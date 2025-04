Top 10 Orangescrum alternatieven voor projectmanagement in 2025

Elk team heeft zijn eigen manier om dingen Klaar te krijgen. Sommigen houden vast aan gestructureerde werkstromen, terwijl anderen ruimte nodig hebben om hun werk aan te passen.

Als Orangescrum een beetje limietgevoelig is, of als je op zoek bent naar een meer op maat gemaakte, kosteneffectieve oplossing, dan heb je nog genoeg opties.

Met open-source tools voor projectmanagement kun je je werkruimte vormgeven zoals jij dat wilt, of dat nu diepere aanpassingen, betere integraties of volledige controle over de installatie betekent.

Als dat klinkt als wat je nodig hebt, zijn hier Orangescrum alternatieven die de moeite waard zijn om te onderzoeken. 📝

60-seconden samenvatting Hier zijn onze aanbevelingen voor de beste alternatieven voor Orangescrum: ClickUp (Beste voor alles-in-één projectmanagement en samenwerken) (Beste voor alles-in-één projectmanagement en samenwerken)

OpenProject (Beste voor open-source projectmanagement)

Monday. com (Beste voor visueel projectmanagement)

Trello (het beste voor eenvoudige Kanban-werkstromen)

Asana (het beste voor automatisering van werkstromen)

Wrike (Beste voor Enterprise resource management)

Smartsheet (Het beste voor krachtige gebruikers van spreadsheets)

Notion (Beste voor gekoppelde documentatie)

Basecamp (het beste voor eenvoudige teamcoördinatie)

Wat moet je zoeken in Orangescrum Alternatieven?

De juiste tool moet workflows stroomlijnen, samenwerking verbeteren en schaalbaarheid ondersteunen.

Hier zijn de functies van projectmanagement software die prioriteit moeten krijgen:

Eenvoudig inwerkproces: Een intuïtieve interface zorgt ervoor dat teams de tool zonder uitgebreide training kunnen gebruiken

Flexibel projectmanagement: Aangepaste workflows, afhankelijkheid van taken en meerdere weergaven bieden teams de mogelijkheid om projecten op hun eigen manier te organiseren

Schaalbare functionaliteit: Een groeiend bedrijf heeft software nodig die zich aanpast aan toenemende werklasten, grotere teams en complexere processen

Naadloze samenwerking: Ingebouwde berichten, realtime updates en delen van bestanden houden teams op één lijn zonder afhankelijk te zijn van verspreide communicatietools

Robuuste integraties: Een tool die verbinding maakt met bestaande apps zoals Slack, Google Drive en CRM-platforms maakt een einde aan uitdagingen op het gebied van projectmanagement, zoals voortdurend van context wisselen

Tijdbesparende automatisering: Geautomatiseerde toewijzing van taken, status updates en terugkerende werkstromen voor onkostenbeheer elimineren repetitief handmatig werk en verbeteren de efficiëntie

Inzicht ClickUp: Teams besteden meer dan de helft van hun werkdag aan het schakelen tussen tools en het zoeken naar informatie, waardoor de communicatie versnipperd en inefficiënt is. Berichten verspreid over e-mails, chats en gesprekken vertragen de voortgang, creëren silo's en belemmeren innovatie. ClickUp brengt alles op één plek - taken, documenten, chats en doelen - zodat teams kunnen communiceren, samenwerken en georganiseerd blijven. Deze unieke voordelen van ClickUp zorgen voor een soepele werkstroom, zodat teams zich kunnen concentreren op de uitvoering zonder tijd te verspillen aan het zoeken naar wat ze nodig hebben.

De 10 beste Orangescrum alternatieven

Soms kan een ander platform voor projectmanagement het werk een georganiseerder en moeitelozer gevoel geven. Als je andere opties overweegt, zijn er genoeg goede alternatieven die een frisse manier bieden om te abonneren en samen te werken. Hier zijn er een paar die het ontdekken waard zijn. 👀

1. ClickUp (Beste voor alles-in-één projectmanagement en samenwerken)

Werk is vandaag de dag kapot. Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over losse tools die ons vertragen.

ClickUp lost dit op met de alles-in-één app voor werk, die projecten, kennis en chatten combineert op één plek - allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

De meeste tools voor projectmanagement houden op bij het bijhouden van taken. ClickUp's Project Management Solution gaat verder en creëert een volledig verbonden werkruimte waar teams projecten kunnen beheren, in realtime kunnen samenwerken en repetitief werk kunnen automatiseren.

ClickUp Brein

Project samenvattingen en updates automatiseren met ClickUp Brain

Het hart van deze ervaring is ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent die verspreide informatie omzet in onmiddellijke inzichten. Project updates bijhouden, vragen beantwoorden en repetitief werk automatiseren gebeurt in enkele seconden.

Stel dat een productontwikkelingsteam een softwarerelease beheert. ClickUp Brain scant taken, opmerkingen en documenten om een gestructureerde update te genereren waarin voltooide functies, nog goed te keuren functies en komende deadlines worden benadrukt. Stakeholders krijgen een duidelijke momentopname van de voortgang zonder te hoeven wachten op een vergadering.

Krijg direct antwoorden vanuit uw hele werkruimte met ClickUp Brain

Een projectmanager die een verzoek van een client bekijkt, moet misschien controleren of soortgelijke feedback al eerder is behandeld. ClickUp Brain doorzoekt de hele werkruimte, inclusief chatten, taken uit het verleden en gedeelde bestanden, om relevante discussies tevoorschijn te halen. Geen heen-en-weer gepraat, geen verspilde tijd.

ClickUp chatten

Houd discussies verbonden met ClickUp Chat

ClickUp Chat brengt gesprekken naar de werkruimte en houdt communicatie en Taken op één plek. Elke ruimte, map en lijst heeft zijn eigen chatten, zodat het werk georganiseerd blijft.

Gemiste updates zijn ook geen probleem. AI-powered Catch Me Up vat de sleutel gesprekken samen, zodat een team lid dat terugkeert van vakantie belangrijke beslissingen in een oogopslag kan zien. Dit maakt ClickUp anders dan andere Orangescrum alternatieven.

Naast naadloze communicatie is het efficiënt organiseren van werk net zo belangrijk. ClickUp-taaken helpen teams om bovenop projecten te blijven zitten met prioriteiten, afhankelijkheid en aangepaste statussen die zich aanpassen aan elke werkstroom.

ClickUp Weergaven

Maar het bijhouden van Taken is slechts de helft van de strijd - het juiste perspectief maakt het verschil. Met ClickUp Views kunnen teams schakelen tussen Lijst, Board, Gantt en Kalender, zodat ze altijd de duidelijkste weergave van hun werk hebben.

Projecten efficiënt laten verlopen betekent vaak dat er moet worden bezuinigd op repetitief werk, en dat is waar ClickUp Automation om de hoek komt kijken.

Routine-updates, statuswijzigingen en notificaties gebeuren automatisch, zodat teams zich kunnen concentreren op taken die hun aandacht nodig hebben.

Stel dat een marketingteam content goedkeurt. Wanneer een schrijver een concept indient, wijst automatisering de beoordeling onmiddellijk toe aan een editor, verplaatst de taak naar 'In beoordeling' en stelt de juiste persoon op de hoogte. Zodra de editor het goedkeurt, werkt het systeem de status bij, waarschuwt het publicatieteam en plant de content.

ClickUp Projectmanagement sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Snel gestructureerde workflows instellen met het sjabloon voor projectmanagement van ClickUp

Voor teams die de overstap van Orangescrum maken, biedt het ClickUp Projectmanagement sjabloon een gestructureerd startpunt. Het heeft functies die kunnen worden aangepast aan verschillende industrieën, waardoor teams sneller aan de slag kunnen dan met ClickUp alternatieven.

ClickUp beste functies

Stel uw workflow in op maat: Bouw realtime Bouw realtime ClickUp Dashboards om de voortgang van projecten, de werklast van teams en sleutelgegevens bij te houden - alles op één plek

Creëer en werk naadloos samen: Zet aantekeningen, wiki's en projectplannen om in georganiseerde Zet aantekeningen, wiki's en projectplannen om in georganiseerde ClickUp-taakdocumenten die direct gekoppeld zijn aan Taken

Ideeën visualiseren en in kaart brengen: Gebruik Gebruik de ClickUp Whiteboards om te brainstormen, workflows te schetsen en concepten om te zetten in uitvoerbare Taken

Tijd moeiteloos bijhouden: Log uren handmatig in of start een timer direct vanuit elke Taak met Log uren handmatig in of start een timer direct vanuit elke Taak met ClickUp-tijdregistratie om op schema te blijven

Verbind uw favoriete tools: Integreer ClickUp met de apps die u dagelijks gebruikt, zodat werkstromen soepel verlopen en u minder vaak van context hoeft te wisselen

ClickUp beperkingen

ClickUp's brede bereik aan functies kan tijd kosten om volledig te verkennen en te adopteren

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Het woord 'project' komt van de Latijnse term projectum, wat 'iets dat naar voren wordt gegooid' betekent. het werd oorspronkelijk gebruikt om strategische militaire abonnementen te beschrijven.

2. OpenProject (Beste voor open source projectmanagement)

via OpenProject

OpenProject biedt een uitgebreide ervaring op het gebied van projectmanagement met behoud van zijn open-source karakter. Dit platform ondersteunt agile methodologieën door middel van Scrum- en Kanban-borden, tijdlijnweergaven voor planning en robuuste documentatiemogelijkheden.

Teams waarderen de transparante prijsstructuur, self-hosting opties en actieve community-ontwikkeling. OpenProject blinkt uit in complexe projecten met ingebouwde tools voor tijdsregistratie, rapportage van kosten en beheer van vergaderingen die voldoen aan de eisen van de onderneming zonder het prijskaartje van de onderneming.

OpenProject beste functies

Creëer aangepaste werkstromen die exact overeenkomen met je bedrijfsprocessen en pas ze aan naarmate je team zich ontwikkelt

Houd tijd direct bij ten opzichte van taken en genereer gedetailleerde rapportages voor nauwkeurige facturering en toewijzing van middelen

Zelf hosten op uw eigen servers voor voltooien eigendom en naleving van strenge eisen voor veiligheid van gegevens

Configureer gedetailleerde toestemmingen voor gebruikers om toegangsniveaus in teams te beheren en de veiligheid van informatie te handhaven

Integreer met tal van toepassingen van derden via REST API om een verbonden ecosysteem voor werkstromen te bouwen

OpenProject limieten

De interface ziet er gedateerd uit vergeleken met moderne alternatieven

Beperkte mobiele functionaliteit

Sommige gebruikers rapporteren problemen met de prestaties bij grotere projecten

OpenProject prijzen

Community: Gratis

Basis: $7. 25/maand per gebruiker

Professioneel: $13. 50/maand per gebruiker

Premium: $19. 50/maand per gebruiker

OpenProject beoordelingen en recensies

G2: 3. 8/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (170+ beoordelingen)

🔍 Wist je dat? De wereldwijde markt voor projectmanagement software zal van 2023 tot 2030 naar verwachting groeien met een CAGR van 15,7%.

3. Monday. com (Beste voor visueel projectmanagement)

Monday. com verandert projectmanagement in een visuele ervaring met zijn kleurrijke, aanpasbare interface. Het onderscheidt zich door intuïtieve borden die zich aanpassen aan vrijwel elke workflow, waardoor projecten met veel gegevens meteen begrijpelijk worden.

Teams die overstappen van Orangescrum waarderen Monday. com's drag-and-drop eenvoud en hoe het projectgegevens toegankelijker maakt voor iedereen, niet alleen projectmanagers. Het visuele karakter betekent dat je minder tijd kwijt bent aan het uitleggen van de status en meer tijd hebt om voortgang te boeken.

Monday. com beste functies

Automatiseer routinetaken met no-code automatiseringen die triggeren op basis van statuswijzigingen, datums of andere voorwaarden

Visualiseer tijdlijnen van projecten via meerdere weergaven zoals Gantt grafieken, kalenders en Kanban-borden

Verbinding maken met meer dan 200 externe tools en diensten om een gecentraliseerde workflow hub voor al uw bedrijfsprocessen te onderhouden

Maak aangepaste dashboards die realtime statistieken verzamelen over meerdere projecten voor directe zichtbaarheid van de algehele prestaties

Monday. com limieten

De interface kan onoverzichtelijk worden met te veel borden

Voor sommige automatiseringen zijn hogere abonnementen nodig

Er is een leercurve nodig voor complexe aanpassingen

Monday. com prijzen

Free (beperkt tot twee gebruikers)

Basis: $12/maand per gebruiker

Standaard: $14/maand per gebruiker

Pro: $24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (12.870+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (5.385+ beoordelingen)

🔍 Wist je dat? Enkele van de beroemdste figuren uit de geschiedenis waren in zekere zin projectmanagers. Leonardo da Vinci leidde complexe artistieke en technische projecten, terwijl Thomas Edison toezicht hield op teams van uitvinders die werkten aan baanbrekende innovaties.

4. Trello (het beste voor eenvoudige Kanban-werkstromen)

via Atlassian

Je zult Trello's eenvoudige benadering van projectmanagement met een intuïtieve, op kaarten gebaseerde interface zeker waarderen.

Deze tool blinkt uit in het visualiseren van de voortgang van het werk door middel van aanpasbare borden waarop kaarten over kolommen bewegen die verschillende fasen voorstellen. Je kunt bestanden bijvoegen, checklists toevoegen, deadlines instellen en teamleden rechtstreeks aan kaarten toewijzen. Trello blinkt uit door zijn eenvoud, maar biedt ook verrassende diepgang met Power-Ups die de functie uitbreiden zonder de interface ingewikkelder te maken.

Trello beste functies

Maak aanpasbare borden met labels met kleurcodes die helpen bij het categoriseren en prioriteren van werkitems in een oogopslag

Voeg automatisering toe via Butler om kaarten automatisch te verplaatsen, leden toe te wijzen of deadlines in te stellen op basis van door jou gedefinieerde triggers

Ontwerp sjablonen voor kaarten met vooraf gedefinieerde checklists en velden om terugkerende taken in je team te standaardiseren

Krijg naadloos toegang tot uw borden op desktop en mobiele apparaten om projecten te beheren, ongeacht de locatie

Trello beperkingen

Beperkte rapportage en analysemogelijkheden

Het kan onhandelbaar worden voor complexe projecten in meerdere fasen

De basis versie mist geavanceerde functies voor werkstroom

Moeilijk om afhankelijkheid tussen taken te beheren

Prijzen voor Trello

Gratis

Standaard: $6/maand per gebruiker

Premium: $12. 50/maand per gebruiker

Enterprise: $17. 50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Trello beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (13.670+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (23.435+ beoordelingen)

Leuk weetje: Bij het voltooien van een taak komt dopamine vrij, een chemische stof die de motivatie en productiviteit stimuleert. Daarom geeft het zo'n voldoening om een item op een takenlijst af te werken.

5. Asana (het beste voor automatisering van werkstromen)

via Asana

Asana brengt orde in de chaos van teams met no-nonsense taakbeheer. Dit platform blinkt uit in het opdelen van complexe projecten in beheersbare stukken met afhankelijkheid, subtaken en aangepaste velden.

U kunt werk visualiseren in meerdere weergaven, waaronder lijsten, borden, tijdlijnen en kalenders. Asana heeft robuuste automatisering functies die repetitief werk elimineren en handmatige updates verminderen. Het behoudt een schone interface terwijl het diepgang biedt voor teams die complexe werkstromen over afdelingen heen moeten coördineren.

Asana beste functies

Bouw aangepaste werkstromen met regels die automatisch taken toewijzen, de status wijzigen en teamleden op de hoogte stellen op basis van triggers

Visualiseer afhankelijkheid van projecten en tijdlijnen met de tijdlijn weergave in Gantt-stijl om potentiële knelpunten te identificeren

Maak formulieren waarmee verzenden direct wordt omgezet in uitvoerbare taken die aan de juiste leden van het team worden toegewezen

Ontwerp aangepaste velden en sjablonen die het verzamelen van informatie standaardiseren voor al uw projecten

Houd doelen en doelstellingen bij die direct gekoppeld zijn aan bijdragende taken om op één lijn te blijven met strategische prioriteiten

Beperkingen van Asana

De gratis versie limiet de grootte van een team tot 10 leden

Sommige gebruikers rapporteren overbelasting door notificaties

Per Taak kan slechts één persoon worden toegewezen, wat de samenwerking beperkt

Integratie met derden vereist voor het bijhouden van tijd

Prijzen voor Asana

Persoonlijk: Free

Starter: $13. 49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $30. 49/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Asana

G2: 4. 4/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (12.000+ beoordelingen)

🔍 Wist u dat? Volgens onderzoek is 61% van de projectmanagers van mening dat hun Projectmanagement Office (PMO) succesvol is in het stimuleren van projectresultaten en organisatorische efficiëntie.

6. Wrike (Beste voor Enterprise resource management)

via Wrike

Wrike brengt structuur in snel bewegende projecten met een gestroomlijnde lay-out met drie ruitjes die portfolio's, projecten en taken binnen handbereik houdt. Teams kunnen werkstromen aanpassen met aanvraagformulieren, goedkeuringsstappen en geautomatiseerde updates die handmatig werk verminderen.

Realtime weergaven van werklast maken resourceplanning eenvoudig, zodat niemand overbelast raakt en deadlines op schema blijven. En met de veiligheid op enterprise-niveau blijven gegevens vergrendeld zonder dat de flexibiliteit van het team in het gedrang komt.

Wrike beste functies

Maak aangepaste formulieren die precies de informatie verzamelen die nodig is en automatisch werk routeren naar de juiste Teams

Visualiseer de werklast van teams over projecten heen met interactieve grafieken die helpen om resources in balans te brengen en een burn-out te voorkomen

Genereer aanpasbare rapportages met realtime gegevens die prestatiecijfers over meerdere projecten tegelijk bijhouden

Wrike beperkingen

De mogelijkheden voor tijdsregistratie en planning zijn beperkt

De tool kan traag laden, vooral bij het uploaden of downloaden van bestanden

Wrike reviews rapporteren dat de tool wordt aangeboden tegen een hogere prijs dan veel concurrenten

Wrike prijzen

Gratis

Teams: $10/maand per gebruiker

Business: $25/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4. 2/5 (3760+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (2.770+ beoordelingen)

🔍 Wist je dat? Projectmanagers maken vaak grapjes over de Wet van Murphy: 'Alles wat fout kan gaan, zal fout gaan. daarom is risicobeheer een cruciaal onderdeel van het werk.

7. Smartsheet (het beste voor krachtige gebruikers van spreadsheets)

via Smartsheet

Smartsheet gebruiken voor projectmanagement overbrugt de kloof tussen traditionele spreadsheets en moderne PM-platforms. Deze tool biedt een vertrouwde rasterinterface die evolueert met krachtige functies voor samenwerking, automatiseringsregels en visualiseringsopties.

Werkstromen verlopen soepeler dan ooit. Stel voorwaardelijke logica, goedkeuringspaden en geautomatiseerde waarschuwingen in, zodat alles zonder miljoenen follow-ups verloopt. Dashboards brengen alles samen en zetten eindeloze nummers om in bruikbare inzichten.

Beste functies van Smartsheet

Deel sheets met interne en externe belanghebbenden, stel toestemming in en houd wijzigingen bij met een gedetailleerde versiegeschiedenis

Maak geautomatiseerde goedkeuringsworkflows die documenten routeren naar belanghebbenden op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden

Maak cross-sheet rapportages die informatie van meerdere projecten verzamelen in uitgebreide dashboards voor leidinggevenden

Beperkingen van Smartsheet

Ondanks het spreadsheet-achtige uiterlijk heeft Smartsheet niet de mogelijkheid om meerdere tabbladen binnen één blad te hebben, wat de organisatie van gegevens beperkt

Sommige gebruikers vinden de functies van Smartsheet voor rapportage niet geschikt voor gegevensanalyse

Prijzen van Smartsheet

Gratis

Pro: $12/maand per gebruiker

Business: $24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Geavanceerd werkbeheer: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2: 4. 4/5 (19.080+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (3.420+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Het Zeigarnik Effect suggereert dat de hersenen onafgemaakte taken levendiger onthouden dan voltooide taken, waardoor onvoltooid werk in je hoofd blijft hangen en soms mentaal vermoeiend aanvoelt.

8. Notion (Beste voor verbonden documentatie)

via Notion

Notion combineert projectmanagement met robuuste documentatiemogelijkheden in een aanpasbare werkruimte. Het creëert verbindingen tussen je taken, aantekeningen, wiki's en databases zodat je gepersonaliseerde systemen kunt bouwen waarin informatie op een natuurlijke manier werkstroomt.

Het flexibele bloksysteem van de tool past zich aan vrijwel elke werkstroom aan met behoud van visuele eenvoud. Als je Notion met ClickUp vergelijkt, biedt ClickUp echter een completere werkruimte met ingebouwde automatisering en functies voor teamsamenwerking.

Beste functies van Notion

Maak onderling verbonden databases waarin projecten, taken, leden van het team en resources aan elkaar worden gekoppeld met krachtige filteropties

Ontwerp sjabloon pagina's met gestandaardiseerde structuren die zorgen voor consistentie tussen projecten en afdelingen

Verbind gerelateerde informatie door middel van backlinks en relaties die de context in uw hele werkruimte in stand houden

Content van andere tools direct in uw pagina's insluiten, inclusief bestanden, video's en interactieve elementen

Beperkingen van de bewegingsvrijheid

Het kan veel installatietijd vergen voor optimale workflows

De tool mist geavanceerde functies voor projectmanagement zoals Gantt grafieken

Instellingen voor toestemming zijn minder granulair dan gespecialiseerde tools

Notion prijzen

Gratis

Pluspunten: $12/maand per gebruiker

Business: $18/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion AI: $10/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (6.060+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (2.480+ beoordelingen)

9. Basecamp (het beste voor eenvoudige teamcoördinatie)

via Basecamp

Basecamp is een verfrissend andere benadering van projectmanagement met zijn all-inclusive prijzen en gestroomlijnde interface. Dit platform organiseert werk in afzonderlijke projecten met zes basistools: prikborden, to-dos, planningen, documenten, chatten en automatische check-ins.

Je kunt de versnippering van het gebruik van meerdere apps elimineren door communicatie en Taakbeheer te centraliseren. Het vergemakkelijkt duidelijke grenzen tussen projecten en zichtbaarheid tussen teams.

Basecamp beste functies

Plan automatische check-ins die teamupdates over specifieke onderwerpen verzamelen zonder dat er vergaderingen nodig zijn

Stel duidelijke grenzen aan het werk met notificaties voor kantooruren die de persoonlijke tijd van teamleden respecteren

Organiseer gesprekken in gerichte message boards die gesprekken contextueel en doorzoekbaar houden

Bewaar en versie alle projectdocumenten op een centrale locatie die toegankelijk is voor iedereen met de juiste toestemmingen

Basecamp limieten

Mist geavanceerde functies zoals Gantt grafieken of tijdsregistratie

Beoordelingen van Basecamp suggereren dat het in vergelijking met andere platforms aangepast kan worden

Geen ingebouwde rapportage of analysetools

Alles-of-niets-structuur voor toestemming

Basecamp prijzen

Gratis

Pluspunten: $15/maand per gebruiker

Pro Unlimited: $299/maand (jaarlijks gefactureerd)

Basecamp beoordelingen en reviews

G2: 4. 1/5 (5.320+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (14.480+ beoordelingen)

10. Jira (het beste voor agile ontwikkelteams)

via Atlassian

Jira levert gespecialiseerd projectmanagement voor softwareontwikkeling met zijn focus op agile methodologieën. Het blinkt uit in het bijhouden van problemen, bugs en functieverzoeken via aanpasbare workflows die passen bij de processen van je team.

Je kunt Sprints plannen, werk in voortgang visualiseren en gedetailleerde rapportages genereren over de snelheid van het team. Jira onderscheidt zich door zijn uitgebreide integratiemogelijkheden met ontwikkeltools en aanpasbaarheid aan verschillende agile frameworks.

Jira beste functies

Configureer aangepaste workflows die precies aansluiten op je ontwikkelproces met geautomatiseerde overgangen en validaties

Volg de voortgang van de ontwikkeling via interactieve borden die de status van het werk in sprints en releases visualiseren

Genereer snelheidsgrafieken en burndown rapportages die teams helpen de nauwkeurigheid van tijdsinschattingen te verbeteren

Creëer epics die gerelateerde verhalen en taken organiseren in grotere initiatieven die zijn afgestemd op strategische doelstellingen

Ontwerp aangepaste probleemtypen met specifieke velden die precies de informatie vastleggen die nodig is voor verschillende items van het werk

Jira limieten

Teams die sterk gericht zijn op testen vinden de eigen mogelijkheden van Jira misschien onvoldoende, waardoor integratie met speciale testtools nodig is

Kan overweldigend aanvoelen voor eenvoudig bijhouden van projecten als je Jira en ClickUp vergelijkt

Installatie en configuratie vereisen een aanzienlijke tijdsinvestering

Jira prijzen

Gratis

Standaard: $7.53/maand per gebruiker

Premium: $13. 53/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Jira beoordelingen en reviews

G2: 4. 3/5 (6.270+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (15.100+ beoordelingen)

🔍 Wist u dat? uit het State of Projectmanagement-rapport van Wellingtone blijkt dat 47% van de projecten meestal of altijd wordt geleid door professionele projectmanagers.

Kies ClickUp om resultaten te zien

Effectief projectmanagement vereist tools die passen bij de workflow van uw team, niet andersom.

Het juiste Orangescrum-alternatief stroomlijnt de samenwerking, verbetert de productiviteit en houdt Taken bij.

ClickUp gaat verder dan standaard projectmanagement door alles - taken, documenten, chatten en automatisering - te centraliseren in één platform met ClickUp-taak. Teams kunnen workflows aanpassen, integreren met hun favoriete tools en naadloos schalen.

Upgrade uw ervaring met projectmanagement. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅