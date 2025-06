Gratis sjablonen voor Figma-stijlgidsen om consistente ontwerpen te maken

Overal verschillende lettertypes, kleuren die niet bij elkaar passen en knoppen die hun eigen logica lijken te volgen. Inconsistentie in ontwerpen sluipt sneller in dan je zou verwachten, en zonder een solide systeem wordt het alleen maar erger.

Daarom hebt u een uitgebreide stijlgids nodig: één enkele bron voor typografie, merkkleuren, spaties en UI-componenten die aansluiten bij uw merkstem. Zo blijven uw ontwerpen verzorgd en professioneel.

Maar laten we eerlijk zijn: het kost veel tijd om er zelf een te maken.

Gelukkig nemen gratis sjablonen voor Figma-stijlgidsen het zware werk voor je uit handen. Deze kant-en-klare frameworks helpen je om een merkhandleiding consistent te onderhouden en op te bouwen voor diverse ontwerpprojecten. Zo kun je je concentreren op creativiteit in plaats van de basis opnieuw te doen.

Bekijk de beste gratis sjablonen om aan de slag te gaan.

Wat maakt een goede sjabloon voor een Figma-stijlgids?

Een goede sjabloon voor een Figma-stijlgids biedt een gestructureerd kader voor het handhaven van consistentie in ontwerpen.

Het omvat:

Typografie : gedefinieerde lettertypefamilies, groottes, gewichten en regelhoogtes

Kleurenpalet : primaire, secundaire en neutrale kleuren met HEX/RGB-waarden

UI-componenten : gestandaardiseerde knoppen, formulierelementen, pictogrammen en andere herbruikbare assets

Ruimte en rasters : duidelijke richtlijnen voor marges, opvulling en uitlijning

Staten en interacties : variaties voor hover, actief, uitgeschakeld en andere UI-statussen

Merkelementen: logo's, illustraties en andere identiteitsmiddelen, indien van toepassing

Vriendelijke herinnering: Houd bij het kiezen van de elementen voor uw eigen stijlgids de missie van uw bedrijf in gedachten. Als uw missie krachtig en motiverend is, zoals 'Let's Do It' van Nike, dan moeten uw ontwerpelementen deze ondersteunen in plaats van ervan af te wijken.

📖 Lees ook: Beste AI-kunstgeneratoren

5 gratis sjablonen voor Sigma-stijlgidsen

Hieronder vindt u vijf gratis sjablonen voor Figma-stijlgidsen met verschillende niveaus van detail en aanpassingsmogelijkheden:

1. Gratis sjabloon voor stijlgids door RedSky Engineering

via Figma

Op zoek naar een overzichtelijke, goed gestructureerde stijlgids? De gratis sjabloon voor een stijlgids van RedSky Engineering omvat typografie, kleurenpaletten, UI-componenten en spatiëring, allemaal overzichtelijk geordend zodat u snel kunt vinden wat u zoekt.

De eenvoudige layout maakt het gemakkelijk om bij te werken naarmate uw ontwerp evolueert, waardoor het een uitstekende keuze is voor solo-ontwerpers en teams. Het biedt de juiste balans tussen structuur en flexibiliteit, zodat uw ontwerpsysteem samenhangend blijft zonder rigide aan te voelen.

📌 Ideaal voor: Ontwerpers en teams die een uitgebreide maar eenvoudig te onderhouden stijlgids nodig hebben.

2. Sjablonen voor UI-stijlgidsen door Yahiya Amiruddin

via Figma

UI Style Guide Templates door Yahiya Amiruddin bevat verschillende formats voor stijlgidsen die aan verschillende projectbehoeften voldoen. Van typografie en knoppen tot formulierelementen en rastersystemen, de collectie biedt een gestructureerde aanpak voor consistentie in ontwerpen.

Met meerdere lay-outopties kunt u het format kiezen dat het beste bij uw werkstroom past. Bovendien kunt u het eenvoudig delen met ontwikkelaars voor een soepelere overdracht.

📌 Ideaal voor: UI/UX-ontwerpers die complexe projecten beheren waarvoor herbruikbare componenten en duidelijke ontwerpregels nodig zijn.

💡 Pro-tip: Volg een consistente stijlgids om duidelijkheid en professionaliteit in uw schrijven te behouden. Of het nu gaat om AP-, Chicago- of aangepaste regels, consistentie is de sleutel!

3. Eenvoudige stijlgids | Typografie, kleur en schaduw door Sagor Sur

via Figma

Soms heb je geen uitgebreid ontwerpsysteem nodig, maar alleen een snelle referentie voor lettertypes, kleuren en schaduwen. De Simple Style Guide | Typography, Color & Shadow Template van Sagor Sur houdt het minimalistisch maar effectief, met de focus op de belangrijkste visuele elementen zonder onnodige complexiteit.

📌 Ideaal voor: Freelancers en solo-ontwerpers die een eenvoudige stijlgids nodig hebben voor kleine tot middelgrote projecten.

💡Pro-tip: Op zoek naar een engine voor het aanmaken van afbeeldingen en content die uw merkrichtlijnen volgt en end-to-end werkstromen ondersteunt? Probeer ClickUp Brain!

4. Gratis stijlgids voor merklogo's door Vishnuraj Pr

via Figma

Merkidentiteit gaat verder dan kleuren en lettertypes: het gaat om hoe logo's, typografie en visuele elementen samenwerken. De gratis stijlgids voor merklogo's van Vishnuraj Pr biedt een duidelijke structuur voor merkrichtlijnen en zorgt voor consistentie in digitale en gedrukte uitingen.

5. Figma-webstijlgids en FLEGOs

via Figma

De Figma Web Style Guide en FLEGOs sjabloon is meer dan een stijlgids: het is een modulair ontwerpsysteem. Met typografie, kleuren, UI-componenten en vooraf gebouwde elementen (FLEGOs) helpt het ontwerpers en ontwikkelaars sneller te werken met behoud van een uniforme visuele taal.

Het combineert een traditionele stijlgids met herbruikbare ontwerpblokken, waardoor het perfect is voor schaalbare webprojecten.

📌 Ideaal voor: Webontwerpers en ontwikkelaars die een stijlgids en een bibliotheek met herbruikbare UI-componenten nodig hebben.

👀 Wist u dat? Het AP Stylebook raadt het gebruik van de Oxford-komma af, terwijl de Chicago Manual of Style het aanbeveelt voor de duidelijkheid. Uw keuze kan de betekenis van een zin veranderen!

Beperkingen van het gebruik van Figma voor een stijlgids

Figma is een krachtige ontwerptool, maar heeft enkele nadelen als het gaat om het onderhouden en schalen van stijlgidsen. Hier zijn een paar beperkingen om in gedachten te houden:

❌ Geen native versiebeheer: Hoewel Figma wijzigingen bijhoudt, kan het beheren van verschillende versies van stijlgidsen rommelig worden, vooral wanneer er meerdere teamleden bij betrokken zijn. In tegenstelling tot speciale ontwerpsystemen zoals Zeroheight of Frontify biedt Figma geen ingebouwde versiebeheer voor ontwerpopdrachten

❌ Beperkte handhaving van ontwerpregels: Figma biedt de mogelijkheid om een stijlgids te maken, maar handhaaft de consistentie van het ontwerp niet. Teamleden kunnen nog steeds stijlen overschrijven of vergeten de gids te volgen, wat leidt tot inconsistenties

❌ Uitdagend voor niet-ontwerpers: Ontwikkelaars, marketeers en andere belanghebbenden kunnen het moeilijk vinden om door een op Figma gebaseerde stijlgids te navigeren in vergelijking met platforms die gestructureerde documentatie met interactieve componenten bieden

❌ Schaalbaarheid: Het beheren van een stijlgids binnen Figma kan overweldigend worden naarmate projecten groeien. Zonder integraties voor automatische updates of gestructureerde documentatietools vereist het handmatig organiseren van alles veel werk

📖 Lees ook: De beste Figma-integraties om uw ontwerpwerkstroom te verbeteren

Alternatieve sjablonen voor Figma-stijlgidsen

Figma is een krachtige tool voor het ontwerpen van stijlgidsen, maar als het gaat om het beheren van een heel merk, biedt ClickUp , uw alles-in-één app voor werk, een meer uitgebreide en gestructureerde oplossing.

Het is een goed alternatief voor Figma waarmee teams merkrichtlijnen kunnen maken en opslaan, brandingprojecten kunnen beheren, kunnen samenwerken tussen afdelingen en consistentie kunnen waarborgen voor alle merkmiddelen.

Met ClickUp voor brandingteams krijgen bedrijven een centrale hub voor het opslaan van logo's, lettertypes, kleuren en andere merkelementen.

In plaats van verspreide bestanden en verouderde PDF's zorgt ClickUp ervoor dat merkrichtlijnen altijd toegankelijk, up-to-date en gestandaardiseerd zijn.

Teams kunnen ook goedkeuringswerkstromen automatiseren, waardoor vertragingen en miscommunicatie bij merkbeslissingen worden verminderd.

Gemma Kuenzi, Art Director bij Kredo Inc. , vat het perfect samen:

ClickUp is het beste wat me ooit is overkomen. Ik ben Art Director bij Kredo Inc, het bovenliggende bedrijf van drie dochterondernemingen. Ik geef leiding aan een team van ontwerpers, dus ClickUp helpt me bij projectmanagement, tijdmanagement, het delegeren van werk en nog veel meer!

Breng de identiteit van uw merk op één lijn met ClickUp voor brandingteams, zodat richtlijnen, middelen en berichten consistent zijn op alle kanalen

Voor ontwerpteams biedt ClickUp for Creative & Design Teams een meer naadloze manier om projecten te beheren. Met realtime samenwerkingstools kunnen ontwerpers, marketeers en stakeholders feedback geven, wijzigingen bijhouden en iteraties uitvoeren zonder verwarring.

Ingebouwde taken en functies voor merkbeheer, zoals tijdlijnen, afhankelijkheid en versiebeheer, zorgen ervoor dat merkprojecten op schema blijven en dat verouderde assets niet worden gebruikt.

ClickUp kan ook worden geïntegreerd met populaire ontwerptools zoals Figma en Adobe Creative Cloud, waardoor het eenvoudig is om werkstromen te verbinden zonder tussen platforms te schakelen. Dit kan de tijd die nodig is om ontwerpverzoeken te voltooien met 33% verminderen!

Vereenvoudig samenwerking en assetbeheer met ClickUp voor creatieve en ontwerpteams, en zorg voor naadloze werkstromen van concept tot uitvoering

Daarnaast biedt ClickUp de volgende fantastische sjablonen om teams te helpen bij het efficiënt beheren van branding, ontwerp en marketing-KPI's, waardoor consistentie en samenwerking in alle projecten worden gewaarborgd:

1. De ClickUp-stijlgids-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Stel een gestructureerde en professionele stijlgids op met de ClickUp-sjabloon voor stijlgidsen, zodat alle merkelementen overzichtelijk blijven

Een sterke merkidentiteit vereist meer dan alleen een logo en een kleurenpalet. Er is een uitgebreide gids nodig die zorgt voor consistentie in alle digitale en gedrukte materialen. De ClickUp-stijlgids-sjabloon biedt een gestructureerd raamwerk om elk aspect van de visuele identiteit van uw merk te documenteren.

Met het documentachtige format van ClickUp kunnen teams de stijlgids eenvoudig in realtime bijwerken en samenwerken, waardoor de verwarring die gepaard gaat met statische ontwerpbestanden wordt voorkomen.

Met deze sjabloon kunt u:

Schets typografie met lettertype, grootte en hiërarchie

Geef kleurenpaletten op met HEX-, RGB- en CMYK-waarden voor nauwkeurigheid

Stel richtlijnen voor het gebruik van logo's op voor ruimte, plaatsing en variaties

Standaardiseer UI-elementen zoals knoppen, pictogrammen en formuliercomponenten

Zorg voor inclusiviteit met toegankelijkheidsnormen

📌 Ideaal voor: Designteams en marketingafdelingen die op zoek zijn naar een gecentraliseerde, eenvoudig te onderhouden merkstijlgids die kan meegroeien met hun organisatie.

2. De sjabloon voor het maken van een merkstijlgids van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Maak een gedetailleerde en dynamische merkhandleiding met de sjabloon voor het maken van een stijlgids van ClickUp, zodat je team altijd duidelijkheid en consistentie heeft

Bouwt u een merk vanaf nul op? De ClickUp Create a Style Guide Template biedt een gestructureerde aanpak voor het ontwikkelen van een samenhangende merkidentiteit en begeleidt teams stap voor stap door het proces.

In tegenstelling tot een traditionele stijlgids is dit sjabloon ontworpen als een levend document, wat betekent dat teams hun merkelementen voortdurend kunnen verfijnen en bijwerken naarmate hun bedrijf evolueert.

Met deze sjabloon kunnen teams het volgende definiëren:

Missie en waarden van het merk: Stel de kernprincipes vast die de identiteit van uw merk vorm geven

Richtlijnen voor typografie en kleur: Selecteer lettertypes en kleurenpaletten die aansluiten bij de persoonlijkheid van uw merk

Toon en stem: Standaardiseer de manier waarop uw merk communiceert op verschillende platforms

Beeldmateriaal en iconografie: Definieer de visuele elementen die de herkenbaarheid van uw merk vergroten

📌 Ideaal voor: Startups, rebrandinginitiatieven en teams die voor het eerst een stijlgids maken.

🧠 Leuk weetje: De eerste bekende stijlgids dateert uit 1893: Rules for Compositors and Readers van Horace Hart, gebruikt bij Oxford University Press.

3. De sjabloon voor de ClickUp-logostijlgids

Gratis sjabloon downloaden Standaardiseer het gebruik van logo's met de ClickUp-sjabloon voor logo-stijlgidsen, waarin duidelijke richtlijnen voor grootte, kleur en plaatsing worden gedefinieerd

Uw logo is het meest herkenbare element van uw merk en inconsistent gebruik kan de merkherkenning verzwakken. De ClickUp-sjabloon voor een logo-stijlgids zorgt ervoor dat alle interne teams en externe partners uw logo correct en consistent gebruiken.

Deze sjabloon bevat:

Primaire en secundaire logo-varianten: definieer verschillende versies van uw logo (volledig in kleur, monochroom, alleen pictogram, enz.)

Regels voor spatiëring en uitlijning: Stel duidelijke richtlijnen op voor veilige zones en minimale grootte om vervorming te voorkomen

Achtergrondgebruik: Geef aan welke achtergronden het beste werken voor uw logo en hoe u omgaat met contrastproblemen

Ongewenste aanpassingen: Documenteer wat u NIET met uw logo mag doen (uitrekken, kleuren wijzigen, effecten toevoegen, enz. )

📌 Ideaal voor: Brandingteams, bureaus en bedrijven die strikte richtlijnen voor het gebruik van logo's moeten handhaven op verschillende contactpunten.

4. De sjabloon voor de projectstijlgids van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor consistentie in al uw projecten met de ClickUp-sjabloon voor projectstijlgidsen, waarmee u de branding voor meerdere initiatieven op elkaar afstemt

Niet elk ontwerpproject vereist een volledige huisstijlgids. Soms hebben teams een projectspecifieke stijlgids nodig om consistentie te behouden binnen een bepaalde campagne, product of digitale ervaring. De ClickUp Project Style Guide Template helpt teams bij het instellen en volgen van ontwerpregels op microniveau.

Sleutelfuncties van deze sjabloon:

Aangepaste typografie en kleurenpaletten: Definieer unieke stijlregels voor het project zonder de overkoepelende merkrichtlijnen te beïnvloeden

UI-componenten en interacties: Standaardiseer knoppen, pictogrammen, invoervelden en navigatie-elementen voor een samenhangende gebruikerservaring

Richtlijnen voor afbeeldingen en media: Stel parameters in voor fotografie, illustraties en multimediagebruik

Overdrachtsecties voor ontwikkelaars: Zorg voor een naadloze samenwerking tussen ontwerpers en ontwikkelaars met duidelijke specificaties en annotaties

📌 Ideaal voor: Productteams, bureaus en ontwerpers die werken aan grootschalige projecten waar consistentie cruciaal is, maar waar geen merkbrede veranderingen nodig zijn.

👀 Wist u dat? Het MLA Handbook verbood ooit het gebruik van het enkelvoud 'they', maar in de editie van 2016 werd het officieel geaccepteerd omwille van gendergelijkheid.

5. De ClickUp-sjabloon voor een merkboek

Gratis sjabloon downloaden Documenteer elk aspect van uw merkidentiteit met de ClickUp-sjabloon voor een merkboek, die als uitgebreide referentie voor uw team kan dienen

Een merkboek is een uitgebreide gids die verder gaat dan ontwerpelementen en ook merkboodschappen, positionering en storytelling omvat. De ClickUp-sjabloon voor merkboeken biedt een gestructureerde manier om alle aspecten van uw merkidentiteit op één plek te documenteren.

In tegenstelling tot traditionele merkboeken is deze sjabloon interactief en kan deze continu worden bijgewerkt om veranderende merkstrategieën weer te geven. In deze sjabloon vindt u secties voor:

Missie, visie en waarden van het merk: Definieer het doel van uw merk en de principes die het drijven

Richtlijnen voor visuele identiteit: Documenteer logo's, typografie, kleuren en ontwerpelementen

Merkpersoonlijkheid en tone of voice: Geef aan hoe uw merk communiceert en contact maakt met zijn publiek

Marktpositie: Maak duidelijk hoe uw merk zich onderscheidt van concurrenten

📌 Ideaal voor: Bedrijven die een compleet referentiedocument nodig hebben voor interne teams, partners en belanghebbenden.

6. De sjabloon voor huisstijlrichtlijnen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor merkconsistentie met de sjabloon voor merkstijlgidsen van ClickUp, zodat elk lid van het team dezelfde normen volgt

Een goed gedefinieerde merkstijlgids zorgt voor consistentie in alle marketingmaterialen, interne documenten en contactpunten met klanten. De sjabloon voor merkstijlgidsen van ClickUp biedt een gestructureerd raamwerk om de belangrijkste visuele en berichtgevingelementen van uw merk te documenteren en te handhaven.

In tegenstelling tot traditionele PDF's of statische Figma-bestanden is dit sjabloon interactief en eenvoudig bij te werken. Hiermee kunnen teams in realtime samenwerken en de merkrichtlijnen up-to-date houden.

Deze sjabloon omvat:

Typografische regels : specificeer lettertypefamilies, groottes, gewichten en hiërarchie

Kleurenpalet : definieer primaire, secundaire en accentkleuren met HEX-, RGB- en CMYK-waarden

Gebruik van logo's : geef de juiste plaatsing, ruimte en variaties aan

Beeldmateriaal en grafische elementen : stel normen vast voor fotografie, pictogrammen, grafische ontwerpen en illustraties

Merktone en -stem: zorg voor consistentie in uw berichtgeving op verschillende platforms

📌 Ideaal voor: Marketing- en designteams die een gecentraliseerde, dynamische merkstijlgids nodig hebben die met hun bedrijf mee evolueert.

📮ClickUp Insight: Uit ons onderzoek blijkt dat kenniswerkers gemiddeld zes verbindingen per dag onderhouden op hun werkplek. Dit houdt waarschijnlijk meerdere heen-en-weer-berichten in via e-mail, chat en projectmanagementtools. Wat als u al deze gesprekken op één plek zou kunnen samenbrengen? Met ClickUp kan dat! Het is de alles-in-één app voor werk die projecten, kennis en chat combineert op één plek, allemaal aangedreven door AI die jou en je team helpt sneller en slimmer te werken.

7. De sjabloon voor merkidentiteit van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Definieer de visuele kernidentiteit van uw merk met de ClickUp-sjabloon voor merkidentiteit, zodat essentiële elementen toegankelijk en goed gedocumenteerd blijven

Uw merkidentiteit is meer dan alleen een logo: het is de complete visuele en emotionele weergave van uw bedrijf. De ClickUp-sjabloon voor merkidentiteit biedt een uitgebreide handleiding voor het opbouwen van een sterke en consistente merkpresentatie.

Deze sjabloon bevat secties voor:

Definieer kernelementen van het merk, waaronder missie, waarden en persoonlijkheidskenmerken

Maak logo-varianten met primaire, secundaire en op pictogrammen gebaseerde ontwerpen

Stel duidelijke regels op voor typografie en kleurenschema's

Creëer een consistente merktoon en boodschap voor verschillende doelgroepen

Toon toepassingsvoorbeelden met realistische mock-ups voor digitaal en print

📌 Ideaal voor: Bedrijven die hun merkidentiteit opbouwen of verfijnen en ervoor willen zorgen dat elk ontwerp, elke communicatie en elk marketingmiddel in lijn is met hun visie.

8. De ClickUp-sjabloon voor branding

Gratis sjabloon downloaden Beheer alle merkmiddelen en werkstromen met de ClickUp-sjabloon voor branding, zodat u eenvoudig meerdere merkelementen op één plek kunt overzien

Het creëren van een sterk merk vereist strategische planning, ontwerp en communicatie. De ClickUp-sjabloon voor branding helpt teams de basis te leggen voor een krachtig merk door alle sleutelelementen van branding op één overzichtelijke plek te definiëren.

Deze sjabloon omvat:

Merkstrategie en positionering : definieer wat uw merk onderscheidt

Inzicht in de doelgroep : identificeer sleutel demografische gegevens en klantprofielen

Merkbeelden : stel richtlijnen op voor logo's, typografie en kleurenschema's

Messaging framework : creëer consistente merkverhalen en slogans

Implementatieroutekaart: wijs branding-taken en deadlines toe voor uitvoering

📌 Ideaal voor: Startups, groeiende bedrijven en marketingteams die werken aan een merkontwikkelingsstrategie.

9. Het sjabloon voor het lanceren van een merk van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan een naadloze merklancering met de ClickUp-sjabloon voor merklanceringsplannen, die elk detail omvat, van berichten tot de verdeling van middelen

Het lanceren van een merk of het rebranden van een bestaand merk vereist een zorgvuldige planning en uitvoering. De ClickUp-sjabloon voor merkintroductie biedt een gestructureerd stappenplan om elke stap van de introductie van uw merk te organiseren en een succesvolle lancering te garanderen.

Deze sjabloon bevat:

Checklist voor branding vóór de lancering : rond logo's, berichten en merkmiddelen af

Marketing- en PR-strategieën : plan aankondigingen, socialemediacampagnes en persberichten

Coördinatie van belanghebbenden : wijs rollen en deadlines toe aan interne teams en externe partners

Evaluatie na lancering: houd de prestaties van het merk en de ontvangst door het publiek bij

📌 Ideaal voor: Marketingteams, startups en bedrijven die zich voorbereiden op een grote merkintroductie of rebrandingcampagne.

10. Het sjabloon voor het abonnement voor rebranding van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Voer een soepel rebrandingproces uit met de ClickUp-sjabloon voor rebrandingabonnementen, zodat u verzekerd bent van een goed gestructureerde overgang zonder dat belangrijke details verloren gaan

Rebranding is meer dan alleen een logo-update: het is een strategische herziening die een zorgvuldige uitvoering vereist. De sjabloon voor het ClickUp-rebrandingabonnement biedt een stapsgewijze handleiding voor het beheer van het hele proces, zodat alle teams, belanghebbenden en klantverwachtingen op één lijn blijven.

Deze sjabloon helpt teams:

Beoordeel de huidige merkperceptie : identificeer hiaten en mogelijkheden voor verbetering

Definieer nieuwe elementen voor uw merkidentiteit : logo's, kleuren, typografie en updates van berichten

Strategieën voor abonnementen uitrollen : coördineer website-updates, overgangen op sociale media en marketingcampagnes

Beheer interne en externe communicatie : zorg ervoor dat medewerkers, partners en klanten op één lijn zitten met de nieuwe huisstijl

Voortgang en feedback bijhouden: houd mijlpalen voor rebranding en de ontvangst door het publiek in de gaten

📌 Ideaal voor: Bedrijven die een grote rebranding ondergaan en waarbij alle aspecten, van ontwerp tot berichtgeving, effectief moeten worden uitgevoerd.

11. De sjabloon voor merkbeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd effectief toezicht op het merkbeheer met de ClickUp-sjabloon voor merkbeheer, waarmee alle richtlijnen, goedkeuringen en updates worden gesynchroniseerd

Een merk is zo sterk als de consistente uitvoering ervan op alle platforms en contactpunten. De ClickUp-sjabloon voor merkbeheer helpt teams de merkintegriteit te behouden door een centrale hub te bieden voor het beheer van merktaken, middelen en goedkeuringen.

Met deze sjabloon kunnen teams:

Bijhouden van updates van merkmiddelen : houd een georganiseerde bibliotheek bij met logo's, lettertypes en ontwerpbestanden

Standaardiseer merkrichtlijnen : zorg ervoor dat alle afdelingen en externe partners de juiste merkpraktijken volgen

Controleer de consistentie van het merk : controleer en keur marketingmateriaal goed voordat het wordt gepubliceerd

Branding-taken toewijzen : stel verantwoordelijkheden vast voor de contentkalender, ontwerpupdates en merkaudits

Meet de impact van uw merk: houd sleutelprestatie-indicatoren bij om de effectiviteit van uw branding te beoordelen

📌 Ideaal voor: Marketingteams, brand managers en bureaus die verantwoordelijk zijn voor het handhaven en doorvoeren van merkconsistentie.

Bouw en onderhoud een consistent merk met ClickUp

Of u nu een merk vanaf de grond opbouwt of een bestaand merk verfijnt, deze sjablonen bieden een solide basis voor typografie, kleuren, logo's en meer.

Het maken van een stijlgids is echter slechts een onderdeel van het beheren van een merk.

U hebt een meer omvattende aanpak nodig om merkactiva te organiseren, goedkeuringen te versnellen en afstemming tussen teams te waarborgen. ClickUp biedt een bereik van krachtige sjablonen en tools voor het beheer van uw merkactiva.

In feite hebben toonaangevende organisaties zoals Trinetix hun ontwerpactiviteiten getransformeerd en het aantal vergaderingen met 50% verminderd met ClickUp.

Ontdek de oplossingen van ClickUp voor succes op lange termijn voor uw merk. Een geweldig merk wordt niet alleen ontworpen, het wordt ook effectief beheerd. Meld u nu aan voor ClickUp!