Gratis Excel-sjablonen voor bedrijven om activiteiten en financiën te stroomlijnen

Besteedt u elke maand uren aan het beheren van spreadsheets? U bent niet de enige!

De gemiddelde kenniswerker besteedt ongeveer 20 uur aan het organiseren van gegevens. Tijd die beter besteed zou kunnen worden aan het prioriteren van uw werk en doelen.

Kant-en-klare sjablonen voor bedrijfsactiviteiten kunnen de bedrijfsplanning vereenvoudigen. Of u nu financiën bijhoudt, projecten beheert of marketingplannen maakt, met sjablonen beschikt u over een gestructureerd format waarmee u snel aan de slag kunt.

We hebben 15 gratis Excel-sjablonen verzameld om u te helpen uw activiteiten te stroomlijnen en u te concentreren op uw bedrijfsdoelen. En als deze niet voldoen, hebben we ook sjablonen van enkele populaire alternatieven!

Wat maakt een goede Excel-sjabloon voor Business?

Een goed ontworpen gratis Excel-sjabloon voor bedrijven is een gestructureerd, vooraf opgemaakt hulpmiddel dat de efficiëntie, nauwkeurigheid en automatisering van de werkstroom verbetert. Het beschikt over duidelijk gedefinieerde kolommen, rijen en secties voor gegevensinvoer en organisatie.

Met ingebouwde formules en functies automatiseren ze berekeningen, minimaliseren ze handmatige fouten en beheren ze logische bewerkingen.

💡 Pro-tip: Een Excel-hack voor bedrijfsmanagers: gebruik INDEX-MATCH in plaats van VLOOKUP. VLOOKUP werkt alleen van links naar rechts, maar met INDEX-MATCH kunt u in elke richting zoeken.

Excel-sjablonen voor Business

Business-sjablonen zorgen voor consistentie tussen projecten en teams. Kies uit deze lijst met gratis sjablonen van Microsoft Excel en begin met het werken aan uw projectplan.

1. Aanpasbare sjabloon voor vergaderagenda's van Excel door Microsoft

via Microsoft

De meeste terugkerende vergaderingen hebben geen agenda. Dit leidt tot langere en onduidelijke discussies. Met de aanpasbare sjabloon voor vergaderagenda's in Excel kunt u echter kortere, productievere gesprekken voeren.

Met deze sjabloon kunt u:

Wijs verantwoordelijkheden toe aan deelnemers, zodat iedereen verantwoordelijk is voor elk item op de agenda

Leg de resultaten van vergaderingen vast met ingebouwde aantekeningen voor beslissingen en follow-ups

Bereken de tijd die aan elke spreker is toegewezen en voorkom overlappingen

🔑 Ideaal voor: Terugkerende teamvergaderingen, bestuursbesprekingen of sessies met clients waarbij flexibiliteit de sleutel is.

2. Excel-sjabloon voor taakplanning van Microsoft

via Microsoft

De Excel-sjabloon voor opdrachtschema's is geschikt voor studenten, docenten en projectmanagers en organiseert opdrachten en deadlines in een gestructureerd formaat.

Met deze aanpasbare sjabloon kunt u:

Plan en houd taken bij met deadlines, prioriteiten en updates van de status

Monitor de voortgang moeiteloos met automatische opmaak die achterstallige taken markeert

Verbeter uw tijdmanagement door opdrachten in een wekelijks of maandelijks format te visualiseren

🔑 Ideaal voor: Studenten en docenten die op zoek zijn naar gratis databasesoftware om huiswerk, projecten en deadlines voor cursussen bij te houden.

3. Excel-sjabloon voor wekelijkse urenregistratie van Microsoft

via Microsoft

In tegenstelling tot een algemeen tijdlogboek biedt de Excel-sjabloon voor wekelijkse urenregistratie een gestructureerd format voor het bijhouden van dagelijkse werkuren, overuren en het totale aantal uren per week. Dit zorgt voor een nauwkeurige registratie die de salarisadministratie vereenvoudigt.

Deze sjabloon helpt u:

Bereken het totale loon met ingebouwde formules voor normale uren, overuren en inhoudingen

Zorg voor een nauwkeurige salarisadministratie door automatisch gewerkte uren op te tellen voor facturering of HR-doeleinden

Houd overuren bij om te voldoen aan arbeidswetgeving

🔑 Ideaal voor: HR-professionals en freelancers die werkuren moeten documenteren voor salarisadministratie en facturering.

4. Excel-sjabloon voor verkoopregistratie van Microsoft

via Microsoft

In plaats van te verdrinken in giswerk, kunt u uw financiële prognoses verbeteren met automatische berekeningen van de totale omzet en winst in de Excel-sjabloon voor het bijhouden van verkopen.

De ingebouwde tools voor gegevensvisualisatie geven uw inzichten meer inhoud met essentiële details over zakelijke uitgaven.

Deze sjabloon is ontworpen om:

Identificeer best verkochte producten met een intuïtieve uitsplitsing van verkooptrends

Optimaliseer voorraadbeheer door snel verkopende en traaglopende items te identificeren

Monitor teamprestaties door individuele verkoopbijdragen te beoordelen

🔑 Ideaal voor: Eigenaars van e-commercebedrijven en online verkopers die verkooptrends en transacties in realtime willen volgen.

📮ClickUp Insight: De resultaten van ons onderzoek naar de effectiviteit van vergaderingen geven aan dat kenniswerkers in een organisatie met 100 medewerkers bijna 308 uur per week aan vergaderingen kunnen besteden! Maar wat als u deze vergadertijd zou kunnen verkorten? De uniforme werkruimte van ClickUp vermindert het aantal onnodige vergaderingen drastisch! 💫 Echte resultaten: Klanten zoals Trinetix hebben 50% minder vergaderingen door projectdocumentatie te centraliseren, werkstromen te automatiseren en de zichtbaarheid tussen teams te verbeteren met onze alles-in-één app voor werk. Stel je voor dat je elke week honderden productieve uren terugwint!

5. Excel-sjabloon voor verkoopprognoses van Microsoft

via Microsoft

Meer dan de helft van de salesmanagers (55%) heeft geen vertrouwen in de nauwkeurigheid van de verkoopprognoses van hun organisatie. Ze vertrouwen vaak op giswerk in plaats van op gegevens, waardoor ze belangrijke prospects riskeren.

Gebruik hiervoor de Excel-sjabloon voor het bijhouden van verkoopprognoses, die is ontworpen voor een toekomstgerichte aanpak. In plaats van alleen eerdere verkopen vast te leggen, helpt deze sjabloon u toekomstige verkoopresultaten te voorspellen, zodat u uw bedrijfsdoelen op koers houdt en de productiviteit verbetert.

Gebruik deze sjabloon om:

Vergelijk de werkelijke prestaties met de prognoses

Stel realistische verkoopdoelen op basis van historische prestaties en seizoensgebonden trends

Pas prognoses aan om in te spelen op veranderende bedrijfsvoorwaarden

🔑 Ideaal voor: Business-analisten en financiële planners die omzetontwikkelingen moeten voorspellen en verkoopdoelen moeten vaststellen.

💡 Pro-tip: Als u vaak hetzelfde format gebruikt, maak dan uw eigen Excel-sjabloon en sla deze op. Zo kunt u deze snel openen en opnieuw gebruiken voor toekomstige projecten, wat u tijd en moeite bespaart.

6. Excel-sjabloon voor inventarislijst van Microsoft

via Microsoft

In tegenstelling tot een standaard record, markeert de Excel-sjabloon voor inventarislijsten automatisch items met een lage voorraad of die niet op voorraad zijn met voorwaardelijke opmaak. Zo kunt u de voorraad bijhouden, tekorten voorkomen en bedrijfsprocessen soepel laten verlopen.

Gebruik deze sjabloon om:

Verbeter het beheer van de toeleveringsketen door gebruikspatronen en leveringstermijnen van leveranciers te monitoren

Verminder overbevoorrading en tekorten met waarschuwingen voor items met een lage voorraad

Categoriseer producten eenvoudig met ingebouwde secties voor SKU's, leveranciers en prijzen

🔑 Ideaal voor: Magazijnmanagers en eigenaren van winkels die voorraadniveaus moeten bijhouden en tekorten moeten voorkomen.

👀 Wist u dat: Jaarlijks wordt voor 163 miljard dollar aan voorraad weggegooid vanwege het verstrijken van de houdbaarheidsdatum of overproductie. Door uw voorraadniveaus bij te houden met een sjabloon voor een voorraadlijst kunt u verspilling tot een minimum beperken en de efficiëntie van uw bedrijf verbeteren.

7. Excel-sjabloon voor onkostendeclaraties van Microsoft

via Microsoft

Vraagt u zich af waar al het geld van uw bedrijf naartoe gaat? Door uitgaven te categoriseren, kunt u uitgavenpatronen ontdekken en mogelijkheden voor kostenbesparingen vinden. Gebruik de Excel-sjabloon voor onkostendeclaraties om elke euro bij te houden en te hoge uitgaven te voorkomen.

Gebruik deze sjabloon om:

Categoriseer uitgaven op afdeling, leverancier of type uitgave

Verbeter de financiële transparantie met duidelijke, gedetailleerde uitsplitsingen van uitgaven

Genereer overzichtsrapporten voor financiële analyse en belastingaangifte

🔑 Ideaal voor: Bedrijfsmedewerkers en financiële teams die zakelijke uitgaven moeten registreren en declareren.

8. Excel Business sjabloon voor maandelijkse begroting van Microsoft

via Microsoft

Gebruik de Excel-sjabloon voor maandelijkse bedrijfsbegroting om uw bedrijfsfinanciën te beheren. Deze sjabloon geeft een nauwkeurig beeld door de werkelijke uitgaven te vergelijken met uw geplande budget, zodat u alle bedrijfsuitgaven op koers kunt houden.

Gebruik deze sjabloon als u:

Identificeer mogelijkheden om kosten te besparen door uitgaventrends te analyseren

Pas budgetstrategieën aan op basis van veranderende financiële behoeften

Plan en wijs fondsen toe door maandelijkse limieten voor inkomsten en uitgaven in te stellen

🔑 Ideaal voor: Ondernemers en financiële planners die een gestructureerde manier nodig hebben om bedrijfsinkomsten en -uitgaven te beheren

9. Excel-sjabloon voor project tijdlijn van Microsoft

via Microsoft

De Excel-sjabloon voor projecttijdlijnen laat zien wie waarvoor verantwoordelijk is, zodat teams georganiseerd en op schema blijven tijdens het hele project.

Pas dit sjabloon aan om:

Visualiseer projectplanningen met een gestructureerde layout met een tijdlijn van vier weken

Verbeter het bijhouden van projecten met mijlpalen en voortgangindicatoren in kleur

Vereenvoudig de planning door complexe projecten op te splitsen in beheersbare fasen

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers en teamleiders die een kortetermijnroadmap voor Excel-projectmanagement nodig hebben.

10. Excel-sjabloon voor projectprestatierapportage van Microsoft

via Microsoft

85% van de projectmanagers voelt zich overweldigd door snelle projecten en strakke deadlines.

Probeer dan de Excel-sjabloon voor projectprestatierapportage. Houd taken, budgetten en de voortgang van projecten in één oogopslag bij, zodat u georganiseerd en in controle blijft.

Gebruik deze gestructureerde aanpak om:

Identificeer knelpunten in projecten door vertragingen en inefficiënties op te sporen

Vat de voortgang van projecten samen met sleutelprestatie-indicatoren en mijlpalen

Genereer rapporten voor belanghebbenden in een professioneel, datagestuurd format

🔑 Ideaal voor: Leidinggevenden en belanghebbenden die een project dashboard nodig hebben voor datagestuurde inzichten in voortgang, risico's en resultaten.

11. Excel-sjabloon voor gebeurtenisplanner van Microsoft

via Microsoft

98% van de marketeers heeft moeite met het plannen van gebeurtenissen. Laat een slechte organisatie uw plannen niet verpesten!

Met de Excel-sjabloon voor gebeurtenissenplanners kunt u alles bijhouden, van bedrijfsconferenties tot persoonlijke feesten, zodat elk detail georganiseerd blijft.

Met deze sjabloon kunt u:

Houd budget en uitgaven in de gaten om binnen de financiële kaders te blijven

Zorg voor een soepele uitvoering door alle teamleden op één lijn te houden met hun verantwoordelijkheden

Blijf georganiseerd door een gedetailleerde lijst bij te houden van wie er komt

🔑 Ideaal voor: Evenementcoördinatoren en weddingplanners die logistiek, budgetten en gastenlijsten moeten beheren.

12. Excel-sjabloon voor takenlijst voor projecten van Microsoft

via Microsoft

Het is stressvol om te moeten haasten om een taak af te krijgen die u bent vergeten, toch?

Met de Excel-sjabloon voor takenlijsten voor projecten kunt u taken bijhouden, deadlines halen en de voortgang visualiseren met voorwaardelijke opmaak. Blijf georganiseerd en houd uw team op koers, zonder last-minute verrassingen!

Gebruik deze sjabloon om:

Houd voortdurend de voortgang bij met statusupdates voor elk item

Pas taakcategorieën aan voor verschillende teams of projectfasen

Blijf op de hoogte van deadlines met automatische herinneringen voor achterstallige taken

🔑 Ideaal voor: Professionals en taakgerichte teams die een project tracker nodig hebben om belangrijke details op te splitsen in uitvoerbare stappen.

Lees ook: Beste taakplanningssoftware voor taakbeheerders

13. Excel Gantt-sjabloon voor projectplanning van Microsoft

via Microsoft

Bent u meer een visuele denker? De Excel-sjabloon Gantt-projectplanner biedt een duidelijke, gestructureerde weergave van de afhankelijkheid van taken en projectfasen. Blijf georganiseerd, houd de voortgang bij en zorg dat uw volgende project soepel verloopt, zonder giswerk!

Gebruik deze sjabloon om:

Pas de tijdlijnen van projecten eenvoudig aan wanneer er vertragingen of nieuwe prioriteiten ontstaan

Beheer de afhankelijkheid van taken door gerelateerde activiteiten te koppelen voor een betere coördinatie

Monitor de voortgang in de tijd door voltooiingspercentages aan te geven

🔑 Ideaal voor: Bouwmanagers en softwareontwikkelaars die een sjabloon voor een Gantt-grafiek nodig hebben om projectfasen en afhankelijkheid visueel weer te geven.

14. Excel-winst- en verliesrekening van Microsoft

via Microsoft

Met de Excel-sjabloon voor winst- en verliesrekening kunt u uw inkomsten bijhouden en uw financiële prestaties over 12 maanden analyseren. Zo kunt u weloverwogen beslissingen nemen en de financiën van uw bedrijf op orde houden.

Met deze sjabloon kunt u:

Analyseer de winstgevendheid van uw bedrijf door inkomsten en uitgaven bij te houden

Vergelijk maandelijkse of jaarlijkse inkomsten om de financiële groei te beoordelen

Bereken automatisch de nettowinst om de financiële prestaties te beoordelen

🔑 Ideaal voor: Accountants en eigenaren van kleine bedrijven die een gedetailleerd financieel rapport nodig hebben over inkomsten, kosten en winstgevendheid.

15. Excel-sjabloon voor servicefacturen van Microsoft

via Microsoft

Met de Excel-sjabloon voor servicefacturen kunt u facturen aanpassen met uw logo, kleuren en lettertypen voor een professionele uitstraling. Zo blijft uw merk op de voorgrond en onthouden clients uw bedrijf beter.

Met deze sjabloon kunt u:

Bereken automatisch totalen en belastingen voor een nauwkeurige facturering

Pas tekst, kleuren en opmaak aan uw behoeften aan

Voeg belastingberekeningen toe voor nauwkeurige facturering en naleving van de regelgeving

🔑 Ideaal voor: Freelancers en dienstverlenende bedrijven voor het genereren van professionele facturen voor hun clients.

Beperkingen van het gebruik van Excel voor Business en Finance

Voordat u begint met het aanpassen van deze gratis spreadsheet-sjablonen, bespreken we eerst een paar mogelijke obstakels die u kunt tegenkomen:

Hier zijn vijf redenen waarom u Excel-alternatieven zou kunnen overwegen:

Handmatige invoer van gegevens verhoogt het risico op fouten, wat kan leiden tot onnauwkeurige financiële rapportages of verkeerd berekende projectbudgetten

Het verwerken van grote datasets vertraagt de prestaties, veroorzaakt crashes en maakt het ophalen van gegevens inefficiënt

Macro's en formules automatiseren taken, maar vereisen technische kennis

Het maken van geavanceerde rapporten en dashboards vereist handmatige inspanningen en biedt geen realtime inzichten

Het beheren van geavanceerde bedrijfsprocessen zoals CRM of ERP vereist uitgebreide aanpassingen, in tegenstelling tot projectmanagementsoftware

Jodi Salice, Creative Director bij United Way Suncoast, beoordeelt ClickUp:

Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Met de automatisering, sjablonen en alle verschillende soorten bijhouden en weergaven kan het gewoon niet misgaan met ClickUp.

Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Met de automatisering, sjablonen en alle verschillende soorten bijhouden en weergaven kan het gewoon niet misgaan met ClickUp.

Alternatieve Excel-sjablonen voor bedrijfsactiviteiten

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Het biedt een oplossing in één ruimte voor al uw werkbehoeften en geeft u tegelijkertijd meer flexibiliteit voor het beheren van uw gegevens. In tegenstelling tot traditionele spreadsheets verandert de tabelweergave van ClickUp bijvoorbeeld statische gegevens in een interactieve database zonder code.

Taken slepen en neerzetten in de tabelweergave van ClickUp

U kunt eenvoudig financiële gegevens ordenen, uitgavenlimieten instellen en uitgaven bijhouden voor een nauwkeurige projectadministratie. Met de functie voor sorteren en filteren kunt u kosten, winstgevendheid en prognoses analyseren. Bovendien kunt u uitgaven, facturen en records aan elkaar koppelen voor een betere bijhouden!

En met ClickUp-sjablonen kunt u uw bedrijfs- en financiële activiteiten nog sneller uitvoeren. Hier zijn er een paar om u op weg te helpen:

1. Het sjabloon voor het Business-abonnement van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Structureer uw bedrijfsvisie in de sjabloon voor het Business-abonnement van ClickUp

Het investeerdersvriendelijke format van de ClickUp Business-abonnement sjabloon helpt start-ups en gevestigde bedrijven een gepolijst, professioneel plan op te stellen. Leg uw bedrijfsdoelen, strategie en financiën duidelijk vast, want een sterk plan maakt een blijvende indruk!

Gebruik deze sjabloon voor:

Organiseer secties voor marktanalyse, financiële prognoses en bedrijfsdoelen

Gebruik ClickUp Mijlpalen om elke fase van de uitvoering van uw business-abonnement te monitoren

Genereer rapporten en exporteer verzorgde business-abonnementen voor investeerders of partners

🔑 Ideaal voor: Ondernemers en start-ups die een gestructureerd, investeringsklaar business-abonnement willen opstellen.

2. De sjabloon voor strategische businessroadmaps van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Geef een overzicht van belangrijke doelen en sleutelinitiatieven in de sjabloon voor strategische businessroadmap van ClickUp

Het plannen van uw algemene doelen hoeft geen dagenlang ontwerpwerk te zijn. De sjabloon voor strategische bedrijfsroadmap van ClickUp maakt het eenvoudig! Breng uw visie in kaart, houd de voortgang bij en zorg ervoor dat elk project uw bedrijf dichter bij succes brengt.

Deze sjabloon helpt u:

Maak grafieken van doelstellingen voor groei, uitbreiding en innovatie

Werk strategieën bij als prioriteiten veranderen, zonder historische gegevens te verliezen

Gebruik Gantt-grafieken en tijdlijnen om sleutel mijlpalen bij te houden

🔑 Ideaal voor: Leidinggevenden en managementteams die de langetermijnvisie, initiatieven en groeistrategieën van het bedrijf in kaart brengen.

3. De ClickUp Business Budget-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd inkomsten, uitgaven en winstmarges bij met de ClickUp Business Budget Template

Wilt u uw budget onder controle houden? Met de ClickUp Business Budget Template kunt u verstandig geld uitgeven, te hoge uitgaven voorkomen en budgetten in realtime aanpassen. Geen giswerk meer!

Profiteer van deze sjabloon om:

Gebruik historische gegevens om toekomstige uitgaven en inkomsten te projecteren

Genereer met één klik actuele budgetrapporten

Maak gestructureerde budgetten voor afdelingen of projecten

🔑 Ideaal voor: Financiële teams en accountants die bedrijfsbrede budgettering, onkosten bijhouden en financiële prognoses beheren.

4. De sjabloon voor het opstarten van een bedrijf van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Behandel elke lanceringsfase systematisch met de ClickUp Business Launch Template

Zet een concept om in een volledig operationeel bedrijf met de ClickUp Business Launch Template. Deze kant-en-klare sjabloon volgt een gestructureerde uitvoering van alle bedrijfsprocessen, van marktonderzoek tot productontwikkeling.

Gebruik het voor:

Stel deadlines vast voor productontwikkeling, marketing en bedrijfsvoering

Meet het succes door middel van analyses en feedbackverzameling

Verdeel rollen en verantwoordelijkheden over teams

🔑 Ideaal voor: Oprichters en productmanagers die het stapsgewijze proces organiseren om een nieuw bedrijf of product op de markt te brengen.

5. De ClickUp-sjabloon voor een projecttijdlijn op een whiteboard

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer uw projecten vóór uitvoering met de ClickUp Project Tijdlijn Whiteboard Sjabloon

In tegenstelling tot spreadsheets of lijsten kunnen gebruikers met de sjabloon Tijdlijn voor projecten van ClickUp elementen slepen en neerzetten, afhankelijkheid markeren en planningen aanpassen. Verminder handmatige invoer en werk sneller aan uw business-abonnementen.

Laat deze sjabloon u helpen bij het volgende:

Gebruik een gedeelde ClickUp Whiteboard -weergave om te brainstormen en abonnementen aan te passen

Zet bordelementen direct om in uitvoerbare taken

Identificeer knelpunten door taakrelaties in kaart te brengen

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers en creatieve teams die een zeer visuele, flexibele manier nodig hebben om project tijdlijnen te plannen en bij te houden.

6. De sjabloon voor projectmanagement van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Focus op gedetailleerde projectstatistieken met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

Geeft u de voorkeur aan gestructureerde tabellen en datagestuurd bijhouden? De ClickUp-sjabloon voor projectmanagement legt alles vast – taken, deadlines en middelen – zodat niets door de mazen van het net glipt.

Bespaar tijd met deze sjabloon en:

Categoriseer projecten, deadlines en verantwoordelijke team leden

Koppel spreadsheets aan ClickUp Dashboards voor continue monitoring

Gebruik formules om de voortgang van projecten bij te houden

🔑 Ideaal voor: Datagestuurde projectmanagers die de voorkeur geven aan gestructureerd, tabellarisch bijhouden van taken en monitoren van voortgang.

👀 Wist u dat? 71% van de projectmanagers die agile methodologieën hebben geïmplementeerd, heeft een verbetering in de projectlevering gezien.

7. De sjabloon voor projectrapportage van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer inzichten en resultaten met de sjabloon voor projectrapportage van ClickUp

Projectmanagers kunnen dagenlang bezig zijn met het samenstellen van rapporten – wat een tijdverspilling! Sla deze rompslomp over met de sjabloon voor projectrapportage van ClickUp. Hiermee worden gegevens uit meerdere projecten in een handomdraai geconsolideerd tot duidelijke, uitgebreide voortgangsrapporten.

Pas dit sjabloon aan om:

Presenteer inzichten met grafieken en heatmaps

Stel wekelijkse of maandelijkse rapporten op zonder handmatige updates

Houd sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) bij

🔑 Ideaal voor: Het evalueren van productiviteit en ervoor zorgen dat projecten op schema blijven met meetbare KPI's.

8. De sjabloon voor het bijhouden van de productie van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd productieprocessen in realtime bij met de sjabloon voor productietracking van ClickUp

Focus op efficiëntie met de sjabloon voor productietracking van ClickUp en zorg dat projecten en productie op rolletjes lopen. Houd de voortgang bij, beheer middelen en zorg dat elke deadline wordt gehaald zonder chaos op het laatste moment.

Volg deze sjabloon om:

Houd de werkstromen voor productie, toeleveringsketens of contentproductie bij

Ontvang een melding wanneer een fase vertraging heeft of is voltooid

Koppel productie aan beschikbare voorraad voor het uitvoeren van bestellingen

🔑 Ideaal voor: Teams in de productie en mediaproductie die de efficiëntie van de werkstroom, deadlines en kwaliteitscontrole bewaken.

9. De sjabloon voor tijdregistratie van ClickUp Consultant

Gratis sjabloon downloaden Factureer per uur met volledige informatie in de sjabloon voor tijdregistratie van ClickUp Consultant

De sjabloon voor tijdregistratie van ClickUp Consultant is niet zomaar een generieke tracker: het registreert factureerbare uren, houdt projecten bij en helpt zelfs bij de facturering. Minder gedoe, meer winst!

U kunt de gestructureerde aanpak gebruiken om:

Houd bij hoeveel tijd u aan elke client of elk project besteedt

Zet bijgehouden uren om in professionele facturen

Identificeer contracten met een hoge waarde en optimaliseer tarieven

🔑 Ideaal voor: consultants en freelancers die een systeem nodig hebben voor het registreren van factureerbare uren en het toepassen van tijdmanagementtechnieken .

10. De sjabloon voor marketingcampagnebeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor marketingcampagnebeheer van ClickUp voor de uitvoering van uw marketingstrategie

Last van chaos in uw marketingcampagnes? De sjabloon voor marketingcampagnebeheer van ClickUp organiseert elk detail. Of het nu gaat om sociale media, e-mail of PPC, deze sjabloon houdt alles en iedereen op één lijn.

U kunt:

Stel campagnedoelstellingen vast, houd advertentie-uitgaven bij, controleer prestatiestatistieken en optimaliseer de ROI

Breng marketing-, verkoop- en creatieve teams op één lijn voor een soepele uitvoering

Gebruik werkstromen om verantwoordelijkheden automatisch toe te wijzen

🔑 Ideaal voor: Marketingteams die multichannelcampagnes coördineren, prestaties bijhouden en ROI optimaliseren.

11. De sjabloon voor het maandelijkse Business-statusrapport van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Exporteer rapporten voor investeerders, leidinggevenden of teams met de sjabloon voor maandelijkse business statusrapportage van ClickUp

De sjabloon voor het maandelijkse bedrijfsstatusrapport van ClickUp maakt planning op grote schaal eenvoudiger. Wilt u weten of de marketing zijn targets heeft gehaald of of de productontwikkeling op schema ligt? Houd de uitvoering, productiviteit en voortgang allemaal op één plek bij, zonder verspreide spreadsheets!

Werk met deze sjabloon om:

Vat bedrijfsprestaties samen door inkomsten, uitgaven en sleutelcijfers van het bedrijf bij te houden

Vergelijk de voortgang van de huidige en vorige maanden om trends te identificeren

Haal informatie uit verschillende ClickUp-taken naar één rapport en automatiseer het verzamelen van gegevens

🔑 Ideaal voor: Bedrijfseigenaren en afdelingshoofden genereren samenvattingen voor de bedrijfsprestaties en de belangrijkste maandelijkse resultaten.

🧠 Leuk weetje: Andrew Carnegie beheerste de verticale integratie bedrijfsstrategie al lang voordat het een modewoord was. Hij verlaagde de kosten, verhoogde de efficiëntie en bouwde een staalimperium op door alles te controleren, van grondstoffen tot spoorwegen.

12. Het sjabloon voor verkooprapportage van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Meet omzet, conversies en het succes van deals met de sjabloon voor verkooprapporten van ClickUp

40% van de klanten zegt dat ze van merk wisselen vanwege wisselende kwaliteit – oei! Blijf de concurrentie voor door de voorkeuren van consumenten bij te houden. Monitor verkoopstrategieën en markttrends met de ClickUp-sjabloon voor verkooprapportage. Houd uw klanten tevreden en uw bedrijf groeiende!

Bespaar tijd met deze sjabloon en:

Analyseer welke aanbiedingen de meeste omzet genereren om de best presterende producten te identificeren

Gebruik datatrends om toekomstige verkoopvolumes te voorspellen

Maak verbinding met ClickUp CRM voor het beheer van verkooprapportage

🔑 Ideaal voor: Verkoopmanagers en analisten die inkomsten, conversiepercentages en de prestaties van het verkoopteam in de loop van de tijd bijhouden.

13. De ClickUp-sjabloon voor de verkooppijplijn

Gratis sjabloon downloaden Focus op leadbeheer en dealvoortgang met de ClickUp-sjabloon voor de verkooppijplijn

Het sluiten van deals is al moeilijk genoeg, waarom zou u het nog moeilijker maken met onintuïtieve borden? Met de ClickUp-sjabloon voor de verkooppijplijn kunt u prospects in uw funnel visualiseren, zodat u precies weet waar u zich op moet concentreren.

Met dit gestructureerde sjabloon kunt u:

Gebruik ClickUp-automatisering om herinneringen in te stellen en nooit meer een deal te missen

Identificeer trends en pas uw tactieken aan voor betere afsluitpercentages

Analyseer hoe leads door de pijplijn bewegen

🔑 Ideaal voor: Verkoopteams die leads beheren, de voortgang van deals bijhouden en de verkooptrechter optimaliseren.

14. De sjabloon voor inkooporders en voorraadbeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer voorraadniveaus en de efficiëntie van de toeleveringsketen met de sjabloon voor inkooporders en voorraadbeheer van ClickUp

De sjabloon voor inkooporders en voorraadbeheer van ClickUp houdt relaties met leveranciers, inkooporders en voorraadniveaus op één plek georganiseerd.

Voorkom problemen in de toeleveringsketen en gebruik deze sjabloon om:

Houd voorraadniveaus in de gaten om voorraadtekorten of overbevoorrading te voorkomen

Stel waarschuwingen voor lage voorraad in voor voorraadbeheer

Analyseer leveranciersprestaties en inkooptrends voor leveranciersrapporten

🔑 Ideaal voor: Teams voor inkoop en voorraadbeheer die zich bezighouden met voorraadniveaus, bestellingen bij leveranciers en logistiek in de toeleveringsketen.

15. De sjabloon voor financieel beheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd uw financiële gezondheid bij met de sjabloon voor financieel beheer van ClickUp

Naast budgettering biedt de sjabloon voor financieel beheer van ClickUp u een compleet financieel overzicht: houd uw inkomsten, uitgaven en algehele bedrijfsgezondheid op één plek bij!

Met deze sjabloon kunt u:

Genereer financiële overzichten, automatiseer balansen en beheer kasstroomoverzichten

Zorg ervoor dat afdelingen binnen de uitgavenlimieten blijven

Houd uw financiële gegevens overzichtelijk op één plek

🔑 Ideaal voor: CFO's en financiële afdelingen die toezicht houden op de werkstroom, crediteuren/debiteuren en de financiële gezondheid van het hele bedrijf.

16. De eenvoudige CRM-sjabloon van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer leads en personaliseer follow-ups van klanten met de eenvoudige CRM-sjabloon van ClickUp

Op zoek naar een betere manier om klantrelaties te beheren en de klantretentie te verhogen? Met de eenvoudige CRM-sjabloon van ClickUp kunt u eenvoudig interacties bijhouden, leads koesteren en een loyaal klantenbestand opbouwen!

Hiermee kunt u:

Analyseer klantinzichten om trends te identificeren en relatiebeheer te optimaliseren

Zorg ervoor dat leads worden gekoesterd en omgezet in klanten

Centraliseer interacties met clients en de geschiedenis

🔑 Ideaal voor: Klantenservice- en verkoopteams die relaties met clients onderhouden, interacties bijhouden en follow-ups beheren.

17. De sjabloon voor werkstroomgrafieken van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Krijg duidelijkheid over werkstroomstructuren met de sjabloon voor procesgrafieken van ClickUp

Sommige dingen zijn gewoon logischer als je ze ziet. Met de sjabloon voor werkstroomgrafieken van ClickUp kunt u werkstromen, SOP's en bedrijfsprocessen in een duidelijk, visueel format in kaart brengen. U hoeft niet meer te gissen naar de volgende stap!

Deze sjabloon is ontworpen om:

Maak stroomdiagrammen voor bedrijfsprocesbeheer

Ontwikkel herhaalbare, schaalbare werkstromen voor teams

Ontdek inefficiënties in operationele processen

🔑 Ideaal voor: Business-analisten en operationele teams die werkstromen, procesautomatisering en SOP's ontwerpen.

18. De sjabloon voor bedrijfsdoelen en OKR's van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Verfijn doelen op basis van prestatietrends met de sjabloon voor bedrijfsdoelen en OKR's van ClickUp

Ambitieuze bedrijfsdoelen? Zet ze om in meetbare, traceerbare voortgang met de sjabloon voor bedrijfsdoelen en OKR's van ClickUp. Minder praten, meer resultaten!

Met deze sjabloon kunt u:

Stel duidelijke bedrijfsdoelstellingen vast met sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) voor teams

Breng teams op één lijn met de bedrijfsvisie, zodat elke afdeling aan dezelfde doelen werkt

Gebruik ClickUp Dashboards en houd de OKR-prestaties bij

🔑 Ideaal voor: HR- en managementteams die doelen bijhouden en bedrijfsdoelstellingen afstemmen op meetbare sleutelresultaten.

19. Het sjabloon voor het communicatieplan van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Voorkom miscommunicatie met de sjabloon voor communicatieplannen van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor communicatieplannen is gemaakt voor interne en externe communicatie en helpt u bedrijfsbrede berichten te structureren, teams op één lijn te houden en ervoor te zorgen dat er niets verloren gaat in de vertaling.

Met deze sjabloon kunt u:

Definieer berichten voor teams en belanghebbenden voor soepelere communicatie

Houd e-mails, vergaderingen en public relations bij via georganiseerde kanalen

Evalueer responspercentages, verbeter berichten en vergroot de betrokkenheid

🔑 Ideaal voor: PR-teams en interne communicatiemanagers die zorgen voor duidelijke, consistente berichtgeving aan alle belanghebbenden.

20. De sjabloon voor vergaderbeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Leg belangrijke beslissingen tijdens vergaderingen vast met de sjabloon voor vergaderbeheer van ClickUp

Vergaderingen kunnen vaak in cirkels verlopen zonder duidelijke conclusies. De sjabloon voor vergaderbeheer van ClickUp houdt discussies gefocust, actiegericht en productief, want niemand houdt van een vergadering die ook via e-mail had kunnen worden afgehandeld!

Deze sjabloon helpt u:

Stel duidelijke agenda's, doelstellingen en discussiepunten vast om vergaderingen te plannen en te structureren

Zet aantekeningen van vergaderingen om in bruikbare follow-ups en wijs direct taken toe

Verminder het aantal no-shows met geplande notificaties

🔑 Ideaal voor: Teamleiders en leidinggevenden die gestructureerde vergaderingen organiseren met agenda's, actiepunten en follow-ups.

Stroomlijn uw bedrijf met ClickUp: van budgettering tot het bijhouden van projecten en nog veel meer

Excel-sjablonen zijn geweldig voor het organiseren van bedrijfsactiviteiten, maar laten we eerlijk zijn: ze kunnen nogal introvert zijn. Hoe goed ze ook zijn, ze staan vaak op zichzelf, ver weg van uw werkstroom, samenwerkingstools en projectmanagement.

Maak kennis met ClickUp! Het is alsof u uw spreadsheets een sociaal leven geeft. ClickUp integreert sjablonen met taakbeheer, teamsamenwerking en meer, allemaal op één plek. Met ingebouwde bestandsdeling en automatisering worden uw spreadsheets onderdeel van een krachtig systeem dat uw activiteiten en financiën moeiteloos stroomlijnt.

Klaar om uw werk naar een hoger niveau te tillen? Meld u aan voor een gratis ClickUp-account en breng uw bedrijfsprocessen op stijlvolle wijze samen!