10 beste wachtwoordbeheerders in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Omdat een groot deel van ons leven tegenwoordig online is, is cyberbeveiliging een echt probleem. Een gecompromitteerd wachtwoord en het daaropvolgende datalek kan ernstige gevolgen hebben.

Om al onze persoonlijke gegevens veilig te houden, hebben we een heleboel wachtwoorden nodig en online veiligheidsexperts vertellen ons dat elk wachtwoord uniek moet zijn.

Dus hoe moeten we ze allemaal bijhouden? 🤔

Het antwoord is online wachtwoordmanagers.

Wachtwoordmanagers werken door één centrale plaats aan te bieden om al je wachtwoorden op te slaan. Je kunt dan een hoofdwachtwoord instellen dat je toegang geeft tot alles. 🔐

Het is begrijpelijk dat je een beetje zenuwachtig bent om al je wachtwoorden op één plek te bewaren. Daarom delen we de beste wachtwoordmanagers, inclusief gratis deelopties, om uw gegevens veilig te houden en u gemoedsrust te geven. 🧘

We stellen ook een tool voor die elk ander aspect van uw dagelijkse werkzaamheden kan stroomlijnen, want toegang krijgen tot uw gegevens is nog maar het begin.

Wat moet u zoeken in Wachtwoordbeheerders ?

Wachtwoorden zijn slechts één aspect van veiligheid van gegevens ze zijn ongelooflijk belangrijk omdat ze toegang bieden tot je online accounts.

Web browsers zoals Firefox, Chrome, Opera en Safari bieden allemaal manieren om je wachtwoorden op te slaan en MacOS heeft een wachtwoordmanager genaamd Keychain Access. Maar ze zijn gewoon niet zo effectief als speciaal gebouwde wachtwoordmanagers.

Met dat in gedachten, zijn dit enkele functies en functionaliteit die de meeste wachtwoordmanagers delen:

De mogelijkheid om wachtwoorden te versleutelen, op te slaan en te beveiligen

Wachtwoordgenerators die snel nieuwe wachtwoorden voor u maken

Functie die u helpt sterke wachtwoorden te maken en u waarschuwt als u er per ongeluk een hergebruikt

Waarschuwingen wanneer uw wachtwoord gecompromitteerd kan zijn

De keuze om functies voor het automatisch invullen van wachtwoorden uit te schakelen

Extensies voor browsers of apps waarmee je je wachtwoorden op al je apparaten en besturingssystemen kunt beheren

Functies voor veiligheid zoals verificatie met meerdere factoren

Een intuïtieve gebruikersinterface zodat u gemakkelijk toegang heeft tot uw gegevens

De 10 Beste wachtwoordbeheerders om te gebruiken in 2024

Klaar om de beste wachtwoordmanager voor uw team te vinden? Ontdek de voor- en nadelen van elke tool, samen met beoordelingen en reviews, zodat u de best geïnformeerde keuze kunt maken.

1. Bitwarden

via Bitwarden Bitwarden is een cross-platform wachtwoordbeheerder die uw gevoelige gegevens veilig opslaat en uw aanmeldingen beheert. U kunt ook onbeperkt wachtwoorden en wachtwoorden genereren op zoveel apparaten als u maar wilt. Tot de beveiligingsfuncties behoren nul-kennis, end-to-end-encryptie, uitgebreide compliance en veiligheidscontroles door derden van de open-source software.

De gratis versie geeft je een veilige wachtwoordkluis, maar het voordelige Premium abonnement bevat toegang voor noodgevallen, rapporten over de gezondheid van de kluis en de Bitwarden authenticator app. Hiermee kunt u uw identiteit verifiëren bij het voltooien van twee-factor verificatie op websites of apps.

Bitwarden beste functies

Krijg toegang tot wachtwoordloze verificatie met behulp van biometrische verificatie, een eenmalige code of een sleutel voor de veiligheid

Gebruik deze wachtwoordmanager op uw browser, desktop of mobiele apparaat

Synchroniseer uw privégegevens op al uw apparaten

Deel wachtwoorden en andere privégegevens veilig met Bitwarden Send

Bitwarden limieten

Sommige gebruikers zeggen dat de functie voor het delen van wachtwoorden niet zo veilig is als zou kunnen

De gebruikersinterface kan een update gebruiken

Bitwarden prijsstelling

Gratis

Premium: Minder dan $1/maand voor 2 gebruikers

Minder dan $1/maand voor 2 gebruikers Families: $3.33/maand voor maximaal 6 gebruikers

$3.33/maand voor maximaal 6 gebruikers Teams Starter: $20/maand voor maximaal 10 gebruikers

$20/maand voor maximaal 10 gebruikers Enterprise: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Bitwarden beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (140+ beoordelingen)

4.6/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

2. KeePass

via KeePass KeePass is een gratis wachtwoordbeheerder die open-source code gebruikt om al uw wachtwoorden op te slaan, zodat u slechts één wachtwoord hoeft te onthouden om toegang te krijgen tot de rest. U kunt herinneringen instellen om uw wachtwoorden regelmatig bij te werken en het systeem slaat ook uw wachtwoordgeschiedenis op om hergebruik te voorkomen.

KeePass beste functies

Gebruik KeePass in meer dan 45 talen 🌎

Inspecteer gratis zelf de broncode om er zeker van te zijn dat deze veilig is

Pas de wachtwoordmanager aan uw persoonlijke wensen aan met behulp van een bereik aan plugins

Gebruik de desktop-app op Microsoft Windows, MacOS of Linux, of voeg add-on's toe aan Chrome, Firefox of Edge

KeePass limieten

Gebruiksgemak is geen prioriteit dus je hebt wat technische kennis nodig om het in te stellen

Sommige experts denken dat KeePass kwetsbaar is voor hacks

KeePass prijsstelling

Gratis

KeePass beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (570+ beoordelingen)

3. Dashlane

via Dashlane Met de Dashlane wachtwoordmanager kunt u uw wachtwoorden, wachtwoorden en betalingsgegevens opslaan en die gegevens vervolgens ophalen, waar u ook bent. De auto-fill functie levert gemakkelijk je persoonlijke gegevens en inloggegevens.

Deze wachtwoordmanager bevat ook een VPN en dark web monitoring, die automatisch scant op tekenen dat een van je accounts gecompromitteerd kan zijn. 🚧

Dashlane beste functies

Migreer eenvoudig informatie van andere wachtwoordbeheerders

Toegang tot deze wachtwoordmanager vanaf elk apparaat of platform

Gebruik de add-ons voor de meeste grote browsers

Deel wachtwoorden op een veilige manier en trek gemakkelijk de toegang in vanaf elke locatie als dat nodig is

Dashlane limieten

Er is geen desktopapplicatie

De abonnementen Friends & Family en Starter bieden geen VPN voor leden van het abonnement

Dashlane prijsstelling

Premium: $4,99/maand per gebruiker

$4,99/maand per gebruiker Vrienden & Familieabonnement : $7,49/maand voor maximaal 10 gebruikers

$7,49/maand voor maximaal 10 gebruikers Startersplan (voor Teams): $20/maand voor maximaal 10 gebruikers

$20/maand voor maximaal 10 gebruikers Business: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Dashlane beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (290+ beoordelingen)

4.5/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (240+ beoordelingen) Voor Dashlane Business

4. LogMeOnce

via 1Wachtwoord 1Password is ontworpen voor individuen, gezinnen en wereldwijde werkgroepen en gebruikt volledige codering om uw wachtwoorden, wachtwoorden en andere privégegevens veilig te houden. De veilige functie voor automatisch invullen bespaart u tijd bij het invullen van een formulier en helpt u ook bij het aanmelden bij andere providers, zoals Google of Apple.

Een geheime sleutel biedt een extra laag veiligheid en audits door derden zorgen ervoor dat potentiële bedreigingen vroeg worden opgemerkt en snel worden afgehandeld. 🎯

1Password beste functies

Vraag de wachtwoordgenerator om complexe wachtwoorden te genereren

Gebruik 1Password offline of online

Houd uw gegevens veilig onderweg met de Travel Mode, die uw kluizen verwijdert van uw apparaten voordat u een internationale grens oversteekt en ze daarna herstelt met één klik ✈️

Integreer met andere tools zoals Microsoft, Google Werkruimte en GitHub

1Password limieten

Het is niet eenvoudig om uw wachtwoorden te importeren vanuit een andere tool

Sommige gebruikers rapporteren dat de functie voor automatisch aanvullen niet altijd naadloos werkt

1Password prijsstelling

Particulieren: $2,99/maand per gebruiker

$2,99/maand per gebruiker Gezinnen: $4.99/maand voor maximaal 5 gebruikers

$4.99/maand voor maximaal 5 gebruikers Starterspakket voor Teams: $19,95/maand voor maximaal 10 gebruikers

$19,95/maand voor maximaal 10 gebruikers Business: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

1Password beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

4.7/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

6. RoboForm

via RoboForm RoboForm kondigt zichzelf aan als een wachtwoordmanager van de volgende generatie. Het genereert sterke en unieke wachtwoorden voor je, slaat ze vervolgens op en logt je snel in wanneer je die site de volgende keer bezoekt.

Deze wachtwoordmanager scant ook het web en waarschuwt u als een van uw wachtwoorden is gecompromitteerd. 🚩

RoboForm beste functies

Snel formulieren invullen met uw opgeslagen gegevens

Gebruik de RoboForm authenticator voor tweefactorauthenticatie (2FA) op andere sites

Deel uw wachtwoorden veilig terwijl uw gegevens veilig blijven voor nieuwsgierige ogen

Gebruik RoboForm op iPhone en Android apparaten, evenals web browsers

RoboForm limieten

Het gratis abonnement geeft je toegang op slechts één apparaat

De gebruikersinterface is niet zo intuïtief als zou kunnen

RoboForm prijsstelling

Gratis

Premium: $1,99/maand per gebruiker

$1,99/maand per gebruiker Familie: $3.98/maand voor maximaal 5 gebruikers

$3.98/maand voor maximaal 5 gebruikers 1-jarig Business abonnement: $39,95/jaar per gebruiker

$39,95/jaar per gebruiker 3-jarig Business abonnement: $33,95/jaar per gebruiker

$33,95/jaar per gebruiker 5-Jaar Business Abonnement: $29.95/jaar per gebruiker

$29.95/jaar per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

RoboForm beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1 beoordeling)

4.5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

7. NordPass

via NordPass NordPass is een eenvoudig te gebruiken "digitale levensmanager" die wachtwoorden genereert en opslaat en u in staat stelt deze veilig te delen. Het bewaart ook uw kredietkaartgegevens en vult formulieren automatisch voor u in. 📝

Deze wachtwoordmanager ondersteunt verschillende soorten multifactor verificatie en biedt toegang tot uw account door een vertrouwde vriend of familielid in geval van nood.

NordPass beste functies

Geniet van het gemak van wachtwoordloze wachtwoorden

Ontdek of uw gegevens zijn gecompromitteerd met de Data Breach Scanner

Veilig opslaan van andere informatie zoals Wi-Fi wachtwoorden of uw sofinummer

Gebruik NordPass op uw desktop, mobiele apparaat of webbrowser via een extensie voor uw browser

NordPass limieten

De gratis optie is vrij beperkt

Sommige gebruikers rapporteren dat het automatisch invullen van wachtwoorden niet altijd werkt

NordPass prijzen

Gratis

Premium voor 1 jaar: $1,69/maand per gebruiker

$1,69/maand per gebruiker 2 Jaar Premium: $1,29/maand per gebruiker

$1,29/maand per gebruiker 1-Jaar Familie: $2.99/maand voor maximaal 6 gebruikers

$2.99/maand voor maximaal 6 gebruikers Familie voor 2 jaar: $2,49/maand voor maximaal 6 gebruikers

$2,49/maand voor maximaal 6 gebruikers Teams voor 1 jaar: $1,99/maand per gebruiker

$1,99/maand per gebruiker Teams voor 2 jaar: $1,79/maand per gebruiker

$1,79/maand per gebruiker Business voor 1 jaar: $3,99/maand per gebruiker

$3,99/maand per gebruiker Business voor 2 jaar: $3,59/maand per gebruiker

$3,59/maand per gebruiker Enterprise voor 1 jaar: $4,50/maand per gebruiker

$4,50/maand per gebruiker 2 Jaar Enterprise: $4,10/maand per gebruiker

NordPass beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

4.7/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

8. Enpass

via Enpass Met Enpass kunt u uw wachtwoorden opslaan waar u maar wilt, of het nu OneDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud of offline op uw eigen apparaat is. U kunt aparte kluizen maken voor uw persoonlijke gegevens, werk en familiegegevens. 👪

Het synchroniseren wordt gedaan door diensten van derden en omdat uw gegevens niet op de servers van Enpass worden opgeslagen, hoeft u zich geen zorgen te maken dat ze worden gehackt.

De beste functies van Enpass

Controleer regelmatig op oude en verlopen wachtwoorden met de functie voor het controleren van wachtwoorden

Gebruik een van de sjablonen om verschillende soorten informatie op te slaan, zoals uw krediet kaart gegevens, verzekeringsdocumenten of paspoort

Betaal maandelijks of maak een eenmalige betaling voor levenslange toegang

Gebruik Enpass op Windows, macOS, Linux of uw mobiele apparaat

Enpass limieten

De gebruikersinterface kan een update gebruiken

De beoordeling van de wachtwoordsterkte kan een beetje overdreven zijn, ervan uitgaande dat altijd de hoogste sterkte vereist is

Prijzen van deEnpass

Particulier: $1,19/maand per gebruiker

$1,19/maand per gebruiker Familie: $2.39/maand voor maximaal 6 gebruikers

$2.39/maand voor maximaal 6 gebruikers Eenmalig: $99,99/maand per gebruiker

$99,99/maand per gebruiker Business Starter: $8,49/maand voor maximaal 10 gebruikers

$8,49/maand voor maximaal 10 gebruikers Business Standard: $2,99/maand per gebruiker

$2,99/maand per gebruiker Enterprise: $3,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.6/5 (25 beoordelingen)

4.6/5 (25 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (3 beoordelingen)

9. Keeper

via Keeper Keeper is een wachtwoordbeheerder die ook andere informatie opslaat, zoals vertrouwelijke bestanden of de kritieke infrastructuur van uw bedrijf. Het werkt goed voor persoonlijk gebruik, gezinnen of ondernemingen.

De zero-trust en zero-knowledge architectuur zorgt ervoor dat je informatie altijd veilig is en toch gemakkelijk kan worden opgehaald wanneer je het nodig hebt, zelfs als je offline bent.

De beste functies vanKeeper

Automatiseer wachtwoordrotatie om uw risico nog verder te verlagen

Doe een dark web scan om uit te vinden of uw wachtwoord gecompromitteerd is

Profiteer van de resourcebibliotheek, inclusief training over het gebruik van Keeper 📚

Als u in aanmerking komt, profiteer dan van de korting van 50% voor studenten en 30% voor militairen, eerstehulpverleners, verpleegkundigen, artsen en ziekenhuispersoneel

Keeper limieten

De functie voor automatisch invullen werkt niet altijd perfect

De gebruikersinterface is niet erg intuïtief voor niet-technische gebruikers

Keeper prijzen

Personal: $2.92/maand per gebruiker

$2.92/maand per gebruiker Familie: $6.25/maand voor maximaal 5 gebruikers

$6.25/maand voor maximaal 5 gebruikers Business Starter: $2/maand per gebruiker

$2/maand per gebruiker Business: $3,75/maand per gebruiker

$3,75/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 5.0/5 (40+ beoordelingen)

5.0/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (470+ beoordelingen)

10. LastPass

via LastPass Deze wachtwoordmanager slaat onbeperkt wachtwoorden op en kan wachtwoorden genereren. Het vult ook formulieren automatisch in en stelt je in staat om je wachtwoorden veilig met anderen te delen. 📨

Het gebruiksvriendelijke beheerder dashboard helpt je om op de hoogte te blijven van de veiligheid van de wachtwoorden van je familie of bedrijf.

LastPass beste functies

Toegang tot uw wachtwoorden, of u nu online of offline bent

Alle soorten digitale gegevens opslaan, zoals softwarelicenties en Wi-Fi-gegevens

Houd uw gegevens veilig met multifactor verificatie op de Premium en Business pakketten

Eenvoudig opschalen naar het volgende accountniveau als uw bedrijf groeit

LastPass limieten

Het gratis abonnement biedt slechts toegang vanaf één apparaat

Een inbreuk op de veiligheid in 2022 heeft de geloofwaardigheid van het bedrijf aangetast, maar sindsdien hebben ze de veiligheid verbeterd

LastPass prijzen

Gratis

Premium: $3/maand per gebruiker

$3/maand per gebruiker Gezinnen: $4/maand voor maximaal 6 gebruikers

$4/maand voor maximaal 6 gebruikers Teams: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Business: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

LastPass beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.300+ beoordelingen)

4.4/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.700+ beoordelingen)

bekijk deze_ *alternatieven voor LastPass* _!**_

Zorgen voor toegang tot opgeslagen wachtwoorden is cruciaal, maar het is slechts één aspect van het beheren van uw gevoelige informatie. U wilt een uitgebreid projectmanagement platform voor een grote weergave en naadloze werkstroom voor dagelijkse taken. Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken.

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement dat de productiviteit verhoogt en de prestaties verbetert samenwerking in teams op elk niveau.

Start je project met behulp van ClickUp Whiteboards en ClickUp mindmaps om te brainstormen en breng je proces in kaart . Gebruik vervolgens deze aantekeningen om een definitieve stappenplan voor projectmanagement met daarin je scope en deliverables, mijlpalen en tijdlijnen, plus sleutelbronnen en potentiële risico's. Software voor samenwerking bij projecten maakt het gemakkelijk om tijdens dit proces met anderen samen te werken. 🛤️

Als het project eenmaal loopt, kun je al je eigen Taken beheren en een duidelijk overzicht krijgen van de voortgang van je team met het ingebouwde software voor taakbeheer . Samenwerken aan documenten met je team in realtime of asynchroon. Sla vervolgens de ClickUp Documenten die u op het platform maakt, zodat u altijd kunt vinden wat u nodig hebt.

Geef elk aspect van uw project weer in het formaat van uw keuze, bijvoorbeeld als lijstweergave, Gantt Grafiek , Board, of in Tabel weergave .

Pro tip: U kunt Tabel weergave gebruiken om uw wachtwoorden op te slaan en de AI-wachtwoordgenerator voor veilige, unieke wachtwoorden. 🙌

De beste functies van ClickUp

Beperkingen van ClickUp

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

De mobiele app is nog niet zo volledig als de desktop-app

Prijzen voor ClickUp

Free Forever: Gratis

Gratis Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

Bescherm uw gevoelige gegevens en zorg voor gemoedsrust

Uw gegevens beschermen tegen hackers is een must in de online wereld van vandaag. U kunt uw wachtwoorden opslaan in een spreadsheet of het overlaten aan uw browser. Maar speciale wachtwoordmanagers zijn veel veiliger. 💯

Als u eenmaal de wachtwoordmanager hebt gekozen die het beste voor u werkt, optimaliseert u de rest van uw werkstroom met ClickUp. U zult productiviteit winnen en tools voor projectmanagement om elk aspect van uw werk te ondersteunen. Gratis aanmelden bij ClickUp.