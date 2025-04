Top 10 SWOT-analysegeneratoren om uit te proberen in 2025

Een nieuw product lanceren, bestaande producten innoveren of uitbreiden naar nieuwe markten zijn cruciale beslissingen die het traject van uw bedrijf vorm kunnen geven. Voor nieuwe ondernemers voelen deze keuzes vaak als stappen op onbekend terrein - en terecht.

wist u dat? Studies tonen aan dat tot 90% van de startups vaak mislukken door slechte strategische abonnementen en een slechte afstemming op de marktvraag. 😮‍💨

Een beproefde manier om dergelijke risico's te beperken is het uitvoeren van een SWOT-analyse. Dit raamwerk voor strategische abonnementen - dat zich richt op sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen - helpt ondernemers bij het identificeren van de interne en externe factoren die van invloed zijn op hun succes.

Maar laten we eerlijk zijn: een SWOT-analyse kan lastig zijn zonder de juiste hulpmiddelen of ervaring.

Daarom hebben we de beste SWOT analyse generatoren op een rijtje gezet om het proces te vereenvoudigen. Tools zoals ClickUp maken het u gemakkelijk met ingebouwde AI, dashboards en aanpasbare sjablonen, waardoor strategische planning iets wordt waar u echt iets mee kunt.

Lees verder voor meer informatie. 📖

⏰ 60-seconden samenvatting Hier zijn de 10 beste SWOT-analyse generatoren voor het creëren van strategische bedrijfsinzichten:

Feedough : Het beste voor het genereren van beginnersvriendelijke SWOT-analyses

MyMap. AI : Het beste voor het maken van gedetailleerde en visueel aantrekkelijke SWOT-diagrammen op basis van AI

Canva : Het beste voor het ontwerpen van aangepaste SWOT-grafieken met sjablonen en grafieken

Krachtig : Het beste voor gezamenlijke SWOT-brainstormsessies met teams op afstand

Voilà : Het beste voor het omzetten van gegevens in interactieve SWOT-visualisaties

Lucidchart : Het beste voor het maken van professionele SWOT-diagrammen geïntegreerd met werkstroomtools

EdrawMax : Het beste voor het maken van geavanceerde SWOT-diagrammen met aanpasbare sjablonen

IvyPanda : Het beste voor het maken van academische SWOT-analyses

Upmetrics: Het beste voor het maken van SWOT grafieken voor startups en kleine bedrijven

Wat moet u zoeken in een SWOT-analyse generator?

Een effectieve SWOT-analysetool helpt je bij het beoordelen van vier sleutelgebiedensterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het biedt ook een visueel diagram, waardoor het gemakkelijker wordt om patronen te herkennen en te begrijpen wat uw bedrijf drijft of tegenhoudt.

Dit is wat je moet zoeken in een SWOT-analyse generator:

Gebruiksgemak: Gebruiksgemak: Kies een SWOT-analysetool met een intuïtieve, eenvoudig te navigeren interface en een minimale leercurve

Visuele elementen: Zoek naar hulpmiddelen die grafische elementen, plakbriefjes, afbeeldingen en bewerkbare sjablonen ondersteunen

Aanpasbaarheid: Zorg ervoor dat u met de tool lay-outs, categorieën en visuele elementen kunt aanpassen aan uw behoeften

Samenwerkingsmogelijkheden: Ontvang SWOT-makers waarmee u in realtime kunt samenwerken met uw teamleden

AI-assistentie: Kies voor een SWOT-analysemaker met AI om elke sterkte, zwakte, kans en bedreiging nauwkeurig te identificeren

De 10 beste SWOT-analyses om te gebruiken

Hier zijn de top 10 SWOT-analyse generatoren die uw strategische planning kunnen optimaliseren en u kunnen helpen weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen:

1. ClickUp (het beste voor het beheren van SWOT-analyses naast projectmanagement en Taken voor teams)

ClickUp is meer dan alleen een SWOT-tool: het is de alles-in-één app voor werk. De innovatieve AI-tools maken ook naadloos projectmanagement mogelijk en combineren strategische planning met uitvoering in één platform.

Laten we eens kijken naar enkele van de functies in detail:

SWOT-invoer automatiseren met ClickUp aangepaste velden

Automatiseer SWOT identificatie en categorisatie met ClickUp Aangepaste velden

Elke SWOT-analyse begint met het ophalen van gegevens, en daar helpen de aangepaste velden van ClickUp bij.

Met deze functie kunt u onmiddellijk gegevenspunten toevoegen aan elke Taak, document, resource, enz. en informatie categoriseren in sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. Het analyseert ze ook namens u om ervoor te zorgen dat er geen irrelevante gegevens in uw SWOT-analysediagram terechtkomen.

Stel meetbare doelen gekoppeld aan uw SWOT-inzichten

Met ClickUp Goals kunt u OKR's maken en instellen voor elk initiatief en uw SWOT-analyse gebruiken om hun prestaties bij te houden

Zodra uw SWOT-analyse is voltooid, gebruikt u ClickUp Goals om OKR's (doelstellingen en belangrijke resultaten) in te stellen en het succes ervan op de voet te volgen. Dankzij de uniforme interface kunt u al uw KPI's op één plaats beheren, van externe bedreigingen tot potentiële kansen.

Op deze manier:

Houdt je team op één lijn met meetbare doelen die direct gekoppeld zijn aan je SWOT-analyse

Biedt real-time voortgangsbewaking voor bruikbare inzichten en geïnformeerde besluitvorming

Integreert naadloos met Taken en Projecten om uitvoeringsstrategieën te stroomlijnen

Vergroot de verantwoordelijkheid met duidelijk eigendom en deadlines voor elke doelstelling

Houd uw voortgang visueel in de gaten met ClickUp Dashboards

Visualiseer sleutel inzichten in een oogopslag met ClickUp Dashboards, met behulp van aanpasbare weergaven die zijn afgestemd op de werkstroom van uw team

Zodra uw SWOT's er zijn en uw OKR's zijn ingesteld, is het tijd om uitgebreide inzichten te verkrijgen met behulp van ClickUp Dashboards.

Met een bereik van visueel aantrekkelijke grafieken en eenvoudig te begrijpen grafieken kunt u de prestaties van uw SWOT-analyse moeiteloos controleren. Kies uit meer dan 15 weergaveopties om uw ervaring aan te passen en ervoor te zorgen dat de gegevens worden gepresenteerd op een manier die het beste werkt voor uw team.

Zet ideeën om in strategie met ClickUp Whiteboards

Werk samen met uw team op ClickUp Whiteboards om inzichten om te zetten in bruikbare abonnementen

Nu al uw gegevens georganiseerd en toegankelijk zijn, kunt u ClickUp Whiteboards gebruiken om samen met uw team strategische abonnementen op te stellen. Het biedt een flexibele visuele ruimte om te brainstormen, ideeën te schetsen en uw strategie in realtime te verfijnen.

Naadloze integratie met ClickUp-taaken kan uw inzichten omzetten in werkbare lijsten met nog te doen taken. Deze integratie houdt iedereen op één lijn en zorgt ervoor dat de sleutel Taken op schema blijven, waardoor het gemakkelijker wordt om uw strategie effectief uit te voeren. Van het in kaart brengen van initiatieven tot het toewijzen van verantwoordelijkheden, de samenwerkingstools van ClickUp helpen u georganiseerd te blijven en sneller te werken.

*gebruik ClickUp Brain om uw SWOT-analyse te starten

SWOT-analyse met ClickUp Brain

Weet u niet zeker waar u moet beginnen met uw SWOT-analyse? ClickUp Brain kan u helpen om vast te raken.

In plaats van naar een lege pagina te staren, kunt u eenvoudige vragen stellen als: "Wat zijn de sterke punten van onze recente productlancering?" of "Zijn er risico's waar we rekening mee moeten houden voordat deze campagne live gaat?" ClickUp Brain put uit uw huidige werkruimte, zoals taken, documenten, opmerkingen en doelen, zodat de inzichten zijn gebaseerd op waar uw team al aan werkt.

Het is een geweldige manier om een frisse kijk te krijgen of om gaten op te vullen die u misschien over het hoofd hebt gezien. Of je nu een strategiesessie voorbereidt of gewoon ideeën onderzoekt, deze AI-gestuurde aanpak helpt je snel sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen te schetsen, zonder erover na te denken.

Zie het als een brainstormmaatje dat al op snelheid is.

📮 ClickUp Insight: 18% van onze respondenten wil AI gebruiken om hun leven te organiseren via kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Nog te doen, een AI moet in staat zijn om: De prioriteitsniveaus voor elke taak in een workflow begrijpen, de nodige stappen uitvoeren om taken aan te maken of aan te passen en geautomatiseerde workflows instellen. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen uitgewerkt. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om tot 5+ apps te consolideren met behulp van ons platform! Ervaar AI-gestuurde planning, waarbij taken en vergaderingen efficiënt kunnen worden toegewezen aan open slots in uw kalender op basis van prioriteitsniveaus. U kunt ook aangepaste regels voor automatisering instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg maar dag tegen druk werk!

Maak snel SWOT's met kant-en-klare sjablonen

Daarnaast biedt ClickUp een breed bereik aan gratis SWOT-analysesjablonen die helpen bij het stroomlijnen van het proces van het maken en organiseren van uw beoordelingen. Met deze gratis sjablonen voor SWOT-analyses kunt u eenvoudig uw sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen invoeren zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen.

Ontvang gratis sjabloon Maak uitgebreide persoonlijke en formele SWOT-analyseontwerpen vanuit het niets met het ClickUp Persoonlijke SWOT-analysesjabloon

ClickUp's persoonlijke SWOT-analysesjabloon stelt u in staat om de sterke punten van uw organisatie te verbeteren, kansen te benutten, zwakke punten aan te pakken en bedreigingen te verminderen.

Hiermee kunt u uw sterke en zwakke punten en uw kansen en bedreigingen beoordelen en de sleutelgebieden voor professionele groei verduidelijken. Met dit sjabloon kunt u uitvoerbare strategieën creëren om de voortgang naar uw doelen te versnellen.

Op deze manier:

Houdt u op de hoogte van uw sterke en zwakke punten

Waarschuwt u vooraf over bedreigingen en kansen

Versnelt uw persoonlijke ontwikkelingsproces

💡 Pro Tip: Op zoek naar een gemakkelijke en toegankelijke manier om uw analyse te starten zonder extra hulpmiddelen? Gebruik gratis SWOT-analysesjablonen in Google Documenten. Deze aanpasbare sjablonen kunnen naadloos worden gedeeld met je team voor gezamenlijke input.

ClickUp beste functies

Automatiseer terugkerende SWOT-updates en stroomlijn workflows met ClickUp Automatiseringen

Verzamel snel inzichten van belanghebbenden met ClickUp Formulieren en zet ze om in bruikbare items

Organiseer en bewaar al uw SWOT-analyseresultaten moeiteloos met ClickUp Docs

Werk in realtime samen met ClickUp Chat om SWOT-inzichten te bespreken en sneller afgestemde beslissingen te nemen

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers moeten misschien een beetje leren door het bereik van de tools en functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Gebruikers houden om verschillende redenen van ClickUp. Maar deze gebruiker houdt vooral van ClickUp omdat het zo uitgebreid is:

Onze ervaring met ClickUp is goed en productief. Het heeft ons geholpen beter aan onze projecten te werken door ons in staat te stellen al onze projectmiddelen samen te brengen en te consolideren. ClickUp verenigt ons ook door ons een uitstekende ruimte te geven om samen te werken aan onze gedeelde projecten.

Onze ervaring met ClickUp is goed en productief. Het heeft ons geholpen beter aan onze projecten te werken door ons in staat te stellen al onze projectmiddelen samen te brengen en te consolideren. ClickUp verenigt ons ook door ons een uitstekende ruimte te geven om samen te werken aan onze gedeelde projecten.

2. Feedough (Beste voor het genereren van beginnersvriendelijke SWOT-analyses)

via Feedough

Feedough is een populaire SWOT-analysetool die bekend staat om zijn professionele functies en beginnersvriendelijke interface. Ondanks zijn eenvoud stelt het gebruikers in staat om diepgaande analyses uit te voeren.

Beantwoord een paar sleutelvragen en Feedough levert specifieke en inzichtelijke informatie. Maar dat is nog niet alles - in tegenstelling tot de meeste tools die op de lijst worden vermeld, kun je Feedough ook gebruiken om een SWOT-analyse uit te voeren voor het beoordelen van persoonlijke sterke punten, projectkostenrisico's, enz.

Beste functies

Genereer SWOT-analyses op maat met eenvoudig te begrijpen sjablonen

Toegang tot realtime datagestuurde inzichten om de besluitvorming te verbeteren

SWOT-analyses opslaan en bijwerken voor doorlopend gebruik

Werk samen met teamleden en andere belanghebbenden door analyseresultaten te delen

Beperkingen

De tool biedt beperkte aanpassingsmogelijkheden, waardoor diepe personalisatie wordt beperkt

Er zijn geen geavanceerde functies om visueel aantrekkelijke SWOT's te maken

Feedough prijzen

Free Forever

Voldoende beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. MyMap. AI (het beste voor het maken van gedetailleerde en visueel aantrekkelijke SWOT-diagrammen op basis van AI)

Een andere gratis tool, MyMap.AI 's SWOT-analyse generator, is populair voor het maken van visuele SWOT-analyses.

Voer uw bedrijfsgegevens in, zoals de sleutel tot sterke punten, zwakke punten, potentiële risico's en kansen, en deze tool voor strategische planning genereert een gemakkelijk te interpreteren 2×2 matrix die de vier SWOT-elementen in een bruikbaar format weergeeft. Dit helpt bij het vroegtijdig identificeren van risico's.

MyMap. AI beste functies

Genereer professionele SWOT-analyses met AI-ondersteuning

Gebruik intuïtieve hulpmiddelen om content te bewerken en analyses gemakkelijk te verfijnen

Exporteer en deel analyseresultaten als PNG's of via URL

Gebruik zoekmogelijkheden op het web om relevante gegevens te verzamelen

MyMap. AI limieten

Beperkte aanpassingen beperken aanpassingen op maat

MyMap. AI-prijzen

Free Forever

MyMap. AI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Canva (het beste voor het ontwerpen van aangepaste SWOT-grafieken met sjablonen en afbeeldingen)

via Canva

Canva's intuïtieve ontwerpplatform maakt het eenvoudig om SWOT-diagrammen van hoge kwaliteit te maken.

Met de gebruiksvriendelijke interface kunt u gemakkelijk grafieken, grafieken, aantekeningen, stockfoto's en meer gebruiken om uw aangepaste SWOT-analyse te ontwerpen. Bovendien biedt Canva sjablonen en voorbeelden op maat om u snel op weg te helpen als u nog niet bekend bent met SWOT-analyses.

Beste functies van Canva

Maak SWOT-analyses met behulp van een groot bereik aan aanpasbare sjablonen

Exporteer ontwerpen in meerdere formaten, waaronder PDF, PNG en JPEG

Gebruik de drag-and-drop functie om het ontwerp eenvoudig aan te passen

Integreer met andere tools en platforms voor een naadloze workflow

Canva beperkingen

De AI-hulp is minimaal, waardoor het vermogen van de tool om gedetailleerde inzichten te verschaffen beperkt is

Toegang tot de sleutel geavanceerde functies is alleen beschikbaar via betaalde abonnementen

Canva prijzen

Free Forever

Canva Pro: $12. 99/maand

Canva Teams: $14. 99/maand per persoon

Canva Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva

G2: 4. 7/5 (4.300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (12.200+ beoordelingen)

Er zijn verschillende redenen waarom gebruikers Canva leuk vinden, maar deze gebruiker is uitsluitend onder de indruk van de eenvoud en het gebruiksgemak:

Wat ik zo leuk vind aan Canva is de eenvoud en veelzijdigheid. Het is zo gemakkelijk te gebruiken dat zelfs beginners het programma kunnen gebruiken en de bibliotheek met sjablonen, afbeeldingen en lettertypes is immens voor een overvloed aan projecten. Of je nu een ontwerp maakt voor een bedrijfspresentatie, een post voor sociale media of marketingmateriaal, Canva zorgt ervoor dat ontwerpen snel en normaal gaat, zonder dat grafisch ontwerp een gevorderde vaardigheid hoeft te zijn.

Wat ik zo leuk vind aan Canva is de eenvoud en veelzijdigheid. Het is zo gemakkelijk te gebruiken dat zelfs beginners het programma kunnen gebruiken en de bibliotheek met sjablonen, afbeeldingen en lettertypes is immens voor een overvloed aan projecten. Of je nu een ontwerp maakt voor een bedrijfspresentatie, een post voor sociale media of marketingmateriaal, Canva zorgt ervoor dat ontwerpen snel en normaal gaat, zonder dat grafisch ontwerp een behoorlijk gevorderde vaardigheid hoeft te zijn.

5. Creately (het beste voor gezamenlijke SWOT-brainstormsessies met teams op afstand)

via Creately

Creately's SWOT-analyse generator is professioneel en visueel ingesteld. De belangrijkste functie van de tool is echter de mogelijkheid tot samenwerking.

Met Creately kun je samen met je team SWOT-analysediagrammen maken en in realtime brainstormen over effectieve strategieën. Daarnaast kun je met Creately ook andere nuttige zakelijke analyses uitvoeren, zoals de SOAR-analyse, die zich richt op Sterke punten, Kansen, Ambities en Resultaten en een andere benadering van strategische planning biedt.

Beste functies

Maak SWOT-analyses met verschillende aanpasbare sjablonen

Toegang tot een uitgebreide bibliotheek van vormen, connectoren en ontwerpelementen

Integreer met populaire tools zoals Google Drive en Slack

Exporteer diagrammen in meerdere formaten, waaronder SVG, PDF en PNG

Beperkingen

De mobiele app biedt een beperkte functie

Gebruikers hebben een betaald abonnement nodig om de eersteklas functies voor het genereren van SWOT-diagrammen te ontgrendelen

Prijsbepaling

Persoonlijk: $8/maand

Teams: $8/maand per gebruiker

Business: $149/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (1.300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (200+ beoordelingen)

De aanpasbare sjablonen van Creately zijn een schot in de roos - neem het aan van deze gebruiker:

De interface van Creately is intuïtief, waardoor het maken van diagrammen en visuele content zelfs voor beginners gemakkelijk is. Ik hou van de vele sjablonen die Creately biedt, wat me veel tijd bespaart. Wat ik ook geweldig vind, is de integratie met verschillende tools.

De interface van Creately is intuïtief, waardoor het maken van diagrammen en visuele content zelfs voor beginners gemakkelijk is. Ik hou van de vele sjablonen die Creately biedt, wat me veel tijd bespaart. Wat ik ook geweldig vind, is de integratie met verschillende tools.

6. Voilà (Beste voor het omzetten van gegevens in interactieve SWOT-visualisaties)

via Voilà

Voilà is een gratis SWOT-analyse generator die uw gegevens snel omzet in krachtige inzichten! Voer de gegevens van uw bedrijf in, zoals sterke en zwakke punten, enz. en het genereert binnen enkele minuten een SWOT-analyse.

Je hebt ook de mogelijkheid om de taal en tonaliteit van de content te veranderen. Dit maakt het ideaal voor marketing teams.

Beste functies

Visuals aanpassen met een bereik aan ontwerpopties en thema's

Deel interactieve visuals eenvoudig via koppelingen of embedded codes

Samenwerken met leden van een team via gedeelde projecten

Integreer met verschillende databronnen voor naadloze import

Beperkingen

Beperkte offline functie belemmert bruikbaarheid in gebieden met weinig verbinding

De tool mist een uitgebreid bereik van SWOT-specifieke sjablonen

Prijzen

Free Forever

Premium: $8/maand

Ultiem: $24/maand

Beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip:Vraag je je af hoe je een SWOT-analyse uitvoert in projectmanagement? Hier volgen enkele tips: project doelen opsplitsen om sterke en zwakke punten te identificeren

📊 Gebruik datagestuurde inzichten om groeikansen te ontdekken

⚠️ Analyseer potentiële risico's en bedreigingen om u voor te bereiden op uitdagingen

samenwerken met uw team om strategieën te verfijnen en afstemming te garanderen

via Lucidchart

Op zoek naar apps die gespecialiseerd zijn in het maken van gedetailleerde grafieken voor SWOT-analyses? Lucidchart is je antwoord!

Deze online tool houdt rekening met externe en interne factoren om de sterke punten, zwakke punten, bedreigingen en kansen van uw bedrijf te visualiseren. Kies gewoon een kant-en-klaar SWOT-analyse voorbeeld/sjabloon en ga aan de slag.

Omdat Lucidchart ook zeer samenwerkingsgericht is, kunt u bovendien uw team uitnodigen voor het whiteboard en samen strategieën ontwikkelen.

Lucidchart beste functies

Gebruik gegevenskoppeling om diagrammen te verbinden met live databronnen

Krijg toegang tot geavanceerde functies zoals voorwaardelijke opmaak voor datagestuurde visuals

Gebruik de intuïtieve drag-and-drop editor om eenvoudig diagrammen aan te maken

Integreer met tools zoals Google Werkruimte en Microsoft Office

Lucidchart limieten

De steile leercurve van de tool kan een snelle toepassing door nieuwe gebruikers vertragen

Geavanceerde functies bevinden zich achter een betaalmuur

Lucidchart prijzen

Free Forever

Individueel: $9/maand

Teams: $10/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Lucidchart beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 5/5 (2.100+ beoordelingen)

Toen we de online beoordelingen van Lucidchart doornamen, merkten we dat veel gebruikers het vooral leuk vinden vanwege de veelzijdigheid - deze feedback getuigt daarvan:

Lucidchart is mijn favoriete software voor het maken van alle formulieren van procesdiagrammen - stroomdiagrammen, product mockups en dergelijke.

Lucidchart is mijn favoriete software voor het maken van alle formulieren van procesdiagrammen - stroomdiagrammen, product mockups en dergelijke.

8. EdrawMax (Beste voor het maken van geavanceerde SWOT-diagrammen met aanpasbare sjablonen)

via EdrawMax

EdrawMax onderscheidt zich door zijn AI-vermogen om gedetailleerde SWOT-analyses te genereren op basis van basisinput. Geef fundamentele details over de interne en externe factoren van uw bedrijfsomgeving en de AI voert de analyse uit en levert een uitgebreide SWOT-matrix.

Bovendien is de gegenereerde SWOT-analyse visueel aantrekkelijk, met diagrammen, grafieken en andere beeldende elementen, waardoor het gemakkelijk is om de bevindingen te interpreteren en effectief te presenteren.

EdrawMax beste functies

Krijg toegang tot een schone, gebruikersvriendelijke interface die geschikt is voor beginners

Maak SWOT-analyses met vooraf ontworpen sjablonen en symbolen

Gebruik meerdere bestandsformaten voor export, waaronder Word, Excel en PowerPoint

Integreer met tools zoals Dropbox, Google Drive en OneDrive

EdrawMax limieten

De tool mist functies voor real-time samenwerking

Geavanceerde functies zitten opgesloten achter een betaald abonnement

EdrawMax prijzen

Abonnementen: $45.99/jaar

Levenslang abonnement: $245/jaar

Lifetime Bundle Plan: $312/jaar

Voor Teams: $595/jaar

Voor Business: Aangepaste prijzen

Voor studenten: $99/jaar

Voor Onderwijzers: Aangepaste prijzen

EdrawMax beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (60+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (200+ beoordelingen)

EdrawMax wordt zeer bewonderd door gebruikers vanwege het gebruiksgemak en de uitgebreide bibliotheek met sjablonen. Deze recensie vat het nauwkeurig samen:

Gebruiksvriendelijke toepassing, met veel vormen en sjablonen om uit te kiezen. Zeer eenvoudig te installeren en bij te werken.

Gebruiksvriendelijke toepassing, met veel vormen en sjablonen om uit te kiezen. Zeer eenvoudig te installeren en bij te werken.

9. IvyPanda (Beste voor het maken van academische SWOT-analyses)

via IvyPanda

De volgende op de lijst is IvyPanda. Het platform is vooral een hub voor studenten, maar biedt ook een gratis tool voor SWOT-projectanalyse.

Deze tool maakt een objectieve analyse en evaluatie van je business mogelijk, waarbij alle interne en externe factoren aan bod komen. Het is gebruiksvriendelijk, intuïtief en aanpasbaar, zodat je lay-outs, kleuren en meer kunt aanpassen. Je kunt je analyse ook exporteren in verschillende formaten, waaronder DOCX, PDF en PNG.

IvyPanda beste functies

Genereer SWOT-analyses met AI-tools

Gebruik geleide aanwijzingen voor een gestructureerde en grondige analyse

Bekijk relevante voorbeelden om gebruikers door het analyseproces te leiden

Verkrijg aanvullende academische hulpmiddelen zoals essay- en casestudiegenerators

IvyPanda limieten

Gebruikers kunnen SWOT-analyses niet personaliseren door limiet aan aanpassingsmogelijkheden

Het biedt geen integratie met externe tools, waardoor de functionaliteit voor bepaalde bedrijven limiet is

IvyPanda-prijzen

Free Forever

IvyPanda beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Upmetrics (Het beste voor het maken van SWOT-grafieken voor starters en kleine bedrijven)

via Upmetrics

Upmetrics is een populair hulpmiddel voor het genereren van SWOT-analyses, vooral als u sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen wilt identificeren terwijl u actiegerichte strategieën formuleert.

De eenvoudige maar uitgebreide structuur is geschikt voor kleine bedrijven en starters die op zoek zijn naar een diepgaande analyse van hun concurrenten.

Upmetrics beste functies

Werk in realtime samen met teamleden aan bedrijfsstrategie

Exporteer SWOT-diagrammen in verschillende formaten

Gebruik extra hulpmiddelen zoals financiële prognoses en instelling van doelen

Integreer SWOT-analyse naadloos in Business-abonnementen

Upmetrics limieten

Gebruikers hebben een betaald abonnement nodig om toegang te krijgen tot alle functies

Beperkte offline functie maakt het moeilijk om het onderweg te gebruiken

Upmetrics prijzen

Starter: $9/maand

Premium: $19/maand

Professioneel: $49/maand

Upmetrics beoordelingen en recensies

G2: 4. 8/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (60+ beoordelingen)

Upmetrics is vooral populair onder gebruikers vanwege de naadloze navigatie - deze recensie is er lovend over:

Eenvoudig en snel te navigeren en het eindresultaat is goed geformatteerd om met anderen te delen.

Eenvoudig en snel te navigeren en het eindresultaat is goed geformatteerd om met anderen te delen.

🧠 Let op: Als u AI-tools voor concurrentieanalyse gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de gegevens die u invoert nauwkeurig en up-to-date zijn om betrouwbare en bruikbare inzichten te krijgen. Bovendien is het essentieel om uw analyse regelmatig te herzien en te verfijnen, omdat de marktvoorwaarden en concurrentiestrategieën kunnen veranderen.

Maximaliseer de impact van elke SWOT-analyse en neem slimmere beslissingen met ClickUp!

Een goed uitgevoerde SWOT-analyse biedt inzichten van onschatbare waarde in de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van uw bedrijf. Met deze informatie kunt u proactieve beslissingen nemen en strategieën ontwikkelen om uitdagingen aan te pakken, van interne inefficiënties tot marktverschuivingen.

ClickUp maakt SWOT-analyses snel en eenvoudig. Of u nu interne sterke punten beoordeelt of externe bedreigingen opspoort, de AI-hulpmiddelen en aanpasbare sjablonen helpen u slimmer te werken en betere beslissingen te nemen.

Of u nu online een SWOT-analyse maakt, SWOT-analysepresentaties voorbereidt of brainstormt met uw team, ClickUp's alles-in-één platform voorziet u van alles wat u nodig hebt om van strategie tot uitvoering te komen.

Dus waarom wachten? Meld u aan bij ClickUp en ontdek vandaag nog de mogelijkheden voor slimmere strategieën en snellere groei! 📈