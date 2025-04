10 Beste extensies voor schermrecorder voor Chrome in 2025

Als er veel op het spel staat en u een schermopname maakt voor een professioneel publiek, zijn de kwaliteit, functies en betrouwbaarheid van uw extensie voor Chrome ononderhandelbaar.

Maar laten we eerlijk zijn, het overweldigende aantal beschikbare extensies kan het besluitvormingsproces lang maken. Dus hoe vindt u snel de beste extensie voor Google Chrome schermrecorder?

Goed nieuws, wij hebben onze mouwen opgestroopt en het zware werk voor u gedaan!

Blijf lezen om de beste schermrecorder te vinden extensies Chrome extensies in 2024.

Wat moet u zoeken in een extensie voor schermrecorder in Chrome?

Het vastleggen van schermopnamen en geweldige schermafbeeldingen voor clients, leden van het team en belanghebbenden is eenvoudig als u een hoogwaardige schermrecorder in uw gereedschapskist hebt. 🧰

Maar u wilt er wel een met specifieke functies als u professionele video's wilt maken zonder verborgen limieten.

Hier zijn een paar dingen die je in gedachten moet houden als je op zoek bent naar de beste extensie voor schermrecorder:

Watermerken : Het is beter om je opname te kunnen delen zonder dat er een watermerk van een ander merk op staat

: Het is beter om je opname te kunnen delen zonder dat er een watermerk van een ander merk op staat Tijd limiet : Een beperkende tijdslimiet kan ervoor zorgen dat u zich opgejaagd voelt tijdens uw presentatie

: Een beperkende tijdslimiet kan ervoor zorgen dat u zich opgejaagd voelt tijdens uw presentatie Deel : Het moet gemakkelijk (en veilig!) zijn om je schermopname te delen op sociale media, je website, in e-mails en op andere apps zoals Slack

: Het moet gemakkelijk (en veilig!) zijn om je schermopname te delen op sociale media, je website, in e-mails en op andere apps zoals Slack Bewerkingsmogelijkheden : Geen enkele opname is perfect. Uw tool moet u in staat stellen uw schermopname te bewerken, bij te snijden en aan te passen nadat u op stop hebt gedrukt

: Geen enkele opname is perfect. Uw tool moet u in staat stellen uw schermopname te bewerken, bij te snijden en aan te passen nadat u op stop hebt gedrukt Schermgrootte : De beste schermrecorders geven u de flexibiliteit om uw hele scherm, een venster of zelfs slechts een enkel tabblad in uw browser op te nemen

: De beste schermrecorders geven u de flexibiliteit om uw hele scherm, een venster of zelfs slechts een enkel tabblad in uw browser op te nemen Voiceovers: De mogelijkheid om audio toe te voegen geeft je een extra hulpmiddel om duidelijk uit te leggen wat je aan het doen bent tijdens je presentatie

U zult verbaasd zijn over de hoge kwaliteit van betaalde en gratis schermrecorders die beschikbaar zijn als u weet waar u moet zoeken!

De 10 beste extensies voor schermrecorder voor Chrome die u in 2024 kunt gebruiken

Dit zijn onze keuzes voor de beste extensies voor schermrecorder in Chrome die op dit moment op de markt zijn.

1. ClickUp

Deel schermopnames om je boodschap precies over te brengen zonder de noodzaak voor een e-mailketen of een persoonlijke vergadering met Clip by ClickUp

Als u op zoek bent naar een professionele kwaliteit schermopname tool waarmee u de klus goed kunt doen, ClickUp Clip zal waarschijnlijk je eerste keuze zijn!

Clip is een gratis extensie voor Chrome die u kunt gebruiken om snel duidelijke berichten van hoge kwaliteit op te nemen en te verzenden via een link, e-mail of binnen ClickUp e-mail.

Het brede bereik aan functies en veilige deelopties maken het een gemakkelijke keuze voor bedrijven die schermopnames willen maken die ze overal kunnen delen. Of u nu wilt delen met investeerders, clients, leden van uw team of de IT-afdeling, ClickUp is er voor u.

De schermrecorder van ClickUp maakt deel uit van de software voor projectmanagement, een van de beste software voor projectmanagement hoogst gewaardeerde platforms voor productiviteit op de huidige markt.

Dat betekent dat als je de extensie voor schermrecorder gebruikt, je duizenden naadloze app-integraties, honderden sjablonen, tools voor het bijhouden van projecten en robuuste functies voor samenwerking binnen handbereik hebt.

En als u uw screencastpublicatie (of een ander onderdeel van uw bedrijf) wilt opschalen, dan heeft ClickUp de beste productiviteitstools om u te helpen schalen als u groeit.

ClickUp beste functies

ClickUp biedt professionele kwaliteit in zijn functies

Het platform voegt geen watermerken toe aan de content die u creëert

Er zijn geen beperkingen voor de duur van uw sessies voor opnemen

U hebt de optie om het volledige scherm, een specifiek tabblad of een apparaatscherm op te nemen

Met het platform kun je je content onmiddellijk delen zonder enige vertraging

U kunt uw werk veilig delen via een link, e-mail of rechtstreeks binnen de ingebouwde e-mail functie van ClickUp

ClickUp biedt u de mogelijkheid om uw hele scherm, een specifiek tabblad of zelfs een app-venster op te nemen

ClickUp wordt geleverd met een projectmanagement functie, waardoor het meer is dan alleen een schermrecorder

Het platform biedt ook de mogelijkheid om taken bij te houden, wat een essentieel hulpmiddel kan zijn voor teambeheer

ClickUp limieten

Over het algemeen heeft het ClickUp platform een steilere leercurve dan sommige van zijn collega's met minder functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.324 beoordelingen)

4.7/5 (8.324 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.743+ beoordelingen)

ClickUp toevoegen aan Chrome

2. ScreenPal (voorheen Screencast-O-Matic)

via ScreenPal ScreenPal (voorheen Screencast-O-Matic) gratis extensie voor schermrecorder biedt snelle tools voor videoberichten en de mogelijkheid om onbeperkt video's te maken en te delen.

Met ScreenPal kun je je scherm opnemen of met je webcam, met audio, muziek en bijschriften. Gebruikers kunnen schermen opnemen via een browsertabblad, venster of schermvullende modus.

Met de video editor van ScreenPal kun je je opnames verbeteren met tekengereedschappen of de achtergrondverwijderingstool gebruiken voor webcamopnames.

De opnames worden veilig opgeslagen in de cloud zodat ze gemakkelijk opnieuw kunnen worden gebruikt en gedeeld.

ScreenPal beste functies

ScreenPal biedt de mogelijkheid om onbeperkt video's op te nemen

Je kunt je opnames naar wens knippen en snijden

Het platform ondersteunt de toevoeging van muziek en bijschriften aan je video's

ScreenPal biedt ook opnames met een hoge resolutie, waardoor je verzekerd bent van een superieure videokwaliteit

Met het platform kun je persoonlijke branding aan je video's toevoegen, waardoor je professionele imago wordt versterkt

ScreenPal limieten

Sommige abonnementen van ScreenPal hebben beperkte functies voor bewerking

Het platform heeft beperkte integratiemogelijkheden met Mac-computers

Gebruikers hebben problemen met de kwaliteit gerapporteerd sinds Screen-o-Matic ScreenPal is geworden

De gebruikersinterface is niet zo intuïtief in vergelijking met andere schermopnametools

De beschikbaarheid van klantenservice is door sommige gebruikers als onbevredigend gerapporteerd

ScreenPal prijzen

Solo Deluxe : $3/maand

: $3/maand Solo Premier : $6/maand

: $6/maand Solo Max : $10/maand

: $10/maand Team Business: $8/maand

ScreenPal beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (71+ beoordelingen)

4.3/5 (71+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (54+ beoordelingen)

3. Droplr

via Droplr Met Droplr screen recorder kun je schermopnames vastleggen, opslaan in de cloud opslagruimte en de link met iedereen delen. De schermrecorder is beschikbaar als extensie voor Chrome, op Mac Windows en op Chromebook.

Droplr is een cloudgebaseerde tool voor bestandsdeling en samenwerking waarmee je schermafbeeldingen kunt maken, screencasts kunt opnemen en snel bestanden kunt delen met clients en collega's. Als je langere video's wilt opnemen, zul je de functie voor onbeperkte opnamelengte zeker waarderen.

Droplr integreert met verschillende andere tools, waaronder Slack, Trello en Asana. Hierdoor kun je gemakkelijk schermafbeeldingen, screencasts en bestanden delen met je team leden.

Over het geheel genomen is Droplr een eenvoudige maar krachtige schermrecorder voor de Google Chrome browser die je kan helpen bij het verbeteren van communicatiestrategieën en productiviteit.

En dankzij de opslagruimte in de cloud kun je al je opnames op één georganiseerde plaats bewaren.

Droplr beste functies

Droplr is eenvoudig in te stellen en te delen en biedt een gebruiksvriendelijke ervaring

Het platform ondersteunt onbeperkte opnamelengte, waardoor lange sessies zonder onderbrekingen mogelijk zijn

Premium gebruikers krijgen extra functies zoals single sign-on, analytics en AI functies met de Enterprise versie

Het platform biedt een functie voor "zelfvernietiging" voor gedeelde koppelingen, waardoor de veiligheid van gedeelde bestanden wordt vergroot

Droplr's Drag and Drop functie maakt het delen van bestanden nog handiger

Droplr beperkingen

De kwaliteit van de video in Droplr is afhankelijk van het abonnement, waardoor opnames van hoge kwaliteit beperkt zijn tot premium abonnementen

Sommige gebruikers hebben problemen met de kwaliteitscontrole van Droplr gerapporteerd

Analytics zijn alleen beschikbaar voor premium gebruikers, waardoor inzichten voor gratis gebruikers beperkt zijn

De gratis versie van Droplr heeft beperkte functies vergeleken met de betaalde versies

De gebruikersinterface kan worden verbeterd om een meer gestroomlijnde ervaring te bieden

Droplr prijzen

Pro Plus : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Teams : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business Plus : $X/maand per gebruiker

: $X/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Droplr beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (397+ beoordelingen)

4.5/5 (397+ beoordelingen) Capterra: 4.6 (116+ beoordelingen)

4. Wistia Zeepdoos

via Loom dashboard Loom Chrome screen recorder is een cloud-gebaseerde schermrecorder Google Chrome extensie waarmee gebruikers snelle video's kunnen opnemen en delen om met anderen te communiceren.

Het wordt vaak gebruikt op werkplekken en in onderwijsinstellingen om berichten te versturen, feedback te geven of ideeën uit te leggen met behulp van video-opnamen.

Gebruikers kunnen hun scherm opnemen, zichzelf opnemen met een webcam of tegelijkertijd scherm- en webcamopnamen maken.

Looms maakt schermopname eenvoudig met één-klik opname en deel. Gebruikers zijn enthousiast over de veelzijdigheid en betrouwbaarheid.

Loom beste functies

Loom heeft een functie voor het automatisch opslaan van opnames, zodat er geen werk verloren gaat

Het platform biedt directe link-sharing voor snelle en eenvoudige verdeling van content

Het heeft functies voor veiligheid, waardoor de veiligheid van je content wordt verbeterd

Loom biedt een high-definition opnameoptie, wat resulteert in video's van hogere kwaliteit

Het ondersteunt ook annotatie tijdens het opnemen, wat de duidelijkheid van presentaties verbetert

Loom limieten

Er zijn af en toe problemen met bugs en crashen gerapporteerd in Loom

Het platform biedt beperkte aanpassingsmogelijkheden

Sommige gebruikers rapporteren problemen met de synchronisatie tussen audio en video

De gratis versie van Loom heeft een tijdslimiet voor video's

Het platform heeft geen geavanceerde functies voor bewerking, waardoor aanpassingen na de productie beperkt zijn

prijzen van #### Loom

Starter: Gratis

Gratis Business : $12,50/maand per gebruiker

: $12,50/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Loom beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (1.350+ beoordelingen)

4,7/5 (1.350+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (378+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Loom alternatieven !

6. Zight (voorheen CloudApp)

via Zight Je kunt schermafbeeldingen, GIF's en scherm- en webopnamen maken met de communicatiesoftware van Zight (voorheen CloudApp).

Zight screen recorder integreert met veel populaire apps, waaronder Slack, Jira, Zapier en Lucidchart.

Zight beste functies

Zight biedt eenvoudige instructies, zodat gebruikers snel en zonder verwarring aan de slag kunnen

Het platform stelt je in staat om tegelijkertijd te vertellen en op te nemen, wat de efficiëntie bevordert

Het delen van content op Zight is eenvoudig, wat samenwerking en informatie-uitwisseling bevordert

Zight biedt een schone en intuïtieve interface, die de gebruikerservaring verbetert

Het biedt een tekentool, handig voor het markeren of annoteren tijdens opnames

Zight limieten

Het gratis abonnement van Zight is beperkt tot opnames van 90 seconden, wat mogelijk niet voldoende is voor gedetailleerde presentaties

Sommige gebruikers hebben gemeld dat het systeem vaak vastloopt, waardoor de werkstroom mogelijk wordt verstoord

De functies van Zight zijn beperkt in vergelijking met andere concurrenten

Er is een gebrek aan geavanceerde bewerkingstools, waardoor aanpassingen na de opname beperkt zijn

Het platform biedt geen robuust integratiesysteem met andere software

Prijzen van Zight

Gratis

Teams : $8/maand

: $8/maand Pro : $10/maand

: $10/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Zight beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.197+ beoordelingen)

4.6/5 (1.197+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (179+ beoordelingen)

7. Screencastify

via Screencastify De populaire Chrome extensie Screencastify screen recorder is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke tool voor schermopname die leerkrachten helpt boeiende video's te maken.

Docenten, studenten en bedrijven gebruiken Screencastify screen recorder graag om instructievideo's te maken, tutorials, demo's of zelfs om opnamen te maken van vergaderingen .

U kunt uw scherm, webcam of beide tegelijk opnemen met deze handige extensie voor Google Chrome.

Het is niet moeilijk om te zien waarom leerkrachten zo dol zijn op Screencastify screen recorder. Van interactieve vragen tot onbeperkte analyses, met de screen recorder kunnen leerkrachten eenvoudig interactieve educatieve video's maken.

Screencastify beste functies

Screencastify werkt uitstekend met Google Education, waardoor het een goede keuze is voor onderwijsomgevingen

Het biedt interactieve functies voor leerkrachten, waardoor boeiende leerervaringen worden bevorderd

Video's geproduceerd met Screencastify zien er professioneel uit, wat de geloofwaardigheid van de content vergroot

Screencastify heeft een annotatietool, waarmee je je scherm kunt markeren tijdens het opnemen

Het platform staat onbeperkte opnames toe op betaalde abonnementen

Screencastify limieten

Het platform heeft beperkte bewerkingsmogelijkheden en biedt alleen basis bewerkingstools aan

De gratis versie van Screencastify heeft een beperkte opslagruimte en opnamelengte

Gebruikers moeten kiezen tussen standaard en educatieve abonnementen op de betaalde versie, wat voor sommigen beperkend kan zijn

Video's in de gratis versie zijn voorzien van een watermerk, wat afbreuk doet aan de professionele uitstraling van de content

Sommige gebruikers hebben af en toe een vertraging tijdens de opname gerapporteerd

Prijzen van Screencastify

Free : Gratis

: Gratis Starter : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Pro : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Teams : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Onderwijs: $500+

Screencastify beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (67+ beoordelingen)

4.6/5 (67+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (137+ beoordelingen)

8. Fluvid

via Fluvid Fluvid is een alles-in-één extensie voor schermopname en video-opname voor Chrome.

Het ondersteunt live streaming en het opnemen van systeemgeluiden, plus levert een gratis schermrecorder zonder watermerk en heeft aangepaste branding beschikbaar.

Fluvid screen recorder biedt Gmail-integratie, formulieren voor leadgeneratie en gedetailleerde statistieken.

Fluvid kan een goed hulpmiddel zijn om te overwegen als je content maakt!

Fluvid beste functies

Fluvid biedt previews, zodat gebruikers hun opnames kunnen bekijken voordat ze delen

Het platform ondersteunt aangepaste branding, waardoor de content een professionele uitstraling krijgt

Real-time chatten met het publiek is beschikbaar op het Pro abonnement, wat interactie en betrokkenheid bevordert

Fluvid biedt integraties met populaire tools zoals Trello, Asana en Jira

De tool biedt high-definition opnamekwaliteit voor heldere, scherpe video's

Fluvid limieten

De enige exportoptie van Fluvid is MP4, wat de veelzijdigheid beperkt

Fluvid heeft geen geavanceerde functies voor veiligheid, wat een probleem kan zijn voor gevoelige content

Gratis gebruikers hebben beperkte toegang tot kwaliteit en functies in vergelijking met betalende gebruikers

De gratis versie van Fluvid bevat een watermerk op video's

Het platform biedt geen uitgebreide bewerkingstools

Fluvid prijzen

Basic: Free

Free **Pro Neem contact op voor prijzen

Fluvid beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: N/A

9. Nimbus Vastleggen

via Nimbus vastleggen Nimbus Capture heeft een extensie screen recorder voor Chrome, wat een veelzijdige tool is met een krachtige editor voor video. De schermrecorder voor Chrome legt volledige webpagina's of delen daarvan vast en maakt eenvoudige aantekeningen en bewerkingen mogelijk.

Met Nimbus screen recorder kunt u video's van uw scherm en webcam opnemen, trimmen en bijsnijden en vervolgens converteren naar GIF's of MP4 format.

Nimbus Capture is verkrijgbaar als los abonnement of als add-on voor het Nimbus Platform.

Nimbus Capture beste functies

Nimbus Capture biedt een gemakkelijke integratie met het Nimbus Platform, waardoor een naadloze workflow wordt bevorderd

Het biedt een betrouwbare ervaring met kwaliteitsopnamen, waardoor de tevredenheid van de gebruiker toeneemt

Nimbus Capture biedt een functie voor het toevoegen van een watermerk met een merknaam, wat een niveau van professionaliteit biedt

Nimbus Capture biedt verschillende exportopties, waaronder PDF, JPG en PNG

Scherm- en webpagina's opnemen met een optie voor geplande schermafbeeldingen, handig voor regelmatige rapportage of monitoring

Nimbus Capture limieten

Sommige gebruikers van Nimbus Capture hebben melding gemaakt van occasionele vertragingen en haperingen bij het opnemen van video's

Het platform heeft beperkte opties voor lettertypes en groottes, waardoor aanpassingen beperkt zijn

Nimbus Capture heeft geen robuuste bewerkingssuite in vergelijking met concurrenten

De gebruikersinterface kan enkele verbeteringen gebruiken voor een meer intuïtieve ervaring

Er zijn beperkingen wat betreft de opnameduur in de gratis versie

Nimbus Capture prijzen

Pro : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Teams: $6/maand per gebruiker

Nimbus beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (23+ beoordelingen)

4.5/5 (23+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (19+ beoordelingen)

10. Movavi

via Movavi Met Movavi Free Screen Recorder voor Google Chrome kunt u scherm en webcam tegelijkertijd opnemen. U kunt ook voice-overs toevoegen met deze online schermrecorder.

U kunt alles opnemen, van tutorial screencasts en online video's tot Flash-animaties en casual video chatten of een webcam opnemen met de schermrecorder. Vervolgens kunt u uw opgenomen video opslaan in populaire videoformaten zonder dat er speciale hardware nodig is.

Gebruikers van Movavi screen recorder hebben veel lof voor de online screen recorder.

Echter, Chrome web store reviewers rapporteren consistente problemen met de Google Chrome extensie.

In de Chrome Web Store heeft het ongeveer 3 sterren.

Serieuze gebruikers kunnen de desktop versie overwegen in plaats van de extensie.

Movavi beste functies

Movavi biedt sterke instellingen voor privacy, die veiligheid bieden voor uw content

Het platform is zeer gebruiksvriendelijk, waardoor het toegankelijk is voor alle gebruikers

Het beschikt over een uitstekende stemopnamekwaliteit, wat de algemene kwaliteit van de opnames verbetert

Movavi biedt een uitgebreide set hulpmiddelen voor bewerking van video, handig voor post-productie aanpassingen

De tool ondersteunt een breed scala aan outputformaten, wat flexibiliteit biedt bij het delen en exporteren van video's

Movavi limieten

Movavi heeft een beperkte functie op oudere computers, waardoor mogelijk sommige gebruikers worden uitgesloten

De Chrome extensie versie van Movavi heeft problemen met de prestaties gerapporteerd

De functies van het platform zijn beperkt in vergelijking met de concurrentie

Er is een watermerk op video's in de gratis versie van Movavi

Sommige gebruikers vinden de abonnementen een beetje duur in vergelijking met de aangeboden functies

Movavi prijzen

Chrome extensie: Free

Free Screen Recorder voor desktop : $43/jaar

: $43/jaar Desktop schermrecorder + Video Editor: $60/jaar

Movavi beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

4.5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (26+ beoordelingen)

Start met het vastleggen van werk met een Chrome-schermopname-extensie

Nu we de tien beste extensies voor schermopname voor Chrome hebben bekeken, hebt u misschien een idee welke het beste bij u past.

Houd in gedachten dat de beste schermrecorder voor uw team afhangt van wat u ermee wilt doen.

Benieuwd hoe sneller te werken ?

ClickUp's software voor productiviteit en tools voor projectmanagement kunnen u helpen bij het verbeteren van teambeheer en procesefficiënties terwijl we een sterke interne communicatie software op maat van uw merk.

Heeft je team een morele oppepper nodig? Probeer ClickUp software voor werknemersbetrokkenheid !

Of u nu een professionele schermrecorder nodig hebt of een geavanceerde suite met tools om uw team en projecten te helpen beheren, bekijk ClickUp vandaag nog en ontdek wat u hebt gemist!