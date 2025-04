13 Beste oplossingen voor zakelijke communicatie in 2025

Slechte communicatie is een van de grootste bedreigingen voor het succes van een bedrijf. 14% van de bedrijven heeft hierdoor klanten verloren en 8% heeft medewerkers verloren!

Om een lang verhaal kort te maken: als je zakelijke communicatieplatform niet effectief is, zal zelfs de beste strategie tekortschieten, vooral als je een team op afstand hebt.

Hier zijn de 13 beste externe en interne communicatietools voor een bedrijf en hun belangrijkste functies.

Slack: Beste voor realtime team messaging en samenwerking

Zoom: Beste voor video conferencing en virtuele vergaderingen van hoge kwaliteit

Microsoft Teams: Beste voor geïntegreerde communicatie binnen Microsoft 365

Trello: Beste voor visueel projectmanagement en het bijhouden van taken

Monday. com: Beste voor het aanpassen van verkoopworkflows en het verbeteren van teamsamenwerking

Google Werkruimte : Het beste voor samenwerking en e-mail in de cloud

Asana : Het beste voor gestructureerd projectmanagement en Taakbeheer

Workplace van Meta : Het beste voor bedrijfsbrede communicatie en samenwerking

Cisco Webex: Beste voor enterprise-grade video vergaderingen en veiligheid

Dialpad: Beste voor AI-aangedreven zakelijke telefoon en messaging

GoToConnect: Beste voor alles-in-één VoIP en video conferencing

Grasshopper: Beste voor kleine bedrijven die een virtueel telefoonsysteem nodig hebben

Wat moet u zoeken in een oplossing voor bedrijfscommunicatie?

In een zee van opties kan het moeilijk zijn om de beste zakelijke communicatieoplossing te vinden die aan uw behoeften voldoet. Gelukkig zijn er een paar kenmerken en functies die bepalen hoe efficiënt een communicatietool is. Instance:

👉🏻 Gebruiksgemak: Ga voor een zakelijke communicatietool met een eenvoudige en intuïtieve interface. Zorg ervoor dat er geen leercurve is, zodat iedereen in de organisatie er gemakkelijk mee overweg kan

👉🏻 Functies voor samenwerking: Zoek een communicatietool waarmee jij en je teamleden kunnen samenwerken in veelzijdige formats zoals instant messaging, videogesprekken, groepschatten, enz. Dit verhoogt de communicatiemogelijkheden

👉🏻 Aanpasbaarheid: Kies een interne communicatieoplossing die is afgestemd op de unieke behoeften van je team. Om te beginnen moet je notificatievoorkeuren kunnen definiëren, kanalen en groepen kunnen instellen, enz.

👉🏻 Functies voor veiligheid: Zorg ervoor dat je interne communicatietool veilig is. Kijk naar functies zoals end-to-end-encryptie, verificatie met twee factoren, naleving van privacyregels zoals GDPR, enzovoort

Integratiemogelijkheden: Kies een communicatietool die integreert met de bestaande tools en software van je werkstroom. Dit zorgt voor minimale onderbrekingen en verhoogt de productiviteit

De 13 beste oplossingen voor bedrijfscommunicatie

Hier zijn de 13 beste tools voor samenwerking en communicatie die je kunt gebruiken om de communicatie en bedrijfsvoering te stroomlijnen:

1. ClickUp (het beste voor gezamenlijk project- en projectmanagement)

Terwijl de meeste tools op de lijst alleen helpen bij het verbeteren van de communicatie, gaat ClickUp een stap verder. Als de alles-in-één app voor werk verenigt het projectmanagement en communicatie zodat uw team de efficiëntie van taken kan maximaliseren door te zorgen voor consistente coördinatie.

ClickUp Chat (voor naadloze communicatie)

ClickUp Chat is een krachtig hulpmiddel om de communicatie binnen teams te verbeteren, silo's te verkleinen en de productiviteit te verhogen. Chats zijn direct geïntegreerd in taken, documenten en projecten, zodat discussies altijd gekoppeld zijn aan relevant werk. Hierdoor is het niet meer nodig om tussen tools te schakelen en blijft de communicatie gefocust.

Met ClickUp Chat kunnen teams direct met elkaar chatten, updates delen en problemen snel oplossen, waardoor een samenwerkingsomgeving wordt bevorderd.

📮 ClickUp Insight: Bijna 20% van onze respondenten verstuurt dagelijks meer dan 50 chatberichten. Dit hoge volume kan duiden op een team dat constant in de weer is met snelle uitwisselingen - geweldig voor de snelheid, maar ook rijp voor een overdaad aan communicatie. Met de geïntegreerde samenwerkingstools van ClickUp, zoals ClickUp-chatten en ClickUp-taak opmerkingen toewijzen, worden uw gesprekken altijd gekoppeld aan de juiste taken, wat de zichtbaarheid verbetert en de behoefte aan onnodige follow-ups vermindert.

De ClickUp functie Commentaar toewijzen creëert onmiddellijk taken uit berichten en wijst ze toe aan leden van het team. Dit stroomlijnt de communicatie, prioriteert activiteiten en schetst duidelijk de verantwoordelijkheden voor iedereen.

ClickUp Docs (voor het delen van ideeën en feedback)

Werk in realtime samen met uw team op ClickUp Docs

Een andere krachtige functie voor samenwerking is ClickUp Docs. Met realtime bewerkingsmogelijkheden kan iedereen in het team gezamenlijk brainstormen over ideeën voor projecten, wijzigingen voorstellen en briefings maken.

Op deze manier krijgt iedereen in je team tips en voelt iedereen zich betrokken bij elk project.

Bovendien brengt de ClickUp Collaboration Detection u op de hoogte telkens wanneer een teamlid bewerkingen uitvoert, een opmerking toevoegt of een taak toewijst of hertoewijst, zodat iedereen op de hoogte blijft!

ClickUp Whiteboards en Mindmaps (om samen te werken aan projecten)

Maak visuele project abonnementen en mindmaps op ClickUp Whiteboards

Maak met ClickUp Whiteboards visuele abonnementen voor projecten en verbind ze met de rest van uw workflow.

Met een eenvoudige drag-and-drop bouwer laten ze jou en je team moeiteloos ideeën delen en omzetten in realiteit. Je kunt ook taken aanmaken, deze toewijzen aan leden van het team en tijdig updates ontvangen.

ClickUp mindmaps zijn nuttig wanneer de uitvoeringsfase van een project begint. Ze geven u een duidelijke, visuele weergave van uw hele project en zorgen voor efficiënt teamwerk, coördinatie van resources en werklastweergave.

ClickUp Clips (voor duidelijke asynchrone communicatie)

ClickUp Clips is ideaal voor samenwerking op afstand. Hiermee kunt u schermopnames van documenten, Taken en chats maken en delen met uw team. Het genereert ook automatische transcripties van elke clip, met de juiste tijdstempels en fragmenten, die u kunt omzetten in taken, samenvattingen, enz. Dit zorgt voor heldere en effectieve communicatie.

ClickUp Brain (voor alles!)

Er zijn tal van samenwerkingsfuncties in de ClickUp suite, maar de belangrijkste is ClickUp Brain.

ClickUp Brain verbindt u met alles op de app, van documenten tot mensen. U kunt dus gemakkelijk informatie ophalen en delen, taken aanmaken en toewijzen, updates verzenden en ontvangen en nog veel meer. ClickUp Brain vat ook lange gesprekken samen en verhoogt zo de communicatiesnelheid en effectiviteit.

ClickUp sjablonen (voor efficiëntere communicatie)

ClickUp's brede bereik van aanpasbare sjablonen is een andere belangrijke USP.

Er zijn honderden van deze gratis hulpmiddelen op het platform, maar de beste om de communicatie-efficiëntie te verbeteren is het ClickUp Communications Plan Whiteboard Template.

Ontvang gratis sjabloon Stroomlijn uw interne en externe communicatie met het ClickUp communicatieplan whiteboard sjabloon

Met het ClickUp Communications Plan Whiteboard Template kunt u kaders voor berichtgeving in kaart brengen, communicatiekanalen opzetten en leden van uw team op één lijn brengen voor het delen van kennis.

Dit helpt bij het beheren van workflows, het bijhouden van betrokkenheid en zorgt ervoor dat alle communicatie duidelijk, tijdig en consistent is. Door alles op één plek te brengen, wordt de samenwerking bevorderd en de algehele communicatie-efficiëntie verbeterd, zowel binnen als buiten de organisatie.

Pro Tip: Wilt u de activiteiten van uw team gemakkelijk organiseren? Dat kan heel eenvoudig met ClickUp's sjabloon voor teamcommunicatie en vergaderingen. Met dit sjabloon kunt u: Rollen en verantwoordelijkheden toewijzen voor elk project of elke taak

Richtlijnen instellen voor regelmatige check-ins of stand-ups

Ontwikkel een tijdlijn voor komende projecten of taken

ClickUp beste functies

Wijs taken toe, stel prioriteiten en houd de voortgang in realtime bij met ClickUp-taaken

Gebruik ClickUp Automatiseringen om workflows te stroomlijnen en handmatig werk te elimineren

Sorteer prioriteiten en beheer workflows om taken efficiënt te organiseren met ClickUp-taaks

Stel duidelijke doelen en houd meetbare resultaten bij met ClickUp Goals om effectief samen te werken

Maak aanpasbare rapporten en monitor de efficiëntie van teams met ClickUp Dashboards

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen de tool overweldigend vinden vanwege de vele functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Dit is wat Alfred Titus, Manager Beheerondersteuning bij Brighten A Soul Foundation, te zeggen heeft over ClickUp:

Voor organisaties die worstelen met het beheren van hun projecten, helpt ClickUp-taak bij het samenwerken. Met deze software kunnen mensen de items op hun takenlijst bijhouden en binnen de vastgestelde tijd aan die taken werken. Het helpt ook het projectmanagement team om de voortgang van de projecten bij te houden om ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald.

2. Slack (het beste voor realtime team messaging en samenwerking)

via Slack

Slack is een professionele communicatietool die populair is voor groepschatten en instant messaging. Het is ideaal voor grote ondernemingen en organisaties met verschillende teams en afdelingen.

Met Slack kun je individuele kanalen aanmaken om teamcommunicatie te organiseren. Het maakt ook snel zoeken door berichten uit het verleden mogelijk met geavanceerde filteropties om rommel te verminderen.

Een ander aspect waarin Slack uitblinkt is veiligheid. Het platform beveiligt gesprekken met encryptie op Enterprise-niveau, waardoor het risico op datalekken tot een minimum wordt beperkt.

Slack beste functies

Stelt teams in staat om gesprekken te organiseren in speciale kanalen voor gestructureerde discussies

Ondersteunt delen van bestanden met previews en bijhouden van versies

Biedt spraak- en videogesprekken rechtstreeks in de app

Slack limieten

Overbelasting van gebruikers met overmatige notificaties in actieve werkruimten

Gebrek aan ingebouwd Taakbeheer, waardoor tools van derden nodig zijn

Slack prijzen

Free Forever

Pro: $8. 75/maand per gebruiker

Business+: $15/maand per gebruiker

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Slack

G2: 4. 5/5 (33.900+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (23.600+ beoordelingen)

🧐 Trivia: E-mail blijft het meest effectieve communicatiemiddel voor een bedrijf: 18% van de kenniswerkers geeft er de voorkeur aan! 📧

3. Zoom (de beste oplossing voor hoogwaardige video-conferenties en virtuele vergaderingen)

via Zoom

Zoom behoeft geen introductie. Deze tool voor videoconferenties veroverde de wereld tijdens de COVID-19 pandemie en is sindsdien uitgegroeid tot de meest gebruikte zakelijke communicatiesoftware voor virtuele teams.

Zoom ondersteunt HD video- en audiovergaderingen van hoge kwaliteit voor maximaal 1000 deelnemers. Je kunt ook automatische, nauwkeurige transcripties genereren voor elke online vergadering die op het platform wordt gehost. Het beste deel? De intuïtiviteit en gebruiksvriendelijke interface van de tool.

De beste functies van Zoom

Maakt delen van schermen met annotatie- en afstandsbedieningsopties mogelijk

Vergroot de betrokkenheid van werknemers met polls, reacties en virtuele handopsteken

Beveilig vergaderingen met wachtwoordbeveiliging en wachtkamers

Beperkingen van Zoom

Stelt een limiet van 40 minuten in voor groepsvergaderingen in het gratis abonnement

Plakt zorgen over privacy als gevolg van kwetsbaarheden in de veiligheid in het verleden

Zoom prijzen

Basis: Free

Pro: $15. 99/maand per gebruiker

Business: $21. 99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies over Zoom

G2: 4. 5/5 (56.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (14.100+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zoom ?

Het zijn de functies voor de werkplek van Zoom die aanspreken als gebruiksvriendelijke video-conferenties met goede integratiemogelijkheden met andere zakelijke toepassingen. Het zijn schaalbare oplossingen om de samenwerking te verbeteren en te zorgen voor een soepele communicatie tussen de leden van zowel kleine teams als grote ondernemingen.

4. Microsoft Teams (het beste voor geïntegreerde communicatie binnen Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Een andere beste softwareoplossing voor communicatie is Microsoft Teams. Deze tool voor teamcommunicatie host interactieve vergaderingen met realtime bijschriften en opnames.

Bovendien kun je telefoongesprekken voeren en ontvangen, chatten met je teamleden en gedeelde ruimtes creëren. Het platform heeft ook sterke functies op het gebied van veiligheid, met compliance op ondernemingsniveau en multifactor verificatie voor gegevensbescherming.

De beste functies van Microsoft Teams

Biedt een gecentraliseerde communicatie hub met aanhoudende chatten, delen van bestanden en gesprekken

Maakt realtime samenwerken aan documenten mogelijk met apps van Microsoft 365

Ondersteunt externe gasttoegang voor bedrijfsoverschrijdende samenwerking

Beperkingen van Microsoft Teams

Maakt het organiseren van bestanden ingewikkelder in vergelijking met standalone oplossingen voor cloud opslagruimte

Vereist een Microsoft 365 abonnement voor volledige functie

Prijzen voor Microsoft Teams

Free Forever

Micorosft 365 Personal: $6. 99/maand

Microsoft 365 Family: $9. 99/maand

Microsoft Teams Essential: $4/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium: $22/maand per gebruiker

Beoordelingen en reviews van Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (15.800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (9.800+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Microsoft Teams ?

Over het algemeen heb ik een goede ervaring met Teams, we gebruiken het met een team van meer dan 100 mensen en het biedt ons het platform dat we nodig hebben om goed te communiceren en samen te werken.

🧠 Leuk weetje: Ongeveer 55% van de communicatie is non-verbaal, wat betekent dat gebaren, lichaamshouding en gezichtsuitdrukkingen meer zeggen dan woorden. 🙎🏻

5. Trello (het beste voor visueel projectmanagement en het bijhouden van taken)

via Trello

Hoewel Trello geen traditionele communicatietool is, kan het jou en je team helpen om effectiever samen te werken aan projecten. De software organiseert taken visueel met Kanban-borden, automatiseert terugkerende taken en biedt sjablonen om processen te standaardiseren.

Bovendien maakt de mobielvriendelijke interface het des te gemakkelijker om toegang te krijgen tot het platform en onderweg te werken.

Trello beste functies

Ondersteunt samenwerking met opmerkingen, vermeldingen en bijlagen bij bestanden

Past borden aan met labels, checklists en deadlines

Biedt tijdlijn- en kalenderweergaven voor betere abonnementen

Trello beperkingen

Mist geavanceerde analyses en rapportage voor datagestuurde inzichten

Biedt minimale offline functie in vergelijking met concurrenten

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $5/maand per gebruiker

Premium: $10/maand per gebruiker

Enterprise: $17. 50/maand per gebruiker

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (13.600+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (23.400+ beoordelingen)

6. Monday. com (het beste voor het aanpassen van verkoopworkflows en het verbeteren van teamsamenwerking)

Monday. com's oplossing voor het beheer van klantrelaties heeft solide functies voor verkoopteams die worstelen met pijplijnbeheer en samenwerking. Met een interactief dashboard kun je verkoopprestaties visualiseren en bijhouden.

Je kunt er ook leads mee beheren gedurende de hele pijplijn om de juiste nurturing te garanderen. Bovendien maakt het samenwerking tussen teams mogelijk met opmerkingen, Taken en delen van bestanden. De mobiele app is een ander pluspunt dat helpt om kritieke CRM Taken direct aan te pakken.

Monday. com beste functies

Centraliseert clientgegevens voor eenvoudige toegang en organisatie

Past workflows aan aan uw verkoopproces en pijplijn

Automatiseert terugkerende taken zoals follow-ups en deals met voortgang

Monday. com limieten

Mist geavanceerde functies voor rapportage en analyse

Kan een steile leercurve hebben voor nieuwe gebruikers

Monday. com prijzen

Gratis

Basis: $12/maand per zetel

Standaard: $14/maand per zetel

Pro: $24/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (12.800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (5.400+ beoordelingen)

7. Google Werkruimte (het beste voor samenwerken aan documenten in de cloud en e-mail)

via Google Werkruimte

Google Workspace is een suite voor zakelijke productiviteit en samenwerking. Het beschikt over verschillende communicatietools die alle facetten van zakelijke interactie optimaliseren, van intern tot extern. Sommige zijn Gmail ( voor e-mails ), Google Meet (voor videoconferenties) en Google Chat (voor chatten in groepen).

Het platform beveiligt cruciale gegevens met verificatie in twee stappen en sterke encryptie. Daarnaast heeft de gloednieuwe AI-integratie het communicatiebeheer nog efficiënter gemaakt dan voorheen.

De beste functies van Google Werkruimte

Biedt geïntegreerde tools voor e-mail, bestandsopslag en samenwerking tussen documenten

Maakt real-time samenwerking mogelijk in Google Documenten, Sheets en Slides

Maakt videovergaderen via Google Meet mogelijk met live ondertiteling en scherm delen

Beperkingen van Google Werkruimte

Mist geavanceerde tools voor projectmanagement

Maakt versiebeheer en organisatie van bestanden ingewikkeld

Google Werkruimte prijzen

Business Starter: $7/maand per gebruiker

Business Standard: $14/maand per gebruiker

Business Plus: $22/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Google Werkruimte beoordelingen en reviews

G2: 4. 6/5 (42.700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (17.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Google Werkruimte ?

Het beste deel is dat het benodigde suites bevat voor communicatie, bestandsopslagruimte, tijd- en taakbeheer, veiligheidscontroles en nog veel meer. We kunnen ons werk beheren met Google Werkruimte op elke locatie.

8. Asana (het beste voor gestructureerd projectmanagement)

via Asana

Op zoek naar software voor projectmanagement die ook uitgebreide functies voor samenwerking bevat? Dan is Asana misschien wel iets voor jou.

Het verbetert de samenwerking in teams door de voortgang van projecten bij te houden, taken en herinneringen te automatiseren en prestatierapporten te genereren. Bovendien kun je chatten met teamgenoten, geautomatiseerde notificaties ontvangen en je inbox aanpassen, net als een gewone zakelijke berichtenapp.

Asana beste functies

Verbetert de samenwerking tussen teams met opmerkingen over Taken en bijlagen bij bestanden

Ondersteunt gasttoegang voor cross-functionele teams en samenwerking met externe partners

Beveiligt gevoelige gegevens met robuuste instellingen voor toestemming en gegevensversleuteling

Beperkingen van Asana

Limiet aan aanpassingsopties voor lagere abonnementen

Vereist een leercurve voor beginners in projectmanagement

Asana prijzen

Personal: Free

Starter: $10. 99/maand per gebruiker

Geavanceerd: $24. 99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Asana

G2: 4. 4/5 (10.800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (13.300+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Asana ?

Ik heb Asana zowel aan de kant van het bureau gebruikt om het werk van clients te beheren als aan de persoonlijke kant om mijn eigen werk te beheren. Asana houdt dingen eenvoudig, het is zo gemakkelijk te integreren met andere tools en visueel is het erg aantrekkelijk.

9. Workplace van Meta (Beste voor bedrijfsbrede communicatie en samenwerking)

via Werkplek van Meta

Workplace van Meta is een zakelijk communicatieplatform dat is ontworpen om de samenwerking tussen teams te verbeteren. Het biedt realtime messaging, spraak- en videogesprekken en bedrijfsgroepen voor gestroomlijnde communicatie.

Met een vertrouwde social media-stijl interface maakt het snelle updates, live video-uitzendingen en naadloze integraties met populaire werktools mogelijk. Nog te doen: de tool wordt vanaf 1 juni 2026 niet meer gebruikt.

Werkplek van Meta beste functies

Deel updates en werk eenvoudig samen met een vertrouwde Facebook-achtige interface

Live video uitzenden voor vergaderingen met alle medewerkers en belangrijke bedrijfsupdates

Krijg toegang tot inzichten in de werkplek met analyses over betrokkenheid en communicatietrends

Werkplek uit Meta limieten

Mist ingebouwde functies voor Taak- en Projectmanagement

Kan overweldigend zijn voor teams die niet vertrouwd zijn met een social media-stijl interface

Workplace van Meta pricing

Basisabonnement: $4/maand per persoon

Add-ons: $2/maand per persoon (voor uitgebreidere beheerder en ondersteuning); $2/maand per persoon (voor Enterprise Live)

Werkplek van Meta beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (1.700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (1.300+ beoordelingen)

10. Cisco Webex (de beste voor enterprise-grade video vergaderingen en veiligheid)

via Cisco Webex

Cisco Webex is uitgebreide software voor bedrijfscommunicatie die uitblinkt in videoconferenties met audio/video van hoge kwaliteit en het automatiseren van vergaderingen en herinneringen.

Voor verbeterde teamcommunicatie biedt Webex end-to-endencryptie en geavanceerde veiligheidsprotocollen. Bovendien biedt het cloudgebaseerde call- en contactcenteroplossingen voor bedrijven.

Cisco Webex beste functies

Biedt videoconferenties op enterprise-niveau voor maximaal 1.000 deelnemers

Maakt delen van schermen en realtime samenwerken aan bestanden mogelijk tijdens vergaderingen

Ondersteunt interactieve tools zoals polling, Q&A, whiteboarding en reacties op vergaderingen

Cisco Webex limieten

Verbruikt aanzienlijke bandbreedte

Limiteert samenwerkingsfuncties voor gebruikers zonder premium abonnement

Cisco Webex-prijzen

Gratis webex

Webex Vergaderen: $14. 50/maand per gebruiker

Webex Suite: $25/maand per gebruiker

Webex Enterprise: Aangepaste prijzen

Cisco Webex beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (19.900+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (7.400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Cisco Webex ?

We gebruiken Webex in onze organisatie om met onze collega's te communiceren. Het helpt ons om Taken te organiseren en te creëren en om op ons gemak verbinding met elkaar te maken.

11. Dialpad (Beste voor AI-aangedreven zakelijke telefoon en messaging)

via Dialpad

Dialpad is een app voor zakelijke klantcommunicatie die het meest geschikt is voor teams die vragen van klanten behandelen. Daarnaast kun je het gebruiken om de interne communicatie te verbeteren.

Met Dialpad kunt u notificaties voor oproepen, berichten en voicemails aanpassen en prioriteren. Het beste deel? Dialpad houdt teamwerk soepel en veilig met gedeelde ruimtes, encryptie en verificatie met meerdere factoren. Veiligheid op de eerste plaats, samenwerking op de tweede!

Dialpad beste functies

Biedt spraak- en videogesprekken in de cloud met team messaging

Maakt realtime analyses mogelijk voor inzicht in gespreksprestaties en -kwaliteit

Ondersteunt onbeperkt videovergaderen met maximaal 100 deelnemers

Dialpad limieten

Internetverbinding vereist voor volledige functie

Kan moeite hebben met gesprekskwaliteit op netwerken met lagere bandbreedte

Dialpad prijzen

Dialpad verbinding

Standaard: $27/maand per gebruiker

Pro: $35/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Dialpad Vergaderingen

Gratis

Business: $20/maand per gebruiker

Dialpad Ondersteund

Essentials: $95/maand per gebruiker

Geavanceerd: $135/maand per gebruiker

Premium: $170/maand per gebruiker

Dialpad Sell

Essentials: $49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $110/maand per gebruiker

Premium: $170/maand per gebruiker

Dialpad beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (500+ beoordelingen)

12. GoToConnect (het beste voor alles-in-één VoIP en video conferencing)

via GoToConnect

GoToConnect is een veelzijdige communicatietool met spraak-, video- en berichtenfuncties in de cloud voor bedrijven. Het ondersteunt rechtstreekse berichten en videoconferenties met maximaal 250 deelnemers en mogelijkheden om schermen te delen.

GoToConnect maakt communicatie op afstand moeiteloos met zijn gebruiksvriendelijke app en geautomatiseerde oproeproutering voor een soepele klantervaring. Bovendien helpen de krachtige functies bedrijven om kennis te centraliseren en de samenwerking tussen teams te verbeteren.

GoToConnect beste functies

Maakt doorschakelen, voicemail-naar-e-mail en screening van oproepen mogelijk voor verbeterde productiviteit

Houdt gespreksstatistieken bij en biedt waardevolle inzichten voor prestatieverbetering

Biedt 24/7 klantenservice voor probleemoplossing en assistentie

GoToConnect limieten

Rekent hogere kosten voor bepaalde geavanceerde functies en schaalbaarheid

Heeft een complex installatieproces

GoToConnect prijzen

Telefoonsysteem: $29/maand

Verbinding CX: $37/maand

Contactcentrum: $86/maand

GoToConnect beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (1.200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (600+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over GoToConnect ?

GoTo Connect is goed en werkt zonder dat het veel geld kost. Ik zou iemand anders die een bedrijf begint vertellen dat ze naar Connect moeten kijken.

💡 Pro Tip: Een slechte verbinding leidt tot vertragingen, robotstemmen en bevroren schermen. Gebruik dus een bekabelde verbinding of ga dicht bij uw Wi-Fi-router zitten om uw online vergaderingen naadloos te laten verlopen. 😎

13. Grasshopper (het beste voor kleine bedrijven die een virtueel telefoonsysteem nodig hebben)

via Grasshopper

Grasshopper is een krachtige samenwerkingstool voor kleine bedrijven, ideaal voor een professioneel virtueel telefoonsysteem. Je kunt aangepaste begroetingen en wachtmuziek instellen, waardoor je telefooninteracties nog gepolijster worden.

Je kunt oproepen doorschakelen naar elk apparaat, zodat je nooit een belangrijk bericht mist. Het biedt ook voicemail transcriptie, waardoor berichtenbeheer eenvoudiger wordt. Bovendien kan Grasshopper oproepen screenen en routeren voor een betere klantervaring.

Grasshopper beste functies

Maakt onbeperkte extensies mogelijk voor een gepersonaliseerd bedrijfscommunicatiesysteem

Houdt gespreksactiviteiten bij met geavanceerde analyses en rapportage

Ondersteunt gratis nummers om de geloofwaardigheid van je bedrijf te vergroten

Grasshopper limieten

Internettoegang vereist voor mobiele en desktop-apps

Heeft beperkte integraties in vergelijking met andere communicatietools

Grasshopper prijzen

True Solo: $14/maand

Solo Plus: $25/maand

Kleine bedrijven: $80/maand

Grasshopper beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (150 beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (300+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Grasshopper ?

Uniform telefoonsysteem. Wij zijn een mobiel servicebedrijf en dit stelt ons in staat om de technici hun eigen telefoon te laten gebruiken en ons oproepschema aan te passen.

✨ Speciale vermeldingen Jive: Ondersteunt cloud-gebaseerde VoIP en Unified Communications

Smarp: Vormt de belangenbehartiging van werknemers en interne communicatie

Cariti: Optimaliseert contextgedreven teamsamenwerking en zakelijke berichtgeving

