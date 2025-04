13 Beste Nozbe Alternatieven voor 2025

Nozbe staat al lang bekend om zijn intuïtieve ontwerp en afstemming op de GTD-methodologie (Getting Things Klaar), waardoor taakbeheer eenvoudig wordt voor individuen en teams.

Hoewel het een solide Taakbeheerder is, heb je soms meer nodig - betere samenwerking, geavanceerde automatisering of gewoon een nieuwe benadering van productiviteit. Aanpasbare velden om taken beter te beheren kunnen ook geen kwaad.

Het goede nieuws? Er zijn tal van krachtige alternatieven die je kunnen helpen georganiseerd te blijven, de efficiëntie te verhogen en je team te synchroniseren. Nog meer goed nieuws? In tegenstelling tot Nozbe bieden veel van deze tools gratis versies met een hoger aantal projecten en zetels voor succesvol projectmanagement.

Of je nu op zoek bent naar een teamtaakplanner met veel functies of een eenvoudige, mobiele tool voor taakbeheer, mijn team en ik hebben de beste Nozbe alternatieven voor je op een rijtje gezet. Laten we eens kijken!

60 seconden samenvatting Hier vind je een kort overzicht van de beste alternatieven voor Nozbe: : Het beste voor ClickUp: Het beste voor ClickUp-taak- en projectmanagement met AI

Trello: Het beste voor visueel projectmanagement met een eenvoudig drag-and-drop systeem

Todoist: Het beste voor het organiseren van persoonlijke en team taken

Microsoft Nog te doen: Het beste voor naadloos Taakbeheer in het Microsoft ecosysteem

nTask: Het beste voor Agile projectmanagement en samenwerking in teams

TickTick: Het beste voor persoonlijke productiviteit en het plannen van Taken

Basecamp: Het beste voor gecentraliseerde teamcommunicatie in realtime en verenigde dashboards voor projectorganisatie

Evernote: Het beste voor aantekeningen maken en informatiebeheer

Google Taken: Beste voor naadloze integratie met Google Werkruimte

Asana: Het beste voor teamsamenwerking en workflowbeheer

Notion: Het beste voor alles-in-één werkruimte en kennisbeheer

Dingen: Het beste voor persoonlijk Taakbeheer op Mac en iOS

Nog te doen: Beste voor eenvoudig platformonafhankelijk Taakbeheer

🧠 Leuk weetje: Het Zeigarnik Effect suggereert dat onafgemaakte Taken meer in onze hersenen blijven hangen dan voltooide. Daarom voelt het zo bevredigend om dingen van een lijst af te strepen - het geeft ons een afsluiting!

Wat moet je zoeken in Nozbe Alternatieven?

Stel je voor dat je leiding geeft aan een dynamisch team van freelancers die werken aan projecten voor meerdere clients. Je gebruikt Nozbe als software voor projectmanagement, maar naarmate je projecten complexer worden, realiseer je je dat je een tool nodig hebt met geavanceerde functies om je team georganiseerd te houden.

Lees hier hoe je Nozbe alternatieven kunt evalueren voor jouw veranderende bedrijfsprocessen:

Geavanceerd taakbeheer en samenwerking: Nozbe mist de mogelijkheid om taken te maken die automatisch de volgende stap in een workflow triggeren. Als dat belangrijk voor je is, kies dan voor platforms met afhankelijkheid van taken en automatisering die workflows op maat ondersteunen

Cross-platform toegankelijkheid: Zorg voor naadloze toegang op verschillende apparaten om taken te beheren zonder onderbreking, of je nu op kantoor bent of onderweg

Gebruiksvriendelijke interface: Kies voor intuïtieve tools die het schetsen van projecten vereenvoudigen en je helpen je taken bij te houden, zodat je minder hoeft te leren en je productiviteit toeneemt

Aanpassing en flexibiliteit: Selecteer software met aanpasbare sjablonen en velden voor taken die zich aanpassen aan unieke werkstromen en de efficiëntie verbeteren. Intelligente en gepersonaliseerde suggesties zijn de kers op de taart

Rapportage en analyse : Geeft de tool gedetailleerde inzichten in productiviteit, voortgang van taken en werklast? Kun je aangepaste rapporten genereren om prestaties en deadlines bij te houden? Dit zijn must-haves voor een robuuste tool voor taakbeheer

Integratiemogelijkheden: Zoek naar platforms die integreren met de essentiële tools die je gebruikt, zoals Google Agenda, om het beheer van taken en planningen te stroomlijnen

Prijzen en schaalbaarheid: Controleer of de tool een gratis abonnement heeft met voldoende functies, zodat je het kunt uitproberen voordat je het toewijst. Zijn de betaalde abonnementen kosteneffectief in vergelijking met Nozbe? Kan het meegroeien met je team als je behoeften groeien?

Door deze factoren in overweging te nemen, kun je meerdere agenda apps overboord gooien en een Nozbe alternatief vinden dat past bij jouw behoeften op het gebied van Taak- en Projectmanagement.

Wist je dat? Het opdelen van grotere taken in kleinere, beheersbare subtaken, bekend als task chunking, kan je focus verbeteren en overweldiging verminderen.

13 Beste Nozbe Alternatieven

Of je nu de communicatie op de werkplek wilt vereenvoudigen, zonder gedoe meerdere projecten wilt afhandelen of wilt voorkomen dat je bestaande workflow wordt verstoord, ik heb de 13 beste Nozbe alternatieven op een rijtje gezet. Ik hoop dat ze je helpen je taken efficiënt te beheren en je projecten vlot te laten verlopen.

1. ClickUp (het beste voor ClickUp-taak- en projectmanagement met AI)

Gratis aan de slag met ClickUp Plan, volg en beheer je werk met ClickUp

Hoeveel tools ik ook probeerde voor een efficiënte werkstroom, er ontbrak altijd iets, totdat ik overstapte op ClickUp, de alles app voor werk. Het brengt de volgende generatie AI-gestuurde automatisering, zoeken en flexibel Taakbeheer in één naadloze ruimte. Nu kan ik gemakkelijk complexe workflows afhandelen door mijn documenten, projecten en teamcommunicatie samen te beheren.

Bekijk de video om te leren hoe ClickUp AI de automatisering van taken vereenvoudigt.

Met ClickUp-taak kun je eenvoudig taken aanmaken, ze toewijzen aan leden van je team en vier verschillende prioriteiten instellen met vlaggen met prioriteit.

📮 ClickUp Insight: Denk je dat je takenlijst werkt? Denk er nog eens over na. Uit ons onderzoek blijkt dat 76% van de professionals hun eigen prioriteiten systeem gebruiken voor Taakbeheer. Recent onderzoek bevestigt echter dat 65% van de werknemers de neiging heeft om zich te concentreren op gemakkelijke taken in plaats van waardevolle taken zonder effectieve prioritering. ClickUp-taakprioriteiten verandert de manier waarop je complexe projecten visualiseert en aanpakt en markeert eenvoudig kritieke taken. Met ClickUp's AI-gestuurde workflows en aangepaste prioriteiten weet je altijd wat je eerst moet aanpakken.

Met aangepaste velden in ClickUp-taak kunt u taken aanpassen met specifieke gegevenspunten die relevant zijn voor uw projecten en details toevoegen zoals deadlines, toegewezen personen, fasen en andere informatie om de context te behouden.

Taken plannen is ook eenvoudig met de uitgebreide ClickUp-taak functie. Deel grote projecten op in beheersbare subtaken, koppel gerelateerde taken met afhankelijkheid en bewaak de voortgang met naadloos bijhouden in aangepaste dashboards.

Wijs taken toe aan je teams en beheer ze met de ClickUp-taak

ClickUp for Projectmanagement biedt een volledig pakket tools om zelfs de meest complexe workflows te verwerken.

Definieer projectdoelen met ClickUp Goals en stel mijlpalen in om succes te vieren. Stel start- en deadlines in met aangepaste projectmanagement kalenders en wijs specifieke blokken tijd toe om de productiviteit te verhogen. Visualiseer de voortgang met Kanban-borden, Gantt grafieken en tijdlijnen.

Deze structurering houdt mijn team georganiseerd, vereenvoudigt het beheer van deadlines en helpt ons om onze doelen niet alleen te bereiken, maar zelfs te overtreffen.

Houd de OKR's van je teams op één plek bij en zorg dat ze op één lijn zitten met ClickUp voor projectmanagement

Klaar om je werkstroom te stroomlijnen? Begin met het ClickUp-taakbeheersjabloon.

Het biedt kant-en-klare workflows voor het bijhouden van taken en het instellen van doelen, en zelfs een kalender voor projectplanning - perfect om tijd te besparen en georganiseerd te blijven.

Ontvang gratis sjabloon Maak je team efficiënt met het ClickUp-taakbeheersjabloon

ClickUp beste functies

Gebruik ClickUp-taak automatisering om terugkerende taken te automatiseren en herinneringen in te stellen om deadlines te halen

Schakel tussen de lijstweergave, Board View, Gantt View en Calendar View voor flexibel bijhouden van projecten met aangepaste ClickUp Views

Ontvang intelligente suggesties voor het beheren van je dag en verbeter de efficiëntie van je werkstroom met ClickUp Brain , ClickUp's eigen AI-assistent. Het genereert ook stand-ups en samenvattingen van taken, zodat je altijd op de hoogte bent van de voortgang

Houd factureerbare uren en teamproductiviteit direct bij binnen taken met de geïntegreerde ClickUp-taakregistratie functie

Co-creëer en bewerk documenten, deel realtime opmerkingen en feedback en blijf op één lijn met Live Collaboration in ClickUp

Verstuur chatberichten naar individuen of groepen zonder ClickUp te verlaten. Zet berichten om in uitvoerbare taken of koppel gesprekken aan bestaande taken voor een betere context

ClickUp beperkingen

Uitgebreide functies kunnen beginners overweldigen en een steile leercurve creëren

ClickUp aanpassen aan specifieke werkstromen kan de eerste keer tijdrovend zijn

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Ik was op zoek naar een platform voor projectmanagement en ik heb het beste gevonden. Het voelde meteen alsof ClickUp al onze problemen kon oplossen en out-of-the-box oplossingen kon creëren waar we op manieren van konden profiteren die ik me niet eens had kunnen voorstellen.

2. Trello (het beste voor visueel projectmanagement met een eenvoudig drag-and-drop systeem)

via Trello

Trello is geweldig voor het visueel organiseren van complexe projecten. Ik kan kaarten met taken slepen en neerzetten tussen kolommen zoals To-do, Doing en Klaar in real time, wat het bijhouden en communiceren van voortgang makkelijker maakt.

Trello helpt teams om deadlines te halen met deadlines, checklists en labels met kleurcodes die je aan elke kaart met taken kunt toevoegen.

Een voorsprong nodig? Met de sjablonen van Trello kun je snel en eenvoudig instellingen maken voor marketing, productlanceringen en persoonlijke projecten.

Trello beste functies

Gebruik Kanban-borden om het in kaart brengen van taken, het beheer van werkstromen en de samenwerking tussen teams te vereenvoudigen

Automatiseer routinetaken met aangepaste regels en triggers via Butler Automatiseringen

Breid de functie uit met integraties zoals Slack, Google Drive en meer Power-Ups

Wijs taken toe, voeg opmerkingen toe en voeg bestanden toe aan kaarten voor gezamenlijk taakbeheer

Beheer projecten overal vandaan met Trello's gebruiksvriendelijke mobiele app toegang

Trello beperkingen

Mist native tools voor tijdsregistratie en geavanceerde rapportage

Taken kunnen overweldigend worden

Toegang tot geavanceerde functies via Power-Ups kan de kosten aanzienlijk verhogen

Trello prijzen

Free Forever

Standaard : $6/maand per gebruiker

Premium : $12. 50/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Trello beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (13.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (23.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Trello?

Ik hou van de webgebaseerde synchronisatie in Nozbe, waardoor ik gemakkelijk vanaf elk apparaat mijn werkbladen kan openen en bijwerken.

3. Todoist (het beste voor het organiseren van persoonlijke en team taken)

via Todoist

Todoist is een betrouwbare metgezel wanneer je je gedachten moet opruimen en je moet concentreren op prioriteiten. Wanneer je samenwerkt aan projecten in teamverband, houdt het alles netjes georganiseerd op één plek.

Automatiseer routinetaken zoals wekelijkse rapporten of dagelijkse check-ins met terugkerende deadlines. Bovendien zorgen integraties met tools als Google Agenda en Slack ervoor dat je je taken en voortgangsupdates moeiteloos kunt synchroniseren tussen verschillende platforms.

Todoist beste functies

Taken direct vastleggen met natuurlijke taalinvoer

Organiseer taken op context, prioriteit of project met behulp van labels en filters

Gamify productiviteit met punten en streaks via het karma systeem

Geniet van cross-platform toegankelijkheid met apps voor web, mobiel en desktop

Todoist beperkingen

Niet ideaal voor complexe project workflows

Integratie met derden vereist voor tijdsregistratie

Mist geavanceerde samenwerkingstools voor grote teams

Todoist prijzen

Beginner: Free

Pro: $2. 50/gebruiker per maand

Business: $8/gebruiker per maand

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (800+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (2.000+ beoordelingen)

4. Nog te doen van Microsoft (het beste voor naadloos taakbeheer in het ecosysteem van Microsoft)

via Microsoft Nog te doen

Toen ik nog met Microsoft tools werkte, kwam Microsoft Nog te doen goed van pas als tool voor projectmanagement. De nauwe integratie met Outlook en Microsoft 365 maakte het beheren van Taken en E-mails naadloos.

Ik heb het gebruikt om gemarkeerde e-mails om te zetten in taken, deadlines in te stellen en projecten te organiseren voor dagelijkse focus. De slimme lijsten van de app categoriseren taken automatisch en met bijlagen bij bestanden kun je gerelateerde documenten binnen handbereik houden.

Microsoft Nog te doen beste functies

Taken synchroniseren met Outlook en Teams met Microsoft 365 Integratie

Concentreer je op dagelijkse prioriteiten met gepersonaliseerde lijsten met taken

Taken eenvoudig openen op het web, desktop en mobiel

Nog te doen beperkingen van Microsoft

In tegenstelling tot veel projectmanagement tools, mist het geavanceerde functies en automatiseringen

Vereist integraties voor tijdsregistratie

Microsoft Nog te doen prijzen

Gratis met het account van Microsoft

Inbegrepen bij een Microsoft 365 abonnement

Beoordelingen en reviews van Microsoft Nog te doen

G2: 4. 4/5 (80+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (3.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Microsoft Nog Te Doen?

Ik hou van Microsoft Nog Te Doen vanwege de naadloze integratie van functies voor taakbeheer en samenwerking, die mijn ontwerpworkflow moeiteloos verbeteren en een creatief tintje geven aan het organiseren van taken.

5. nTask (het beste voor Agile projectmanagement en samenwerking in teams)

via nTask

Het beheren van meerdere projecten met Agile workflows kan een uitdaging zijn, maar nTask maakt het makkelijker met speciale tools voor projectmanagement en projectplanning. Ik heb het gebruikt voor het stroomlijnen van teamcommunicatie en -opdrachten, het stellen van prioriteiten en het bijhouden van voortgang - alles in één gecentraliseerde werkruimte.

Stel relaties tussen taken in om de nauwkeurigheid van de werkstroom te garanderen en beheer de afhankelijkheid van taken terwijl je vergaderingen rechtstreeks in het platform plant, organiseert en documenteert.

de beste functies van nTask

Gebruik Kanban-borden en Gantt grafieken voor het gestroomlijnd bijhouden van projecten

Identificeer en beheer potentiële projectrisico's in realtime met behulp van risico- en probleembijhouden

Bewaak de voortgang van taken en beheer factureerbare uren zonder tijdsregistratie van derden

nTask limieten

Minder integraties met derde partijen vergeleken met concurrenten

Kan voor sommige gebruikers verouderd aanvoelen

Af en toe vertragingen en tragere prestaties op mobiele apparaten

prijzen van nTask

Premium: $4/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

beoordelingen en recensies van nTask

Capterra : 4. 2/5 (100+ beoordelingen)

G2: Niet genoeg beoordelingen

6. TickTick (het beste voor persoonlijke productiviteit en het plannen van taken)

via TickTick

Het in evenwicht brengen van persoonlijke doelen en dagelijkse taken kan overweldigend zijn, maar TickTick vereenvoudigt het met intuïtief taakbeheer en slimme planning. Het organiseert takenlijsten, stelt herinneringen in en beheert moeiteloos terugkerende taken.

Dankzij de kalenderintegratie kan ik taken naast gebeurtenissen visualiseren, wat handig is voor beter tijdbeheer. Aangepaste tags en prioriteitsniveaus helpen me bij het categoriseren en prioriteren van taken, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

TickTick beste functies

Taken eenvoudig opnieuw plannen met intelligente suggesties met behulp van slimme planning

Blijf in de werkstroom met ingebouwde focustimers zoals de Pomodoro timer

Bouw positieve gewoonten op en houd voortgang bij met de gewoonte tracker

Taken synchroniseren met kalenders voor beter tijdbeheer

TickTick beperkingen

Mist ingebouwde tijdsregistratie voor taken

Het meest geschikt voor persoonlijk gebruik in plaats van samenwerking in teams

TickTick prijzen

Gratis

Premium: $35. 99/jaar

TickTick beoordelingen en reviews

G2: 4. 6/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (100+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over TickTick?

TickTick biedt web-functionaliteit en heeft een volledige set desktop- en mobiele apps, waardoor gebruikers flexibel taken kunnen beheren op verschillende apparaten.

7. Basecamp (het beste voor gecentraliseerde teamcommunicatie in realtime en overzichtelijke dashboards voor projectorganisatie)

via Basecamp

Het beheren van meerdere projecten met verspreide communicatie kan leiden tot verwarring en gemiste deadlines. Basecamp centraliseert de samenwerking tussen teams door Taakbeheer, realtime berichten en delen van bestanden te combineren in één uniforme werkruimte.

Met de takenlijsten van Basecamp wordt het toewijzen van taken, het instellen van deadlines en het bijhouden van de voortgang eenvoudiger. Ze zijn vooral handig om teams op afstand met elkaar in verbinding te houden en projecten vooruit te helpen zonder dat je ze voortdurend hoeft te controleren.

Basecamp beste functies

Organiseer en wijs taken met deadlines toe met behulp van Nog te doen lijsten

Centraliseer project discussies en updates met message boards

Communiceer via de ingebouwde kampvuurchat voor realtime team messaging

Bewaar en deel projectbestanden op één plek met de functie Docs en bestanden

Verzamel team updates zonder micromanagement, met automatische check-ins

Beperkingen van Basecamp

Minder aanpassingsmogelijkheden voor het bouwen van je eigen werkstromen

Kan duur zijn voor kleine teams die alleen basisfuncties voor taakbeheer nodig hebben

Prijzen Basecamp

Gratis

Meerprijs: $15/maand per gebruiker

Pro: $349/maand per organisatie

Beoordelingen en recensies van Basecamp

G2: 4. 1/5 (5.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (14.000+ beoordelingen)

8. Evernote (het beste voor aantekeningen maken en informatiebeheer)

via Evernote

Een balans vinden tussen het beheren van taken en het maken van gedetailleerde aantekeningen kan een uitdaging zijn, vooral voor complexe, collaboratieve projecten. Evernote vereenvoudigt dit door het samenvoegen van het maken van aantekeningen met een naadloze organisatie van taken.

Het is handig om ideeën vast te leggen, onderzoek te organiseren en dagelijkse Taken op één plek te plannen. Met ingebouwde to-do lijsten, deadlines en prioritering kan ik op schema blijven zonder van app te hoeven wisselen.

De beste functies van Evernote

Integreer taken in aantekeningen voor naadloos projectmanagement

Voeg bestanden toe, neem audio-aantekeningen op en Clip webpagina's

Toegang tot aantekeningen en taken op alle apparaten

Digitaliseer papieren documenten en kaarten met OCR

Evernote beperkingen

Het basis abonnement heeft opslagruimte en functie beperkingen

Niet ideaal voor projectmanagement op grote schaal

Gebruikers rapporteren vertragingen bij cross-device synchroniseren

Evernote prijzen

Gratis

Premium: $7.99 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2: 4. 4/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (8.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Evernote?

Evernote is handig omdat je je organisatie kunt aanpassen aan je behoeften en het soort werk dat je doet.

9. Google Taken (het beste voor naadloze integratie met Google Werkruimte)

via Google Taken

Ik grijp vaak terug naar Google Taken als ik een eenvoudige en intuïtieve manier nodig heb om persoonlijke taken rechtstreeks binnen mijn Google ecosysteem te beheren. Het integreert goed met Gmail en Google Agenda, waardoor het gemakkelijk is om e-mails om te zetten in taken en deadlines te beheren vanuit mijn inbox.

Deze verbinding stroomlijnt het dagelijkse Taakbeheer en houdt me georganiseerd. Het stelt me ook in staat om takenlijsten te maken, deadlines in te stellen en taken te organiseren met subtaken.

De beste functies van Google Taken

Zet e-mails om in taken en geef deadlines weer in je kalender

Verdeel grote taken in kleinere, beheersbare stappen met behulp van subtaken en lijsten

Taken onderweg beheren met de mobiele app Google Tasks

Geniet van het minimalistische ontwerp voor afleidingsvrij Taakbeheer

Google Taken limieten

Mist robuuste tools voor projectmanagement

Niet ideaal voor teamgebaseerd taakbeheer omdat het geen samenwerkingstools heeft

Beperkte aanpassingen voor het organiseren van complexe werkstromen

Prijzen van Google Taken

Gratis: Inbegrepen met een Google account

10. Asana (het beste voor samenwerking in teams en workflowbeheer)

via Asana

Asana is een goede keuze bij het beheren van meerdere projecten met cross-functionele teams. De intuïtieve interface en gestructureerde workflows vereenvoudigen het delegeren van taken, het bijhouden van projecten, samenwerking tussen teams en projectmanagement.

De aanpasbare werkstromen van Asana passen zich aan elke grootte van teams of complexiteit van projecten aan en houden iedereen op één lijn en verantwoordelijk.

De beste functies van Asana

Stel afhankelijkheid van taken in of taken die afhankelijk zijn van andere taken voor verbeterde efficiëntie

Kies tussen lijst-, bord-, tijdlijn- en kalenderweergaven voor een overzicht van je project

Automatiseer repetitieve taken om de efficiëntie te verbeteren

Integreer met tools die je elke dag gebruikt, zoals Slack, Google Drive en Zoom

Asana beperkingen

Mist een algemene opslagplaats voor bestanden voor elk project

De meeste geavanceerde functies voor projectmanagement zijn alleen beschikbaar op premium abonnementen

Overmatige notificaties kunnen afleiden

Asana prijzen

Gratis abonnement

Starter: $10. 99/maand per gebruiker

Geavanceerd: $24. 99/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4. 4/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (13.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Asana?

Ik gebruikte altijd papieren takenlijsten en Asana geeft me nog steeds de voldoening van het afvinken van voltooide taken, maar het is gestroomlijnder en efficiënter.

11. Notion (Beste voor alles-in-één werkruimte en kennisbeheer)

via Notion

Notion, het best bekend om zijn geneste pagina's, werd een van mijn favoriete oplossingen toen ik een ruimte nodig had om mijn project abonnementen en vergaderingen aantekeningen te organiseren (voordat ik verhuisde naar ClickUp). Dankzij de flexibiliteit kan ik aangepaste workflows, wiki's, Taak-databases en samenwerkingsdocumenten maken - allemaal op één plek.

Notion maakt het eenvoudig om te schakelen tussen persoonlijke aantekeningen en complexe projecten zonder dat je meerdere tools nodig hebt. Of je nu voortgang bijhoudt met Kanban-borden, tijdlijnen van projecten schetst of teamdocumenten deelt, Notion past zich naadloos aan je werkstroom aan.

De beste functies van Notion

Krijg toegang tot een bibliotheek met vooraf gemaakte sjablonen voor takenlijsten, projectmanagement en aantekeningen maken

Pas pagina's aan met een drag-and-drop interface en modulaire blokken content

Maak direct verbinding met tools als Slack, Google Drive en Trello

Deel pagina's, geef commentaar in realtime en werk moeiteloos samen

Notion beperkingen

De uitgebreide aanpassingsmogelijkheden kunnen nieuwe gebruikers overweldigen

Beperkte functie wanneer offline

Mist geavanceerde automatisering van de werkstroom in vergelijking met speciale tools

Notion prijzen

Gratis

Plus: $22/maand per gebruiker

Business: $28/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4. 7/5 (5.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (2.000+ beoordelingen)

12. Taken (het beste voor persoonlijk Taakbeheer op Mac en iOS)

via Dingen

Voor iemand die sterk ingebed is in het Apple ecosysteem, kan Things een uitstekende Taakmanager zijn om georganiseerd te blijven op de Mac, iPhone en iPad.

Het strakke, minimalistische ontwerp maakt het ongelooflijk intuïtief om ideeën vast te leggen, projecten te plannen en dagelijkse taken te beheren zonder je overweldigd te voelen. Ik vind het geweldig hoe naadloos het integreert met functies van Apple zoals Herinneringen en Kalender.

Dingen beste functies

Synchroniseer probleemloos met Mac, iPhone, iPad en Apple Watch

Taken met deadlines toevoegen met natuurlijke taalinvoer

Organiseer projecten in duidelijke stappen met koppen en checklists

Geef prioriteit aan je werk met de weergave Vandaag en Aankomende, met behulp van focusmodi

Beperkingen

Niet beschikbaar voor gebruikers van Windows of Android

Ontworpen voor persoonlijk projectmanagement, niet voor team projecten

Dingen prijzen

Mac: $49.99 (eenmalige aankoop)

iPhone & Apple Watch: $9. 99 (eenmalige aankoop)

iPad: $19. 99 (eenmalige aankoop)

Vision Pro: $29.99 (eenmalige aankoop)

Beoordelingen en recensies

Capterra: 4. 8/5 (100+ beoordelingen)

G2: Niet genoeg beoordelingen

13. Nog te doen (het beste voor eenvoudig platformonafhankelijk Taakbeheer)

Als je een eenvoudige Taakmanager zonder franje nodig hebt die op verschillende apparaten werkt, dan is Any.do de perfecte oplossing. De eenvoud maakt het perfect voor het beheren van dagelijkse Taken zonder te verzanden in complexe functies.

Ik kan je aanraden om je dag te beginnen met de functie Moment, waarbij je taken bekijkt en inplant om op schema te blijven. Any. Nog te doen synchroniseert soepel op mobiele, desktop en webplatforms, zodat je eenvoudig de voortgang van je taken kunt bijhouden vanaf welk apparaat je ook gebruikt.

Nog te doen beste functies

Geef prioriteit aan dagelijkse taken met een begeleide planning

Synchroniseren met iOS, Android, web en desktop

Stel dagelijkse, wekelijkse of aangepaste terugkerende herinneringen in om bovenop je taken te blijven

Voeg snel taken toe en maak meerdere herinneringen met behulp van spraakopdrachten

Nog te doen beperkingen

Mist robuuste mogelijkheden voor projectmanagement voor complexe workflows

Sommige essentiële functies zijn vergrendeld achter het premium abonnement

De functies voor teamsamenwerking zijn minimaal in vergelijking met andere tools

Nog te doen prijzen

Personal: Free

Premium: $7. 99/maand per gebruiker

Teams: $7. 99/gebruiker/maand per maand

Nog te doen beoordelingen en recensies

G2: 4. 2/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (100+ beoordelingen)

ClickUp - het beste Nozbe-alternatief dat je je kunt wensen

Van de visuele aantrekkingskracht van Trello tot de naadloze integratiemogelijkheden van Google Tasks, we hebben de 13 beste alternatieven voor Nozbe onderzocht, elk met unieke functies die aan verschillende behoeften voldoen.

Na grondig onderzoek en persoonlijke ervaring ben ik echter van mening dat ClickUp het beste alternatief is voor Nozbe. Dankzij de AI-mogelijkheden, functies voor samenwerking en aanpasbare opties is er een perfecte balans tussen eenvoud en kracht.

Als je op zoek bent naar een all-star systeem dat zich aanpast aan je workflows en de samenwerking tussen je teams verbetert, dan kan ik ClickUp van harte aanbevelen. Met zijn uitgebreide functies en gebruiksvriendelijke interface ben je goed uitgerust om elk project vol vertrouwen aan te pakken.

Wacht niet langer - meld je vandaag nog aan bij ClickUp!