13 beste software voor gespreksopname voor bedrijven en teams in 2025

Betrouwbare software voor gespreksopname kan een gamechanger zijn, of u nu deals sluit, feedback van klanten verzamelt of zorgt voor afstemming binnen uw team. Maar met zoveel verschillende tools beschikbaar, hoe kiest u de juiste voor uw bedrijf?

We hebben 13 topsoftwareprogramma's voor gespreksopname geselecteerd om u te helpen een oplossing te vinden die compliance, kwaliteit en gebruiksgemak in evenwicht brengt.

Ontdek de software voor het opnemen van telefoongesprekken waarmee u de communicatie binnen uw team dit jaar kunt transformeren.

⏰ Samenvatting in 60 seconden Heeft u een oplossing voor gespreksopname nodig, maar weet u niet waar u moet beginnen? Hier volgt een kort overzicht van de 13 beste softwareopties voor gespreksopname en wat ze het beste kunnen: : Het beste voor het integreren van gespreksopnames met taken, coaching en samenwerking ClickUp: Het beste voor het integreren van gespreksopnames met taken, coaching en samenwerking Gong: Het beste voor AI-aangedreven verkoopinzichten en het bijhouden van deals Aircall: Beste keuze voor cloudgebaseerde gespreksopname en CRM-integratie Talkdesk: Beste keuze voor AI-gestuurde gespreksopname in contactcentra RingCentral: Beste keuze voor geïntegreerde communicatie en schaalbare gespreksopname Dialpad: Het beste voor AI-aangedreven realtime transcriptie en gespreksanalyse The Rev Call Recorder: Beste keuze voor gratis gespreksopname met nauwkeurige transcripties TapeACall: Het beste voor het opnemen van gesprekken op smartphones met onbeperkte opslagruimte All Call Recorder: Het beste voor flexibele opname- en audio-formatopties op Android Cube Call Recorder: Het beste voor het opnemen van VoIP- en mobiele gesprekken op Android en iPhone Google Voice: Het beste voor eenvoudige, budgetvriendelijke VoIP-gespreksopname Call Master: Het beste voor het opnemen van gesprekken met ingebouwde spamblokkering Call Recorder Automatic: Het beste voor handsfree gespreksopname met spamblokkering

Waar moet u op letten bij software voor het opnemen van gesprekken?

Voordat we de beste tools voor gespreksopname bekijken, gaan we eerst bepalen wat een goede software voor gespreksopname is.

📌 Hier is een lijst met de sleutelfuncties die uw software voor gespreksopname moet hebben:

Automatische gespreksopname: Leg inkomende en uitgaande gesprekken vast zonder iets te missen

Cloud back-up voor onbeperkte opslagruimte: Verlies nooit meer een belangrijk gesprek dankzij veilige, schaalbare opslagruimte

Oproeplogboeken voor overzichtelijk bijhouden: Bekijk in één oogopslag tijdstempels, beller-ID en duur van gesprekken

Slim zoeken voor snelle toegang: vind specifieke opgenomen telefoongesprekken met behulp van trefwoorden, datums of informatie over de beller

CRM-integratie voor een naadloze werkstroom: synchroniseer gespreksopnames rechtstreeks in klantprofielen

Compatibiliteit met VoIP en telefoonsystemen voor flexibiliteit: Werk op vaste lijnen, VoIP-apps en mobiele apparaten

Gegevensversleuteling voor veiligheid: Bescherm verkoopgesprekken en gevoelige bedrijfsinformatie

Functies voor naleving van wet- en regelgeving: Blijf aan de veilige kant van de GDPR-, HIPAA- en CCPA-regelgeving

Gesprekstranscriptie voor eenvoudige analyse: zet opnames van telefoongesprekken om in doorzoekbare tekst

Realtime monitoring voor coaching: help verkoopteams hun aanpak tijdens live gesprekken te verfijnen

De beste software voor het opnemen van telefoongesprekken

Of u nu uw training wilt verbeteren, compliance wilt waarborgen of uw klantenservice wilt verbeteren, met de juiste tools voor gespreksopname kunt u moeiteloos cruciale gesprekken vastleggen.

Laten we eens kijken naar enkele van de beste softwareopties voor het opnemen van gesprekken die beschikbaar zijn om uw communicatiestrategie naar een hoger niveau te tillen!

1. ClickUp (het beste voor het integreren van gespreksopnames met taken, coaching en samenwerking)

Leg elk detail vast: de AI Notetaker van ClickUp noteert automatisch ideeën, actiepunten en aantekeningen van vergaderingen, direct

Hoewel veel bedrijven beweren 'alles-in-één'-oplossingen te bieden, bundelen ze in feite alleen maar losse modules. U krijgt nog steeds te maken met verschillende interfaces, aanmeldingsgegevens en gegevenssilo's. ClickUp verandert dit door de echte alles-in-één-app voor werk te zijn.

ClickUp integreert gespreksopnames, taken, AI-gestuurde automatisering en samenwerkingstools in één platform, waardoor teams eenvoudig kunnen samenwerken in een uniforme interface.

ClickUp AI Notetaker

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: koortsachtig zoeken in eindeloze e-mails, notulen van vergaderingen en willekeurige aantekeningen om dat ene cruciale detail uit de vergadering van vorige week te vinden

Maar met ClickUp AI Notetaker kunt u die chaos vaarwel zeggen. Met AI-aangedreven automatische transcripties, samenvattingen en actiepunten wordt elk gesprek moeiteloos vastgelegd en georganiseerd – geen giswerk meer, geen rommel meer – alleen kristalheldere aantekeningen, altijd binnen handbereik.

ClickUp AI Notetaker kan automatisch taken aanmaken op basis van uw vergaderingen of de samenvatting rechtstreeks delen met uw team via de chat. Zo blijft iedereen op één lijn en gaat er niets verloren.

📋 Dit is wat ClickUp AI Notetaker voor u doet:

✅ Automatisch vergaderingen opnemen en transcriberen

✅ Maak samenvattingen van vergaderingen met belangrijke punten en actiepunten

✅ Neemt volledige audio-opnames op ter referentie

✅ Maak lijsten van deelnemers en organiseer aantekeningen in ClickUp Documenten

✅ Maakt het mogelijk om transcripties te doorzoeken om belangrijke details direct te vinden

✅ Werkt met Zoom, Google Meet en Teams voor naadloze integratie

✅ Synchroniseert met de kalenderweergave van ClickUp om automatisch deel te nemen en aantekeningen te maken

ClickUp Clips

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: lange e-mails schrijven of weer een vergadering bijwonen om iets uit te leggen dat in een paar seconden had kunnen worden getoond. De communicatie op het werk hapert, maar ClickUp Clips lost dit op. 🏆

Met ClickUp Clips kunt u spraak- en video-oproepen opnemen, bewerken en delen, waardoor de communicatie sneller, duidelijker en efficiënter verloopt. Geen verwarring meer, geen heen-en-weer-berichten – gewoon opnemen, visueel uitleggen en verzenden.

Neem gesprekken en schermopnames op en zorg voor naadloze communicatie met opties voor bewerking, delen en downloaden met ClickUp Clips

📹 Dit is wat ClickUp Clips voor u doet:

✅ Neem spraakgesprekken, videogesprekken en schermopnames op voor onmiddellijke duidelijkheid✅ Neem Clips rechtstreeks op in ClickUp Docs en ClickUp Chat — zodat de communicatie gestroomlijnd blijft✅ Bewerk, deel en download Clips moeiteloos✅ Automatische transcriptie met ClickUp Brain , compleet met tijdcodes voor eenvoudig zoeken✅ Converteer clips naar taken met ClickUp-taken —zodat er niets verloren gaat bij het vertalen✅ Synchroniseer met ClickUp Docs voor gedetailleerde uitleg en walkthroughs

💡 Pro-tip: elke Clip die in ClickUp Chat wordt verzonden, wordt automatisch ingesloten voor snelle toegang – u hoeft niet meer door links of e-mails te zoeken!

ClickUp kan ook naadloos worden geïntegreerd met meer dan 1000 apps, waaronder Google Meet, Zoom, Microsoft Teams en andere VoIP- en conferentiesoftware, waardoor een soepele werkstroom wordt gegarandeerd zonder dat u tussen platforms hoeft te schakelen.

Door deze functies te combineren, wordt ClickUp een centrale hub voor het beheer van alle aspecten van uw gesprekken en vergaderingen:

Sla aantekeningen van vergaderingen, opnames en actiepunten op één plek op

Werk samen met uw team aan follow-ups en volgende stappen

Gebruik de robuuste functies voor taakbeheer van ClickUp om verantwoordelijkheid en voortgang te garanderen

Zoals Ray Chan, VP IT bij San Diego Padres, getuigt

Door ClickUp te gebruiken, blijven we verbonden en hebben we zichtbaarheid op wat er in de hele organisatie gebeurt.

Door ClickUp te gebruiken, blijven we verbonden en hebben we zichtbaarheid in wat er gaande is in de hele organisatie.

De beste functies van ClickUp

Opnemen en delen: Neem teamtrainingen en demo's op voor coaching en het delen van kennis

AI-aangedreven transcriptie: Transcribeer spraakopnames met slimme samenvattingen met ClickUp Brain

Contextuele samenwerking: Voeg tijdgestempelde opmerkingen toe aan Clips voor eenvoudige raadpleging

Bruikbare inzichten: Maak taken aan op basis van opnames om sleutelmomenten om te zetten in actie

Chrome-extensie voor productiviteit: Houd tijd bij, maak taken aan en maak schermafbeeldingen in de browser met Houd tijd bij, maak taken aan en maak schermafbeeldingen in de browser met de Chrome-extensie van ClickUp

Visuele documentatie met ClickUp Docs: Neem video-opnames rechtstreeks op in ClickUp Docs voor eenvoudige uitleg of demo's

Clips opnemen en insluiten in ClickUp-taken: Neem spraakopnames of schermopnames op en voeg deze toe aan ClickUp-taken, zodat alle relevante informatie op één plek blijft staan

Beperkingen van ClickUp

Kan voor sommige gebruikers ingewikkeld zijn vanwege de uitgebreide functies

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $ 12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid per maand

ClickUp AI Notetaker: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor slechts $ 6 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is dat het meerdere tools op één plek vervangt. Je hoeft niet meer te schakelen tussen meerdere apps. Het biedt een ongeëvenaard aantal functies in vergelijking met andere software.

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is dat het meerdere tools op één plek vervangt. Je hoeft niet meer te schakelen tussen meerdere apps. Het biedt een ongeëvenaard aantal functies in vergelijking met andere software.

🔮 Sleutelinzicht: ClickUp Meetings houdt alles op één plek bij – aantekeningen, agenda's voor vergaderingen en actiepunten – zodat uw team altijd weet wat er moet gebeuren. Nooit meer zoeken in verspreide documenten of vergeten follow-ups! Met AI-aangedreven notities, checklists en toegewezen opmerkingen is elke vergadering georganiseerd, uitvoerbaar en gemakkelijk terug te vinden. 🚀

2. Gong (het beste voor AI-aangedreven verkoopinzichten en het bijhouden van deals)

Via Gong

Gong is geavanceerde software voor het opnemen van gesprekken die automatisch verkoopgesprekken opneemt, transcribeert en analyseert om bruikbare inzichten te bieden.

Met behulp van AI identificeert Gong de sentimenten van klanten, sleutelonderwerpen en bezwaren en helpt het verkoopteams hun pitches te verbeteren en deals te sluiten.

Gong kan ook worden geïntegreerd met CRM's, webconferencing en e-mailplatforms, zodat alle interacties met klanten worden vastgelegd en geanalyseerd voor een betere besluitvorming.

De beste functies van Gong

Zet inkomende en uitgaande gesprekken om in tekst met zoekfunctie op trefwoorden

Detecteer sleutelonderwerpen, bezwaren en klantensentiment om verkoopstrategieën te verbeteren

Integreer gespreksopnames met CRM-componenten om deals naadloos bij te houden en volledige zichtbaarheid te krijgen in de verkooppijplijn.

Identificeer patronen in meerdere gesprekken om verkoopcoaching en berichtgeving te verfijnen

Markeer belangrijke momenten in gesprekken voor eenvoudige referentie en follow-up

Geef datagestuurde feedback om individuele verkoopprestaties te verbeteren

Gong-beperkingen

Onderbrekingen van gesprekken of audiofouten kunnen de nauwkeurigheid van de transcriptie beïnvloeden

Beperkte mogelijkheden om grote datasets te exporteren voor extern gebruik

Ondersteunt opnames tot 7 uur, waarbij langere vergaderingen moeten worden opgesplitst

Prijzen van Gong

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Gong

G2: 4,8/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Gong?

Volgens deze G2-gebruiker:

Gong zorgt ervoor dat ik gefocust en betrokken blijf tijdens al mijn vergaderingen door alle aantekeningen voor mij te maken. Het is enorm nuttig omdat ik zo actief naar mijn clients kan luisteren en hun echte pijnpunten kan ontdekken, wat weer leidt tot meer business voor mijzelf.

Gong zorgt ervoor dat ik gefocust en betrokken blijf tijdens al mijn vergaderingen door alle aantekeningen voor mij te maken. Het is enorm nuttig omdat ik zo actief naar mijn clients kan luisteren en hun echte pijnpunten kan ontdekken, wat weer leidt tot meer business voor mijzelf.

🌟 Leuk weetje: Hoewel telefooncentrales (bemand door telefonisten) al sinds het einde van de 19e eeuw bestaan, wordt het concept van een speciaal 'callcenter' vaak teruggevoerd tot de jaren 60. Birmingham Press and Mail in het Verenigd Koninkrijk wordt vaak genoemd als een van de eerste bedrijven die een commercieel systeem installeerde waarmee telefoontjes van klanten naar specifieke medewerkers werden doorgeschakeld.

3. Aircall (beste voor cloudgebaseerde gespreksopname en CRM-integratie)

Via Aircall

Aircall is call management software ontworpen voor bedrijven die zowel inkomende als uitgaande gesprekken via het platform willen vastleggen en opslaan.

Deze tool helpt teams de klantenservice, verkoopprestaties en kwaliteitsborging te verbeteren door een betrouwbaar overzicht van klantinteracties te bieden. Het kan ook worden gebruikt als contactbeheersoftware dankzij de functies die bedrijven helpen hun interne contactcenteractiviteiten binnen het cloudplatform te beheren.

De beste functies van Aircall

Neem inkomende en uitgaande gesprekken via een Aircall-telefoonnummer op en bekijk ze

Pas de instellingen voor opnemen aan om specifieke gesprekken vast te leggen of alle gesprekken automatisch op te nemen

Evalueer de prestaties van medewerkers en bied gerichte coaching met behulp van gespreksopnames

Verkrijg waardevolle klantinzichten door interacties te bekijken om de behoeften en pijnpunten van klanten te begrijpen

Zorg voor naleving van de branchevoorschriften door nauwkeurige gesprekslogboeken en -registraties bij te houden

Beperkingen van Aircall

Gesprekken langer dan 4 uur worden niet opgeslagen

Interne gesprekken tussen Aircall-gebruikers worden niet opgenomen

Prijzen van Aircall

Essentieel: $ 40/maand per gebruiker

Professioneel: $ 70/maand per gebruiker

Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Aircall

G2: 4,3/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Aircall?

Dit zegt een gebruiker van Capterra over Aircall:

We gebruiken Aircall en de integratie met HubSpot in ons team op afstand, en het werkt heel erg goed. Alles wordt automatisch geregistreerd en we kunnen zelfs werkstromen uitvoeren op basis van bepaalde Aircall-regels.

We gebruiken Aircall en de integratie met HubSpot in ons team op afstand, en het werkt heel erg goed. Alles wordt automatisch geregistreerd en we kunnen zelfs werkstromen uitvoeren op basis van bepaalde Aircall-regels.

💡 Pro-tip: Houd inkomende en uitgaande gesprekken moeiteloos bij met deze 10 gratis sjablonen voor telefoongesprekken

Via Talkdesk

Talkdesk is software voor gespreksopname die is ontworpen voor ondersteuningsteams en contactcentra om telefoongesprekken tussen medewerkers en klanten op te nemen en op te slaan.

Met functies zoals AI-gestuurde inzichten en realtime gespreksmonitoring verbetert Talkdesk zowel de klantervaring als de kwaliteitscontrole in omgevingen met grote hoeveelheden gesprekken.

De beste functies van Talkdesk

Stel aanpasbare parameters in om te bepalen wanneer gesprekken worden opgenomen en hoe lang ze worden opgenomen

Bekijk gesprekken met tools voor kwaliteitsbeheer, inclusief aantekeningen met tijdstempels voor gedetailleerde analyse

Monitor gesprekken in realtime met live opnamebesturing en pauzeer-/hervatopties

Kies flexibele opslagopties om het bewaarbeleid en de opslagruimte te beheren

Gebruik AI-aangedreven inzichten om samenvattingen van gesprekken te genereren, de sentimenten van klanten te detecteren en relevante kennisartikelen voor te stellen

Beperkingen van Talkdesk

Gesprekken met langdurige stilte worden niet opgenomen

Standaard wordt de opname voortgezet wanneer een gesprek wordt doorgeschakeld, maar deze instelling kan worden aangepast

Het opnemen van gesprekken tussen agenten vereist configuratie door de beheerder

Prijzen van Talkdesk

Financial Services Experience Cloud voor Banking Edition: $ 225/maand per gebruiker

Financial Services Experience Cloud voor verzekeringen: $ 225/maand per gebruiker

Healthcare Experience Cloud voor providers: $ 225/maand per gebruiker

Retail Experience Cloud Edition: $ 225/maand per gebruiker

CX Cloud Government Edition: $ 225/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Talkdesk

G2: 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Talkdesk?

Volgens deze G2-gebruiker:

Ik vind Talkdesk gebruiksvriendelijk, het is heel eenvoudig te begrijpen en uit te leggen aan nieuwe medewerkers. We gebruiken Talkdesk elke dag om te bellen met klanten, dus het is belangrijk dat we software hebben die goed werkt.

Ik vind Talkdesk gebruiksvriendelijk, het is heel eenvoudig te begrijpen en uit te leggen aan nieuwe medewerkers. We gebruiken Talkdesk elke dag om te bellen met klanten, dus het is belangrijk dat we software hebben die goed werkt.

🌟 Leuk weetje: Er is een bekende stelregel in klantenservicetraining: "Klanten kunnen een glimlach horen. " Onderzoek naar stemkwaliteit toont aan dat glimlachen je stemgeluid verandert (een merkbaar effect op toonhoogte en resonantie). Het helpt vriendelijkheid en warmte over te brengen, zelfs als de klant je niet kan zien.

5. RingCentral (het beste voor geïntegreerde communicatie en schaalbare gespreksopname)

Via RingCentral

Het doorzoeken van een groot aantal apps voor communicatie kan veel tijd kosten die u niet aan uw eigenlijke werk kunt besteden, vooral voor een verkoper. RingCentral biedt hiervoor een oplossing.

RingCentral is call recording software die is ontworpen voor bedrijven die een gecentraliseerd communicatieplatform nodig hebben voor het beheren van telefoongesprekken, verkoopgesprekken en interacties met klanten.

Deze software biedt automatische en on-demand gespreksopname, waardoor het een flexibele keuze is voor verkoopteams, klantenservice en bedrijfsmanagers.

De beste functies van RingCentral

Schakel automatische gespreksopname in voor inkomende en uitgaande gesprekken, met opties voor opname op aanvraag

Sla opnames efficiënt op met een grote opslagcapaciteit en aanpasbare instellingen voor het bewaren van gegevens

Pas audio-notificaties aan om bellers te informeren wanneer een opname begint

Maak gebruik van AI-aangedreven analyses voor samenvatting van gesprekken, transcriptie en het bijhouden van trefwoorden

Naadloze integratie met CRM-platforms zoals Salesforce en HubSpot voor betere gespreksregistratie en klantinzichten

Zorg voor veilige opslagruimte in de cloud via het native cloudtelefoonsysteem van RingCentral, dat voldoet aan HIPAA, GDPR en andere industrienormen

Beperkingen van RingCentral

Maximale limiet voor opslagruimte per account, die snel vol kan raken bij grote hoeveelheden gesprekken

Automatische verwijdering van opnames op basis van tijd, zelfs als de capaciteit van de opslagruimte niet is bereikt

Onbeperkte opslagruimte is alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen

Prijzen van RingCentral

Basis: $ 30/maand per gebruiker

Geavanceerd: $35/maand per gebruiker

Ultra: $ 45/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van RingCentral

G2: 4,0/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 230 beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: Bedrijven gedijen bij een gecentraliseerd systeem, maar zonder dit systeem gaan belangrijke follow-ups en beslissingen vaak verloren tussen verschillende tools. Uit onderzoek blijkt dat 43% van de werknemers slechts 0-10 berichten per dag verstuurt . Dit kan betekenen dat ze meer gefocuste, zinvolle gesprekken voeren of worstelen met versnipperde communicatie over verschillende platforms. Dit is waar een alles-in-één productiviteitsplatform zoals ClickUp cruciaal wordt, omdat het teams helpt gesprekken, opnames, projectupdates en kennisdeling te centraliseren in één werkruimte.

6. Dialpad (het beste voor AI-aangedreven realtime transcriptie en gespreksanalyse)

Via Dialpad

Eén gemiste vergadering kan wekenlange achterstanden in uw werklast betekenen. Dit probleem wordt opgelost door Dialpad.

Dialpad is software voor het opnemen en transcriberen van gesprekken die opvalt door zijn slimme zoekfunctie, die goed samengaat met de AI-aangedreven samenvattingen. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat bedrijven gesprekken efficiënt kunnen beoordelen en sleutelinzichten kunnen halen die kunnen worden gebruikt om de gesprekskwaliteit te verbeteren.

Dialpad is vooral ideaal voor verkoopteams en klantenservicemedewerkers en helpt bij het verbeteren van de klantenservice, training en het bijhouden van prestaties.

De beste functies van Dialpad

Transcribeer gesprekken in realtime om inkomende en uitgaande gesprekken vast te leggen terwijl ze plaatsvinden

Genereer AI-aangedreven gesprekssamenvattingen om sleutelpunten te benadrukken en de klanttevredenheid te analyseren

Pauzeer opnames automatisch om te voorkomen dat creditcardgegevens of vertrouwelijke gegevens worden vastgelegd

Zoek en filter opnames om snel specifieke opgenomen telefoongesprekken te vinden op basis van trefwoorden en criteria

Tag en categoriseer gesprekken voor eenvoudige organisatie en gedetailleerde gespreksanalyse

Integreer met CRM-platforms om gespreksopnames te koppelen aan klantgegevens voor een betere verkoop en het bijhouden van de klantenservice

Beperkingen van Dialpad

Automatische gespreksopname is niet beschikbaar in het standaardabonnement en moet handmatig worden gestart

Toegangscontrole beperkt de opnames van stagiairs tot beheerders en coaches

Geen video- of schermopname in Dialpad-vergaderingen; alleen audio van PSTN-lijnen wordt opgenomen

Prijzen van Dialpad

Standaard: $ 27/maand per gebruiker

Pro: $ 35/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Dialpad

G2: 4,4/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Dialpad?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik hou van de eenvoud en het gebruiksgemak waardoor Dialpad makkelijker is dan een normale vaste telefoon op kantoor. Je kunt gemakkelijk door de app navigeren en alle functies ontdekken, en je kunt je gesprekken naadloos door je kantoor/organisatie verplaatsen zonder gedoe of extra stappen.

Ik ben dol op de eenvoud en het gebruiksgemak waardoor Dialpad makkelijker te gebruiken is dan een normale vaste telefoon op kantoor. Je kunt gemakkelijk door de app navigeren en alle functies ontdekken, en je kunt je gesprekken naadloos door je kantoor/organisatie verplaatsen zonder gedoe of extra stappen.

🔮 Sleutelinzicht: Gespreksopnames zijn geweldig, maar soms is zien net zo belangrijk als horen. Combineer ze met de 15 beste schermopnamesoftware zonder watermerk voor een volledige context!

7. TapeACall (het beste voor het opnemen van gesprekken op smartphones met onbeperkte opslagruimte)

Via TapeACall

TapeACall is een app voor het opnemen van gesprekken, ontworpen voor gebruikers van smartphones die moeiteloos inkomende en uitgaande gesprekken willen opnemen

Deze app zorgt ervoor dat geen belangrijke details van telefoongesprekken verloren gaan, waardoor het een geschikte app is voor een groot aantal toepassingen, zoals zakelijke vergaderingen, verkoopgesprekken, interviews, juridische documentatie of persoonlijke archieven.

De beste functies van TapeACall

Neem onbeperkt inkomende en uitgaande gesprekken op zonder limiet op opslagruimte

Transcribeer opgenomen telefoongesprekken automatisch met hoge nauwkeurigheid

Integreer met cloud opslagplatforms zoals Google Drive, Dropbox en Evernote

Deel opnames direct via e-mail, sms en sociale media

Naadloos synchroniseren tussen apparaten voor moeiteloze overdracht van opnames

Beperkingen van TapeACall

Vereist ondersteuning voor driegesprekken om gesprekken samen te voegen en op te nemen

Beperkte gratis versie, waarmee alleen de eerste 60 seconden van een opname kunnen worden afgespeeld

Prijzen van TapeACall

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van TapeACall

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Lees ook: 10 gratis sjablonen voor vergadernotities om betere notulen van vergaderingen te maken

8. The Rev Call Recorder (Beste voor gratis gespreksopname met nauwkeurige transcripties)

Via The Rev Call Recorder

De Rev Call Recorder is een app voor het opnemen van gesprekken, ontworpen voor iPhone-gebruikers die een gratis, onbeperkte gespreksrecorder nodig hebben met een optie voor zeer nauwkeurige transcriptie.

Of u nu verkoopgesprekken, interviews of zakelijke gesprekken opneemt, met The Rev Call Recorder bent u verzekerd dat u elk woord vastlegt en indien nodig nauwkeurige transcripties kunt bestellen.

De beste functies van Rev Call Recorder

Neem onbeperkt inkomende en uitgaande gesprekken op zonder verborgen kosten

Neem audio van hoge kwaliteit op of importeer externe bestanden zoals spraakmemo's

Transcribeer opgenomen telefoongesprekken met een nauwkeurigheid van 99% (betaalde dienst)

Organiseer opnames in mappen en deel ze via meerdere kanalen

Integreer met Dropbox, sms en e-mail voor eenvoudig bestandsbeheer

De beperkingen van Rev Call Recorder

Ondersteunt alleen gesprekken binnen de VS en Canada

Vereist handmatig uploaden van opnames voor transcriptie, aangezien de app niet automatisch transcribeert

De prijzen van Rev Call Recorder

Gratis abonnement

Basis: $ 14,99/maand per gebruiker

Pro: $34,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Rev Call Recorder

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Lees ook: 10 beste voorbeelden van CRM-software en hun gebruiksscenario's om de productiviteit te verhogen

9. All Call Recorder (beste voor flexibele opname- en audio-formatopties op Android)

Via All Call Recorder

All Call Recorder is een app voor het opnemen van gesprekken voor Android-apparaten waarmee gebruikers telefoongesprekken kunnen opnemen, opslaan en beheren met aanpasbare instellingen.

Dit is vooral handig als u een back-up van uw gesprekken moet maken, uw verkoopteam moet trainen of de kwaliteit van uw gesprekken wilt verbeteren.

Bovendien biedt All Call Recorder meerdere opnameformaten, transcriptiediensten en deelopties voor extra flexibiliteit.

Alle beste functies van Call Recorder

Neem gesprekken op op basis van nummer, contactpersoon of geselecteerde contactpersonen

Ondersteunt meerdere opnameformaten, waaronder MP3, M4A, OGG, WAV, AMR, 3GP, FLAC en MP4

Transcribeer opnames met een gratis Engelse transcriptieservice

Deel specifieke delen van opgenomen telefoongesprekken

Overdrachten van opnames tussen apparaten

Filter gesprekken met een witte lijst om te selecteren welke gesprekken u wilt opnemen

Pas de audiokwaliteit aan voor optimale opslagruimte en helderheid

Alle beperkingen van Call Recorder

Sommige apps van derden kunnen de werking van de gespreksrecorder blokkeren, waardoor handmatige whitelisting nodig is

Alle prijzen voor Call Recorder

Free

Aangepaste prijzen

Alle beoordelingen en recensies van Call Recorder

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Wist u dat? 67% van de professionals zegt dat virtuele vergaderingen net zo productief zijn als persoonlijke vergaderingen, maar alleen als ze goed gestructureerd zijn! Leer de etiquette voor virtuele vergaderingen met deze 10 best practices om uw gesprekken efficiënt en boeiend te houden.

10. Cube Call Recorder (het beste voor het opnemen van VoIP- en telefoongesprekken op Android en iPhone)

Via Cube Call Recorder

Cube Call Recorder (Cube ACR) is een app voor het opnemen van gesprekken waarmee gebruikers telefoongesprekken en VoIP-gesprekken op zowel Android- als iPhone-apparaten kunnen opnemen. Deze app werkt goed voor het opnemen van gesprekken via software zoals WhatsApp, Skype en andere populaire VoIP-tools.

Cube ACR biedt gebruikers ook hoogwaardige audio-opname, back-up in de cloud en geavanceerde functies voor veiligheid.

De beste functies van Cube Call Recorder

Maak back-ups van opnames op Google Drive of via e-mail voor veilige opslagruimte

Voeg geotags toe aan opgenomen gesprekken om bij te houden waar gesprekken hebben plaatsgevonden (alleen Android)

Verwijder oude opnames automatisch om moeiteloos opslagruimte vrij te maken

Beveilig opnames met een pincode, TouchID of FaceID voor extra privacy

Schud om belangrijke punten in een gesprek te markeren, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden (alleen Android)

Beperkingen van Cube Call Recorder

Problemen met eenzijdige opnames waarbij slechts de stem van één partij wordt opgenomen, waardoor aanpassingen aan de audiobron nodig zijn

Er kunnen limieten voor de duur van opnames gelden op basis van de instellingen van de app, waardoor langere gesprekken mogelijk worden afgebroken

Prijzen van Cube Call Recorder

Free

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Cube Call Recorder

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🌟 Leuk weetje: Vroeger werden gesprekken opgenomen met behulp van magneetbanden en fysieke schakelaars. In de jaren zestig en zeventig begonnen bedrijven en overheidsorganisaties reel-to-reel-opnames te gebruiken voor kwaliteitsborging en veiligheid. De huidige digitale gespreksopnamesystemen zijn verouderd en hebben hun oorsprong in deze vroege analoge apparaten.

11. Google Voice (het beste voor eenvoudige, budgetvriendelijke opname van VoIP-gesprekken)

Via Google Voice

Google Voice is een VoIP-service die basis functies voor gespreksopname biedt voor bedrijven die op zoek zijn naar een betaalbare en gebruiksvriendelijke oplossing.

Om aan verschillende behoeften te voldoen, is Google Voice beschikbaar op zowel desktop als mobiel. Google Voice ondersteunt het opnemen van gesprekken, het bijhouden van de gespreksgeschiedenis, voicemail, sms en het doorverbinden van gesprekken.

De beste functies van Google Voice

Neem zowel inkomende als uitgaande gesprekken op

Sla de gespreksgeschiedenis op, inclusief datum, tijd, duur en gegevens van de beller

Geef een gesproken mededeling wanneer de opname begint

Stop de opname door nogmaals op 4 te drukken of het gesprek te beëindigen

Beperkingen van Google Voice

Gespreksopname is niet in alle landen of regio's beschikbaar

Alleen inkomende gesprekken kunnen worden opgenomen

Prijzen van Google Voice

Business Starter: $7/maand per gebruiker

Business Standard: $ 14/maand per gebruiker

Business Plus: $ 22/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Voice

G2: 4,1/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Google Voice?

Volgens deze Capterra-gebruiker:

Ik gebruik Google Voice voor mijn zakelijke telefoonlijn, het is erg handig en altijd gratis geweest! Ik heb er toegang toe via meerdere telefoons of vanaf mijn laptop, zodat ik nooit een oproep of tekst van klanten mis.

Ik gebruik Google Voice voor mijn zakelijke telefoonlijn, het is erg handig en altijd gratis geweest! Ik heb toegang via meerdere telefoons of vanaf mijn laptop, zodat ik nooit een oproep of tekst van klanten mis.

Lees ook: 8 gratis sjablonen voor contactlijsten in Excel en ClickUp

12. Call Master (het beste voor het opnemen van gesprekken met ingebouwde spamblokkering)

via CallMaster

Door automatische gespreksopname te combineren met een gespreksblokkering zorgt Call Master ervoor dat gebruikers belangrijke gesprekken kunnen vastleggen en hinderlijke oproepen kunnen filteren.

Call Master is vooral handig voor nieuwe gebruikers dankzij de gebruiksvriendelijke interface en functies zoals integratie van contactlijsten, waardoor het opnemen van gesprekken relatief eenvoudig wordt.

De beste functies van Call Master

Neem inkomende en uitgaande gesprekken op zonder handmatige activering

Blokkeer spam en ongewenste nummers om hinderlijke oproepen te verminderen

Navigeer door een gebruiksvriendelijke interface voor snelle toegang tot opnames

Integreer met contactlijsten voor naadloze identificatie van bellers

Beperkingen van Call Master

Werkt mogelijk niet optimaal op bepaalde telefoonmodellen, wat kan leiden tot een slechte opnamekwaliteit

Afhankelijk van het abonnement kunnen er limieten gelden voor de opslagruimte

Prijzen van Call Master

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Call Master

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🌟 Leuk weetje: Hoewel veel mensen nog steeds de voorkeur geven aan menselijke interactie via de telefoon, worden AI-gestuurde chatbots en virtuele assistenten steeds vaker ingezet voor eerstelijnsondersteuning. Volgens Gartner zou tegen 2027 ongeveer 25% van de klantenservice kunnen vertrouwen op virtuele klantassistenten (VCA's) voor het afhandelen van routinematige verzoeken, waardoor menselijke medewerkers worden vrijgemaakt voor complexere taken.

13. Call Recorder Automatic (beste voor handsfree gesprekken opnemen met spam blokkeren)

via Call Recorder Automatic

Call Recorder Automatic is een veelzijdige tool die functies biedt zoals beller-ID, spam blokkeren en ondersteuning voor meerdere talen voor gebruikers die zonder extra moeite automatisch gesprekken willen opnemen.

Of u nu zakelijke gesprekken opslaat, verkoopgesprekken bekijkt of belangrijke discussies archiveert, Call Recorder Automatic maakt het eenvoudig om opnames op te slaan, te ordenen en te delen.

Call Recorder Automatische beste functies

Organiseer en maak back-ups van opnames op naam of datum

Maak een lijst met nummers die u wilt negeren, zodat deze automatisch worden uitgesloten van opname

Blokkeer spam en ongewenste gesprekken

Speel opnames af en deel ze binnen de app

VoIP-gesprekken opnemen op Android en spraakmemo's maken op iPhone

Toegang tot de app in meerdere talen, waaronder Engels, Arabisch, Hindi en Italiaans

Call Recorder Automatische beperkingen

Opslagruimte kan een probleem worden, aangezien opnames worden opgeslagen in het interne geheugen van de telefoon

Wettelijke beperkingen kunnen vereisen dat alle partijen worden geïnformeerd voordat een gesprek wordt opgenomen

Compatibiliteit met apparaten varieert en sommige telefoons ondersteunen mogelijk geen native gespreksopname

Call Recorder Automatische prijsbepaling

Aangepaste prijzen

Call Recorder Automatische beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Hier zijn nog enkele andere opties voor software voor gespreksopname die niet in onze toplijst zijn opgenomen, maar die uitstekende opties zijn voor CRM-integratie, verkoopteams en eigenaren van kleine bedrijven:

8×8 Contact Center: Cloudgebaseerde software voor gespreksopname met AI-gestuurde analyses, sentimentdetectie en opslagruimte die voldoet aan de compliance-eisen voor naadloze interacties met klanten

CallRail: Een oplossing voor het bijhouden en opnemen van gesprekken, ontworpen voor marketing- en salesteams, met functies voor gespreksanalyse en het herkennen van trefwoorden voor verbeterd leadbeheer

Vonage Business Communications: Een VoIP-telefoonsysteem met ingebouwde gespreksopname, transcripties, CRM-synchronisatie en functies voor gespreksbeheer om de bedrijfsvoering te verbeteren

