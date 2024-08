10 beste LastPass alternatieven om je wachtwoord te beschermen in 2024

Laten we eerlijk zijn. Jongleren met honderden wachtwoorden is een pijnlijk onderdeel van het digitale leven geworden. Maar wachtwoorden die je digitale gegevens beschermen hebben ook bescherming nodig.

LastPass is voor velen van jullie een veelgebruikte wachtwoordmanager. Mensen geven nu echter de voorkeur aan veiligere alternatieven voor LastPass. Ook hebben sommige gebruikers meerdere keren een trage en onbetrouwbare gebruikerservaring gerapporteerd.

Om uw digitale identiteiten te beschermen, hebt u betrouwbare, veilige wachtwoordbeheerprogramma's nodig die gebruiksvriendelijk en kosteneffectief zijn.

Dus hier is onze lijst met de top 10 LastPass alternatieven in 2024, met prioriteit voor functies voor veiligheid, het delen van wachtwoorden en risicobeheer voor cyberbeveiliging .

Wat moet je zoeken in LastPass Alternatieven?

U moet een aantal sleutel factoren overwegen om ervoor te zorgen dat uw wachtwoordmanager biedt optimale veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. We hebben er een paar voor je op een rijtje gezet:

Geavanceerde beveiligingsfuncties: Geef voorrang aan end-to-endencryptie, een sterke wachtwoordgenerator en ondersteuning van meerdere platforms voor maximale veiligheid. Het moet ook veilige opslagruimte in de cloud hebben en meerlaagse veiligheid voor verbeterde veiligheid Gebruiksgemak: De wachtwoordmanager moet gemakkelijk te leren zijn Mogelijkheden voor het delen van wachtwoorden: Probleemloos synchroniseren op onbeperkte apparaten enveilig delen van bestanden zijn belangrijk voor uw toepassing voor wachtwoordbeheer om gemakkelijk delen van wachtwoorden mogelijk te maken Cross-platform veiligheid compatibiliteit: Het moet compatibel zijn met alle besturingssystemen, inclusief iOS en Windows Prijzen: Bijna alle wachtwoordbeheerders bieden drie abonnementen: individueel, familie en zakelijk. De prijs varieert afhankelijk van de functies, maar gemiddeld kost een goed LastPass-alternatief ongeveer $55-70 per jaar 24 uur per dag, 7 dagen per week klantenservice: Zoek altijd naar een snelle en effectieve klantenservice die veiligheidsproblemen aanpakt, veilige praktijken begeleidt en helpt in noodgevallen. Gebruikersbeheer: De tool moet verschillende gebruikers tegelijkertijd kunnen beheren. Het moet ook gebruikersactiviteiten verwijderen, aanmaken, controleren en rapportages genereren over wachtwoordnaleving en -gebruik

10 beste LastPass alternatieven om te gebruiken in 2024

Hier zijn enkele van de beste alternatieven voor LastPass die beschikbaar zijn in 2024:

1. 1Password

via 1Wachtwoord 1Password is een wachtwoordmanager die bekend staat om zijn hoogwaardige veiligheid en gebruiksvriendelijke ontwerp. Het is ook een van de populairste LastPass-alternatieven die vandaag beschikbaar zijn.

Het richt zich op individuen en organisaties en biedt geavanceerde functies zoals wachtwoordcontrole en wachtwoordgeneratie die de online veiligheid verbeteren. Het is gemakkelijk te gebruiken en kan verschillende digitale informatie veilig beheren.

Deze tool geeft prioriteit aan sterke encryptie (geheime sleutel van 34 tekens) en handig gegevensbeheer. Het is daarom een goede keuze voor het veilig beheren van wachtwoorden, financiële informatie en andere gevoelige gegevens voor extra veiligheid.

1Password beheert een digitale portemonnee, digitale wachtwoordkluis en een formuliervuller, zodat je al je referenties onder één dak kunt beheren.

1Password beste functies

Krijg robuuste veiligheid met AES-256-bit encryptie

Ondersteunt vingerafdrukken op iOS-apparaten zoals Macbooks en Apple horloges

Verberg belangrijke wachtwoorden wanneer u onderweg bent met de Travel Mode

Gebruik Watchtower om dubbele of gecompromitteerde wachtwoorden te identificeren en sites die onbeveiligde HTTP gebruiken

Organiseer wachtwoorden en gegevens in aanpasbare kluizen voor gestroomlijnde veiligheid

1Password limieten

Toegevoegde beperkingen wat betreft wachtwoordlengte

Gebrek aan een speciale app voor Linux gebruikers

1Password prijzen

Particulieren: $2,99/maand, jaarlijks gefactureerd

$2,99/maand, jaarlijks gefactureerd Gezinnen: $4,99/maand (maximaal 5 leden), jaarlijks gefactureerd

$4,99/maand (maximaal 5 leden), jaarlijks gefactureerd Starterspakket voor teams: $19,95/maand (maximaal 10 leden), jaarlijks gefactureerd

$19,95/maand (maximaal 10 leden), jaarlijks gefactureerd Business: $7,99/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

$7,99/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

1Password beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1300+ beoordelingen)

4.7/5 (1300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2000+ beoordelingen)

2. Keeper

via Keeper Keeper is een andere veelgeprezen wachtwoordbeheerder die bekend staat om zijn hoogwaardige veiligheid en gebruikersgerichte ontwerp.

Het is ontworpen voor studenten, particulieren, bedrijven en het leger. Het biedt hoogwaardige veiligheid en voldoet aan StateRAMP, ISO27001, FedRAMP en SOC voor de bescherming van gevoelige informatie.

Keeper onderscheidt zich door de BreachWatch functie, die continu het dark web in de gaten houdt voor gelekte wachtwoorden.

Keeper beste functies

Versleutel je gegevens met hoge veiligheidsnormen

Sla bestanden en documenten veilig op in het hoofdwachtwoord

Stel noodtoegang in voor vertrouwde personen

Bewaak de veiligheid met Breachwatch-waarschuwingen en blijf op de hoogte van gecompromitteerde accounts

Gebruik de unieke functie voor zelfvernietiging voor extra veiligheid

Keeper limieten

Geen reismodus en VPN-functie

Biedt geen native desktopapplicatie voor Linux gebruikers

Prijzen van Keeper

Persoonlijk: $2,92/maand, jaarlijks gefactureerd

$2,92/maand, jaarlijks gefactureerd Gezin: $6,25/maand, jaarlijks gefactureerd

$6,25/maand, jaarlijks gefactureerd Business Starter: $2/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

Business: $3,75/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

$3,75/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Keeper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (814+ beoordelingen)

4.7/5 (814+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (17+ beoordelingen)

3. NordPass

via NordPass NordPass wordt geleverd met een modern encryptie-algoritme, XChaCha20-encryptie, dat een breed publiek aanspreekt, waaronder individuele gebruikers en bedrijven, door middel van een gebruiksvriendelijk platform met betrouwbare functies op het gebied van veiligheid.

NordPass staat vooral bekend om zijn datalek scanner, multi-factor verificatie en vingerafdruk/gezichtsherkenning.

Met onbeperkte opslagruimte voor wachtwoorden is NordPass ontworpen met een eenvoudige, no-nonsense benadering van veiligheid. Het gebruiksvriendelijke ontwerp en de betrouwbare veiligheidsprotocollen maken het een goed alternatief voor LastPass

NordPass beste functies

Beveilig uw gegevens met de XChaCha20-codering van NordPass

Identificeer potentiële inbreuken met behulp van de wachtwoord gezondheid en inbreuk scanner

Veilig opslaan van krediet kaart en persoonlijke gegevens voor snelle autofill

Organiseer items in mappen voor eenvoudige navigatie en toegang

NordPass limieten

Het gratis abonnement biedt alleen basisfuncties

Een wachtwoordlengte van 60 tekens zal een beperking zijn voor sommige gebruikers

NordPass prijzen

Gratis

Premium: $1,99/maand, jaarlijks gefactureerd

$1,99/maand, jaarlijks gefactureerd Gezin: $3,69/maand, jaarlijks gefactureerd

$3,69/maand, jaarlijks gefactureerd Teams: $1,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$1,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business: $3,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$3,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $5,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

NordPass beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (27+ beoordelingen)

4. Dashlane

via Dashlane Dashlane onderscheidt zich onder de eersteklas wachtwoordbeheertools door zijn uitgebreide functies voor veiligheid en gebruiksgemak. Het richt zich zowel op individuele gebruikers als op bedrijven die op zoek zijn naar LastPass alternatieven.

Dashlane valt op door zijn sterke en unieke wachtwoordgenerator, autofill en dark web monitoring met een VPN functie. Deze tool is aantrekkelijk als alles-in-één oplossing vanwege de moderne gebruikersinterface en uitstekende functies voor online veiligheid.

Dashlane beste functies

Maak en gebruik digitale portemonnees voor sneller en veiliger online afrekenen

Gebruik een sterke en unieke wachtwoordgenerator

Ontvang waarschuwingen voor potentiële datalekken met dark web monitoring

Verbeter de veiligheid van Wi-Fi met Dashlane's VPN

Bewaar veilige aantekeningen voor gevoelige informatie naast wachtwoorden

Dashlane beperkingen

Duur vergeleken met sommige andere opties

Limiet wachtwoordlengte is 40 tekens

Dashlane prijzen

Premium: $3.33/maand, jaarlijks gefactureerd

$3.33/maand, jaarlijks gefactureerd Vrienden & Familie: $4.99/maand voor 10 leden, jaarlijks gefactureerd

$4.99/maand voor 10 leden, jaarlijks gefactureerd Starters: $20/maand voor 10 leden, jaarlijks gefactureerd

$20/maand voor 10 leden, jaarlijks gefactureerd Business: $8/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

Dashlane beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (290+ beoordelingen)

4.5/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (240+ beoordelingen)

5. Norton-wachtwoordbeheer

via Norton Norton Password Manager maakt deel uit van de gerenommeerde Norton-familie voor cyberbeveiliging en is een gratis wachtwoordbeheerder die is geïntegreerd met andere Norton-beveiligingsservices. Het is op maat gemaakt voor gebruikers die de voorkeur geven aan een wachtwoordmanager die deel uitmaakt van een groter ecosysteem voor veiligheid.

Deze tool is vooral aantrekkelijk voor gebruikers die al Norton-producten gebruiken en biedt naadloze integratie en vertrouwde veiligheid.

Norton Password Manager biedt gratis, veilig en eenvoudig wachtwoordbeheer. Het is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, waardoor het een geschikte keuze is voor degenen die nieuw zijn met wachtwoordbeheer of die de voorkeur geven aan een eenvoudige aanpak binnen de vertrouwde Norton-omgeving.

De beste functies van Norton Password Manager

Inlogactiviteiten bijhouden en bewaken, waarschuwingen ontvangen bij ongebruikelijke toegang

Onbeperkte opslagruimte voor wachtwoorden

Bescherm uw aantekeningen en adressen in de versleutelde kluis van Norton

Twee-factor verificatie inschakelen voor een dubbele laag veiligheid

Veilig browsen met de ingebouwde VPN van Norton, die je online activiteiten beschermt

Beperkingen van Norton Password Manager

Minder uitgebreid dan sommige zelfstandige veilige wachtwoordbeheerders

Geen standalone desktop-app

Norton Password Manager prijzen

Free: Beschikbaar als onderdeel van Norton 360 abonnementen

Norton Password Manager beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (4400+ beoordelingen)

6. Bitwarden

via Bitwarden Bitwarden is een gratis open-source wachtwoordbeheerder die vooral gebruikers aanspreekt die waarde hechten aan transparantie en aanpassingen.

Technisch onderlegde gebruikers en organisaties geven de voorkeur aan het platform omdat het self-hosting en cloud-synchronisatiefuncties biedt om overal toegang te krijgen tot kluisgegevens. Bitwarden onderscheidt zich ook door de combinatie van end-to-end encryptie, veiligheid op hoog niveau en gebruikerscontrole.

Het open-source karakter van de tool zorgt voor regelmatige updates en verbeteringen door een gemeenschap van ontwikkelaars, waardoor een continu evoluerende veiligheid wordt gegarandeerd en onbeperkte wachtwoorden kunnen worden opgeslagen.

Het is ontworpen om een balans te creëren tussen robuuste functies voor veiligheid en de flexibiliteit van een open-source platform.

Bitwarden beste functies

Pas uw veiligheid aan met het open-source platform van Bitwarden

Toegang tot uw wachtwoorden op verschillende apparaten en besturingssystemen

Versterk de veiligheid van uw account met twee-factor verificatie

Organiseer en classificeer uw wachtwoorden met behulp van het map- en verzamelsysteem van Bitwarden

Bitwarden beperkingen

De interface is minder gepolijst in vergelijking met andere alternatieven

Gebruikers die kiezen voor zelf hosten hebben een goed begrip nodig van technische installaties

Prijzen Bitwarden

Free : Gratis

: Gratis Premium : $1/maand, jaarlijks gefactureerd

: $1/maand, jaarlijks gefactureerd Familie : $3,33/maand voor maximaal 6 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

: $3,33/maand voor maximaal 6 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Teams : $20/maand voor maximaal 10 gebruikers

: $20/maand voor maximaal 10 gebruikers Enterprise : $6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Vraag een offerte aan: Aangepaste prijzen

Bitwarden beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (150+ beoordelingen)

: 4.6/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

7. Zoho Kluis

via Zoho kluis Zoho Vault is een onderdeel van de uitgebreide Zoho-suite van applicaties die bekend staat om zijn bedrijfsgerichte functies en integratiemogelijkheden. Het is aantrekkelijk voor organisaties die op zoek zijn naar LastPass alternatieven die gemakkelijk samengaan met andere zakelijke tools.

Zoho Vault onderscheidt zich door de integratie met andere applicaties zoals Zoho Desk, Mail en Microsoft 365. Het is vooral geschikt als een wachtwoordmanager die past in een bredere set van bedrijfsapplicaties.

De gebruiksvriendelijke interface en robuuste functies die klaar zijn voor enterprise maken het een veelzijdige keuze in verschillende professionele instellingen.

Zoho Vault's beste functies

Integreer naadloos met andere Zoho apps en applicaties van derden voor gestroomlijnde activiteiten

Toestemmingen en toegang van gebruikers beheren met de granulaire toegangscontroles van Zoho Vault

Veilig opslaan en beheren van digitale identiteiten zoals licenties en ID documenten

Genereer gedetailleerde rapportages over activiteiten en toegangspatronen van gebruikers voor een beter overzicht

Zoho Vault limieten

Kan enige tijd nodig hebben om vertrouwd te raken met alle functies

Vertraagde extensies voor de browser

Zoho Vault prijzen

Free : Gratis

: Gratis Standaard : $1/gebruiker per maand

: $1/gebruiker per maand Professioneel : $4/gebruiker per maand

: $4/gebruiker per maand Enterprise: $7/gebruiker per maand

Zoho Vault beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

4.3/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

8. Dell wachtwoordbeheer

via Dell Dell Password Manager, een product van de techgigant Dell, onderscheidt zich door de integratie met Dell hardware- en software-ecosystemen. Hierdoor is het een goed alternatief voor LastPass voor Dell gebruikers. De tool legt de nadruk op veiligheid en naadloze integratie.

Dell Password Manager biedt robuuste functies voor veiligheid, zoals het zelf resetten van wachtwoorden, ondersteuning voor meerdere browsers en het gemak dat het deel uitmaakt van het bredere Dell ecosysteem.

De beste functies van Dell Password Manager

Wachtwoordresets en -herstel automatiseren om downtime te minimaliseren en de veiligheid te verbeteren

Gebruik biometrische aanmeldingen voor snellere en veiligere toegang tot accounts

Werk efficiënt dankzij de integratie met het hardware- en software-ecosysteem van Dell

Beheer digitale identiteiten en referenties effectief binnen de Dell omgeving

beperkingen van Dell Password Manager

Het meest geschikt voor gebruikers van Dell producten

Biedt niet zoveel functies als sommige gespecialiseerde wachtwoordbeheerders

Dell wachtwoordmanager prijzen

Persoonlijk gebruik: Free als onderdeel van Dell software

Free als onderdeel van Dell software Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Dell Password Manager beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (20+ beoordelingen)

4.1/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

9. SailPoint Wachtwoordbeheer

via Avatier Identity Anywhere Password Management, opgericht door Avatier, is een relatief nieuwe wachtwoordmanager. Het krijgt echter snel aandacht voor zijn focus op cloudgebaseerd identiteits- en toegangsbeheer.

Het is op maat gemaakt voor moderne, technisch onderlegde gebruikers en organisaties die de voorkeur geven aan flexibele, cloudgebaseerde oplossingen.

De tool valt vooral op door de biometrische aanmeldopties voor verschillende zakelijke omgevingen en de nadruk op nalevingscontroles en SSO-oplossingen.

Identity Anywhere Password Management's beste functies

Flexibele toegang tot en beheer van wachtwoorden vanaf elke locatie met de cloud-gebaseerde oplossing

Verbeter de veiligheid van accounts met multifactor verificatie

Veilig opslaan en beheren van digitale identiteiten en certificaten

Naadloos integreren met systemen van de onderneming voor eenduidig toegangsbeheer

Identity Anywhere Beperkingen van wachtwoordbeheer

Heeft geen staat van dienst zoals sommige gevestigde LastPass alternatieven

Wachtwoordversleuteling en -vergrendeling ontbreken

Identity Anywhere Wachtwoordbeheer prijzen

Enterprise gehost abonnement : $1,5 tot 3/maand/gebruiker

: $1,5 tot 3/maand/gebruiker Niet-gehost Enterprise-abonnement: $1,95 tot 3,90/maand/gebruiker

Identity Anywhere Wachtwoordbeheer beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

Hoewel een goede wachtwoordmanager u helpt uw wachtwoorden te beschermen, moet u er ook voor zorgen dat andere tools die u dagelijks op het werk gebruikt hetzelfde hoge niveau van veiligheid hebben.

Een veilige, alles-in-één oplossing voor productiviteit, samenwerking en tool voor projectmanagement zoals ClickUp maakt niet alleen uw werk gemakkelijker, maar vermindert ook de behoefte aan meerdere wachtwoorden en het risico op hacks door het aantal tools dat u nodig hebt te verminderen.

Productiviteit en veiligheid verbeteren met ClickUp

ClickUp is meer dan alleen een veilig projectmanagement tool. Het is een uitgebreid platform dat werkbeheer herdefinieert door verschillende functies te integreren. Deze integratie vermindert de afhankelijkheid van meerdere tools en verlaagt zo de veiligheidsrisico's.

ClickUp centraliseert taken, communicatie en documentatie en vereenvoudigt het beheer van wachtwoorden en toegangspunten. ClickUp AI kan niet alleen uw administratieve werk verlichten, maar het kan u ook helpen bij het genereren van creatieve wachtwoordideeën.

ontdek hoe ClickUp AI een revolutie teweegbrengt taakbeheer _met slimme automatisering en inzichten ClickUp's tool voor projectmanagement is SOC 2-compliant en ISO-gecertificeerd. Bovendien is alle ClickUp webapplicatiecommunicatie versleuteld via TLS 1.2 en worden alle gegevens in rust versleuteld met AES-256 encryptie.

ClickUp is een krachtige, hulpmiddel voor veilige samenwerking dat efficiëntie en duidelijkheid brengt in complexe projecten,

beheer uw projecten moeiteloos met het ClickUp Projectmanagement Dashboard_

ClickUp integreren in de dagelijkse activiteiten gaat verder dan Taakbeheer. Het versterkt ook de teamcohesie en veiligheid. Met ClickUp bereiken teams hogere organisatie- en efficiëntieniveaus, wat cruciaal is om te gedijen in de dynamische bedrijfsomgeving van vandaag.

ClickUp beste functies

Centraliseer alle projectgerelateerde informatie, zodat u niet meerdere wachtwoorden voor verschillende tools hoeft te beheren

Veilig teamcommunicatie verbeteren door externe communicatietools te vermijden die de veiligheid in gevaar kunnen brengen

Alle projectactiviteiten op één veilige plaats bijhouden, waardoor het risico op gegevenslekken via minder veilige platforms wordt geminimaliseerd

Veilige werkstromen creëren die ervoor zorgen dat gevoelige projectgegevens veilig worden behandeld binnen het team

De blootstelling van gevoelige informatie beperken met data-encryptie

Belangrijke documenten veilig opslaan, zodat u minder afhankelijk bent van meerdere opslagruimtes met aparte wachtwoorden

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers hebben mogelijk tijd nodig om alle functies volledig te benutten

Gebruikers moeten mogelijk instellingen aanpassen om overbelasting te voorkomen

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar bij alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Uw digitale wereld beveiligen met wachtwoordbeheerders

We hebben je 10 LastPass alternatieven laten zien en één alternatief om ze allemaal te vervangen. Maar onthoud dat als het op veiligheid aankomt, het gebruik van minder tools veel beter is dan het omgaan met meerdere platforms.

Een betrouwbare wachtwoordmanager, aangevuld met een geïntegreerde tool voor werkbeheer zoals ClickUp die meer dan 50 routinematige werkzaamheden en processen automatiseert, legt een sterke basis voor uw digitale veiligheidsstrategie. Klaar om de productiviteit en veiligheid van je team te verbeteren? Aanmelden voor ClickUp en ervaar de voordelen van een veilige digitale werkruimte voor sr.