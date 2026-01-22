25+ beste Chrome-extensies voor productiviteit in 2026

Uw Google Chrome-browser werkt de hele dag hard, maar weet u zeker dat u er optimaal gebruik van maakt? Technologie kan helpen om uw browser effectiever te maken en uw productiviteit te verhogen, met slechts enkele eenvoudige Chrome-extensies.

In deze blogpost hebben we de beste Chrome-extensies voor productiviteit op een rijtje gezet – extensies die meer doen dan alleen maar mooi staan op je werkbalk. Deze power-ups uit de Chrome Web Store helpen je sneller te denken, slimmer te werken en scherp te blijven, van je eerste tabblad tot je laatste.

Klaar om je productiviteit een boost te geven met handige Chrome-extensies? Laten we aan de slag gaan.

Waarom kiezen voor Chrome-extensies voor productiviteit?

Je browser is je tweede brein, maar zonder de juiste tools voor productiviteit kan het meer aanvoelen als een digitale rommelbak.

Google Chrome-extensies veranderen je dagelijkse browser in een gestroomlijnde werkruimte. Of je nu op afstand werkt, 's avonds laat studeert, een campagne beheert of code schrijft: extensies voor productiviteit elimineren frictie en maken dagelijkse werkstroomsoorten soepeler, sneller en minder versnipperd.

Dit is waarom toppers deze browserextensies gebruiken als tips voor productiviteit:

Maak orde in de chaos: Beheer uw tabbladen, aantekeningen en bladwijzers zonder chaos

Automatiseer repetitieve taken: bespaar tijd met slimme snelkoppelingen en bespaar tijd met slimme snelkoppelingen en tools voor browserautomatisering

Blijf gefocust: blokkeer afleidingen, stel doelen en ontwikkel betere gewoontes

Leg ideeën direct vast: Sla links op, knip artikelen uit, neem video's op en maak schermafbeeldingen van webpagina's en aantekeningen zonder van app te wisselen

Werk platformonafhankelijk: synchroniseer taken, kalenders en projecten tussen meerdere apps die je al gebruikt

Als je browser de plek is waar je werkt, zorgen deze Google Chrome-extensies ervoor dat het ook de plek is waar je productiviteit bloeit.

🧠 Leuk weetje: Google introduceerde Chrome in 2008 met een unieke twist: een stripboek van 38 pagina's, geïllustreerd door Scott McCloud. Deze creatieve aanpak gaf een gedetailleerd overzicht van de functies en architectuur van de browser, waardoor deze zich onderscheidde van de gebruikelijke softwarelanceringen.

De beste Chrome-extensies voor productiviteit in één oogopslag

Hier volgt een overzicht van de beste Chrome-extensies om je te helpen je werkstroom te stroomlijnen, gefocust te blijven en meer gedaan te krijgen zonder je browser te verlaten.

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Slim taak vastleggen tussen tabbladen Direct Taak aanmaken vanaf elke website, schermafbeeldingen, tijdsregistratie, aantekeningen maken, schermopnames, geïntegreerde AI Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen Grammarly Verbeteringen in realtime schrijven en duidelijkheid Grammatica-correcties, suggesties voor de toon en herschrijvingen door AI in Gmail, Docs en op sociale platforms Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand Momentum Focus en mindfulness op nieuwe tabbladen Vervang je nieuwe tabblad door een dagelijks doel, een inspirerende quote of een minimalistische lijst met taken Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 3,33 per maand Todoist Eenvoudig maar krachtig taakbeheer Taak aanmaken vanuit elk tabblad, invoer in natuurlijke taal, gedeelde projecten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per maand LastPass Veilig wachtwoordbeheer voor veiligheid Opgeslagen aanmeldingsgegevens en automatisch invullen, wachtwoordgeneratie, veiligheid bij delen en toegang Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 3/maand (jaarlijks gefactureerd) Loom Snelle, asynchrone video-communicatie Scherm- en spraakopnames, direct delen via gekoppelde links, AI-transcripties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 18 per maand Ghostery Advertentieblokkering en privé browsen Advertentie- en trackerblokkering, live trackerkkaart, snel en met hoge veiligheid browsen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 1,99 per maand OneTab Maak een einde aan de overdaad aan tabbladen Omzetting van tabbladen naar lijsten, ondersteuning voor tabbladgroepen, vermindering van de CPU-belasting Free Noisli Achtergrondgeluiden die je focus verbeteren Aangepaste soundtracks voor diepgaand werk. Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand Clockify Nauwkeurige tijdsregistratie Tijdsregistratie voor verschillende tools, projecttags en gedetailleerde tijdrapporten Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 6,99 per maand Forest Blijf gefocust met bewuste Pomodoro-blokken Focusmodus met timer, stimulansen voor het planten van bomen Geen gratis abonnement; betaald abonnement kost $ 3,99, eenmalig (alleen extensie) Scribe Stapsgewijze handleidingen automatisch genereren per stap Opname van muisklikken en toetsaanslagen, automatisch gegenereerde visuele tutorials Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 15 per maand Instapaper Overzichtelijke, afleidingsvrije leeswachtrijen Artikelen en video's opslaan met één klik, synchronisatie tussen apparaten, mappen, aantekeningen met markeringen en aantekeningen, offline of Kindle-toegang Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 5,99 per maand Google Woordenboek Snelle definities in de browser Directe pop-updefinities en uitspraak zonder de pagina te verlaten Free Speechify Elke tekst omzetten in audio met natuurlijk klinkende stemmen Tekst-naar-spraak-conversie, snelheidsregeling Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 11,58 per maand Google Keep Snel en flexibel aantekeningen maken Snel aantekeningen, checklists en links opslaan op verschillende apparaten, met labels, kleuren en herinneringen Free Win de dag Dagelijkse focus en het bijhouden van gewoontes Dagelijkse doelen stellen, gewoontes bijhouden, voortgangsupdates Free StayFocusd Digitale afleidingen blokkeren Tijdslimieten voor afleidende websites, Nuclear Mode om sites volledig te blokkeren Free Publer Planning van posts op sociale media Berichten inplannen en automatisch publiceren op verschillende platforms, AI-ondertitels Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand Shareaholic Content delen en bijhouden op sociale platforms URL-verkorting, delen op sociale media, bijhouden van contentprestaties Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8 per maand Evernote Web Clipper Webonderzoek opslaan en ordenen Webpagina's knippen, tekst markeren, notitieblokken, tags en opmerkingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10,83 per maand Click&Clean Veilig online surfen Met één klik cache, cookies en browsegegevens wissen, privacy scannen Free Hunter Geverifieerde zakelijke e-mailadressen vinden E-mail zoeken en valideren, contactlijst exporteren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 49 per maand Keyword Surfer On-page SEO-onderzoek Weergave van zoekwoordvolume en SEO-gegevens binnen Google-zoekpagina's. Free MozBar SEO-statistieken en concurrentieanalyse Controles van domein- en pagina-autoriteit, spamscore, optimalisatietips Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 49 per maand Surfer SEO Contentoptimalisatie en SERP-gegevens Zoekwoordgegevens, suggesties voor structuur en content, optimalisatietips Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 99 per maand

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, door onderzoek onderbouwd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

🧠 Leuk weetje: Het offline dinosaurus-spel van Chrome is beroemd geworden op internet – en dat was eigenlijk niet eens de bedoeling. De 'Dino Runner', toegevoegd in 2014, verschijnt wanneer je browser geen verbinding kan maken met het internet. Druk gewoon op de spatiebalk om de T-Rex over cactussen en vogels in een woestijn te laten springen. Het spel heeft zelfs een eigen fanbase en mods voor het scorebord.

De beste Chrome-extensies voor productiviteit in 2025

Niet alle tools voor productiviteit zitten in aparte apps – sommige van de beste zitten al verborgen in je browser-balk.

De juiste Chrome-extensies besparen niet alleen tijd, ze verminderen ook mentale rommel. Van het beteugelen van een overdaad aan tabbladen tot het vastleggen van vluchtige ideeën: ze werken stilletjes door in de kleine momenten die uw werkstroom maken of breken.

Laten we eens kijken naar de populairste Chrome-extensies die bijdragen aan de productiviteit bij browsen.

1. ClickUp (Het beste voor slim taken vastleggen en productiviteit tussen tabbladen)

Probeer ClickUp nu Maak en voer schermafbeeldingen uit om eenvoudig duidelijk te maken wat je van je team verwacht bij bepaalde taken

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, is de upgrade voor productiviteit die je browser nog miste.

Met de Chrome-extensie maakt ClickUp surfen op het web bruikbaar. Scroll je door LinkedIn en zie je een geweldig idee? Sla het met één klik op als ClickUp-taak. Bekijk je een ontwerp? Maak een schermafbeelding, voeg aantekeningen toe en stuur feedback – zonder een nieuwe app te openen.

Lees je een artikel? Sla het dan op bij een Taak of noteer je inzichten in je Notepad. Het is snel, contextueel en gemaakt voor echt werk.

Maak direct taken aan door een standaardlocatie in te stellen en de huidige website met één klik vast te leggen — met behulp van de ClickUp Chrome-extensie

Wat de ClickUp Chrome-extensie zo bijzonder maakt, is hoe diep deze de verbinding tussen je browse-ervaring en je werkruimte versterkt. Alles wat je opslaat – taken, tijdregistraties, schermafbeeldingen – wordt naadloos synchroniseerd met je ClickUp-projecten.

Dat betekent geen verspreide aantekeningen of vergeten actiepunten. Je organiseert niet alleen je dag; je legt alles vast terwijl het gebeurt.

Gebruik de gratis Native tijdsregistratie in de ClickUp Chrome-extensie om bij te houden hoeveel tijd jij en anderen besteden aan specifieke taken

Handig voor marketeers die op zoek zijn naar ideeën, ontwikkelaars die bugs registreren of managers die heen en weer schakelen tussen Slack, Drive en dashboards.

En als het typen van een lange uitleg te veel werk lijkt, druk dan gewoon op 'opnemen' en maak in plaats daarvan een Clip – perfect voor asynchrone updates of feedback.

Voor wie online leeft, is de extensie van ClickUp niet zozeer een add-on als wel een partner in je werkstroom. Het is dan ook geen wonder dat het een van de best beoordeelde Chrome-extensies voor automatisering van taaken is.

📮 ClickUp Insight: Slecht presterende teams gebruiken 4 keer vaker meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams efficiënt blijven door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar wat dacht je ervan om één platform te gebruiken? Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp je taken, projecten, documenten, wiki's, chat en gesprekken samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt je in staat je te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

De beste functies van ClickUp

Maak taken aan vanaf elke website en voeg links, schermafbeeldingen of aantekeningen toe als bijlagen

Gebruik Notepad voor snelle ideeën, aantekeningen van vergaderingen of takenlijsten

Houd de tijd bij die je aan taken besteedt zonder van tool te wisselen

Maak aantekeningen op schermafbeeldingen en sla ze direct op bij een Taak

Neem clips op ter vervanging van vergaderingen of lange Slack-threads

Synchroniseer taken en tijdregistraties automatisch met je ClickUp-werkruimte

Limieten van ClickUp

Het kan overweldigend aanvoelen met zoveel functies in één pakket

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op G2 luidt als volgt:

Eenvoudige integratie met de Google Chrome-extensie, zodat je snel taken kunt aanmaken vanuit e-mails om later op te volgen. Een geweldige tool voor tijdmanagement, zowel persoonlijk als voor samenwerking binnen het bedrijf bij afdelingsoverschrijdende projecten. Het platform is gemakkelijk te leren gebruiken.

2. Grammarly (Het beste voor realtime verbeteringen in schrijfstijl en duidelijkheid)

via Grammarly

Als woorden deel uitmaken van je dagelijkse routine, is Grammarly de tool waarvan je niet wist dat je browser die nodig had. Het is gemaakt voor iedereen die online schrijft: marketeers die posts opstellen, studenten die aan opdrachten werken of oprichters die updates naar investeerders sturen.

Grammarly werkt onopvallend op de achtergrond in Gmail, LinkedIn, Google Documenten en vrijwel elk tekstveld op het web. Deze AI-Chrome-extensie staat er vooral om bekend dat hij je helpt om stijlvol en doelgericht te schrijven – niet alleen door spelling en grammatica te corrigeren, maar ook door je te begeleiden bij toon en duidelijkheid.

Wat deze extensie onderscheidt van verschillende populaire alternatieven voor Grammarly, is hoe snel en contextgevoelig deze is. Je krijgt niet alleen correcties, maar ook suggesties die aansluiten bij je bedoeling, waardoor elke zin in realtime scherper en leesbaarder wordt.

De beste functies van Grammarly

Markeer toonverschillen en veelgebruikte zinnen in lange teksten

Herschrijf direct volledige zinnen met behulp van AI-aangedreven suggesties (premium)

Corrigeer grammatica en interpunctie automatisch in alle Chrome-tools

Detecteer plagiaat in meerdere online bronnen

Krijg toegang tot een centraal dashboard voor documentgeschiedenis en schrijfinzichten

Limieten van Grammarly

Beperkte formatopties binnen de extensie

Voor geavanceerde toonhulpmiddelen is een betaald abonnement vereist

Kan context missen in complexe, technische teksten

Prijzen van Grammarly

Gratis abonnement beschikbaar

Premium : $ 30/maand

Business: $ 25 per maand per persoon

Beoordelingen en recensies van Grammarly

G2 : 4,7/5 (meer dan 11.500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 7.200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Grammarly?

Lees deze Capterra-recensie voor Grammarly Business:

Grammarly is een geweldige aanvulling op je werkruimte, omdat het een ingebouwde proeflezer en schrijfhulp in één is. Ik heb het vooral gebruikt voor Chrome-accounts van studenten en het hielp hen echt om hun fouten te zien en er tegelijkertijd van te leren.

3. Momentum (Het beste voor focus en bewust browsen)

via Momentum

Momentum is voor mensen die willen dat hun browser helderheid biedt, geen chaos. In plaats van je te overspoelen met tabbladen en bladwijzers, herontwerpt het je digitale ruimte op subtiele wijze tot een persoonlijk dashboard dat je dagelijkse doel centraal stelt.

Momentum is ontworpen voor telewerkers, creatievelingen en studenten en is perfect om de hele dag gefocust te blijven.

Het meest opvallende kenmerk? De mogelijkheid om je nieuwe Chrome-tabblad te vervangen door een rustgevende layout die een lijst met dingen die nog gedaan moeten worden, inspirerende citaten en prachtige foto's combineert. Geen afleiding – alleen een duwtje in de rug om gefocust te blijven op wat belangrijk is.

Momentum maakt van elk nieuw tabblad een resetpunt, zodat je weer terug kunt keren naar je doelen in plaats van af te dwalen tussen geopende tabbladen.

De beste functies van Momentum

Vervang je standaard nieuwe tabblad door een aanpasbaar, minimalistisch dashboard

Stel een dagelijkse focus in om op koers te blijven met je persoonlijke of werkdoelen

Houd taken en herinneringen rechtstreeks binnen de extensie bij

Personaliseer de weergave met aangepaste thema's, citaten en begroetingen

Integreer weersupdates en bladwijzers voor een op maat gemaakte werkruimte

Limieten van Momentum

Sommige functies zijn alleen beschikbaar in het Plus-abonnement

De gratis versie ondersteunt niet het synchroniseren tussen apparaten

Niet geschikt voor diepgaand taakbeheer

Prijzen voor Momentum

Gratis abonnement beschikbaar

Plus : $ 3,33/maand, jaarlijks gefactureerd

Team: $ 5 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Momentum

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

4. Todoist (Het beste voor eenvoudig maar krachtig taakbeheer)

via Todoist

Wanneer je hoofd met tien dingen tegelijk bezig is, grijpt Todoist in om er orde in te scheppen – zonder rommel.

Todoist is perfect voor professionals die een flexibele maar gerichte lijst met nog te doen taken nodig hebben en helpt je om taken overal online vast te leggen en te organiseren. Of je nu een artikel leest, e-mails checkt of door bestanden bladert, met de Chrome-extensie zet je wat je ziet snel om in wat je moet doen.

Het voordeel zit hem in de invoer in natuurlijke taal. Typ gewoon “Rapport indienen vrijdag #werk” en Todoist slaat het precies op waar het hoort: getagd, gedateerd en klaar voor gebruik.

De beste functies van Todoist

Voeg direct taken toe vanaf elke webpagina

Organiseer taken in projecten met tags en prioriteiten

Gebruik natuurlijke taal om deadlines en terugkerende herinneringen in te stellen

Bijhoud je voortgang met dagelijkse/wekelijkse trends van de productiviteit

Werk samen door takenlijsten te delen met teamgenoten

Limieten van Todoist

Geen ingebouwde tijdsregistratie

Het gratis abonnement heeft geen herinneringen en geavanceerde filters

Het beheer van subtaaken kan omslachtig worden in grote lijsten

Prijzen van Todoist

Gratis abonnement beschikbaar

Pro : $ 2,50 per gebruiker per maand

Business: $ 8 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2 : 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Todoist?

Een recensie op G2 zegt:

Ik kan zelfs deadlines aanpassen als ze vastliggen. We kunnen gemakkelijk delen wat we nog moeten doen, over het werk praten en direct zien hoe het ermee staat. Het is eenvoudig om terug te kijken naar wat we eerder hebben gedaan en te zien hoe ons team heeft gewerkt.

5. LastPass (Het beste voor veiligheid en zorgeloos wachtwoordbeheer)

via LastPass

Inloggen zou je niet moeten vertragen – en met LastPass is dat ook nooit het geval.

Deze wachtwoordbeheerder is ontworpen voor iedereen die dagelijks tientallen accounts beheert. Hij slaat je inloggegevens veilig op en logt je met één klik in. Van social media-planners tot projectdashboards: hij onthoudt de details, zodat jij dat niet hoeft te doen.

Het grootste voordeel ten opzichte van veel LastPass-alternatieven is dat je slechts één hoofdwachtwoord hoeft te onthouden. Al het andere – inloggegevens, creditkaarten, beveiligde aantekeningen – wordt versleuteld, synchroniseerd en is toegankelijk op alle apparaten.

De beste functies van LastPass

Sla inloggegevens, kaarten en veilige aantekeningen op en vul ze automatisch in

Genereer sterke wachtwoorden met één klik

Deel inloggegevens veilig met teamleden

Krijg toegang tot je kluis via een browser, desktop of mobiel

Gebruik meervoudige verificatie voor extra bescherming

Limieten van LastPass

Af en toe werkt het automatisch invullen op sommige sites niet goed

Het synchroniseren van de kluis kan in zeldzame gevallen vertraging oplopen

Het gratis abonnement heeft een limiet: desktop of mobiel – niet beide

Prijzen van LastPass

Gratis : $0/maand

Premium : $ 3,00/maand (jaarlijks gefactureerd)

Gezinnen : $ 4,00/maand (jaarlijks gefactureerd)

Teams : $ 4,25 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Business : $ 7,00/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Business Max: $ 9,00 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van LastPass

G2 : 4,4/5 (meer dan 1.700 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over LastPass?

Een Capterra-gebruiker vertelde:

Als LastPass er niet was geweest, had ik mijn wachtwoord moeten resetten op veel gevoelige en cruciale websites die ik dagelijks gebruik. Het heeft me geholpen al mijn streaming-, bank- en websitewachtwoorden te beveiligen zonder dat er sprake was van een inbreuk of dat er informatie werd gestolen.

6. Loom (Het beste voor snelle, asynchrone video-communicatie)

via Loom

Soms duurt het typen van dingen gewoon te lang. Loom lost dat op door je op 'opnemen' te laten klikken, visueel uit te leggen en verder te gaan – geen vergaderingen nodig.

Loom is perfect voor interactie met teams op afstand, productdemonstraties of snelle feedback en helpt je duidelijk te communiceren via korte video's. Of je nu een Taak doorneemt, een functie demonstreert of een teamgenoot begeleidt bij het oplossen van een probleem, met de Chrome-extensie van Loom verloopt het opnemen van je scherm moeiteloos.

De grootste kracht? Snelheid. Je kunt je scherm, stem en gezicht tegelijkertijd opnemen en de link direct delen – zonder rendering, zonder uploads. Het is een favoriet voor mensen die iets één keer willen uitleggen en herhalende gesprekken later willen vermijden.

De beste functies van Loom

Neem je scherm, camera of beide op met slechts één klik

Deel video's direct met automatisch gegenereerde links

Voeg tijdstempels, emoji-reacties en opmerkingen toe voor een duidelijkere context

Knip, bewerk en voeg CTA's toe met de ingebouwde video-editor

Voeg automatisch transcripties toe met de AI-assistent

Integreer met tools zoals Gmail, Slack en ClickUp

Limiet van Loom

De kwaliteit van de video kan achteruitgaan bij een trage internetverbinding

Het gratis abonnement heeft een limiet van vijf minuten per video

Geen offline opname

Prijzen van Loom

Starter : Gratis

Business : $ 15 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Business + AI : $ 20 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Loom

G2 : 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Loom?

Een G2-recensent deelde het volgende:

Loom is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken: gewoon opnemen en klaar. Ik vind het geweldig hoe snel ik een video kan maken en informatie kan delen met degenen die deze nodig hebben door direct een link te delen. De mogelijkheid om zowel mezelf als mijn scherm op te nemen maakt het uitleggen van onderwerpen of het begeleiden van mensen bij een Taak zoveel makkelijker.

7. Ghostery (Het beste voor het blokkeren van advertenties en privé browsen zonder afleiding)

via Ghostery

Online onderzoek is lastig als je browser meer op een reclamebord lijkt. Ghostery verwijdert de ruis, zodat je je kunt concentreren op de Taak – niet op de pop-ups.

Deze extensie is ideaal voor onderzoekers, schrijvers en privacybewuste professionals en blokkeert opdringerige advertenties en trackers in realtime. Het ruimt niet alleen je weergave op, maar versnelt ook het laden van pagina's en beschermt daarbij je gegevens.

Wat Ghostery zo bijzonder maakt, is dat het de trackeractiviteit live in kaart brengt. Terwijl je surft, laat dit je precies zien welke trackers actief zijn en kun je ze nauwkeurig uitschakelen.

De beste functies van Ghostery

Blokkeer advertenties, trackers en analysescripts met één klik

Volg en beheer trackers via een realtime trackerkkaart

Verbeter de surfsnelheid door het aantal overbodige elementen op pagina's te verminderen

Aangepaste blokkeerinstellingen per site of categorie

Gebruik de Ghost-modus voor volledig privé-sessies

Limieten van Ghostery

Kan layoutproblemen veroorzaken op websites met veel scripts

De interface kan voor gewone gebruikers wat technisch zijn

Voor sommige geavanceerde functies is de installatie nodig

Prijzen van Ghostery

Free

Bijdragersniveaus (optionele maandelijkse donaties): $1,99/maand $4,99/maand $11,99/maand (optionele maandelijkse donaties): $1,99/maand $4,99/maand $11,99/maand

$ 1,99/maand

$ 4,99/maand

$ 11,99/maand

Beoordelingen en recensies van Ghostery

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. OneTab (Het beste om tabbladen direct op te ruimen)

via OneTab

Als je 23 tabbladen open hebt staan en je hoofd net zo in de war is, fungeert OneTab als een resetknop voor je browser. Deze extensie is gemaakt voor mensen die de hele dag onderzoek doen, multitasken of van taak wisselen.

Of je nu druk bezig bent met ontwikkeling, een campagne beheert of aan meerdere client-accounts werkt. OneTab bundelt al je geopende tabbladen in één klikbare lijst, waardoor je geheugen wordt vrijgemaakt en visuele ruis wordt weggenomen.

Het grootste voordeel? Eenvoud. Er zijn geen ingewikkelde instellingen of leercurve – met één klik verandert je chaos aan tabbladen in een overzichtelijke lijst waar je op elk moment naar terug kunt keren.

De beste functies van OneTab

Exporteer je tabbladgroepen naar deelbare, gekoppelde webpagina's

Vergrendel belangrijke tabbladen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gesloten

Herstel een volledige sessie van de browser, zelfs na een crash

Sleep opgeslagen tabbladen en herschik ze voor een betere indeling

Gebruik OneTab als een lichtgewicht sessiebeheerder voor al je werkstroomen

Limieten van OneTab

Geen cloud-synchronisatie — opgeslagen tabbladen staan lokaal in je browser

De opties voor het ordenen van tabbladen hebben een limiet

Wordt niet automatisch gecategoriseerd op onderwerp of domein

Prijzen van OneTab

Free

Beoordelingen en recensies van OneTab

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

9. Noisli (Het beste voor het verbeteren van je focus met achtergrondgeluiden)

via Noisli

Soms leidt stilte af – en is muziek te veel. Dat is waar Noisli zijn ideale balans vindt.

Noisli is ontworpen voor telewerkers, schrijvers en diepzinnige denkers en helpt je in de werkstroom te blijven door omgevingsgeluiden zoals regen, wind, cafégepraat en witte ruis over elkaar heen te leggen. Het is ideaal wanneer je huishoudelijk lawaai, kantoorgeluiden of gewoon je eigen mentale rommel wilt overstemmen.

Met Noisli kun je aangepaste geluidsmixen maken die bij jouw manier van focussen passen. Of je nu op zoek bent naar rustige en meditatieve geluiden of juist energieke en ritmische, Noisli zorgt ervoor dat je omgeving voor jou werkt.

De beste functies van Noisli

Mix verschillende achtergrondgeluiden die bij je stemming of Taak passen

Sla favoriete geluidscombinaties op voor snelle toegang later

Gebruik een ingebouwde timer voor focus-sessies of Pomodoro-werkblokken

Schrijf zonder afleiding in een minimalistische teksteditor

Synchroniseer omgevingsgeluid tussen browser en mobiel

Limieten van Noisli

Het gratis abonnement bevat slechts een beperkt aantal geluiden

Geen offline toegang, tenzij je de desktop-app gebruikt

De Chrome-extensie moet actief zijn in het tabblad om te blijven afspelen

Prijzen van Noisli

Basis : Gratis

Pro : $ 12/maand

Business: $ 14 per maand per gebruiker (minimaal 2 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Noisli

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

💡 Pro-tip: Voeg niet zomaar extensies toe, maar stroomlijn ze. Als je browser overladen is met tools die elkaar overlappen of zelden worden gebruikt, is het tijd voor toolconsolidatie. Begin met het identificeren van dubbele functies (zoals meerdere takenlijst-apps of tabbladbeheerders) en houd alleen datgene over wat je werkstroom echt een boost geeft. Een gestroomlijnde browser-installatie betekent minder afleiding, snellere prestaties en minder mentale rommel. Focus op kwaliteit boven kwantiteit – en laat je Chrome-werkruimte meer doen met minder.

10. Clockify (Het beste voor nauwkeurige tijdsregistratie voor taken en teams)

via Clockify

Als je lijst met nog te doen zaken vol staat en de uren in elkaar overlopen, brengt Clockify weer structuur in je werkdag.

Clockify is ideaal voor freelancers, bureaus en teams op afstand die per uur factureren of zichtbaarheid willen in hoe de tijd wordt besteed. Met de Chrome-extensie kun je de tijd bijhouden vanaf elke website – inclusief tools als ClickUp, Asana, Trello en Gmail – zonder van tabblad te wisselen.

Wat Clockify zo bijzonder maakt, is hoe moeiteloos het in je dagelijkse tools integreert. Met één klik start je een timer precies daar waar je aan het werk bent, zodat je nooit meer een factureerbare seconde mist of een Taak onderschat.

De beste functies van Clockify

Start en stop timers rechtstreeks binnen websites zoals ClickUp of Trello

Tag items voor invoer op client, project of Taak voor overzichtelijke rapportage

Analyseer patronen van productiviteit met gedetailleerde dashboards

Genereer aangepaste tijdrapporten voor facturen of de salarisadministratie

Synchroniseer gegevens tussen browser, desktop-app en mobiele apps

Limieten van Clockify

Offline bijhouden is niet beschikbaar in de Chrome-extensie

Handmatige invoer is nog steeds vereist voor gemiste tijdregistraties

Beperkte geavanceerde functies in het gratis abonnement

Prijzen van Clockify

Basis: $ 4,99/maand per gebruiker

Standaard : $ 6,99/maand per gebruiker

Pro : $ 9,99/maand per gebruiker

Enterprise: $ 14,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Clockify

G2 : 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Clockify?

Een Clockify-gebruiker op G2 schreef in een recensie:

Het beste aan Clockify is het gebruiksgemak en de eenvoudige implementatie, waardoor je er zo mee aan de slag kunt. Ik gebruik het vaak, en de vele functies, zoals gedetailleerde rapportage en projectmanagement, helpen me om georganiseerd te blijven. Bovendien verbetert de naadloze integratie met andere tools mijn werkstroom aanzienlijk. Over het algemeen heeft Clockify mijn productiviteit enorm verbeterd. Tot slot is de responsieve klantenservice uitstekend.

11. Forest (Het beste voor het opbouwen van focus door middel van bewuste blokken)

via Forest

Afleidingen zijn overal – maar wat als je concentratie zou kunnen uitgroeien tot iets echts?

Forest past de Pomodoro-techniek toe met een twist: elke keer dat je gefocust blijft, groeit er een boom op je scherm. Als je de app verlaat om te scrollen of van tabblad te wisselen, verdort je boom. Het is een kleine maar krachtige motivator om in het hier en nu te blijven.

Deze extensie is perfect voor studenten, schrijvers en mensen die zich volledig in hun werk willen verdiepen, maar worstelen met digitale afleiding. Forest gaat verder dan timers en helpt je om je focus te herdefiniëren als een gewoonte – iets dat je in de loop van de tijd cultiveert.

De unieke combinatie van mindfulness en motivatie heeft ervoor gezorgd dat dit een favoriet is geworden voor mensen die minder herinneringen en meer resultaten willen.

De beste functies van Forest

Plant virtuele bomen om gefocust te blijven tijdens getimede sessies van werk

Blijf bij de productiviteitstrends in de loop van de tijd met dagelijkse en wekelijkse statistieken

Aangepaste sessieduur op basis van je werkstijl

Verdien virtuele munten om het planten van bomen in de echte wereld te ondersteunen

Synchroniseer de voortgang tussen de browserextensie en de mobiele app

Beperkingen van Forest

Geen lijst met toegestane websites – je moet je tijdens sessies volledig inzetten voor toewijzing

Focus-sessies kunnen niet worden gepauzeerd in de gratis versie

Beperkte analyse in het gratis abonnement

Prijzen van Forest

iOS-app : $ 3,99 eenmalige aankoop

Android-app : Gratis met in-app aankopen; Pro-upgrade beschikbaar voor $ 1,99

Chrome-extensie: Gratis

Beoordelingen en recensies van Forest

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4,6/5 (meer dan 600 beoordelingen)

12. Scribe (Het beste om werkstroom automatisch om te zetten in stapsgewijze handleidingen)

via Scribe

Herhaling is funest voor de productiviteit, maar het documenteren van processen hoeft dat niet te zijn.

Scribe is gemaakt voor iedereen die teams traint, klanten inwerkt of instructies deelt. In plaats van handmatig instructies te schrijven, schakel je gewoon de extensie in, doorloop je het proces één keer, en Scribe legt elke stap vast — muisklikken, tekstinvoer, schermafbeeldingen in Chrome — en zet dit binnen enkele seconden om in een verzorgde handleiding.

Het bespaart enorm veel tijd voor IT-beheerders, productteams, klantenservice en iedereen die het beu is zichzelf te herhalen in Slack of Zoom.

De beste functies van Scribe

Verwijder gevoelige gegevens uit stapsgewijze handleidingen voordat u deze deelt

Exporteer handleidingen naar PDF of HTML voor trainingsdocumentatie

Voeg aangepaste huisstijl toe aan handleidingen voor gebruik door klanten

Houd bij wie een handleiding heeft bekeken of geopend

Organiseer al uw procesdocumenten in teammappen zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden

Limieten van Scribe

Vereist een stabiele werkstroom om onnodige stappen te vermijden

Beperkte tools voor bewerking in het gratis abonnement

Opname alleen in de browser (voor acties op het bureaublad is een Pro-abonnement vereist)

Prijzen van Scribe

Basis: Gratis

Pro Personal : $ 29 per maand per gebruiker

Pro Team : $ 15/maand per gebruiker (minimaal 5 gebruikers)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Scribe

G2 : 4,8/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Scribe?

Een gebruiker op G2 beoordeelt het als volgt:

Scribe is echt een gamechanger geweest voor ons team. Het heeft het opstellen van SOP's snel en eenvoudig gemaakt, waardoor we enorm veel tijd hebben bespaard. De manier waarop het stap-voor-stap processen automatisch vastlegt, heeft ons echt geholpen om onze werkwijze te standaardiseren en alles consistent te houden. Ik zou het zeker aanbevelen aan elk team dat slimmer wil werken.

13. Instapaper (Het beste voor overzichtelijke, afleidingsvrije leeslijsten)

via Instapaper

Sommige tools helpen je om content op te slaan; Instapaper helpt je ervan te genieten. Met één klik verwijdert het alle digitale ruis – geen advertenties, geen pop-ups – alleen heldere, leesbare tekst in een format waar je hersenen je dankbaar voor zullen zijn.

Instapaper is ontworpen voor denkers, onderzoekers en nieuwsgierige geesten en verandert je Chrome-browser in een rustige inbox voor content.

De echte kracht van Instapaper ligt in de gerichte leesweergave. In tegenstelling tot andere tools om later te lezen, verwijdert het alle rommel en behoudt het alleen de kernidee, waardoor je geest de ruimte krijgt om de inhoud diepgaand te verwerken.

Of je nu een blog van 5 minuten of een onderzoeksartikel van 5.000 woorden opslaat, de interface blijft altijd minimalistisch en elegant. Bovendien kun je dankzij synchronisatie tussen web, mobiel en zelfs Kindle overal toegang krijgen tot je opgeslagen content.

Als diepgaand werken en doelgericht leren deel uitmaken van je doelen voor productiviteit, verdient deze extensie een plekje in je tabbalk.

De beste functies van Instapaper

Clip artikelen, blogposts en video's direct uit elke webpagina

Markeer tekst en voeg aantekeningen toe zonder de leesmodus te verlaten

Gebruik mappen om je opgeslagen content te structureren en te categoriseren

Schakel de modus voor snel lezen in om meer te onthouden in minder tijd

Exporteer artikelen naar Kindle om ze comfortabel offline te lezen

Limieten van Instapaper

Geen gedeelde mappen of tools voor samenwerking

Vereist handmatig synchroniseren voor offline gebruik

Beperkte ondersteuning voor formatten bij artikelen met veel multimedia

Prijzen van Instapaper

Free

Premium: $ 5,99/maand

Beoordelingen en recensies van Instapaper

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

14. Google Dictionary (Het beste voor snelle definities zonder je werkstroom te onderbreken)

via Google

Even stoppen om een woord op te zoeken op Google onderbreekt je flow wanneer je aan het schrijven bent, onderzoek doet of gewoon verdiept bent in een boek. Google Dictionary lost dat direct op.

Deze extensie is ideaal voor schrijvers, studenten en meertalige gebruikers. Je kunt op elk woord op een webpagina dubbelklikken om een pop-updefinitie te zien. Geen tabbladen, geen omwegen, gewoon direct duidelijkheid.

Het grootste voordeel is dat het onopvallend is – totdat je het nodig hebt. Of je nu technische content leest of een tweede taal bijspijkert, het zorgt ervoor dat je alles moeiteloos begrijpt.

De beste functies van Google Woordenboek

Weergave van definities wordt direct weergegeven door op een woord te dubbelklikken

Sla nieuwe woorden op in een gepersonaliseerde woordenlijst

Luister naar de uitspraak via de ingebouwde tekst-naar-spraakfunctie

Vertaal vreemde woorden met behulp van taaldetectie

Bekijk volledige definities en voorbeelden vanuit de werkbalk

Beperkingen van Google Woordenboek

Beperkte ondersteuning voor slang, idiomen of nicheterminologie

Geen synchronisatie van opgeslagen woordenschat tussen apparaten

Werkt niet samen met PDF's of apps die niet in de browser draaien

Prijzen van Google Dictionary

Free

Beoordelingen en recensies van Google Dictionary

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

15. Speechify (Het beste voor het omzetten van tekst in natuurlijk klinkende audio)

via Speechify

Lezen is niet altijd de meest efficiënte manier om content te consumeren, vooral als je ogen even rust nodig hebben. Dat is waar Speechify van pas komt.

Speechify zet alle tekst op het scherm om in natuurlijk klinkende spraak. Of je nu aantekeningen doorneemt, artikelen leest of documenten doorbladert, je kunt er nu naar luisteren – met een snelheid tot 4x.

Je zult verbaasd zijn hoe menselijk het klinkt. Met hoogwaardige stemmen en een aanpasbaar tempo geeft Speechify je het gevoel dat er door een echt persoon aan je wordt voorgelezen – niet door een robot.

De beste functies van Speechify

Zet elke webpagina of elk document om in gesproken audio

Kies uit meerdere hoogwaardige stemmen en accenten

Pas de afspeelsnelheid aan tot 4x voor sneller kijken

Markeer en volg visueel mee terwijl de tekst wordt afgespeeld

Opslaan en beluisteren op Chrome, iOS en Android

Beperkingen van Speechify

Het gratis abonnement heeft een limiet voor de toegang tot premium spraakopties

Kan tekst in complexe lay-outs of codeblokken verkeerd interpreteren

Inloggen vereist om tussen apparaten te synchroniseren

Prijzen van Speechify

Free

Premium: $ 29/maand

Beoordelingen en recensies van Speechify

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

16. Google Keep (Het beste voor snel en flexibel maken van aantekeningen in je browser)

via Google Keep

Goede ideeën wachten niet op het perfecte moment – en Google Keep is gemaakt om ze vast te leggen op het moment dat ze opkomen.

Deze extensie is ideaal voor drukke professionals die een snelle, eenvoudige manier nodig hebben om gedachten, links of herinneringen te noteren. Of je nu een stukje onderzoek opslaat, een Taak noteert of een citaat vastlegt, Keep houdt je aantekeningen toegankelijk en georganiseerd op al je apparaten.

Het grootste voordeel? Eenvoud in combinatie met synchroniseren. Aantekeningen die via de Chrome-extensie worden opgeslagen, verschijnen direct op je telefoon, tablet of in de zijbalk van Gmail – zonder dat je er iets voor hoeft te doen.

De beste functies van Google Keep

Sla aantekeningen, lijstjes of links rechtstreeks vanaf elke webpagina op

Label en geef aantekeningen een kleurcode voor eenvoudige organisatie

Maak belangrijke aantekeningen vast voor snelle toegang

Bekijk je aantekeningen vanuit Chrome, Gmail en mobiele apps

Werk samen door aantekeningen in realtime met anderen te delen

Beperkingen van Google Keep

Geen ondersteuning voor formaten zoals vet of cursief

Beperkte mappenstructuur buiten labels

Niet ideaal voor lange teksten of complexe documenten

Prijzen van Google Keep

Free

Beoordelingen en recensies van Google Keep

G2 (Google Workspace) : 4,6/5 (meer dan 42.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Keep?

Een recensent op Capterra deelt:

Google Keep is de goedkoopste manier om activiteiten bij te houden en takenlijsten te maken. Ik kan de voortgang bijhouden door het vakje aan te vinken. Voor bewerkingsdoeleinden kan ik ook de achtergrond aanpassen. Inloggen op meerdere apparaten verloopt erg soepel; ik kan mijn Pixel-telefoon en pc samen of afzonderlijk gebruiken, maar het resultaat van de realtime synchronisatie blijft hetzelfde.

17. Win the Day (Het beste voor het opbouwen van dagelijkse focus en langetermijngewoonten)

via Win the Day

Grote doelen worden niet in één dag bereikt, maar wel dag na dag. Win the Day helpt je dat perspectief voor ogen te houden telkens wanneer je een nieuw tabblad opent.

Deze Chrome-extensie is perfect voor iedereen die consistent wil blijven zonder met extra apps te hoeven jongleren. Het vervangt je nieuwe tabblad door een overzichtelijk dashboard met een dagelijks doel, een habit tracker en motiverende prompts – alles wat je nodig hebt om kleine overwinningen te versterken die bij elkaar opgeteld een groot verschil maken.

Wat het zo krachtig maakt, is de focus op één ding. Geen rommel, geen concurrerende prioriteiten – slechts één target dat je op koers houdt.

De beste functies van Win the Day

Stel je belangrijkste dagelijkse doel in en laat het zien telkens wanneer je een nieuw tabblad opent

Houd tot drie dagelijkse gewoontes bij met visuele voortgangsbalkjes

Verdeel grote doelen in kleinere mijlpalen

Gebruik de ingebouwde Focusmodus om zonder afleiding te werken tijdens het werk

Ontvang motiverende duwtjes in de rug om het bij te houden

Limieten van Win the Day

Geen synchronisatie tussen apparaten

Beperkte limiet aan gewoontes in de gratis versie

Niet ontworpen voor planning op taakniveau

Prijzen voor Win the Day

Free

Beoordelingen en recensies van Win the Day

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

18. StayFocusd (Het beste voor het blokkeren van digitale afleidingen en het bij de taak blijven)

via StayFocusd

Soms is de grootste killer van de productiviteit niet je takenlijst, maar het tabblad dat je beter niet had kunnen openen.

StayFocusd is perfect voor thuiswerkers, studenten en freelancers die hun focus willen terugwinnen zonder alleen op wilskracht te vertrouwen. Met deze extensie kun je dagelijkse limieten instellen voor afleidende websites: zodra je toegewezen minuten op zijn, wordt de toegang voor de rest van de dag geblokkeerd.

De meest impactvolle functie is de 'Nuclear Option', die bepaalde websites volledig blokkeert. Geen mazen in de wet, geen tweede kansen – alleen pure, ononderbroken werktijd.

De beste functies van StayFocusd

Stel dagelijkse limieten op voor afleidende websites

Blokkeer hele pagina's, specifieke paden of content op een pagina

Activeer de 'Nuclear Option' om afleidingen volledig te blokkeren

Aangepaste actieve uren voor uw agenda

Gebruik de uitdagingsmodus om het wijzigen van instellingen opzettelijk moeilijk te maken

Beperkingen van StayFocusd

Blokkeringen werken alleen binnen Chrome

Kan worden omzeild met de incognitomodus als deze niet is uitgeschakeld

Geen analyses van rapporten over productiviteit

Prijzen van StayFocusd

Free

Beoordelingen en recensies van StayFocusd

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

19. Publer (Het beste voor het plannen en beheren van posts op sociale media)

via Publer

Consequent publiceren is het geheim achter het vergroten van je online aanwezigheid, maar het jongleren met verschillende platforms kan een fulltime baan worden. Dat is waar Publer het overneemt.

Publer is ideaal voor marketeers, makers en kleine bedrijven en helpt je bij het opstellen, plannen en beheren van posts op sociale media vanuit één centraal dashboard. Met de Chrome-extensie kun je content van elke website ophalen en deze direct in de wachtrij plaatsen voor Instagram, LinkedIn, X (Twitter), Facebook en meer.

De grootste troef is de flexibiliteit. Je kunt posts ontwerpen met aangepaste afbeeldingen, postintervallen instellen en zelfs AI gebruiken om bijschriften te genereren – en dat allemaal zonder een dozijn tabbladen te openen.

De beste functies van Publer

Deel content van elke webpagina met één klik op meerdere platforms

Plan berichten in bulk voor al je sociale media-accounts

Gebruik de ingebouwde AI om bijschriften en hashtags te genereren

Gebruik een visuele kalender om campagnes vooruit te plannen

Houd de betrokkenheid bij met ingebouwde analyses

Limieten van Publer

Beperkte functies in het gratis abonnement

Ondersteunt geen directe planning van Instagram Stories

Dit kan overweldigend zijn voor beginners

Prijzen van Publer

Free

Professional : Vanaf $ 5/maand

Business : Vanaf $ 10/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Publer

G2 : 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Publer?

In een recensie van Capterra staat :

Dankzij de lengte van het berichtschema kan ik 2-3 maanden aan content plannen. Alle berichten worden automatisch op standaardplaatsen in de tekst geplaatst, waardoor ik me alleen op de tekst kan concentreren. Het is ook erg prettig dat het gepland delen op meerdere media volledig automatisch verloopt, zonder notificaties.

20. Shareaholic (Het beste voor het delen en bijhouden van content op meerdere platforms)

via Shareaholic

Geweldige content maken is slechts de helft van het werk – ervoor zorgen dat het gezien wordt, is de andere helft. Shareaholic helpt je die kloof moeiteloos te overbruggen.

Deze Chrome-extensie is perfect voor bloggers, contentmarketeers en uitgevers en stelt je in staat om elke pagina van een website binnen enkele seconden op tientallen sociale platforms te delen. Of je nu een artikel promoot, een overzicht samenstelt of een nieuwe productpagina onder de aandacht brengt, Shareaholic maakt de verdeling een fluitje van een cent.

Ingebouwde analyses en linktracking laten zien hoe je content presteert zodra deze wordt gedeeld, zodat je niet zomaar wat post.

De beste functies van Shareaholic

Deel webpagina's met één klik op meerdere platforms

Verkort URL's met ingebouwde linktracking

Houd de betrokkenheid bij met realtime analyses

Aangepaste knoppen voor delen op sociale media en de plaatsing ervan aan

Integreer met Google Analytics voor meer inzicht

Limieten van Shareaholic

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in de gratis versie

Sommige analysefuncties hebben een handmatige installatie nodig

Niet ideaal voor teams of omgevingen met meerdere gebruikers

Prijzen van Shareaholic

Free Forever

Professional : $10/maand

Team : $39/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Shareaholic

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

21. Evernote Web Clipper (Het beste voor het opslaan en ordenen van onderzoekscontent)

via Evernote

Wanneer je informatie verzamelt uit artikelen, pdf's en onderzoekssites, kunnen verspreide aantekeningen je momentum verstoren. Evernote Web Clipper lost dat op met één krachtige opslagknop.

Met deze Chrome-extensie kun je hele pagina's, verkorte artikelen of specifieke secties knippen en ze vervolgens direct in Evernote-notitieboeken ordenen. Het is perfect voor het maken van samengestelde collecties, studiemateriaal of projectreferenties zonder te hoeven schakelen tussen tabbladen of te kopiëren en plakken.

Met deze extensie kun je niet alleen de content vastleggen, maar ook de context – compleet met bron-URL's, markeringen en persoonlijke aantekeningen.

De beste functies van Evernote Web Clipper

Clip volledige artikelen, vereenvoudigde pagina's, bladwijzers of schermafbeeldingen uit

Sla direct op in specifieke notitieboeken met tags en aantekeningen

Markeer belangrijke tekst en voeg opmerkingen toe terwijl je knipt

Synchroniseer opgeslagen content tussen mobiele en desktop-apps van Evernote

Gebruik Chrome-snelkoppelingen om content sneller te clippen

Limieten van Evernote Web Clipper

Je moet inloggen bij Evernote om Clips op te slaan

Sommige sites met een complexe layout worden onhandig weergegeven

Beperkte formaten in geknipte aantekeningen

Prijzen voor Evernote Web Clipper

Free

Persoonlijk : $ 14,99/maand

Professional : $ 17,99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Evernote Web Clipper

G2 : 4,4/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra (Evernote Teams): 4,4/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Evernote Web Clipper?

Een recensie op G2 zegt:

Ik vind het geweldig hoe Evernote de handigste functies heeft gecombineerd in één intuïtief ontwerp. De handschriftoptie is ongelooflijk handig voor mensen die misschien niet bekend zijn met bepaalde buitenlandse symbolen en schriftsystemen. Er is ook een functie voor het automatisch fotograferen van documenten, die je kunt gebruiken door het papier simpelweg voor de camera te houden. Door Web Clipper te gebruiken, kunnen gebruikers snel en gemakkelijk terugkeren naar elk deel van hun favoriete websites zonder door pagina's met bladwijzers te hoeven bladeren.

22. Click&Clean (Het beste voor snelle browseropruiming met één klik)

Een rommelige Chrome-browser is niet alleen vervelend, maar vertraagt je ook en brengt je privacy in gevaar. De Click&Clean-app ruimt het digitale rommel in één vloeiende beweging op.

Deze Chrome-add-on is ideaal voor professionals die de hele dag online werken en helpt je om de cache, cookies, downloadgeschiedenis en meer te wissen – zonder dat je door de instellingen van Chrome hoeft te spitten.

Dit is vooral handig na intensieve sessies van werk, het delen van apparaten of lange onderzoeksmarathons.

Wat de Google Chrome-extensie onderscheidt van andere apps, is hoe uitgebreid en toch gebruiksvriendelijk deze is. Met slechts één klik wordt uw digitale werkruimte vernieuwd en voorzien van veiligheid.

De beste functies van Click&Clean

Wis de browsegeschiedenis, cache, cookies en logboeken voor downloads

Browsergegevens automatisch opschonen wanneer je Chrome sluit

Verwijder tijdelijke bestanden en ongebruikte opslagruimte om ruimte vrij te maken

Scan je browser op malware en trackingcookies

Krijg toegang tot privacytools en -instellingen via een centraal dashboard

Limieten van Click&Clean

De interface voelt verouderd aan in vergelijking met moderne extensies

Geen planningsfunctie voor automatische opschoning

Moet met zorg worden gebruikt – onbedoeld wissen kan niet ongedaan worden gemaakt

Prijzen van Click&Clean

Free

Beoordelingen en recensies van Click&Clean

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

23. Hunter (Het beste voor het vinden en verifiëren van professionele e-mailadressen)

via Hunter

Het zoeken naar de juiste e-mail hoeft geen uren te duren bij het samenstellen van outreach-lijsten of het screenen van contacten. Hunter zorgt ervoor dat dit niet het geval is.

Deze Chrome-extensie is ontwikkeld voor verkoopteams, recruiters, PR-professionals en marketeers die snel geverifieerde zakelijke e-mailadressen nodig hebben. Wanneer je de website van een bedrijf bezoekt, toont Hunter beschikbare e-mailadressen die aan dat domein zijn gekoppeld – compleet met titels, bronnen en betrouwbaarheidsscores.

De echte kracht zit hem in de validatie. Je krijgt niet zomaar een e-mail – je krijgt er een die eerder aankomt dan terugkaatst.

De beste functies van Hunter

Vind geverifieerde e-mailadressen op de website van elk bedrijf

Weergave van functietitels en afdelingsinformatie naast contactgegevens

Sla leads rechtstreeks op in een lijst of exporteer ze naar CSV

Controleer de afleverbaarheid met de ingebouwde e-mailverificatie

Integreer met tools zoals Salesforce, HubSpot en Zapier

Limieten van Hunter

Limiet aan zoekopdrachten per maand bij het gratis abonnement

Niet alle domeinen leveren bruikbare e-mailresultaten op

Geen massale domeinscans via de extensie

Prijzen van Hunter

Gratis abonnement beschikbaar

Starter : $ 49/maand

Growth : $ 149/maand

Scale : $ 299/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Hunter

G2 : 4,4/5 (meer dan 550 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hunter?

In een recensie op Capterra staat:

Als drukke ondernemer die geen tijd heeft om onderzoek te doen naar platforms voor cold e-mails of zelfs maar te leren hoe het werkt, maakte het platform van Hunter de hele ervaring supergemakkelijk te begrijpen en te gebruiken. Niet alleen kan ik mijn outreach-campagnes uitvoeren, ik heb ook het gevoel dat ik leer hoe B2B-verkoop werkt.

👀 Wist je dat: De incognitomodus verbergt je niet echt voor websites of netwerken. Hoewel de incognitomodus voorkomt dat Chrome je browsegeschiedenis, cookies of sitegegevens op je apparaat opslaat, maakt deze je online activiteiten niet onzichtbaar. Als je je aanmeldt bij een website, weet die site nog steeds dat jij het bent – zelfs in de incognitomodus. Uw internetprovider, werkgever of school kan ook bijhouden welke websites u bezoekt. Dit is handig voor lokale privacy, zoals het kopen van een cadeau op een gedeelde computer, maar het blokkeert geen advertenties en voorkomt geen bijhouden door de websites zelf. Incognito-modus biedt privéheid ten opzichte van anderen die uw apparaat gebruiken, niet ten opzichte van het internet.

24. Keyword Surfer (Het beste voor snel SEO-onderzoek op de pagina tijdens het browsen)

via Keyword Surfer

Als je met content werkt, zijn timing en zoekintentie allesbepalend. Keyword Surfer biedt je realtime SEO-inzichten direct in Google, zonder dat je van tool hoeft te wisselen.

Deze extensie is ideaal voor SEO-specialisten, contentmarketeers en freelance schrijvers en toont het zoekwoordvolume, gerelateerde termen en gegevens op domeinniveau direct op de zoekresultatenpagina. Geen dashboards, geen spreadsheets – alleen directe, bruikbare context terwijl je surft.

U kunt het potentieel van een trefwoord beoordelen, hiaten in de content opsporen en beginnen met plannen – en dat allemaal voordat u ook maar op één link klikt.

De beste functies van Keyword Surfer

Bekijk zoekvolume- en CPC-gegevens naast elke Google-query

Ontdek zoekwoordideeën op basis van de huidige SERP-context

Weergave van het geschatte verkeer voor elk domein in de zoekresultaten

Analyseer het aantal woorden en het gebruik van trefwoorden op de best scorende pagina's

Exporteer trefwoordenlijsten en inzichten met één klik

Limieten van Keyword Surfer

Gegevens kunnen enigszins afwijken van tools zoals Ahrefs of SEMrush

Beperkte aanpassing van statistieken voor zoekwoorden

Werkt alleen op Google-zoekpagina's

Prijzen van Keyword Surfer

Essential : $ 99/maand

Scale : $ 219/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Keyword Surfer

G2 : 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Keyword Surfer?

Een recensie van Capterra zegt:

Ik heb gemengde gevoelens over Surfer. Hoewel het goed is voor SERP-analyse, het opnemen van NLP's in content en clusterplanning, heeft het geen nut bij het schrijven over onderwerpen met beperkte concurrentie. AI Humanizer is gewoon tijdverspilling. Het voegt niets toe aan de content. Kortom, het is een goede SEO-tool, maar je kunt er niet volledig op vertrouwen voor alle soorten content.

👀 Wist je dat: Chrome heeft een weinig bekende functie voor 'zoeken op een website'. Typ het domein van een website in de adresbalk, druk op Tab, en Chrome laat je direct binnen die website zoeken. Als je bijvoorbeeld 'amazon.com [Tab] headphones' typt, wordt er op Amazon naar koptelefoons gezocht – zonder dat de startpagina eerst wordt geladen. Het is een verborgen boost voor productiviteit die rechtstreeks in de browser is ingebouwd.

25. MozBar (Het beste voor snelle SEO-statistieken en concurrentieanalyse)

via MozBar

Wanneer je zoekresultaten analyseert, moet elke klik tellen. MozBar brengt belangrijke SEO-statistieken naar je browser, zodat je slimmere beslissingen kunt nemen zonder een nieuw tabblad te openen.

MozBar is perfect voor SEO-specialisten, digitale marketeers en contentstrategen en voegt direct inzichten toe, zoals Domain Authority, Page Authority en backlinkgegevens, rechtstreeks in de SERP. Of je nu een concurrentieanalyse uitvoert of linkmogelijkheden evalueert, het geeft je de context om snel te handelen.

Wat deze extensie onderscheidt, is de mogelijkheid om linkattributen – follow, nofollow, intern of extern – te markeren terwijl je op een willekeurige pagina surft. Je krijgt in realtime een volledig beeld van de SEO.

De beste functies van MozBar

Geef domein- en pagina-autoriteit direct weer in de Google-resultaten

Markeer linktypes op elke pagina om de kwaliteit van backlinks te beoordelen

Bekijk elementen op de pagina, zoals titel, metabeschrijving en kopteksten

Exporteer SERP-analyses voor grondigere audits

Vergelijk direct linkprofielen tussen concurrerende pagina's

Limieten van MozBar

Voor geavanceerde functies is een Moz Pro-abonnement vereist

Vertraagt het laden van pagina's enigszins op sites met veel content

De statistieken zijn specifiek voor Moz en worden niet synchroniseerd met Google of Ahrefs

Prijzen van MozBar

Gratis abonnement beschikbaar

Lokaal: vanaf $ 16 per maand

Pro: vanaf $ 49 per maand

STAT: Vanaf $ 720/maand

Beoordelingen en recensies van MozBar

G2 : 4,3/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over MozBar?

Een recensie op Capterra stelt:

De belangrijkste functie waar een SEO-professional niet zonder kan, is DA en PA; het helpt altijd om de resultaten van de inspanningen te bijhouden. Backlink Analyzer is erg handig om backlinks te analyseren en schadelijke backlinks te disavowen die de website op de een of andere manier kunnen schaden. Al met al gebruiken we het om de effecten van onze SEO-inspanningen en de algehele gezondheid van onze websites te meten.

Verhoog de efficiëntie van je werkstroom met Chrome-extensies

Uw Chrome-browser kan zoveel meer dan alleen tabbladen openen. Met de juiste extensies voor productiviteit wordt het een slimmere werkruimte: een ruimte waar u ideeën vastlegt, afleidingen blokkeert, tijd bijhoudt en meer gedaan krijgt zonder van tool te wisselen.

Of je nu taken beheert met ClickUp, gefocust blijft met Forest of snel SEO-onderzoek doet met MozBar, elke tool op deze lijst voegt iets unieks toe aan je werkstroom. De echte magie ontstaat wanneer je een paar van deze tools combineert en ze achter de schermen je dag stilletjes laat optimaliseren.

Begin met de tools die aansluiten bij je grootste uitdagingen op gebied van productiviteit – en bouw daarop voort. Je hebt geen tientallen extensies nodig om verschil te merken. Alleen de juiste.

Wilt u al uw werk op één plek stroomlijnen? Meld u vandaag nog aan bij ClickUp om de ClickUp Chrome-extensie te proberen en uw productiviteit naar een hoger niveau te tillen.