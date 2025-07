Top 10 Excel-alternatieven voor Mac voor een betere productiviteit in 2025

Hoewel Microsoft Excel de favoriete tool is voor het bijhouden van budgetten, het bouwen van financiële modellen, het automatiseren van rapportages en meer, komen Mac-gebruikers vaak bedrogen uit.

Sleutel functies zoals Power Pivot en Power Query ontbreken of zijn beperkt, macro's werken niet altijd goed en updates komen vaak later dan op Windows.

Bovendien voelt de hoge prijs van de Microsoft Office-suite alsof u een premie betaalt voor een tool die slechts half geoptimaliseerd is voor uw systeem.

Als u genoeg hebt van deze obstakels, is het tijd om een alternatief voor MS Excel voor Mac-gebruikers te proberen dat het werk echt soepel laat verlopen. Maar met zoveel opties, hoe kiest u de juiste? In deze blogpost wordt precies dat besproken.

Waar moet u op letten bij een Excel-alternatief voor Mac?

Houd bij het evalueren van Excel-alternatieven voor Mac rekening met de volgende criteria:

Compatibiliteit en bestandsondersteuning: Als u vaak bestanden deelt met een gemiddelde Excel-gebruiker, zorg er dan voor dat de tool Excel-bestanden (. xlsx) kan openen en opslaan zonder formules, grafieken of opmaak te beschadigen

Functies en mogelijkheden: Als u in Excel veel gebruikmaakt van draaitabellen, complexe formules of macro's, zoek dan naar software die complexe gegevenstaken ondersteunt. Overweeg ook AI Excel-tools die helpen bij het analyseren van gegevens, het signaleren van trends en zelfs het voorstellen van formules

Realtime samenwerking: met webgebaseerde applicaties kunnen meerdere mensen tegelijkertijd bewerken en vermijd je die beruchte "vFinal_final. xlsx" e-mail threads

Sjablonen en automatisering: Goede alternatieven voor Excel worden geleverd met kant-en-klare sjablonen voor spreadsheets of databases voor specifieke doeleinden, zoals budgetten, projecttrackers, facturen, enz.

Ingebouwde automatisering: Excel-automatisering kan ingewikkeld lijken vanwege meerdere variabelen of machine learning-algoritmen. Zoek daarom naar platforms die taken zoals het plannen van rapporten of het triggeren van berekeningen automatisch kunnen uitvoeren

Prijzen en licenties: Als je budget beperkt is, bekijk dan het prijsmodel. Sommige tools bieden een gratis versie voor onbepaalde tijd (met mogelijke beperkingen op opslagruimte of functies), terwijl andere eenmalige aankoopopties hebben

Excel-alternatieven in één oogopslag

Laten we vervolgens de beste Excel-alternatieven voor Mac vergelijken om te zien hoe ze zich tot elkaar verhouden op het gebied van functies, gebruiksgemak en prijs.

Naam tool Belangrijkste functies Beste voor Prijzen* ClickUp Tabelweergave, formulevelden, AI-samenvattingen, documenten, automatisering, sjablonen Kleine bedrijven, ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar, aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen LibreOffice Calc meer dan 300 functies, grafieken, offline modus, DataPilot, Scenario Manager Kleine bedrijven, particulieren Free Forever Apple Numbers Aangepaste sjablonen, synchroniseren met iCloud, interactieve grafieken en realtime bewerking Kleine bedrijven, particulieren Free Forever WPS Office Spreadsheets Slimme toolbox, OCR, geoptimaliseerd voor mobiel, compatibiliteit met verschillende formats Kleine bedrijven Aangepaste prijzen Google Spreadsheets Realtime samenwerking, Apps Script, Slim vullen, GPT-integratie Ondernemingen, Kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar, betaalde abonnementen vanaf $ 3,60/gebruiker/maand SoftMaker PlanMaker Compatibiliteit met Excel, meer dan 430 functies, lichtgewicht, grafiektypen Kleine bedrijven Betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,99/maand OnlyOffice Realtime gezamenlijke bewerking, ondersteuning op locatie/in de cloud, meer dan 200 sjablonen Ondernemingen, Kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar, betaalde abonnementen vanaf $ 20/gebruiker/maand Zoho Sheet AI-assistent, gegevensvalidatie, macro's, Zoho CRM-integratie Kleine bedrijven, ondernemingen Free Forever Airtable Relationele database, meerdere weergaven, automatisering, extensies Kleine bedrijven, ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar, betaalde abonnementen vanaf $ 20/gebruiker/maand Smartsheet Gantt-grafieken, dashboards, rapportage, integraties en compliance Ondernemingen, Kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar, betaalde abonnementen vanaf $ 12/gebruiker/maand

De beste Excel-alternatieven voor Mac

Laten we nu eens kijken naar de tien beste Excel-alternatieven voor Mac-gebruikers.

1. ClickUp (het beste voor het beheren van projecten, het bijhouden van taken, het automatiseren van werkstromen en teamsamenwerking)

Als u taken of projecten beheert in Excel op uw Mac, biedt ClickUp, de alles-in-één app voor werk, u een installatie die 10 keer meer gestructureerd, duidelijk en bruikbaar is.

Spreadsheets eenvoudig aanpassen met ClickUp Tabelweergave

ClickUp Tabelweergave

De tabelweergave van ClickUp biedt rijen en kolommen zoals een spreadsheet, maar met extra functies zoals taaktoewijzingen, statussen, deadlines, aangepaste velden, formules, filters en automatisering – allemaal ingebouwd.

Met aangepaste velden kunt u alles bijhouden wat u nodig hebt, zoals de voortgang van taken, bestandsbijlagen, beoordelingen en meer.

Maak, bewerk en pas uw spreadsheets aan via de tabelweergave van ClickUp

U kunt ook klanten koppelen aan bestellingen, verkopers aan deals of werknemers aan hun taken. Dit maakt het organiseren van gegevens intuïtiever.

ClickUp Brain

Gebruik ClickUp Brain om uw gegevens snel samen te vatten en zo uw gegevensbeheer te verbeteren.

Vraag het bijvoorbeeld dingen als "Hoeveel taken zijn er nog in behandeling?" of "Welke vertegenwoordiger heeft de meeste verkopen gerealiseerd?", en het geeft u een duidelijk antwoord. Dit is erg handig wanneer u met grote hoeveelheden gegevens werkt en snel inzicht wilt krijgen zonder zelf te hoeven rekenen of alles te filteren.

ClickUp-formulevelden

Als u Excel-achtige berekeningen wilt maken, kunnen ClickUp-formulevelden u helpen. Hiermee kunt u berekeningen rechtstreeks in uw live taken automatiseren, zoals het berekenen van het aantal dagen tussen de startdatum en de deadline van een taak of het aftrekken van 'Uitgegeven bedrag' van 'Toegewezen budget' om te laten zien wat er nog over is.

Dit betekent dat uw nummers automatisch up-to-date blijven naarmate uw projecten vorderen.

Vind direct nauwkeurige nummers met eenvoudige of geavanceerde formules in de aangepaste velden van ClickUp

Met de formuleveldautomatisering van ClickUp kunt u ook routinematige werkstromen en berekeningen automatiseren op basis van formule-gestuurde triggers en voorwaarden. Bijvoorbeeld: automatisch de status van een taak bijwerken of een notificatie verzenden als een formuleveld een bepaalde waarde oplevert.

Houd geschatte dagen automatisch bij met het geavanceerde formuleveld van ClickUp

ClickUp Bewerkbare sjabloon voor spreadsheets

De bewerkbare spreadsheet-sjabloon van ClickUp is een geweldige manier om gegevens te beheren zonder handmatig werk. Het wordt geleverd met geautomatiseerde gegevensimport en de mogelijkheid om aangepaste formules toe te voegen voor snelle berekeningen zoals totalen of gemiddelden. U kunt ook zaken als verkopen of uitgaven bijhouden met velden die zijn afgestemd op uw behoeften.

Gratis sjabloon downloaden Houd uw uitgaven bij en keur ze goed met de bewerkbare spreadsheet-sjabloon van ClickUp

De sjabloon bevat meerdere weergaven, zoals de weergave Financiële overzichten om belangrijke financiële gegevens zoals bruto-omzet, uitgaven en winst/verlies bij te houden, en de weergave Spreadsheet om gegevens te bewerken en te berekenen. U kunt ook aangepaste taakstatussen zoals Goedgekeurd of Voltooid gebruiken om de voortgang bij te houden.

De beste functies van ClickUp

Datavisualisatie: Maak visuele rapporten, zoals overzichten in draaitabelstijl, burndown-grafieken, enz. via Maak visuele rapporten, zoals overzichten in draaitabelstijl, burndown-grafieken, enz. via ClickUp Dashboards

Ingebouwde documentatie: Biedt Biedt ClickUp Docs om tabellen of spreadsheets in een document in te sluiten. Dit is handig als u een rapport schrijft en naast tekst ook gegevens wilt opnemen

Realtime samenwerking: meerdere teamleden kunnen tegelijkertijd documenten bewerken. Gebruikers kunnen ook overal in het document opmerkingen plaatsen en het document openbaar of privé delen met toestemming op basis van rollen

Kant-en-klare sjablonen: Biedt kant-en-klare spreadsheets en sjablonen voor projectmanagement waarmee u gegevens kunt ordenen en berekenen terwijl u budgetten beheert, projectkosten bijhoudt of verkoopcijfers registreert

Downloadbaar voor Mac: biedt een speciale : biedt een speciale desktop-app voor Mac , waarmee u spreadsheets kunt beheren zonder van browser te hoeven wisselen. Dit is perfect voor gebruikers die de voorkeur geven aan een native app-ervaring met volledige functionaliteit

Beperkingen van ClickUp

Het brede bereik aan functies kan ClickUp overweldigend maken voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Lees wat een G2-recensent te zeggen had:

Lees wat een G2-recensent te zeggen had:

Ik heb een blog nodig om alles wat ik leuk vind aan ClickUp te schrijven. Ze hebben ALLES: taken (in lijstweergave, tabelweergave, bordweergave, kalenderweergave, kaartweergave, enz.), documenten, IA, dashboards, automatiseringen... Je kunt openbare links van taken of documenten delen. De taken hebben een tabblad 'Activiteit', zodat je de volledige geschiedenis van die taak kunt zien. Het is zo flexibel en professioneel. Met ClickUp zijn er geen excuses meer om niet extreem productief te zijn.

Ik heb een blog nodig om alles wat ik leuk vind aan ClickUp te schrijven. Ze hebben ALLES: taken (in lijstweergave, tabelweergave, bordweergave, kalenderweergave, kaartweergave, enz.), documenten, IA, dashboards, automatiseringen... Je kunt openbare links van taken of documenten delen. De taken hebben een tabblad 'Activiteit', zodat je de volledige geschiedenis van die taak kunt zien. Het is zo flexibel en professioneel. Met ClickUp zijn er geen excuses meer om niet extreem productief te zijn.

2. LibreOffice Calc (Beste gratis alternatief met uitgebreide functies)

via LibreOffice Calc

Als u op zoek bent naar een eenvoudig alternatief voor Excel, dan is LibreOffice Calc de juiste keuze. Deze gratis open-sourceapplicatie maakt deel uit van de LibreOffice-suite en biedt een gebruiksvriendelijke interface en functies voor voorwaardelijke opmaak, net als Excel.

Calc ondersteunt een bibliotheek met meer dan 300 functies en laat je grafieken en draaitabellen maken voor geavanceerde gegevensanalyse. Je kunt ook kant-en-klare sjablonen voor spreadsheets downloaden uit de opslagplaats van LibreOffice. Deze zijn voorzien van ingebouwde formules, zodat je je gegevens kunt invoeren en meteen aan de slag kunt.

Omdat het offline is, blijven uw gegevens lokaal (tenzij u ervoor kiest om te synchroniseren via Dropbox/iCloud). Dit is ideaal voor gevoelige gegevens en voor werken onderweg (zoals tijdens vluchten) zonder afhankelijk te zijn van webapps.

Beste functies van LibreOffice Calc

Scenariomanager: Vergelijk 'wat als'-scenario's (zoals hoge, gemiddelde of lage verkoopcijfers) om te zien hoe wijzigingen in de invoer van invloed zijn op de resultaten, zonder de oorspronkelijke gegevens te wijzigen

Solver-component: Zoekt de beste waarde voor een specifieke cel, op basis van voorwaarden of limieten die in andere cellen zijn ingesteld

Geavanceerde DataPilot-technologie: Haal ruwe gegevens uit bedrijfsdatabases en zet deze vervolgens in kruistabellen, vat ze samen en zet ze om in bruikbare informatie

Beperkingen van LibreOffice Calc

Calc ondersteunt geen realtime bewerking door meerdere gebruikers, in tegenstelling tot sommige cloud-gebaseerde alternatieven

Het kan Excel-bestanden openen en opslaan, maar kan problemen hebben met complexe formats

Prijzen van LibreOffice Calc

Free Forever

Beoordelingen en recensies van LibreOffice Calc

G2: 4,3/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (2.225+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over LibreOffice Calc?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen had:

Het is veel minder ingewikkeld dan Excel en het is gratis software.

Het is veel minder ingewikkeld dan Excel en het is gratis software.

3. Apple Numbers (het beste voor naadloze integratie met het Apple-ecosysteem)

via Apple Numbers

Apple Numbers is spreadsheetsoftware die is ontwikkeld door Apple Inc. voor macOS-, iPadOS- en iOS-apparaten. Het maakt deel uit van de iWork-productiviteitssuite, die vooraf is geïnstalleerd op de meeste Apple-apparaten of gratis kan worden gedownload in de App Store.

De opvallendste functie van Numbers is de strakke, moderne interface. In tegenstelling tot Excel, dat opent met een raster, begint Numbers met een leeg canvas waarop je overal op de pagina tabellen, grafieken, afbeeldingen en tekst kunt toevoegen. Deze ontwerpgerichte aanpak maakt het bijzonder handig voor het maken van visueel aantrekkelijke rapporten, dashboards en presentaties.

En het beste? Je kunt een spreadsheet op je Mac beginnen, deze op je iPad bijwerken en een waarde op je iPhone aanpassen, dankzij naadloze synchronisatie via iCloud. Het werkt ook samen met Siri-snelkoppelingen, AppleScript, Keynote en andere functies van macOS.

De beste functies van Apple Numbers

Aanpasbare sjablonen: Biedt een breed scala aan vooraf ontworpen sjablonen waarmee u snel aan de slag kunt en die u eenvoudig kunt aanpassen aan uw behoeften

Realtime samenwerking: gebruikers kunnen bestanden delen via iCloud, zodat ze deze tegelijkertijd op Apple-apparaten kunnen bewerken

Datavisualisatie: Ondersteunt een breed bereik aan 2D-, 3D- en interactieve grafiektypen (kolom, balk, lijn, gebied, cirkel, ring, radar) die dynamisch worden bijgewerkt wanneer gegevens veranderen

Beperkingen van Apple Numbers

Er zijn onregelmatige updates en langzame verbeteringen van functies, waardoor sommige gebruikers misschien meer willen

Het is niet ontworpen voor enorme datasets of voor het uitvoeren van complexe berekeningen

Prijzen van Apple Numbers

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Apple Numbers

G2: 4,2/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Apple Numbers?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen had:

Ik vind het ontwerpen van grafieken in Apple Numbers het leukst. Het ontwerp is geweldig en onderscheidt zich van alle andere spreadsheetsoftware.

Ik vind het ontwerpen van grafieken in Apple Numbers het leukst. Het ontwerp is geweldig en onderscheidt zich van alle andere spreadsheetsoftware.

4. WPS Office Spreadsheets (beste mobielvriendelijke alternatief)

via WPS Office Spreadsheets

WPS Office Spreadsheets is een gebruiksvriendelijke tool met een interface, functionaliteit en algemeen ontwerp dat vergelijkbaar is met Excel. Dit vermindert de leercurve en maakt het voor gebruikers die bekend zijn met Excel gemakkelijk om naadloos over te stappen.

Het lichtgewicht ontwerp en de soepele werking op mobiele apparaten onderscheiden WPS van de rest. Het is volledig geoptimaliseerd voor iPhone/iPad: u kunt een spreadsheet op uw Mac beginnen en de bewerking op uw telefoon voortzetten met minimale concessies.

Het ondersteunt ook verschillende bestandsformaten, waaronder .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt, .csv en .txt. U kunt bestanden openen, bewerken en opslaan zonder dat formules, grafieken of layouts verloren gaan op verschillende apparaten en platforms.

De beste functies van WPS Office Spreadsheets

Smart Toolbox: Bevat meer dan 60 minitools om taken te vereenvoudigen, zoals tekst uit een cel halen, spreadsheetformaten in batches converteren en tekst in kolommen splitsen

Afbeelding naar tekst: integreert optische tekenherkenning (OCR) die tekst uit afbeeldingen haalt en in spreadsheets invoegt

Slimme kolommen splitsen: Splits gegevens binnen een enkele kolom op intelligente wijze in meerdere kolommen op basis van de content

Beperkingen van WPS Office Spreadsheets

WPS mist geavanceerde functies in vergelijking met Microsoft Excel

Sommige gebruikers ondervonden trage prestaties, vertragingen of crashes tijdens intensief gebruik of multitasking

Prijzen van WPS Office Spreadsheets

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van WPS Office Spreadsheets

G2: 4,4/5 (55+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over WPS Office Spreadsheets?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen had:

Met WPS Spreadsheets kan ik geweldige spreadsheets, presentaties en documenten maken. Het heeft alle complete spreadsheetfuncties. Ik vind WPS Spreadsheets erg prettig omdat het gemakkelijker te starten is en goed werkt met Microsoft Office, Google Documenten, Adobe PDF en het OpenOffice-format.

Met WPS Spreadsheets kan ik geweldige spreadsheets, presentaties en documenten maken. Het heeft alle complete spreadsheetfuncties. Ik vind WPS Spreadsheets erg prettig omdat het gemakkelijker te starten is en goed werkt met Microsoft Office, Google Documenten, Adobe PDF en OpenOffice-formaten.

5. Google Spreadsheets (het beste voor realtime samenwerking en flexibiliteit in de cloud)

via Google Spreadsheets

Google Spreadsheets is een webgebaseerd spreadsheetprogramma dat deel uitmaakt van Google Werkruimte. Een van de opvallendste functies is realtime samenwerking, waarbij maximaal 50 gebruikers op verschillende locaties tegelijkertijd aan hetzelfde spreadsheet kunnen werken, wijzigingen van collega's kunnen zien en opmerkingen kunnen achterlaten voor anderen om op te volgen.

Het kan ook worden geïntegreerd met Google-apps voor werkruimtes, zoals Google Analytics, Formulieren en Looker Studio. U kunt bijvoorbeeld uw spreadsheetgegevens omzetten in geavanceerde visualisaties via Looker Studio of Analytics-gegevens importeren om grafieken te maken en trends bij te houden.

De beste functies van Google Spreadsheets

Eenvoudig delen en toestemming geven: deel eenvoudig een werkblad met anderen via een link of e-mailuitnodiging en stel hun toegangsniveau in (weergave, opmerkingen of bewerken)

Google Apps Script: Biedt een ingebouwde scriptingtool waarmee u eenvoudige JavaScript-functies kunt schrijven om werkstromen te automatiseren, e-mails te verzenden, verbinding te maken met API's of acties te triggeren op basis van celwaarden

Slim vullen: Gebruikt machine learning om patronen in uw gegevens te detecteren en suggesties te doen voor het invullen van resterende cellen

GPT for Sheets: integreert de modellen van OpenAI rechtstreeks in uw spreadsheet, zodat u formules kunt maken, gestructureerde gegevens uit ruwe invoer kunt extraheren en repetitieve taken kunt automatiseren

Beperkingen van Google Spreadsheets

Het is niet te vergelijken met geavanceerde tools zoals Excel voor diepgaande analyses

Hoewel het offline toegang biedt, werken sommige functies niet zonder een stabiele internetverbinding

Prijzen van Google Spreadsheets

Gratis: Inbegrepen bij een gratis Google-account

Google Workspace Individual: $ 9,99 per maand

Google Workspace Business Starter: $ 3,60/gebruiker per maand

Google Workspace Business Standard: $ 14,40/gebruiker per maand

Google Workspace Business Plus: $ 27,33/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Spreadsheets

G2: 4,6/5 (meer dan 42.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Spreadsheets?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen had:

Met tools zoals Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde document werken. Gestroomlijnde feedback met inline opmerkingen en 'voorgestelde bewerkingen' zorgt voor een soepele communicatie. Alle bestanden worden opgeslagen in Google Drive, waardoor ze toegankelijk zijn vanaf elk apparaat met een internetverbinding. Bepaalde tools werken ook offline, waardoor de productiviteit zelfs zonder internet gewaarborgd blijft. Gmail, Agenda, Drive, Meet en andere apps zijn diep geïntegreerd, wat zorgt voor een samenhangende werkstroom.

Met tools zoals Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde document werken. Gestroomlijnde feedback met inline opmerkingen en 'voorgestelde bewerkingen' zorgt voor een soepele communicatie. Alle bestanden worden opgeslagen in Google Drive, waardoor ze toegankelijk zijn vanaf elk apparaat met een internetverbinding. Bepaalde tools werken ook offline, zodat de productiviteit zelfs zonder internet gewaarborgd blijft. Gmail, Agenda, Drive, Meet en andere apps zijn diep geïntegreerd, wat zorgt voor een samenhangende werkstroom.

6. SoftMaker PlanMaker (het beste voor lichtgewicht en snel gegevensbeheer)

via SoftMaker PlanMaker

SoftMaker PlanMaker is een GDPR-conforme spreadsheet-applicatie die is ontworpen voor gebruikers die een hoge mate van compatibiliteit met Excel eisen. Het programma kan de Excel-formaten XLS en XLSX openen en opslaan, ondersteunt met een wachtwoord beveiligde bestanden en kan grote werkbladen met maximaal een miljoen rijen en 16.384 kolommen verwerken.

Hiermee kunnen gebruikers grote hoeveelheden gegevens zonder beperkingen verwerken. PlanMaker ondersteunt ook meer dan 430 ingebouwde rekenfuncties, variërend van financiële en statistische analyses tot engineering en databasebewerkingen.

En in tegenstelling tot Excel, dat meerdere gigabytes groot is, neemt PlanMaker minder dan 200 MB in beslag. Dit betekent een snellere installatie en opstarttijd, vooral op oudere systemen of systemen met beperkte opslagruimte.

De beste functies van SoftMaker PlanMaker

Datavisualisatie: Ondersteunt meer dan 80 grafiektypen (staafdiagram, cirkeldiagram, histogram, enz.), plus 3D-rotatie, schaduwen en lichteffecten voor presentatieklare beelden

Geen afhankelijkheid van de cloud : krijg offline toegang en GDPR-compliance, waardoor het geschikt is voor gebruikers die privacy belangrijk vinden of in gereguleerde omgevingen werken

Functie AutoFilter: hiermee kunt u filters toepassen op afzonderlijke kolommen om alleen de gegevens weer te geven die aan de door u gekozen voorwaarden voldoen

Beperkingen van SoftMaker PlanMaker

PlanMaker heeft geen ingebouwde tools voor samenwerking met meerdere gebruikers

Het kan geen macro's uitvoeren die zijn ingesloten in Excel-documenten

Prijzen van SoftMaker PlanMaker

Gratis abonnement

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SoftMaker PlanMaker

G2-beoordelingen: onvoldoende beoordelingen

Capterra-beoordelingen: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over SoftMaker PlanMaker?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen had:

Vertrouwd, apparaatoverschrijdend, veel functies.

Vertrouwd, geschikt voor meerdere apparaten, veel functies.

7. OnlyOffice (het beste voor zowel cloud- als lokale implementatie)

via OnlyOffice

ONLYOFFICE is een ander gratis, open-source alternatief voor Microsoft Excel voor Mac-gebruikers. Het kan worden geïntegreerd met zowel cloud- als lokale omgevingen, waardoor het ideaal is voor veiligheidsbewuste personen en organisaties met strenge nalevingsvereisten.

Het ondersteunt realtime samenwerking, zodat u en uw team samen spreadsheets kunnen bewerken, opmerkingen kunnen plaatsen en kunnen chatten zonder de editor te verlaten. U kunt zelfs de versiegeschiedenis bekijken en specifieke wijzigingen herstellen wanneer dat nodig is, waardoor het een goed alternatief is voor Google Spreadsheets.

ONLYOFFICE gebruikt de standaard Microsoft Excel-formats (XLSX) als standaard bestandstype, wat betekent dat er minder conversieproblemen zijn bij het uitwisselen van bestanden met MS Office-gebruikers.

De beste functies van OnlyOffice

Eén interface: Hiermee kunt u alle documenttypes openen of maken, zoals documenten, spreadsheets, presentaties en PDF-formulieren, binnen een uniforme werkruimte

200+ sjablonen: Maak alles van belastingformulieren tot bingokaarten in enkele minuten en pas vervolgens de lay-outs en afbeeldingen aan uw stijl aan

Veiligheid: Bescherm gevoelige gegevens door wachtwoorden in te stellen, specifieke cellen of bladen te vergrendelen, formules te verbergen en bewerkingsrechten toe te wijzen aan geselecteerde gebruikers

Beperkingen van OnlyOffice

On-premise gebruik vereist krachtige hardware, wat kleine gebruikers kan ontmoedigen

Sommige gebruikers gaven aan dat de initiële laadsnelheid verbeterd zou kunnen worden

Prijzen van OnlyOffice

Docs Space : Startup: Gratis Business: $ 20/maand per gebruiker Enterprise: Vanaf $ 6550 per server

Startup: Free

Business: $ 20/maand per gebruiker

Enterprise: Vanaf $ 6550 per server

Docs Enterprise : Voor thuis : $ 149 (eenmalige betaling voor maximaal 10 gebruikers) Voor gezinnen: $ 330 voor maximaal 5 gebruikers Voor bedrijven : aanpasbaar, prijzen beginnen bij $ 1.500 voor maximaal 50 gebruikers

Voor startpagina : $ 149 (eenmalige betaling voor maximaal 10 gebruikers)

Voor gezinnen: $ 330 voor maximaal 5 gebruikers

Voor Business : aanpasbaar, prijzen beginnen bij $ 1.500 voor maximaal 50 gebruikers

Werkruimte Enterprise: Enterprise: $ 2200 per server Enterprise Plus: $ 3300 per server Enterprise Premium: $ 4450 per server

Enterprise: $ 2200 per server

Enterprise Plus: $ 3300 per server

Enterprise Premium: $ 4450 per server

Startup: Free

Business: $ 20/maand per gebruiker

Enterprise: Vanaf $ 6550 per server

Voor startpagina : $ 149 (eenmalige betaling voor maximaal 10 gebruikers)

Voor gezinnen: $ 330 voor maximaal 5 gebruikers

Voor Business: aanpasbaar, prijzen beginnen bij $ 1.500 voor maximaal 50 gebruikers

Enterprise: $ 2200 per server

Enterprise Plus: $ 3300 per server

Enterprise Premium: $ 4450 per server

Beoordelingen en recensies van OnlyOffice

G2-beoordelingen: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra-beoordelingen: 4,5/5 (meer dan 320 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Spreadsheets?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen had:

Het heeft gebruiksvriendelijke tools, ongeacht welke functies u gebruikt.

Het heeft gebruiksvriendelijke tools, ongeacht welke functies u gebruikt.

8. Zoho Sheet (het beste voor geautomatiseerd gegevensbeheer)

via Zoho Sheet

Zoho Sheet is een cloudgebaseerde spreadsheet-tool voor het maken, beheren en automatiseren van functionele spreadsheets. Het biedt meer dan 350 ingebouwde functies, geavanceerde gegevensverwerking en meer dan 1000 app-integraties om werkstromen te automatiseren en gegevens uit bronnen zoals Excel te importeren.

Zoho Sheet heeft een AI-assistent, Zia, die u helpt bij het analyseren van gegevens, het voorstellen van grafieken of functies en het identificeren van inconsistenties. Het kan ook worden geïntegreerd met Zoho CRM en andere Zoho-apps, zodat u soepel binnen hetzelfde systeem kunt werken.

De beste functies van Zoho Sheet

Realtime samenwerking: Maakt samenwerking tussen meerdere gebruikers mogelijk met realtime updates, opmerkingen bij cellen/bereiken, discussiethreads en aanpasbare toestemmingen voor efficiënte teamwerkstromen

Tools voor gegevensopschoning en -validatie: detecteert duplicaten, inconsistenties en lege invoer om te zorgen voor schone, nauwkeurige gegevens

Generatieve AI: Genereer eenvoudig steekproefsets, formules en VBA-macrocodes met Zia, mogelijk gemaakt door ChatGPT

Beperkingen van Zoho Sheet

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface van het platform verouderd en moeilijk te navigeren

Er kunnen prestatieproblemen optreden bij het werken met grote spreadsheets

Prijzen van Zoho Sheet

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Zoho Sheet

G2: 4,4/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zoho Sheets?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen had:

Ik ben dol op Zoho Sheet omdat je dankzij de automatisering macro's kunt instellen waarmee je complexe taken kunt voltooien door gewoon op een knop te klikken. Bovendien helpt een gezamenlijke aanpak van de spreadsheet de leden van grote teams om op één pagina te werken.

Ik ben dol op Zoho Sheet omdat je dankzij de automatisering macro's kunt instellen waarmee je complexe taken kunt voltooien door gewoon op een knop te klikken. Bovendien helpt een gezamenlijke aanpak van de spreadsheet de leden van grote teams om op één pagina te werken.

9. Airtable (beste optie met databasefuncties)

via Airtable

Airtable heeft een rasterlay-out die lijkt op een spreadsheet, maar elke 'rij' is meer een record in een database. U kunt voor elke kolom specifieke veldtypen instellen, zoals tekst, nummer, vervolgkeuzelijst of bijlage. U kunt ook records tussen tabellen koppelen om relaties te creëren, zoals taken in de ene tabel koppelen aan projecten in een andere.

Bovendien kunt u met dit spreadsheetplatform voor projectmanagement schakelen tussen verschillende weergaven. De kalenderweergave toont bijvoorbeeld records met datums op een tijdlijn, Kanban groepeert ze in kolommen zoals fasen van taken en de galerij geeft ze weer als visuele kaarten, wat handig is voor afbeeldingen of portfolio's.

De beste functies van Airtable

Gegevens delen: Maak deelbare links met alleen-lezen of bewerkbare toegang, sluit bases in websites in of gebruik de Airtable API om uw gegevens te verbinden met aangepaste apps

Ingebouwde extensies: Biedt tools, zoals grafieken, formulieren of widgets voor rapportage, die u kunt toevoegen om specifieke gebruikssituaties te ondersteunen

Automatisering: Hiermee kunt u trigger-actie regels instellen (bijvoorbeeld: "Wanneer een record wordt aangemaakt of wanneer het veld Status verandert in X, stuur dan een e-mail of plaats een Slack-bericht")

Beperkingen van Airtable

Airtable is meer bedoeld voor het bijhouden en beheren van relationele gegevens dan voor geavanceerde wiskundige berekeningen of Excel-rapportage met grafieken

Naarmate databases groeien, kan het beheer van grote of complexe installaties rommelig worden

Prijzen van Airtable

Free

Team : $ 20/maand per zetel

Business : $ 45/maand per zetel

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Airtable

G2: 4,6/5 (meer dan 2900 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Airtable?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen had:

Airtable is geweldig voor het bijhouden en vastleggen van gegevens en heeft een geweldige gebruikersinterface. Het is eenvoudig en gemakkelijk te leren, de automatiseringen zijn krachtig en het kan zoveel. Mijn favoriete functie is het koppelen van tabellen, omdat je daarmee velden kunt opzoeken, wat helpt om gegevens goed te segmenteren.

Airtable is geweldig voor het bijhouden en vastleggen van gegevens en heeft een geweldige gebruikersinterface. Het is eenvoudig en gemakkelijk te leren, de automatiseringen zijn krachtig en het kan zoveel. Mijn favoriete functie is het koppelen van tabellen, omdat je daarmee velden kunt opzoeken, wat helpt om gegevens goed te segmenteren.

10. Smartsheet (het beste voor het beheren van grote projecten)

via Smartsheet

Smartsheet is een tool voor ondernemingen die de functionaliteit van projectmanagementtools combineert met de eenvoud van een spreadsheetinterface.

Het maakt gebruik van AI-mogelijkheden zoals voorspellende inzichten, intelligente formulevoorstellen en automatisering om u te helpen aangepaste werkstromen te creëren. Bovendien kan het worden geïntegreerd met Google Workspace, Microsoft Office 365, Jira en Salesforce voor een soepele gegevensstroom tussen platforms.

Gebruikers kunnen ook dashboards maken voor een overzicht op hoog niveau van projecten en rapporten genereren met realtime gegevens uit meerdere bladen. Hierdoor is het niet meer nodig om informatie handmatig uit verschillende bestanden te consolideren.

De beste functies van Smartsheet

Essentiële functies voor projectmanagement: Biedt een ingebouwde weergave van Gantt-grafieken en de mogelijkheid om afhankelijkheden tussen taken in te stellen

Veiligheid en compliance: Bevat functies voor veiligheid op ondernemingsniveau, zoals toestemmingen voor gebruikers, versleuteling en naleving van normen zoals GDPR en HIPAA

Flexibiliteit in gebruikssituaties: Ondersteunt een breed bereik aan scenario's, van het beheren van bouwprojecten en universitaire activiteiten tot het bijhouden van werkstromen in de gezondheidszorg en kapitaalinvesteringen

Beperkingen van Smartsheet

Bij grote of complexe spreadsheets treedt af en toe vertraging op

Sommige gebruikers maken melding van een steile leercurve, met name voor teamleden die overstappen van eenvoudigere tools of mobiele apps

Prijzen van Smartsheet

Free

Pro : $ 12 per lid per maand

Business : $ 24/lid per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2: 4,4/5 (meer dan 19.400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Smartsheet?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen had:

Ik vind het prettig dat ik taken en gegevens op verschillende manieren kan bekijken om de benodigde informatie aan verschillende doelgroepen met verschillende behoeften te presenteren. Ik vind het ook prettig dat het gebruiksvriendelijk en intuïtief is. Ik ben dol op de kalenderfuncties, de kaartweergave en de rapporten. Het maakt projectmanagement zoveel eenvoudiger.

Ik vind het prettig dat ik taken en gegevens op verschillende manieren kan bekijken om de benodigde informatie aan verschillende doelgroepen met verschillende behoeften te presenteren. Ik vind het ook prettig dat het gebruiksvriendelijk en intuïtief is. Ik ben dol op de kalenderfuncties, de kaartweergave en de rapporten. Het maakt projectmanagement zoveel eenvoudiger.

Maak krachtige spreadsheets op Mac met ClickUp

Hoewel Excel soepel werkt op macOS, komen bepaalde geavanceerde functies en updates vaak later beschikbaar dan voor Windows-gebruikers.

ClickUp biedt een alles-in-één oplossing voor het gezamenlijk beheren van spreadsheets op uw Mac.

De tabelweergave van ClickUp biedt een intuïtieve interface om gegevens rechtstreeks in uw werkruimte te maken, weer te geven en te bewerken, terwijl de formulevelden de kracht van Excel-achtige berekeningen bieden. Bovendien kunt u met automatisering van formulevelden automatiseringen instellen om waarden bij te werken of specifieke acties te triggeren op basis van de uitvoer van uw formule.

Wilt u slimmere, efficiëntere spreadsheets maken op uw Mac? Meld u vandaag nog aan voor ClickU p.