Top 16 incidentbeheersoftwaretools voor IT-teams

Om 2:13 uur op een dinsdag begonnen de meldingen binnen te stromen: trage laadtijden, timeout-fouten, een paar boze tweets.

De dienstdoende technicus schrok wakker, telefoon in de hand, ogen scannend langs logboeken en dashboards in het donker. De druk was bekend, maar dat gold ook voor de procedure: escaleren, coördineren, oplossen.

Een uur later was het incident onder controle, maar de chaos bracht tekortkomingen in de communicatie aan het licht.

Dit is waar ideale incidentbeheersoftware het verschil maakt. Van het doorsturen van waarschuwingen tot het analyseren van de onderliggende oorzaak: deze tools bepalen hoe snel uw team zich herstelt. 🎯

De beste incidentbeheersoftware in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van enkele van de beste incidentbeheerplatforms:

Naam van de tool Beste functies Meest geschikt voor Prijzen* ClickUp Aanpasbare taakweergaven, realtime dashboards, AI-updates, teamsamenwerking, gebruiker toestemming, automatisering Teams van elke grootte die een alles-in-één platform voor taakbeheer en productiviteit nodig hebben om incidentbeheer te coördineren. Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen ServiceNow Robuuste werkstroomautomatisering, geavanceerde incidentbeheermogelijkheden, prestatieanalyses, uitgebreide integraties met ondernemingen Grote ondernemingen die complexe IT- en bedrijfsdienstwerkstroom beheren Aangepaste prijzen Zendesk Multichannel-ondersteunen, waaronder e-mail, chatten en telefoon, AI voor klantinteracties, uitgebreide automatisering Klantgerichte teams die op zoek zijn naar schaalbare en omnichannel-ondersteuningsoplossingen Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 69 per maand per gebruiker. Splunk On-Call Intelligente alertrouting, realtime incidentresponsprocessen, integraties met observatie- en monitoringtools DevOps-teams die kritieke on-call-werkstroom en realtime incidentmeldingen beheren Aangepaste prijzen Jira Service Management Agile verandermanagement, incident bijhouden, samenwerking tussen ontwikkelaars, integratie met het Atlassian-ecosysteem IT-teams die DevOps of Agile toepassen en een nauwe koppeling tussen ontwikkeling en service nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 19,04 per maand per gebruiker. Freshservice Asset discovery, werkstroomautomatisering, servicecatalogus en een intuïtieve gebruikersinterface Middelgrote organisaties van middelgrote grootte die op zoek zijn naar een ITIL-ready, modern servicedeskplatform Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 19 per maand per gebruiker. PagerDuty Geavanceerde realtime waarschuwingen, intelligente werkstroom voor incidentrespons en geautomatiseerde escalaties Organisaties die behoefte hebben aan betrouwbare digitale activiteiten en het oplossen van kritieke incidenten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 25 per maand per gebruiker. Squadcast SRE-principes met incidentbeheer, gezamenlijke respons en oproeproosters in één platform Moderne engineeringteams stroomlijnen waarschuwingen en incidentrespons Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker. Opsgenie Flexibele planning van oproepen, krachtige alertrouting en native integraties met Atlassian en tools van derden. Teams die op zoek zijn naar zeer aanpasbare waarschuwingen binnen Atlassian-ecosystemen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 11,55 per maand per gebruiker. SolarWinds Service Desk Incident-, asset- en veranderingsbeheer met rapportage-dashboards en een gebruiksvriendelijk portaal IT-afdelingen die behoefte hebben aan schaalbare servicedeskoplossingen met krachtige CMDB-functies Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 39 per maand per gebruiker. iTop Een voltooide CMDB, incident- en wijzigingsbeheer, SLA-bijhouden en een aanpasbare open-sourcekern. Teams die op zoek zijn naar een gratis, open-source en configureerbaar ITSM-framework Aangepaste prijzen GLPi IT-assetinventarisatie, helpdeskactiviteiten, plug-inextensies en nalevingsbijhouden Organisaties die de voorkeur geven aan open-source systemen voor asset- en servicemanagement Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 21,73 per maand. BigPanda AI voor gebeurtenis-correlatie, vermindering van alarmruis en uniforme incident-dashboards voor operationeel bewustzijn Ondernemingen die grootschalige infrastructuur beheren met grote hoeveelheden waarschuwingen Aangepaste prijzen Ivanti Service Manager End-to-end service- en activabeheer, selfservice-incidentcommandocentra, automatisering en mobiele toegang Ondernemingen die flexibele ITSM-tools nodig hebben met werkstroom- en eindpuntintegratie Aangepaste prijzen TOPdesk Intuïtief incident- en veranderingsbeheer, een kennisbank en krachtige selfserviceportals Onderwijsinstellingen en publieke sector teams die behoefte hebben aan toegankelijke ITSM-tools Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 76 per maand per gebruiker. NinjaOne Externe monitoring, automatisering van patches, back-ups van eindpunten en RMM-mogelijkheden in een eenvoudige interface. MSP's en IT-teams die externe eindpunten beheren en proactieve IT-diensten leveren Aangepaste prijzen

Hoe u incidentbeheersoftware kiest

Hier zijn enkele belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van incidentbeheersoftware:

Registreer problemen direct met realtime rapportagetools die elk detail vastleggen, van schermafbeeldingen tot tijdstempels, op het moment dat incidenten zich voordoen.

Houdt alles bij op één plek met behulp van een gecentraliseerde database die elke stap, update en oplossing opslaat in een doorzoekbare tijdlijn.

Automatiseert repetitieve taken zoals het toewijzen van taken, follow-ups en waarschuwingen voor belanghebbenden, zodat uw team zich kan concentreren op het oplossen van problemen in plaats van ze op te sporen.

Stelt nauwkeurig prioriteiten door op impact gebaseerde instelling van categorieën te gebruiken en tickets automatisch naar de juiste personen door te sturen.

Maakt realtime samenwerking mogelijk met ingebouwde chat, gedeelde aantekeningen en communicatielogboeken, zodat iedereen op één lijn blijft, zelfs tussen verschillende afdelingen.

Maakt een verbinding met uw ecosysteem door uw incidentbeheertools, bewakingssystemen, ITSM-platforms of wat uw team ook al gebruikt te integreren.

Past zich aan uw werkstroom aan met aanpasbare sjablonen, formulieren, dashboards en automatiseringsregels die aansluiten bij de manier waarop uw team daadwerkelijk werkt.

Herken patronen voordat ze escaleren door middel van analyses en trendrapportage die de onderliggende oorzaken en terugkerende problemen aan het licht brengen, en maak analyse na incidenten mogelijk.

De beste incidentbeheersoftware voor ondersteuningsteams

Laten we eens in detail kijken naar de beste software voor incidentrapportage:

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we bij ClickUp software beoordelen.

ClickUp (het beste voor incidentbeheer en naadloze teamcoördinatie)

Automatiseer het delegeren van taken, goedkeuringswerkstroom en stap-logische voorwaarden met ClickUp-automatisering.

Tegenwoordig hebben teams te maken met meerdere projecten, kennis en communicatie die verspreid zijn over verschillende, niet met elkaar verbonden tools, wat hen vertraagt.

ClickUp lost dit op met de alles-in-één-app voor werk, die projecten, kennis en chat op één plek combineert – allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Wanneer zich een incident voordoet, worden deze door intelligente ClickUp automatiseringen geregistreerd en gesorteerd, opgedeeld in subtaaken, toegewezen aan verschillende eigenaren en in realtime de voortgang bijgehouden.

Ze stellen ook taakprioriteiten vast en vullen aangepaste velden in met beschrijvingen, tags en deadlines om alle benodigde informatie op één plek te bewaren. Met tijdsregistratie en taakafhankelijkheid wordt niets over het hoofd gezien.

Gebruik de Auto-Answers Agent in ClickUp Chatten om sneller inzichten te verkrijgen.

En met ClickUp Chat vinden gesprekken plaats op de plek waar het werk wordt gedaan, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft. Start chats vanuit specifieke taken (of vice versa), tag collega's met @-vermeldingen, deel uw scherm via een video-gesprek en maak gebruik van AI-agents om teamleden snel op de hoogte te brengen van wat er gaande is.

Krijg een live weergave van openstaande incidenten, gemiddelde tijd tot oplossing (MTTR), SLA-naleving en teamwerklasten met ClickUp Dashboards.

Voeg nu ClickUp dashboard toe en uw incidentgegevens worden plotseling omgezet in krachtige visuals.

Wilt u geëscaleerde incidenten monitoren of trends in de hoofdoorzaken van de afgelopen 30 dagen bekijken? Stel de filters in en het dashboard doet de rest.

Maar wat incidentbeheer echt naar een hoger niveau tilt, is ClickUp Brain, de ingebouwde AI-engine van het platform.

ClickUp Brain kan uw gegevens analyseren, patronen in incidentfrequentie blootleggen, mogelijke oorzaken suggereren of zelfs risicosamenvattingen genereren op basis van projectactiviteiten.

Ontvang updates over cruciale taken en voortgang met ClickUp Brain.

In plaats van handmatig rapporten te doorzoeken, kunt u AI gebruiken om knelpunten, inefficiënties of terugkerende problemen te identificeren die uw aandacht vereisen. Stel vragen als 'Welk team heeft deze maand de meeste incidenten opgelost?' of 'Wat is de trend in downtime-waarschuwingen? ' en krijg onmiddellijke, contextuele antwoorden op basis van live werkruimtegegevens.

Tijdens cruciale vergaderingen legt de ClickUp AI Notetaker elk detail vast door de discussie automatisch op te nemen, te transcriberen en samen te vatten. Het haalt op intelligente wijze actiepunten eruit en maakt direct taken aan, voltooid met eigenaren, deadlines en gekoppelde links naar relevante incidenttickets.

Dit zorgt voor onmiddellijke duidelijkheid en afstemming voor iedereen, zodat er geen follow-up wordt gemist.

Krijg na elke vergadering automatisch actiepunten met de ClickUp AI Notetaker.

En als u uw werkstroom niet helemaal zelf wilt ontwerpen?

De ClickUp Incident Action Plan sjabloon is een uitgebreide, kleurgecodeerde tool die structuur en duidelijkheid brengt in incidentrespons.

Ontvang een gratis sjabloon Beheer IT-storingen, operationele risico's en noodsituaties met de ClickUp-sjabloon voor incidentactieplannen.

Registreer de naam van het incident en de operationele periode (datum en tijd) met behulp van aangepaste velden.

Voeg een overzicht op hoog niveau toe met het gedeelte Situatieoverzicht .

Schets doelstellingen, wijs verantwoordelijkheden toe en noteer veiligheidsprioriteiten met het uitvoeringsplan .

contactgegevens, weersvoorspellingen, opdrachtlijsten, kaarten en goedkeuringslogboeken in dit Centraliseer cruciale details zoalsenin dit sjabloon voor incidentrapporten

Bovendien is de ClickUp IT Incident Report Template ideaal voor het snel registreren en oplossen van technische storingen. Het legt cruciale incidentdetails vast met behulp van duidelijk gelabelde aangepaste velden, en gestructureerde subtaken vergemakkelijken het bijhouden van de voortgang.

De beste functies van ClickUp

Beheer taken efficiënt: behandel incidenten en escalaties op één plek met behandel incidenten en escalaties op één plek met ClickUp-taak

Centraliseer documentatie: Gebruik Gebruik ClickUp Docs om incidentrapporten en responsgidsen, post-mortem-sjablonen of nalevingsdocumentatie te maken met gedetailleerde toegangscontrole.

Coördineer met uw team: Werk in realtime samen met uw team om incidentupdates, teamcoördinatie en escalaties bij te houden in Werk in realtime samen met uw team om incidentupdates, teamcoördinatie en escalaties bij te houden in ClickUp Chatten

Tag teamleden voor verantwoordelijkheid: Wijs de volgende stappen duidelijk toe met Wijs de volgende stappen duidelijk toe met ClickUp Assign Comments om gesprekken om te zetten in actie, perfect voor het bijhouden van follow-ups.

Externe tools koppelen: Integreer met bestaande systemen zoals Jira, AWS of tools voor incidentmeldingen met Integreer met bestaande systemen zoals Jira, AWS of tools voor incidentmeldingen met ClickUp Integrations.

Limieten van ClickUp

Steile leercurve vanwege de uitgebreide, aangepaste mogelijkheden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie vat het allemaal samen:

Een van de opvallende toevoegingen is de AI-tool ClickUp Brain. Deze tool heeft mijn manier van taken en projecten beheren volledig veranderd door routinematige processen te automatiseren en intelligente suggesties te doen, waardoor ik veel tijd en moeite bespaar.

Een van de opvallende toevoegingen is de AI-tool ClickUp Brain. Deze tool heeft mijn manier van taken en projecten beheren volledig veranderd door routinematige processen te automatiseren en intelligente suggesties te doen, waardoor ik veel tijd en moeite bespaar.

2. ServiceNow (het meest geschikt voor grootschalige ITSM-omgevingen in ondernemingen)

via ServiceNow

Als u een operationeel leidinggevende bent, kan ServiceNow u helpen orde te scheppen in uw werkstroom. Het maakt het gemakkelijker om incidentbeheerprocessen te standaardiseren en die frustrerende hiaten tussen teams te verkleinen.

Deze oplossing voor incidentbeheer kan incidenten automatisch categoriseren, prioriteren en doorsturen op basis van hun potentiële impact en urgentie, zonder handmatige tussenkomst. Deze intelligente toewijzing, in combinatie met functies zoals AI-aangedreven aanbevelingen en selfserviceportals, vermindert de tijd die nodig is om een oplossing te vinden aanzienlijk.

Met incident-, wijzigings- en activabeheer onder één dak krijgt u een duidelijk, realtime weergave van waar knelpunten zich voordoen en hoe verschillende onderdelen van elkaar afhankelijk zijn.

U kunt aangepaste dashboards instellen om belangrijke statistieken bij te houden, zoals serviceprestaties, teamworkloads en storingspatronen. Dankzij de schaalbaarheid kunt u grote, multifunctionele operaties met complexe werkstroom coördineren.

De beste functies van ServiceNow

Centraliseer het registreren en bijhouden van incidenten uit meerdere kanalen in één enkel, uniform platform voor volledige zichtbaarheid.

Maak gebruik van AI-aangedreven mogelijkheden zoals Now Assist voor geautomatiseerde ticketoplossing en contentgeneratie.

Coördineer veldwerk met behulp van Field Service Management-modules zoals Dispatcher Workspace om veldtaken toe te wijzen, bij te houden en te optimaliseren.

Geef gebruikers de mogelijkheid om veelvoorkomende problemen zelfstandig op te lossen en het aantal tickets te verminderen met een selfserviceportaal en AI-aangedreven chatbots.

Limieten van ServiceNow

De verbinding van ServiceNow ITSM met externe platforms kan technisch veeleisend en resource-intensief zijn.

De totale kosten van eigendom, inclusief licenties en de mogelijke noodzaak van een speciaal ondersteuningsteam, kunnen hoog oplopen, vooral voor kleinere organisaties.

Het kan lastig zijn om je weg te vinden in de functies van ServiceNow, vooral voor nieuwe gebruikers of niet-technische belanghebbenden.

Prijzen van ServiceNow

30 dagen gratis proefversie

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ServiceNow

G2: 4,4/5 (meer dan 1100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ServiceNow?

Dit is hoe een gebruiker zijn ervaring beschreef:

ServiceNow IT Service Management bestaat al sinds het begin van het platform, 20 jaar geleden. Het is voortdurend in ontwikkeling om tegemoet te komen aan nieuwe manieren van omgaan met IT-servicemanagementprocessen, zoals incidentbeheer, beheer van grote incidenten, veranderingen, problemen en verzoeken. Het wordt geleverd met een groot aantal vooraf gebouwde, maar ook aanpasbare functies voor de verschillende persona's, variërend van IT-servicemanagers, personeel om te ondersteunen, agenten, beheerders, leidinggevenden, enz. op dagelijkse basis. De verschillende interfaces, zoals de Service Operations werkruimte en de kant-en-klare rapportage, zijn erg waardevol voor een snelle opstart, die vanaf dag één volledig voorzien van functie is. Het is eenvoudig te implementeren met minimale of geen aangepaste aanpassingen.

ServiceNow IT Service Management bestaat al sinds het begin van het platform, 20 jaar geleden. Het is voortdurend in ontwikkeling om tegemoet te komen aan nieuwe manieren van omgaan met IT-servicemanagementprocessen, zoals incidentbeheer, beheer van grote incidenten, veranderingen, problemen en verzoeken. Het wordt geleverd met een groot aantal vooraf gebouwde, maar ook aanpasbare functies voor de verschillende persona's, variërend van IT-servicemanagers, personeel om te ondersteunen, agenten, beheerders, leidinggevenden, enz. op dagelijkse basis. De verschillende interfaces, zoals de Service Operations werkruimte en de kant-en-klare rapportage, zijn erg waardevol voor een snelle opstart, die vanaf dag één volledig voorzien van functie is. Het is eenvoudig te implementeren met minimale of geen aangepaste aanpassingen.

📖 Lees ook: Beste concurrenten en alternatieven voor ServiceNow voor servicemanagement

3. Zendesk (het beste voor klantgerichte supportticketwerkstroom)

via Zendesk

Zendesk is gebouwd rond snelle en georganiseerde ticketoplossingen en biedt ondersteuningsteams een duidelijke en aangepaste werkruimte om klantinteracties te beheren.

Met functies zoals triggers en automatiseringen kunnen IT-teams complexe werkstroom-instellingen maken zonder dat ze daarvoor een ontwikkelaar nodig hebben. Zo kunnen ze automatisch tickets doorsturen, notificaties versturen en problemen escaleren op basis van vooraf gedefinieerde regels.

De AI-mogelijkheden van Zendesk automatiseren grote delen van het proces voor het oplossen van queries, waardoor teams een hogere productiviteit behalen. De Copilot-add-on versnelt de responstijden van agents met aanbevolen volgende stappen en contextuele inzichten.

U vindt er macro's en een doorzoekbare kennisbank die handig zijn om veelgestelde vragen snel te beantwoorden. En als u Zendesk, Zendesk Sunshine en meer dan 1200 kant-en-klare apps en integraties wilt aanpassen of uitbreiden, kunt u deze zonder code aangepast.

De beste functies van Zendesk

Centraliseer klantgesprekken met omnichannel-ondersteunen, waarbij e-mail, chat, sociale media, telefoon en berichtenapps worden gebundeld.

Automatiseer repetitieve taken met behulp van AI-aangedreven chatbots, triggers en werkstroomautomatisering om reacties te versnellen.

Integreer met honderden apps, waaronder Slack en Jira, om een werkstroom met verbinding te creëren voor incidentcommunicatie en samenwerking.

Analyseer de prestaties van het ondersteuningsteam en identificeer incidentpatronen met overzichtelijke, gemakkelijk te begrijpen rapportage-dashboards.

Limieten van Zendesk

De kosten kunnen aanzienlijk stijgen naarmate u meer agenten toevoegt of functies nodig hebt die alleen beschikbaar zijn in duurdere abonnementen.

Uitgebreide aangepaste aanpassingen voor zeer complexe werkstroom op ondernemingsniveau kunnen moeilijker te implementeren zijn dan meer gespecialiseerde tools.

Mogelijk minder geschikt voor organisaties die diepgaand activabeheer en configuratie-item (CI) bijhouden nodig hebben dat direct gekoppeld is aan incidenten.

Prijzen van Zendesk

Een gratis proefversie van 14 dagen

Ondersteuningsteam: $ 25/maand per agent

Suite Team: $69/maand per agent

Suite Professional: $ 149/maand per agent

Suite Enterprise: Aangepaste prijzen

Copilot-add-on: $ 50 per maand per agent, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Zendesk

G2: 4,3/5 (meer dan 6200 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Zendesk?

Een recensie verwoordt het als volgt:

De omnichannel-mogelijkheden van Zendesk zijn echt indrukwekkend: door e-mails, chats, telefoontjes en sociale berichten allemaal vanuit één uniforme werkruimte voor agents te kunnen afhandelen, wordt rommel verminderd en wordt de responstijd verkort. De automatisering, zoals triggers en macro's, bespaart veel handmatig werk. De integratie met tools van derden (zoals Jira, Slack en Shopify) verloopt naadloos en het rapportage-dashboard biedt realtime inzichten die ons helpen om datagestuurde beslissingen te nemen.

De omnichannel-mogelijkheden van Zendesk zijn echt indrukwekkend: door e-mails, chats, telefoontjes en sociale berichten allemaal vanuit één uniforme werkruimte voor agents te kunnen afhandelen, wordt rommel verminderd en wordt de responstijd verkort. De automatisering, zoals triggers en macro's, bespaart veel handmatig werk. De integratie met tools van derden (zoals Jira, Slack en Shopify) verloopt naadloos en het dashboard voor rapportage biedt realtime inzichten die ons helpen om datagestuurde beslissingen te nemen.

4. Splunk On-Call (voorheen VictorOps) (het beste voor realtime integratie van waarschuwingen bij oproepen)

via Splunk

Splunk On-Call maakt DevOps-projectmanagement soepeler door waarschuwingen te automatiseren en u alle context te geven die u nodig hebt. In tegenstelling tot traditionele ticketsystemen richt deze incidentvolgsoftware zich op intelligente waarschuwingen en realtime incidentrespons.

Het sluit aan op uw monitoringtools en verstuurt real-time waarschuwingen op basis van flexibele routing en oproeproosters. Als er iets misgaat, krijgt uw team waarschuwingen met runbooks, logboeken en tijdlijnen, zodat er geen tijd verloren gaat met het zoeken naar informatie.

U kunt incidenten rechtstreeks vanaf uw telefoon of chat-app bevestigen, escaleren of oplossen. Ten slotte houdt het programma incidenttrends en responstijden van teams bij, zodat u verbeterpunten kunt signaleren en uw systemen betrouwbaar kunt laten draaien.

De beste functies van Splunk On-Call

Voeg waarschuwingen van tientallen monitoring- en observatietools samen in één intelligente hub voor incidentrespons.

Automatisering van de planning van wachtdiensten, roulaties en escalatiepaden om handmatige fouten te elimineren en 24/7 dekking te garanderen.

Breid de mogelijkheden van Splunk uit door meer dan 1000 geteste apps en add-ons van Splunk, partners en de community te installeren.

Visualiseer en monitor gegevens met behulp van aangepaste dashboards, rapporten en visualisatietools.

Werk in realtime samen met behulp van een centrale tijdlijn, geïntegreerd chatten en naadloos conferentiebruggen aanmaken.

Limiet van Splunk On-Call

Om het volledige potentieel te benutten, is vaak een koppeling met het bredere Splunk-ecosysteem nodig, wat kan leiden tot hogere kosten en mogelijke vendor lock-in.

Het configureren van waarschuwingen kan omslachtig en tijdrovend zijn.

Het is een gespecialiseerde tool voor oproepen en waarschuwingen, geen uitgebreid ITSM-platform voor het beheer van de volledige levenscyclus van de servicedesk.

Prijzen van Splunk On-Call

14 dagen gratis proefversie

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Splunk On-Call

G2: 4,6/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Splunk On-Call?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Het heeft ons incidentbeheerproces aanzienlijk verbeterd. De flexibiliteit en configureerbaarheid van deze tool zijn echt prijzenswaardig. Het robuuste notificatiesysteem zorgt ervoor dat onze dienstdoende lid nooit kritieke waarschuwingen mist, waardoor we het probleem zo snel mogelijk kunnen verhelpen en onze infrastructuur stabiel kunnen houden.

Het heeft ons incidentbeheerproces aanzienlijk verbeterd. De flexibiliteit en configureerbaarheid van deze tool zijn echt prijzenswaardig. Het robuuste notificatiesysteem zorgt ervoor dat onze dienstdoende medewerker nooit kritieke waarschuwingen mist, waardoor we het probleem zo snel mogelijk kunnen verhelpen en onze infrastructuur stabiel kunnen houden.

5. Jira Service Management (het beste voor DevOps-gerichte incidentrespons)

via Atlassian

Jira Service Management biedt uw IT-team een duidelijke, georganiseerde manier om serviceverzoeken, incidenten en wijzigingen af te handelen. Het is gebouwd op het vertrouwde Jira-platform en stelt u in staat om verzoeken van intake tot oplossing bij te houden met volledige zichtbaarheid en SLA-monitoring.

Het aanpasbare aanvraagportaal maakt rapportage van problemen eenvoudig en consistent, terwijl automatisering zorgt voor routinematige triagetaken. Omdat het naadloos integreert met Jira Software, kunnen uw IT- en engineeringteams samenwerken zonder context te verliezen.

Met ingebouwde functies voor het beheer van grote incidenten regelt JSM alles, van het plannen van oproepdiensten en intelligente waarschuwingen tot communicatie met belanghebbenden.

Als u al Atlassian-tools gebruikt, lijkt dit een logische volgende stap in het stroomlijnen van uw dienstverlening.

De beste functies van Jira Service Management

Automatiseer reacties en triage met AI-aangedreven tools zoals de Virtual Service Agent , Smart Triage en AI Answers voor directe suggesties uit de kennisbank.

Beheer de volledige levenscyclus van incidenten, van oproepwaarschuwingen en realtime communicatie tot rapportage na incidenten, allemaal op één platform.

Visualiseer en monitor de prestaties van uw dienstverlening met behulp van aanpasbare dashboards en rapportage, waaronder SLA-bijhouden, trendanalyse en werkverdeling.

Naadloos te integreren met Atlassian-producten (Jira Software, Confluence, Trello) en meer dan 3.000 Marketplace-apps.

Limieten van Jira Service Management

Om geavanceerde inzichten te verkrijgen, moet u vaak bekwaam zijn in Jira Query Language (JQL) of aanvullende rapportage-apps aanschaffen via de Atlassian Marketplace.

De prestaties van het platform kunnen soms traag worden in grote, ondernemingsbrede instances met uitgebreide aangepaste aanpassingen en apps van derden.

Voor gebruikers die nog niet bekend zijn met Jira, kan het enorme nummer configuratieopties en instellingen overweldigend zijn.

Prijzen van Jira Service Management

Free

Standaard: $ 19,04/maand per agent

Premium: $ 47,82/maand per agent

Onderneming: Aangepaste prijzen op aanvraag

Beoordelingen en recensies van Jira Service Management

G2: 4,2/5 (770+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jira Service Management?

Een gebruiker deelde deze feedback:

Wat ik het leukste vind aan Jira is de flexibiliteit. Je kunt eenvoudig Scrum- of Kanban-borden instellen die zijn afgestemd op de werkstroom van je team, en zelfs lichtgewicht bedrijfsborden maken als je niet alle complexiteit nodig hebt.

Wat ik het leukste vind aan Jira is de flexibiliteit. Je kunt eenvoudig Scrum- of Kanban-borden instellen die zijn afgestemd op de werkstroom van je team, en zelfs lichtgewicht bedrijfsborden maken als je niet alle complexiteit nodig hebt.

6. Freshservice (het beste voor intuïtieve ITIL-gecertificeerde servicedesk)

via Freshservice

Freshservice maakt het voor compliance managers gemakkelijker om wijzigingsbeheer en toegangsbeleid af te dwingen en klaar te zijn voor audits, zonder het dagelijkse IT-werk te verstoren. Het biedt goedkeuringswerkstroom, asset tracking en kant-en-klare documentatiesjablonen die voldoen aan de ITIL-best practices.

Elke wijziging, elk incident en elke gebruikersactie wordt geregistreerd met tijdstempels om uw audits eenvoudig te maken. En met op rollen gebaseerde toegang en configuratiecontroles kunt u ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers systeemwijzigingen kunnen aanbrengen.

De Freddy AI van Freshservice voert repetitieve taken uit, zoals het categoriseren van tickets, het voorstellen van relevante kennisbankartikelen aan agents en zelfs het afwijzen van veelvoorkomende queries met geautomatiseerde antwoorden. Dankzij de codevrije werkstroomautomatisering kunnen IT-teams eenvoudig instellingen maken voor routering, goedkeuringen en SLA-beheer.

De beste functies van Freshservice

Automatisering van repetitieve IT-taken met behulp van een drag-and-drop-engine voor ticketstromen, goedkeuringen en escalaties.

Consolideer waarschuwingen van verschillende monitoringtools om grote incidenten vanuit één commandocentrum te creëren en te beheren.

Geef gebruikers de mogelijkheid om problemen zelfstandig op te lossen via selfserviceportals en een uitgebreide kennisbank voor SOP's , veelgestelde vragen en documentatie.

Maak gebruik van AI-ondersteuning via Freddy AI voor automatische ticketclassificatie en chatbot-gestuurde assistentie.

Integreer met een breed bereik aan zakelijke apps in de Freshworks Marketplace om IT-ondersteunen te koppelen aan andere teamwerkstroom.

Limieten van Freshservice

Rapportage missen details en aangepaste aanpassingsmogelijkheden voor een grondige prestatieanalyse.

Sommige integraties moeten handmatig worden geïnstalleerd en missen automatisering.

Freddy AI is alleen opgenomen in de duurdere betaalde abonnementen.

De mobiele applicatie beschikt mogelijk niet over alle functies die beschikbaar zijn in de desktop-versie, wat een nadeel kan zijn voor technici in het veld.

Prijzen van Freshservice

14 dagen gratis proefversie

Starter: $ 24/maand per agent

Groei: $ 50/maand per agent

Pro: $ 103/maand per agent

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Freshservice

G2: 4,6/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Freshservice?

Hier volgt een perspectief uit eerste hand:

Freshservice was heel makkelijk te implementeren. We konden snel aan de slag en de automatisering-functies zijn echt goed. Ze hebben onlangs ook de AI-mogelijkheden verbeterd, wat goed is om te zien, en lijken het product voortdurend te verbeteren.

Freshservice was heel makkelijk te implementeren. We konden snel aan de slag en de automatisering-functies zijn echt goed. Ze hebben onlangs ook de AI-mogelijkheden verbeterd, wat goed is om te zien, en ze lijken het product constant te verbeteren.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Freshdesk

7. PagerDuty (het beste voor kritieke escalaties van waarschuwingen en uptime)

via PagerDuty

PagerDuty helpt uw DevOps-team sneller op incidenten te reageren door rechtstreeks aan te sluiten op uw CI/CD-pijplijnen en monitoringtools. Het detecteert automatisch problemen en stuurt waarschuwingen naar de juiste personen op basis van uw aangepaste escalatieregels.

Tijdens storingen houden functies zoals geautomatiseerde runbooks, duidelijke service-eigendom en response playbooks uw team op koers en versnellen ze het herstel. Bovendien helpen geïntegreerde AI en AI-agents serviceagents context te bieden en tegelijkertijd eenvoudigere problemen onmiddellijk op te lossen.

Bovendien kunt u met ingebouwde integraties voor tools zoals GitHub, Kubernetes en Jenkins de controle behouden en volledige zichtbaarheid houden in de gehele ontwikkelingscyclus.

De beste functies van PagerDuty

Coördineer incidentrespons met realtime waarschuwingen en oproepbeheer, inclusief geautomatiseerde escalaties en flexibele planning.

De routinematige problemen zelfstandig op met AI-agenten

Verminder downtime met Gebeurtenis Intelligence om signalen te correleren, ruis te onderdrukken en prioriteit te geven aan actiegerichte incidenten.

Mobiliseer responsteams vanaf elke locatie met een mobiele app voor het melden, triëren en oplossen van incidenten onderweg.

Pas werkstroom aan met automatisering, runbooks en uitbreidbare API's voor incidentafhandeling aangepast.

Analyseer de prestaties van uw team en de operationele gezondheid met gedetailleerde post-mortems en datagestuurde inzichten om de veerkracht van uw systeem te verbeteren.

Limieten van PagerDuty

Soms worden er geen notificaties verzonden, waardoor problemen op niveau 1 automatisch worden opgelost, wat leidt tot gemiste problemen en een negatieve invloed op het dashboard.

De functies zijn zeer technisch en speciaal afgestemd op DevOps-, SRE- en IT Ops-teams, waardoor het minder geschikt is voor bedrijfs- of klantgerichte incidentrespons.

Prijzen van PagerDuty

Gratis: voor maximaal 5 gebruikers

Professional: $ 25/maand per gebruiker

Business: $ 49/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van PagerDuty

G2: 4,5/5 (meer dan 890 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over PagerDuty?

Lees wat deze recensent te zeggen had:

Ik vind het prettig hoe Pagerduty conventies instelt voor het afhandelen van incidenten en de manier waarop ze informatie aan gebruikers presenteren. Wat ondersteuning betreft, is het een geruststelling om een tool als deze te hebben die waarschuwingen voor onze diensten genereert. Het integreert direct heel goed met de meest recente telemetrietools en de gebruikersinterface is zeer intuïtief en gebruiksvriendelijk.

Ik vind het prettig hoe Pagerduty conventies instelt voor het afhandelen van incidenten en hoe ze informatie aan gebruikers presenteren. Wat ondersteuning betreft, is het een geruststelling om een tool als deze te hebben die waarschuwingen voor onze diensten genereert. Het integreert direct uit de doos zeer goed met de meest recente telemetrietools en de gebruikersinterface is zeer intuïtief en gebruiksvriendelijk.

8. Squadcast (het beste voor SRE-teams met geïntegreerde observatie)

via Squa dcast

Squadcast brengt waarschuwingen, samenwerking en automatisering samen in één gestroomlijnde werkstroom, zodat uw IT-team incidenten altijd onder controle heeft. Het maakt verbinding met uw monitoringtools en stuurt realtime waarschuwingen door naar de juiste hulpverleners op basis van oproeproosters en eigendom.

Wat Squadcast onderscheidt, is de focus op SRE-praktijken, met SLO's (Service Level Objectives) en SLI's (Service Level Indicators) die rechtstreeks in het proces zijn ingebouwd. De ingebouwde communicatietools houden iedereen synchroniseerd tijdens storingen en statusupdates helpen het hele team op één lijn te blijven.

Met Reliability AI om ruis te verminderen en intelligente inzichten en samenvattingen te bieden, kunnen teams met het Enterprise-abonnement weloverwogen beslissingen nemen en sneller tot oplossingen komen.

Na het incident genereert de software zelfs automatisch gedetailleerde bugrapporten, waardoor u gemakkelijker van problemen kunt leren en uw reactie in de loop van de tijd kunt verbeteren.

De beste functies van Squadcast

Breng oproepmeldingen, incidentrespons, statuspagina's en SLO-beheer samen op één platform.

Definieer escalatiebeleid zodat incidenten automatisch worden doorgestuurd naar de juiste hulpverleners op basis van ernst, tijd of aangepaste regels.

Verminder het aantal valse alarmen met behulp van intelligente ruisonderdrukking en gebeurtenisgroepering, zodat teams zich kunnen concentreren op incidenten die actie vereisen.

Vergemakkelijk de samenwerking binnen teams tijdens actieve incidenten door middel van speciale war rooms die communicatie en context centraliseren.

Houd de status en betrouwbaarheid van uw diensten bij met servicecatalogi, SLO's (Service Level Objectives) en foutbudgetten.

Limiet van Squadcast

Waarschuwingen van bepaalde integraties kunnen soms vertraging oplopen bij het synchroniseren.

De bibliotheek met officiële, vooraf gebouwde integraties is kleiner dan die van sommige marktleiders, waardoor voor bepaalde tools mogelijk aangepaste webhooks nodig zijn.

Gebruikers hebben gemeld dat de gebruikersinterface minder intuïtief of gepolijst kan zijn in vergelijking met meer volwassen concurrenten in deze ruimte.

Prijzen van Squadcast

Een gratis proefversie van 14 dagen

Pro: $12/maand per gebruiker

Premium: $19/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Squadcast

G2: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Squadcast?

Een recensie verwoordt het als volgt:

Zoals in de titel al staat, werken de functies van het platform erg goed: de interface is esthetisch aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en begrijpelijk, en de weergave van de werkstroom waarin tickets en problemen worden geëscaleerd is erg duidelijk.

Zoals in de titel al staat, werken de functies van het platform erg goed: de interface is esthetisch aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en begrijpelijk, en de weergave van de werkstroom waarin tickets en problemen worden geëscaleerd is erg duidelijk.

9. Opsgenie van Atlassian (het beste voor flexibele oproeproosters en routering)

via Opsgenie van Atlassian

Opsgenie biedt u een duidelijke weergave van incidentactiviteiten, de reactiesnelheid van teams en de betrouwbaarheid van diensten op één plek. Dankzij de flexibele alertrouting en diepgaande integratie met Atlassian-tools zoals Jira en Statuspage kunt u elke fase van een incident gemakkelijker beheren, van detectie tot oplossing en follow-up.

Het platform blinkt uit in het beheren van complexe oproeproosters, roulaties en escalatiepaden, en biedt flexibiliteit voor teams van elke grote.

U kunt aangepaste waarschuwingsregels instellen om ervoor te zorgen dat altijd het juiste team wordt gewaarschuwd. Wanneer zich ernstige incidenten voordoen, helpen ingebouwde rapportage- en coördinatietools uw teams om sneller en soepeler te reageren.

De beste functies van Opsgenie

Pas incidentwerkstroom aan met IT-sjablonen voor incidenten, vooraf gedefinieerde responsteams en op maat gemaakte escalatieregels.

Filter en verwijder dubbele waarschuwingen uit een uitgebreide bibliotheek met integraties om ruis te verminderen en teams te helpen zich te concentreren op wat belangrijk is.

Coördineer incidentresponsinspanningen met behulp van functies zoals een Incident Command Center, updates voor belanghebbenden en conferentiegesprekken.

Automatiseer de planning van oproepdiensten en escalatiebeleid om 24/7 dekking te garanderen.

Versterk mobiele respons via de mobiele app van Opsgenie

Limieten van Opsgenie

Het platform heeft geen Microsoft Teams-optie voor incidentvergaderruimtes, wat de bruikbaarheid limietiert voor organisaties die geen gebruik maken van Zoom.

De gebruikersinterface kan complex en onoverzichtelijk zijn, waardoor beheerders die geavanceerde configuraties moeten instellen een aanzienlijke leercurve moeten doorlopen.

Atlassian heeft aangekondigd dat deze tool binnenkort wordt stopgezet. Gebruikers zullen dus binnenkort moeten overstappen op een ander alternatief.

Prijzen van Opsgenie

Free

Essentials: $ 11,55/maand per gebruiker

Standaard: $ 24,15 per maand per gebruiker

onderneming: $ 38,50/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Opsgenie

G2: 4,3/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Opsgenie?

Een kort fragment van een echte gebruiker:

Wat ik het leukste vind aan Opsgenie is dat het al mijn incidentprocessen automatiseert. Ik hoef me geen zorgen te maken of mijn team de waarschuwingen heeft ontvangen of correct is toegewezen, Opsgenie regelt dat allemaal op een eenvoudige manier voor mij.

Wat ik het leukste vind aan Opsgenie is dat het al mijn incidentprocessen automatiseert. Ik hoef me geen zorgen te maken of mijn team de waarschuwingen heeft ontvangen of correct is toegewezen, Opsgenie regelt dat allemaal op een eenvoudige manier voor mij.

10. SolarWinds Service Desk (het meest geschikt voor het beheer van infrastructuren met veel activa)

via SolarWinds Service Desk

SolarWinds Service Desk helpt compliance managers om overzichtelijke, controleerbare gegevens bij te houden van alle IT-serviceactiviteiten. Het registreert automatisch elk verzoek, elke wijziging en elk incident met tijdstempels, toegangsgeschiedenis en documentatie, zodat uw audittrails altijd op orde zijn.

De sleutelkracht van het platform ligt in de diepe integratie met IT-activabeheer. Wanneer een incident wordt gemeld, krijgen agenten onmiddellijk een volledig beeld van de hardware, software en andere configuratie-items van de betreffende gebruiker, wat cruciale context biedt voor het oplossen van problemen.

Wijzigingsgoedkeuringen zijn ingebouwd in de werkstroom en slimme automatisering zorgt ervoor dat de categorisering van tickets consistent blijft met uw servicebeleid. Moet u HIPAA-, GDPR- of ISO-vereisten bijhouden? Pas dan gewoon de velden aan.

U krijgt ook ingebouwde beveiligingsrisicobeoordelingen voor wijzigingen, waardoor u een duidelijke weergave krijgt van mogelijke beveiligingsrisico's voordat deze tot problemen leiden.

De beste functies van SolarWinds Service Desk

Krijg zichtbaarheid in uw assets met geïntegreerd IT-activabeheer en geautomatiseerde assetdetectie.

Visualiseer de IT-infrastructuur en relaties met een geïntegreerde Configuration Management Database (CMDB) en automatisering van assetdetectie.

Identificeer en pak de onderliggende oorzaken aan door middel van probleembeheer om toekomstige gebeurtenissen te voorkomen.

Geef medewerkers meer mogelijkheden met een aanpasbaar selfserviceportaal met een kennisbank en servicecatalogus.

Limieten van SolarWinds Service Desk

De taak voor het indienen van nieuwe tickets kan soms ingewikkeld zijn.

Het mist de geavanceerde, realtime plannings- en waarschuwingsmogelijkheden die wel aanwezig zijn in gespecialiseerde DevOps-gerichte tools.

De gebruikersinterface wordt door sommige gebruikers als minder modern en intuïtief beschouwd dan die van veel nieuwere concurrenten.

Prijzen van SolarWinds Service Desk

30 dagen gratis proefversie

Essentials: $ 39/maand per technicus

Geavanceerd: $ 79/maand per technicus

Premier: $ 99/maand per technicus

Beoordelingen en recensies van SolarWinds Service Desk

G2: 4,3/5 (740+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 570 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SolarWinds Service Desk?

Volgens een recensent:

Het biedt een breed bereik aan functies, zoals incidenttools en een site om werknemers te ondersteunen. Bovendien is de gebruikersinterface eenvoudig en duidelijk.

Het biedt een breed bereik aan functies, zoals incidenttools en een site om werknemers te ondersteunen. Bovendien is de gebruikersinterface eenvoudig en duidelijk.

11. iTop (het beste voor aanpasbare open-source IT-activiteiten)

via iTop

Als uw team volledige controle nodig heeft over hoe de IT-infrastructuur wordt gedocumenteerd en beheerd, biedt het webgebaseerde IT Service Management (ITSM)-platform van iTop een praktische aanpak.

Het is een open-source, zelfgehoste ITSM- en CMDB-oplossing (Configuration Management Database) waarmee u ticketing, wijzigingen bijhouden en configuratiegegevens kunt beheren zonder de limieten van een typische SaaS-tool.

Met de flexibele CMDB kunt u relaties tussen assets, applicaties, gebruikers en incidenten in kaart brengen. En omdat het zeer aanpasbaar is, is het zeer geschikt voor teams met strikte processen of vereisten op het gebied van gegevensbeheer.

iTop beste functies

Garandeer datakwaliteit en compliance met ingebouwde audittrails, datasynchronisatie en door de gebruiker gedefinieerde auditregels.

Houd wijzigingen bij en zorg voor naleving met behulp van levenscyclusbeheerfuncties , waaronder archivering, veroudering en overgangsvlaggen.

Pas het platform uitgebreid aan, van datamodellen tot werkstroom, dankzij het open-sourcekarakter ervan.

Bewerk relaties en beheer gegevens contextueel met pop-up editors en vooraf ingevulde OQL-query's.

Visualiseer serviceafhankelijken om de zakelijke impact van een incident te analyseren en te helpen bij het achterhalen van de oorzaak.

Limieten van iTop

Vereist aanzienlijke technische expertise voor de eerste installatie, configuratie en doorlopend onderhoud.

Het mist de geavanceerde realtime waarschuwingsfuncties, oproeproostering en geautomatiseerde responsmogelijkheden die wel aanwezig zijn in gespecialiseerde tools.

iTop-prijzen

Aangepaste prijzen

iTop-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

12. GLPi (het beste voor modulaire IT-ticketing en asset bijhouden)

via GLPi

GLPI is een solide keuze als u volledige controle wilt over IT-middelen en -diensten zonder de last van licentiekosten. Dit open-sourceplatform integreert het bijhouden van inventaris, verzoek- en incidentbeheer en noodplanning in één interface.

U kunt alles documenteren, van hardware en software tot netwerkapparatuur en contracten, en die assets vervolgens rechtstreeks koppelen aan servicetickets om het oplossen van problemen te versnellen. Een ingebouwd aanvraagportaal en kennisbank kunnen u helpen om herhaalde queries te verminderen.

Vanuit operationeel oogpunt functioneert GLPI als een klassieke servicedesk. Gebruikers of geautomatiseerde systemen kunnen tickets genereren, die kunnen worden gecategoriseerd als incidenten of verzoeken. Deze tickets worden vervolgens beheerd via een gestructureerde levenscyclus, die SLA's, prioriteringsregels en geautomatiseerde acties ondersteunt.

Hoewel de interface eenvoudig is in vergelijking met commerciële tools, maken het modulaire ontwerp en de plug-in-ondersteuning het mogelijk om de software aan te passen aan lokale behoeften.

De beste functies van GLPi

Integreer een volledig uitgeruste IT-assetinventaris en CMDB rechtstreeks met de helpdesk voor een voltooide incidentcontext.

Centraliseer de servicedeskactiviteiten met behulp van een krachtig ticketsysteem voor incident-, verzoek-, probleem- en wijzigingsbeheer.

Plan en houd projecten bij met geïntegreerde tools voor cyberbeveiligingsprojectmanagement

Automatiseer werkstroom en notificaties voor het toewijzen, escaleren en goedkeuren van tickets.

Pas vrijwel elk aspect van het platform aan, inclusief aangepaste gegevensvelden, werkstroom en regels, zodat het aansluit bij de specifieke behoeften van uw organisatie.

Limieten van GLPi

Sommige plug-ins worden niet altijd ondersteund.

Vereist aanzienlijke interne technische vaardigheden voor de eerste installatie, configuratie en doorlopend onderhoud.

Hoewel rapportage-, analyse-, audit- en bestandsexportfuncties beschikbaar zijn, melden sommige gebruikers dat deze aanzienlijk verbeterd moeten worden.

De gratis community-editie is gebaseerd op communityforum-gebaseerd ondersteunen, waarbij de gegarandeerde responstijden van betaalde ondernemingsondersteuning ontbreken.

Prijzen van GLPi

GLPI Network Cloud: €19/maand (ongeveer $21,73/maand)

On-premises Basic: € 100/maand (jaarlijks gefactureerd) (ongeveer $ 114,38/maand)

On-premises Standard: € 300/maand (jaarlijks gefactureerd) (ongeveer $ 343,14/maand)

On-premises Advanced: € 1000/maand (jaarlijks gefactureerd) (ongeveer $ 1143,79/maand)

GLPi-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over GLPi?

Een gebruiker deelde deze feedback:

GLPI is een buitengewoon systeem voor IT-activabeheer en IT-servicemanagement. Een aspect dat het meest opvalt, is dat het een gratis en open-sourceapplicatie is die wordt gebruikt om de IT-activa van onze organisatie, zoals computerapparatuur, mobiele apparaten, software en netwerkdiensten, bij te houden en te beheren.

GLPI is een buitengewoon systeem voor IT-activabeheer en IT-servicemanagement. Een aspect dat het meest opvalt, is dat het een gratis en open-sourceapplicatie is die wordt gebruikt om de IT-activa van onze organisatie, zoals computerapparatuur, mobiele apparaten, software en netwerkdiensten, bij te houden en te beheren.

13. BigPanda (beste keuze voor AI-gestuurde incidentcorrelatie en automatisering)

via Big Panda

BigPanda is een AIOps- en incident intelligence-platform dat is ontworpen om ondernemingen te helpen bij het beheren van de overweldigende hoeveelheid gegevens en waarschuwingen die door moderne IT-omgevingen worden gegenereerd.

De software helpt u om gefocust te blijven wanneer er van alle kanten waarschuwingen binnenkomen. Door gegevens uit al uw monitoringtools te halen en deze om te zetten in duidelijke, bruikbare incidenten, snijdt het door de ruis heen en helpt het u te zien wat echt belangrijk is.

De machine learning-mogelijkheden groeperen gerelateerde waarschuwingen, wijzen de hoofdoorzaken aan en filteren de rommel eruit, zodat uw team patronen in de infrastructuur kan identificeren en de responsinspanningen effectiever kan toewijzen.

Met dashboards die zich richten op incidenttrends, teamprestaties en platformstatus, biedt IT-operationsmanagementsoftware de zichtbaarheid die nodig is om systemische problemen op te sporen en de operationele efficiëntie op grote schaal te verbeteren.

De beste functies van BigPanda

Correleer en prioriteer waarschuwingen automatisch met behulp van AI-aangedreven correlatie van gebeurtenissen.

Automatiseer incidentdetectie, triage en oplossing, en krijg verklaarbare, AI-gestuurde inzichten.

Verminder alarmmoeheid en ruis, zodat operationele teams hun aandacht kunnen richten op echte problemen die van invloed zijn op de dienstverlening.

Versnel de analyse van de onderliggende oorzaak door gebruik te maken van generatieve AI om vergelijkbare incidenten uit het verleden naar boven te halen en incidentgegevens te analyseren.

Verrijk incidenten automatisch met relevante context, zoals code-implementaties, infrastructuurwijzigingen en historische gegevens.

Limieten van BigPanda

Soms blijven de waarschuwingen op het dashboard staan, zelfs nadat ze zijn opgelost.

De effectiviteit ervan is afhankelijk van de kwaliteit en volwassenheid van de monitoring- en observatiegegevens van een organisatie.

Het heeft geen eigen native planning voor oproepdiensten of mogelijkheden voor activabeheer; het is puur ontworpen voor gebeurtenis- en incidentinformatie.

Prijzen van BigPanda

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van BigPanda

G2: 4,5/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over BigPanda?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

We vinden het geweldig dat BigPanda eenvoudig kan worden geïntegreerd met onze externe software om gegevens en incidentnotificaties te consolideren. De klantenservice reageert zeer snel op onze vragen en supporttickets.

We vinden het geweldig dat BigPanda eenvoudig kan worden geïntegreerd met onze externe software om gegevens en incident notificaties te consolideren. De klantenservice reageert zeer snel op onze vragen en supporttickets.

14. Ivanti Service Manager (het beste voor het bijhouden van IT-middelen en de levenscyclus van diensten)

via Ivanti Service Manager

Ivanti Neurons for ITSM maakt compliance moeiteloos door elke wijziging, goedkeuring en acties van gebruikers automatisch bij te houden. Dankzij de op rollen gebaseerde toestemming, geautomatiseerde compliance-rapportage en ingebouwde protocollen voor wijzigingsbeheer kunt u voldoen aan normen zoals ITIL, SOX of GDPR.

Met de visuele workflowontwerper kunnen IT-afdelingen gedetailleerde, no-code/low-code workflows bouwen voor het doorsturen van incidenten, goedkeuringen en oplossingstaken. Dankzij de mogelijkheid om ITSM te integreren met andere endpointbeheer- en veiligheidsproducten van Ivanti, kunnen ondersteuningsteams incidenten registreren en bijhouden en direct actie ondernemen.

De real-time dashboards van het platform bieden op elk moment zichtbaarheid in de auditgereedheid, waardoor een aparte tool overbodig is.

De beste functies van Ivanti Service Manager

Lever strategische waarde en versnel de dienstverlening met AI-aangedreven chatbots, proactief servicemanagement en begeleide ITSM.

Breng servicemanagement samen met endpoint- en veiligheidbeheer voor een meer geïntegreerde IT-ervaring.

Optimaliseer de prestaties van IT-middelen, waaronder het opsporen van middelen, het optimaliseren van uitgaven en configuratiebeheer.

Naadloos te integreren met meer dan 1.000 systemen van derden dankzij robuuste connectoren.

Limieten van Ivanti Service Manager

De functies van de beheerder en analyse lijken misschien wat verouderd in vergelijking met die van concurrenten.

Vanwege de complexiteit vereist het platform speciale administratieve middelen voor configuratie en onderhoud.

De totale kosten van de eigendom, inclusief licenties en implementatiediensten, kunnen aanzienlijk zijn.

Prijzen van Ivanti Service Manager

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Ivanti Service Manager

G2: 3,9/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Ivanti Service Manager?

Dit is hoe een gebruiker zijn ervaring beschreef:

Ivanti Neurons for ITSM is standaard al een goed product. Maar we hebben gemerkt dat het zeer veelzijdig is en in hoge mate aan onze omgeving kan worden aangepast. We hebben integraties gebouwd om zaken als het in- en uitdiensttreden van medewerkers en andere routinetaken te automatiseren. De klantenservice is responsief en behulpzaam.

Ivanti Neurons for ITSM is standaard al een goed product. Maar we hebben gemerkt dat het zeer veelzijdig is en in hoge mate aan onze omgeving kan worden aangepast. We hebben integraties gebouwd om zaken als het in- en uitdiensttreden van medewerkers en andere routinetaken te automatiseren. De klantenservice is responsief en behulpzaam.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor noodplannen in Word en ClickUp

15. TOPdesk (het beste voor helpdesks in de publieke sector en het onderwijs)

via TOPdesk

TOPdesk is een uitgebreid platform voor servicemanagement dat bekend staat om zijn nadruk op gebruiksvriendelijkheid.

Het vereenvoudigt de servicedeskactiviteiten voor ondersteuningsteams door ticketing, activabeheer en kennisbasistools op één plek te combineren. Wanneer een gebruiker een probleem meldt, kunt u dit direct koppelen aan eerdere problemen, sjablonen of gerelateerde apparatuur om oplossingen te versnellen en herhaaldelijk werk te verminderen.

Een sleutelverschil is het shared service management-model, waarmee afdelingen zoals HR en Facilities hun eigen casustypes en werkstroom binnen hetzelfde platform kunnen beheren.

Uw team kan eenvoudig taken toewijzen, aantekeningen delen en cases escaleren zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. Ondertussen houdt TOPdesk de responstijd en tevredenheidsbeoordelingen bij, zodat u over de gegevens beschikt om de prestaties van uw team te verbeteren.

De beste functies van TOPdesk

Plan, houd bij en implementeer veranderingen soepel met behulp van geïntegreerd veranderingsbeheer en automatisering van werkstroom.

Stroomlijn wijzigings- en probleembeheer met speciale modules die ITIL-best practices ondersteunen.

Vereenvoudig de ervaring van agents en gebruikers met een overzichtelijke, intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface.

Geef gebruikers een eenvoudig selfserviceportaal waarmee ze incidenten kunnen registreren en toegang hebben tot artikelen in de kennisbank.

Analyseer prestaties en neem datagestuurde beslissingen met behulp van aanpasbare dashboards, ingebouwde rapportage en analysetools.

Limieten van TOPdesk

Het integreert niet goed met Google Enterprise/Beheerder.

De ingebouwde rapportage- en analysetools zijn weliswaar met functie, maar bieden mogelijk niet de diepgang en gedetailleerdheid van meer data-intensieve platforms.

Het platform is niet ontworpen voor snelle, realtime incidentrespons en mist geavanceerde functies voor waarschuwingen en oproeproosters.

Prijzen van TOPdesk

Een gratis proefversie van 30 dagen

Essentieel: $ 76/maand per agent

Engaged: $ 109/maand per agent

Uitstekend: $ 155/maand per agent

Beoordelingen en recensies van TOPdesk

G2: 4,2/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TOPdesk?

Een kort fragment van een echte gebruiker:

TOPdesk is ideaal, gebruiksvriendelijk en ik krijg ook snel antwoord op mijn vragen. Het biedt spectaculaire functies waarmee ik een modulaire en eenvoudig aanpasbare constructie kan maken.

TOPdesk is ideaal, gebruiksvriendelijk en ik krijg ook snel antwoord op mijn vragen. Het biedt spectaculaire functies waarmee ik een modulaire en eenvoudig aanpasbare constructie kan maken.

📖 Lees ook: Voorbeelden van bedrijfscontinuïteitsplannen voor een veerkrachtige organisatie

16. NinjaOne (het beste voor MSP's die behoefte hebben aan lichtgewicht monitoring op afstand)

via NinjaOn e

NinjaOne is een uniform IT-beheerplatform dat remote monitoring en management (RMM), endpointbeheer en helpdesktickets nauw met elkaar integreert.

Het geeft IT-teams controle over elk apparaat, ongeacht waar deze zich bevinden. Het vereenvoudigt endpointbeheer door de automatisering van patches voor Windows, macOS en Linux, en stelt u in staat om op afstand problemen op te lossen voordat kleine problemen grote problemen worden.

Met real-time waarschuwingen, back-uptools en software-implementatie, allemaal ingebouwd, kunt u uw activiteiten stroomlijnen en uw afhankelijkheid van meerdere systemen verminderen. Als het beheer van uw infrastructuur op grote schaal uw prioriteit is, biedt NinjaOne u de controle en dekking die u nodig hebt.

De beste functies van NinjaOne

Monitor en beheer eindpunten op afstand met behulp van Remote Monitoring and Management (RMM) voor realtime apparaatstatus en veiligheid.

Automatiseer het aanmaken van tickets rechtstreeks vanuit eindpuntwaarschuwingen, zoals prestatiewaarschuwingen, mislukte taken of veiligheidsproblemen.

Automatiseer patchimplementatie en software-updates met robuuste patchbeheertools en verminder kwetsbaarheden.

Verrijk alle tickets automatisch met diepgaande, contextuele gegevens van het beheerde apparaat, inclusief hardware, software en prestatiegeschiedenis.

Beveilig gegevens met geautomatiseerde back-up- en noodherstelopties voor apparaten en servers.

Limieten van NinjaOne

Het logt u voortdurend uit en sommige gebruikers klagen over een 'time-out wegens inactiviteit'.

Het platform is gericht op incidenten die afkomstig zijn van beheerde eindpunten en is niet ontworpen als centrale hub voor incidenten op netwerk-, cloud- of applicatieniveau.

De aangepaste opties binnen de helpdeskmodule hebben een limiet in vergelijking met de flexibiliteit die standalone servicedesktoepassingen bieden.

Prijzen van NinjaOne

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van NinjaOne

G2: 4,7/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 240 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over NinjaOne?

Volgens een recensent:

Gebruiksgemak, eenvoudige functies en een platform dat presteert zoals verwacht. Er zijn ook regelmatig functie-updates die rekening houden met feedback van de community en deze updates in het product doorvoeren.

Gebruiksgemak, eenvoudige functies en een platform dat presteert zoals verwacht. Er zijn ook regelmatig functie-updates die rekening houden met feedback van de community en deze updates in het product doorvoeren.

📖 Lees ook: De beste chatbots voor kennisbanken om klantenservice te automatiseren

Incidenten bijhouden en beheren met ClickUp

Hoe geavanceerd uw technologiestack ook is, het gaat erom hoe snel en effectief uw team kan reageren wanneer er iets misgaat. De beste incidentbeheersoftware biedt u zichtbaarheid, automatiseert werkstroom, vermindert ruis en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft, vanaf de eerste melding tot de uiteindelijke oplossing.

Als u op zoek bent naar een flexibel, intuïtief platform dat is gebouwd voor omgevingen met hoge druk, dan voldoet ClickUp aan alle eisen.

Van aanpasbare taakwerkstroom en realtime dashboard tot AI-gestuurde rapportage en slimme vergadering aantekening: het is één enkele bron van waarheid voor IT-, DevOps- en operationele teams.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅