Top 10 Webgebaseerde CRM-tools die u in 2025 moet kennen

🔎 Did You Know? Een verbazingwekkende 40% van de bedrijfskritische gegevens zit vast in datasilo's!

Denk daar maar eens over na: bijna de helft van de informatie die slimmere beslissingen zou kunnen nemen, zit vast in gefragmenteerde systemen, ontoegankelijk wanneer je die het hardst nodig hebt.

Voor eigenaren en managers van bedrijven is dit niet zomaar een statistiek; het is een dagelijkse bron van hoofdpijn.

Daarom is webgebaseerde CRM-software een spelbreker geworden.

Door klantgegevens te consolideren in één enkel, cloudgebaseerd platform, doorbreken deze CRM-systemen silo's en automatiseren ze vervelende Taken terwijl ze bruikbare inzichten bieden. ⚡

Of u nu uw huidige installatie wilt upgraden of voor het eerst CRM-software wilt aanschaffen, in deze gids vindt u de beste webgebaseerde CRM-opties om het beheer van uw relaties met klanten te transformeren.

⏰ 60-seconden samenvatting

Webgebaseerde CRM-software verandert de manier waarop relaties met klanten worden beheerd, workflows worden gestroomlijnd en gegevenssilo's worden geëlimineerd. Deze tools geven bedrijven meer mogelijkheden door klantgegevens te centraliseren, repetitieve taken te automatiseren en bruikbare inzichten te bieden om de productiviteit te verhogen.

Hier volgt een korte blik op de beste opties voor 2025 en waar ze in uitblinken:

ClickUp (De beste all-in-one alledaagse app voor CRM en projectmanagement)

(De beste all-in-one alledaagse app voor CRM en projectmanagement) Salesforce (De beste voor AI-gestuurde verkoopinzichten)

(De beste voor AI-gestuurde verkoopinzichten) HubSpot (De beste voor groeiende bedrijven met gratis CRM-tools)

(De beste voor groeiende bedrijven met gratis CRM-tools) Zoho CRM (Beste voor uitgebreide 360° klantinzichten)

(Beste voor uitgebreide 360° klantinzichten) Pipedrive (Beste voor visueel verkooppijplijnbeheer)

(Beste voor visueel verkooppijplijnbeheer) Monday.com (de beste voor aanpasbare CRM met automatisering van werkstromen)

(de beste voor aanpasbare CRM met automatisering van werkstromen) Freshsales (Beste voor AI-aangedreven CRM voor slimmer verkopen)

(Beste voor AI-aangedreven CRM voor slimmer verkopen) Insightly (Beste voor teams die een oplossing voor projectmanagement met CRM nodig hebben)

(Beste voor teams die een oplossing voor projectmanagement met CRM nodig hebben) Less Annoying CRM (Beste voor eenvoud en kleine bedrijven)

(Beste voor eenvoud en kleine bedrijven) Copper CRM (de beste integratie voor Google werkruimte)

What Should You Look for in Web-Based Customer Relationship Management Software?

🔎 Wist u dat? Mitch Muhney en Mike Sullivan ontwikkelden de eerste software voor het beheren van klantrelaties (CRM), ACT! (Activity Control Technology), in 1987!

Toen het kiezen van een web-based CRM concentreer je op functies die voldoen aan de behoeften van je business en inefficiënties elimineren. Deze SaaS-platforms (Software-as-a-Service) bieden flexibiliteit en toegankelijkheid, zodat u relaties met klanten overal kunt beheren.

Hier zijn enkele sleutel functies om prioriteit aan te geven:

Gecentraliseerde opslagruimte voor bedrijfsgegevens: Vereenvoudig de toegang tot klantgegevens door gebruik te maken van CRM-systemen op het web of in de cloud, waarbij verspreide spreadsheets worden vervangen door een uniform platform dat alles organiseert op één veilige locatie

Vereenvoudig de toegang tot klantgegevens door gebruik te maken van CRM-systemen op het web of in de cloud, waarbij verspreide spreadsheets worden vervangen door een uniform platform dat alles organiseert op één veilige locatie Automatiseringstools: Automatisering van repetitieve taken-zoals follow-ups, invoer van gegevens en bijhouden van leads, zodat uw team zich gratis kan richten op zinvol werk

Automatisering van repetitieve taken-zoals follow-ups, invoer van gegevens en bijhouden van leads, zodat uw team zich gratis kan richten op zinvol werk Toegankelijkheid: Zorg ervoor dat uw team verbonden blijft, waar ze ook zijn, met cloud CRM-oplossingen die werken op elk apparaat met een internetverbinding, waardoor samenwerking op afstand moeiteloos verloopt

Zorg ervoor dat uw team verbonden blijft, waar ze ook zijn, met cloud CRM-oplossingen die werken op elk apparaat met een internetverbinding, waardoor samenwerking op afstand moeiteloos verloopt Aanpasbare dashboards: Personaliseer de weergave van uw zakelijke statistieken: volg verkoopprestaties, monitor leads en meet klanttevredenheid met dashboards die zich aan uw behoeften aanpassen

Personaliseer de weergave van uw zakelijke statistieken: volg verkoopprestaties, monitor leads en meet klanttevredenheid met dashboards die zich aan uw behoeften aanpassen Geïntegreerde tools: Verenig uw verkoop-, marketing- en projectmanagementinspanningen onder één dak door een CRM te selecteren dat naadloos synchroniseert met uw bestaande technologie voorefficiënte verkoopondersteuning Realtime analyse: Maak gebruik van gedetailleerde, actuele rapportage om trends, klantgedrag en prestatiegaten te identificeren, zodat u gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen die resultaten opleveren 💻

Verenig uw verkoop-, marketing- en projectmanagementinspanningen onder één dak door een CRM te selecteren dat naadloos synchroniseert met uw bestaande technologie voorefficiënte verkoopondersteuning Lead en deal bijhouden:Verwerf voltooide zichtbaarheid in uw verkopenCRM-proces met tools die leads en deals beheren vanaf het eerste contact tot het sluiten, zodat er geen kans onbenut blijft 📈

De 10 beste webgebaseerde CRM-software

De juiste webgebaseerde CRM-software kan tijd en moeite besparen. Laten we de top webgebaseerde CRM-software eens nader bekijken:

1. ClickUp (De beste all-in-one app voor dagelijks gebruik voor CRM en projectmanagement)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss55-1.png ClickUp CRM https://clickup.com/teams/crm ClickUp CRM gebruiken /$$$cta/ ClickUp CRM biedt een uitgebreide oplossing voor het beheren van relaties met klanten door aanpasbare tools te combineren met krachtige workflows. Gebouwd voor teams van elke grootte, ClickUp stelt u in staat uw CRM-systeem aan te passen aan de behoeften van uw bedrijf, zodat u verzekerd bent van een naadloze klantbeheerervaring.

Met Aangepaste velden in ClickUp kunt u een CRM-database die alles bijhoudt, van de status van de lead en de waarde van de deal tot contactgegevens en volgende stappen - alles zichtbaar op één plek. Zo kun je bijvoorbeeld een nieuw veld genereren voor Lead Source en dit samen met een "Prioriteit" en "Follow-up datum" toevoegen om ervoor te zorgen dat je team nooit een kans mist.

Gebruiken ClickUp Dashboards kunt u de gezondheid van uw pijplijn in real-time beoordelen, evenals de prestaties van uw team en relevante omzetcijfers. U kunt grafieken en kaarten gebruiken om statistieken te beoordelen, zoals "deals deze maand gesloten" of "best presterende verkopers" Teams kunnen zo de prioriteit van taken stroomlijnen en direct obstakels in het verkoopproces identificeren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss56-1-1400x929.png ClickUp CRM webgebaseerde crm-software /%img/

visualiseer de verkooppijplijn, houd de voortgang nauwkeurig bij en bewaak de teamresultaten met ClickUp CRM_

Met de aangepaste werkstromen van ClickUp kunt u uw verkooppijplijn visueel beheren met behulp van Kanban-borden, lijsten of Gantt grafieken. Instances zoals "Nieuwe Lead", "Contact opgenomen", "Onderhandeling" en "Gesloten" kunt u aanmaken op een pijplijnbord en deals tussen fases slepen en neerzetten om de voortgang bij te houden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss57.gif ClickUp Documenten vanuit ClickUp CRM webgebaseerde crm-software /%img/

werk samen en bewerk in realtime met ClickUp Docs vanuit ClickUp CRM_

ClickUp's real-time samenwerkingstools maken het ideaal voor teams die verbonden en op één lijn moeten blijven.

Functies zoals Taak opmerkingen, ClickUp chatten en samenwerkend ClickUp Documenten elimineert de noodzaak om tussen meerdere tools te schakelen en houdt alles gecentraliseerd. Dit bevordert efficiënte communicatie en vermindert mogelijke fouten. ⚡

integreer en synchroniseer 1000+ apps met ClickUp in enkele seconden_

De integratiemogelijkheden van het platform zijn een ander groot voordeel: ClickUp ondersteunt meer dan 1.000 app-integraties. Van e-mail tools en bestandsopslagruimte tot marketingsoftware, deze integraties zorgen ervoor dat bedrijven verbinding maken met al hun favoriete apps, waardoor de algehele productiviteit en het gegevensbeheer worden verbeterd. 🔗

taken automatisch toewijzen, statusupdates triggeren en prioriteiten wijzigen om de aandacht van je team op ClickUp te richten_

De AI-gestuurde ClickUp Brein en ClickUp Automatiseringen zijn belangrijke hoekstenen van ClickUp's CRM functie.

Samen zorgen deze tools ervoor dat bedrijven tijd kunnen besparen door repetitieve taken te automatiseren, zoals herinneringen voor opvolging, het toewijzen van taken en het invoeren van gegevens. Hierdoor kunnen teams zich richten op meer strategische activiteiten, waardoor de efficiëntie toeneemt. Brain biedt ook voortgangsupdates en slimme antwoorden, waardoor het beheren van uw CRM-werkstromen sneller, slimmer en zonder stress.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss60-1.png ClickUp CRM sjabloon webgebaseerde crm-software https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Bovendien, ClickUp's CRM sjabloon is een game-changer voor het beheren van verkooppijplijnen, het bijhouden van leads en het organiseren van klantgegevens. Met aanpasbare statussen, velden en weergaven stelt deze sjabloon teams in staat om prioriteit te geven aan taken per fase in de verkoop, inefficiënties te elimineren en waardevolle inzichten te ontdekken om klantinteracties te verbeteren.

De beste functies van ClickUp

Verkoopopvolging, pijplijnupdates en herinneringen automatiseren

Verkoopgegevens en teamprestaties visualiseren met dashboards

Instellingen voor e-mailintegratie om de communicatie met clients te stroomlijnen

Gebruik vooraf gemaakte sjablonen voor snellere onboarding en aanpassing

Inkomsten, grootte van deals en inzicht in klanten bijhouden met formulevelden

ClickUp limieten

Niet alle weergave-opties zijn beschikbaar op mobiele apparaten

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp AI: Toevoegen aan bestaande abonnementen voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Praten over de mogelijkheden van ClickUp voor automatisering en projectmanagement a gebruiker zegt ,

ClickUp is voor ons de meest eenvoudige en gemakkelijk in te stellen tool voor projectmanagement. Taken bijhouden is supergemakkelijk met veel details. Delen met Teams en nieuwe leden uitnodigen om samen te werken met het bord en de Taak is super eenvoudig. Integratie met tools van derden is ook mogelijk met veel beschikbare apps. De integraties met Datadog en ClickUp helpen enorm bij het creëren van incidenttaken in ClickUp voor de gebeurtenissen die moeten worden aangepakt en het team kan dan aan de incidenten gaan werken.

💡 Pro Tip: Bespaar uzelf uren installatie met sjablonen voor verkoopplannen . Deze sjablonen zijn perfect om een begin te maken met het structureren van uw verkoopstrategie. Pas deze kant-en-klare abonnementen aan aan uw behoeften in plaats van vanaf nul te beginnen.

2. Salesforce (het beste voor AI-gestuurde verkoopinzichten)

via Salesforce Sales Cloud De webgebaseerde CRM van Salesforce, Cloud is ontworpen om verkoopteams te versterken met AI-gestuurde inzichten, begeleide verkoop en gestroomlijnde automatisering. Als bedrijfsmanager kun je leads bijhouden, accounts beheren en verkooppijplijnen in realtime optimaliseren.

Deze cloud-gebaseerde CRM-software heeft functies waarmee je toekomstige verkopen kunt voorspellen met gedetailleerde prognoses, workflows kunt automatiseren om tijd te besparen en alle klantgegevens kunt centraliseren in één enkele bron van waarheid. Salesforce integreert ook naadloos met tools als Slack en Tableau, zodat uw hele team kan samenwerken en gegevensgestuurde beslissingen kan nemen.

De beste functies van Salesforce Sales Cloud

Automatisering van lead bijhouden, accountbeheer en deal updates om de productiviteit te verhogen

Al uw gegevens samenvoegen en synchroniseren met de functies Revenue Intelligence en Data Cloud

Toegang tot realtime inzichten in pijplijnen en prognoses voor voorspellend verkoopbeheer

De beperkingen van de Salesforce Sales Cloud

UI kan moeilijk te navigeren zijn, vooral voor nieuwe gebruikers

Low-code tools voldoen mogelijk niet volledig aan geavanceerde zakelijke behoeften zonder aangepaste code

Prijzen voor Salesforce Sales Cloud

Starter Suite : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Pro Suite: $100/maand per gebruiker

$100/maand per gebruiker Enterprise: $ 165/maand per gebruiker

$ 165/maand per gebruiker Unlimited: $330/maand per gebruiker

$330/maand per gebruiker Einstein 1 Sales: $500/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Salesforce Sales Cloud

Capterra: 4.4/5 (18.000+ beoordelingen)

4.4/5 (18.000+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (23.000+ beoordelingen)

via HubSpotWebgebaseerd CRM van HubSpot is een dynamische oplossing voor groeiende bedrijven. Het combineert krachtige marketing-, verkoop- en servicetools in één naadloos platform. Met het real-time bijhouden van de verkooppijplijn, geautomatiseerde e-mail notificaties en gedetailleerde rapportage, krijg je volledig zicht op je verkoopresultaten strategieën voor klantbeheer .

HubSpot helpt bij het beheren van contacten, het bijhouden van deals en het analyseren van teamprestaties. Het maakt gebruik van AI-functies zoals een e-mailschrijver en live chatten om klantinteracties te verbeteren. Het platform ondersteunt ook integraties met apps van derden, waardoor schaalbaarheid en aanpasbaarheid voor groeiende bedrijven gegarandeerd zijn.

De beste functies van HubSpot CRM

Verkrijg bruikbare inzichten via de sterke rapportage en analyses van het platform om gegevensgestuurde beslissingen te helpen nemen

Integreer met het HubSpot ecosysteem om uitstekende tools voor marketing automatisering, sales enablement en klantenservice te gebruiken

Wordt gewaarschuwd via notificaties wanneer leads e-mails openen, zodat tijdige follow-ups mogelijk zijn

De beperkingen van HubSpot CRM

Geavanceerde functies zoals automatisering zijn alleen beschikbaar op betaalde niveaus

Sommige gebruikers vinden de aanpassingsmogelijkheden van het platform beperkt zonder extra integraties

Prijzen voor HubSpot CRM

Free CRM met Sales Hub en Marketing Hub beschikbaar, naast andere tools, als betaald abonnement

HubSpot CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot?

Nu we het toch over HubSpot's CRM hebben, een gebruiker die in de gezondheidszorg werkt zei,

HubSpot Service Hub sprong er voor ons uit omdat het eenvoudig in te stellen is, zeer gebruiksvriendelijk als we het introduceren bij teamleden die het elke dag zullen gebruiken, en het heeft de functionaliteit die je zou verwachten van een CRM en nog veel meer. Het opzetten van automatisering om onze teamleden tijd te besparen in hun dagelijkse workflows was erg eenvoudig en alle beschikbare bronnen online / via HubSpot klantenservice hebben ons geholpen om ons zeker te voelen in wat we aan het doen zijn.

4. Zoho CRM (het beste voor uitgebreide 360° klantinzichten)

via ZohoZoho CRM is een krachtige, webgebaseerde tool die is ontworpen om verkoop, marketing en klantenbetrokkenheid te optimaliseren en tegelijkertijd een uitgebreide 360° weergave van relaties met klanten te bieden. Een intuïtieve interface en een breed bereik aan functies stellen organisaties in staat om dagelijkse verkooptaken te automatiseren en webbezoekers om te zetten in leads.

Dit CRM-platform verbetert de samenwerking tussen teams, klantinteracties en besluitvorming door een soepele integratie met verschillende apps en geavanceerde AI-functies via een webgebaseerde aanpak. Daarnaast biedt het tools voor leadbeheer, contactbeheer en het bijhouden van verkooppijplijnen om je te helpen klantinformatie om te zetten in bruikbare inzichten.

Zoho CRM beste functies

Ga direct de dialoog aan met leads en klanten via sociale platforms

Krijg direct toegang tot klantgegevens en beheer Taken onderweg met mobiele applicaties

Gebruik de AI-inzichten van Zoho's AI-assistent, Zia, om afwijkingen te detecteren, kansen te prioriteren en slimmere e-mails op te stellen

Zoho CRM limieten

Abonnementen op instapniveau kunnen het aantal aangepaste velden beperken, wat van invloed is op de personalisatie van gegevens

Beperkte beschikbaarheid van sommige integratie met applicaties van derden

Zoho CRM prijzen

Free forever

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Ultiem: $60/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (2.700+ beoordelingen)

4.1/5 (2.700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.800+ beoordelingen)

5. Pipedrive (Beste voor visueel verkooppijplijnbeheer)

via pipedrive_Pipedrive de webgebaseerde CRM-software is ontworpen voor bedrijven die het beheer van hun verkooppijplijn willen organiseren terwijl ze zich concentreren op het sluiten van deals. Het laat u al uw klantinformatie centraliseren, integreert met uw tech stack en gebruikt AI om uw verkoopproces te superchargen en productiviteit te verhogen - en dat alles met behoud van de veiligheid van gegevens op een vertrouwd platform.

Deze cloudgebaseerde CRM-tool geeft je verkoopteams meer mogelijkheden door repetitieve taken te automatiseren en direct inzicht te geven in de verkoop. Bovendien biedt Pipedrive functies zoals e-mailintegratie, herinneringen voor activiteiten en instelling van doelen om verkoopteams georganiseerd te houden en zich te richten op het sluiten van deals.

De beste functies van Pipedrive

Gebruik de drag-and-drop interface voor het beheren van verkooppijplijnen en het bijhouden van de voortgang van deals

Laat de AI Sales Assistant intelligente suggesties doen om verkoopactiviteiten te optimaliseren en prestaties te verbeteren

Verrijk clientprofielen automatisch met openbaar beschikbare informatie, waardoor u tijd bespaart op het invoeren van gegevens voor clientrecords

Pipedrive limieten

Vergeleken met uitgebreidere CRM's mist Pipedrive geavanceerde functies voor marketingautomatisering

Beperkingen in diepere aanpassingsopties zonder extra integraties voor verkoop- en marketingteams

Pipedrive prijzen

Essential : $14/maand per gebruiker

: $14/maand per gebruiker Geavanceerd : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Professioneel : $59/maand per gebruiker

: $59/maand per gebruiker Power : $69/maand per gebruiker

: $69/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (2.100+ beoordelingen)

: 4.3/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5.0 (3.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Pipedrive?

Over het gebruik van Pipedrive voor verkoopteams gesproken, een vertegenwoordiger van de verkoopontwikkeling zei ,

Pipedrive is een ongelooflijke tool voor mij, het is de beste CRM waarmee ik heb gewerkt, en het heeft functies die zeer nuttig zijn voor mij in het B2B prospectiegedeelte, het wordt voortdurend bijgewerkt, het bevat nieuwe functies van de trends in de markt en dat draagt veel waarde bij.

6. Monday.com (Beste voor aanpasbare CRM met automatisering van werkstromen)

via maandag.nl_Monday.com 's CRM is ontwikkeld voor bedrijven die flexibiliteit en schaalbaarheid eisen in hun cloud CRM-oplossingen. Het is ontwikkeld om zich aan te passen aan uw unieke verkoopprocessen en laat u alles stroomlijnen, van het bijhouden van leads tot het beheer van de verkooppijplijn, met intuïtieve drag-and-drop aanpassingen.

Deze aanpasbare cloud CRM-software vereenvoudigt het beheer van taken, waardoor teams gegevens kunnen centraliseren, workflows kunnen automatiseren en zich kunnen richten op het uitbouwen van relaties met klanten. Met aanpasbare dashboards en verschillende weergaven, zoals Kanban en Gantt grafieken, stelt het platform teams in staat om hun verkooppijplijnen te visualiseren, real-time voortgang te bewaken en de samenwerking tussen teams te verbeteren.

Beste functies van Monday.com

Werkstromen aanpassen aan uw verkoopproces en leadpijplijnen om zakelijk succes te stimuleren

Automatiseer terugkerende taken zoals follow-ups en statusupdates om handmatige invoer van gegevens te elimineren

Prioriteit geven aan leads op basis van aanpasbare criteria om te focussen op prospects met een hoge potentie

Beperkingen van Monday.com

De eerste installatie en aanpassingen kunnen tijdrovend zijn voor nieuwe gebruikers

Sommige gebruikers vinden de prijsniveaus en functietoewijzingen verwarrend

Prijzen voor Monday.com

Deze abonnementen zijn gebaseerd op 10 gebruikers:

Basis : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Standaard : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Pro : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Monday.com

G2 : 4.6/5 (900+ beoordelingen)

: 4.6/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (390+ beoordelingen)

7. Freshsales (Beste voor AI-aangedreven CRM voor slimmer verkopen)

via VersverkoopVersverkoop maakt deel uit van de Freshworks Suite en is een webgebaseerde CRM met AI die is ontworpen om bedrijven te helpen de productiviteit van de verkoop te verbeteren en processen stroomlijnen. Verkoopteams gebruiken deze webgebaseerde CRM-applicatie om leads efficiënt te beheren, klantinteracties bij te houden en repetitieve taken te automatiseren, waardoor de efficiëntie wordt verbeterd en het sluiten van deals wordt versneld.

Freshsales biedt ook een 360° weergave van de klant, die context biedt voor klantinteracties via meerdere kanalen. De aanpasbare dashboards en rapportages bieden bruikbare inzichten in de verkoopprestaties en de gezondheid van de pijplijn.

De beste functies van Freshsales

Identificeer leads met een hoge waarde en sluit deals sneller met de AI-assistent Freddy voor scoring, dealaanbevelingen en geautomatiseerde e-mails

Organiseer en beheer moeiteloos uw gehele verkoopcyclus en pijplijn met behulp van een visueel Kanban-bord met drag-and-drop functie

Ga direct in gesprek met prospects en klanten met ingebouwde communicatietools, zoals e-mail, telefoon en chatten

Verskoop limieten

Mogelijk zijn extra tools van derden of API's nodig om verbinding te maken met bepaalde toepassingen

Functies zoals AI-gebaseerd leadbeheer en geavanceerde aanpassingen zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Prijzen voor Freshsales

Gratis : $0 voor drie gebruikers

: $0 voor drie gebruikers Groei : $11/maand per gebruiker

: $11/maand per gebruiker Pro : $47/maand per gebruiker

: $47/maand per gebruiker Enterprise: $71/maand per gebruiker

Vernieuwde beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.200+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Freshsales?

Over de UX van Freshsales gesproken, een gebruiker op G2 zei,

Als iemand die Freshworks CRM, Freshdesk voor ticketing en Freshteam heeft gebruikt, kan ik instaan voor hun UX en een aantal van de intuïtieve en gebruiksvriendelijke functies in het CRM. De snelheid waarmee hun klantgerichte Teams dingen live krijgen was prijzenswaardig.

8. Insightly (Beste voor teams die een oplossing voor projectmanagement met CRM nodig hebben)

via InsightInsightly combineert CRM, marketing automatisering en projectmanagement voor verkoop in één krachtig platform. Het helpt bij het beheren van de verkooppijplijn en creëert een uniform systeem waarin uw verkoop-, marketing- en serviceteams harmonieus samenwerken.

Insightly onderscheidt zich door zijn aanpasbaarheid. U kunt objecten, velden en workflows aanpassen aan uw exacte zakelijke behoeften, ongeacht uw branche. Bovendien maakt deze cloud-gebaseerde CRM provider het bijhouden van leads, het beheren van opportunities en het overzien van post-sales projecten eenvoudig zonder van platform te hoeven wisselen.

Lichte beste functies

Zorg voor integriteit, nauwkeurigheid en compliance van gegevens door validatieregels, geavanceerde toestemmingen en rolgebaseerde toegang te implementeren

Creëer gepersonaliseerde klanttrajecten met marketing automatiseringstools

Beheer projecten en taken rechtstreeks in CRM voor een naadloze werkstroom van leadacquisitie tot oplevering van het project

Lichte beperkingen

De flexibiliteit van het platform is overweldigend voor teams die nieuw zijn met CRM-systemen

Ondanks de vele integraties kunnen sommige gebruikers beperkingen ondervinden bij de verbinding met specifieke toepassingen van derden

Slechte prijsstelling

Pluspunten : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Professioneel : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Lichte beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (900+ beoordelingen)

: 4.2/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (650+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Elke interactie met een klant is een kans om loyaliteit op te bouwen of te verliezen. Hoewel een CRM cruciaal is voor het versterken van relaties met klanten, struikelen de meeste bedrijven over het juiste gebruik ervan. De sleutel? Geef prioriteit aan een goed geplande CRM-implementatiestrategie op maat van de behoeften van uw team, zodat uw CRM een krachtig hulpmiddel voor groei wordt in plaats van een gemiste kans. 🛠️

9. Minder irritant CRM (het beste voor eenvoud en kleine bedrijven)

via Minder Vervelende CRMMinder irritant CRM (LACRM) doet zijn naam eer aan. Het is intuïtief, eenvoudig en speciaal gemaakt voor kleine bedrijven. De nadruk die het platform legt op eenvoud en klantenservice zorgen ervoor dat gebruikers het snel kunnen aanpassen en integreren in hun dagelijkse werkzaamheden, waardoor de leercurve wordt geminimaliseerd en de efficiëntie wordt gemaximaliseerd.

Er is geen overweldigende lijst met functies die je niet nodig hebt - precies wat je helpt om relaties met klanten bij te houden, taken te beheren en georganiseerd te blijven. Met Unlimited contacten, pijplijnen en aangepaste velden hebt u alles wat u nodig hebt om uw activiteiten te stroomlijnen zonder de complexiteit of verborgen kosten van grotere CRM's.

Minder vervelende CRM-functies

Beheer onbeperkte contacten en pijplijnen om relaties met klanten te onderhouden

Blijf op de hoogte van taken en follow-ups met ingebouwde tools voor taakbeheer en kalender

Ontvang dagelijks e-mails met een overzicht van aankomende Taken en gebeurtenissen, wat helpt bij effectief tijdbeheer

Minder vervelende CRM-beperking

Beperkte integratie met derde partijen kan geavanceerde automatisering voor sommige gebruikers beperken

Mist enkele geavanceerde functies, zoals geavanceerde rapportage en automatisering, die u wel vindt in complexere CRM-systemen

Minder vervelende CRM-prijzen

Eén prijsklasse van $15/maand per gebruiker

Less Annoying CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.9/5 (600+ beoordelingen)

: 4.9/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (600+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Less Annoying CRM?

A G2 overzicht zegt:

LACRM onderscheidt zich omdat het niet exclusief is ontworpen voor "salesy" bedrijven. In plaats daarvan is het geschikt voor onze unieke aanpak, het loopt ons niet in de weg terwijl het consistent betrouwbare prestaties levert. Functies zoals een robuuste export/import functie en de mogelijkheid om contacten en geschiedenis samen te voegen zijn van onschatbare waarde geweest.

10. Copper CRM (Beste voor integratie met Google Werkruimte)

via koper CRM_Koper CRM is een cloud-gebaseerd platform dat ontworpen is om naadloos te integreren met Google Werkruimte. Het biedt bedrijven een gebruiksvriendelijke oplossing voor het beheren van leads, contacten en complexe verkoopprocessen.

Dankzij de diepgaande integratie met Gmail en Google Agenda kunnen gebruikers gesprekken per e-mail bijhouden, gebeurtenissen plannen en contactpersonen toevoegen, rechtstreeks vanuit hun inbox, waardoor workflows gestroomlijnd en de productiviteit verhoogd worden. De automatisering functies van Copper, zoals het aanmaken van taken en e-mail follow-ups, besparen tijd door het elimineren van repetitieve taken. Bovendien zorgt de mobiele app ervoor dat u zelfs onderweg op de hoogte kunt blijven van uw deals.

De beste functies van Copper CRM

Deals bijhouden, projecten beheren en de voortgang van leads visueel volgen met aanpasbare pijplijnen

Taken automatisch aanmaken, follow-ups en statusupdates uitvoeren om tijd te besparen en u te concentreren op het sluiten van deals

Automatisch vastleggen en organiseren van contactgegevens uit e-mails en andere interacties

Copper CRM limiet

De functie Leads funnel kan limiet aanvoelen en zou baat kunnen hebben bij een betere weergave van lijsten en een betere bruikbaarheid voor het beheren van leads

Sommige gebruikers hebben geklaagd dat het ondersteuningsteam niet snel reageert

Prijzen van Copercrm

Starter : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Basis : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Professioneel : $69/maand per gebruiker

: $69/maand per gebruiker Business: $134/maand per gebruiker

Koper CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

Kickstart uw webgebaseerde CRM-reis met ClickUp

Bij het kiezen van een web-based CRM moet u niet alleen kijken naar functies, maar ook naar schaalbaarheid, de acceptatie door gebruikers en de integratie in uw bestaande workflows. Uw CRM moet meegroeien met uw bedrijf, processen vereenvoudigen en een duidelijke routekaart naar meetbare resultaten bieden. 🚀

Hoewel veel tools op deze lijst unieke voordelen bieden, zijn ze niet allemaal gebouwd om klantenbeheer aan te pakken en interne samenwerking naadloos.

Dat is waar ClickUp zichzelf onderscheidt. Het combineert CRM en projectmanagement tools en is een one-stop platform dat uw workflows centraliseert, repetitieve taken automatiseert en uw team in staat stelt om productief te blijven. 🏆 Meld u vandaag nog aan bij ClickUp als u op zoek bent naar een flexibele, schaalbare en intuïtieve oplossing om uw bedrijfsvoering te verbeteren!