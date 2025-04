ClickUp vs Lucidchart: Wat is de beste diagramtool voor Teams?

Heb je ooit geprobeerd om een complex idee via e-mail uit te leggen, maar werd het door je team verkeerd geïnterpreteerd? Ja, dat kan frustrerend zijn.

Sommige ideeën hebben visuals nodig, of het nu gaat om het in kaart brengen van een workflow, het structureren van een project of het inzichtelijk maken van verwarrende processen. Daarom bestaan er flowcharts, mindmaps en diagrammen. Ze veranderen verwarring in duidelijkheid.

Maar nu komt het: moet je gaan voor een volwaardige software voor projectmanagement die ook diagrammen doet? Of kies je voor een gespecialiseerde diagramtool die één ding uitzonderlijk goed doet?

ClickUp en Lucidchart: twee reuzen in hun eigen ruimte. De ene is een krachtpatser op het gebied van productiviteit, de andere een genie op het gebied van diagrammen.

Maar welke helpt je om de belangrijkste mijlpalen te bereiken door je werkstroom te optimaliseren? Laten we het uitzoeken.

Wat is ClickUp?

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die is ontworpen om Taakbeheer, samenwerking en visualisatie van werkstromen te stroomlijnen. Of je nu een projectmanager, ontwerper of teamleider bent, het helpt je om werk te centraliseren, taken te automatiseren en de efficiëntie van teams te verbeteren - en dat allemaal vanuit één enkele werkruimte.

Met ClickUp AI automatisering en realtime bewerking kunt u met ClickUp alles beheren, van dagelijkse taken tot ondernemingen. Het is ook volledig aanpasbaar, waardoor je team de flexibiliteit heeft om op hun manier te werken.

Nooit meer jongleren met verschillende platforms. ClickUp brengt alles samen, zodat u taken kunt prioriteren, resources effectief kunt beheren en dingen sneller gedaan krijgt!

🔍 Wist u dat? Meer dan 3 miljoen teams, waaronder Google, Nike en Airbnb, gebruiken ClickUp om werkstromen te beheren, productiviteit te verhogen, resourcebeheer te vereenvoudigen en samenwerking te stroomlijnen.

ClickUp functies

ClickUp biedt krachtige visualisatietools om ideeën in een paar seconden in kaart te brengen, waardoor de manier waarop u brainstormt, plannen maakt en werk en middelen beheert verandert. Van visuele ideatie tot inzichten op basis van ClickUp AI, ClickUp helpt teams productief te blijven en op één lijn te zitten.

Laten we eens kijken naar de sleutel functies die ClickUp onderscheiden.

Functie #1: ClickUp Whiteboards

Schets ideeën, structureer strategieën en voer projecten naadloos uit met ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards geven teams een oneindig canvas waarop ze visueel kunnen brainstormen, strategieën uitzetten en werkstromen plannen. In tegenstelling tot statische diagramtools zijn ze direct gekoppeld aan taken, documenten en doelen, waardoor het niet meer nodig is om tussen tools te wisselen.

Hier lees je waarom ze uitblinken:

Maak eenvoudig wireframes, stroomdiagrammen of proceskaarten met slepen en neerzetten

Pas kaders aan, teken vrij en voeg aantekeningen toe voor een betere context

Werk in realtime samen met teamgenoten met live bewerking, commentaar en ingesloten media

Zet Whiteboard elementen om in uitvoerbare Taken, overbrug de kloof tussen brainstormen en uitvoeren

Gebruik AI om afbeeldingen te genereren binnen het whiteboard op basis van jouw aanwijzingen

Pro Tip: Nieuw bij Whiteboards? Gebruik het ClickUp New Whiteboard Sjabloon om met een leeg canvas te beginnen. Structureer ideeën visueel en werk samen in realtime, waardoor brainstormen, projecten plannen en workflows gemakkelijker worden dan ooit.

Functie #2: ClickUp Mindmaps

Organiseer uw gedachten en stroomlijn uw werk met ClickUp Mindmaps

ClickUp Mindmaps brengen duidelijkheid in complexe ideeën. Ze helpen u om gedachten te ordenen, processen te schetsen en gerelateerde concepten visueel met elkaar te verbinden. Of u nu een strategie opstelt of een project opsplitst, mindmaps houden alles gestructureerd en onder controle.

Als u snel aan de slag wilt, gebruik dan het ClickUp Simple Mind Map Template. Hiermee kunt u eenvoudig gestructureerde of vrije diagrammen maken. Het is ontworpen voor gestructureerd brainstormen en strategische abonnementen en laat teams onmiddellijk visuele stappenplannen genereren, verfijnen en delen.

Met ClickUp Mindmaps kunt u:

Bouw op taken gebaseerde mindmaps om creatieve werkstromen rechtstreeks vanuit bestaande ClickUp-taak te structureren

Gebruik knooppunten-gebaseerde mindmaps om vrij te brainstormen over ideeën voordat ze worden omgezet in Taken

Knooppunten moeiteloos slepen, neerzetten en herschikken om de projectstructuur te verfijnen

Pas kleuren, vormen en connectors aan voor een duidelijke visuele weergave

Bewerk en verfijn in realtime met volledige samenwerking in teams

Functie #3: ClickUp Brain

Werk slimmer, niet harder, en ervaar de kracht van ClickUp Brain

ClickUp Brain is een assistent op basis van AI die kennis consolideert, terugkerende taken automatiseert en onmiddellijk inzicht biedt. Door de integratie van AI in Taken, Documenten en Gesprekken elimineert ClickUp Brain handmatige inspanningen en verbetert het de besluitvorming.

Lees hier wat je er allemaal mee kunt doen:

Verbind externe tools zoals Google Drive, GitHub en Salesforce voor uniforme toegang tot kennis

Ontvang onmiddellijk contextbewust inzicht in taken, teamactiviteiten en de status van projecten zonder handmatig zoeken

Bespaar tijd met AI-gegenereerde samenvattingen en rapporten

Gebruik AI om moeiteloos antwoorden op de juiste toon te genereren

Gebruik ClickUp Brain als uw betrouwbare sparringpartner, schrijver en kennismanager

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $5/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van ClickUp:

G2: 4. 7/5. 0 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5. 0 (4.300+ beoordelingen)

Wat is Lucidchart?

via Lucidchart

Lucidchart is een online diagrammen- en visualisatieplatform dat teams helpt bij het ontwerpen van flowcharts, netwerkdiagrammen, organogrammen of creatieve workflows. Van brainstormsessies tot technische diagrammen, Lucidchart biedt kant-en-klare sjablonen en een uitgebreide bibliotheek met vormen, waardoor het eenvoudig is om gegevens te visualiseren.

Het is ontworpen voor teams van elke grootte en maakt samenwerking in realtime mogelijk, zodat meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde document kunnen werken.

Professionals uit verschillende bedrijfstakken, van IT- en technische afdelingen tot marketing en verkoop. Gebruik het om werkstromen te stroomlijnen, besluitvorming en veiligheid te verbeteren en de productiviteit van teams te verhogen.

➡️ Lees meer: Beste Lucidchart Alternatieven & Concurrenten voor Diagrammen

Functies van Lucidchart

Lucidchart is gebouwd voor teams die intuïtieve diagramtools nodig hebben. Het vereenvoudigt complexe concepten met dynamische visuals, waardoor samenwerking moeiteloos verloopt. Hier zijn enkele opvallende functies:

Functie #1: Diagrammen

via Lucidchart

Met Lucidchart kun je probleemloos professionele diagrammen maken, aanpassen en delen. De slimme sjablonen passen zich aan terwijl u werkt en helpen u om eenvoudig UML-diagrammen, BPMN grafieken, ERD-modellen en netwerkdiagrammen te maken.

Voorwaardelijke opmaak en gekoppelde gegevens brengen diagrammen tot leven door visuals automatisch bij te werken op basis van veranderingen in de gegevens.

Met autogeneratie kun je tekstmarkeringen in een paar seconden omzetten in gestructureerde diagrammen. Als je klaar bent, kun je diagrammen exporteren in verschillende formaten of ze publiceren met gecontroleerde toegang.

Leuk weetje: Het menselijk brein verwerkt visuals 60.000 keer sneller dan tekst en 90% van alle informatie die wordt opgenomen is visueel. Geen wonder dat diagrammen en stroomschema's een spelbreker zijn voor duidelijkheid en besluitvorming!

Functie #2: Uitgebreide bibliotheek

via Lucidchart

Lucidchart biedt een uitgebreide bibliotheek met vormen en pictogrammen voor verschillende bedrijfstakken, waaronder business, design en engineering.

De symbolen zijn gestandaardiseerd voor het in kaart brengen van processen, wireframing en databasemodellering. Met de zoekfunctie kunnen gebruikers snel het perfecte visuele element vinden.

Meer aanpassingen nodig? Je kunt aangepaste SVG's en afbeeldingen importeren om unieke diagrammen te maken. Of je nu flowcharts of technische blauwdrukken ontwerpt, Lucidchart zorgt ervoor dat je visuals nauwkeurig, gedetailleerd en zeer aanpasbaar zijn.

clickUp Insight: Een typische kenniswerker moet gemiddeld met 6 mensen verbinding maken om werk gedaan te krijgen. Dit betekent dat hij of zij dagelijks contact moet maken met 6 belangrijke verbindingen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. De strijd is echt - voortdurende follow-ups, verwarring over versies en zichtbaarheid door zwarte gaten tasten de productiviteit van teams aan. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct beschikbaar te maken binnen handbereik.

Functie #3: Presentatiemodus

via Lucidchart

Sla de extra stappen voor het maken van dia's over-Lucidchart zet diagrammen onmiddellijk om in presentaties. Markeer sleutelsecties, navigeer door complexe structuren en betrek belanghebbenden zonder naar een andere tool over te schakelen.

De naadloze overgang van diagram naar presentatie houdt uw focus op communicatie. Of je nu een project presenteert of een vergadering leidt, de presentatiemodus zorgt ervoor dat je visuals interactief en impactvol blijven.

Lucidchart prijzen

Gratis

Individueel: $9/maand per gebruiker

Teams: $10/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Lucidchart:

G2: 4. 5/5. 0 (6.100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5. 0 (2.100+ beoordelingen)

ClickUp vs. Lucidchart: Functies vergeleken

Laten we, voordat we diep in de materie duiken, beginnen met een kort overzicht van hoe ClickUp en Lucidchart zich tot elkaar verhouden! 👀

Functie ClickUp Lucidchart Beste voor Werk en projectmanagement Professioneel diagrammen maken Taken en projectmanagement Aangepaste statussen, afhankelijkheid, Agile/Waterfall ondersteuning Geen kernfunctie Samenwerkingstools Ingebouwde chatten, bewerking in realtime, toegewezen opmerkingen Realtime gedeelde bewerking, commentaar, versiegeschiedenis Zichtbaarheid en bijhouden van projecten Aangepaste weergaven, doelen, realtime dashboards Datagestuurde visuals met live updates Integratie-vriendelijk Verbindingen met 1000+ apps Synchroniseert met Google Drive, Microsoft 365, enz. Documentatie en kennisbeheer Wiki's, kennisbanken, SOP's binnen ClickUp Docs Geen kernfunctie Diagrammen en visuals Whiteboards, mindmaps Stroomdiagrammen, UML, ERD, technische diagrammen Sjablonen en automatisering Aangepaste workflows, automatisering Slimme sjablonen, automatisch gegenereerde diagrammen Gebruikerservaring Organisatie met slepen en neerzetten en kleurcodering Uitgebreide bibliotheek met vormen, eenvoudige exportopties Presentatietools Geen kernfunctie Ingebouwde presentatiemodus Prijzen & toegankelijkheid Free versie, kosteneffectieve betaalde niveaus Verschillende prijsniveaus, cross-platform ondersteuning Cross platform compatibiliteit Web-, desktop- en mobiele compatibiliteit Web-, desktop- en mobiele compatibiliteit

Op het eerste gezicht lijkt ClickUp ideaal voor teamgerichte taken en projectmanagement, terwijl Lucidchart gespecialiseerd is in visueel diagrammen. Laten we hun functies vergelijken!

1. Taakbeheer

Maak moeiteloos gedetailleerde Urenregistraties en houd de uren in de gaten met ClickUp-taak

In de kern is ClickUp gebouwd voor geavanceerd Taakbeheer. Je kunt projecten opdelen in taken, subtaken en checklists, zodat alles gestructureerd blijft. Met aangepaste velden, velden en automatisering krijgt u voltooide controle over werkstromen en productiviteit.

Het helpt je:

Wijs meerdere eigenaren toe en houd de voortgang bij met prioriteit, volgers en deadlines

Werk naadloos samen met Taak opmerkingen, toegewezen opmerkingen en @mentions

Schakel tussen lijst-, bord-, gantt- en kalenderweergaven voor flexibel bijhouden van taken

Bewaak de tijd die aan elke Taak wordt besteed met ingebouwde tijdsregistratie

Doorzoek werkruimten met ClickUp Connected Search voor onmiddellijke toegang tot Taken en bestanden

🤩 Dit is wat Thomas Clifford, Product Manager bij TravelLocal, te zeggen heeft over ClickUp,

Wij gebruiken ClickUp voor al ons project- en projectmanagement en als kennisbank. Het is ook gebruikt voor het bewaken en bijwerken van ons OKR-framework en verschillende andere use cases, waaronder grafieken en formulieren en workflows voor vakantieaanvragen. Het is geweldig om dit allemaal binnen één product te kunnen doen, omdat dingen heel gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Wij gebruiken ClickUp voor al ons project- en projectmanagement en als kennisbank. Het is ook gebruikt voor het bewaken en bijwerken van ons OKR-framework en verschillende andere use cases, waaronder grafieken en formulieren en workflows voor vakantieaanvragen. Het is geweldig om dit allemaal binnen één product te kunnen doen, omdat dingen heel gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Hoewel Lucidchart voornamelijk een visuele samenwerkingstool is, biedt het ook functies voor het organiseren van werkstromen. Het helpt teams bij het visualiseren van taken, het in kaart brengen van afhankelijkheid en het op elkaar afstemmen van doelen door middel van stroomdiagrammen en diagrammen.

via Lucidchart

Met Lucidchart kun je:

Taakstromen en procesdiagrammen maken voor meer duidelijkheid

Taken toewijzen binnen diagrammen met behulp van aantekeningen en opmerkingen

Houd de voortgang bij met eenvoudige takenlijsten in gedeelde documenten

Werk in realtime samen met vermeldingen en gedeelde werkruimten

Welke tool wint voor Taakbeheer? Als je op zoek bent naar een systeem voor taakbeheer met veel functies, dan is ClickUp de duidelijke winnaar. Het biedt gestructureerde workflows, automatisering en real-time bijhouden, waardoor het perfect is voor het beheren van dagelijkse taken en grote projecten. Hoewel Lucidchart uitblinkt in visualisatie, mist het essentiële functies voor het uitvoeren en bijhouden van taken.

pro Tip: Leer wat whiteboard projectmanagement is en laat je ideeën opvallen met efficiënte diagrammen die samenwerking en projectmanagement tot een fluitje van een cent maken!

2. Werkstroom visualisatie

Organiseer taken op status in ClickUp Kanban Board Weergave en houd projecten in beweging

ClickUp biedt een dynamisch visualisatiesysteem voor workflows, waarmee teams de voortgang kunnen bijhouden, knelpunten kunnen identificeren en de efficiëntie kunnen verbeteren. Met meerdere weergaven en realtime samenwerking krijgt u een duidelijk beeld van uw projecten van begin tot eind. Met ClickUp kunt u:

Visualiseer de voortgang van Taken met Kanban-borden met drag-and-drop-functionaliteit

Tijdlijnen efficiënt plannen met de weergave Gantt Chart om afhankelijkheid en deadlines bij te houden

Verwerf inzichten met ClickUp Dashboards met grafieken in realtime en aangepaste rapportages

Koppel taken aan chats, documenten en whiteboards om relaties weer te geven en een soepele uitvoering te garanderen

🌻 Praktijkvoorbeeld: QubicaAMF heeft de rapportagetijd met 40% verkort met ClickUp Dashboards, waarbij complexe gegevens worden omgezet in duidelijke, bruikbare inzichten.

via Lucidchart

Lucidchart is gespecialiseerd in het in kaart brengen van werkstromen en het aanmaken van diagrammen. Het helpt Teams om processen te ontwerpen en afhankelijkheid te illustreren. Met Lucidchart kun je:

Maak gedetailleerde stroomdiagrammen en proceskaarten met een gebruiksvriendelijke drag-and-drop bouwer

Wijzigingen bijhouden met revisiegeschiedenis om werkstroomupdates te controleren

Diagrammen aanpassen met bibliotheken voor vormen, kleuren en lagen

Welke tool blinkt uit in de visualisatie van werkstromen? ClickUp neemt de leiding. Het combineert de visualisatie van werkstromen met de uitvoering van taken, zodat projecten efficiënt verlopen. Lucidchart blinkt uit in het in kaart brengen van processen, maar schiet tekort in real-time bijhouden en AI-gedreven automatisering van workflows, waardoor ClickUp de betere keuze is voor taakgerichte visualisatie van workflows.

➡️ Meer lezen: Beste digitale whiteboard softwareprogramma's

3. Samenwerking

Werk live samen, laat opmerkingen achter en bouw documenten zonder van tabblad te wisselen met ClickUp

ClickUp biedt een krachtige hub voor samenwerking die teams in realtime met elkaar in verbinding houdt. Met ingebouwde ClickUp chatten, samenwerken aan documenten en op taken gebaseerde communicatie stroomlijnt het discussies, feedback en projectupdates - allemaal binnen één platform.

Je kunt:

Werk tegelijkertijd met uw team aan ClickUp Docs

Wijs opmerkingen toe aan specifieke leden van het team voor duidelijk eigendom van taken en snellere actie

ClickUp Clips gebruiken om video's voor visuele instructies op te nemen en te delen

E-mails verzenden en ontvangen rechtstreeks in ClickUp-taaken

PDF's, afbeeldingen en video's controleren en annoteren voor nauwkeurige feedback

via Lucidchart

Lucidchart richt zich op diagrammen op teambasis. Het stelt meerdere gebruikers in staat om visuele werkstromen in realtime samen te bewerken en te verfijnen. Met Lucidchart kun je:

Geef direct commentaar op specifieke diagramelementen voor target feedback

Gebruik versiegeschiedenis om wijzigingen bij te houden en eerdere bewerkingen te herstellen

Deel diagrammen met aangepaste toestemmingen voor gecontroleerde toegang

Welke tool bevordert betere samenwerking? ClickUp is de superieure keuze voor end-to-end teamsamenwerking. Het integreert projectmanagement met samenwerking, waardoor het een voltooide werkruimte voor teams is. Hoewel Lucidchart geweldig is voor visuele samenwerking, mist het de diepgang die nodig is om complexe projecten te beheren.

4. Integraties

Verbind ClickUp met uw favoriete tools voor een uniforme werkruimte

ClickUp biedt uitgebreide integratiemogelijkheden, waardoor je verbinding kunt maken met meer dan 1000 apps. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat je werkstromen uniform blijven en je niet hoeft te jongleren met verschillende tools. Met de open API kunt u aangepaste integraties bouwen om ervoor te zorgen dat uw technische stapel precies werkt zoals u het nodig hebt. Met ClickUp kunt u:

Integreer met Google Drive, Slack en Microsoft Teams voor naadloze communicatie en delen van bestanden

Taken automatiseren met Zapier om verbinding te maken met duizenden apps van derden

Synchroniseer met GitHub, Bitbucket en GitLab voor het in realtime bijhouden van ontwikkelingen

Koppel CRM-tools zoals HubSpot en Salesforce om klantgegevens te centraliseren

Verbinding maken met tools voor tijdsregistratie zoals Toggl en Harvest voor nauwkeurige werklogboeken

via Lucidchart

Lucidchart biedt op diagrammen gebaseerde integraties om visuals te verbinden met productiviteitstools. Het integreert goed met Google Workruimte, Microsoft en Atlassian en helpt teams om diagrammen in hun werkstromen te integreren. Met Lucidchart kun je:

Diagrammen exporteren naar Confluence en Jira voor projectdocumentatie

Gebruik Salesforce-integratie om werkstromen van klanten te visualiseren

Verbinding maken met AWS en Azure voor cloud architectuurdiagrammen

Welke tool wint de integratiestrijd? Als je op zoek bent naar krachtige, alles-in-één integraties, dan is ClickUp de onbetwistbare kampioen. Het maakt verbinding met meer tools en biedt diepere automatisering. Lucidchart integreert goed met documentatietools maar mist de uitgebreide integraties die ClickUp biedt voor volledig projectmanagement.

5. Prijzen

Het laatste deel: hoe zal ClickUp of Lucidchart uw bedrijfsresultaten vormen?

ClickUp prijsabonnementen

Free Forever-abonnement: Functie-rijk gratis abonnement, ideaal voor persoonlijk gebruik

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

Lucidchart prijsabonnementen

Gratis

Individueel: $9/maand per gebruiker

Teams: $10/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Welke tool wint de prijs? Lucidchart biedt robuuste diagrammen, maar dat is het eigenlijk. Je betaalt voor die ene functie. ClickUp, aan de andere kant, biedt diagrammen plus uitgebreid projectmanagement, taken bijhouden en samenwerken-alles binnen één abonnement.

🌻 Praktijkvoorbeeld: RevPartners verlaagde de kosten met 50% door drie andere software te vervangen door ClickUp's alles-in-één platform met meer functies en veiligheid, voor de helft van de kosten

ClickUp vs. Lucidchart op Reddit

We onderzochten Reddit om inzichten van gebruikers over ClickUp en Lucidchart te verzamelen. Beide platforms hebben hun voorstanders, waarbij de voorkeuren variëren op basis van individuele werkstromen en behoeften.

Een gebruiker van Reddit prees de uitgebreide functies van ClickUp en zei:

Ik ben dol op ClickUp! Ik heb veel tools gebruikt om mijn project workflows en wat al niet meer te beheren, maar niets voldeed zo goed aan mijn behoeften als ClickUp. Het heeft alles wat je nodig hebt (het is de alles app voor werk) en voldoet aan al je persoonlijke en professionele behoeften. Mijn favorieten zijn de sjablonen (wat is er niet leuk aan!) en Docs. Man oh man, wat vind ik het leuk om daar te formateren. Dus ja, ik raad je zeker aan om over te stappen op ClickUp.

Ik ben dol op ClickUp! Ik heb veel tools gebruikt om mijn project workflows en wat al niet meer te beheren, maar niets voldeed zo goed aan mijn behoeften als ClickUp. Het heeft alles wat je nodig hebt (het is de alles app voor werk) en voldoet aan al je persoonlijke en professionele behoeften. Mijn favorieten zijn de sjablonen (wat is er niet leuk aan!) en Docs. Man oh man, wat vind ik het leuk om daar te formateren. Dus ja, ik raad je zeker aan om over te stappen op ClickUp.

Sommige gebruikers van de site denken echter dat ClickUp nog beter kan. Eén gebruiker vermeldde:

ClickUp is een geweldig product. Per saldo heeft het de beste functies van alle gebruikelijke verdachten (bijv. Asana, Asana, Monday, enz.). Helaas moet er nog gewerkt worden aan toestemming en chatten, maar ik geloof dat ClickUp hier aan werkt (of ze zijn in ieder geval gek als ze dat niet doen).

ClickUp is een geweldig product. Per saldo heeft het de beste functies van alle gebruikelijke verdachten (bijv. Asana, Asana, Monday, enz.). Helaas moet er nog gewerkt worden aan toestemming en chatten, maar ik geloof dat ClickUp hier aan werkt (of ze zijn in ieder geval gek als ze dat niet doen).

Aan de andere kant wordt Lucidchart geprezen voor zijn intuïtieve ontwerpmogelijkheden. Een gebruiker deelde:

Ik ben zelf fan van Lucid Chart. Het heeft me echt geholpen om bij te dragen aan een aantal overwinningen doordat ik in staat was om dingen in een oogwenk te schetsen en een beeld te schetsen dat de client begrijpt. Lucid is voor mij altijd sneller geweest dan Visio of PowerPoint.

Ik ben zelf fan van Lucid Chart. Het heeft me echt geholpen om bij te dragen aan een aantal overwinningen doordat ik in staat was om dingen in een oogwenk te schetsen en een beeld te schetsen dat de client begrijpt. Lucid is voor mij altijd sneller geweest dan Visio of PowerPoint.

Toch vinden sommige gebruikers de prijs van Lucidchart een punt van zorg. Eén gebruiker aantekende:

Ik gebruik lucidchart al jaren voor het maken van stroomdiagrammen en diagrammen, maar ik wil graag overstappen op iets open-source/zelf-hosted omdat A. het $100 per jaar kost, B. ik geen idee heb hoe privé het eigenlijk is, en C. ze nu mijn facturering hebben verknoeid en me twee keer te veel in rekening hebben gebracht (moest de eerste keer terugbetalen). Het zou ideaal zijn als ik het op een server zou kunnen hosten en het dan via een browser zou kunnen gebruiken, maar zelfs een lokale app zou goed zijn, zolang het Windows en Linux ondersteunt.

Ik gebruik lucidchart al jaren voor het maken van stroomdiagrammen en diagrammen, maar ik wil graag overstappen op iets open-source/zelf-hosted omdat A. het $100 per jaar kost, B. ik geen idee heb hoe privé het eigenlijk is, en C. ze nu mijn facturering hebben verknoeid en me twee keer te veel in rekening hebben gebracht (moest de eerste keer terugbetalen). Het zou ideaal zijn als ik het op een server zou kunnen hosten en het dan via een browser zou kunnen gebruiken, maar zelfs een lokale app zou goed zijn, zolang het Windows en Linux ondersteunt.

Wie is de ultieme kampioen in diagrammen - ClickUp of Lucidchart?

Zowel ClickUp als Lucidchart bieden krachtige functies voor diagrammen en visualisatie, maar als het op algemene functionaliteit aankomt, spant ClickUp de kroon.

Lucidchart blinkt uit in het maken van diagrammen en stroomdiagrammen. De intuïtieve drag-and-drop interface maakt het visualiseren van processen eenvoudig. Lucidchart blijft echter een standalone tool waarvoor integraties nodig zijn om verbinding te maken met andere platformen voor projectmanagement.

ClickUp combineert diagrammen maken met effectief projectmanagement, zodat teams projecten kunnen plannen, bijhouden en uitvoeren - alles op één plek. Met Whiteboards, mindmaps en automatisering op basis van AI kunt u met ClickUp brainstormen, workflows organiseren en ideeën omzetten in actie.

Voor teams die meer willen dan alleen diagrammen, is ClickUp de duidelijke winnaar. 🏆

