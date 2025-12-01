De 10 beste alles-in-één messenger-apps in 2026

De gemiddelde persoon schakelt bijna 1.200 keer per dag tussen apps en websites.

Door het voortdurend wisselen van context kun je gemakkelijk dingen missen. 🤷🏻

Dat is waar alles-in-één-berichtenapps van pas komen. Deze tools integreren meerdere apps in één platform, waardoor de communicatie verbetert, de productiviteit toeneemt en u georganiseerd blijft.

Of je nu met teamgenoten afstemt of contacten met klanten beheert, alles-in-één berichtenapps helpen je om je te concentreren op wat het belangrijkst is.

Hier zijn de tien beste alles-in-één berichtenapps om de manier waarop je verbinding maakt en samenwerkt te transformeren!

⏰ Samenvatting in 60 seconden Ontdek de 10 beste alles-in-één berichtenapps die al je chats, gesprekken en samenwerkingen onder één dak brengen voor naadloze communicatie. ClickUp : De beste alles-in-één tool voor samenwerking en projectmanagement

Franz : Ideaal voor het beheren van meerdere chats en e-mails op één plek

IM+ : Het beste voor het samenvoegen van apps voor chatten en social media

Rambox : Het beste voor geavanceerde aanpassing van de berichtenwerkruimte

Beeper: Het beste voor het samenbrengen van iMessage en andere platforms

Shift : Het beste voor het integreren van e-mails en berichtenapps

All-in-One Messenger: Ideaal voor snelle toegang tot apps voor chatten

Station : Het beste voor het combineren van berichten met tools voor productiviteit

Slack (met add-ons) : Het beste voor verbeterde teamsamenwerking

Mattermost: het beste voor veilige berichtenuitwisseling op niveau van de onderneming

Waar moet u op letten bij een alles-in-één berichtenapp?

Het kiezen van een alles-in-één berichtenapp is relatief eenvoudig. Je hoeft alleen maar te controleren of deze aan de volgende criteria voldoet: 👇🏻

Gebruiksgemak: Zoek een app met een intuïtieve interface en eenvoudige navigatie voor een naadloze gebruikerservaring

Compatibiliteit: Kies voor een tool die compatibel is met elk berichtenplatform dat u gebruikt. Dit zorgt ervoor dat deze tool elk platform ondersteunt

Aanpasbaarheid: Kies een app waarmee je aspecten zoals notificaties, layouts, integraties enz. kunt aanpassen aan je behoeften

Integriteit: Maak een selectie uit tools met robuuste normen voor veiligheid om ervoor te zorgen dat hun dienst en uw gegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang

Hoge prestaties: Kies een tool die lichtgewicht en snel is. Dit zorgt ervoor dat er geen Kies een tool die lichtgewicht en snel is. Dit zorgt ervoor dat er geen communicatieproblemen ontstaan op de werkplek

De 10 beste alles-in-één-berichtenapps

Bekijk deze tien alles-in-één-messengers om uw tekstberichten gemakkelijk en efficiënt te beheren:

1. ClickUp (Beste alles-in-één tool voor samenwerking en projectmanagement)

Het is gemakkelijk om fouten te maken bij het beheren van werk en berichten op verschillende platforms. Maar met ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, kun je alles samenbrengen in één app om een werkruimte te creëren die zowel efficiënt als collaboratief is.

ClickUp Chat is ontworpen om de productiviteit te maximaliseren. Het is een alles-in-één oplossing waarmee je zowel je werk als de communicatie op de werkplek kunt beheren.

Met ClickUp Chat kun je taken en takenlijsten rechtstreeks vanuit berichten aanmaken. Elk gesprek dat essentiële informatie bevat, is direct gekoppeld aan het bijbehorende document, de taak of de chat.

De app beschikt ook over ingebouwde AI-mogelijkheden. Met behulp van ClickUp Brain kan de app antwoorden voorstellen, automatisch taken aanmaken op basis van gesprekken en zelfs threads samenvatten!

Bovendien kunt u ClickUp-integraties gebruiken om andere conversatieplatforms van derden, zoals Gmail, Skype, Zoom, Slack en Teams, met ClickUp te verbinden voor een complete ervaring.

De beste functies van ClickUp

Schakel notificaties in om je team direct op de hoogte te brengen van belangrijke berichten

Houd wijzigingen in gesprekken bij door taakupdates en opmerkingen automatisch te koppelen aan de oorspronkelijke chat

Stel deadlines in binnen de chat om je team op één lijn te houden wat betreft deadlines

Implementeer ClickUp Clips om belangrijke momenten in gesprekken asynchroon te delen

Gebruik ClickUp Assign Comments om specifieke leden van het team in discussies te taggen, zodat vervolgacties duidelijk zijn

Limieten van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een kleine leercurve

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

De gebruiksvriendelijke interface voor het aanmaken van een project en het toewijzen van taken aan het team voor het bijhouden en bereiken van het doel. Handige Gantt-grafieken die inzicht kunnen bieden voor het bedrijf en een realtime chatfunctie maken ClickUp tot de beste software.

De gebruiksvriendelijke interface voor het aanmaken van een project en het toewijzen van taken aan het team voor het bijhouden en bereiken van het doel. Handige gantt-grafieken die inzicht kunnen bieden voor het bedrijf en een realtime chatfunctie maken ClickUp tot de beste software.

2. Franz (Het beste voor het beheren van meerdere chats en e-mails op één plek)

via Franz

Franz is een gebruiksvriendelijke berichtendienst. Als u het lastig vindt om de stroom aan teksten op uw desktop te beheren, kan deze tool u helpen.

Franz is compatibel met alle Windows-, Mac- en Linux-apparaten en kan worden geïntegreerd met enkele van de meest gebruikte communicatiekanalen.

De app biedt een lichte modus en een donkere modus die je naar wens aangepast kunt krijgen. Franz is bovendien volledig cloudgebaseerd, zodat je gemakkelijk tussen apparaten kunt wisselen.

De beste functies van Franz

Ondersteunt meer dan 70 berichtendiensten, waaronder WhatsApp, Messenger en Telegram

Maakt tekstberichten mogelijk in verschillende talen, zoals Engels, Duits en Spaans

Hiermee kunt u notificaties voor inkomende berichten beheren

Integreert met meer dan 1.000 diensten

Limieten van Franz

Alleen beschikbaar op desktop

Vereist handmatige installatie

Prijzen van Franz

Free Forever

Persoonlijk: $ 3,99/maand

Professional: $ 7,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Franz

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

3. IM+ (Het beste voor het samenvoegen van chat- en social media-apps)

IM+ is een app waarmee je alle berichtenplatforms op je desktop en smartphone kunt combineren. De app heeft een intuïtieve interface en volgens de ontwikkelaar duurt het slechts twee minuten om de software in te stellen.

Maar dat is nog niet het beste. IM+ heeft ingebouwde ChatGPT-ondersteuning om je te helpen bij het opstellen van teksten en geavanceerde functies voor het blokkeren van advertenties voor een naadloze gebruikerservaring.

De beste functies van IM+

Ondersteunt een breed bereik aan berichtenplatforms, zoals WhatsApp, Facebook en LinkedIn

Integreert met Gmail, waardoor u naast chats ook toegang hebt tot uw inbox

Bevat een ingebouwde browser voor het delen van links​

Maakt gelijktijdig berichten versturen op meerdere accounts mogelijk

Limieten van IM+

Beperkte integraties

Kan traag zijn

Prijzen van IM+

Free Forever

Beoordelingen en recensies van IM+

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

4. Rambox (Het beste voor geavanceerde aanpassing van de berichtenwerkruimte)

via Rambox

Rambox is een zeer aanpasbare alles-in-één messenger-app. Hoewel de app voor zowel persoonlijke als professionele doeleinden kan worden gebruikt, helpen de functies ervan de productiviteit op kantoor te verbeteren.

U kunt het uiterlijk van uw werkruimte aanpassen, notificaties pauzeren, de focusmodus inschakelen en nog veel meer. De tool kan worden geïntegreerd met belangrijke zakelijke oplossingen zoals Google Suite en Microsoft Teams.

De beste functies van Rambox

Ondersteunt meer dan 700 berichtenplatforms, zoals Instagram, Discord en Skype

Hiermee kunt u aangepaste thema's en notificatievoorkeuren aanpassen

Biedt een focusmodus die notificaties voor berichten en geluidseffecten pauzeert

Kan worden geïntegreerd met verschillende add-ons van derden, zoals grammaticacontroleprogramma's, wachtwoordbeheerders, enz.

Limieten van Rambox

De gratis versie heeft een limiet

Heeft af en toe last van problemen met de verbinding

Prijzen van Rambox

Basic: Free Forever

Pro: $7/maand

Enterprise: $ 14 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Rambox

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (30 beoordelingen)

Ik vind het geweldig dat al mijn apps op één plek staan, en de software vertoont geen bugs zoals andere apps die ik heb geprobeerd.

Ik vind het geweldig dat al mijn apps op één plek staan, en de software vertoont geen bugs zoals andere apps die ik heb geprobeerd.

5. Beeper (Het beste voor het samenbrengen van iMessage en andere platforms)

via Beeper

Heb je accounts op verschillende berichtenplatforms? Beeper kan ze samenvoegen in één app.

Deze tool is beschikbaar voor Android-, iOS-, Windows- en Linux-apparaten en kan een verbinding aangaan met de belangrijkste platforms (waaronder iMessage) voor een complete ervaring. De gebruikersinterface is bovendien zeer interactief en gebruiksvriendelijk.

Een van de opvallende functies van Beeper is echter de ingebouwde vertaalfunctie, waarmee tekst naar de taal van uw voorkeur kan worden vertaald.

De beste functies van Beeper

Combineert 14 berichtendiensten zoals WhatsApp, Telegram, enz. in één platform

Ondersteunt rijke media zoals afbeeldingen, video's en links

Biedt functies om sms-berichten te ondersteunen naast internetgebaseerde platforms

Biedt zowel een mobiele als een desktopversie

Limieten van Beeper

Geen geavanceerde aangepaste aanpassingsmogelijkheden

Abonnement vereist voor volledige functies

Prijzen van Beeper

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Beeper

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

via Shift

Als je voortdurend schakelt tussen profielen op een berichtenplatform, stap dan over naar Shift. Deze alles-in-één berichtenapp creëert aparte werkruimten voor persoonlijk en Business gebruik.

Hiermee kunt u eenvoudig uw accounts op verschillende berichtenplatforms beheren. Daarnaast vergemakkelijkt de tool ook het beheer van e-mail. De gebruikersinterface is bovendien intuïtief; u kunt zoveel extensies toevoegen of verwijderen als u wilt.

De beste functies van Shift

Ondersteunt Gmail, Telegram, Asana en andere werkinstrumenten in één interface

Biedt platformonafhankelijke synchronisatie tussen desktop- en mobiele versies

Bevat functies voor werkruimtebeheer voor meer focus

Kan worden geïntegreerd met tools van derden, zoals Google Drive en Zoom

Limieten van Shift

Belangrijkste functies alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Regelmatige problemen met het synchroniseren

Prijzen van Shift

Basic: Free Forever

Geavanceerd: $ 149/jaar

Teams: $ 149 per jaar per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Shift

G2: 4,3/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 310 beoordelingen)

Ik vind het GEWELDIG dat al mijn inboxen en communicatie op één plek staan. Dat maakt het makkelijker om georganiseerd te blijven. Het was eenvoudig om al mijn accounts te verbinden en ik gebruik de app letterlijk elke minuut van de dag!

Ik vind het GEWELDIG dat al mijn inboxen en communicatie op één plek staan. Dat maakt het makkelijker om georganiseerd te blijven. Het was eenvoudig om al mijn accounts te verbinden en ik gebruik de app letterlijk elke minuut van de dag!

7. All-in-One Messenger (Het beste voor snelle toegang tot apps om te chatten)

De All-in-One Messenger is een uitgebreide software voor drukke professionals. Het doet meer dan alleen uw berichtenapps samenbrengen: u kunt er oudere chats op datum mee doorzoeken, notificaties beheren, thema's aanpassen, enzovoort.

De app is bovendien heel gebruiksvriendelijk en je raakt er snel aan gewend.

De beste functies van All-in-One Messenger

Ondersteunt meer dan 40 berichtendiensten, waaronder WhatsApp, LinkedIn en Skype

Biedt realtime notificaties voor inkomende berichten

Beschikt over een donkere modus voor omgevingen met weinig licht

Ondersteunt groepschats, wat de communicatie binnen het team vergemakkelijkt

Limieten van All-in-One Messenger

Geen ondersteuning voor video- of spraakoproepen

Geen mobiele app

Prijzen voor All-in-One Messenger

Free Forever

Beoordelingen en recensies van All-in-One Messenger

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

via Station

Een andere alles-in-één berichtenapp, Station, helpt rommel te minimaliseren. Het is een inclusief platform dat toegang biedt tot al je berichtenapps en professionele tools op één centrale locatie.

Met Smart Dock kunt u door essentiële documenten, berichten enz. bladeren. De functie 'Page Autosleep' deactiveert inactieve tabbladen voor snelle prestaties. Bonus? De eenvoudige gebruikersinterface van de tool.

De beste functies van Station

Combineert meer dan 600 webapps zoals Instagram, HubSpot en Mailchimp in één werkruimte

Biedt een slimme inbox om belangrijke berichten prioriteit te geven

Biedt een strakke, afleidingsvrije interface die gratis is

Helpt bij het aanpassen van notificaties per app

Limiet van Station

De gratis versie heeft een limiet aan functies

Kan traag zijn

Prijzen Station

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Station

G2: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Station is waarschijnlijk een van de platforms die ik het meest gebruik. Met deze eenvoudig ogende app kan ik gemakkelijk schakelen tussen verschillende tools, zoals e-mail en Taakbeheertools, allemaal in één venster. Bovendien zijn er geen kosten, in tegenstelling tot vergelijkbare apps zoals Shift.

Station is waarschijnlijk een van de platforms die ik het meest gebruik. Met deze eenvoudig ogende app kan ik gemakkelijk schakelen tussen verschillende tools, zoals e-mail en tools voor taakbeheer, allemaal in één venster. Bovendien zijn er geen kosten, in tegenstelling tot vergelijkbare apps zoals Shift.

9. Slack (met add-ons) (Het beste voor verbeterde teamsamenwerking)

via Slack

Slack is een bekende app voor berichtenverkeer. De app wordt voornamelijk gebruikt om de samenwerking binnen teams te verbeteren – en de functies maken duidelijk waarom.

Slack helpt bij de automatisering van routinetaken, het aanmaken en organiseren van kanalen voor verschillende teams, het voeren van teamgesprekken, het delen van schermen en nog veel meer. De tool is bovendien zeer efficiënt ontworpen, met een eenvoudige navigatie en gebruikersinterface.

De beste functies van Slack

Biedt integratie met tools zoals Google Drive, Trello en GitHub

Beschikt over krachtige zoekfunctie voor berichten en bestanden

Ondersteunt spraak- en video-gesprekken

Synchroniseert berichten en notificaties op alle apparaten

Limieten van Slack

Kan overweldigend zijn

Sommige integraties zijn moeilijk in te stellen

Free Forever

Pro: $7,25/maand

Business+: $ 12,50/maand

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4,5/5 (meer dan 33.640 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.450 beoordelingen)

Een geweldige tool waarmee we in het werk kunnen brengen wat we onze klanten aanraden.

Een geweldige tool waarmee we in het werk kunnen brengen wat we onze klanten aanraden.

10. Mattermost (Het beste voor veilige berichtenuitwisseling op niveau van de onderneming)

via Mattermost

Mattermost is geen doorsnee alles-in-één berichtenapp. Het is meer een samenwerkingsplatform.

Met deze app kunt u kanalen aanmaken en samenwerken met uw team op afstand om projecten, tijdlijnen en andere onderwerpen te bespreken. Het platform staat bekend om zijn veiligheid en aanpasbaarheid. U kunt uw integraties kiezen, het platform zelf hosten en app-elementen aanpassen.

De beste functies van Mattermost

Ondersteunt realtime berichtenuitwisseling met gespreksdraden

Biedt integriteit en compliance op niveau van de onderneming

Bevat functies voor het beheer van rollen voor teamorganisatie

Integreert met CI/CD-tools zoals Jenkins en GitHub

Limieten van Mattermost

Vereist technische expertise

Regelmatige prestatieproblemen

Prijzen van Mattermost

Free Forever

Professional: $10 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mattermost

G2: 4,3/5 (meer dan 330 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Mattermost is het beste platform om vergaderingen te organiseren en te communiceren met teamleden. Daarnaast biedt het verschillende functies, zoals kanalen, het delen van bestanden, schermdeling, enz.

Mattermost is het beste platform om vergaderingen te organiseren en te communiceren met teamleden. Daarnaast biedt het verschillende functies, zoals kanalen, het delen van bestanden, schermdeling, enz.

Het gebruik van één app voor communicatie biedt veel voordelen. Het houdt je productief, efficiënt en, het allerbelangrijkste, synchroniseerd met alles wat er gebeurt. Het kan echter snel een chaos worden als je niet kiest voor een alles-in-één, overzichtelijke berichtenapp.

