren.

Standaardiseer projectplanning voor alle teams : met vooraf ingestelde taakgroeperingen, statussen en mijlpalen helpt de sjabloon verschillende teams om een consistente structuur te volgen, terwijl ze waar nodig nog steeds ondergaan een aangepaste bewerking.

Filteren op aangepaste velden: u kunt het Gantt-diagram filteren op toegewezen persoon, prioriteit of taakfase om een zeer gericht overzicht te krijgen van de noodzakelijke sleutelelementen om een beslissing te nemen.

Functie #5 Toewijzing van middelen en beheer van de werklast

Met de Gantt-weergave van ClickUp kunt u overbelasting of hiaten opsporen door de tijdlijnen van taken naast de toegewezen personen weer te geven. Als twee taken met hoge prioriteit voor dezelfde persoon elkaar overlappen, ziet u dat direct en kunt u het werk verschuiven of opnieuw toewijzen om conflicten te voorkomen.

Voor een meer gedetailleerde resourceplanning kunt u overschakelen naar de ClickUp Werklastweergave. Deze houdt rekening met tijdsinschattingen en de capaciteit van elke persoon, zodat u opdrachten kunt plannen op basis van wat uw team aankan.

Visualiseer de werklast en capaciteit van uw team met de werklastweergave van ClickUp.

Gecombineerd helpen Gantt- en werklastweergaven om evenwichtige planningen te behouden en overboekingen te voorkomen.

💡 Pro-tip: Overweeg het gebruik van projectplanningssjablonen als u meerfasig werk met strakke deadlines beheert. Deze helpen u om vooraf belangrijke taken, afhankelijkheden en mijlpalen in kaart te brengen, zodat u niet elke keer dat er een nieuw project begint de structuur helemaal opnieuw hoeft op te bouwen.

ClickUp gantt-grafiek: meest geschikte teamgroottes en SaaS-gebruiksscenario's

De Gantt-grafieken van ClickUp passen zich aan verschillende teamgroottes en projectcomplexiteiten aan, waardoor ze veelzijdig inzetbaar zijn voor verschillende SaaS-omgevingen.

ClickUp onderscheidt zich door zijn uitgebreide aangepaste mogelijkheden. Van op maat gemaakte statussen en velden tot volledig aanpasbare werkstroom die aansluit bij de manier waarop uw team werkt.

Hieronder leest u hoe verschillende teams kunnen profiteren van de ClickUp Gantt-grafiek:

Teamtype Primair gebruiksscenario Belangrijkste voordeel Softwareontwikkeling-teams Functie-releases, sprintplanning, productroadmaps Beheert afhankelijkheden tussen ontwikkelingsfasen en testcycli Marketingteams Campagnecoördinatie, contentkalenders, lanceringssequenties Synchroniseert creatieve middelen, goedkeuringswerkstroom en publicatietijdlijnen Product teams Functieontwikkelingscycli, gebruikersonderzoeksfasen en marktintroductieplanning Brengt cross-functioneel deliverables op één lijn, van onderzoek tot lancering Professionele diensten Client projectmanagement, consultancyopdrachten en dienstverlening Houdt projectmijlpalen en de toewijzing van middelen voor meerdere clients bij. Operationele teams Procesimplementaties, systeemmigraties en afdelingsoverschrijdende initiatieven Coördineer complexe werkstroom waarbij meerdere afdelingen en belanghebbenden betrokken zijn.

AI-mogelijkheden binnen de ClickUp Gantt-grafiek

ClickUp Brain (de ingebouwde AI-assistent van ClickUp) biedt intelligente automatisering en contextuele inzichten rechtstreeks in de Gantt-weergave.

Hiermee kunt u een Gantt-grafiek maken door simpelweg uw project te beschrijven. Geef een korte omschrijving, zoals "Lancering van onze productupdate voor het derde kwartaal met gebruikersonderzoek, ontwerpiteraties, ontwikkelingssprints, testfasen en marketingroll-out", en het programma stelt de fasen, taken, tijdlijnen en afhankelijkheden op (zonder dat u urenlang hoeft te configureren).

The Brain kan bovendien gegevens uit uw Gantt-tijdlijn halen (denk aan: voortgang van taken, opmerkingen, voltooiingspercentages) om taken samen te vatten en vragen te beantwoorden zoals:

Wat loopt er achter op schema?

Liggen we op schema voor de lancering?

Wat remt ons deze week af?

En omdat gantt-taken gekoppeld zijn aan statussen en deadlines, kunt u op basis van de voortgang workflowautomatisering trigger, zoals waarschuwingen, toewijzingen of follow-ups. Wanneer een kritieke taak achterloopt, kan de AI automatisch teamleden op de hoogte stellen en problemen escaleren naar projectmanagers.

Deze contextuele automatisering transformeert uw gantt-diagram in een intelligent projectmanagement-systeem dat uw tijdlijn op schema houdt zonder voortdurende handmatige tussenkomst.

📍 Bonus: ClickUp Brain-gebruikers kunnen kiezen uit meerdere externe AI-modellen, waaronder GPT-4o, Claude en Gemini voor verschillende schrijf-, redeneer- en code-opdrachten, rechtstreeks vanuit hun ClickUp-platform!

Voordelen en nadelen (samen met recensies van gebruikers)

Voordelen

Naadloze overgang tussen meer dan 15 weergaven die updates in realtime weergeven

Ingebouwd taakbeheer om werkstroom te centraliseren en te consolideren binnen één platform

Verminder de tijd die u kwijt bent aan handmatige installatie met vooraf gemaakte gantt-diagramsjablonen

Vat tijdlijnen samen en activeer trigger-automatiseringen met ingebouwde AI-ondersteuning.

Intuïtieve planning met drag-and-drop-functie

Ingebouwde kritieke padanalyse en berekening van spelingtijd

Gantt-widget die rechtstreeks in het dashboard kan worden ingesloten

Nadelen

Gebruikers die complexe taken beheren, kunnen vertraging ondervinden bij het zoomen of scrollen door verschillende tijdlijnen.

Vanwege de uitgebreide functionaliteit vereist het een aanzienlijke leercurve om de functies onder de knie te krijgen.

Wat maakt de gantt van ClickUp zo bijzonder?

Hier is een G2-recensie:

Hoewel zowel Jira als ClickUp agile werkstroom ondersteunen, maakt de aanpak van ClickUp voor gantt-grafieken deze toegankelijker voor een breder bereik aan teams, niet alleen voor ontwikkelaars. ClickUp biedt een indrukwekkende reeks functies waarmee u eenvoudig werkstroom kunt aanpassen, taken kunt beheren en de voortgang op één plek kunt bijhouden. Ik vind het geweldig dat ik voor elk project aangepaste weergaven kan maken, automatiseringen kan instellen en deze kan integreren met andere tools die ik al gebruik. Het is zeer veelzijdig, of het nu gaat om het bijhouden van persoonlijke taken of complexe bedrijfsactiviteiten. De sjablonen en dashboards zijn vooral handig om alles georganiseerd en overzichtelijk te houden.

Hoewel zowel Jira als ClickUp agile werkstroom ondersteunen, maakt de aanpak van ClickUp voor gantt-grafieken deze toegankelijker voor een breder bereik aan teams, niet alleen voor ontwikkelaars. ClickUp biedt een indrukwekkende reeks functies waarmee u eenvoudig werkstroom kunt aanpassen, taken kunt beheren en de voortgang op één plek kunt bijhouden. Ik vind het geweldig dat ik voor elk project aangepaste weergaven kan maken, automatiseringen kan instellen en deze kan integreren met andere tools die ik al gebruik. Het is zeer veelzijdig, of het nu gaat om het bijhouden van persoonlijke taken of complexe bedrijfsactiviteiten. De sjablonen en dashboards zijn vooral handig om alles georganiseerd en overzichtelijk te houden.

Prijsstructuur

Aantekening: Gantt-grafieken zijn beschikbaar voor alle betaalde abonnementen.

Wat is Jira?

via Atlassian

Jira is een tool voor probleem- en projectmanagement die oorspronkelijk is ontworpen voor softwareontwikkelingsteams. Het is gebaseerd op agile methodologieën, zoals Scrum- en Kanban-borden, en helpt technische teams bij het beheren van sprints, het bijhouden van bugs en het coördineren van ontwikkelingswerkstroom.

Jira is handig om complexe softwareprojecten op te splitsen in beheersbare taken, verhalen en epics. Deze agile projectmanagementtool wordt gebruikt door softwareontwikkelaars, productmanagers, projectmanagers en QA-testers. IT wordt ook gebruikt door multifunctionele teams die complexe projecten met meerdere bewegende delen beheren.

Aantekening: Jira biedt geen native gantt-diagramfunctionaliteit zoals ClickUp. Het biedt een gantt-achtige visualisatie via de functie tijdlijn en de functie plans. Als gantt-diagramfunctionaliteit voor u onmisbaar is, overweeg dan alternatieven voor Jira.

Functies van Jira Gantt-grafiek

Laten we nu eens kijken naar de sleutelfuncties van Jira die helpen bij het bijhouden van de voortgang van projecten, het stroomlijnen van werkstroom en het beheren van cross-functionele projecten.

Functie #1 Visualisatie van tijdlijnen

De tijdlijnweergave van Jira biedt een basisvisualisatie van de roadmap, waarin epics, stories en taken op een horizontale tijdlijn worden weergegeven. De tool haalt gegevens uit uw Jira-borden (Scrum en Kanban) en toont problemen chronologisch met behulp van eenvoudige balken met basisstatuskleuren. U kunt filters toepassen om u te concentreren op specifieke werkstromen, releases of toegewezen personen en zo snel een beeld krijgen van hoe het werk over de tijdlijn is verdeeld.

Softwareteams kunnen de tijdlijnweergave gebruiken om te zien hoe epics worden opgesplitst in verhalen en waar de sprongren grenzen liggen.

De weergave is echter met limiet. Het kan geen individuele taken, subtaaken of de gedetailleerde werkverdeling visualiseren die voor de meeste projectplanning nodig is. Jira biedt ook geen gedetailleerd inzicht in de voortgang van sprints, tenzij het wordt gecombineerd met rapporten of tools van derden.

Functie #2 Abonnementen

Plans (voorheen Advanced Roadmaps) is een premiumfunctie van Jira die een geavanceerde tijdlijnvisualisatie biedt voor meerdere projecten en teams. Deze functie ondersteunt projectoverschrijdende afhankelijkheden, hiërarchieën met meerdere niveaus en zichtbaarheid van subtaaken, capaciteitsplanning voor softwareontwikkeling en het bijhouden van mijlpalen. Alle geavanceerde functies die u niet krijgt in de basisfunctie voor tijdlijnen.

Deze functie ondersteunt het berekenen en voorspellen van resources, waardoor softwareteams inzicht krijgen in de werkverdeling over verschillende projecten en personen. De functie mist echter nog steeds cruciale Gantt-diagramfunctionaliteit. Zo is Baseline Comparison (de mogelijkheid om een momentopname van het oorspronkelijke plan op te slaan om afwijkingen te meten) geen standaardfunctie in Jira, waardoor gebruikers aangewezen zijn op handmatig aangemaakte aangepaste velden of apps van derden.

Functie #3 Plug-ins en integraties

Aangezien Jira geen native gantt-diagramfunctie biedt, vertrouwen zowel kleine teams als grote ondernemingen op integraties van derden uit de Atlassian Marketplace om toegang te krijgen tot de volledige gantt-functionaliteit. Deze tools bieden toegang tot kritieke padanalyse, baselinevergelijking, mijlpaal-bijhouden en geavanceerd afhankelijkheidsbeheer, functies die niet beschikbaar zijn in de standaardinstallatie van Jira.

Jira kan goed worden geïntegreerd met populaire ontwikkeltools zoals Bitbucket, GitHub en Jenkins, waardoor het geschikt is voor engineeringteams die al deel uitmaken van het Atlassian-ecosysteem.

Enkele van de populaire Jira-integraties zijn BigGantt, WBS Gantt-Grafiek for Jira, Structure. Gantt en Advanced Gantt for Jira. Hoewel deze plug-ins krachtig zijn, maken ze de toch al steile leercurve (van Jira) nog complexer, vooral voor niet-technische teams. De extra kosten en installatie-inspanningen maken ze ook een minder aantrekkelijke keuze voor teams die op zoek zijn naar een vereenvoudigde tool voor projectmanagement.

Jira Gantt-grafiek: meest geschikte teamgroottes en SaaS-gebruiksscenario's

De Gantt-grafiekfunctie van Jira werkt het beste voor technische teams met specifieke projectmanagementbehoeften, hoewel er extra plug-ins nodig zijn voor volledige Gantt-mogelijkheden.

Dit zijn de voordelen van Jira voor technische teams:

Teamtype Primair gebruiksscenario Belangrijkste voordeel Softwareontwikkeling-teams Agile sprintplanning, werkstroom voor het bijhouden van bugs Integreert met bestaande ontwikkelingswerkstroom en probleem bijhouden Devops-teams Systeemimplementaties, technische migraties Koppelt infrastructuurtaken aan ontwikkelingscycli Technisch productteam Functieontwikkeling, releaseplanning Maakt verbinding tussen gebruiker stories en epics met de tijdlijnvisualisatie

AI-mogelijkheden binnen Jira Gantt-grafiek

Atlassian (het bovenliggende bedrijf van Jira) heeft Atlassian Intelligence, het onderliggende AI-platform, in al zijn producten geïntegreerd. De nieuwe, uniforme AI-ervaring, onder de merknaam Rovo, brengt functies zoals zoeken, chatten en aanpasbare agents samen. Het kan taken samenvatten, projectgerelateerde vragen beantwoorden en natuurlijke taal gebruiken om automatisering te creëren en werkverdeling voor te stellen.

Cruciaal is dat de primaire functie van Rovo nog steeds gericht is op probleembeheer en het ophalen van kennis, en niet op visuele projectplanning. De directe functionaliteit binnen de tijdlijn- of planweergave van Jira is over het algemeen beperkt tot taken die in die weergaven worden weergegeven.

Dit betekent dat u, net zoals u vertrouwt op plug-ins voor traditionele gantt-grafiekfunctie (Critical Path, Baselines), nog steeds apps van derden zoals Visor nodig hebt om volledige functionaliteit van AI te krijgen die de gantt-grafiekweergave zelf echt kan manipuleren en verbeteren.

🧠 Wist u dat? Ondanks de opkomst van alternatieven voor Gantt-grafieken, zoals kanban-borden, tijdlijnen en kalender-weergaven, blijft deze visuele methode een favoriet voor bijna 45% van de projectmanagers die complexe, meerfasige werkzaamheden uitvoeren.

Voordelen en nadelen (samen met recensies van gebruikers)

Voordelen

Maakt rechtstreeks verbinding met agile boards en synchroniseert epics, stories en taken in realtime.

Ondersteunt projectoverschrijdende planning en bijhouden met behulp van Plannen

Maakt planning voor capaciteit van teams mogelijk om beperkingen in middelen vroegtijdig te signaleren

Biedt aangepaste hiërarchie-niveaus die aansluiten bij uw product- of sprintstructuur.

Werkt goed voor engineering- en productteams die dagelijks Jira gebruiken.

Nadelen

Vereist extra plug-ins voor volledige gantt-grafiekfunctie

Heeft een steile leercurve voor niet-technische gebruikers

Geavanceerde functies zoals abonnementen zijn alleen beschikbaar in Premium- en Enterprise-abonnementen.

Wat maakt de Gantt-grafiek van Jira zo bijzonder?

Hier is een G2-recensie:

Wat ik het leukst vind, is hoe aanpasbaar en gestructureerd Jira is voor het beheren van projecten en tickets. Het ondersteunt gedetailleerd taakbijhouden, stelt ons in staat om aangepaste werkstroom te creëren en geeft zichtbaarheid in de voortgang met Kanban- of Scrum-borden. De integratie met tools zoals Confluence, Slack en GitHub maakt het nog krachtiger. Het is gemakkelijk om samen te werken, taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en verantwoordelijkheid te behouden tussen afdelingen. Met Jira kunt u aanpasbare werkstroom bouwen via de schema-editor, hoewel de leercurve voor niet-technische teams hoger is. Jira kan in het begin echter een beetje complex zijn om te leren, vooral bij het configureren van nieuwe werkstroom of het begrijpen van toestemming-schema's. Soms voelt de gebruikersinterface rommelig aan en kunnen de prestaties bij grootschalige projecten trager zijn.

Wat ik het leukst vind, is hoe aanpasbaar en gestructureerd Jira is voor het beheren van projecten en tickets. Het ondersteunt gedetailleerd taakvolgen, stelt ons in staat om aangepaste werkstroom te creëren en geeft zichtbaarheid in de voortgang met Kanban- of Scrum-borden. De integratie met tools zoals Confluence, Slack en GitHub maakt het nog krachtiger. Het is gemakkelijk om samen te werken, taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en verantwoordelijkheid te behouden tussen afdelingen. Met Jira kunt u aanpasbare werkstroom bouwen via de schema-editor, hoewel de leercurve voor niet-technische teams hoger is. Jira kan in het begin echter een beetje complex zijn om te leren, vooral bij het configureren van nieuwe werkstroom of het begrijpen van toestemming schema's. Soms voelt de gebruikersinterface rommelig aan en kunnen de prestaties bij grootschalige projecten trager zijn.

Prijsstructuur

Voor altijd gratis

Standaard : $ 7,91/maand per gebruiker

Premium : $ 14,54 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepast

Aantekening: De functie Plannen (geavanceerde roadmap) is alleen beschikbaar bij premium-abonnementen en hoger.

ClickUp gantt-grafiek versus Jira gantt-grafiek op Reddit

Om het debat af te ronden, hebben we het naar Reddit gebracht. Hoewel er geen specifieke threads zijn over de gantt-weergave van ClickUp in vergelijking met Jira, volgen hier enkele meningen van gebruikers over beide tools.

Gebruikers hebben een aanzienlijke leercurve ervaren met zowel Jira als ClickUp. Volgens een gebruiker wordt het echter vrij eenvoudig om aangepaste werkstroom te creëren en taken te beheren als je eenmaal voorbij de leercurve van ClickUp bent.

Het is absoluut een robuuste tool, maar ik geef toe dat de leercurve behoorlijk steil is. Het kostte me enige tijd om het naar mijn wensen in te stellen, maar toen dat eenmaal gelukt was, maakte het het beheren van projecten en de samenwerking met mijn team echt een stuk eenvoudiger.

Het is absoluut een robuuste tool, maar ik geef toe dat de leercurve behoorlijk steil is. Het kostte me enige tijd om het naar mijn wensen in te stellen, maar toen dat eenmaal gelukt was, maakte het het beheren van projecten en de samenwerking met mijn team echt een stuk eenvoudiger.

Hoewel Jira's Advanced Roadmaps uitgebreide functionaliteit bieden, is het gebrek aan native functies zowel kostbaar als tijdrovend voor gebruikers. Volgens een gebruiker:

Er wordt veel vertrouwd op add-ons en plug-ins om dingen te repareren die Jira standaard zou moeten hebben. De CFD van mijn project is bijvoorbeeld nogal onbruikbaar omdat de cumulatieve "Klaar" geen rekening houdt met het geselecteerde tijdsbestek. Ik vind het ook niet prettig dat je kaarten niet standaard kunt kleuren op basis van hun WIP-leeftijd.

Er wordt veel vertrouwd op add-ons en plug-ins om dingen te repareren die Jira standaard zou moeten hebben. De CFD van mijn project is bijvoorbeeld nogal onbruikbaar omdat de cumulatieve "Klaar" geen rekening houdt met het geselecteerde tijdsbestek. Ik vind het ook niet prettig dat je kaarten niet standaard kunt kleuren op basis van hun WIP-leeftijd.

Aan de andere kant is de gantt-limiet van 60 keer gebruiken (in een gratis abonnement) van ClickUp voor sommigen een beetje een probleem. Volgens een gebruiker:

We maken momenteel gebruik van het gratis abonnement, omdat dit alles biedt wat we nodig hebben, maar we hebben de limiet van 60 keer gebruik van het Gantt-diagram bereikt. Dit is een essentieel onderdeel van ons ontwikkelingsproces en we kunnen niet rechtvaardigen dat we allemaal $ 10 per maand betalen om alle functies te ontgrendelen, terwijl we alleen de Gantt-diagramfunctie willen gebruiken.

We maken momenteel gebruik van het gratis abonnement, omdat dit alles biedt wat we nodig hebben, maar we hebben de limiet van 60 keer gebruik van het Gantt-diagram bereikt. Dit is een essentieel onderdeel van ons ontwikkelingsproces en we kunnen niet rechtvaardigen dat we allemaal $ 10 per maand betalen om alle functies te ontgrendelen, terwijl we alleen de Gantt-diagramfunctie willen gebruiken.

Welke gantt-diagramtool is het beste voor uw team?

De uitslag is bekend: ClickUp gaat met de kroon aan de haal.

Jira en ClickUp richten zich elk op een ander publiek. Jira is vooral bedoeld voor softwareteams, terwijl ClickUp bredere gantt-functie biedt voor iedereen, van marketing tot engineering.

Hoewel Jira uitblinkt in projectmanagement door middel van agile methodologieën, wordt het veel gebruikt door technische en softwareontwikkelingsteams. Het ontbreken van geavanceerde Gantt-functies (of Gantt-achtige functies) betekent dat u afhankelijk bent van plug-ins van derden. Hiervoor moet u rekening houden met de tijd en kosten die gepaard gaan met de installatie en integratie.

ClickUp is echter een uitgebreide tool voor werkbeheer, ontwikkeld voor teams die volledige gantt-functionaliteit willen zonder extra plug-ins of installatie.

Van het opstellen van tijdlijnen tot het in kaart brengen van afhankelijkheden, het bijhouden van mijlpalen en het aanpassen van schema's: met de Gantt-weergave van ClickUp kunt u agile workflows beheren met uitgebreide aangepaste mogelijkheden.

