Top 10 Apploye alternatieven voor tijdsregistratie in 2025

Tools voor tijdsregistratie-je houdt ervan, je haat ze of je tolereert ze omdat het moet. Als je dit leest, is de kans groot dat Apploye niet meer helemaal aan je wensen voldoet.

Misschien heeft je team behoefte aan betere functies, flexibelere prijzen of iets waardoor tijdsregistratie minder voelt als een fulltime baan.

Het goede nieuws? Er bestaan betere opties en wij hebben de beste Apploye alternatieven voor je op een rijtje gezet om je te helpen de perfecte oplossing voor jouw team te vinden. Klaar om tijd bij te houden als een pro?

60-seconden samenvatting Hier vind je de top 10 Apploye alternatieven: 1. ClickUp (Beste voor alles-in-één tijdsregistratie en taakbeheer) 2. Time Doctor (Beste voor het bijhouden van werknemers) 3. Hubstaff (Beste voor het bijhouden van productiviteit in teams) 4. Toggl Track (Beste voor eenvoudige tijdsregistratie) 5. RescueTime (Beste voor geautomatiseerde inzichten in productiviteit) 6. Clockify (Beste voor gratis tijdsregistratie) 7. Connecteam (Beste voor personeelsbeheer) 8. Buddy Punch (Beste voor het klokken van werknemers) 9. Office 365 Urenregistratie app (Beste voor geïntegreerde urenstaten) 10. ClockShark (Beste voor het bijhouden van veldwerk)

Wat moet je zoeken in Apploye alternatieven?

De beste Apploye alternatieven passen zo goed in je werkstroom dat je nauwelijks merkt dat ze er zijn. Ze houden de tijd bij, genereren inzichten en handelen alle saaie beheerderstaken af zonder dat je er veel moeite voor hoeft te doen.

Dit is wat je op je verlanglijstje moet zetten:

Automatisch en handmatig bijhouden: Start de timer zonder twee keer na te denken of log de uren handmatig als je je ouderwets voelt

Schermafbeeldingen en activiteiten bijhouden: Houd productiviteit in de gaten zonder mensen het gevoel te geven dat ze in een aflevering van Big Brother zitten

Rapporten over app- en URL-gebruik: Zie welke apps en websites echt helpen bij het werk en welke alleen maar uitstelprogramma's zijn

Detailrapportages en aanpasbare dashboards: Zet ruwe gegevens om in inzichten die je echt kunt gebruiken, niet alleen in mooie nummers

Betalen en factureren: Betaal teams nauwkeurig en factureer clients zonder een rekenmachine op te tillen

Planning en integraties: Werkdiensten toewijzen, projecten plannen en verbinding maken met apps zoals Slack, Asana of QuickBooks

De 10 beste Apploye alternatieven

Hoewel Apploye een solide set functies biedt, is het misschien niet de perfecte software voor tijdsregistratie voor iedereen. Er zijn genoeg alternatieven die aan je behoeften voldoen, of je nu een betere rapportage, diepere integraties of een gebruiksvriendelijkere ervaring nodig hebt.

Om je te helpen kiezen, zijn hier de 10 beste Apploye alternatieven die krachtige functies bieden voor tijdsregistratie, personeelsmonitoring en productiviteitsbeheer. 👀

1. ClickUp (de beste voor alles-in-één tijdsregistratie en taakbeheer)

Voordat je er zelfs maar aan denkt om over te stappen op andere software voor tijdsregistratie, is de echte vraag misschien: heb je alleen een stopwatch nodig of een tool die alles samenbrengt?

Vandaag de dag is werk verspreid over een miljoen apps: een voor taken, een voor documenten, een voor tijdsregistratie, en op de een of andere manier praat geen van hen echt met elkaar.

ClickUp lost deze puinhoop op met de alles-in-één app-een platform waar Taken, Documenten, Chatten en ja, Tijdregistratie allemaal onder één dak leven.

Met de ingebouwde tijdsregistratie kunnen teams naadloos uren loggen, werklasten bijhouden en realtime inzichten krijgen - of je nu het gebruik van een maand evalueert of een kwartaal vooruit plant - alles binnen hetzelfde platform.

ClickUp Project Tijdregistratie

Organiseer bijgehouden tijd, voeg aantekeningen toe en beheer nauwkeurige facturering met ClickUp Project Time Tracking

Maar maak je geen zorgen; de specifieke functies voor tijdsregistratie zijn ook uitgerust met alles wat je nodig hebt om alles in goede banen te leiden.

Met ClickUp's Project Time Tracking kunnen uw werknemers uren registreren vanaf elke locatie - desktop, mobiel of zelfs een browser met de gratis extensie voor Chrome.

Of u nu uw tijd in realtime bijhoudt of deze later handmatig toevoegt, elke invoer is direct gekoppeld aan een ClickUp-taak, zodat u nauwkeurige gegevens kunt bijhouden zonder tussen apps te hoeven schakelen.

Moet je tussen Taken heen en weer springen? Met de globale timer kun je bijhouden op verschillende apparaten starten en stoppen, zodat alles gesynchroniseerd blijft.

Stel dat een ontwerper aan een project voor een client werkt. Ze kunnen de timer starten tijdens het ontwerpen, pauzeren voor een vergadering en aantekeningen toevoegen om uit te leggen wat er gedaan is zonder met verschillende apps te hoeven jongleren. Ze kunnen zelfs tijd markeren als factureerbaar, uren categoriseren met labels en aangepaste rapporten genereren om te zien hoe de werkelijke tijd zich verhoudt tot de tijdsinschattingen. Dit is een geweldige manier om de tijd die je besteedt aan taken en projecten nauwkeurig bij te houden.

Tijdsregistratie is echter maar een deel van de vergelijking; weten hoeveel tijd Taken in beslag mogen nemen is net zo belangrijk.

ClickUp schattingen

Dat is waar ClickUp tijdsinschattingen om de hoek komen kijken.

In plaats van te raden hoe lang een project gaat duren, kunnen teams realistische tijdlijnen instellen, tijdsinschattingen voor individuele taken en subtaken opsplitsen en de werkelijk bestede tijd vergelijken met voorspellingen voor een betere planning in de toekomst.

Voorspel en stel verwachtingen vast om duidelijke tijdlijnen te creëren en de werklast van teams te beheren met ClickUp Tijdinschattingen

Stel dat een marketing team werkt aan een productlancering. De ontwerper schat vijf uur voor grafische vormgeving en de schrijver schrijft drie uur in voor content. Met ClickUp tijdsinschattingen kunt u deze toevoegen aan de totale tijdlijn van het project voor een duidelijke weergave van deadlines.

Zodra de tijdsinschattingen zijn ingesteld, is de volgende stap om projecten op schema te houden. Hier kunt u vertrouwen op ClickUp Data and Time.

Gebruik vervaldata om deadlines toe te voegen voor ClickUp-taaken en ontvang een melding wanneer taken te laat zijn

Wijs deadlines toe aan taken, stel startdata in om teamleden te helpen zich te concentreren op wat er nu komt en krijg een melding wanneer deadlines naderen of overschreden worden.

Je hoeft niet meer te zoeken naar wat je moet doen of wat eerst komt.

Als een productteam zich bijvoorbeeld voorbereidt op een lancering, kunnen ze mijlpalen instellen voor de belangrijkste fasen - ontwerp, ontwikkeling, testen en marketing. Deze mijlpalen verschijnen in de weergave van de ClickUp tijdlijn, zodat alles overzichtelijk blijft. Tijdlijnen aanpassen? Sleep taken gewoon naar een maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse weergave om werklasten opnieuw toe te wijzen.

Tijdlijnen aanpassen? Sleep taken gewoon naar een maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse weergave om werklasten opnieuw toe te wijzen.

ClickUp Services Urenregistratie sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Beheer servicegerelateerde taken met het ClickUp Services sjabloon voor urenregistratie

Overweldigd door het bijhouden van tijd, kosten en middelen voor elke dienst die uw werknemers leveren? Met de ClickUp Services Urenregistratie sjabloon kunt u service-uren en factureerbare tijd bijhouden, het gebruik van middelen over meerdere projecten meten, gemakkelijk middelen toewijzen en aanwezigheid bijhouden zonder handmatige spreadsheets.

Het wordt geleverd met handige grafieken om je te helpen de voortgang te visualiseren, zodat teams hun processen in realtime kunnen analyseren. Bovendien integreert het met sleutelapplicaties zoals PayPal en Strike om alles in verbinding te houden!

Het sjabloon voor tijdsregistratie is een geweldige manier om de effectiviteit van je trainingsprogramma te evalueren en te bepalen of werknemers overwerken.

ClickUp beste functies

Analyseer real-time overzichten van tijdlijnen van projecten, aankomende deadlines en werklasten van teams om de voortgang bij te houden, vertragingen op te sporen en weloverwogen beslissingen te nemen met ClickUp Dashboards

Krijg een duidelijke momentopname van de capaciteit van elk teamlid om werklasten in balans te brengen, burn-out te voorkomen en een nauwkeurige verdeling van Taken te garanderen met ClickUp-taakweergave

Integreer met tools zoals Toggl of Harvest om bijgehouden uren binnen te halen voor een volledige weergave van waar de tijd is doorgebracht met ClickUp Integraties

Bekijk de bijgehouden uren per dag, week of maand voor een duidelijke weergave van productiviteit. Met filteropties en een overzicht op hoog niveau van het team kunt u knelpunten opsporen, uw planning verbeteren en deadlines halen met ClickUp Time Sheets en rapporten

ClickUp beperkingen

De uitgebreide set functies kan overweldigend zijn voor beginners

ClickUp prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 7/5 (3500+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Een recensie van G2 zegt,

Het is flexibel, wat betekent dat je het kunt configureren zoals jij dat wilt, waardoor het geschikt is voor elk team: technische teams zoals IT, marketing, creatieve teams enz... Het heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop onze teams communiceren en ons werk bijhouden, omdat we nu geen verschillende systemen meer gebruiken om updates over campagnes en activiteiten bij te houden. We loggen gewoon dagelijks in (of liever elk uur!) in ClickUp en controleren de updates direct op de kaart met taken...De ondersteuning van het ClickUp-team is fantastisch...Ze hebben een pagina met functieverzoeken waar je verzoeken kunt indienen en verzoeken van anderen kunt upvoten en het is niet alleen voor de show. Veel van de verzoeken die ik in het verleden heb gesteund, zijn ook daadwerkelijk geïmplementeerd.

Het is flexibel, wat betekent dat je het kunt configureren zoals jij dat wilt, waardoor het geschikt is voor elk team: technische teams zoals IT, marketing, creatieve teams enz... Het heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop onze teams communiceren en ons werk bijhouden, omdat we nu geen verschillende systemen meer gebruiken om updates over campagnes en activiteiten bij te houden. We loggen gewoon dagelijks in (of liever elk uur!) in ClickUp en controleren de updates direct op de kaart met taken...De ondersteuning van het ClickUp-team is fantastisch...Ze hebben een pagina met functieverzoeken waar je verzoeken kunt indienen en verzoeken van anderen kunt upvoten en het is niet alleen voor de show. Veel van de verzoeken die ik in het verleden heb gesteund, zijn ook daadwerkelijk geïmplementeerd.

Vriendelijke herinnering: Zorg ervoor dat u de reden voor tijdsregistratie met uw werknemers deelt en hun toestemming krijgt. Het is nuttig om bijhouden te zien als een hulpmiddel voor betere werkverdeling en minder burn-out. In plaats van u te richten op het bijhouden van uren, kunt u werknemers helpen om de tools voor bijhouden te gebruiken voor zelfverbetering, door hen te laten zien waar ze repetitieve taken kunnen verminderen, de efficiëntie kunnen verbeteren en een betere balans tussen werk en privé kunnen bereiken

2. Time Doctor (het beste voor het bijhouden van werknemers)

via Time Doctor

Als je een team op afstand of een hybride team managet en diep inzicht nodig hebt in hoe je tijd wordt besteed, dan zit je met Time Doctor goed. Het houdt automatisch de activiteiten van werknemers bij, controleert het gebruik van apps en websites en maakt zelfs met tussenpozen schermafbeeldingen (uiteraard met privacy-opties).

Het beste deel? Je krijgt gedetailleerde rapportages om precies aan te geven waar tijd verloren gaat, zodat je werkstromen kunt optimaliseren in plaats van alleen maar op de klok te kijken. Krijg toegang tot tijdlijnrapporten, web- en app-rapporten, bijgehouden uren, activiteitenoverzichten en project- en taakrapporten om productiviteit te analyseren.

Time Doctor beste functies

Bewaak productiviteit met schermafbeeldingen, het bijhouden van activiteiten en web/app-gebruikscategorieën

Automatiseer de salarisadministratie met CSV-gebaseerde rapportages op basis van bijgehouden uren

Beheer diensten, verlof en aanwezigheid met de functie planning

Time Doctor limieten

Zodra u een datumbereik instelt voor een gegevensset, verandert dit als u een andere werknemer of taak kiest, wat leidt tot onnauwkeurige resultaten

Time Doctor prijzen

Basis: $8/maand per gebruiker

Standaard: $14/maand per gebruiker

Premium: $20/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Time Doctor beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (400+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5 (500+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Time Doctor?

Een recensie van G2 zegt,

Zoals elke app heeft ook Apploye zijn haken en ogen. Soms pauzeert de balk met activiteiten terwijl het bijhouden op de achtergrond draait, of hij gaat automatisch aan, zelfs als ik niet aan het werk ben. Geen probleem, maar wel een beetje frustrerend. Toch is het de beste tool voor tijdsregistratie die we hebben gevonden en we gebruiken het elke dag! Ik hoop alleen dat ze deze kleine eigenaardigheden zullen verfijnen.

Zoals elke app heeft ook Apploye zijn haken en ogen. Soms pauzeert de balk met activiteiten terwijl het bijhouden op de achtergrond draait, of hij gaat automatisch aan, zelfs als ik niet aan het werk ben. Geen probleem, maar wel een beetje frustrerend. Toch is het de beste tool voor tijdsregistratie die we hebben gevonden en we gebruiken het elke dag! Ik hoop alleen dat ze deze kleine eigenaardigheden zullen verfijnen.

3. Hubstaff (het beste voor het bijhouden van productiviteit in teams)

via Hubstaff

Hubstaff gaat niet alleen over tijdsregistratie; het is een software voor het monitoren van werknemers die gericht is op het verbeteren van de efficiëntie. Of je nu medewerkers op afstand, teams op het veld of medewerkers op kantoor beheert, de ingebouwde GPS bijhouden, salarisintegratie en geautomatiseerde workflows maken het leven gemakkelijker.

Hubstaff beste functies

Leg schermen van werknemers vast op ingestelde intervallen met onscherpe gevoelige informatie voor privacy

Detecteer inactieve tijd en stop automatisch met bijhouden om ervoor te zorgen dat tijdsregistraties actief werk weergeven

Gebruik geofencing om tijdsregistratie te starten of te stoppen wanneer werknemers hun werkterrein betreden of verlaten

Hubstaff beperkingen

Het stopt met bijhouden na een bepaalde periode en je kunt je account niet downgraden als je dat nodig hebt

Hubstaff prijzen

Starter: $7/maand per gebruiker

Groei: $9/maand per gebruiker

Teams: $12/maand per gebruiker

Enterprise: $12/maand per gebruiker

Hubstaff beoordelingen en reviews

G2 : 4. 5/5 (1.300+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (1.500+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Hubstaff?

Een Capterra beoordeling zegt,

Het is een handig hulpmiddel voor tijdsregistratie, met eenvoudige integratie met andere tools of software zoals Google Chrome. Het is heel gemakkelijk te gebruiken bij het dagelijkse werk voor teams en organisaties. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface, waardoor het gemakkelijk is voor werknemers en management om tijd en voortgang bij te houden. De klantenservice is ook goed. De prijs is een beetje duur in vergelijking met de concurrentie. Voor de rest is het een goede software.

Het is een handig hulpmiddel voor tijdsregistratie, met eenvoudige integratie met andere tools of software zoals Google Chrome. Het is heel gemakkelijk te gebruiken bij het dagelijkse werk voor teams en organisaties. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface, waardoor het gemakkelijk is voor werknemers en management om tijd en voortgang bij te houden. De klantenservice is ook goed. De prijs is een beetje duur in vergelijking met de concurrentie. Voor de rest is het een goede software.

wist je dat? Buddy punching, waarbij de ene werknemer voor de andere inklokt, is een veel voorkomende vorm van tijddiefstal die onopgemerkt kan blijven zonder de juiste tijdsregistratie.

4. Toggl Track (het beste voor eenvoudige tijdsregistratie)

via Toggl Track

Geen fan van ingewikkelde dashboards? Toggl Track houdt het verfrissend eenvoudig. Met een paar klikken kun je je tijd bijhouden, of je nu alleen werkt of een team managet. Het kan ook worden geïntegreerd met tools voor projectmanagement, waardoor de efficiëntie van je workflow toeneemt.

De rapportagemogelijkheden van Toggl Track geven inzicht in de toewijzing van tijd en helpen bij projectmanagement en resourcemanagement. Laat je werknemers hun ingevoerde tijd markeren als factureerbaar of niet-factureerbaar, zodat het eenvoudiger wordt om clienten te factureren en inkomsten bij te houden.

Toggl Track beste functies

Werkuren bijhouden zonder toegang tot internet met offline tijdsregistratie

Verhoog je focus en productiviteit met een ingebouwde Pomodoro timer

Begin direct met het bijhouden van Taken met QR-code tijdsregistratie

Toggl Beperkingen bijhouden

Beperkte categorieën en projecten voor gratis abonnees en de Chrome plug-in hapert soms

Toggl Track prijzen

Free abonnement: Beschikbaar voor maximaal 5 gebruikers

Starter: $10/maand per gebruiker

Premium: $20/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Toggl Track beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (1.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (2.500+ beoordelingen)

leuk weetje: De oudste vermelding van tijdsregistratie voor het voltooien van werk gaat terug tot 1772 voor Christus en de Code van Hammurabi met de eerste verwijzing naar lonen.

5. RescueTime (het beste voor geautomatiseerde inzichten in productiviteit)

Via Rescue Tijd

Wil je niet dat je werknemers handmatig uren registreren? RescueTime doet het werk voor je. Het draait op de achtergrond en houdt de apps en websites bij die je team gebruikt, zodat je een eerlijk overzicht krijgt van waar iedereen zijn tijd aan besteedt.

Als je werknemers te veel tijd besteden aan afleidingen, stuurt de prikklok app waarschuwingen en biedt focus tools om hen te helpen met tijdbeheer zonder constante follow-ups.

RescueTime beste functies

Categoriseer activiteiten op productiviteitsniveau om werkpatronen te ontdekken en focus te verbeteren

Blok afleidende websites en apps met Focus Sessies, voltooid met aangepaste timers en Spotify Premium integratie

Stel aangepaste doelen voor productiviteit in en krijg waarschuwingen wanneer je te veel tijd besteedt aan niet-werkactiviteiten

RescueTime beperkingen

Gebruikers rapporteren dat ze een betere integratie willen tussen de mobiele app en de Windows app

RescueTime prijzen

Lite: Gratis

Premium: $12/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van RescueTime

G2: 4. 2/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (100+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over RescueTime?

Een recensie van G2 zegt,

Ik ben een computer- en mobiele liefhebber en gebruik dit apparaat voor 2 of 3 drie uur continu, maar met behulp van Rescue Time kan ik mijn tijd bijhouden in elke app en die ook nog eens categoriseren welk type software ik gebruik en een target instellen voor een week. Elk weekend krijg ik een mail over hoe ik mijn tijd in de afgelopen week heb gebruikt en tips voor de volgende week...Ik denk dat als je al je apparaten wilt bijhouden, installeer dan je software op al je apparaten, anders geven ze geen goede rapportage.

Ik ben een computer- en mobiele liefhebber en gebruik dit apparaat voor 2 of 3 drie uur continu, maar met behulp van Rescue Time kan ik mijn tijd bijhouden in elke app en die ook nog eens categoriseren welk type software ik gebruik en een target instellen voor een week. Elk weekend krijg ik een mail over hoe ik mijn tijd in de afgelopen week heb gebruikt en tips voor de volgende week...Ik denk dat als je al je apparaten wilt bijhouden, installeer dan je software op al je apparaten, anders geven ze geen goede rapportage.

wist je dat? De waarde van de wereldwijde markt voor software voor tijdsregistratie in 2023 $6,08 miljoen bedroeg en in 2024 $5,75 miljard bedroeg. Er wordt verwacht dat de markt in 2032 $25,48 miljard zal bedragen, met een groei van 17,26% tijdens de voorspellingsperiode 2023-2032.

6. Clockify (Beste voor gratis tijdsregistratie)

Via Clockify

Als je een budget hebt maar toch krachtige tijdsregistratie nodig hebt, is Clockify een no-brainer. Het is volledig gratis voor onbeperkte gebruikers en projecten, waardoor het een goede keuze is voor kleine bedrijven en freelancers.

Het beste deel? Het schaalt mee met je team, integreert met populaire projectmanagement tools en levert aanpasbare rapportages om je te helpen productief te blijven. Je kunt ook de locatie van je werknemers bijhouden terwijl ze inklokken, wat zorgt voor transparantie en efficiëntie in instellingen op afstand of in het veld met GPS bijhouden.

Clockify beste functies

Google en Outlook agenda's synchroniseren om gelogde tijd te visualiseren en planning te stroomlijnen met Clockify integraties

Houd tijd bij vanaf desktop, mobiel, extensies voor browsers of gedeelde werkruimten met Kiosk Mode

Log automatisch de tijd die je hebt besteed aan apps, websites en documenten om urenstaten te maken met de auto tracker

Beperkingen van Clockify

Het synchroniseren van de mobiele applicatie neemt veel tijd in beslag, waardoor gebruikers gefrustreerd raken als ze van het ene apparaat naar het andere moeten overschakelen. Bovendien biedt de applicatie beperkte aanpassingsmogelijkheden voor de functies van de rapportage

Prijzen van Clockify

Free Forever

Basis : $4. 99/maand per gebruiker

Standaard : $6.99/maand per gebruiker

Pro : $9.99/maand per gebruiker

Enterprise : $14. 99/maand per gebruiker

Productiviteitssuite: $15. 99/maand per gebruiker

Beoordelingen en reviews van Clockify

G2: 4. 5/5 (170+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (9.000+ beoordelingen)

Ook lezen: Urenregistratie herinneringen om je team bij de les te houden

7. Connecteam (Beste voor personeelsbeheer)

Via Con necteam

Voor bedrijven die met meerdere teams, ploegen en locaties werken, is Connecteam een goede keuze. Werknemers kunnen de in- en uitklok app gebruiken vanaf hun telefoon, GPS zorgt ervoor dat ze op de juiste locatie zijn en aanpasbare workflows zorgen ervoor dat de werkzaamheden soepel verlopen.

Voer 1:1 en groepsgesprekken met volledig doorzoekbare Team chats en bijlagen. Je kunt ook gesprekken modereren, leesbevestigingen activeren en voorkomen dat berichten worden opgeslagen. Of u nu teams op het veld, winkelpersoneel of externe werknemers beheert, Connecteam maakt planning en communicatie eenvoudig.

Connecteam beste functies

Automatiseer de planning van diensten en houd geautomatiseerde urenstaten bij met auto-planning op basis van de beschikbaarheid en voorkeuren van werknemers

Verhoog de betrokkenheid met aangepaste enquêtes met realtime resultaten, anonieme antwoorden en erkenning door collega's

Organiseer sleutel documenten op een gecentraliseerd platform, stel toestemming in voor bestanden en houd toegang bij

Connecteam limieten

Je kunt de loonperiodes (start- en stopdatum) niet permanent of automatisch standaardiseren en je kunt het aantal standaard verzonden notificaties niet verminderen

Connecteam prijzen

Free abonnement: Tot 10 gebruikers

Basis: $35/maand (tot 30 gebruikers)

Geavanceerd: $59/maand (tot 30 gebruikers)

Expert: $ 119/maand (tot 30 gebruikers)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Connecteam beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (2.200+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 7/5 (900+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Connecteam?

Een recensie van G2 zegt,

Tot nu toe hebben we door connecteam te implementeren in onze dagelijkse planning en teamcommunicatie een aanzienlijke toename gezien in beschikbare tijd en nog minder hoofdpijn om uit te zoeken wie er beschikbaar is en wie niet. Nu geen message tag of phone tag meer. Ik vind het geweldig! Ik zou graag meerdere datum ingangen op de planning te maken en de duur in te stellen over de dagen voor het werk in plaats van het creëren van hen voor individuele dagen een voor een als de baan is terugkerende tot voltooien.

Tot nu toe hebben we door connecteam te implementeren in onze dagelijkse planning en teamcommunicatie een aanzienlijke toename gezien in beschikbare tijd en nog minder hoofdpijn om uit te zoeken wie er beschikbaar is en wie niet. Nu geen message tag of phone tag meer. Ik vind het geweldig! Ik zou graag meerdere datum ingangen op de planning te maken en de duur in te stellen over de dagen voor het werk in plaats van het creëren van hen voor individuele dagen een voor een als de baan is terugkerende tot voltooien.

Fact Alert! 80% van de bedrijven houdt de aanwezigheid op kantoor bij, waarbij 62% gebruik maakt van badge swipes en 50% vertrouwt op Wi-Fi bijhouden.

8. Buddy Punch (het beste voor het klokken van werknemers)

Via Buddy Punch

Heb je een eenvoudige manier nodig om de uren van werknemers bij te houden? Buddy Punch doet precies dat zonder onnodige complexiteit. Werknemers kunnen inklokken vanaf hun telefoon of desktop, terwijl GPS bijhouden en gezichtsherkenning tijdsdiefstal voorkomen.

Je kunt ook apparaatvergrendelingen en IP-adresbeperkingen instellen voor veilig ponsen. Naast tijdsregistratie biedt Buddy Punch ook tools om betaald en onbetaald verlof te beheren zonder handmatige berekeningen of spreadsheets. Het systeem berekent automatisch opgebouwde vakantie-, ziekte- en verschuldigde tijd, wat het proces voor zowel werknemers als managers vereenvoudigt.

Buddy Punch beste functies

Beheer planningen, wissel diensten uit en volg verlofaanvragen op met een ingebouwde kalender

Automatiseer de salarisadministratie met QuickBooks Online integratie en genereer aangepaste rapportages voor overuren en taakkosten

Automatisch uitklokken van medewerkers met automatisch uitklokken

Buddy Punch limieten

Gebruikers klagen dat het moeilijk is om een werknemer als no-show te markeren en dat je geen vrije tijd kunt goedkeuren in de kalender als je een beheerder bent

Buddy Punch prijzen

Standaard: $5.49/maand per gebruiker

Pro: $6.99/maand per gebruiker

Enterprise: $11. 99/maand per gebruiker

Buddy Punch beoordelingen en reviews

G2: 4. 8/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (1.000+ beoordelingen)

📖 Lees ook: Beste Clockify Alternatieven & Concurrenten

9. Office 365 Urenregistratie app (Beste voor geïntegreerde urenstaten)

Via Microsoft

Gebruik je het ecosysteem van Microsoft al? Met de Office 365 Urenregistratie App kun je werkuren naadloos bijhouden.

Je kunt tijd direct in de Office-suite registreren, goedkeuringen automatiseren en gegevens synchroniseren met SharePoint, Outlook en meer. Personaliseer Urenregistraties om te voldoen aan specifieke bedrijfsbehoeften met behulp van aanpasbare urenregistraties. Als je team gebruik maakt van het ecosysteem van Microsoft, dan past deze app daar naadloos in - geen extra leercurve nodig.

Office 365 Urenregistratie app beste functies

Urenregistratie vereenvoudigen met Approval Workstroom voor snellere goedkeuringen

Krijg inzicht in productiviteit en projectkosten met geavanceerde rapportage en analyses

Blijf op de hoogte met e-mail notificaties voor goedkeuringen, afwijzingen en verzenden

Office 365 Urenregistratie app limieten

Het is duur in vergelijking met zijn concurrenten omdat je het volledige Office 365-pakket moet kopen om toegang te krijgen

Prijzen van de Office 365 Urenregistratie app

Gratis proefversie

Office 365 Urenregistratie app beoordelingen en reviews

G2: NA

Capterra: 4. 5/5 (900+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over de Office 365 Urenregistratie App?

Een Capterra beoordeling zegt,

De app maakt het eenvoudig om tijd bij te houden, het stelt me in staat om gemakkelijk de informatie te delen met mijn collega's en alle medewerkers...mij...het is niets om niet van te houden misschien de prijs een beetje hoog als je jaarlijks verlengt, maar als je koopt voor het leven tijd zal zeer goed zijn en geld besparen.

De app maakt het eenvoudig om tijd bij te houden, het stelt me in staat om gemakkelijk de informatie te delen met mijn collega's en alle medewerkers...mij...het is niets om niet van te houden misschien de prijs een beetje hoog als je jaarlijks verlengt, maar als je koopt voor het leven tijd zal zeer goed zijn en geld besparen.

Fact Alert! Time theft-wanneer werknemers betaald krijgen voor tijd die ze niet hebben gewerkt, kost bedrijven jaarlijks miljarden aan verloren productiviteit.

10. ClockShark (het beste voor het bijhouden van veldwerk)

Via Clockshark

Voor bedrijven die afhankelijk zijn van mobiele ploegen zoals de bouw, groenvoorziening of bezorgdiensten, zorgt ClockShark voor nauwkeurige tijdsregistratie onderweg.

Werknemers kunnen overal in- en uitklokken, terwijl GPS bijhouden je op de hoogte houdt van hun locaties. Bovendien zorgen de rapportages en loonlijstintegraties ervoor dat het back-office werk veel soepeler verloopt.

De beste functies van ClockShark

Stop 'buddy punching' met het vastleggen van foto's om de aanwezigheid van medewerkers tijdens het in- en uitklokken te verifiëren

Wijs taken toe, stel deadlines in en upload documenten met aanpasbaar taak- en taakbeheer

Houd tijd en uitgaven bij per taak en genereer gedetailleerde rapporten over tijdregistratie en taakkosten

Beperkingen van ClockShark

Werknemers kunnen korte pauzes (2-10 minuten) niet inklokken

Het klokt werknemers niet automatisch in/uit op basis van hun aankomst of vertrek vanaf een ingestelde geo-fence

Prijzen van ClockShark

Standaard: $40/maand per gebruiker

Pro: $60/maand per gebruiker

Beoordelingen en reviews van ClockShark

G2: 4. 6/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (1.900+ beoordelingen)

Fun fact: Lang voordat er klokken waren, gebruikten de oude Egyptenaren waterklokken of schalen met kleine gaatjes die in een gestaag tempo water druppelden om hun werk bij te houden. Want zelfs 3500 jaar geleden was tijd geld!

De klok tikt - upgrade vandaag nog naar ClickUp!

Er zijn zo veel krachtige tools voor tijdsregistratie beschikbaar dat je moet bepalen wat het beste werkt voor jouw workflow. Of je nu geavanceerde rapportage, GPS bijhouden of een eenvoudige timer nodig hebt om je uren te registreren, er is een oplossing die aan je behoeften voldoet.

Maar waarom stoppen bij alleen tijdsregistratie?

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, gaat verder dan eenvoudige tijdsregistratie en biedt gebruikers geavanceerde functies en een compleet platform voor werkbeheer.

Het brengt projecten, taken en communicatie samen op één plek, terwijl je de tijd bijhoudt, tijdsinschattingen instelt en rapportages analyseert.

Dus waar wacht je nog op? Meld je vandaag nog gratis aan bij ClickUp!