Trello vs. Slack: Welke tool is beter voor teamsamenwerking?

Als het op samenwerken in teams aankomt, worden Trello en Slack vaak vergeleken, maar ze pakken totaal verschillende problemen aan.

Trello is een gestructureerde tool voor projectmanagement, ontworpen voor het bijhouden van taken. De Kanban-achtige borden, aanpasbare workflows en automatisering maken het een goede keuze voor het beheren van taken en projectvoortgang.

Aan de andere kant, als de grootste uitdaging van je team verspreide communicatie is - ontbrekende updates, eindeloze threads e-mails of trage reacties - dan houdt Slack al je chats op één plek, zodat je snel beslissingen kunt nemen en het team beter op elkaar kan afstemmen.

Maar hier is het echte debat: Kan Trello Slack vervangen voor samenwerking? Kan Slack functioneren als een tool voor projectmanagement? Of heeft je team een beter alternatief nodig dan Slack vs. Trello? Want wij hebben een troef achter de hand: ClickUp! Ontdek meer in deze blog!

60-seconden samenvatting Weet je niet zeker of Trello vs. Slack de juiste keuze is voor jouw team? Hier is een snelle vergelijking om je te helpen beslissen. Functies Trello Slack Doel Visueel projectmanagement met Kanban-borden en bijhouden van taken Real-time communicatie en samenwerking via kanalen en berichten Sterke punten Aanpasbare werkstromen, afhankelijkheid van taken en visuele organisatie Georganiseerde kanalen, directe berichtenuitwisseling en integraties met meer dan 2.000 apps Beperkingen Beperkte functies voor real-time communicatie Basismogelijkheden voor Taakbeheer Beste gebruik Teams die gestructureerd projectmanagement nodig hebben Teams die prioriteit geven aan directe communicatie en samenwerking

Wat is Trello?

via Trello

Trello is een visuele projectmanagement tool die teams helpt taken te organiseren, voortgang bij te houden en naadloos samen te werken. Het is gebaseerd op de Kanban methodologie en gebruikt borden, lijsten en kaarten om werkstromen te structureren, zodat je altijd weet wie waaraan werkt en wat de volgende stap is.

wist je dat sterk betrokken Teams 21% meer winst maken, wat de financiële voordelen onderstreept van het stimuleren van sterke samenwerking en betrokkenheid?

Trello functies

Als jouw team houdt van visuele organisatie en gestructureerde workflows, dan maakt Trello van verspreide taken een duidelijk, uitvoerbaar abonnement. Dit is wat het tot een favoriet maakt:

Functie #1: Visueel projectmanagement met flexibiliteit

via Trello

Trello biedt aanpasbare workflows, waardoor het geschikt is voor verschillende behoeften, van marketingcampagnes en productontwikkeling tot HR onboarding.

Teams kunnen hun projecten in meerdere formats weergeven, zoals Tijdlijn, Kalender, Tabel en Kaartweergave, zodat ze deadlines en werklasten effectief kunnen bijhouden.

Geavanceerde checklists en afhankelijkheid van taken helpen projecten op te splitsen in kleinere, beheersbare stappen en zorgen ervoor dat er niets tussen wal en schip valt.

Functie #2: Aanpassing en optimalisatie van de werkstroom

via Trello

Trello biedt kant-en-klare sjablonen die de installatie voor terugkerende projecten vereenvoudigen, zodat teams meteen aan de slag kunnen. Taken kunnen worden gecategoriseerd met labels en filters, waardoor het gemakkelijk is om de voortgang bij te houden op basis van toegewezen personen, deadlines of prioriteitsniveaus.

💡 Pro Tip: Gebruik Trello's ingebouwde automatiseringstool, Butler, om repetitieve taken te automatiseren, zoals het toewijzen van deadlines en het verplaatsen van kaarten tussen lijsten, om je werkstroom te vereenvoudigen en waardevolle tijd te besparen.

Functie #3: Samenwerking en toegankelijkheid

via Trello

Samenwerken gaat moeiteloos met Trello boards. Teams kunnen klanten, freelancers of externe partners uitnodigen voor specifieke boards, zodat de toegang tot informatie gecontroleerd wordt en gevoelige projecten privé blijven.

Overzichten en dashboards van de werkruimte bieden een overzicht op hoog niveau van de status van projecten en de verdeling van werklast, waardoor het gemakkelijker wordt om meerdere initiatieven tegelijk te beheren.

Zelfs als ze offline zijn, kunnen gebruikers blijven werken en Trello synchroniseert hun updates zodra er weer verbinding is met het internet.

👀 Weet je dat? Contextwisselingen kunnen de productiviteit met tot wel 40% verlagen -Trello minimaliseert afleidingen door alles op één plek te houden!

Functie #4: Integraties en mobiliteit

via Trello

Trello integreert naadloos met populaire tools zoals Slack, Google Drive, Jira en meer, waardoor teams hun werkstroom op verschillende platforms kunnen centraliseren.

Of je nu achter je bureau zit of onderweg bent, Trello's mobiele en desktop-apps voor iOS, Android, Mac en Windows zorgen altijd en overal voor productiviteit.

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $6/maand per gebruiker

Premium: $12. 50/maand per gebruiker

Enterprise: $17. 50/maand per gebruiker

📖 Lees ook: Beste Trello Alternatieven en Concurrenten

Wat is Slack?

Slack is een platform voor teamcommunicatie dat is ontworpen om onoverzichtelijke threads van e-mails en verspreide gesprekken te vervangen door georganiseerde, realtime berichten. Het fungeert als een centrale hub waar teams kunnen chatten, bestanden delen, samenwerken aan projecten en integreren met andere tools.

via Slack

Slack functies

Als jouw team gedijt op directe communicatie en naadloze samenwerking, dan is Slack de digitale werkruimte die gesprekken, bestanden en tools allemaal op één plek houdt.

Hier zijn alle functies, voor- en nadelen die het een goede keuze maken voor teams:

Functie #1: Gestroomlijnde communicatie en samenwerking

via Slack

Slack houdt gesprekken binnen een team georganiseerd met kanalen, die kunnen worden aangemaakt voor teams, projecten of specifieke onderwerpen. Kanalen kunnen openbaar zijn voor bedrijfsbrede discussies of privé voor vertrouwelijke zaken.

Naast kanalen maken directe en groepsberichten directe communicatie zonder e-mail mogelijk, terwijl threaded gesprekken discussies gefocust en zonder rommel houden.

Moet je persoonlijk praten? met Audio- en videogesprekken, inclusief scherm delen, kun je snel verbinding maken met teamgenoten.

💡 Pro Tip: Het implementeren van duidelijke naamgevingsconventies voor Slack-kanalen, zoals projectkanalen vooraf laten gaan door "proj-" of teamkanalen door "team-", kan de organisatie verbeteren en het makkelijker maken voor teamleden om te navigeren en relevante discussies te vinden.

Functie #2: Verbeterde productiviteit en delen van bestanden

Samenwerking gaat verder dan berichten: met Slack is het eenvoudig om bestanden, afbeeldingen en video's direct in gesprekken te delen. Met deling van bestanden en samenwerking kunnen teams documenten uploaden, er commentaar op geven en zelfs integreren met tools als Google Drive en Dropbox.

Bovendien zorgen vastgemaakte berichten en bladwijzers ervoor dat belangrijke links, bestanden of discussies altijd binnen handbereik zijn. Als je zoekt naar berichten uit het verleden of gedeelde bestanden, helpen de krachtige zoekfunctie en filters van Slack je om binnen enkele seconden precies te vinden wat je nodig hebt.

Functie #3: Slimme automatisering en integraties

Til je werkstroom naar een hoger niveau met werkstroom automatisering en bots. Gebruik de Workflow Builder van Slack om terugkerende taken te automatiseren, herinneringen in te stellen of goedkeuringen te verzamelen, terwijl bots zoals Slackbot FAQ's afhandelen en antwoorden automatiseren.

via Slack

Moet je integreren met andere tools? Slack ondersteunt meer dan 2.000 app-integraties, waaronder Trello, Zoom, Google Drive, Jira, ClickUp en Salesforce, zodat je team gesynchroniseerd blijft zonder van platform te wisselen.

Functie #4: Aangepaste notificaties en snelle samenwerking

Houd controle over je notificaties met aangepaste notificaties en de niet storen-modus, waarmee je notificaties kunt aanpassen op basis van trefwoorden, vermeldingen of specifieke kanalen, terwijl je notificaties tijdens sessies diepgaand werk kunt dempen.

Voor snelle discussies biedt Huddles een gemakkelijke manier om geïmproviseerde audio chats te starten in elk kanaal of DM. Als je met externe partners werkt, maakt Slack Connect naadloze samenwerking mogelijk met clients, leveranciers of stakeholders terwijl interne gesprekken privé blijven.

Functie #5: Betrokkenheid en personalisatie

Slack draait niet alleen om efficiëntie, het maakt communicatie ook leuk en aantrekkelijk. Met emoji-reacties kunnen gebruikers berichten bevestigen zonder extra antwoorden te sturen, waardoor kanalen netjes blijven en een persoonlijk tintje krijgen.

Slack prijzen

Gratis

Standaard: $6. 67/maand per actieve gebruiker

Plus: $12. 50/maand per actieve gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Trello vs. Slack: Functies vergeleken

Trello stroomlijnt het bijhouden van projecten met een visuele workflow, terwijl Slack uitblinkt in realtime communicatie en coördinatie. Jouw team kan de voorkeur geven aan één van beide of aan beide.

Laten we hun functies vergelijken om de best passende te vinden.

Functies Trello Slack ClickUp Taakbeheer ja nee Ja + Aanpasbare werkstromen Teams chatten nee ja Ja + Ingebouwde chatten en opmerkingen Video samenwerking nee ja Ja + Schermopnames en vergaderingen Automatisering en AI basis basis Geavanceerde AI en automatisering Meerdere weergaven voor projecten beperkt nee Ja (Kanban, Gantt, Kalender, Lijst, enz. ) Delen van bestanden en documenten basis ja Ja + Geïntegreerde documenten en opslagruimte

Functie #1: Taakbeheer en organisatie

Trello is ontworpen voor project- en projectmanagement en biedt Kanban-borden, kaarten met taken, deadlines, checklists, labels en automatisering. Hoewel Slack uitblinkt in communicatie, is de functie voor het beheren van taken en projectmanagement beperkt tot herinneringen en vastgemaakte berichten.

Winnaar: Als gestructureerd werkbeheer je prioriteit is, neemt Trello de leiding.

Functie #2: Communicatie en samenwerking

Slack domineert met georganiseerde kanalen, direct messaging, thread gesprekken, huddles en video/audio gesprekken. Hoewel Trello basisfuncties voor communicatie binnen Taak kaarten ondersteunt, is het niet gebouwd voor snelle, lopende discussies.

Winnaar: Slack is hier de duidelijke winnaar vanwege de diepere conversationele aanpak.

Functie #3: Integraties en automatisering

Beide tools integreren met apps zoals Google Drive, Jira, ClickUp en Zoom. Trello's Butler automatisering stroomlijnt het beheer van Taken, terwijl Slack's Workflow Builder de communicatie automatiseert.

Gelijkspel! Je kunt prioriteit geven aan het bijhouden van de voortgang van taken met Trello of de efficiëntie van de werkstroom met Slack.

Functie #4: Gebruiksgemak en gebruikerservaring

Trello's intuïtieve drag-and-drop interface maakt het gemakkelijk te gebruiken door iedereen. Hoewel Slack eenvoudig is, kan het overweldigend worden met te veel kanalen en notificaties. Trello houdt alles gestructureerd en zorgt ervoor dat zelfs complexe projecten visueel georganiseerd blijven.

Winnaar: Trello is hier de duidelijke winnaar. De tabellen vormen de basis van het platform en maken het bijwerken van taken veel gemakkelijker dan Slack dat doet.

Functie #5: Delen van bestanden en documentbeheer

Slack maakt het gemakkelijk om bestanden, afbeeldingen en documenten in realtime te delen, met directe integraties met cloud opslagruimten zoals Google Drive en Dropbox. In Trello zijn bijlagen beperkt tot kaarten met taken, waardoor het minder efficiënt is voor teams die vaak bestanden uitwisselen.

Winnaar: Als het delen van bestanden een belangrijk onderdeel is van je werkstroom, dan is Slack de betere keuze.

Functie #6: Controle op veiligheid en privacy

Beide tools bieden sterke functies op het gebied van veiligheid, waaronder tweefactorauthenticatie (2FA), encryptie en naleving van industrienormen zoals SOC 2, GDPR en HIPAA.

Gelijkspel! Als veiligheid een prioriteit is, zullen elk van de tools je gegevens beschermen.

Functie #7: Mobiele en externe toegankelijkheid

Slack is ontworpen voor teams die altijd en overal verbinding moeten kunnen houden. Dankzij de mobielvriendelijke gebruikersinterface, use cases, notificaties en functies voor spraak- en videogesprekken kunnen teams op afstand naadloos samenwerken.

De mobiele app Trello is geweldig voor Taakbeheer, maar biedt niet hetzelfde niveau van realtime interactie.

Winnaar: Voor teams op afstand is Slack de betere optie. Met Huddles en threads is het veel gemakkelijker om contextuele informatie te vinden op Slack dan op Trello.

Functie #8: Prijs en betaalbaarheid

Het gratis abonnement van Trello is rijk aan functies en biedt onbeperkte borden, kaarten met taken en basisfuncties voor automatisering. Als je team echter groeit, heb je misschien een abonnement nodig dat onbeperkte gebruikers ondersteunt.

De gratis versie van Slack heeft een limiet van berichten (alleen de laatste 90 dagen aan berichten zijn toegankelijk), wat beperkend kan zijn voor teams die onbeperkte berichtgeschiedenis nodig hebben.

Winnaar: Trello is de meer budgetvriendelijke optie met waarde op lange termijn.

Uiteindelijk dienen Trello en Slack verschillende doelen. Veel Teams gebruiken Trello voor het bijhouden van taken en Slack voor communicatie, waardoor ze een krachtige combinatie vormen.

Trello vs. Slack op Reddit

Reddit-discussies maken één ding duidelijk: Trello en Slack behoren niet eens tot dezelfde categorie. Maar dat heeft teams er niet van weerhouden om te proberen de ene in plaats van de andere te gebruiken.

Trello schittert als tool voor projectmanagement, het geeft teams een visuele manier om werk bij te houden met Kanban-borden, lijsten en automatisering. Het is een favoriet voor kleine teams en solo gebruikers, maar veel Redditors wijzen erop dat het worstelt met de complexiteit als teams groter worden.

... Trello is geweldig voor persoonlijke en kleine projecten/kleine teams. Je kunt genoeg automatisering en integraties toevoegen om middelgrote tot grote projecten te "redden". Maar serieuzere projecten hebben betere systemen nodig...

... Trello is geweldig voor persoonlijke en kleine projecten/kleine teams. Je kunt genoeg automatisering en integraties toevoegen om middelgrote tot grote projecten te "redden". Maar serieuzere projecten hebben betere systemen nodig...

Slack, aan de andere kant, is gebouwd voor communicatie, niet voor Taakbeheer.

Hoewel sommige gebruikers zweren bij Slack-integraties om workflows in beweging te houden, zijn velen het erover eens dat het rechtstreeks beheren van projecten in Slack tot chaos leidt - Taken raken begraven in threads en belangrijke updates verdwijnen in de scroll.

Slack is GEEN PM-tool. (En trouwens, ik hou van Slack en probeer zo ongeveer alles te doen via aangepaste Slack apps).

Slack is GEEN PM-tool. (En trouwens, ik hou van Slack en probeer zo ongeveer alles te doen via aangepaste Slack apps).

*Dus welke wint? Volgens Redditors hangt het ervan af.

Als je gestructureerde workflows nodig hebt, is Trello de betere keuze. Als real-time communicatie je prioriteit is, neemt Slack de leiding. Maar voor teams die op zoek zijn naar het beste van beide werelden, raden veel teams aan om Trello te combineren met Slack, of nog beter, om van Trello en Slack over te stappen op een alles-in-één tool zoals ClickUp, die beide tools overbodig maakt.

Dit is wat een Redditor zegt,

Ik heb een heleboel PM-tools gebruikt, maar ClickUp is absoluut het meest robuust en kan ingewikkelde werkstromen aan vanwege de verschillende manieren waarop het kan samenwerken.

Ik heb een heleboel PM-tools gebruikt, maar ClickUp is absoluut het meest robuust en kan ingewikkelde werkstromen aan vanwege de verschillende manieren waarop het kan samenwerken.

Maak kennis met ClickUp - het beste alternatief voor Trello vs Slack

Waarom kiezen tussen Trello en Slack als je het beste van twee werelden en meer kunt krijgen in een alles-in-één software voor projectmanagement?

ClickUp is niet zomaar een tool voor projectmanagement of een chat-app; het is de alles-in-het-werk-app die taken, documenten, chatten, vergaderingen, automatisering en samenwerking met AI combineert op één plek.

Met ClickUp heb je geen aparte tools nodig: je team kan projecten beheren, in realtime communiceren en workflows automatiseren zonder met meerdere apps te hoeven jongleren.

Derek Clements, Marketing Manager bij BankGloucester, vat het perfect samen:

ClickUp is een fantastische tool voor het organiseren van taken en prioriteiten, samenwerking tussen teams en gegevensbeheer. De flexibiliteit van ruimtes en lijsten maakt het aanpasbaar aan bijna elke branche.

ClickUp is een fantastische tool voor het organiseren van taken en prioriteiten, samenwerking tussen teams en gegevensbeheer. De flexibiliteit van ruimtes en lijsten maakt het aanpasbaar aan bijna elke branche.

ClickUp's One Up #1: Meer dan alleen messaging

Vergeet het wisselen tussen Slack voor discussies en Trello voor Taken. ClickUp's Chat laat teams communiceren in real time en houdt gesprekken georganiseerd per project of onderwerp.

Communiceer in realtime met je team met ClickUp Chat

Plus, met de functie Commentaar toewijzen van ClickUp raken discussies niet verloren: maak van elk commentaar een actie-item met een deadline, zodat u niets mist.

Taken bespreken, toewijzen en afsluiten vanuit ClickUp-taak chatten met behulp van Commentaar toewijzen

Wat maakt ClickUp uniek ?

Chatten, maar met context -discussies blijven gekoppeld aan Taken

Activeerbare gesprekken - zet berichten om in to-dos

Geen limieten voor berichten - in tegenstelling tot het gratis abonnement van Slack, kun je met ClickUp al je chats bewaren

📮ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor teamcommunicatie. Hoewel het snelle en efficiënte uitwisselingen biedt, zijn berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of directe berichten, waardoor het moeilijker is om informatie later terug te vinden. Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp Chat worden je chatten in kaart gebracht voor specifieke projecten en taken, waardoor je gesprekken in context blijven en direct beschikbaar zijn.

ClickUp's One Up #2: Geavanceerd projectmanagement

De Kanban-borden van Trello zijn geweldig, maar ClickUp is beter dan Trello omdat het projectmanagement naar een ander niveau tilt.

Met meerdere weergaven, waaronder Lijstweergave, Tijdlijn, Gantt en Mindmaps, past de ClickUp Projectmanagement oplossing zich aan hoe uw team het beste werkt. Beheer eenvoudig taken, werkstromen en afhankelijkheid terwijl de communicatie op dezelfde plaats blijft.

Houd elke oplevering bij met ClickUp Projectmanagement

ClickUp Taken bieden nog meer flexibiliteit Aangepaste statussen, prioriteiten, terugkerende taken en afhankelijkheid zorgen ervoor dat elk project op schema blijft. Met geneste subtaken, checklists en automatisering kunnen teams complex werk opsplitsen zonder het grote geheel uit het oog te verliezen.

Diggs, een innovatief bedrijf voor producten voor huisdieren uit Long Island City, New York, heeft het bijhouden van projecten en de samenwerking tussen teams sterk verbeterd met ClickUp.

Werk duidelijk verdelen met ClickUp-taaken

Waarom ClickUp zowel Trello als Slack overtreft?

Meer dan Kanban -kies uit -kies uit 15+ weergaven

Geavanceerde automatiseringen -workflows aanpassen zonder code

Ingebouwde Tijdsregistratie -geen tools van derden nodig

Inzichten direct vastleggen en delen met ClickUp Clips

Moet je een Taak snel uitleggen? In plaats van lange berichten te typen in Slack of details toe te voegen aan Trello kaarten, neem een schermclip op met ClickUp Clips of spring in ClickUp-vergaderingen rechtstreeks vanuit uw werkruimte.

Hierdoor heb je geen aparte video tools nodig en blijft alles gekoppeld aan je Taken.

Voer soepelere, meer gerichte vergaderingen met ClickUp Meetings

ClickUp's One Up #4: Naadloze Slack integratie - als je het nog nodig hebt

Gebruikt u Slack al? Met ClickUp's Slack-integratie, kunt u direct vanuit Slack taken aanmaken, herinneringen instellen en werk bijwerken - hiervoor hoeft u niet van app te wisselen.

Met ClickUp's ingebouwde chatten vinden veel Teams echter dat ze Slack helemaal niet nodig hebben.

💡 Pro Tip: Regelmatige feedback van collega's en check-ins kunnen de samenwerking en medewerkerstevredenheid verbeteren, want 89% van de HR leiders is het erover eens dat deze praktijken sleutel zijn tot succesvolle resultaten.

Synchroniseer gesprekken en taken met ClickUp's Slack-integratie

ClickUp's One Up #5: samenwerking op basis van AI

ClickUp is niet alleen een Trello-Slack hybride-het is slimmer.

Met ClickUp Brain krijg je een AI-powered assistant die helpt bij het automatiseren van taken, het samenvatten van updates en het optimaliseren van workflows, waardoor samenwerking sneller en efficiënter verloopt.

Sneller slimmere beslissingen nemen met ClickUp Brain

Vandaag de dag is werk gebroken. Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over losse tools die ons vertragen.

ClickUp lost dit op met de alles-in-één app voor werk, die projecten, kennis en chatten combineert op één plek - allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken. Met meerdere weergaven, zoals Kanban, Lijst, Gantt en Kalender, hebben teams de flexibiliteit die ze nodig hebben.

Ingebouwde Chat, Docs en Whiteboards houden gesprekken en content gekoppeld aan Taken, waardoor je niet meer hoeft te switchen tussen apps. AI-gestuurde automatisering vermindert handmatig werk, terwijl video samenwerkingstools apps van derden vervangen.

Plus, met diepgaande integraties in meer dan 1000 platforms, zorgt ClickUp voor een naadloze werkstroom, zodat teams slimmer werken, niet harder. Als je team moe is van de overvloed aan apps, is het tijd om te upgraden.

Meld je vandaag nog gratis aan en ervaar echte alles-in-één samenwerking.