Hoe maak je een e-mailmarketingkalender (+sjabloon)

Kent u die merken die altijd op het juiste moment de juiste e-mail lijken te sturen?

Een kortingscode vlak voor de betaaldag. Een herinnering aan dat item dat u in uw winkelwagen hebt achtergelaten. Een melding dat uw grootte weer op voorraad is.

Dat is geen geluk, maar strategie. Een e-mailmarketingkalender helpt u vooruit te plannen, consistent te blijven en e-mails te versturen die actueel en relevant zijn.

In deze blogpost laten we je zien hoe je een e-mailmarketingkalender kunt maken waarmee je publiek uitkijkt naar een notificatie. 💁

wat is een e-mailmarketing kalender?*

een e-mailmarketingkalender is een strategisch hulpmiddel voor het abonnement, organiseren en inplannen van e-mailcampagnes. * Het biedt een duidelijk overzicht van aankomende e-mails, zorgt voor consistentie, relevantie en tijdige levering en sluit aan bij de marketingdoelen.

Een e-mailmarketing kalender helpt bij:

campagnes georganiseerd houden: *Geeft u vooraf een duidelijk overzicht van e-mails om last-minute stress te voorkomen

Consistentie behouden: zorgt voor een gestage werkstroom van communicatie om het publiek betrokken te houden

Prestaties optimaliseren: helpt bij het bijhouden van resultaten en het verfijnen van helpt bij het bijhouden van resultaten en het verfijnen van e-mailbeheerstrategieën voor een verbeterde effectiviteit van e-mails

verbetering van targeting: *Stemt e-mails af op klantgedrag, sleutel data en trends in de sector

verbetering van de samenwerking: *Zorgt voor zichtbaarheid in planningen, zodat teams effectief kunnen samenwerken

🧠 Leuk weetje: De allereerste marketing-e-mail werd in 1978 door Gary Thuerk naar slechts 400 mensen gestuurd. Verrassend genoeg genereerde deze maar liefst 13 miljoen dollar aan omzet! Over een hoog rendement gesproken, nog voordat er wetgeving tegen spam bestond.

⭐ Functie sjabloon Geen gedoe meer met spreadsheets en verspreide aantekeningen: met deze campagneplansjabloon van ClickUp brengt u uw hele campagnewerkstroom samen in één overzichtelijke, bruikbare ruimte. Brainstorm ideeën, in kaart brengen verzendingen, wijs taken toe en volg de voortgang zonder momentum te verliezen. Met alles georganiseerd en met zichtbaarheid kan uw team slimmer plannen, sneller handelen en campagnes lanceren die echt resultaat opleveren. Ontvang een gratis sjabloon Stroomlijn uw campagneprocessen met deze sjabloon voor campagneabonnement

Sleutelelementen van een e-mailmarketingkalender

Het op goed geluk beheren van e-mailcampagnes leidt al snel tot gemiste kansen. Een solide kalender zorgt ervoor dat alles soepel verloopt, zodat elke e-mail zijn doel bereikt.

Dit moet u zeker opnemen. 👇

Campagnedata: Stel specifieke data vast voor elke e-mail om consistentie te behouden en overlappingen te voorkomen. Een vakantiepromotie kan in Instance een paar weken van tevoren worden gepland om de betrokkenheid te maximaliseren

content-thema's: *Bepaal onderwerpen voor elke e-mail en zorg ervoor dat deze aansluiten bij lopende campagnes of seizoensgebonden trends. Een fitnessmerk kan zich in januari richten op 'wellness-tips voor het nieuwe jaar' en in juni op 'zomerse workoutroutines'

Target-segmenten: Bepaal welke klantgroepen elke e-mail zullen ontvangen op basis van demografische gegevens, aankoopgeschiedenis of betrokkenheidsniveaus. Een modewinkel kan exclusieve aanbiedingen sturen naar VIP-klanten en tegelijkertijd uitverkoopacties promoten bij nieuwe abonnees

doelen en objectieven: *Geef aan wat elke e-mail beoogt te bereiken, of het nu gaat om het verhogen van het aantal aanmeldingen, het stimuleren van de verkoop of het genereren van verkeer naar een landingspagina. Een e-mail met een uitnodiging voor een webinar kan gericht zijn op het maximaliseren van het aantal aanmeldingen, terwijl een e-mail met een productaankondiging gericht is op het genereren van voorbestellingen

Sleutelprestatie-indicatoren (KPI's): Houd statistieken bij, zoals open rates, click-through rates en conversies, om het succes van uw campagne te meten. Voor een re-engagementcampagne is het cruciaal om het nummer inactieve abonnees bij te houden dat weer e-mails begint te openen

call-to-action (CTA): *Zorg ervoor dat elke e-mail een duidelijke en overtuigende CTA bevat, of dat nu 'Nu kopen', 'Downloaden de gids' of 'Meld u aan voor het webinar' is. Sterke CTA's stimuleren betrokkenheid en conversies

verzendfrequentie en timing: *Bepaal hoe vaak e-mails moeten worden verzonden en op welk tijdstip van de dag. Een B2B-bedrijf ziet misschien meer betrokkenheid in de ochtend, terwijl een lifestylemerk misschien beter presteert in de avonduren

test- en optimalisatieabonnement: *Plan A/B-tests voor onderwerpen, e-mail of CTA's om toekomstige campagnes te verfijnen. Door verschillende kortingsaanbiedingen te testen, kunt u ontdekken welke de hoogste conversies oplevert

🤝 Vriendelijke herinnering: De 'One CTA'-regel is een mythe. Hoewel uw primaire call-to-action moet opvallen, vergroot het opnemen van meerdere klikbare links (in verschillende formaten) de kans op betrokkenheid en zorgt het voor een professionele afsluiting van een e-mail.

hoe maak je een e-mailmarketingkalender*

Vergeet last-minute e-mailchaos.

Een slimme marketingkalender organiseert alles, helpt u voorop te blijven lopen en zorgt ervoor dat elke e-mail op tijd wordt bezorgd.

Laten we eens kijken hoe u een kalender kunt maken die werkt. ⚒️

*stap 1: Bepaal uw campagnedoelen

Elke e-mail moet een specifiek doel hebben. E-mails versturen zonder duidelijk doel leidt tot weinig betrokkenheid en verspilde moeite.

Hier zijn enkele campagnedoelen die u kunt verkennen. 👀

verkoop stimuleren:* Abonneer je op e-mails voor productlanceringen, tijdelijke aanbiedingen en herinneringen voor verlaten winkelwagentjes. Een beautymerk dat een nieuwe lippenstiftkleur lanceert, kan bijvoorbeeld teasers, een exclusieve VIP-uitnodiging voor de uitverkoop en een laatste herinnering sturen voordat de promotie afloopt.

Verhoog de betrokkenheid: Plan nieuwsbrieven, interactieve content of community-spotlights. Een SaaS-bedrijf, Instance, kan maandelijks een 'Hidden Gem'-e-mail versturen waarin een ondergewaardeerde functie wordt uitgelicht met een korte tutorial.

groeiende e-mail-lijst:* Zet leadmagnetcampagnes, welkomstsequenties en verwijzingsincentives op. Een fitness-app zou een gratis 7-daags maaltijdabonnement kunnen aanbieden voor nieuwe aanmeldingen en een drip-sequentie kunnen maken waarin premium trainingsprogramma's worden geïntroduceerd.

🔍 Wist u dat? De CAN-SPAM Act van 2003 was een aanwinst voor e-mailmarketing. Deze wet dwong marketeers om zich netjes te gedragen: geen misleidende onderwerpen meer of e-mails versturen zonder een optie om u uit te schrijven (tenzij u hoge boetes wilt riskeren).

Een e-mailmarketingkalender is slechts zo effectief als de tools die deze ondersteunen. Zonder het juiste platform worden e-mailautomatisering, planning en bijhouden een hele klus.

Hier zijn enkele zaken waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een tool:

*segmentatiemogelijkheden: Kies een tool met geavanceerde tag om gepersonaliseerde e-mails te versturen op basis van gedrag

*automatisering-functies: Wilt u drip-campagnes, herinneringen voor verlaten winkelwagentjes of follow-ups voor gebeurtenissen versturen? Zorg ervoor dat de tool robuuste automatisering heeft, niet alleen basisplanning

schaalbaarheid: *Kies een AI-e-mailmarketingtool die een toenemend e-mailvolume ondersteunt zonder enorme prijsstijgingen

A/B-testopties: Als het verbeteren van de open- en klikpercentages een prioriteit is, kies dan een tool met ingebouwde A/B-testfuncties, zodat u eenvoudig kunt experimenteren met onderwerpen, content en CTA's

Flexibele integratie: Gebruikt u een CRM, e-commerceplatform of analysetool? Zoek dan naar een tool die naadloos kan worden gesynchroniseerd met externe tools, zodat u geen gegevens handmatig hoeft over te zetten

*leveringspercentages: Sommige tools hebben een betere inboxplaatsing dan andere. Controleer of de tool ingebouwde spam-tests, verificatieprotocollen en reputatiebeheer voor afzenders biedt om te voorkomen dat e-mails in de spammap terechtkomen

📮 ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mail. Dit proces vereist echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en uw werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-gestuurde schrijfhulp in de hele ClickUp-werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele ClickUp-werkruimte behouden blijft.

stap 3: Abonnement content en planning*

Timing is de sleutel: consistente, goed geplande e-mails stimuleren de betrokkenheid, terwijl willekeurig of overmatige verzendingen juist leiden tot een afname van de betrokkenheid.

Begin met het identificeren van sleutel data zoals productlanceringen, seizoensgebonden trends en branche-evenementen. Door vooruit te plannen kunt u goed getimede, doelgerichte campagnes opzetten in plaats van op het laatste moment alles te moeten regelen. Als u bijvoorbeeld een kerstactie organiseert, begin dan weken van tevoren met teaser-e-mails, stuur vervolgens herinneringen en verstuur last-minute aanbiedingen als de deadline nadert.

Bovendien helpt het testen van verschillende e-mailfrequenties om de juiste balans te vinden. Te vaak e-mails versturen kan abonnees overweldigen, terwijl lange tussenpozen ervoor kunnen zorgen dat ze hun rente verliezen.

Het combineren van verschillende soorten content verhoogt ook de betrokkenheid. In plaats van achter elkaar promotionele e-mails te versturen, kunt u deze afwisselen met nieuwsbrieven, productupdates of inzichten die waarde bieden. Een fitnessmerk kan bijvoorbeeld de ene week trainingstips versturen en de volgende week een uitverkoop van sportartikelen, om de content fris te houden.

💫 De AI-aangedreven aangepaste velden in ClickUp maken dit deel van het proces heel eenvoudig!

stap 4: Automatisering en A/B-testen instelling*

Automatisering stroomlijnt e-mailmarketing en voert repetitieve taken uit, terwijl A/B-testen uw strategie verfijnt voor betere resultaten.

Hier leest u hoe u beide kunt inzetten voor een maximaal effect:

*welkomst-e-mails op automatische piloot: Een nieuwe abonnee moet onmiddellijk een welkomstserie ontvangen waarin het merk wordt geïntroduceerd, waarde wordt geboden en verwachtingen worden gesteld

triggerde e-mails op basis van acties: *Een klant die zijn winkelwagen achterlaat? Een follow-up e-mail met een korting kan hem terugbrengen

test A/B-onderwerpen en content: *De ene versie kan urgentie gebruiken, 'Laatste uren: 20% korting!', terwijl een andere zich richt op waarde, zoals 'Exclusieve aanbieding binnenin!'. Test verschillende alternatieven om de beste te kiezen

Hier leest u hoe u met behulp van AI aangepaste automatiseringstriggers kunt instellen in ClickUp

💡 Pro-tip: Progressieve profilering houdt uw formulieren kort en bondig. In plaats van nieuwe abonnees te overspoelen met eindeloze vragen, verzamelt u gegevens in de loop van de tijd op basis van interacties. Minder wrijving = meer aanmeldingen.

stap 5: Meet statistieken en verbeter prestaties*

Het optimaliseren van uw kalender betekent dat u voortdurend resultaten meet en op basis van gegevens verbeteringen aanbrengt.

Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten:

controleer de open- en doorklikpercentages: *Weinig geopende e-mails? Experimenteer met onderwerpen. Klikken maar geen conversies? De content van de e-mail of de landingspagina moet mogelijk worden aangepast

Analyseer engagementpatronen: Zoek de beste verzendtijden en pas deze aan op basis van wanneer abonnees het meest interactief zijn

let op het aantal afmeldingen en bouncepercentages:* een stijging van het aantal afmeldingen kan betekenen dat e-mails te vaak worden verstuurd, niet relevant zijn of niet de verwachtingen worden vervuld

🧠 Leuk weetje: E-mailmarketing was al lang voordat sociale media dat deden geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. Toen de eerste iPhone in 2007 op de markt kwam, pasten slimme marketeers e-mails snel aan zodat ze er goed uitzagen op kleine schermen, want niemand houdt van inzoomen en uitzoomen.

Ergens tussen e-mailmarketinginspanningen, strategische vergaderingen en eindeloze Google Spreadsheets verdwijnt het marketingpotentieel. Briljante campagnes raken ondergesneeuwd. Deadlines veranderen in verre luchtspiegelingen. De creativiteit van uw team? Gevangen in een chaos van onsamenhangende werkstroom.

Er is een reddingsboei: ClickUp. 🤩

Het is de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert – allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Laten we eens kijken hoe deze taakplanningssoftware u kan helpen. 💫

Creëer content (en context) met ClickUp Brain

Krijg toegang tot meerdere LLM-modellen, genereer afbeeldingen, maak taken aan, zoek in realtime op het internet en nog veel meer met de AI van ClickUp

Succesvolle e-mailcampagnes zijn een combinatie van strategie, creativiteit en snelheid. ClickUp Brain helpt u met alle drie door realtime inzichten te verzamelen, ideeën te genereren en deze om te zetten in kant-en-klare content.

Heeft u onderzoek naar concurrenten nodig voordat u een campagne opstelt? Brain kan het internet doorzoeken, posities analyseren en direct conclusies samenvatten. Van daaruit kan het tekstvariaties genereren, afbeeldingen ontwerpen of berichten aanpassen voor verschillende doelgroepen, allemaal aangedreven door meerdere LLM's waar u tussen kunt schakelen voor het beste resultaat.

En omdat alles in ClickUp gebeurt, verloopt de werkstroom naadloos: onderzoek wordt in verbinding gebracht met taken, creatieve concepten worden in verbinding gebracht met uw campagneabonnement en goedkeuringen worden direct in uw kalender opgenomen. Met Brain creëert u niet alleen content, maar ook slimmere campagnes vanaf de basis.

*blijf op schema met een geïntegreerde kalender

E-mailcampagnes volgen een strikte tijdlijn: nieuwsbrieven, promotionele e-mails en geautomatiseerde reeksen moeten op tijd worden verstuurd. Maar wanneer er meerdere Teams betrokken zijn, kunnen er gemakkelijk vertragingen optreden.

Organiseer al uw vergaderingen, deadlines en toewijzingen op één plek met ClickUp kalender

ClickUp Kalender houdt uw marketingschema georganiseerd, stelt automatisch prioriteiten voor taken, blokkeert tijd om u te concentreren en past deadlines aan waar nodig.

Neem bijvoorbeeld een Black Friday-campagne: marketeers kunnen vroegboekkortingen, last-minute aanbiedingen en herinneringen voor achtergelaten winkelwagentjes allemaal in de kalender-app in kaart brengen.

Met de mogelijkheid om automatische focusblokken en geautomatiseerde goedkeuringswerkstroom in te plannen, wordt elke e-mail op tijd voorbereid en ingepland. Moet u op het laatste moment nog een flash sale inplannen? Geen probleem. Het team kan taken direct aanpassen zonder het hele abonnement in de war te sturen.

Ook de samenwerking verloopt naadloos. Aantekeningen van vergaderingen worden automatisch vastgelegd, getranscribeerd en gekoppeld aan relevante taken, zodat sleutel updates, zoals het afronden van advertenties of het aanpassen van e-mailteksten, altijd toegankelijk zijn.

💡 Pro-tip: Leadscoring is niet beperkt tot verkoop. Wijs punten toe voor het openen van e-mails, het klikken op gekoppelde links en aankopen om uw meest succesvolle leads te identificeren en hen exclusieve aanbiedingen te sturen.

e-mailcampagnes beheren met Emails*

Verstuur berichten zonder taken te verlaten met ClickUp e-mail

ClickUp Email centraliseert e-mail projectmanagement, waardoor Teams e-mails kunnen verzenden en ontvangen, ClickUp-taken kunnen aanmaken op basis van berichten en follow-ups kunnen automatiseren zonder hun werkstroom te verlaten.

Stel dat een SaaS-bedrijf een nieuwe functie lanceert en een drip-e-mailcampagne uitvoert. De content-strateeg stelt de eerste e-mail op in ClickUp en stuurt deze ter goedkeuring naar de marketingmanager, allemaal binnen hetzelfde platform.

Zodra de e-mail is goedgekeurd, plant ClickUp deze in en maakt het een vervolgtaak aan om de betrokkenheidsstatistieken te bekijken. Naarmate er reacties binnenkomen, organiseert de tool alles. Alle belangrijke feedback kan met één klik worden omgezet in taken, waardoor het gemakkelijk is om actiepunten bij te houden.

Automatiseer campagne-e-mails en follow-ups met ClickUp automatisering

ClickUp Automatisering stroomlijnt het proces nog verder. Wanneer een verzonden formulier wijst op grote rente, kunt u aangepaste triggers instellen voor follow-up-e-mails en het aanmaken van taken, zodat het verkoopteam contact kan opnemen met de klant.

De hele werkstroom – van het opstellen en goedkeuren tot het verzenden en opvolgen – verloopt naadloos op één platform.

💡 Pro-tip: Interactieve content verhoogt de betrokkenheid. Voeg polls, quizzen of zelfs augmented reality (AR)-productpreviews toe aan uw e-mails om passieve lezers om te zetten in actieve deelnemers.

campagnes visueel abonnemen met Weergaven *

Verschillende teams hebben verschillende perspectieven nodig op e-mailmarketingwerkstroom. Schrijvers richten zich op deadlines, ontwerpers hebben een visuele layout nodig en strategen kijken naar de algehele tijdlijn van de campagne. Met ClickUp weergaven kunt u eenvoudig schakelen tussen perspectieven zonder de context te verliezen.

Abonnement e-mailcampagnes met behulp van meerdere ClickUp-weergaven

Stel dat een bedrijf dat werkt met abonnementen een campagne plant om inactieve gebruikers opnieuw te activeren. Het marketingteam begint in ClickUp Lijstweergave en organiseert e-mailonderwerpen, CTA's en doelgroepsegmenten in een eenvoudig format. Het ontwerpteam schakelt over naar ClickUp Board Weergave om de voortgang van visuele middelen bij te houden.

Wanneer de campagne klaar is om te worden gelanceerd, gebruikt het team ClickUp Kalender Weergave om de verzenddata te bevestigen. Ongeacht hoe de campagne is gestructureerd, elk detail blijft toegankelijk op een manier die voor elk team logisch is.

uw e-mailecosysteem verbinden met integraties *

Maak verbinding met digitale tools in uw werkstroom voor soepelere campagnes met behulp van ClickUp-integraties

Het opnieuw betrekken van inactieve gebruikers vereist precisie en coördinatie. Met ClickUp Integrations wordt wat voorheen een meerstaps, fout proces was, een gestroomlijnd, intelligent systeem.

Instance, wanneer bijvoorbeeld een follow-up-e-mail wordt gepland in ClickUp, plaatst HubSpot de communicatie onmiddellijk in de wachtrij, zodat deze tijdig wordt verzonden. ClickUp werkt de ClickUp-taak automatisch bij zodra er reacties binnenkomen, zodat het team op één lijn blijft zonder handmatige invoer.

Betrokkenheidsstatistieken, zoals open rates en reacties, worden in realtime gesynchroniseerd, waardoor Teams direct inzicht krijgen in de prestaties. Het resultaat? Een naadloze werkstroom die handmatig bijhouden overbodig maakt en communicatiekloven vermindert.

👋🏾 Bonus: hier is een video-tutorial van ClickUp over het uitvoeren van een campagne van begin tot eind!

*versnel de ontwikkeling van campagnes met sjablonen

Vanaf nul beginnen behoort tot het verleden. ClickUp Sjablonen biedt u kant-en-klare e-mailmarketingframeworks voor een robuuste campagnebasis.

Hier zijn enkele aanbevelingen:

clickUp-sjabloon voor e-mailmarketing*

Ontvang een gratis sjabloon De e-mailmarketingsjabloon van ClickUp is ontworpen om u te helpen georganiseerd te blijven bij het beheren van uw e-mailcampagnes.

De ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketing biedt een slimme oplossing die verder gaat dan basisprojectmanagement. Het biedt Teams een speciale ruimte om campagnes te abonneren, berichten in te plannen en succes-metrieken bij te houden.

Bovendien kunt u e-mails automatiseren met triggers op basis van gebruikersgedrag en target e-mails naar de juiste klanten op het juiste moment versturen.

De e-mailkalender sjabloon biedt strategische weergaven die uw manier van werken veranderen. Van de werklastweergave die verantwoordelijkheden verduidelijkt tot de e-mailresultaten bijhouden weergave die diepgaande campagne-inzichten biedt, krijgt u een uitgebreide tool die u helpt om alle aspecten van uw marketinginspanningen te overzien.

clickUp-sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes*

Ontvang een gratis sjabloon De sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes van ClickUp is ontworpen om u te helpen bij het abonnement, beheren en bijhouden van e-mailmarketingcampagnes.

De ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes biedt een gestructureerde werkstroom voor het beheer van volledige e-mailcampagnes van begin tot eind. Het helpt Teams bij het organiseren van prospectlijsten, het ontwikkelen van e-mailcontent, het opzetten van duidelijke goedkeuringsprocessen en het vaststellen van specifieke deadlines voor elke fase van de campagne.

De sjabloon houdt belangrijke marketingstatistieken rechtstreeks bij in ClickUp, waardoor teams in realtime het aantal geopende e-mails, doorkliks en conversies kunnen volgen.

uw e-mailmarketingkalender analyseren en optimaliseren*

Het succes van e-mailmarketing hangt af van uw vermogen om campagnes nauwkeurig bij te houden, te analyseren en te optimaliseren. Inzicht in de prestaties van campagnes mag geen giswerk zijn.

Traditionele methoden laten marketeers vaak in het ongewisse, maar ClickUp biedt realtime inzichten waarmee u moeiteloos uw succes kunt bijhouden.

Visualiseer trends in e-mailcampagnes met behulp van grafieken en diagrammen in ClickUp Dashboard

ClickUp Dashboards bieden marketeers een krachtige toolset om campagneprestaties te analyseren en strategische verbeteringen door te voeren. Met live gegevens over open rates en click-through rates krijgen marketeers direct feedback over de prestaties van hun campagnes.

Als een e-mail ondermaats presteert, bieden dashboard een snelle diagnose.

U kunt direct de prestaties van onderwerpen analyseren, de impact van de verzendtijd onderzoeken, reacties van doelgroepsegmenten vergelijken en zwakke punten in de content identificeren.

Dashboards zetten ruwe gegevens ook om in visuele inzichten. Een lijngrafiek die de open rates over maanden bijhoudt, kan trends aan het licht brengen, zoals dat e-mails die 's middags worden verzonden beter presteren dan e-mails die 's ochtends worden verzonden, waardoor u uw strategie kunt bijstellen voor betere resultaten.

🤝 Vriendelijke herinnering: Houd ook de omzet per e-mail bij – een campagne met minder klikken maar meer aankopen is beter dan een campagne met duizenden opens en nul conversies.

Best practices voor het beheren van uw e-mailmarketingkalender

E-mailmarketing is een krachtig hulpmiddel, maar succes is afhankelijk van de strategie. Hier zijn enkele praktische manieren om uw campagnes effectief en boeiend te houden. 🧰

📌 Controleer uw lijst

Een rommelige e-mail-lijst kan uw betrokkenheid en de reputatie van uw merk schaden. Het driemaandelijks opschonen van uw lijst moet een vast onderdeel van uw routine zijn.

Segmentatie is sleutel: markeer en verwijder inactieve abonnees om uw statistieken up-to-date te houden. Overweeg ook om strengere criteria op te stellen voor wie op uw lijst blijft staan, bijvoorbeeld door alleen abonnees te behouden die in de afgelopen 3-6 maanden interactie hebben gehad met uw e-mails.

Zo blijven uw aankomende campagnes en marketingberichten target en zorgt u voor betere prestaties op de lange termijn.

📌 Maak van compliance een concurrentievoordeel ($$$a)

Stel geautomatiseerde werkstroom in die potentiële nalevingsproblemen bijhouden en signaleren, zoals ontbrekende toestemming of onduidelijke opt-ins. Zo bent u altijd voorop en voldoet u aan de regelgeving.

Implementeer systemen om tijdstempels bij te houden van wanneer abonnees toestemming geven, zodat u over solide documentatie beschikt. Dit beschermt uw merk tegen boetes en laat uw publiek zien dat u hun privacy respecteert, waardoor u vertrouwen en geloofwaardigheid opbouwt.

📌 Bouw voorspelbare knelpunten in uw proces in

Verwacht het onverwachte.

Stel pre-mortem e-mailmarketingchecklists op om potentiële problemen in uw e-mailstrategie te identificeren, zoals bezorgbaarheidsproblemen of lage betrokkenheid bij specifieke content. Door te anticiperen op obstakels kunt u direct noodabonnementen in uw kalender opnemen.

Als een test van de onderwerpregel, bijvoorbeeld, slechte open rates oplevert, zorg dan dat u een back-up abonnement hebt voor een tweede e-mail met een andere onderwerpregel.

uw kalender roept – hij wil ClickUp*

Succesvolle e-mailmarketing is geen toeval. Er is structuur, strategie en de juiste tools voor nodig om elke e-mailmarketingschema gericht, tijdig en effectief te houden.

Een e-mailmarketingkalender biedt die structuur. Met ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, krijgt u één platform om uw werkstroom te abonneren, in te roosteren en te beheren zonder het gebruikelijke heen-en-weer-gepraat of versnipperde tools.

Wilt u een succesvolle e-mailmarketingstrategie opzetten? Meld u dan vandaag nog aan bij ClickUp! ✅