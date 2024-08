Evernote vs. OneNote 2024 – Welke tool voor het maken van notities is beter?

verward door het _Evernote vs OneNote _debat?

Notities maken is iets wat iedereen wel eens heeft gedaan.

Of het nu gaat om het voorbereiden van een presentatie of het maken van een boodschappenlijstje, we vertrouwen allemaal op notities!

dus wat is het beste platform voor? notities maken ?_

Hoewel er talloze programma's zijn om notities te maken die je kunnen helpen, zijn Evernote en OneNote twee van de oudste apps voor het maken van notities die vandaag de dag beschikbaar zijn.

In dit artikel vergelijken we OneNote met Evernote om je te helpen kiezen tussen de twee. We belichten ook het beste alternatief om je te helpen.

Wat is Evernote?

Evernote is een productiviteitsapp die je helpt bij het vastleggen en organiseren van ideeën, lijsten, projecten en meer. Met deze app voor het maken van notities kun je ook bijlagen, webknipsels en audio aan je digitale notitie toevoegen.

Via Evernote Hier volgt een korte blik op de belangrijkste functies van deze app:

1. Webclipper

heb je er genoeg van om informatie van webpagina's handmatig te kopiëren, opmaak te verwijderen en uiteindelijk te plakken?

Met Evernote's webclipper, kun je een hele webpagina opslaan of alleen de delen die je wilt.

wat is er nog meer?

Je kunt zelfs een screenshot maken van een hele webpagina en er aantekeningen bij maken om tekst toe te voegen en belangrijke delen te markeren.

Zo helpt Evernote je om je getypte notitie terug te vinden:

Sla je notities op in een gedetailleerde stapel notitieboeken

**Een individuele notitie labelen met trefwoorden om ze te sorteren op categorie

Zoeken naar een individuele notitie op titel, datum, inhoudstype, trefwoorden en meer

Met Evernote notitieboek en een krachtige zoekfunctie kun je elke notitie snel terugvinden!

3. Herinnering notitie

ben jij iemand die altijd met deadlines jongleert?

Dan is Evernote's note herinnering perfect voor jou!

Stel een herinnering in (datum en tijd) of ontvang e-mailwaarschuwingen voor elke individuele notitie. Alle herinneringen aan notities verschijnen in een lijst bovenaan de lijst met notities.

4. Sjablonen Evernote biedt meer dan 50 sjablonen om het maken van notities makkelijker te maken. Van creatief schrijven tot projectbeheer, er is een sjabloon voor elke behoefte.

Je kunt bijvoorbeeld een levenssjabloon als "habit tracker" gebruiken om regelmatiger naar de sportschool te gaan en eindelijk te stoppen met je Netflix-gewoonte in het weekend!

het voordeel?

Sjablonen besparen je tijd en moeite omdat ze gemakkelijk toe te voegen en volledig aanpasbaar zijn.

En ze brengen je een stap dichter bij het opbouwen van een goede gewoonte om notities te maken!

Bonus: OneNote Vs. Notability

Wat is Microsoft OneNote?

Microsoft's OneNote

is een cloudgebaseerde app voor het maken van notities die je helpt om informatie op te slaan in virtuele notities. Dit hulpmiddel voor het maken van notities biedt een eenvoudige manier om je notities te organiseren in secties, pagina's en containers.

Via OneNote Dit zijn de vier belangrijkste functies van deze app:

1. Tekenen en schetsen

hoe kun je je aantekeningen minder breedsprakig en meer illustratief maken?

Voeg afbeeldingen toe die duizend woorden spreken!

Maar maak je geen zorgen over je tekenvaardigheden op kleuterschoolniveau.

OneNote's sexpert teken en schets functie laat je tekenen, schetsen of notities schrijven met een pen of muis. Als je een apparaat met aanraakscherm hebt, kun je zelfs met de hand aantekeningen maken en dingen tekenen.

Pas de pennen, potloden en verschillende markeerstiften aan je wensen aan. En om precisie aan je tekeningen toe te voegen, kun je kant-en-klare vormen uit de Vormengalerij gebruiken om een geweldige notitie te maken.

2. Interne koppelingen

Voeg interne links toe om snel een getypte notitie terug te vinden of maak gewoon een interactieve inhoudsopgave om door je notitieblok te navigeren.

Deze links kunnen ook gekoppeld worden aan een specifieke sectie, pagina of alinea in een OneNote notitieblok.

Je kunt zelfs interne koppelingen aan een Outlook e-mail of Office-document koppelen om notities met je teamleden te delen. Deze OneNote functie helpt je voorkomen dat je gedetailleerde notities moet afdrukken die uiteindelijk in de handen van bepaalde destructieve vrienden terechtkomen.

3. Berekeningen

moet je voor je werk veel budget bijhouden?

U hoeft de rekenmachines niet tevoorschijn te halen.

De OneNote app kan eenvoudige wiskundeproblemen gemakkelijk aan.

Als je bijvoorbeeld de totale maandelijkse betalingen wilt berekenen, typ je $200*18= in een OneNote-notitie en druk je op de spatiebalk op je computer. OneNote berekent het antwoord automatisch voor je.

Maar dat is nog niet alles.

Naast eenvoudige rekenkundige bewerkingen ondersteunt deze app voor het maken van notities verschillende wiskundige en trigonometrische functies zoals SIN, COS, MOD en LOG.

Wilde je niet dat je OneNote had tijdens je wiskundelessen op de middelbare school?!

4. Sneltoetsen

wil je meer doen met minder?

Gebruik dan de sneltoetsen van OneNote!

Enkele handige sneltoetsen die een OneNote gebruiker kan gebruiken zijn:

\F7: spelling controleren

[Ctrl] + N: voeg een nieuwe pagina toe aan het eind van de huidige sectie

[Ctrl] + K: hyperlink invoegen

[Alt] + [Shift] + F: huidige datum en tijd toevoegen

[Ctrl] + [Shift] + E: geselecteerde pagina's naar een e-mailbericht sturen

Evernote vs OneNote - app voor het maken van notities vergeleken

natuurlijk, zowel _Evernote als OneNote bieden handige functies. Maar zijn ze niet heel gelijk_?

Denk nog eens na.

Hier bekijken we de belangrijkste verschillen tussen Evernote en OneNote:

1. Zoeken

Noem het magie, maar soms kunnen we niet vinden wat we nodig hebben, zelfs als het recht voor ons ligt.

En met documenten gebeurt dat meer dan vaak.

Laten we eens kijken hoe elke app ons uit zulke lastige situaties redt:

A. Evernote

Evernote kan tekstnotities, handgeschreven notities, tags en bijlagen doorzoeken.

Het biedt ook geavanceerde zoeksyntaxis om het proces te versnellen. Je kunt verschillende operatoren gebruiken zoals "tag:", "gemaakt:", "todo:," en meer om naar een EverNote notitie te zoeken.

B. OneNote

met OneNote kun je ook zoeken naar tekstnotities, handgeschreven notities en woorden die voorkomen in de bijgevoegde afbeeldingen.

Maar als het aankomt op geavanceerd zoeken, slaat OneNote een andere weg in.

Het versnelt het proces door je toe te staan het zoekbereik te verkleinen (kies tussen Alle notitieboeken, Huidig notitieboek, Huidige sectie of Huidige pagina) en de zoekresultaten te sorteren.

Voor extra flexibiliteit herkent deze app ook gesproken woorden in een audio- of videoclip als de optie Audio zoeken is ingeschakeld.

2. Integraties

Zowel de Evernote app als Microsofts OneNote integreren met veelgebruikte cloudservices zoals Salesforce en Gmail.

Er zijn echter andere integraties die uniek zijn voor beide

software voor het maken van notities

:

A. Evernote

Gmail

Outlook Mail

Google Drive

Slack

Microsoft Teams

B. OneNote

Evernote

Powerbot voor Gmail

WordPressTrello betaald zakelijk plan begint bij $5/gebruiker per maand voor 1 TB opslagruimte.

Bonus: OneNote sjablonen voor het maken van aantekeningen !

Evernote vs OneNote op Reddit

We zijn naar Reddit gegaan om te zien waar mensen landen op Evernote vs OneNote. Wanneer je zoekt op Evernote vs OneNote op Reddit veel gebruikers zijn het erover eens dat OneNote voor hen de betere optie is vanwege de prijs en omdat ze bekend zijn met Microsoft Office:

"Ik ging van Evernote naar OneNote toen ze de beperkingen voor gratis gebruikers aankondigden, in het begin was het moeilijk, maar nu vind ik OneNote veel leuker."

Andere Reddit gebruikers merkten op dat deze tools voor het maken van notities verschillende toepassingen hebben en beide nuttig kunnen zijn, afhankelijk van je behoeften:

"In mijn ogen zijn ze verschillend. Ik zou OneNote gebruiken om notities te maken, maar ik gebruik Evernote om dingen vast te leggen. Evernote is mijn archiefkast, ik maak er zelden notities in."

**Wat is ons oordeel?

Ga voor Evernote als je een basissoftware voor het maken van notities wilt. Het integreert met de meeste tools die je al gebruikt en is eenvoudiger.

Als je echter een Microsoft-account hebt en meer opslagruimte wilt, dan is OneNote kan je app in blinkend harnas zijn.

We kunnen ons echter niet aan de indruk onttrekken dat beide apps voor het maken van notities je naar meer verlangen.

Om te beginnen is het niet eenvoudig om telkens een nieuw venster of een nieuwe app te starten als je aantekeningen wilt maken op je werk. En de afweging tussen functies en opslag is gewoon niet genoeg voor een professionele gebruiker.

Laten we eens kijken naar een Microsoft OneNote en Evernote alternatief dat veel meer biedt voor veel minder.

De beste app voor het maken van notities

Natuurlijk is het maken van notities een van de belangrijkste dingen om je projecten efficiënt te beheren.

Maar dat is het wel zo'n beetje, het is gewoon een van de dingen.

Je moet nog steeds taken toewijzen, eraan samenwerken, deadlines beheren en nog veel meer.

Maak je niet druk. ClickUp heeft u gedekt!

ClickUp maakt het vastleggen en opslaan van informatie supergemakkelijk:

1. ClickUp Kladblok Kladblok

Gebruik ClickUp's kladblok (desktop of mobiel) om onderweg ideeën op te schrijven.

Hoe maak je een nieuwe notitie _?

Zodra je Kladblok hebt ingeschakeld voor je Werkruimte klik op de knop Kladblok in de rechterbenedenhoek van je scherm.

Voeg een titel toe aan je digitale notitie en begin je gedachten op te schrijven!

Gebruik het notitieblok om:

Wijzigingen in een notitie te bekijken of terug te draaien

Checklists toevoegen (en geneste checklists)

Een getypte notitie opmaken met rich text editing

Een notitie omzetten in een taak

_Zeg vaarwel tegen plakbriefjes!

2. ClickUp Documenten

Gebruik ClickUp's Documenten functie om documenten, wiki's en kennisbanken te maken voor wat u maar wilt. Bovendien sluiten documenten naadloos aan op bestaande taken, projecten en workflows, zodat u uw werk kunt stroomlijnen en alle gerelateerde bronnen op één plek kunt bewaren.

hoe voeg je een document toe?

Er zijn verschillende manieren om documenten toe te voegen in ClickUp. Documenten kunnen worden gekoppeld aan een Lijst , Map , Ruimte werkruimte, of ze kunnen een afzonderlijk element zijn.

Je kunt ook een document aan een taak koppelen en documenten naar een andere plek in je werkruimte verplaatsen. Eenmaal gemaakt, zijn alle Documenten gemakkelijk toegankelijk vanuit de rechter zijbalk.

Gebruik Documenten om:

Delen en opmerkingen toevoegen voor eenvoudige samenwerking

Uw tekstnotities opmaken met rijke tekstbewerking

Inhoud online publiceren die door Google kan worden geïndexeerd

Taken maken vanuit het document

Geef uw teamleden de mogelijkheid om in realtime te bewerken zonder haperingen

3. Markeer je documenten met PDF-annotatie Met de functie Anotatie van ClickUp kunt u gemakkelijk

een PDF-bestand annoteren of een willekeurige afbeelding (.png, .gif, .jpeg, .webp).

_Hoe annoteer je?

Voeg eenvoudig commentaar toe aan taakbijlagen in vier eenvoudige stappen:

Open de bijlage van uw keuze binnen een taak

Klik op "Opmerkingen toevoegen" in de rechterbovenhoek van het voorbeeldvenster

Klik op de voorvertoning van de bijlage waar u een opmerking wilt toevoegen

Voeg opmerkingen toe enwijs het toe aan iemand als je wilt dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen

Je toegevoegde commentaar verschijnt nu in het tabblad Commentaar naast de bijlage.

Maar dat is niet alles wat ClickUp kan!

Deze handige software voor projectbeheer biedt nog veel meer geweldige functies, zoals

Mindmaps : transformeer en organiseer uw ideeën in vrije mindmaps

: transformeer en organiseer uw ideeën in vrije mindmaps Meerdere ClickUp-views : bekijk uw taken vanuit elke hoek met verschillende weergaven zoals Lijst, Kader en meer

Dashboards en Rapportage : visualiseer en volg de voortgang van uw project met Agile-diagrammen zoals Burndown , Burnup , Snelheid en Cumulatief stroomdiagram . Verkrijg meer inzicht in de prestaties van je team met nauwkeurige rapporten.

: visualiseer en volg de voortgang van uw project met Agile-diagrammen zoals Burndown , Burnup , Snelheid en Cumulatief stroomdiagram . Verkrijg meer inzicht in de prestaties van je team met nauwkeurige rapporten. Home : missiecontrolecentrum voor uw werk in het verleden, nu en in de toekomst

: missiecontrolecentrum voor uw werk in het verleden, nu en in de toekomst Pulse : ontdek op welke taken je teams zich op dit moment concentreren

: ontdek op welke taken je teams zich op dit moment concentreren Integraties : ClickUp integreert met apps van derden zoals Evernote,Google DriveenZoom om uw workflows te stroomlijnen

ClickUp App: naast de robuuste desktopversie is ClickUp ook beschikbaar als mobiele (iOS, Android, Windows phone) en web app

ClickUp - De oplossing voor het Evernote vs OneNote Debat

Het kiezen van de juiste toepassing voor het maken van notities is essentieel.

Op dit moment is er echter geen duidelijke winnaar tussen Evernote en OneNote.

Kies Evernote als je op zoek bent naar speciale software voor het maken van notities.

Maar als je een Office 365 abonnement hebt, dan kun je met OneNote meer opslaan.

In beide gevallen doet elke app voor het maken van notities precies dat: notities maken.

Iemand moet al het andere werk doen, zoals virtuele teams beheren , projectplanning , workflow automatisering .

Dus als je alle deze functies wilt gebruiken, gebruik dan ClickUp.

De soepele projectbeheerfuncties ruimen de pijplijn op de achtergrond op terwijl u vrolijk verder schrijft.

Waarom een aparte app gebruiken als je notities kunt vastleggen en alle projecten kunt beheren op hetzelfde platform?

Gewoon krijg ClickUp gratis en word een rockster in notities maken en productiviteit!

