Prijsoverzicht Slack: Vind het juiste abonnement voor uw business

Het kiezen van de juiste communicatietool kan overweldigend zijn, vooral wanneer je een evenwicht probeert te vinden tussen de kosten en de functies die je team nodig heeft.

Het vinden van het juiste Slack abonnement kan verwarrend zijn - je wilt de samenwerking en productiviteit verbeteren zonder te veel uit te geven.

Of je nu een eigenaar van een bedrijf, teamleider of professional bent, je hebt duidelijkheid nodig over wat elk abonnement biedt om de frustratie van het betalen voor ongebruikte functies of het ontbreken van essentiële functies weg te nemen.

In dit artikel analyseren we het prijsplan van Slack om je te helpen het perfecte abonnement te vinden dat past bij de behoeften en het budget van jouw organisatie. 👇

Uitgesplitste prijzen voor Slack

Hoeveel kost Slack? Laten we eens kijken naar de verschillende abonnementen:

Gratis abonnement

Als je een klein team begint of leidt, kan het Free Plan een geweldige optie zijn voor essentiële communicatie zonder enige kosten. Het gratis abonnement van Slack dekt de basisbehoeften, inclusief directe berichten en beperkte integraties

Het abonnement heeft echter een aantal limieten die de groei van je team op de lange termijn mogelijk niet volledig ondersteunen als je behoeften evolueren.

Ke functies:

Geschiedenis van berichten en bestanden: Je krijgt toegang tot de laatste 90 dagen aan berichtgeschiedenis en opslagruimte. Hoewel dat nu misschien werkt, kan het een probleem worden als u oudere gesprekken moet opzoeken voor referentie of naleving van de regels

Je krijgt toegang tot de laatste 90 dagen aan berichtgeschiedenis en opslagruimte. Hoewel dat nu misschien werkt, kan het een probleem worden als u oudere gesprekken moet opzoeken voor referentie of naleving van de regels Integraties: Met het Free abonnement kun je tot 10 apps van derden verbinden, zoals Google Drive, Office 365 en Trello. Dit is handig voor kleine teams, maar als je organisatie vertrouwt op een breed bereik van tools, kan deze limiet beperkend zijn

Met het Free abonnement kun je tot 10 apps van derden verbinden, zoals Google Drive, Office 365 en Trello. Dit is handig voor kleine teams, maar als je organisatie vertrouwt op een breed bereik van tools, kan deze limiet beperkend zijn Communicatiemogelijkheden: Je kunt alleen één-op-één audio- en videovergaderingen houden, waardoor het ideaal is voor snelle check-ins of individuele vergaderingen. Maar als je team afhankelijk is van groepsgesprekken, loop je tegen een blokkade aan omdat dit abonnement deze functies niet dekt

Wie is het voor:

Het Free abonnement is ideaal voor kleine teams, starters of organisaties die op zoek zijn naar een basispakket hulpmiddel voor communicatie op de werkplek voor routinetaken. Het is een gratis manier om met Slack aan de slag te gaan, maar het heeft beperkingen wat betreft berichtgeschiedenis, integraties en belmogelijkheden.

Pro Plan

Als je een klein tot middelgroot bedrijf leidt en meer geavanceerde functies nodig hebt om je groeiende team te ondersteunen, is het Pro Plan een goede optie.

Het verbetert je communicatie met meer functies, zoals een onbeperkt aantal directe berichten, audio- en videovergaderingen en de mogelijkheid om aangepaste monitoringtools te maken voor beter projectmanagement. Dit abonnement is een solide stap omhoog ten opzichte van het Free Plan en biedt alles wat je nodig hebt om zowel de productiviteit als de samenwerking tussen teams te verbeteren.

Ke functies:

Onbeperkte berichtgeschiedenis: Het Pro-abonnement biedt onbeperkte toegang tot alle rechtstreekse berichten en chatsessies met teams, zodat belangrijke gesprekken altijd beschikbaar zijn voor referentie- of nalevingsdoeleinden

Het Pro-abonnement biedt onbeperkte toegang tot alle rechtstreekse berichten en chatsessies met teams, zodat belangrijke gesprekken altijd beschikbaar zijn voor referentie- of nalevingsdoeleinden Onbeperkte integraties: Verbind onbeperkt apps van derden, waardoor Slack een centrale hub wordt voor al uw tools, van projectmanagement tot opslagruimte voor bestanden

Verbind onbeperkt apps van derden, waardoor Slack een centrale hub wordt voor al uw tools, van projectmanagement tot opslagruimte voor bestanden Betere communicatie: Met Slack Huddles kun je spraak- en videogesprekken voeren met maximaal 50 deelnemers, waardoor het perfect is voor teamvergaderingen, snelle check-ins of trainingssessies

Met Slack Huddles kun je spraak- en videogesprekken voeren met maximaal 50 deelnemers, waardoor het perfect is voor teamvergaderingen, snelle check-ins of trainingssessies Aanpasbaar bewaarbeleid: Stel aangepaste bewaarregels in voor berichten en bestanden om aan te sluiten bij het beleid en de voorschriften van uw bedrijf

Stel aangepaste bewaarregels in voor berichten en bestanden om aan te sluiten bij het beleid en de voorschriften van uw bedrijf Toegang voor gasten: Werk veilig samen met clients en contractanten door hen uitgebreide toegang te verlenen als gasten, zodat ze in uw werkruimte kunnen werken zonder de veiligheid van de hoofdwerkruimte van uw team in gevaar te brengen

Werk veilig samen met clients en contractanten door hen uitgebreide toegang te verlenen als gasten, zodat ze in uw werkruimte kunnen werken zonder de veiligheid van de hoofdwerkruimte van uw team in gevaar te brengen Aangepaste gebruikersgroepen: Maak aangepaste gebruikersgroepen om teams te organiseren, toestemming te beheren en notificaties te stroomlijnen

Maak aangepaste gebruikersgroepen om teams te organiseren, toestemming te beheren en notificaties te stroomlijnen Ondersteuning met prioriteit: Het Pro abonnement biedt ondersteuning met prioriteit om problemen snel op te lossen. Ideaal om je team draaiende te houden zonder noemenswaardige downtime

Het Pro abonnement biedt ondersteuning met prioriteit om problemen snel op te lossen. Ideaal om je team draaiende te houden zonder noemenswaardige downtime Gebruikstrends: Het Slack analytics dashboard biedt zichtbaarheid in de basisfuncties, zoals kanaalgebruik, berichtvolume en gebruikersactiviteiten

Andere functies: Onbeperkte bouwers van werkstromen, mogelijkheid om samen te werken aan lijsten en documenten

Wie is het voor:

Het Pro-abonnement is perfect voor groeiende bedrijven die geavanceerde tools nodig hebben om teams verbonden en efficiënt te houden. Het is ideaal voor degenen die behoefte hebben aan volledige directe berichten, gesprekshistorie, meer Slack integraties en de mogelijkheid om vergaderingen in groepen te houden.

Prijzen:

$7,25 per gebruiker per maand (bij jaarlijkse facturering)

$8,75 per gebruiker per maand (maandelijks gefactureerd)

Business+ Abonnement

Dit abonnement is ontworpen voor middelgrote tot grote bedrijven en biedt betere veiligheid, functies voor naleving van de regelgeving en administratieve controles - perfect voor het beheren van complexere organisatorische behoeften.

Eigenschappen: sleutel

Single sign-on (SSO) op basis van SAML: Met SSO kan je team veilig inloggen op meerdere platforms met slechts één set referenties. Deze extra veiligheidslaag betekent dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot uw Slack werkruimte

Met SSO kan je team veilig inloggen op meerdere platforms met slechts één set referenties. Deze extra veiligheidslaag betekent dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot uw Slack werkruimte 24 uur per dag ondersteuning met een responstijd van 4 uur: Als er iets misgaat, kunt u het zich niet veroorloven om te wachten. Met het Business-abonnement krijgt u ondersteuning met prioriteit en een gegarandeerde responstijd van vier uur om problemen snel op te lossen

Als er iets misgaat, kunt u het zich niet veroorloven om te wachten. Met het Business-abonnement krijgt u ondersteuning met prioriteit en een gegarandeerde responstijd van vier uur om problemen snel op te lossen Uptime SLA van 99,99%: Slack garandeert 99,99% uptime, zodat je team zo min mogelijk downtime heeft en soepel kan samenwerken en projecten kan bijhouden

Slack garandeert 99,99% uptime, zodat je team zo min mogelijk downtime heeft en soepel kan samenwerken en projecten kan bijhouden Verbeterde functies voor beveiliging: Het Business-abonnement bevat export van gegevens, integratie van DLP-tools (Data Loss Prevention) en aanpasbare instellingen voor het bewaren van gegevens om te voldoen aan strenge eisen voor gegevensbescherming

Het Business-abonnement bevat export van gegevens, integratie van DLP-tools (Data Loss Prevention) en aanpasbare instellingen voor het bewaren van gegevens om te voldoen aan strenge eisen voor gegevensbescherming Grote controle over toestemmingen: Beheer grote teams eenvoudig door te bepalen wie berichten mag posten in kanalen of vermeldingen mag gebruiken die alle leden op de hoogte stellen, zodat de aankondigingskanalen niet worden afgeleid

Beheer grote teams eenvoudig door te bepalen wie berichten mag posten in kanalen of vermeldingen mag gebruiken die alle leden op de hoogte stellen, zodat de aankondigingskanalen niet worden afgeleid Toegang voor gasten: Werk eenvoudig samen met externe partners zoals clients of aannemers zonder Slack te verlaten en geef ze gecontroleerde toegang tot uw werkruimte terwijl uw interne gegevens veilig blijven

Werk eenvoudig samen met externe partners zoals clients of aannemers zonder Slack te verlaten en geef ze gecontroleerde toegang tot uw werkruimte terwijl uw interne gegevens veilig blijven Aangepaste gebruikersgroepen: Deze functie helpt u om toestemming en notificaties efficiënt te beheren, zodat de juiste mensen altijd op de hoogte zijn

Overige functies: Alles in het Pro abonnement, plus provisioning en de-provisioning van gebruikers voor gast accounts, identiteitsbeheer en export van gegevens voor alle berichten.

Voor wie is het bedoeld:

Het Business+ abonnement geeft bedrijven die het Basis- en Pro-abonnement zijn ontgroeid meer controle over hun activiteiten. Als uw bedrijf strikte naleving en geavanceerde veiligheid nodig heeft, biedt het Business-abonnement de tools om alles onder controle te houden.

Functies zoals ondersteuning met prioriteit en gasttoegang helpen problemen snel op te lossen en maken veilige samenwerking met externe partners mogelijk, waardoor het ideaal is voor bedrijven die gevoelige informatie verwerken en grootschalige activiteiten uitvoeren.

Prijzen:

$12,50 per gebruiker per maand (jaarlijkse facturering)

$15 per gebruiker per maand (maandelijkse facturering)

Enterprise-abonnement

Het Enterprise-abonnement van Slack (het duurste abonnement) is geschikt voor grote ondernemingen met complexe communicatie-eisen. In tegenstelling tot andere abonnementen worden de prijzen aangepast op basis van de specifieke behoeften van uw organisatie.

Dit abonnement biedt een reeks functies die de samenwerking en veiligheid in onderling verbonden werkruimtes verbeteren.

Ke functies:

Ongelimiteerde werkruimten: Met het Enterprise-abonnement kunt u meerdere Slack-werkruimten centraal aanmaken en beheren, ideaal voor grote organisaties met verschillende afdelingen of teams, terwijl ze onderling verbonden blijven

Met het Enterprise-abonnement kunt u meerdere Slack-werkruimten centraal aanmaken en beheren, ideaal voor grote organisaties met verschillende afdelingen of teams, terwijl ze onderling verbonden blijven Geavanceerde veiligheid en compliance: Biedt data-encryptie, sleutelbeheer voor ondernemingen, DLP-integratie en HIPAA-compliance, perfect voor sectoren met strenge eisen op het gebied van gegevensbescherming

Biedt data-encryptie, sleutelbeheer voor ondernemingen, DLP-integratie en HIPAA-compliance, perfect voor sectoren met strenge eisen op het gebied van gegevensbescherming eDiscovery en legal holds: Bevat geavanceerde eDiscovery functies, waarmee juridische teams toegang krijgen tot specifieke communicatie en deze kunnen bewaren voor audits en archivering

Bevat geavanceerde eDiscovery functies, waarmee juridische teams toegang krijgen tot specifieke communicatie en deze kunnen bewaren voor audits en archivering Toegewijde klantenservice: Biedt 24/7 prioriteit ondersteuning met een responstijd van vier uur, plus toegang tot ondersteuningsteams voor onboarding, training en optimalisatie van het gebruik van Slack

Overige functies: Alles in het Business-abonnement, plus ondersteuning voor gegevensverliespreventie, auditlogboeken, integratie met Enterprise Mobility Management (EMM), domeinclaims, aangepaste servicevoorwaarden en meer.

Voor wie is het bedoeld:

Het Enterprise-abonnement is perfect voor grote ondernemingen met duizenden werknemers die behoefte hebben aan een veilige, schaalbare en aanpasbare communicatieoplossing hulpmiddel voor samenwerking op afstand .

Het is het beste voor organisaties in gereguleerde sectoren zoals de gezondheidszorg, de financiële sector of de overheid, waar veiligheid en naleving van gegevens belangrijk zijn. Bovendien kun je meerdere werkruimten beheren en krijg je geavanceerde functies voor veiligheid.

Dit abonnement biedt de meest uitgebreide functieset en is de premium optie voor bedrijven die een eersteklas service van hun communicatieplatform eisen.

Prijzen:

Aangepaste prijzen

Slack prijsabonnementen: Snelle vergelijking

Plan Prijs Belangrijkste functies Voor wie is het Free abonnement: 90 dagen bericht- en bestandsgeschiedenis Tot 10 Slack integraties Eén-op-één gesprekken en video's Kleine teams, starters of organisaties met basis communicatiebehoeften en een krap budget Business-abonnement $7,25 per gebruiker/maand (jaarlijks) $8,75 per gebruiker/maand (maandelijks) Onbeperkte berichtgeschiedenisOngelimiteerde app-integratiesGroepsgesprekken met maximaal 50 deelnemersAanpasbaar retentiebeleid24/7 ondersteuning Kleine tot middelgrote bedrijven die geavanceerde communicatiefuncties en meerdere app-integraties nodig hebben Business-abonnement $12,50 per gebruiker/maand (jaarlijks) $15 per gebruiker/maand (maandelijks) SAML-gebaseerde SSO24/7 ondersteuning met 4-uurs reactietijd99,99% uptime SLAUitgebreide functies Middelgrote tot grote bedrijven die meer veiligheid, compliance en administratieve controles nodig hebben Geavanceerde veiligheid en compliance (HIPAA, DLP)eDiscovery en juridische holdings99,99% uptime SLADedicated 24/7 support met een responstijd van 4 uur Grote ondernemingen met complexe communicatiebehoeften, vooral in gereguleerde sectoren zoals gezondheidszorg, financiën of overheid

Aantekening: Slack AI add-on is beschikbaar voor het Pro abonnement en hoger.

Hoe kies je het juiste Slack abonnement voor je team?

Het kiezen van het juiste Slack abonnement kan de productiviteit en werkstroom van je team verbeteren. Elk abonnement heeft zijn eigen voor- en nadelen. Als je het verkeerde abonnement kiest, kun je te maken krijgen met beperkingen die je team vertragen.

Hier lees je hoe je het beste Slack abonnement kunt kiezen door je te richten op de factoren die voor jouw organisatie het belangrijkst zijn:

1. Per grootte van het team

Kleine teams: De Free of Pro Plannen zijn ideaal voor starters of kleine teams. Het Free-abonnement biedt basale communicatietools, terwijl het Pro-abonnement geavanceerde functies biedt zoals onbeperkte berichtgeschiedenis en bestandsopslag met verbeterde integraties voor groeiende teams

De of zijn ideaal voor starters of kleine teams. Het Free-abonnement biedt basale communicatietools, terwijl het Pro-abonnement geavanceerde functies biedt zoals onbeperkte berichtgeschiedenis en bestandsopslag met verbeterde integraties voor groeiende teams Grotere teams: Voor organisaties die opschalen met meer medewerkers en complexe werkstromen zijn er de Business+ of Enterprise-abonnementen om grote gebruikersbestanden aan te kunnen en extra administratieve controle te bieden

2. Door functies voor veiligheid en compliance

Standaard beveiligingsbehoeften: Het Pro Plan biedt essentiële functies voor beveiliging zoals gegevensversleuteling (in rust en in transit) en tweefactorauthenticatie (2FA), waardoor het geschikt is voor teams die routinematige bedrijfsgegevens verwerken

Het biedt essentiële functies voor beveiliging zoals gegevensversleuteling (in rust en in transit) en tweefactorauthenticatie (2FA), waardoor het geschikt is voor teams die routinematige bedrijfsgegevens verwerken Geavanceerde beveiligingsbehoeften: Voor industrieën die gevoelige informatie beheren, bieden de Business+ en Enterprise Grid abonnementen op SAML gebaseerde SSO, Data Loss Prevention (DLP) en HIPAA compliance voor verbeterde gegevensbescherming

3. Op communicatiebehoeften

Basiscommunicatie: Het Gratis abonnement voorziet in basisbehoeften op het gebied van berichtenuitwisseling met een limiet van 90 dagen voor berichten- en bestandsgeschiedenis. Het kan echter tekortschieten voor teams die krachtigere samenwerkingstools nodig hebben

Het voorziet in basisbehoeften op het gebied van berichtenuitwisseling met een limiet van 90 dagen voor berichten- en bestandsgeschiedenis. Het kan echter tekortschieten voor teams die krachtigere samenwerkingstools nodig hebben Uitgebreidere communicatiebehoeften: Als je team groepsvideogesprekken, onbeperkte app-integraties en automatisering van de werkstroom nodig heeft, is het Pro Plan essentieel. Het Business+ abonnement voegt geavanceerde tools en premium ondersteuning toe

4. Per budget

Kosteneffectieve oplossingen: Het Free Plan is geschikt voor budgetbewuste teams die op zoek zijn naar basisfuncties. Het Pro Plan , vanaf $7,25/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd), biedt veel waarde met geavanceerde functies

Het is geschikt voor budgetbewuste teams die op zoek zijn naar basisfuncties. Het , vanaf $7,25/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd), biedt veel waarde met geavanceerde functies Hogere investering voor meer controle: Voor grotere teams die goede functies nodig hebben op het gebied van veiligheid en compliance zijn het Business+ Plan van $12,50 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) of het Enterprise Grid Plan betere investeringen

Voorstelling van ClickUp: Een beter alternatief voor Slack

Wat als we u zouden vertellen dat er een beter Slack alternatief ?

Ja, we hebben het over ClickUp , een populaire tool voor projectmanagement en samenwerking dat veelzijdiger is.

Hoewel Slack al een tijdje populair is voor chatten met teams, zal ClickUp je verrassen als je op zoek bent naar iets dat meer doet dan alleen berichten sturen.

Laten we eens kijken waarom ClickUp beter presteert dan Slack:

ClickUp chatten

Aangezien we kijken naar een alternatief chatplatform, laten we beginnen met ClickUp chatten .

In tegenstelling tot Slack, waar chatten de belangrijkste gebeurtenis is, gaat ClickUp verder door uw gesprekken rechtstreeks aan uw Taken te koppelen.

Stroomlijn teamcommunicatie met ClickUp' Chat, Reacties en @mentions

Met ClickUp-taak komen al uw taken en gesprekken samen op één plaats, zodat u niet meer hoeft te schakelen tussen apps zoals Slack. In plaats van tussen tools te springen of context te verliezen, houdt ClickUp uw teams chatten, taken en bestanden verenigd en verbonden binnen één werkruimte.

ClickUp onderscheidt zich ook door u in staat te stellen belangrijke chatberichten onmiddellijk om te zetten in bruikbare Taken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Assigned-Comments-2.png Gebruik ClickUp Assigned Comments om iedereen verantwoordelijk en op de hoogte te houden. : Slack pricing /%img/

Gebruik ClickUp Assigned Comments om iedereen verantwoordelijk en op de hoogte te houden.

In tegenstelling tot Slack, waar sleutelcommentaren begraven kunnen raken in threads, biedt ClickUp handige functies, zoals Toegewezen opmerkingen taken toewijzen aan specifieke teamleden en te allen tijde verantwoording afleggen. Begin overal in je werkruimte een gesprek, tussen taken, documenten of direct in chatten, en zeg vaarwel tegen de schakeltaks!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-20.jpeg ClickUp Docs : Slack prijzen /%img/

Markeer tekst in een document of citeer een opmerking om een thread voor gesprekken met uw collega's te starten

ClickUp Docs

In realtime samenwerken met ClickUp Documenten: houd al uw projectdocumenten op één plaats

Terwijl Slack uitblinkt in communicatie, ClickUp Documenten gaat een stap verder door communicatie te combineren met documentatie, taakbeheer en het organiseren van werkstromen - allemaal in één platform.

Gebruik functies zoals ClickUp Samenwerkingsdetectie , versiegeschiedenis en naadloze integratie met Takens om samen met je collega's een project op te stellen en direct vanuit je documenten projecttaken toe te wijzen. Documenten worden geleverd met rijke opmaakelementen zoals banners en insluitmogelijkheden, zodat je het uiterlijk van de documenten kunt aanpassen en er afbeeldingen en koppelingen aan kunt toevoegen.

Het beste deel? Je kunt pagina's organiseren als geneste items en ze verder indelen in verschillende categorieën ClickUp Ruimtes met behulp van mappen en tags.

🌈Wist u dat? Team Liquid, een populair eSports-merk, gebruikte ClickUp om zijn efficiëntie met 3x . De grootste uitdagingen waarmee ze te maken kregen, waren teams die niet verbonden waren met meerdere tools, miscommunicatie en slechte documentatie.

Door vier verschillende tools in ClickUp te consolideren, stroomlijnden ze hun workflows, verbeterden ze de samenwerking tussen teams en kregen ze een betere zichtbaarheid in hun projecten.

Deze omschakeling resulteerde in 100% acceptatie van ClickUp in de hele organisatie en droeg bij aan een indrukwekkende 10x groei van het bedrijf in slechts vier jaar.

ClickUp Brein

Verhoog uw productiviteit met ClickUp Brain: intelligente suggesties, samenvattingen van taken en automatisering om uw werk te stroomlijnen ClickUp Brein biedt meer dan alleen samenvattingen van taken: het is een voltooide AI-assistent die rechtstreeks in uw werkruimte is ingebouwd. Met meer dan 100 kant-en-klare prompts automatiseert het alles, van het schrijven van content tot het samenvatten van lange discussies, waardoor de productiviteit wordt verhoogd door taken op één plek te stroomlijnen.

Dit minimaliseert de behoefte aan externe apps en verhoogt de productiviteit door de naadloze integratie van AI-mogelijkheden met projectmanagement, documentatie en het bijhouden van taken.

In tegenstelling tot Slack AI, dat zich voornamelijk richt op communicatie threads, integreert ClickUp Brain met je volledige workflow, waardoor het ideaal is voor teams die complexe projecten en meerdere tools beheren. Slack AI is alleen beperkt tot het samenvatten van gesprekken of het helpen vinden van snelle antwoorden.

✨Extra bron: Voor teams die de communicatie nog verder willen verbeteren, is het gebruik van effectieve sjablonen voor communicatieplannen en het verkennen van de beste communicatiestrategieën kunnen nog meer helpen bij de samenwerking.

Samen maken deze functies ClickUp tot de beste Slack concurrent .

ClickUp Prijzen

Het gratis abonnement van ClickUp is vrij royaal en biedt 100MB opslagruimte, onbeperkte Taken en toegang tot de meeste functies. Onze betaalde abonnementen beginnen bij slechts $7 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) en bieden onbeperkte opslagruimte en geavanceerde tools.

Ter vergelijking, zoals beschreven in onze ClickUp vs Slack gids, het gratis abonnement van Slack is beperkter, vooral met beperkingen voor de berichtgeschiedenis en opslagruimte. De startprijs voor het Slack Pro abonnement in de VS is $8,75 per gebruiker (maandelijks gefactureerd). Als je op zoek bent naar een betaald abonnement om je budget te maximaliseren, dan biedt ClickUp meer flexibiliteit en waarde voor teams.

ClickUp levert meer voor minder

ClickUp is het Zwitserse zakmes onder de werkruimtes: het heeft alles wat u nodig hebt op één plek.

U kunt chatten, taken beheren, tijdsregistratie en zelfs documenten verwerken zonder het platform te verlaten. Het is een geweldige manier om de overload aan hulpmiddelen te verminderen en alles georganiseerd te houden.

Aan de andere kant wil Slack alles eenvoudig houden. Het is makkelijk te gebruiken en perfect als je behoefte hebt aan eenvoud, eenvoudige communicatie. Maar als je team meer nodig heeft dan dat, moet je misschien Slack combineren met andere tools voor projectmanagement.

Dus als je fan bent van Slack, is het misschien de moeite waard om ClickUp eens uit te proberen. Het kan de alles-in-één oplossing zijn waarvan je niet wist dat je die nodig had, waardoor je werk veel toegankelijker en misschien zelfs leuker wordt. Registreer u gratis voor ClickUp en ontdek zelf waarom ClickUp een betere keuze zou kunnen zijn.