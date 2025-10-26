Top 10 ShotGrid-alternatieven voor creatief projectmanagement in 2025

Naarmate creatieve werkstroom complexer wordt en tijdlijnen strakker, hebben teams behoefte aan projectmanagementtools die flexibel en intuïtief zijn en zijn ontworpen om naadloze samenwerking en goedkeuringen te ondersteunen.

Hoewel ShotGrid een robuuste oplossing is, is het misschien niet voor elk team geschikt, vooral niet voor teams die op zoek zijn naar een modernere interface, eenvoudigere onboarding of bredere aangepaste mogelijkheden.

In deze blog hebben we de beste alternatieven voor ShotGrid op een rijtje gezet – perfect voor creatieve teams die dezelfde krachtige functies willen met een meer aanpasbare gebruikerservaring.

De beste ShotGrid-alternatieven in één oogopslag

Tool Beste functies Het beste voor *Prijzen ClickUp • AI voor taken, documenten en updates • ClickUp Docs, Whiteboards en Dashboards op één plek • Automatisering en sjabloon voor herhaalbare werkstroom Cross-functionele creatieve teams die projecten, assets, AI- en automatiseringstools en kennisbeheer op één plek willen hebben Free Forever-abonnement; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Prism Pipeline • Asset-bijhouden en versie-beheer • Open-source flexibiliteit en pijplijnsjablonen • Ondersteuning voor verschillende besturingssystemen VFX- en 3D-animatieteams die pijplijncontrole nodig hebben binnen DCC's Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 22 per maand per gebruiker Frame. io • Frame-nauwkeurige opmerkingen en annotaties op het scherm • Automatische versie en vergelijkingen • Veilig deel met toestemming en watermerken Video teams die snelle, frame-nauwkeurige feedback van client nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 15 per maand per lid ftrack • Productie-bijhouden met tijdlijnen en afhankelijkheden • Ingebouwde beoordeling met realtime feedback • Gantt-achtige weergaven en dashboards voor studio's Studio's die end-to-end productiebehoud en beoordelingen willen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker Krock • Visuele pijplijnen en storyboardbeoordelingen • Frame-voor-frame feedback op video, afbeeldingen en PDF's • Clientportalen met merkgebonden deelbare links Bureaus en storyboardteams die visuele beoordelingen willen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 14 per maand per gebruiker ReviewStudio • Nauwkeurige markeringen in video's, afbeeldingen, pdf's en webpagina's • Versies naast elkaar vergelijken voor snellere goedkeuringen Creatieve teams die gestructureerde goedkeuringen nodig hebben voor verschillende media Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker Cage • Opmerkingen op pixelniveau over video's, afbeeldingen en pdf's • Feedback omzetten in toewijsbare taken • Goedkeurings- en aftekenwerkstroom met geschiedenis Ontwerpintensieve verkoop- en creatieve teams die goedkeuring van client nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8 per maand per gebruiker Monday. com • Aanpasbare borden en kant-en-klare sjablonen • Automatiseringen, formulieren en realtime updates • Dashboards voor een hoog niveau van zichtbaarheid Teams die flexibele, visuele planning willen zonder ingewikkelde installatie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9 per maand per zetel Trello • Kanban-borden met slepen en neerzetten • Kaartchecklists, deadlines en bijlagen • Power-ups voor kalenders, weergaven en meer Kleine teams en freelancers die eenvoudige taakbijhouden willen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per maand per gebruiker Wrike • AI-risicodetectie en prioritering • Aanvraagformulieren, goedkeuringen en afhankelijkheden • Gantt-grafieken, werklast en dashboards Middelgrote tot grote organisaties die complex teamoverschrijdend werk coördineren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker

Waarom kiezen voor alternatieven voor ShotGrid?

ShotGrid sluit niet altijd aan bij de veranderende behoeften van kleinere teams of teams die op zoek zijn naar meer flexibiliteit. Dit is waarom veel creatieve teams op zoek zijn naar alternatieven:

Steile leercurve: De complexe interface en technische installatie van ShotGrid kunnen de onboarding vertragen, vooral voor kleinere of niet-technische teams

Hoge kosten: De prijsstelling is vaak geschikt voor grote studio's, maar kan buitensporig zijn voor indie-teams, freelancers of bureaus met een krapper budget

Starre werkstroom: ShotGrid is voornamelijk ontworpen voor film-, VFX- en animatiepijplijnen en kan inflexibel aanvoelen voor teams met meer gevarieerde of hybride processen

Limiet gebruikerservaring: De interface kan verouderd en onintuïtief aanvoelen, wat van invloed is op de dagelijkse efficiëntie en creatieve dynamiek

Grote afhankelijkheid van maatwerk: Veel teams merken dat ze technische experts of aangepaste scripts nodig hebben om het platform aan hun behoeften aan te passen

Er zijn nu betere opties beschikbaar: Nieuwere tools bieden een moderne gebruikersinterface, ingebouwde Nieuwere tools bieden een moderne gebruikersinterface, ingebouwde samenwerking op de werkplek , cloud-native functies en eenvoudige integraties, zonder de overhead van ShotGrid

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

De beste ShotGrid-alternatieven om te gebruiken

Klaar om aan de slag te gaan? Bekijk deze zorgvuldig geselecteerde projectmanagementoplossingen die u kunt gebruiken in plaats van ShotGrid:

1. ClickUp (het beste voor het bijhouden van projecten en samenwerking)

Bouw samenwerkingsgerichte, creatieve, AI-aangedreven werkstroom op ClickUp

Als het werk van uw creatieve team bestaat uit chaotische Slack-threads, verspreide Google Documenten en e-mails met de vraag "Waar is het nieuwste bestand?", dan is ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, het moment van duidelijkheid waarop u hebt gewacht.

Het is niet alleen ontwikkeld voor projectmanagers, maar ook voor ontwerpers, video editors, copywriters en art directors die een werkruimte nodig hebben die net zo snel is als zijzelf. Organisaties zoals Sequeent hebben hun werk zelfs gecentraliseerd en hun productiviteit met 50% verhoogd dankzij ClickUp.

De Design Projectmanagement-hub van ClickUp is speciaal ontworpen voor creatieve teams die te maken hebben met meerdere clients, strakke tijdlijnen en eindeloze feedbackloops. Hiermee kunt u overzichtelijke werkstroom opzetten, projecten van briefing tot oplevering visualiseren en in realtime samenwerken, zonder voortdurend tussen tabbladen te hoeven schakelen of op zoek te gaan naar de nieuwste versie

Bekijk deze video om te leren hoe je creatief werk kunt beheren en een assetbibliotheek kunt opbouwen in ClickUp 👇

Coördineer creatieve teams en campagnes met ClickUp Projectmanagement

En met de ClickUp Projectmanagement-suite krijgt u de flexibiliteit om uw pijplijnen te ontwerpen, of het nu gaat om animatieprojectbeheer, postproductie, beoordelingen van game-assets of campagne-uitrol.

U krijgt ook volledige controle over hoe projecten verlopen, van 'Concept' tot 'Definitief opgeleverd' (of 'Klant is weer van gedachten veranderd'). U kunt de status van taken aanpassen, prioriteiten toewijzen, afhankelijkheden toevoegen en zelfs ClickUp automatisering instellen om repetitieve stappen af te handelen. Of uw videogame-ontwikkelings- of productieproces nu uit twee of twintig stappen bestaat, het past altijd.

⭐ Bonus Gebruikers krijgen met ClickUp AI de meest voltooide werk-AI ter wereld. Het elimineert AI-wildgroei volledig door te voorzien in alle AI-behoeften van de moderne kenniswerker. Van AI-agents tot automatiseringen tot toegang tot premium externe AI-modellen rechtstreeks vanuit de ClickUp-werkruimte, zoals ChatGPT, Gemini en Claude, je hoeft nooit meer te schakelen tussen apps of te zoeken naar context. Hier is hoe AI-functies in ClickUp kunnen helpen bij creatieve projecten: Analyseer projectvereisten en genereer automatisch taken, wijs ze toe aan de juiste teamleden en stel deadlines in op basis van werklast en prioriteit met behulp van ClickUp automatisering en AI Agents . Automatiseer routinematige handelingen zoals het verplaatsen van taken tussen fasen, het versturen van herinneringen of het bijwerken van statussen, zodat creatieve teams zich kunnen richten op werk van waarde

Genereer ideeën, schetsen en draft content voor blogs, campagnes of creatieve briefings om het creatieve proces te versnellen met ClickUp Brain

Transcribeer discussies, vat de sleutelpunten samen en leg actiepunten uit vergaderingen vast om iedereen op één lijn te houden met behulp van de ClickUp AI Notetaker

Vind snel relevante assets, eerdere projecten of referentiemateriaal om consistentie te behouden en ideeën te hergebruiken met ClickUp Enterprise Search

Gebruik Talk to Text in ClickUp Brain MAX om op natuurlijke wijze taken toe te wijzen, uw ideeën vast te leggen of documenten op te stellen, en behoud de volledige context omdat Brain MAX uw projecten, team en bestanden in ClickUp en andere tools kent Hier is een steekproef van ClickUp Brain op werk👇

Maak verschillende ClickUp-weergaven voor uw werkstroom, zoals een Kanban-bord voor uw ontwerpteam, een gantt voor uw producent en een eenvoudige takenlijst voor freelancers, zodat iedereen kan werken zoals hij of zij dat wil, zonder het systeem te verstoren.

Met ClickUp Docs kunt u creatieve briefings rechtstreeks in uw werkruimte schrijven, organiseren en delen. Koppel ze aan taken, wijs teamleden toe en plaats opmerkingen in realtime. Het is ideaal voor alles, van scriptontwerpen tot merkgidsen, met uitgebreide tekstbewerking, checklist en ingebedde media.

Schets ideeën, verzamel feedback op één plek en creëer werkstroom op ClickUp Whiteboards

Brainstormen over een nieuwe campagne of een teken in kaart brengen?

ClickUp Whiteboards bieden uw team een visuele speelruimte om te slepen, neer te zetten, te schetsen, te plannen en hardop te denken, zonder het platform te verlaten. U kunt sticky notes direct omzetten in taken, eigenaren toewijzen en de werkstroom van idee tot uitvoering behouden.

Het is vooral handig voor het pitchen van concepten aan clients of het plannen van visuals tijdens de preproductiefase.

Met ClickUp Tijdsregistratie kunnen ontwerpers en editors voor elke taak rechtstreeks hun uren registreren, en kunnen projectmanagers eindelijk stoppen met het gebruik van drie verschillende apps voor één enkel project. U kunt doelen stellen, de voortgang ten opzichte van mijlpalen bijhouden en visualiseren hoe projecten zich verhouden tot deadlines of budgetten.

Wilt u factureerbare en niet-factureerbare tijd bijhouden? Ook dat is mogelijk.

Met ClickUp-integraties met Figma, Adobe Creative Cloud, InVision en meer kunt u ontwerpbestanden toevoegen, live previews in taken plaatsen en feedback verzamelen op één plek. Ontwerpers hoeven hun werkstroom niet te onderbreken om het team op de hoogte te houden en projectmanagers hoeven niet steeds te vragen: "Is het al klaar?"

De beste functies van ClickUp

Stel de toegang met geavanceerde privacy en op rollen gebaseerde toestemming

Deel openbare of privé-links voor taken, documenten en dashboards

Plan capaciteit met werklastbeheer en tijdsinschattingen

Synchroniseer uw Google Agenda en Outlook Agenda met ClickUp Agenda om uw vergaderingen en schema's bij te houden

Neem schermwalkthroughs op met de native schermopnamefunctie van ClickUp Clips in taken

Plan terugkerende taken met flexibele herhalingsopties

Importeer eenvoudig gegevens uit tools zoals Asana, Trello, Jira en Excel

Limieten van ClickUp

Het platform kan in het begin overweldigend aanvoelen, vooral voor teams die willen overstappen van meer basale tools

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensent zegt:

ClickUp biedt ongeëvenaarde flexibiliteit met aanpasbare weergaven (lijst, bord, gantt, kalender), krachtige automatiseringen en ingebouwde documenten, doel en tijdregistratie – allemaal in één werkruimte. Het centraliseert teamsamenwerking en projectmanagement, waardoor we meerdere tools zoals Trello, Asana en Notion kunnen vervangen door één samenhangend systeem.

ClickUp biedt ongeëvenaarde flexibiliteit met aanpasbare weergaven (lijst, bord, gantt, kalender), krachtige automatiseringen en ingebouwde documenten, doel en tijdregistratie – allemaal in één werkruimte. Het centraliseert teamsamenwerking en projectmanagement, waardoor we meerdere tools zoals Trello, Asana en Notion kunnen vervangen door één samenhangend systeem.

💡 Pro-tip: ClickUp Docs maakt rechtstreeks verbinding met taken, zodat je ontwerpopdracht niet alleen een bestand is, maar een levend document dat gekoppeld is aan het daadwerkelijke werk.

2. Prism Pipeline (het meest geschikt voor 3D- en VFX-productieteams)

via Prism Pipeline

Prism Pipeline is een lichtgewicht, kunstenaargerichte oplossing die orde brengt in al uw mediaprojecten. Het organiseert stilletjes assets, beheert versies en sluit aan op uw bestaande tools, waardoor het praktische digitale assetbeheer biedt naast uw projectmanagementsoftware.

Het is speciaal ontwikkeld voor CG-pipelines in Maya, Blender, Houdini, Nuke en Unreal en voegt structuur toe aan ideevorming, bestandsbeheer, versie-beheer en renders zonder dat je een doctoraat in pipeline-ontwikkeling nodig hebt. Het is in de kern open source en is uitgegroeid tot een productieklaar hulpmiddel dat wordt vertrouwd door indie-teams en grotere VFX-bedrijven, waaronder bedrijven die werken aan film- en televisieproducties.

Voor teams die behoefte hebben aan heldere visuele communicatie, ondersteunt Prism beoordelings- en goedkeuringswerkstroom en geïntegreerd taakbeheer binnen DCC's, zodat u creatieve teams kunt aansturen zonder voortdurend van tool te hoeven wisselen.

De beste functies van Prism Pipeline

Organiseer mediabestanden en versies automatisch met behulp van slimme naamgevingsconventies en gestructureerde mappen

Wijs taken toe en beheer ze rechtstreeks in DCC's (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal)

Bekijk werk in een ingebouwde mediaspeler met annotaties en aantekeningen voor interne feedback

Werk samen op verschillende besturingssystemen die worden ondersteund door Windows, Mac en Linux

Pas pijplijnen aan dankzij de flexibiliteit van open source voor interne extensies en tools

Beperkingen van Prism Pipeline

Biedt geen traditionele projectmanagementtools zoals tijdlijnen of werklast-rapporten

Kan in sommige opzichten gericht op ontwikkelaars aanvoelen, vooral voor teams zonder technisch leider

Prijzen van Prism Pipeline

Free

Plus : $ 22/maand per gebruiker

Pro: $ 52/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Prism Pipeline

G2 : geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over Prism Pipeline?

Een Reddit-recensent zegt:

Ik ben een Prism-gebruiker zelf al een paar jaar thuis en het werkt uitstekend.

Ik ben een Prism-gebruiker zelf al een paar jaar thuis en het werkt uitstekend.

👀 Wist u dat? De VFX in Avengers: Endgame omvatte meer dan 2500 shots met visuele effecten, waarbij meerdere studio's op afstand samenwerkten over verschillende continenten heen.

3. Frame. io (het beste voor video-review en snelle feedback van client)

Deadlines wachten niet op e-mailthreads. En Frame.io is er juist om dat probleem op te lossen.

Het is gemaakt voor creatieve professionals die video-werk doen en geen tijd kunnen verliezen met het achterhalen van goedkeuringen, het doorzoeken van Slack-berichten of het voor de vijfde keer uitleggen welke versie 'final_final3.mp4' is. (Ja, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt. )

Frame. io wordt gebruikt door editors, producenten, motion designers en clients, en kan rechtstreeks worden aangesloten op uw bewerkings- en entertainmentsoftware, zodat versnelde feedback precies daar blijft waar het werk plaatsvindt.

De beste functies van Frame.io

Upload en organiseer beeldmateriaal direct met cloudopslagruimte die is geoptimaliseerd voor video's met hoge resolutie

Verzamel nauwkeurige feedback over de online proefdruksoftware met frame-nauwkeurige opmerkingen en annotaties op het scherm (nooit meer gissen naar "welk deel?")

Converteer media automatisch voor een soepele weergave in de browser, terwijl de bronbestanden intact blijven voor de uiteindelijke levering

Integreer rechtstreeks met Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects en DaVinci Resolve voor naadloze beoordelingen in de tijdlijn

Beheer versies automatisch en houd een overzichtelijke revisiegeschiedenis bij voor snelle referentie

Beheer de toegang met toestemming, watermerken en wachtwoordbeveiliging voor client-facing content

Werk in realtime samen met belanghebbenden, waar je ook bent: op desktop, mobiel of zelfs iPad

Frame.io limiet

Het meest geschikt voor video-teams; minder bruikbaar voor bredere creatieve projectplanning

Het gratis abonnement kan beperkend aanvoelen voor teams met grote mediabestanden of intensieve beoordelingscycli

Prijzen van Frame.io

Free

Pro : $ 15/lid + belasting

Team : $ 25/lid + belasting

*onderneming: Aangepaste prijs op aanvraag

Frame. io beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Frame.io?

Een recensent van Capterra zegt:

Ik denk dat mijn kijk op het gebruik van Frame een beetje uniek is, omdat ik het niet direct gebruik voor het creëren, maar wel voor het deel en presenteren van creatieve concepten aan mijn clients, en daarvoor is het een fantastische tool. Zo gemakkelijk om te presenteren en georganiseerd te blijven.

Ik denk dat mijn kijk op het gebruik van Frame een beetje uniek is, omdat ik het niet direct gebruik voor het creëren, maar wel voor het deel en presenteren van creatieve concepten aan mijn clients, en daarvoor is het een fantastische tool. Zo gemakkelijk om te presenteren en georganiseerd te blijven.

👀 Wist je dat: Mad Max: Fury Road meer dan 480 uur aan ruwe beelden heeft opgenomen – voor een film van twee uur. Dat is een opnameratio van ongeveer 240:1, een van de hoogste in de moderne filmgeschiedenis. De editors zaten maandenlang begraven onder de dagelijkse opnames.

4. ftrack (het beste voor het bijhouden van creatieve producties van begin tot eind)

via ftrack

Ftrack is ontworpen met VFX-, animatie- en postproductieteams in gedachten en combineert productiebijhouden, beoordeling en teamwerk in één gestructureerd platform. Het is gebouwd om te begrijpen hoe creatieve professionals hun werk doen.

ftrack wordt al gebruikt door grote studio's, waaronder Netflix-leveranciers, en brengt duidelijkheid in complexe pijplijnen. Het stelt producenten en artiesten in staat om te zien wie wat doet, wanneer het af moet zijn en hoe het past in het grotere geheel, zonder de gebruikelijke chaos van creatieve planning.

En het is schaalbaar: van kleine interne teams tot volwaardige externe studio's.

De beste functies van ftrack

Houd verschillende taken en assets bij in de productiepijplijn, met de nadruk op gedetailleerde tijdlijnen en afhankelijkheden.

Bekijk media in de browser met realtime feedback en vergelijk versies.

Werk samen met verschillende teams met aantekeningen, statusupdates en notificaties die gekoppeld zijn aan projectfasen.

Visualiseer de voortgang van projecten met behulp van Gantt-achtige tijdlijnen en dashboards die zijn afgestemd op creatief werkstroombeheer

Integreer met DCC-tools zoals Maya, Nuke en After Effects om artiesten in hun werkstroom te houden.

Automatiseer werkstroom met Python API en integraties voor geavanceerd aangepast.

Limiet van ftrack

Kan overweldigend zijn voor kleinere teams die geen diepgaand bijhouden op productieniveau nodig hebben.

De prijzen kunnen hoog zijn voor onafhankelijke studio's of freelancers die net beginnen.

Prijzen van ftrack

Beoordeling: $ 10/maand per gebruiker

Studio: $ 25/maand per gebruiker

ftrack beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ftrack?

Een recensent van Capterra zegt:

Goede zichtbaarheid van middelen en overzicht van taken. Het is erg prettig dat veel dingen aanpasbaar zijn en kunnen worden afgestemd op verschillende behoeften. Goede interface. *

Goede zichtbaarheid van middelen en overzicht van taken. Het is erg prettig dat veel dingen aanpasbaar zijn en kunnen worden afgestemd op verschillende behoeften. Goede interface. *

👀 Wist u dat: 20% van de productmanagers ongeorganiseerdheid noemt als de grootste killer van productiviteit – een uitdaging waar creatieve teams in postproductie en VFX vaak mee te maken hebben bij het beheren van complexe werkstroom.

5. Krock (het meest geschikt voor creatieve bureaus en samenwerking aan storyboards)

via Krock

Krock is ontwikkeld met het oog op bureaus, video-producenten, illustratoren en storyboardtekenaars en vereenvoudigt creatieve beoordelingen zonder gebruikers te overweldigen met te veel knoppen en schuifregelaars.

Het komt goed tot zijn recht wanneer visuals en goedkeuringswerkstroom van clients centraal staan in uw processen. Zie het als een visueel georiënteerd platform waar tijdlijnen, feedbackthreads en taaktoewijzingen samenkomen, zonder chaos.

U kunt aangepaste pijplijnen bouwen, assets delen, frame-voor-frame feedback krijgen en client betrokken houden zonder eindeloze e-mailwisselingen.

De beste functies van Krock

Creëer visuele pijplijnen die zijn afgestemd op de fases van creatieve projecten, van concepten tot oplevering, in een gebruiksvriendelijke interface.

Verzamel frame-nauwkeurige, contextuele feedback over video's, afbeeldingen, pdf's en storyboard-sjablonen

Wijs taken toe en beheer to-do's direct naast visuele assets.

Deel eenvoudig met clients via merkportals en met een wachtwoord beveiligde links.

Houd versies automatisch bij met zij-aan-zij-vergelijkingen

Werk in realtime samen met clients, teamgenoten en freelancers.

Limieten van Krock

Niet ideaal voor grote productiepijplijnen of technische integraties

De mobiele functie heeft een limiet – werkt het beste op een desktop.

Prijzen van Krock

Free

Pro : $ 14/maand per gebruiker

Onbeperkt: $ 400/maand

Krock-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Krock?

Een Reddit-recensent zegt:

Het verbeterde de samenwerking tussen teamleden en externe klanten. Onze collega's hebben het platform geprezen om zijn robuuste project- en feedbackfuncties.

Het verbeterde de samenwerking tussen teamleden en externe klanten. Onze collega's hebben het platform geprezen om zijn robuuste projectbijhoud- en feedbackfuncties.

📮ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hiervoor hebt u een AI-aangedreven whiteboard nodig , zoals ClickUp Whiteboards, waarmee u ideeën uit de brainstormsessie direct kunt omzetten in taken. En als u een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag dan gewoon de AI-beeldgenerator om een afbeelding te maken op basis van uw prompt. Het is de alles-in-één-app voor werk waarmee u sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

6. ReviewStudio (het beste voor creatieve beoordelingen en goedkeuringen door client)

via ReviewStudio

Als uw project overspoeld wordt door feedback verspreid over e-mails, Slack-threads en plakbriefjes op uw monitor, kan ReviewStudio u helpen. Het is ontwikkeld voor teams die gestructureerde, versiebeheerde creatieve beoordelingen nodig hebben voor al hun mediaprojecten, zonder de rommel van onnodige extra's voor projectmanagement.

ReviewStudio richt zich volledig op het helpen van creatieve professionals, bureaus en video-teams bij het verzamelen, organiseren en verwerken van feedback. Het werkt voor alle soorten media – upload video's, afbeeldingen, pdf's en zelfs websites – en verandert chaotische heen-en-weer-communicatie in overzichtelijke, contextuele gesprekken.

In plaats van te raden wat een client bedoelde met "maak het opvallend", krijgt u visuele opmerkingen met tijdstempels en markeringstools die geen ruimte laten voor verwarring. En omdat het niet probeert alles te zijn, is het lichtgewicht en snel, gemakkelijk te gebruiken voor clients, zelfs als ze niet technisch onderlegd zijn.

Bekijk de beste functies van Studio

Verzamel visuele feedback over video's, pdf's, afbeeldingen en webpagina's met nauwkeurige markeringstools

Vergelijk versies naast elkaar voor snellere goedkeuringen en context

Volg beoordelingsfasen met statusupdates en beoordelaarsopdrachten

Pas werkstroom aan met rollen, toestemming en branding

Deel moeiteloos met clients via veilige links – inloggen is niet nodig

Ontvang realtime notificaties, zodat niemand een beoordelingscyclus mist

Limieten van ReviewStudio

Richt zich uitsluitend op het beoordelings-/goedkeuringsproces – geen ingebouwde tools voor taak- of projectmanagement

De interface kan wat verouderd aanvoelen voor teams die gewend zijn aan moderne dashboards

Prijzen van ReviewStudio

Starter: Gratis

Pro: $ 12/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 20/maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

Bekijk Studio-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ReviewStudio?

Een G2-recensent zegt:

Review Studio is heel eenvoudig in gebruik. Alle functies die we nodig hebben, zitten in deze geweldige tool. 100% van onze clients keurt het goed. Het is echt de beste tool die ik heb gebruikt om met mijn clients te communiceren. We gebruiken het elke dag en voor elk project (CGI of animaties)

Review Studio is heel eenvoudig in gebruik. Alle functies die we nodig hebben, zitten in deze geweldige tool. 100% van onze clients keurt het goed. Het is echt de beste tool die ik heb gebruikt om met mijn clients te communiceren. We gebruiken het elke dag en voor elk project (CGI of animaties)

7. Cage (het beste voor samenwerking op het gebied van visuele verkoopmiddelen en feedback van clients)

via Cage

Voor verkoopteams die werken met materiaal waarin design een grote rol speelt, zoals pitchdecks, merkvoorstellen of video-demo's, is een tool die visuele feedback vereenvoudigt essentieel. Daar helpt Cage bij.

Het fungeert als een centrale hub waar interne teams en clients visuele content kunnen bekijken, becommentariëren en goedkeuren zonder enige verwarring. In tegenstelling tot traditionele CRM's of taakbeheerders, gedijt Cage in een visuele werkstroom waar duidelijkheid en snelle iteratie de deal vooruit helpen.

De beste functies van Cage

Geef rechtstreeks commentaar op video's, pdf's en afbeeldingen met pixelprecieze annotaties

Wijs taken toe op basis van feedbackcommentaar aan ontwerpers of verkopers

Houd wijzigingen en goedkeuringen bij met versiegeschiedenis en aftekenwerkstroom

Nodig clients of belanghebbenden uit zonder dat ze een account nodig hebben

Centraliseer visuele discussies en updates in één enkele, traceerbare thread

Integreer met Slack, Google Drive, Adobe Creative Cloud en meer

Limiet van Cage

Minder effectief voor verkoopteams die veel met tekst werken of veel bellen

Limiet automatisering en pijplijntools, het best te gebruiken in combinatie met een verkoopplatform

Cage-prijzen

Free

Standaard : $ 8/maand per gebruiker

Professional: $ 14/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijs op aanvraag

Cage-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Cage?

Een G2-recensent zegt:

Cage is erg handig voor het overzien van projectmanagement en het toewijzen van taken aan individuen in uw team. Het kan u helpen om deadlines te halen door projecten op te splitsen in kleinere taken en iedereen op de hoogte te houden.

Cage is erg handig voor het overzien van projectmanagement en het toewijzen van taken aan individuen in uw team. Het kan u helpen om deadlines te halen door projecten op te splitsen in kleinere taken en iedereen op de hoogte te houden.

🧠 Leuk weetje: AI zal naar verwachting tot 80% van de projectmanagementtaken voor zijn rekening nemen, waardoor tools die automatisering en creatieve werkstroom ondersteunen belangrijker zijn dan ooit.

8. Monday.com (het beste voor visuele taakplanning met flexibele sjablonen)

Monday.com biedt teams echte duidelijkheid – niet het soort dat verborgen zit in tabbladen en grafieken, maar het soort dat laat zien wat er gebeurt en wie wat doet.

Dit is vooral handig voor creatieve teams die tegelijkertijd filmproductieschema's, contentkalenders en campagne lanceringen moeten combineren. Met aanpasbare borden kunt u een postproductiefase-pijplijn, een video-bewerking-tracker of een content-beoordelingswerkstroom opzetten, zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Het beste deel? Het is toegankelijk voor zowel planners als creatievelingen.

Hoewel het niet specifiek is ontwikkeld voor creatieve feedback of versiebeheer, werkt het goed samen met andere tools. Voeg tijdlijnen, automatisering, formulieren en dashboards toe en het wordt een solide operationele hub voor teams die houden van structuur zonder strikte regels.

Monday.com beste functies

Maak visuele borden om projecten, taken, tijdlijnen en statussen te beheren

Pas sjablonen aan voor grafisch ontwerp , marketing, video of productieteams

Blijf de voortgang bij met behulp van statuskolommen, automatiseringen en realtime updates

Werk samen in context met bijlagen, opmerkingen en checklist

Eenvoudig te integreren met tools zoals Slack, Adobe CC, Google Drive en Dropbox

Maak dashboards voor overzichtelijke weergaven van meerdere projecten

Limieten van Monday.com

Mist ingebouwde tools voor creatieve proefdrukken of frame-nauwkeurige feedback

Kan overweldigend aanvoelen als er te veel automatiseringen of kolommen worden toegevoegd

Prijzen van Monday.com

Free

Basis: $ 9/maand per zetel

Standaard: $ 12/maand per zetel

Pro : $ 19/maand per zetel

onderneming: Aangepaste prijs op aanvraag

Monday. com beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 13.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?

Een G2-recensent zegt:

Het platform is prachtig intuïtief, zeer aanpasbaar en helpt echt om iedereen op dezelfde pagina te houden – van het bijhouden van dagelijkse taken tot het plannen van langetermijnprojecten.

Het platform is prachtig intuïtief, zeer aanpasbaar en helpt echt om iedereen op dezelfde pagina te houden – van het bijhouden van dagelijkse taken tot het plannen van langetermijnprojecten.

🧠 Leuk weetje: Meer dan 85% van de bedrijven vertrouwt tegenwoordig op eigen software voor hun projectmanagement en bedrijfsvoering.

9. Trello (het beste voor het bijhouden van eenvoudige taken met visuele borden)

via Trello

Trello houdt het simpel. Als uw team op zoek is naar een tool die niet uren kost om te leren of te configureren, zijn de Kanban-achtige borden van Trello eenvoudig en vanaf dag één begrijpelijk.

Het is perfect voor kleine creatieve teams, freelancers of studio's die alleen maar willen bijhouden wie wat doet en wanneer. Elke kaart kan checklists, deadlines, bijlagen (zoals ontwerpmodellen of videoconcepten) en gesprekken bevatten, zodat feedback bij het werk blijft. Het is visueel, eenvoudig met slepen en neerzetten, en niet overladen met functies die u nooit zult gebruiken.

De beste functies van Trello

Organiseer projecten met behulp van intuïtieve drag-and-drop-borden en lijsten

Voeg assets toe en bewaar feedback direct op taakkaarten

Werk in realtime samen met opmerkingen, vermeldingen en checklist

Automatiseer taken met de ingebouwde Butler-automatisering

Gebruik sjablonen die zijn afgestemd op ontwerpprojecten, media content kalenders en creatieve beoordelingen

Implementeer Power-Ups om uw moderne video-werkstroom aangepast te maken

Limieten van Trello

Limiet structuur voor teams die behoefte hebben aan gedetailleerd beheer van digitale ervaringen, werkstroom of goedkeuringsstappen

Power-ups kunnen essentieel lijken, maar voor veel ervan is een betaald abonnement nodig om er volledig toegang toe te krijgen

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 5/maand per gebruiker

Premium: $ 10/maand per gebruiker

onderneming: $ 17,50/maand per gebruiker

Trello-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Een G2-recensent zegt:

Voelt prettig aan in het gebruik. De gebruikersinterface is rustgevend voor het oog.

Voelt prettig aan in het gebruik. De gebruikersinterface is rustgevend voor het oog.

10. Wrike (het meest geschikt voor het beheren van complexe verkoopprojecten en overdrachten op grote schaal)

via Wrike

Het beheren van een omvangrijk of meerstaps verkoopproces vereist vaak de inzet van marketing-, juridische, leverings- en onboarding teams – en dat is waar Wrike de meeste waarde biedt.

Hiermee kunnen sales teams alles ontwerpen en overzien, van RFP-werkstroom tot onboarding-sequenties. Met ingebouwde AI en automatisering identificeert Wrike potentiële vertragingen voordat ze zich opstapelen en helpt het grote teams om deals efficiënt te laten verlopen in elke afdeling.

De beste functies van Wrike

Automatiseer het prioriteren van taken met AI en risicodetectie

Pas verkoopwerkstroom aan met aanvraagformulieren, goedkeuringen en afhankelijkheden

Houd verkoopmateriaal en tijdlijnen voor offertes bij voor verspreide teams

Visualiseer tijdlijnen met interactieve Gantt-grafieken en werklastweergaven

Stel gedetailleerde toestemming in om gevoelige client- of transactiegegevens te beveiligen

Genereer rapportage en dashboard om de efficiëntie van verkoopactiviteiten te monitoren

Maak verbinding met uw tech stack via integraties met Salesforce, Google, Outlook en meer

Limieten van Wrike

Beter geschikt voor back-end sales ops dan voor directe verkoop

Het beste te combineren met een CRM- of outbound engagement-tool voor volledige zichtbaarheid

Prijzen van Wrike

Free

Team: $ 10/maand per gebruiker

Zakelijk : $ 25/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (2800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Een Reddit-recensent zegt:

Het beste aan Wrike is dat het hele project binnen één platform blijft. Alle discussies en assets worden binnen het project bewaard, wat handig is als we hetzelfde project het volgende jaar opnieuw moeten doen. Alle interne gesprekken vinden plaats in Wrike en niet via e-mail. Soms voegen we communicatie met leveranciers of clients uit e-mails toe aan het project, zodat iedereen op de hoogte blijft.

Het beste aan Wrike is dat het hele project binnen één platform blijft. Alle discussies en assets worden binnen het project bewaard, wat handig is als we hetzelfde project het volgende jaar opnieuw moeten doen. Alle interne gesprekken vinden plaats in Wrike en niet via e-mail. Soms voegen we communicatie met leveranciers of client uit e-mails toe aan het project, zodat iedereen op de hoogte blijft.

Ontwerp beter, werk slimmer samen met ClickUp

Je hoeft niet vast te houden aan een tool die je werk vertraagt of het samenwerken aan al je media-assets moeilijker maakt dan nodig is. Of je nu een kleine video-crew bent, een volledige whiteboard-animatiestudio of een intern marketingteam, de tools in deze lijst bieden flexibiliteit, zichtbaarheid en creatieve ruimte.

Als u op zoek bent naar één platform dat meer doet dan alleen dingen georganiseerd houden – iets dat briefings, tijdlijnen, opslag van projectassets, feedback en teamcommunicatie op één plek samenbrengt – dan is ClickUp een uitstekende keuze. Het biedt structuur zonder rigiditeit, aangepast maatwerk zonder chaos, en het beste van alles: het groeit mee met uw creatieve team (in plaats van ertegenin te gaan).

Meld u nu gratis aan