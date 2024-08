10 beste Clockify integraties voor tijdregistratie in 2024

Bekijk een lijst van de top hulpmiddelen voor tijdbeheer en je zult Clockify waarschijnlijk bovenaan of dichtbij de top vinden. Het is een eenvoudige maar elegante tijdregistratiesoftware en werkt goed om elke taak, lijst en project waaraan je werkt bij te houden.

Een van de redenen waarom zoveel mensen Clockify waardevol vinden, is het brede scala aan Clockify integraties. Met deze integraties kan je team hun Clockify timer verbinden met project management platforms, boekhoudsoftware en andere apps en tools.

Van tijdregistratie agentschap naar gewoon proberen om tijd te besparen op je persoonlijke to-do lijst, kunnen deze tools levensredders worden. Als je Clockify met je favoriete apps wilt verbinden, zijn dit een paar van de beste integraties die je snel op weg helpen. šŸ¤©

Wat moet je zoeken in een Clockify integratie?

Natuurlijk kun je veel apps en platforms koppelen met Clockify tijdregistraties. Maar alleen de beste integraties hebben deze gemeenschappelijke kenmerken om je te helpen je werk en productiviteit te optimaliseren:

Natuurlijke integratie: Zowel nieuwe Clockify tijdregistraties als het bekijken van bestaande trackers moeten makkelijk te realiseren zijn vanuit de app die je gebruikt, zoals de mogelijkheid om tijd te registreren binnen je projecten

Automatiseringsmogelijkheden:* In plaats van altijd handmatig op de Clockify start timer te moeten klikken, moeten gebruikers in staat zijn om de creatie van een lopende timer en het bijhouden van de tijd in een project of taak te automatiseren

Analytics mogelijkheden: Nieuwe tijdsinvoeren moeten traceerbaar en beschikbaar zijn via zoeken, zodat gebruikers beter inzicht krijgen in hun tijd besteed aan een nieuwe taak of project

Noteer snel notities, houd de tijd bij en zet notities om in bij te houden taken die u overal kunt openen met de ClickUp Chrome-extensie

Bovenal moet de juiste Clockify integratie je helpen om het volgende te voorkomen context-omschakelen zoveel mogelijk. Zodra je je favoriete apps effectiever kunt gebruiken en analyseren, kun je je tijd beter indelen om je werk gedaan te krijgen.

De 10 beste Clockify-integraties om te gebruiken in 2024

Tijd om aan de slag te gaan. Elke integratie hieronder kan je helpen je werk beter bij te houden, de tijd vast te leggen die je besteedt aan je belangrijkste productiviteitsapps en je productiviteit te verhogen bij elk project dat je aanvalt.

Houd bij hoeveel tijd u aan projecten besteedt in ClickUp, waar u projecten in meerdere Views kunt beheren en bovenop uw taken kunt blijven ClickUp's Clockify integratie is zowel eenvoudig als elegant. Door te werken via Google Chrome kunnen gebruikers op alle planniveaus de tijd bijhouden die ze besteden aan elk nieuw project of evenement in Ć©Ć©n enkele ruimte. Eenmaal bijgehouden, kunt u een nieuwe tag toevoegen of elke tijdinvoer direct in Clockify doorzoeken.

Maar de reden dat dit projectmanagementtool deze lijst gaat dieper: het komt met zijn eigen volgmogelijkheden. Met ClickUp Tijdmanagement kunnen gebruikers een volledig interne tijdregistratie maken. U kunt voor elke gebeurtenis in uw werkruimte zowel de geschatte als de werkelijke tijd bijhouden.

Neem ClickUp Projecttijdregistratie als voorbeeld. Voor elke taak kunt u een tijdsverantwoording aanmaken die precies noteert hoeveel tijd u eraan hebt besteed. Via tagbeheer kunt u zelfs aangeven waaraan u uw tijd besteedt binnen een bepaalde taak.

Je hebt ook toegang tot sjablonen voor tijdmanagement zijn speciaal ontworpen om u te helpen uw productiviteit te optimaliseren en te automatiseren binnen een grotere werkruimte. Eenmaal gemaakt, kun je je sjablonen dupliceren in de hele werkruimte om ervoor te zorgen dat al je werk aan elke klant goed wordt besteed.

ClickUp beste eigenschappen

Natuurlijke Clockify-integratie die elke tijdinvoer direct in uw taken integreert

Verbeterde mogelijkheden voor tijdregistratie waarmee u tijd direct in uw werkruimte kunt invoeren

Uitgebreide sjabloonbibliotheek, inclusiefsjablonen voor tijdregistratie,tijd blokkeren sjablonenenClickUp's Persoonlijk Tijdmanagementblad* Ondersteuning voor alle apparaattypen, zodat u uw tijd kunt bijhouden, zoeken en rapporten kunt uitvoeren vanaf zowel desktop- als mobiele apparaten

ClickUp beperkingen

Geen speciale tijdregistratiesoftware, wat het inwerken in een ClickUp werkruimte voor sommige gebruikers complex kan maken

Tijdregistraties die zijn aangemaakt via de Clockify integratie zijn niet beschikbaar binnen het ClickUp platform

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Notitie

Via Notie Notion is ontworpen om je werk te organiseren. De dagelijkse planner app helpt teams van elke grootte bij het maken van documenten, het beheren van taken, het maken van notities en het organiseren rond centrale doelen. De tijdregistratie-integratie zorgt ervoor dat je de Clockify-client kunt gebruiken om de tijd die je aan elke notitie besteedt bij te houden en rapporten over je timing en productiviteitstrends te draaien.

Notion beste eigenschappen

Tijdregistratie is mogelijk met een enkele knop, waardoor je minder hoeft te klikken om je notities te voorzien van tijdstempels

De eenvoudige interface van Notion strekt zich uit tot de Clockify integratie, waardoor onboarding eenvoudig en gebruiksvriendelijk is

Geavanceerde samenwerkingsfuncties die helpen bij het inwerken van iedereen, van een nieuw teamlid tot een nieuwe klant

Notion beperkingen

Clockify is niet beschikbaar in alle functies van Notion, zoals taken en documenten

Mobiele app functionaliteit is beperkt, zowel voor Notion als de Clockify integratie

Notion prijzen

Gratis

Plus: $8 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

$8 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $15 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

$15 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op met het verkoopteam

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1.900+ beoordelingen)

4.8/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.800+ beoordelingen)

3. Asana

Via Asana Een van de populairste taakbeheer oplossingen kunnen bogen op hun eigen Clockify-integratie. Installeer de Clockify browserextensie en je kunt gemakkelijker al je werk bijhouden in Asana om je team te helpen de werklast en capaciteit beter te plannen.

Asana beste functies

Volledige integratie van Clockify met de desktop- en app-versies van Asana

Natuurlijke integratie op projectniveau: Clockify pikt automatisch het project op waartoe een taak behoort en wijst de gevolgde tijd toe aan dat project

EĆ©n-klik integratie die het makkelijk maakt om te beginnen

Asana beperkingen

Alleen tracken op basis van taken: nieuwe Asana projecten kunnen moeilijk te tracken zijn totdat de taken voor die projecten zijn opgebouwd

Potentiƫle verwarring met interne tijdregistratie mogelijkheden, die naast de Clockify integratie verschijnen in de gebruikersinterface

Asana prijzen

Basis

Premium: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Zakelijk: $24,99/maand per gebruiker

$24,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.500+ beoordelingen)

4.3/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

4. Google-kalender

Via Google-kalender Steeds meer professionals in verschillende sectoren gebruiken Google Agenda niet alleen voor vergaderingen, maar ook om hun productiviteit te plannen. Met deze Shopify integratie kun je de volgende stap in dat proces zetten - ervoor zorgen dat de werkelijke tijd die je besteedt aan je dagelijkse werk overeenkomt met je geplande tijd.

Google Agenda beste functies

Volg de tijd voor elke gebeurtenis in Google Agenda om uitgebreide rapporten te maken van je dagelijkse werk en vergaderingen

Draai rapporten over je vergaderingen in Clockify, inclusief de mogelijkheid om vergadertypes te categoriseren in de app

Beheer meerdere Agenda projecten tegelijkertijd via de Spotify web app

Google Agenda beperkingen

Clockify's web app is beperkt tot een lineair rapport bij het bijhouden van kalendertijd, wat diepgaande inzichten kan bemoeilijken

Het bijhouden van tijd kan verwarrend worden voorgedeelde kalenders met gelijktijdige gebeurtenissen

Google Workspace prijzen

Persoonlijk: Gratis

Gratis Zakelijk Starter: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Workspace beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40.000+ beoordelingen)

4.6/5 (40.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15.000+ beoordelingen)

5. Trello

Via Trello Het is niet alleen een uitstekende kanshebber voor top project tijdlijn software . Dankzij de Shopify-integratie verandert Trello ook in een real-time productiviteitstracker die ervoor zorgt dat jij en je team de juiste hoeveelheid tijd besteden aan al jullie dagelijkse werkzaamheden.

Trello beste functies

Maak eenvoudige tijdregistratie op elke Trello kaart met de eenvoudige start/stop timer knop

Codeer elke tijdregistratie die je maakt in Clockify om meer diepgaande rapporten te maken over projecttypes, klanten, enz.

Voeg tijd handmatig toe als dat nodig is om ervoor te zorgen dat elk gemaakt rapport accuraat blijft als je later naar specifieke informatie zoekt

Trello beperkingen

Volledige integratie op projectniveau vereist een Zapier-proces van derden

Complexer dan de meeste projectbeheertools, wat het inwerken kan bemoeilijken

Trello prijzen

**Gratis

Standaard: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Premium: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.300+ beoordelingen)

4.4/5 (13.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.600+ beoordelingen)

6. Google vellen

Via Google Sheets Net als Google Agenda is Sheets een populaire Google productiviteitstool gelijkwaardig aan oudere spreadsheet editors. Net als Calendar heeft het een Clockify-integratie die zeker de moeite waard is om op deze lijst te zetten, zodat je meer diepgaande rapporten kunt maken van je Clockify-gegevens.

Google Sheets beste functies

Clockify gegevens exporteren in elk gewenst formaat om diepgaande rapporten te maken in Sheets

Automatiseringsfunctionaliteiten verminderen het handmatige werk van importeren en exporteren van en naar Clockify

Clockify's open API stelt geavanceerde gebruikers in staat om elk denkbaar export- en rapportmodel te maken

Google Sheets beperkingen

Om Clockify tijdregistraties te kunnen doorzoeken is inzicht nodig in hoe de geƫxporteerde datakolommen zijn opgebouwd in Sheets

Uitgebreide ervaring metautomatiseringssoftware zoals Zapier of Automate.io is nodig om de gegevensoverdracht volledig te bouwen

Google Workspace prijzen

Persoonlijk: Gratis

Gratis Zakelijk Starter: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Workspace beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40.000+ beoordelingen)

4.6/5 (40.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15.000+ beoordelingen)

7. Slack

Via Slack Wat als we je vertellen dat je Clockify via Zapier kunt gebruiken om een van 's werelds populairste zakelijke communicatie-apps nog nuttiger te maken? Dat is precies wat deze integratie kan bereiken.

Slack beste functies

Verander automatisch je Slack status wanneer je begint met het bijhouden van tijd met Clockify

Plaats nieuwe Clockify tijdvermeldingen in een specifiek Slack kanaal of privƩbericht

Maak nieuwe Slack kanalen voor elk nieuw project dat je start in Clockify

Slack beperkingen

Geen native tijdsregistratie in Slack die je zou kunnen helpen om je productiviteit beter te plannen

De mogelijkheid om tijd te zoeken in Slack kanalen is beperkt tot de zoekfunctie van Slack

Slack prijzen

Gratis

Pro: $7,25/maand

$7,25/maand Zakelijk+: $12,50/maand

$12,50/maand Enterprise Grid: Neem contact op voor prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (32.000+ beoordelingen)

4.5/5 (32.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

8. Luchttafel

Via Airtable In de kern helpt Airtable zijn gebruikers om gegevens en informatie beter te delen terwijl ze werken aan het bouwen van apps, het operationaliseren van workflows en meer. Met de Clockify-integratie kun je de lus van dat proces sluiten door ervoor te zorgen dat alle tijd die je team aan die doelen besteedt productief en efficiƫnt is.

Airtable beste functies

Zodra de timer voor een item start, kun je deze vanuit elke omgeving stoppen - web of app, mobiel of desktop

Een grote community die kan helpen met het optimaliseren van workflows en functies, waaronder tijdregistratie

De Clockify-integratie voelt aan als een ontbrekend onderdeel van Airtable, dat geen native tijdregistratie biedt

Airtable beperkingen

Clockify is alleen beschikbaar in Chrome en Firefox

De complexe Airtable UI kan het voor nieuwe gebruikers moeilijk maken om het meeste uit Clockify te halen

Airtable prijzen

**Gratis

Team: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Zakelijk: $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Airtable beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.100+ beoordelingen)

4.6/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

9. Todoist

Via Todoist Dankzij Clockify krijgt een van de populairste to-do list apps op de markt een upgrade. Dankzij de integratie van tijdregistratie kunnen gebruikers hun productiviteit rechtstreeks bijhouden vanuit het overzichtsscherm van de lijst, waardoor het gemakkelijk wordt om precies te achterhalen hoeveel tijd je aan elk item besteedt.

Todoist beste functies

Tijd bijhouden vanuit het overzichtsscherm vermindert het aantal klikken dat nodig is om de timer te starten en te stoppen

De integratie werkt op verschillende apparaten en is volledig geĆÆntegreerd met de Todoist interface

Projecten synchroniseren tussen Todoist en Clockify om het maken van rapporten makkelijker te maken

Todoist beperkingen

Rapporten zijn alleen beschikbaar via de Clockify web client

Geen offline functionaliteit voor Todoist of de integratie

Todoist prijzen

Beginner: Gratis

Gratis Pro: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Zakelijk: $6/maand per gebruiker

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

4.4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.200+ beoordelingen)

10. Snelboeken

Via Quickbooks Misschien wel de meest populaire boekhoudsoftware op de markt, Quickbooks stelt gebruikers in staat om de functionaliteit nog verder te verbeteren door de koppeling met Clockify. Zodra je de integratie hebt geĆÆnstalleerd, kun je eenvoudig de tijd van je werk bijhouden, urenstaten invullen en je boekhouding verbeteren.

Quickbooks beste functies

Door gebruikers toe te voegen aan Clockify kunnen ze automatisch hun urenbriefjes vullen met bijgehouden tijd

Een automatische synchronisatie optie stelt je in staat om je Clockify gebruikers te matchen met je Quickbook gebruikers

Uurtarieven worden gesynchroniseerd met tijdregistraties om het maken van timesheets te vereenvoudigen

Quickbooks beperkingen

Sommige conflicten en beperkte functionaliteit in vergelijking met Quickbook Time (Quickbook's eigen tijdregistratie oplossing)

Een complexe interface met gebruikersgebaseerde tijdregistratie kan aanzienlijke inwerktijd en middelen vereisen voor grotere teams

Prijzen Quickbooks

Eenvoudige start: $15/maand

$15/maand Basis: $30/maand

$30/maand Geavanceerd: $100/maand

Quickbooks beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (3.100+ beoordelingen)

4.0/5 (3.100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.300+ beoordelingen)

Verbeter of vervang uw Clockify projecten met ClickUp

Laten we Ć©Ć©n ding duidelijk stellen: ClickUp is niet alleen een top Clockify integratie, het functioneert ook als de beste Clockify alternatief op de markt.

Ja, u kunt de integratie als bestaande gebruiker gebruiken om uw projectbeheer in ClickUp te verbeteren. Maar als u gewoon wilt beginnen taken bijhouden en projecttijd, waarom dan niet de geĆÆntegreerde functie gebruiken?

Met ClickUp krijg je alle functies die Clockify kan bieden, samen met een volledig, gratis project management platform . Dat betekent automatisering, niet alleen voor elke nieuwe tijdinvoer, maar voor elk onderdeel van het project.

Het is een geweldige alles-in-Ć©Ć©n oplossing om je projectbeheer en tijdregistratie te combineren en automatiseren in Ć©Ć©n enkele werkruimte.

Dus, waar wacht je nog op? Maak je ClickUp account en begin vandaag nog met het optimaliseren van uw productiviteit.