De 10 beste alles-in-één messenger-apps in 2026

De gemiddelde persoon schakelt bijna 1.200 keer per dag tussen apps en websites.
Door het voortdurend wisselen van context kun je gemakkelijk dingen missen. 🤷🏻
Dat is waar alles-in-één-berichtenapps van pas komen. Deze tools integreren meerdere apps in één platform, waardoor de communicatie verbetert, de productiviteit toeneemt en u georganiseerd blijft.
Of je nu met teamgenoten afstemt of contacten met klanten beheert, alles-in-één berichtenapps helpen je om je te concentreren op wat het belangrijkst is.
Hier zijn de tien beste alles-in-één berichtenapps om de manier waarop je verbinding maakt en samenwerkt te transformeren!
- ClickUp: De beste alles-in-één tool voor samenwerking en projectmanagement
- Franz: Ideaal voor het beheren van meerdere chats en e-mails op één plek
- IM+: Het beste voor het samenvoegen van apps voor chatten en social media
- Rambox: Het beste voor geavanceerde aanpassing van de berichtenwerkruimte
- Beeper: Het beste voor het samenbrengen van iMessage en andere platforms
- Shift: Het beste voor het integreren van e-mails en berichtenapps
- All-in-One Messenger: Ideaal voor snelle toegang tot apps voor chatten
- Station: Het beste voor het combineren van berichten met tools voor productiviteit
- Slack (met add-ons): Het beste voor verbeterde teamsamenwerking
- Mattermost: het beste voor veilige berichtenuitwisseling op niveau van de onderneming
Waar moet u op letten bij een alles-in-één berichtenapp?
Het kiezen van een alles-in-één berichtenapp is relatief eenvoudig. Je hoeft alleen maar te controleren of deze aan de volgende criteria voldoet: 👇🏻
- Gebruiksgemak: Zoek een app met een intuïtieve interface en eenvoudige navigatie voor een naadloze gebruikerservaring
- Compatibiliteit: Kies voor een tool die compatibel is met elk berichtenplatform dat u gebruikt. Dit zorgt ervoor dat deze tool elk platform ondersteunt
- Aanpasbaarheid: Kies een app waarmee je aspecten zoals notificaties, layouts, integraties enz. kunt aanpassen aan je behoeften
- Integriteit: Maak een selectie uit tools met robuuste normen voor veiligheid om ervoor te zorgen dat hun dienst en uw gegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang
- Hoge prestaties: Kies een tool die lichtgewicht en snel is. Dit zorgt ervoor dat er geen communicatieproblemen ontstaan op de werkplek
📮ClickUp Insight: Meer dan 60% van de tijd van een team wordt besteed aan het zoeken naar context, informatie en actiemappen.
Volgens onderzoek van ClickUp besteden teams kostbare uren aan het schakelen tussen verschillende tools, zoals e-mail (42%) en instant messaging (41%). Wat nog zorgwekkender is, is dat 92% van de mensen die aan ons onderzoek hebben deelgenomen het risico loopt belangrijke beslissingen en actiepunten uit het oog te verliezen.
De 10 beste alles-in-één-berichtenapps
Bekijk deze tien alles-in-één-messengers om uw tekstberichten gemakkelijk en efficiënt te beheren:
1. ClickUp (Beste alles-in-één tool voor samenwerking en projectmanagement)
Het is gemakkelijk om fouten te maken bij het beheren van werk en berichten op verschillende platforms. Maar met ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, kun je alles samenbrengen in één app om een werkruimte te creëren die zowel efficiënt als collaboratief is.
ClickUp Chat is ontworpen om de productiviteit te maximaliseren. Het is een alles-in-één oplossing waarmee je zowel je werk als de communicatie op de werkplek kunt beheren.
Met ClickUp Chat kun je taken en takenlijsten rechtstreeks vanuit berichten aanmaken. Elk gesprek dat essentiële informatie bevat, is direct gekoppeld aan het bijbehorende document, de taak of de chat.
De app beschikt ook over ingebouwde AI-mogelijkheden. Met behulp van ClickUp Brain kan de app antwoorden voorstellen, automatisch taken aanmaken op basis van gesprekken en zelfs threads samenvatten!
Bovendien kunt u ClickUp-integraties gebruiken om andere conversatieplatforms van derden, zoals Gmail, Skype, Zoom, Slack en Teams, met ClickUp te verbinden voor een complete ervaring.
💡 Pro-tip: Hulp nodig bij het beheren van chatberichten? Probeer de ClickUp-sjabloon voor chatberichten — het is gratis! Met deze sjabloon kun je gespreksthreads samenvoegen op één overzichtelijke plek. Zo kun je gesprekken prioriteren om je productiviteit te verbeteren.
De beste functies van ClickUp
- Schakel notificaties in om je team direct op de hoogte te brengen van belangrijke berichten
- Houd wijzigingen in gesprekken bij door taakupdates en opmerkingen automatisch te koppelen aan de oorspronkelijke chat
- Stel deadlines in binnen de chat om je team op één lijn te houden wat betreft deadlines
- Implementeer ClickUp Clips om belangrijke momenten in gesprekken asynchroon te delen
- Gebruik ClickUp Assign Comments om specifieke leden van het team in discussies te taggen, zodat vervolgacties duidelijk zijn
Limieten van ClickUp
- Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een kleine leercurve
Prijzen van ClickUp
Beoordelingen en recensies van ClickUp
- G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)
De gebruiksvriendelijke interface voor het aanmaken van een project en het toewijzen van taken aan het team voor het bijhouden en bereiken van het doel. Handige Gantt-grafieken die inzicht kunnen bieden voor het bedrijf en een realtime chatfunctie maken ClickUp tot de beste software.
➡️ Lees meer: Chatten werkt niet. We zijn bezig dit op te lossen
2. Franz (Het beste voor het beheren van meerdere chats en e-mails op één plek)
Franz is een gebruiksvriendelijke berichtendienst. Als u het lastig vindt om de stroom aan teksten op uw desktop te beheren, kan deze tool u helpen.
Franz is compatibel met alle Windows-, Mac- en Linux-apparaten en kan worden geïntegreerd met enkele van de meest gebruikte communicatiekanalen.
De app biedt een lichte modus en een donkere modus die je naar wens aangepast kunt krijgen. Franz is bovendien volledig cloudgebaseerd, zodat je gemakkelijk tussen apparaten kunt wisselen.
De beste functies van Franz
- Ondersteunt meer dan 70 berichtendiensten, waaronder WhatsApp, Messenger en Telegram
- Maakt tekstberichten mogelijk in verschillende talen, zoals Engels, Duits en Spaans
- Hiermee kunt u notificaties voor inkomende berichten beheren
- Integreert met meer dan 1.000 diensten
Limieten van Franz
- Alleen beschikbaar op desktop
- Vereist handmatige installatie
Prijzen van Franz
- Free Forever
- Persoonlijk: $ 3,99/maand
- Professional: $ 7,99/maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van Franz
- G2: Onvoldoende beoordelingen
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
➡️ Lees meer: Hoe u instant messaging op het werk kunt gebruiken
3. IM+ (Het beste voor het samenvoegen van chat- en social media-apps)
IM+ is een app waarmee je alle berichtenplatforms op je desktop en smartphone kunt combineren. De app heeft een intuïtieve interface en volgens de ontwikkelaar duurt het slechts twee minuten om de software in te stellen.
Maar dat is nog niet het beste. IM+ heeft ingebouwde ChatGPT-ondersteuning om je te helpen bij het opstellen van teksten en geavanceerde functies voor het blokkeren van advertenties voor een naadloze gebruikerservaring.
De beste functies van IM+
- Ondersteunt een breed bereik aan berichtenplatforms, zoals WhatsApp, Facebook en LinkedIn
- Integreert met Gmail, waardoor u naast chats ook toegang hebt tot uw inbox
- Bevat een ingebouwde browser voor het delen van links
- Maakt gelijktijdig berichten versturen op meerdere accounts mogelijk
Limieten van IM+
- Beperkte integraties
- Kan traag zijn
Prijzen van IM+
- Free Forever
Beoordelingen en recensies van IM+
- G2: Onvoldoende beoordelingen
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
🔍 Wist je dat: ChatGPT ontvangt meer dan 10 miljoen queries per dag.
4. Rambox (Het beste voor geavanceerde aanpassing van de berichtenwerkruimte)
Rambox is een zeer aanpasbare alles-in-één messenger-app. Hoewel de app voor zowel persoonlijke als professionele doeleinden kan worden gebruikt, helpen de functies ervan de productiviteit op kantoor te verbeteren.
U kunt het uiterlijk van uw werkruimte aanpassen, notificaties pauzeren, de focusmodus inschakelen en nog veel meer. De tool kan worden geïntegreerd met belangrijke zakelijke oplossingen zoals Google Suite en Microsoft Teams.
De beste functies van Rambox
- Ondersteunt meer dan 700 berichtenplatforms, zoals Instagram, Discord en Skype
- Hiermee kunt u aangepaste thema's en notificatievoorkeuren aanpassen
- Biedt een focusmodus die notificaties voor berichten en geluidseffecten pauzeert
- Kan worden geïntegreerd met verschillende add-ons van derden, zoals grammaticacontroleprogramma's, wachtwoordbeheerders, enz.
Limieten van Rambox
- De gratis versie heeft een limiet
- Heeft af en toe last van problemen met de verbinding
Prijzen van Rambox
- Basic: Free Forever
- Pro: $7/maand
- Enterprise: $ 14 per maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van Rambox
- G2: Onvoldoende beoordelingen
- Capterra: 4,7/5 (30 beoordelingen)
Ik vind het geweldig dat al mijn apps op één plek staan, en de software vertoont geen bugs zoals andere apps die ik heb geprobeerd.
5. Beeper (Het beste voor het samenbrengen van iMessage en andere platforms)
Heb je accounts op verschillende berichtenplatforms? Beeper kan ze samenvoegen in één app.
Deze tool is beschikbaar voor Android-, iOS-, Windows- en Linux-apparaten en kan een verbinding aangaan met de belangrijkste platforms (waaronder iMessage) voor een complete ervaring. De gebruikersinterface is bovendien zeer interactief en gebruiksvriendelijk.
Een van de opvallende functies van Beeper is echter de ingebouwde vertaalfunctie, waarmee tekst naar de taal van uw voorkeur kan worden vertaald.
De beste functies van Beeper
- Combineert 14 berichtendiensten zoals WhatsApp, Telegram, enz. in één platform
- Ondersteunt rijke media zoals afbeeldingen, video's en links
- Biedt functies om sms-berichten te ondersteunen naast internetgebaseerde platforms
- Biedt zowel een mobiele als een desktopversie
Limieten van Beeper
- Geen geavanceerde aangepaste aanpassingsmogelijkheden
- Abonnement vereist voor volledige functies
Prijzen van Beeper
- Free Forever
Beoordelingen en recensies van Beeper
- G2: Onvoldoende beoordelingen
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
➡️ Lees meer: De 10 beste Business-berichtenapps
6. Shift (Het beste voor het integreren van e-mails en berichtenapps)
Als je voortdurend schakelt tussen profielen op een berichtenplatform, stap dan over naar Shift. Deze alles-in-één berichtenapp creëert aparte werkruimten voor persoonlijk en Business gebruik.
Hiermee kunt u eenvoudig uw accounts op verschillende berichtenplatforms beheren. Daarnaast vergemakkelijkt de tool ook het beheer van e-mail. De gebruikersinterface is bovendien intuïtief; u kunt zoveel extensies toevoegen of verwijderen als u wilt.
De beste functies van Shift
- Ondersteunt Gmail, Telegram, Asana en andere werkinstrumenten in één interface
- Biedt platformonafhankelijke synchronisatie tussen desktop- en mobiele versies
- Bevat functies voor werkruimtebeheer voor meer focus
- Kan worden geïntegreerd met tools van derden, zoals Google Drive en Zoom
Limieten van Shift
- Belangrijkste functies alleen beschikbaar in betaalde abonnementen
- Regelmatige problemen met het synchroniseren
Prijzen van Shift
- Basic: Free Forever
- Geavanceerd: $ 149/jaar
- Teams: $ 149 per jaar per gebruiker
Beoordelingen en recensies van Shift
- G2: 4,3/5 (meer dan 150 beoordelingen)
- Capterra: 4,3/5 (meer dan 310 beoordelingen)
Ik vind het GEWELDIG dat al mijn inboxen en communicatie op één plek staan. Dat maakt het makkelijker om georganiseerd te blijven. Het was eenvoudig om al mijn accounts te verbinden en ik gebruik de app letterlijk elke minuut van de dag!
7. All-in-One Messenger (Het beste voor snelle toegang tot apps om te chatten)
De All-in-One Messenger is een uitgebreide software voor drukke professionals. Het doet meer dan alleen uw berichtenapps samenbrengen: u kunt er oudere chats op datum mee doorzoeken, notificaties beheren, thema's aanpassen, enzovoort.
De app is bovendien heel gebruiksvriendelijk en je raakt er snel aan gewend.
De beste functies van All-in-One Messenger
- Ondersteunt meer dan 40 berichtendiensten, waaronder WhatsApp, LinkedIn en Skype
- Biedt realtime notificaties voor inkomende berichten
- Beschikt over een donkere modus voor omgevingen met weinig licht
- Ondersteunt groepschats, wat de communicatie binnen het team vergemakkelijkt
Limieten van All-in-One Messenger
- Geen ondersteuning voor video- of spraakoproepen
- Geen mobiele app
Prijzen voor All-in-One Messenger
- Free Forever
Beoordelingen en recensies van All-in-One Messenger
- G2: Onvoldoende beoordelingen
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
8. Station (Het beste voor het combineren van berichten met tools voor productiviteit)
Een andere alles-in-één berichtenapp, Station, helpt rommel te minimaliseren. Het is een inclusief platform dat toegang biedt tot al je berichtenapps en professionele tools op één centrale locatie.
Met Smart Dock kunt u door essentiële documenten, berichten enz. bladeren. De functie 'Page Autosleep' deactiveert inactieve tabbladen voor snelle prestaties. Bonus? De eenvoudige gebruikersinterface van de tool.
De beste functies van Station
- Combineert meer dan 600 webapps zoals Instagram, HubSpot en Mailchimp in één werkruimte
- Biedt een slimme inbox om belangrijke berichten prioriteit te geven
- Biedt een strakke, afleidingsvrije interface die gratis is
- Helpt bij het aanpassen van notificaties per app
Limiet van Station
- De gratis versie heeft een limiet aan functies
- Kan traag zijn
Prijzen Station
- Free Forever
Beoordelingen en recensies van Station
- G2: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
Station is waarschijnlijk een van de platforms die ik het meest gebruik. Met deze eenvoudig ogende app kan ik gemakkelijk schakelen tussen verschillende tools, zoals e-mail en Taakbeheertools, allemaal in één venster. Bovendien zijn er geen kosten, in tegenstelling tot vergelijkbare apps zoals Shift.
9. Slack (met add-ons) (Het beste voor verbeterde teamsamenwerking)
Slack is een bekende app voor berichtenverkeer. De app wordt voornamelijk gebruikt om de samenwerking binnen teams te verbeteren – en de functies maken duidelijk waarom.
Slack helpt bij de automatisering van routinetaken, het aanmaken en organiseren van kanalen voor verschillende teams, het voeren van teamgesprekken, het delen van schermen en nog veel meer. De tool is bovendien zeer efficiënt ontworpen, met een eenvoudige navigatie en gebruikersinterface.
De beste functies van Slack
- Biedt integratie met tools zoals Google Drive, Trello en GitHub
- Beschikt over krachtige zoekfunctie voor berichten en bestanden
- Ondersteunt spraak- en video-gesprekken
- Synchroniseert berichten en notificaties op alle apparaten
Limieten van Slack
- Kan overweldigend zijn
- Sommige integraties zijn moeilijk in te stellen
Prijzen van Slack
- Free Forever
- Pro: $7,25/maand
- Business+: $ 12,50/maand
- Enterprise Grid: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Slack
- G2: 4,5/5 (meer dan 33.640 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.450 beoordelingen)
Een geweldige tool waarmee we in het werk kunnen brengen wat we onze klanten aanraden.
➡️ Lees meer: 17 beste Slack-app-integraties
10. Mattermost (Het beste voor veilige berichtenuitwisseling op niveau van de onderneming)
Mattermost is geen doorsnee alles-in-één berichtenapp. Het is meer een samenwerkingsplatform.
Met deze app kunt u kanalen aanmaken en samenwerken met uw team op afstand om projecten, tijdlijnen en andere onderwerpen te bespreken. Het platform staat bekend om zijn veiligheid en aanpasbaarheid. U kunt uw integraties kiezen, het platform zelf hosten en app-elementen aanpassen.
De beste functies van Mattermost
- Ondersteunt realtime berichtenuitwisseling met gespreksdraden
- Biedt integriteit en compliance op niveau van de onderneming
- Bevat functies voor het beheer van rollen voor teamorganisatie
- Integreert met CI/CD-tools zoals Jenkins en GitHub
Limieten van Mattermost
- Vereist technische expertise
- Regelmatige prestatieproblemen
Prijzen van Mattermost
- Free Forever
- Professional: $10 per maand per gebruiker
- Onderneming: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Mattermost
- G2: 4,3/5 (meer dan 330 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 160 beoordelingen)
Mattermost is het beste platform om vergaderingen te organiseren en te communiceren met teamleden. Daarnaast biedt het verschillende functies, zoals kanalen, het delen van bestanden, schermdeling, enz.
