Ontdek voorbeelden van A/B-testen voor betere zakelijke beslissingen

Kwaliteit is geen handeling; het is een gewoonte.

Als marketeer bent u waarschijnlijk minstens één keer met dit verwarrende scenario geconfronteerd: uw marketingcampagne presteert ondermaats en u weet dat u het roer moet omgooien, maar waar moet u beginnen?

Moet u eerst uw content aanpassen? Misschien moet u zich in plaats daarvan richten op het kiezen van andere marketingkanalen. Of misschien is het probleem simpelweg de veranderende smaak van de consument.

Het is natuurlijk tijdrovend om al deze veranderingen één voor één uit te proberen, en dat is niet altijd de beste keuze. Gelukkig is er een oplossing waarmee u verschillende opties tegelijkertijd kunt testen: A/B-testen.

A/B-testen is een gevestigde en beproefde methode waarbij verschillende opties tegelijkertijd worden getest om hun prestaties te vergelijken. Oorspronkelijk werd deze methode in verschillende velden toegepast, maar tegenwoordig is het een kernstrategie in marketing. In dit artikel worden enkele best practices en voorbeelden van A/B-testen besproken.

👀 Wist u dat? Tegenwoordig voeren verschillende toonaangevende bedrijven jaarlijks meer dan 10.000 A/B-tests uit, waarvan er veel miljoenen gebruikers betrekken.

Wat is A/B-testen?

Bij A/B-testen worden twee versies van iets met elkaar vergeleken om te bepalen welke beter presteert. De principes ervan werden in de jaren twintig van de vorige eeuw vastgesteld door statisticus Ronald Fisher en later, in de jaren zestig en zeventig, overgenomen door marketeers om de ervaring van gebruikers van hun campagnes te evalueren.

Het moderne A/B-testen, zoals we dat nu kennen, ontstond in het begin van de jaren negentig. Hoewel de kernconcepten ongewijzigd zijn gebleven, is de schaal veranderd: tests bereiken nu miljoenen gebruikers, worden in realtime uitgevoerd en leveren direct resultaten op.

Vraagt u zich af wat A/B-testen u oplevert? Laten we eens kijken naar de voordelen en hoe deze kunnen leiden tot impactvolle beslissingen voor uw Business.

Voordelen van A/B-testen

Als u de voordelen van A/B-testen begrijpt, wordt duidelijk waarom dit een onmisbaar onderdeel is van uw marketingtoolkit.

Laten we eens kijken naar de sleutelvoordelen.

Meet de betrokkenheid van gebruikers: Test variaties op elementen zoals webpagina's, CTA's en onderwerpen van e-mails om de impact ervan op het gedrag van gebruikers te meten

Neem datagestuurde beslissingen: Behaal statistisch significante resultaten en maak een einde aan giswerk bij uw beslissingen

Verhoog de conversiepercentages: Verhoog de conversiepercentages in marketingcampagnes met regelmatige A/B-tests

Vereenvoudig de analyse: identificeer eenvoudig statistieken zoals interactie van gebruikers, conversiepercentages, websiteverkeer, enz. om onderscheid te maken tussen het succes en de mislukking van uw tests

Krijg direct resultaten: Krijg snel resultaten voor snellere optimalisatie, zelfs met kleine datasets

Test alle elementen: Test koppen, CTA-knoppen of zelfs nieuwe functies – in advertenties, apps of websites – om het gedrag van bezoekers en de conversies te verbeteren. Elk idee kan worden goedgekeurd of afgewezen op basis van gebruikersinzichten uit een testrun

Nu u de voordelen van deze testmethode kent, gaan we kijken naar de belangrijkste onderdelen die nodig zijn voor de implementatie ervan.

Belangrijkste onderdelen van A/B-testen

Het opzetten van een A/B-test is een nauwgezet proces.

Er zijn verschillende sleutelaspecten waarmee u rekening moet houden om goede resultaten te behalen: Hypothese: Formuleer een duidelijke, specifieke stelling over het effect van de verandering die u test

Variatie- en controlegroepen: Wijs verschillende versies toe aan afzonderlijke groepen en zorg ervoor dat er zo min mogelijk variatie is in demografische gegevens en gedrag, om vertekening te voorkomen

Steekproefomvang: Bepaal de grootte van de groepen op basis van verwachte effecten en statistische significantie om zinvolle verschillen te detecteren

Blinding: Bepaal of u de variant wilt verbergen voor deelnemers, onderzoekers of beide, om vertekening te verminderen

Duur: Bepaal hoe lang het duurt om gegevens te verzamelen die significant genoeg zijn om waardevolle inzichten op te leveren. Voer tests lang genoeg uit om substantiële gegevens te verzamelen, maar voorkom dat u de test te lang laat duren om irrelevante invloeden te vermijden.

Primaire metric: Definieer een meetbare variabele die de hypothese direct weerspiegelt

Secundaire statistieken: Blijf aanvullende statistieken bij voor diepere inzichten in de resultaten

Analysemethode: Kies een testmethode om Kies een testmethode om de analyse uit te voeren en de statistische significantie te bepalen

Rapportageproces: Zorg voor een eenvoudige manier om resultaten, inzichten en aanbevelingen te delen met belanghebbenden, zodat deze kunnen bijdragen aan de planning van toekomstige tests en belangrijke zakelijke beslissingen

Laten we nu eens kijken naar het proces dat al deze belangrijke onderdelen samenbrengt voor praktische tests.

Het A/B-testproces

Bij A/B-testen gaat het om het genereren van zinvolle inzichten, zoals het verzamelen van gegevens, het opstellen van testscenario's en het analyseren van resultaten. Laten we een eenvoudig raamwerk doornemen dat u kunt gebruiken voor al uw A/B-teststrategieën:

Stap 1: Verzamel gegevens

Gebruik tools zoals Google Analytics om rapporten te genereren en een hypothese te formuleren door kwalitatieve gegevens te verzamelen.

Begin met pagina's met veel verkeer om snel inzichten te verzamelen, waarbij u zich richt op gebieden met hoge bounce- of drop-offpercentages. Methoden zoals heatmaps, sessie-opnames en enquêtes kunnen verbeterpunten aan het licht brengen.

Stap 2: Stel een hypothese op

Zodra de gegevens klaar zijn, legt u uw doel voor de A/B-test vast. Ontwikkel een hypothese op basis van nieuwe ideeën en hoe deze mogelijk beter presteren dan de huidige versie.

Uw testhypothese moet: Breng het probleem of de uitdaging duidelijk in kaart

Stel een gerichte oplossing voor

Bepaal de verwachte impact van de oplossing

Stap 3: Maak variaties

Zodra je hypothese klaar is, maak je testvarianten door elementen zoals de kleur van de knop, de websitetekst of de plaatsing van de $$cta te wijzigen. Gebruik A/B-testtools met visuele editors om het proces te vereenvoudigen.

Stap 4: Voer de test uit

Voer in deze fase uw experiment uit en vergaar inzichten uit het gedrag van bezoekers. U kunt websitebezoekers willekeurig toewijzen aan de controlegroep of de variatiegroep als steekproef.

Zoals u wellicht al heeft begrepen, vereist het uitvoeren van A/B-tests precisie en focus – te veel variabelen kunnen het lastig maken om op koers te blijven.

Met de juiste tools kunt u al uw gegevens ordenen. Een van die tools is ClickUp, een veelzijdige tool voor projectmanagement die uw testproces kan optimaliseren. Laten we samen de functies ervan verkennen.

ClickUp-sjabloon voor A/B-testen

Neem bijvoorbeeld de ClickUp A/B-test-sjabloon. Met deze sjabloon kunt u uw test efficiënt monitoren en het schema, de variaties, de statistieken voor conversieoptimalisatie en nog veel meer bijhouden en visualiseren.

Gebruik de ClickUp-sjabloon voor A/B-testen om uw experiment te volgen

Zo kunt u uw A/B-testen vereenvoudigen met dit sjabloon:

Organiseer testwerkstroomen: Gebruik lijstweergaven en bordweergaven met aangepaste velden en statussen om uw testinitiatieven gestructureerd en overzichtelijk te houden

Tijdlijnen visualiseren: Plan en pas start- en einddatums moeiteloos aan met de kalender- en tijdlijnweergaven

Houd belangrijke statistieken bij: Gebruik aangepaste velden om de voortgang, testresultaten, conversiepercentages en andere essentiële gegevens bij te houden

Optimaliseer processen: Blijf op de hoogte van de testfasen met behulp van aangepaste statussen, van planning en lancering tot het analyseren van resultaten

Daarnaast kunt u ClickUp Automations gebruiken om onproductieve taken te automatiseren en zo meer tijd te besparen. U kunt automatiseringen maken om statussen te wijzigen op basis van specifieke triggers. U kunt ook triggers instellen om door AI gegenereerde projectrapporten te ontvangen.

Stap 5: Wacht op de resultaten

Laat het experiment zijn gang gaan. De duur hangt af van de grootte van uw doelgroep. U weet dat de resultaten klaar zijn voor analyse wanneer ze statistisch significant en betrouwbaar zijn. Anders is het moeilijk te zeggen of de wijziging effect heeft gehad of niet.

Vriendelijke herinnering: Haast u niet en stel het verkrijgen van de resultaten niet uit. Dit is cruciaal, want om de A/B-test statistisch significant te laten zijn, moet u wachten tot de gegevens patronen laten zien.

Stap 6: Analyseer de testresultaten

Het experiment is voltooid! Nu is het tijd om de resultaten te bekijken. Uw A/B-testtool biedt gegevens over hoe elke versie heeft gepresteerd. Controleer op statistische significantie om de resultaten te evalueren. Gebruik inzichten uit zowel successen als mislukkingen om toekomstige tests te verbeteren. U kunt dit proces volgen voor alle toekomstige tests.

ClickUp-dashboards

Een andere geweldige functie is ClickUp Dashboards. Het biedt een breed scala aan dashboard-sjablonen voor uw analyse. U kunt uw marketingdashboard aanpassen op basis van de specifieke North Star-metrics en KPI's.

Genereer visueel aantrekkelijke inzichten en analyses met behulp van ClickUp-dashboards

Zodra de analyse klaar is, kunt u de informatie aan alle belanghebbenden presenteren.

Effectieve communicatie is hierbij de sleutel, aangezien u sommige belanghebbenden wellicht niet bij het proces hebt betrokken en zij uitsluitend op de analyse zullen vertrouwen om beslissingen te nemen.

De communicatie over de status en prestaties van onze wereldwijde en regionale marketingcampagnes naar onze bedrijfsonderdelen was verre van optimaal. Met onze nieuwe dashboards besparen we tijd en hebben onze stakeholders realtime toegang tot de informatie die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben.

ClickUp Chat

Zodra je resultaten klaar zijn, deel je je analyse met je collega's en belanghebbenden. Dit kan nog eenvoudiger met ClickUp Chat. Met Chat hoef je niet naar een ander platform over te schakelen om naar de context of een detail te vragen. Het is allemaal naadloos geïntegreerd in je werkstroom.

Communiceer met belanghebbenden via ClickUp Chat

Met ClickUp Chat kunt u de communicatie rond A/B-tests centraliseren en discussies rechtstreeks aan taken koppelen voor realtime samenwerking.

Het maakt rapportage eenvoudiger door belangrijke chatinzichten om te zetten in actiepunten en biedt automatische samenvattingen om belanghebbenden op de hoogte te houden, zelfs als ze eerdere gesprekken hebben gemist. Dit draagt bij aan een betere organisatie en snellere besluitvorming gedurende het hele testproces.

A/B-testkits voor marketeers

Zonder de juiste tools kan A/B-testen lastig zijn. Er zijn verschillende A/B-testkits beschikbaar om het proces te vereenvoudigen.

Deze kits bevatten meestal het volgende: Een handleiding voor A/B-testen

Een tool waarmee u verschillende versies kunt genereren van het element dat u wilt testen

Een A/B-testtool om uw test effectief te ontwerpen en te beheren

Een significantiecalculator

Sjablonen of tools voor projectmanagement om uw test bij te houden en te verbeteren

Met een dergelijke kit en tools zoals ClickUp kunt u uw werkstroom A/B-testen en de resultaten efficiënt beheren.

Praktijkvoorbeelden van A/B-testen

Het is tijd om te kijken naar praktische voorbeelden van hoe A/B-testen bedrijven heeft geholpen hun strategieën en elementen te verbeteren. Voordat we deze voorbeelden doornemen, moet u begrijpen dat u A/B-testen in verschillende contexten kunt toepassen.

Hier volgt een kort overzicht van deze contexten. Website: Tests richten zich op het aanpassen van elementen zoals landingspagina's om het verkeer te stimuleren of het aantal aanmeldingen te verhogen

E-mail: Er worden verschillende e-mailversies naar verschillende doelgroepen gestuurd om de klikfrequentie te verbeteren of inzichten te verzamelen

Sociale media: Wordt voornamelijk gebruikt in digitale marketing om variaties te testen die gericht zijn op het verhogen van de omzet

Mobiel: richt zich op mobiele apps of websites om de betrokkenheid van gebruikers te vergroten

We bekijken casestudy's op basis van deze contexten om u te helpen ze beter te begrijpen.

1. Voorbeelden van A/B-testen voor websites

Dit zijn enkele voorbeelden van bedrijven die hebben besloten om elementen op hun websites te split-testen.

Grene

Grene, een Pools e-commercebedrijf dat gespecialiseerd is in landbouwproducten, heeft met succes A/B-testen geïmplementeerd op zijn website. Een van hun tests betrof het vernieuwen van de mini-winkelwagenpagina om de gebruikerservaring te verbeteren.

Probleem: Het team van Grene constateerde verschillende problemen op hun miniwinkelwagenpagina: gebruikers dachten ten onrechte dat ze op het label 'Gratis levering' konden klikken voor meer informatie, konden de kosten van de items niet zien en moesten naar beneden scrollen om de knop 'Naar winkelwagen' te vinden. Deze factoren hadden een negatieve invloed op de gebruikerservaring en de conversies.

Zo zag de versie van deze pagina eruit:

via Grene

Oplossing: Het team verbeterde het miniwinkelwagentje door bovenaan een knop 'Naar winkelwagen' toe te voegen, de kosten van de items en een verwijderknop weer te geven, en de knop onderaan met een grotere grootte te maken zodat deze beter opvalt ten opzichte van het label 'Gratis verzending'. Deze wijzigingen waren bedoeld om de navigatie en de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

Zo zag hun variant eruit:

via Grene

Resultaat: Grene boekte aanzienlijke resultaten, zoals een toename van het aantal bezoeken aan de winkelwagenpagina, een stijging van de conversieratio van 1,83% naar 1,96% en een verdubbeling van het totale aantal gekochte artikelen.

ShopClues

ShopClues, een opkomend e-commercekledingmerk in India, concurreert met giganten als Flipkart en Amazon. Ondanks dat ze nog nieuw zijn, experimenteren ze actief met hun website om hun producten en diensten te verbeteren.

Probleem: ShopClues wilde het aantal bezoeken dat leidt tot een bestelling vanaf hun homepage verhogen. Na analyse van de elementen op de homepage ontdekten ze dat de links in de hoofdnavigatiebalk bovenaan veel klikken kregen, met name de sectie 'Groothandel'. Ze realiseerden zich dat het effectiever zou zijn om verkeer naar categoriepagina's te leiden dan gebruikers op de homepage te laten rondkijken.

Dit is hun controleversie:

via VWO

Oplossing: Het team stelde de hypothese voor om de categorie 'Groothandel' te vervangen door andere categorieën, zoals 'Super Saver Bazaar', en de knop 'Groothandel' van bovenaan naar links te verplaatsen. Het doel was om de visuele uitlijning te verbeteren en bezoekers efficiënter naar de pagina's van de categorie te leiden.

Zo hebben ze besloten de pagina te vernieuwen:

via VWO

Resultaat: Deze test zorgde voor een stijging van 26% in het aantal bezoeken dat tot een bestelling leidde en verbeterde de klikfrequentie voor de knop 'Groothandel'.

Beckett Simonon

Beckett Simonon is een webwinkel voor handgemaakte leren schoenen. Het bedrijf hecht veel waarde aan ethische bedrijfsnormen en duurzaamheid.

Probleem: Het bedrijf wilde zijn conversiepercentages en de effectiviteit van betaalde acquisitie verhogen. Hun controleversie was net als elke andere e-commerce-landingspagina.

via Marquiz

Oplossing: Na een kwalitatieve website-analyse heeft het bedrijf berichten toegevoegd waarin hun duurzame bedrijfsvoering wordt benadrukt, met de nadruk op productkwaliteit.

De variant bleek de volgende pagina te zijn:

Resultaat: Webpagina's met boodschappen die de nadruk leggen op ethische verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Bovendien kenden de producten een enorme stijging van 5% in de conversiepercentages en een rendement op investering van 237% op jaarbasis.

Wereld Natuur Fonds

De World Wildlife Federation is een ngo die zich inzet voor het behoud van wilde dieren en bedreigde diersoorten. De organisatie doet ook werk aan grotere mondiale bedreigingen, zoals klimaatverandering, voedsel- en watercrises, enz.

Probleem: Ze wilden zich richten op het verhogen van het aantal maandelijkse nieuwsbriefabonnementen.

De pagina voor de aanmelding voor de nieuwsbrief zag er als volgt uit:

via Marquiz

Oplossing: Het team bracht twee eenvoudige wijzigingen aan in het aanmeldingsformulier: ze voegden rechts een voorbeeld van de nieuwsbrief toe om gebruikers te helpen begrijpen waarvoor ze zich aanmeldden, en ze verplaatsten de CTA-knop van het midden naar links voor een betere afstemming op het visuele pad van de gebruiker.

Dit was de variant die ze hebben gemaakt:

Resultaat: Het verschil in het aantal aanmeldingen tussen deze twee versies bedroeg maar liefst 83%.

2. Voorbeelden van A/B-testen voor e-mail

Vervolgens is er het scenario voor A/B-testen van e-mails, dat laat zien hoe de eenvoudigste wijzigingen in e-mails meer gebruikers kunnen aanspreken

MailerLite

MailerLite, een e-mailmarketingbedrijf, voert regelmatig A/B-tests uit op onderwerpregels om concurrerend te blijven en de meest effectieve strategieën voor betrokkenheid te bepalen.

Probleem: Het team wilde nagaan of hun abonnees de voorkeur gaven aan opzichtige, met jargon doorspekte onderwerpsregels of dat duidelijke en beknopte informatie voldoende was. Ze stelden een hypothese op voor een split-test voor dit experiment.

Oplossing: Het bedrijf verstuurde verschillende versies van de onderwerpregels naar verschillende doelgroepen om deze hypothese te testen. De maatstaf voor succes in deze test was het aantal klikken op de artikel-link nadat abonnees de e-mail hadden geopend. Zo zag het eruit:

via MailerLite

Resultaat: Uit het experiment bleek duidelijk dat het publiek de voorkeur gaf aan duidelijke en beknopte onderwerpen.

3. Voorbeelden van A/B-testen op sociale media

Deze casestudy's over sociale media laten zien hoe A/B-testen werkt binnen een digitale marketingstrategie.

Vestiaire

Vestiaire is een wereldwijde marktplaats voor luxe modeitems.

Probleem: Ze wilden bekendheid geven aan hun nieuwe functie voor direct winkelen op TikTok. Daarnaast wilden ze hun naamsbekendheid onder Gen Z vergroten.

Oplossing: Het digitale marketingbureau van Vestiaire benaderde acht verschillende influencers om content te creëren met verschillende CTA's die aansluiten bij de merkdoelstellingen. Het bureau gaf deze influencers uitgebreide creatieve vrijheid om een reeks uiteenlopende socialemediaposts te ontwikkelen met een breed bereik.

via Influencer MarketingHub

Resultaat: Deze posts zorgden voor meer dan 1.000 organische installaties voor Vestiaire. Bovendien kozen ze de best presterende advertenties uit en begonnen ze deze als betaalde advertenties te gebruiken. Dit resulteerde in meer dan 4.000 installaties met een kostenbesparing van 50% per installatie.

Palladium Hotel Group

De Palladium Hotel Group is een luxe hotelgroep die in Spanje is opgericht. Ze beschikken over verschillende luxe accommodaties over de hele wereld en bieden hun klanten eersteklas service.

Probleem: Ze wilden experimenteren met het laten groeien van hun Business met behulp van de biedingsvermenigvuldiger van Meta en hun Advantage+ shopping-campagne.

Oplossing: Ze voerden een A/B-test uit: één met hun gebruikelijke Advantage+ Shopping-campagne en één met biedingsvermenigvuldigers naast de Advantage+ Shopping-campagne. Beide campagnes vertoonden foto- en videoadvertenties met gelijk verdeelde advertentie-uitgaven. Beide sets toonden promotieaanbiedingen en werden getoond aan volwassenen in de VS.

Resultaat: De test duurde 15 dagen en de hotelgroep ontdekte dat hun Advantage+ shopping-campagnes het beste presteren als ze op zichzelf staan. Ze leverden een 84% hoger rendement op advertentie-uitgaven op, 50% lagere kosten per aankoop en een verdubbeling van het aantal aankopen.

La Redoute

La Redoute is een Frans merk voor meubels en woonaccessoires dat bekend staat om zijn stijlvolle en duurzame ontwerpen, die erop gericht zijn het gezinsleven van klanten te verbeteren.

Probleem: Het merk wilde nieuwe doelgroepen bereiken en de online verkoop stimuleren.

Oplossing: Het marketingbureau van La Redoute werkte samen met populaire makers om advertenties te ontwerpen in een stijl die geschikt is voor social media-reels. De makers gebruikten visuele effecten, muziek en storytelling om de advertenties boeiend, herkenbaar en leuk te maken voor de targetgroep. Het bureau voerde vervolgens A/B-tests uit waarbij hun gebruikelijke Advantage+-campagnes en advertenties op sociale media werden vergeleken met de stijlvolle 'language of reels'-advertenties, en vernieuwde vervolgens hun campagnes.

Resultaat: De door makers geleide advertenties versterkten de aanwezigheid van La Redoute op sociale media en de verkoopcijfers. In 35 dagen leidden de 'language of reels'-advertenties tot een stijging van 51% in het rendement op advertentie-uitgaven, 35% meer aankopen, 26% lagere kosten per aankoop en een stijging van 37% in het aantal vertoningen op Reels en Stories.

4. Voorbeelden van mobiele A/B-tests

Tot slot volgen hier enkele voorbeelden van split-tests in mobiele apps en voor mobiel geoptimaliseerde webpagina's.

Simpelweg

Simply is een mobiele app die mensen helpt om op een leuke en eenvoudige manier verschillende muziekinstrumenten te leren bespelen.

Probleem: Ze wilden hun omzet verhogen door het aankoopscherm te vernieuwen. Het potentiële probleem dat werd gesignaleerd, was dat de CTA niet voldoende opviel. Bovendien leverden de witte pictogrammen geen zinvolle inzichten op en was de horizontale plaatsing niet gebruiksvriendelijk.

Zo zag hun bestaande pagina eruit:

via Medium

Oplossing: Ze creëerden meerdere opties voor het aankoopscherm met getuigenissen in de vorm van video's of citaten en verminderden het aantal klikken dat nodig was om een aankoop te doen. Ook was de lijst met inzichten verticaal in de nieuwe ontwerpen:

via Medium

Resultaat: Ze hielden de resultaten vanaf dag één nauwlettend in de gaten, maar wachtten met de analyse totdat ze over een voldoende grote steekproef beschikten. Toen ze klaar waren, bleek uit hun analyse dat het nieuwe ontwerp leidde tot een stijging van 10% in het aantal aankopen.

Hospitality Net

Hospitality Net is een hotelboekingssysteem waarmee gebruikers online hotels kunnen boeken via hun desktop of mobiele apparaten.

Probleem: Na de pandemie schoten mobiele boekingen omhoog. Om van deze stijging te profiteren, wilden ze een split-test uitvoeren met de twee versies van hun mobiele boekingsmodule: 'vereenvoudigd' en 'dynamisch'.

Hier volgt een korte vergelijking van hun 'vereenvoudigde' en 'dynamische' boekingsmodellen:

via Hospitality Net

Oplossing: Ze gebruikten het A/B-testtype 'omleiding' om hun test uit te voeren. Alle sessies werden gelijkmatig verdeeld over de vereenvoudigde en dynamische boekingsmodules. De test duurde 34 dagen en verzamelde tijdens die periode gegevens van 113.617 sessies.

Resultaat: Het bedrijf verwachtte een verschil van 10-15% in conversiepercentages tussen de twee boekingssystemen. Het dynamische boekingssysteem liet echter een stijging van 33% in conversies zien.

Veelgemaakte fouten bij A/B-testen die u moet vermijden

A/B-testen vergen veel inspanning en middelen. Het is frustrerend als je door vermijdbare fouten niet de gewenste resultaten behaalt. Laten we eens kijken naar enkele veelvoorkomende fouten die belanghebbenden maken, zodat je ze kunt vermijden.

Overhaaste beslissingen

Veel managers wachten niet tot de test volledig is afgerond. Omdat ze de resultaten in realtime kunnen bekijken, nemen ze vaak overhaaste beslissingen om tijd te besparen. Dit kan leiden tot beslissingen die zijn gebaseerd op onvolledige informatie.

Onterichte selectie van statistieken

Als u naar veel statistieken tegelijk kijkt, gaat u valse verbanden leggen. Een ideaal testontwerp stelt u in staat om alleen belangrijke statistieken te selecteren om bij te houden. Als u besluit om veel statistieken te meten, loopt u het risico willekeurige schommelingen te zien. U loopt ook het risico afgeleid te raken van de focus op een bepaalde variabele en te kijken naar mogelijk onbeduidende veranderingen.

Onvoldoende hertesten

Niet veel bedrijven voeren hertesten uit. Veel van hen zijn geneigd te geloven dat hun resultaten correct zijn. Zelfs met een hoge statistische significantie kunnen sommige resultaten vals-positief zijn.

Het uitvoeren van herhalingstests kan behoorlijk complex zijn, omdat managers hun eerdere bevindingen meestal niet in twijfel willen trekken. Hoe meer A/B-tests u echter uitvoert, hoe groter de kans dat ten minste één van uw resultaten onjuist is.

Zet inzichten om in resultaten met A/B-testen en ClickUp

A/B-testen kan u een aanzienlijk voordeel opleveren ten opzichte van uw concurrenten. Elke succesvolle test helpt u om dichter bij uw klanten te komen. Met elke iteratie ontdekt u wat het beste werkt bij uw doelgroep.

ClickUp biedt uitgebreide dashboards en sjablonen om je A/B-testproces te optimaliseren door inzichten te monitoren en resultaten te visualiseren. Dit geeft je meer ruimte om je te concentreren op taken die denkwerk vereisen.

Functies zoals ClickUp Chat kunnen de efficiëntie verhogen door te fungeren als je werkruimte en communicatiekanaal.

