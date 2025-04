10 Beste CRM-software voor hypotheken om uw Business te stroomlijnen in 2025

Je hebt hard gewerkt om die hypotheek af te sluiten, dus waarom is je belangrijkste client naar een concurrent gegaan?

Eenvoudig: Je hebt de relatie niet opgevolgd en onderhouden.

De wrede waarheid is dat hypotheekverstrekkers die bestaande clients niet koesteren, hun klanten en verwijzingen verliezen. Maar hier is de oplossing: een krachtig CRM-systeem (Customer Relationship Management) voor hypotheken

74% van de bedrijven zegt dat CRM software de relatie met de client versterkt door klantgegevens toegankelijker te maken.

De hypotheekbranche is al complex genoeg zonder dat uw technologie u tegenhoudt. Het juiste CRM-systeem voor hypotheken automatiseert follow-ups, centraliseert gegevens en houdt deals in beweging.

Dus of je nu specifieke CRM's vergelijkt, zoals HubSpot vs. Monday, of op zoek bent naar een derde alles-in-één oplossing, deze blogpost laat je de beste hypothecaire CRM-softwareplatforms zien die je helpen om van eenmalige leners levenslange clients te maken.

Wat moet u zoeken in een hypotheek CRM?

Voordat we beginnen met onze topkeuzes voor CRM-software voor hypotheken, bespreken we eerst wat het verschil is tussen het kaf en het koren. Het ideale CRM-systeem moet meer zijn dan een veredelde spreadsheet. Dit is wat belangrijk is:

Lead management: Kies een CRM dat leads uit meerdere bronnen vastlegt, ze met automatisering verzorgt en zowel clients als doorverwijzingspartners op één plaats bijhoudt om conversies te stimuleren

Automatisering: Zoek naar een CRM dat repetitieve Taken automatiseert, tijd vrijmaakt voor het sluiten van deals en zorgt voor terugkerende clients voor uw hypotheekbedrijf

Integraties: Kies een tool die verbinding maakt met uw Loan Origination System [LOS] en tools voor de hypotheekindustrie. Als uw CRM integreert met uw LOS, worden alle gegevens van kredietnemers, statusupdates van leningen en communicatie gecentraliseerd. Met integratie kun je geautomatiseerde workflows triggeren op basis van gebeurtenissen in het LOS. Voorbeeld: als de status van een lening verandert in "goedgekeurd", kan je CRM automatisch gepersonaliseerde volgende stappen e-mails sturen of interne lijsten met taken bijwerken

Aanpasbare dashboards: Kies voor een platform waarmee u dashboards op maat kunt maken om sleutelgegevens bij te houden, zodat u realtime inzichten krijgt voor datagestuurde beslissingen. Een leningverstrekker, een verwerker en een manager van een vertakking zijn allemaal geïnteresseerd in verschillende statistieken. Aangepaste dashboards zorgen ervoor dat iedereen zich kan concentreren op zijn of haar KPI's. Geen afleiding, alleen bruikbare inzichten

Naleving en veiligheid: Zorg ervoor dat uw CRM voldoet aan de Real Estate Settlement Procedures Act [RESPA], TILA-RESPA Integrated Disclosures [TRID] en andere industriële voorschriften om uw business compliant te houden

Marketing automatisering: Kies een CRM met ingebouwde tools voor e-mailmarketing en andere marketing CRM software mogelijkheden om uw pijplijn vol te houden

Pro Tip: Zoek naar een CRM dat mobiel toegankelijk is. Kredietverstrekkers die hun pijplijnen en clientinteracties overal beheren, hebben meer kans om meer deals te sluiten.

De 10 beste CRM-software voor hypotheken om uit te proberen

Klaar om gemiste kansen om te zetten in meer leningen? Dan heb je een CRM-optie nodig die je helpt workflows te vereenvoudigen, meer klanten aan te trekken en je aan de regels te houden.

👀 Wist u dat? 63% van de financiële organisaties wil investeren in technologie voor workflow automatisering zoals CRM.

Laten we 10 van de beste CRM-oplossingen voor hypotheken op de markt onder de loep nemen en hun belangrijkste sterke en zwakke punten belichten, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

1. ClickUp (de beste voor het stroomlijnen van de hypotheekpijplijn en samenwerking tussen teams)

Aan de slag Verbeter uw relaties met klanten en sluit meer deals met ClickUp

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, combineert het beste van projectmanagement met CRM-oplossingen om een eenduidig commandocentrum voor uw hypotheekproces te creëren - en is daarom nummer één op onze lijst!

Of u nu leads bijhoudt, pijplijnen beheert of coördineert met uw team, ClickUp for Real Estate Teams geeft u voltooide controle over uw werkstroom. Het is flexibel en in hoge mate aanpasbaar aan cross-functionele Teams voor intuïtief leadbeheer.

Het beheren van clients, leningaanvragen en team Taken kan overweldigend zijn, en geen twee systemen lijken op elkaar. Maar met ClickUp kunt u alles op maat maken. ClickUp-taakstatussen en aangepaste velden passen bij uw unieke hypotheekpijplijn om leningtypes, kredietscores, leadbronnen en meer bij te houden - geen starre structuren, gewoon een CRM dat werkt zoals u dat doet.

Beheer uw verkooppijplijn op uw eigen manier met de aangepaste Taak Statussen van ClickUp-taak

ClickUp biedt ook meerdere weergaven om uw proces te visualiseren. Of u nu de voorkeur geeft aan de lijstweergave, Board View, Gantt View of Tabel View, u kunt aanvragen bijhouden, client communicatie beheren en marketing campagnes overzien op de manier die u het beste uitkomt.

Wilt u lijsten naar uw client sturen? ClickUp is er voor u. Met de ClickUp kaartweergave kunt u al uw listings in kaart brengen, zodat uw clients hun exacte locaties kunnen zien. U kunt ze ook een kleurcode geven op basis van hun prijsbereik en sjablonen maken voor later.

Vereenvoudig het oplijsten van onroerend goed voor clients met de ClickUp kaartweergave

📮 ClickUp Insight: Teams die slecht presteren hebben 4 keer zoveel kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl teams die goed presteren hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken samen op één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en zorgt ervoor dat u zich kunt concentreren op wat belangrijk is, terwijl ClickUp AI de rest afhandelt.

Het gebruik van gefragmenteerde samenwerkingstools maakt werkstromen complexer dan nodig. Maar met ClickUp kunt u taken toewijzen, opmerkingen plaatsen of zelfs met uw team chatten om iedereen op dezelfde pagina te houden met ClickUp Chat - niet langer achter e-mails aanzitten.

Bonus: u kunt direct vanuit de chatberichten taken aanmaken en toewijzen!

Houd al uw werkgerelateerde gesprekken binnen de werkstroom met ClickUp Chat

Als u denkt dat u nog steeds van tabblad moet wisselen voor e-mails, dan lost ClickUp dat ook op! Of u nu Outlook of Gmail gebruikt, u kunt e-mails opstellen en verzenden vanuit ClickUp. Dus al uw leads en clients worden behandeld waar u dat wilt: in uw CRM.

E-mails naar clients verzenden, bijhouden en beheren met ClickUp Email Management

En wat heb je aan een CRM zonder automatisering? ClickUp-automatisering bespaart u veel tijd door aangepaste triggers te creëren voor follow-ups, taaktoewijzingen en herinneringen, zodat u zich kunt concentreren op het sluiten van deals in plaats van op repetitief administratief werk.

Mis nooit meer follow-ups van clients of deadlines met ClickUp Automatiseringen

En dan nu het belangrijkste deel - de statistieken! Kop naar ClickUp Dashboards voor een gecentraliseerde weergave van sleutelcijfers, verkoopprestaties en interacties met clients. Met 50+ kaarten voor dashboards kunt u elk lid van het team geven wat ze nodig hebben:

Kredietverstrekkers kunnen de leadactiviteit en de gezondheid van de pijplijn weergeven

Taken die in behandeling zijn, worden door verwerkers weergegeven op deadline

Managers houden conversiepercentages, financieringsvolumes en het voltooien van Taken bij

U krijgt een realtime momentopname van uw bedrijf om de voortgang bij te houden, trends te herkennen en slimmere beslissingen te nemen.

Visualiseer al uw voortgang in één weergave met ClickUp Dashboards

Een nieuwe CRM instellen klinkt als veel werk. Maar u hoeft niet vanaf nul te beginnen. U kunt snel aan de slag met de ClickUp CRM Sjabloon, die u een kant-en-klare werkruimte biedt die u nu kunt gebruiken!

Als u al uw leads op een spreadsheet beheert, kan de ClickUp Real Estate spreadsheet sjabloon het perfecte startpunt zijn. Met dit sjabloon kunt u georganiseerd blijven en een abonnement afsluiten door leads, clients, eigendommen en deals op één plek en in een vertrouwd format bij te houden.

Ontvang gratis sjabloon Beheer uw vastgoedgegevens efficiënt met het ClickUp Real Estate Spreadsheet Template

Houd de voortgang van elke woning bij met aangepaste statussen zoals Geannuleerd, Verkocht en Te koop

Krijg toegang tot informatie in vijf verschillende weergaven, waaronder een Aan de slag-handleiding

Verbeter het bijhouden van onroerend goed met mogelijkheden voor tijdsregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid en e-mail integratie

Als u op zoek bent naar een CRM sjabloon dat u ook helpt bij het beheren van uw transacties, kijk dan eens naar het ClickUp Real Estate Agent sjabloon. Het helpt bij het beheren van uw volledige werkstroom en geeft u een overzicht van uw commissies.

Ontvang gratis sjabloon Blijf op de hoogte van al uw conversies met de ClickUp Real Estate Agent Sjabloon

Dit is wat dit sjabloon zo bijzonder maakt:

Volg de voortgang van de client met 15 statussen zoals Open, Contact en Contract Ontvangen

Gebruik aangepaste velden om de belangrijkste gegevens van de client en het onroerend goed op te slaan, zodat u er gemakkelijk bij kunt

Automatiseer commissieberekeningen om uw inkomsten onder controle te houden

Het beste deel is dat zelfs wanneer u uw Business uitbreidt, ClickUp met u meegroeit! Dus als u een intelligent, aanpasbaar en gratis vastgoed CRM wilt om uw werkstroom te vereenvoudigen en uw relaties met klanten te verbeteren, dan is ClickUp CRM een no-brainer.

ClickUp beste functies

ClickUp verbinden met meer dan 1.000 tools en platforms

Vat gesprekken samen, houd de voortgang bij en verfijn schrijfopdrachten met de ingebouwde assistent ClickUp Brain

Creëer gecentraliseerde documenten voor leningen met versiegeschiedenis en aanpasbare toestemmingen met ClickUp Docs

Gebruik ClickUp Formulieren om informatie over kredietnemers of nieuwe leads te verzamelen

Stel ClickUp herinneringen in voor check-ins op 30, 60 of 90 dagen na het sluiten van de overeenkomst

ClickUp limieten

Sommige weergaven zijn (nog) niet beschikbaar op de mobiele app!

Komt met een leercurve

ClickUp prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over ClickUp zeggen

ClickUp heeft het mogelijk gemaakt om processen snel en eenvoudig in te stellen. We hadden geen gigantisch CRM nodig om ons projectmanagement te doen; Click Up was de perfecte oplossing. Nadat we ons projectmanagement hadden ingesteld, hebben we veel andere toepassingen gevonden die veel van ons dagelijks werk hebben gestroomlijnd.

📚 Lees ook: ClickUp vs. HubSpot: Welke CRM tool is het beste?

2. Jungo (de beste voor Salesforce-integratie en hypotheekmarketing)

via Jungo

Jungo is een CRM voor ondernemingen die een alles-in-één oplossing willen om workflows te automatiseren, marketinginspanningen te stimuleren en samenwerking te vereenvoudigen.

De software is gebouwd op Salesforce en integreert met de beste hypotheektools, zodat u leads, leningen en relaties met clients kunt beheren met één login. Het is gebouwd om de productiviteit in uw hele netwerk te verbeteren - klanten, prospects, verwijzingspartners en teamleden - en biedt tegelijkertijd volledige toegang tot Salesforce en AppExchange om tijd en kosten te besparen.

Jungo beste functies

Elimineer dubbele invoer van gegevens met LOS-systemen zoals Encompass, Calyx Point en LendingPad

Toegang tot kant-en-klare marketing content, e-mail campagnes, video marketing en co-marketing tools

Bijhouden van sleutelgegevens met live gegevens en gedetailleerde rapporten met behulp van aanpasbare dashboards

Automatiseer post-close client marketing met het Concierge Programma, door het versturen van gepersonaliseerde geschenken en kaarten om loyaliteit te stimuleren

Jungo limieten

Functionaliteit is afhankelijk van Salesforce

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor complexe werkstromen

Jungo prijzen

Jungo Hypotheek App: $119/maand per gebruiker

Jungo Bundel: $149/maand per gebruiker

Jungo Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jungo

G2: 4. 5/5 (20+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 2/5 (120+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Jungo zeggen

Ik gebruik Jungo in mijn dagelijkse werk. Het helpt me om al mijn dagelijkse Taken bij te houden, maar ook om al mijn vorige clients, makelaars, prospects en hypotheekcontacten te bewaren. Het helpt me georganiseerd en overzichtelijk te blijven.

3. Surefire CRM (de beste software voor het automatiseren van relaties)

via G2

Hebt u ooit gewenst dat u het koesteren van uw relaties met klanten kon automatiseren? Surefire CRM maakt het mogelijk! Het is ontworpen om hypotheekprofessionals te helpen bij het afsluiten van nieuwe deals, het cultiveren van terugkerende zaken en het versterken van die zo belangrijke verwijzingen.

Het is een solide CRM-oplossing voor dienstverlenende bedrijven die lead-nurturing, multi-channel marketing en compliance op één plek automatiseert. De automatisering met 'instellen en vergeten' helpt u gemakkelijk relaties op te bouwen en te onderhouden.

De beste functies van Surefire CRM

Betrek clients via sociale media, e-mail, tekst en drukwerk met omnichannel marketing automatisering

Krijg toegang tot meer dan 1000 content die geschikt is voor compliance om uw marketing te versterken

Automatiseer follow-ups om leads te voeden tijdens het hele proces van de lening en post-close outreach

Blijf klaar voor audits met ingebouwde RESPA, TCPA en CCPA compliance tools

Surefire CRM limieten

Minder aanpassingsmogelijkheden voor self-service rapportage

Beperkte integratiemogelijkheden

Prijzen Surefire CRM

Aangepaste prijzen

Surefire CRM beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (20+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5 (50+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: In het midden van de 20e eeuw vierden Amerikaanse huiseigenaren het aflossen van hun hypotheek met een "hypotheekverbrandingsfeestje", waarbij ze symbolisch het document van de lening verbrandden om hun financiële prestatie te markeren.

4. Pipedrive (de beste voor het visueel optimaliseren van verkooppijplijnen voor hypotheken)

via Pipedrive

Als je op zoek bent naar een CRM-oplossing voor consulting die je helpt leads bij te houden, follow-ups te automatiseren en meer deals te sluiten, dan is Pipedrive een populaire keuze.

Met deze CRM in Kanban-stijl kun je je hypotheekpijplijn visualiseren en beheren met AI-gestuurde automatisering, aanpasbare workflows en realtime verkoopinzichten. Pipedrive vereenvoudigt het hele hypotheekproces zodat jij je kunt richten op wat je het beste kunt - meer leningen afsluiten.

De beste functies van Pipedrive

Houd clients betrokken met AI-gestuurde prompts en geautomatiseerde follow-ups

Optimaliseer conversiestrategieën met realtime verkoopinzichten en aangepaste rapportages

Maak verbinding met meer dan 400 apps, waaronder populaire loan origination systems [LOS]

Pipedrive limieten

De eerste installatie en aanpassingen kunnen tijd en moeite kosten

Geavanceerde rapportage en AI-mogelijkheden zijn beperkt tot de duurdere abonnementen

Pipedrive prijzen

Essentieel: $19/maand per gebruiker

Geavanceerd: $34/maand per gebruiker

Professioneel: $64/maand per gebruiker

Power: $74/maand per gebruiker

Enterprise: $99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Pipedrive

G2: 4. 3/5 (2.300+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5 (3.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Pipedrive zeggen

Voor ons visuele mensen is dit de beste oplossing. Met dit gebruiksvriendelijke CRM kan ik precies zien wat er gebeurt in mijn verkoopkanaal. Het is heel gemakkelijk om het dashboard te bekijken en leads te verplaatsen.

5. BNTouch Hypotheek CRM (Beste voor alles-in-één hypotheekmarketing)

via BNTouch

Jongleren met leads, leningen en marketing kan aanvoelen als een circus in de hypotheekwereld. BNTouch Hypotheek CRM helpt orde te scheppen in de chaos.

Het is een voltooid digitaal hypotheeksysteem dat CRM, marketing en POS tools combineert, waardoor het een geweldig Perfex CRM alternatief is voor wie op zoek is naar een alles-in-één oplossing. De gebruiksvriendelijke mobiele app en beveiligde opslagruimte in de cloud maken het een oplossing voor bedrijven van elke grootte.

BNTouch Hypotheek CRM beste functies

Automatiseer e-mail-, sms- en videomarketing en krijg toegang tot gecureerde content voor sociale media

Beheer de verdeling van leads door leads uit verschillende bronnen vast te leggen, waaronder sociale media

Krijg toegang tot meer dan 35 hypotheek-specifieke tools, waaronder een digitale 1003 applicatie

Beheer uw CRM overal vandaan met de gebruiksvriendelijke mobiele app

BNTouch Hypotheek CRM limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Sommige gebruikers vinden de eerste navigatie moeilijk

BNTouch Hypotheek CRM prijzen

Individueel: $165/maand + $125 activeringskosten

Teams: Begint bij $190/maand voor twee gebruikers + $95 activeringskosten per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

BNTouch Hypotheek CRM beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (50+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5 (80+ beoordelingen)

6. Velocify (de beste software voor verkoopautomatisering bij hypotheekverstrekking)

via Velocify

Velocify is een sterk CRM voor hypotheekprofessionals die meer leningen willen sluiten met minder gedoe. Als onderdeel van ICE Mortgage Technology helpt dit platform loan officers georganiseerd te blijven, follow-ups te automatiseren en leads uit meer dan 1400 bronnen te beheren.

Of u nu uw verkoopproces wilt optimaliseren of de betrokkenheid van de lener wilt vergroten, Velocify zorgt ervoor dat er geen lead door de mazen van het net valt. Het is een goede keuze voor groeiende hypotheek teams die een CRM nodig hebben voor gestructureerde workflows en automatisering.

De beste functies van Velocify

Leads automatisch vastleggen, verdelen en prioriteren voor een snellere follow-up

Verminder het aantal handmatige taken met geautomatiseerde communicatie via meerdere kanalen om prospects betrokken te houden

Voer meer gesprekken, houd gesprekken bij en verhoog conversies met de AI-gebaseerde Dial-IQ sales dialer

Werkstromen aanpassen aan de behoeften van uw hypotheekbedrijf

Velocify limieten

Sommige gebruikers ondervinden af en toe problemen met de dialer

Velocify prijzen

Aangepaste prijzen

Velocify beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: 4. 5/5 (230+ beoordelingen)

7. NextWave (de beste voor aanpasbare automatisering van verkoop en marketing)

via NextWave

Nextwave CRM van CRMnow is een geschikte keuze voor loan officers, hypotheekverstrekkers en grootzakelijke kredietverstrekkers die hun verkoop- en marketingautomatisering willen optimaliseren.

Deze software is speciaal ontworpen voor de hypotheeksector en biedt geautomatiseerde lead bijhouden, mijlpaal updates en gepersonaliseerde marketing touchpoints om de productiviteit en winstgevendheid te verbeteren. Het helpt u bij het prioriteren van eenvoudige pijplijnen en partnerbeheer terwijl uw verkoopteam op schema blijft.

NextWave beste functies

Krijg toegang tot taken, deals, partneractiviteiten en sleutelcijfers met aanpasbare dashboards

Automatiseer de verdeling van leads met routing op basis van vaardigheden en volg de voortgang van leningen in realtime

Versterk relaties met doorverwijzers met updates via SMS, e-mail en voicemail

Beheer uw hypotheekbedrijf op elk moment met een volledig functionele mobiele app

NextWave limieten

Het aanpassen van werkstromen kan een aanzienlijke tijdsinvestering vergen

NextWave prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van NextWave

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Vorm (de beste voor voltooien automatisering van hypotheken)

via Vorm

Wilt u een hypotheekoplossing met veel functies en AI? Vorm CRM is een uitstekende keuze. Het is expliciet ontworpen voor hypotheekmakelaars, kredietverstrekkers en loan officers en vereenvoudigt alles van originatie en verkoop tot automatisering van marketing, allemaal in één platform.

Met meer dan 500 ingebouwde functies kun je met Shape leads beheren, follow-ups automatiseren en naadloos integreren met POS- en LOS-systemen. Of het nu gaat om het opschalen van je hypotheekbedrijf of het optimaliseren van leadconversies, de alles-in-één benadering van Shape bespaart tijd en verhoogt de efficiëntie.

Vorm beste functies

Krijg toegang tot een geïntegreerde CRM, dialer, e-mail/tekst automatisering, POS, LOS integraties en vooraf gebouwde CRO websites

Verbeter de besluitvorming met geautomatiseerde gesprekstranscripties, AI-scoring, nalevingscontroles en scoregebaseerde waarschuwingen

Voer geautomatiseerde druppelcampagnes uit met vooraf opgestelde sequenties voor e-mails, tekst en statusupdates

Verhoog conversies met enquêteachtige lead funnels en conversie-geoptimaliseerde landingspagina's

Vorm Limieten

Beperkte geavanceerde functies voor grote ondernemingen

Sommige gebruikers hebben inefficiënte klantenservice ervaren

Vorm prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van vormen

G2: 4. 9/5 (95+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 8/5 (40+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Shape zeggen

Ik heb nog nooit zo'n gemakkelijke aanpak ontdekt om bewerkingen te automatiseren en tijd te besparen bij het opvolgen van leads als Shape. Ik hou van hoe gebruiksvriendelijk het is omdat het zich aanpast aan je behoeften en eenvoudig te gebruiken is.

9. Aidium (de beste voor AI-gestuurd leadbeheer)

via Aidium

Soms is eenvoud de beste manier voor een CRM. Nog beter is het als het wordt geleverd met moeiteloze automatiseringen. Aidium is zo'n tool voor maximale leadconversie.

Het biedt AI-aangedreven lead scoring, intelligente automatisering en integraties om u te helpen uw pijplijn effectief te beheren en te laten groeien. Of je nu verwijzingen bijhoudt, leads verzorgt of marketingcampagnes uitvoert, Aidium biedt de tools om de efficiëntie te verhogen en meer deals te sluiten in een gebruiksvriendelijke interface.

Aidium beste functies

Automatiseer follow-ups, herinneringen en communicatie om de reactietijden te verbeteren

Gebruik AI om potentiële leads te identificeren en uw marketinginspanningen te verfijnen

Creëer en lanceer marketingcampagnes met een intuïtieve drag-and-drop tool zonder code

Ontwerp opvallende marketingmaterialen rechtstreeks in het CRM met een Canva-integratie

Aidium limieten

Sommige klanten hebben geklaagd over trage klantenservice

Kan duur zijn voor kleine bedrijven

Aidium prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Aidium

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Salesforce Financial Services Cloud (de beste voor automatisering van hypotheken op enterprise-niveau)

via Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud (FSC) biedt een alles-in-één oplossing voor het beheren van leners, het automatiseren van workflows en het personaliseren van client interacties. Het is ideaal voor grote hypotheekverstrekkers, financiële instellingen en leningverstrekkers met grote volumes.

De AI-gestuurde inzichten en automatisering helpen je om de verwerking van leningen te optimaliseren en de ervaring van kredietnemers te verbeteren. Ingebouwde rapportage tools en eenvoudige integraties helpen je om je business uit te breiden met behoud van compliance en efficiëntie.

De beste functies van Salesforce Financial Services Cloud

Stroomlijn leningaanvragen met intuïtieve gegevensverzameling en documentbeheer

Zorg voor aanbevelingen op maat en financiële inzichten met AI-gestuurde personalisatie

Verminder handmatig werk en verbeter de nauwkeurigheid met geautomatiseerde acceptatie workflows

Verbeter de samenwerking tussen hypotheekverstrekkers, leners, makelaars en makelaars

Beperkingen van de Salesforce Financial Services Cloud

Een steile leercurve; om de tool goed te gebruiken is uitgebreide training nodig

Hogere prijs dan andere CRM-opties

Prijzen Salesforce Financial Services Cloud

Gratis: 30-dagen proefversie

Verkoop: $300 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Service: $300 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Verkoop en service: $325/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Einstein 1 voor verkoop en service: $700 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Verzekeringsproductadministratie: 180.000 dollar per jaar per organisatie (jaarlijks gefactureerd)

Verzekeringspolisadministratie: $42.000/ $10 miljoen GWP (jaarlijks gefactureerd)

Beheer van verzekeringsclaims: $27.000/ $10 miljoen GWP (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Salesforce Financial Services Cloud

G2: 4. 2/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over Salesforce Financial Services Cloud

Ik vind het prettig hoe aanpasbaar de software is. Je kunt het rond jouw business laten bouwen en niet andersom.

Pro Tip: Als je eenmaal een CRM hebt gekozen, investeer dan in een goede training voor je team om ervoor te zorgen dat ze begrijpen hoe ze het effectief kunnen gebruiken. Stimuleer adoptie door de voordelen voor individuele hypotheekverstrekkers te benadrukken, niet alleen voor het bedrijf.

Geen dagen met leningen meer met ClickUp!

CRM-software voor hypotheken is levensreddend en geeft kredietverstrekkers realtime zichtbaarheid in elke lead, elke fase van de lening en elke opvolgtaak - alles in één dashboard.

Al deze tools bieden iets speciaals, maar ClickUp? Het is het hele pakket-CRM en projectmanagement in één gestroomlijnd platform. Met functies zoals geautomatiseerde herinneringen, aangepaste velden voor kredietscores en leningtypes en gecentraliseerde opslagruimte voor documenten, gaat er niets verloren.

Kan het beter dan dit? Wij denken van niet. Maar geloof ons niet op ons woord. Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickUp account en probeer het zelf!