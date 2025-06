10 gratis sjablonen voor rapportage in ClickUp en Google Analytics

Is uw bureau bezaaid met plakbriefjes en printjes met cryptische boodschappen? Bent u urenlang bezig met spreadsheets, wanhopig op zoek naar een signaal te midden van alle ruis? Klinkt bekend, toch?

Bedrijven overal ter wereld worstelen met het vinden van inzichten die beslissingen sturen in deze zee van informatie. Maar wacht! Er is hoop: de grote verscheidenheid aan analysetools en sjablonen die beschikbaar zijn om zinvolle zakelijke inzichten te verkrijgen zonder moeizaam handmatig werk.

Of u nu de prestaties van uw website of die van uw concurrenten, de kwartaalresultaten van uw bedrijf of de prestaties van uw producten wilt meten, er zijn kant-en-klare sjablonen beschikbaar om uw taak te automatiseren en te vergemakkelijken.

Volg ons terwijl we u verschillende gratis analysesjablonen van Google en ClickUp laten zien.

Wat zijn sjablonen voor analytics?

Met analysesjablonen kunt u gegevens weergeven in een gestandaardiseerd visueel format, zodat u ze beter kunt interpreteren. U kunt analysesjablonen gebruiken voor verschillende bedrijfsfuncties, zoals verkoop, marketing, klantenservice, financiën, productanalyse, enzovoort, om uw maandelijkse rapportage te versnellen.

Zij kunnen u helpen:

Zorg voor een gestructureerde aanpak van het werk en dat niets over het hoofd wordt gezien

Biedt een consistent format voor gegevens, vooral in grotere organisaties waar veel analisten samen aan één project werken

Elimineert repetitieve taken zoals het organiseren van gegevens, zodat u zich kunt concentreren op gegevensanalyse en besluitvorming op hoog niveau

Maak gegevens toegankelijk voor iedereen in het team. Een productmanager kan analysesjablonen gebruiken om KPI's voor productbeheer bij te houden of de behoeften van klanten te peilen en productvereisten te plannen

Wat maakt een goede sjabloon voor analytics?

U kunt een analysesjabloon voor vrijwel elk bedrijfsproces gebruiken. Maar hoe kiest u een analysesjabloon voor uw bedrijf? Hier zijn enkele tips om u op weg te helpen.

Bepaal uw behoefte: Zodra u uw doel hebt bepaald, kunt u een shortlist maken van de sjablonen die het beste bij uw doel passen

Gebruiksgemak: Vergeet niet dat bedrijfsanalisten niet per se technische experts zijn. Kies dus een sjabloon dat gemakkelijk te gebruiken is, zelfs voor iemand zonder technische kennis

Flexibiliteit en aanpassing: Hoewel een analysesjabloon een basis vormt voor uw rapport, moet u deze kunnen aanpassen aan uw vereisten. Kies een sjabloon die flexibiliteit en aanpassing mogelijk maakt

Duidelijke visualisatie: Een sleutelvereiste voor analysesjablonen is hoe goed ze complexe gegevens weergeven. Kies een sjabloon die duidelijke gegevensvisualisatie

10 gratis sjablonen voor analytics voor elk bedrijf

Hoewel sjablonen in elk bedrijf en voor elke functie kunnen worden gebruikt, is er op het gebied van analytics geen standaardoplossing die voor iedereen geschikt is!

Daarom hebben we 10 van onze favoriete gratis analysesjablonen geselecteerd, voorzien van de beste functies, must-haves en downloadlinks, zodat u meteen aan de slag kunt.

Klaar? Laten we beginnen 🚀

1. ClickUp Analytics-sjabloon

Download deze sjabloon Beheer al uw socialemediastatistieken op één plek met deze ClickUp-sjabloon voor socialemedia-analyse

De ClickUp-sjabloon voor sociale media-analyse is een must-have voor uw marketingteam als u van plan bent een sterke aanwezigheid op sociale media voor uw bedrijf op te bouwen. Met de volledig aanpasbare subcategorieën kunt u de sjabloon aanpassen aan uw behoeften, ongeacht uw branche.

De prestatietabel is een handige functie van het sjabloon. Deze geeft een overzicht van de parameters die verbetering behoeven en die aan de verwachtingen voldoen.

U kunt ook trends op sociale media bijhouden en monitoren welke sociale mediakanalen goed presteren en welke verbetering behoeven, zodat u uw marketingstrategieën daarop kunt afstemmen.

De gedetailleerde subcategorieën van dit sjabloon helpen u uw doelgroep beter te begrijpen en uw campagnes op maat te maken.

2. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden en analyseren van campagnes

Download deze sjabloon Gebruik deze sjabloon voor het bijhouden en analyseren van campagnes van ClickUp voor een grondiger bijhouden en analyseren van campagnes

Hoewel het vorige sjabloon u een goede basis biedt voor het opzetten van uw sociale media-analyse, kunt u met het sjabloon voor campagnebijhouden en -analyse van ClickUp nog dieper in uw campagnes duiken.

Het is een sjabloon-app voor gevorderden met vier weergavetypen: lijstweergave, kalenderweergave, documentweergave en tijdlijnweergave in één scherm. Met deze geconsolideerde weergave kunt u de belangrijkste taken prioriteren en tijd besparen.

Het grootste voordeel van deze sjabloon is echter de 10 aangepaste veldopties waarmee u uw budget, kosten per acquisitie (CPA), cashconversiecyclus (CCC), klikken en conversies kunt bijhouden. Zo krijgt u in één oogopslag een gedetailleerd inzicht in uw budget, uitgaven en algehele marketingprestaties.

3. Sjabloon voor ClickUp-campagnerapportage

Download deze sjabloon Maak en bewerk uw eerste campagnerapport met de sjabloon voor campagnerapporten van ClickUp

Met de sjabloon voor ClickUp-campagnerapportage kunt u uw eerste aangepaste rapporten voor campagnes genereren in een presentabel format.

U kunt het gebruiken om snel een overzicht te krijgen van al uw totale kosten, inkomsten, conversies en klikken vanuit één dashboard. Het geeft u ook kanaalgebaseerde inzichten, waaronder de kosten van Google-advertenties, advertentie-uitgaven en advertentieprestaties, zodat u weet welk kanaal goed presteert en welk kanaal uw aandacht nodig heeft.

Gebruik een tabelweergave om de prestaties van uw campagne op verschillende kanalen te begrijpen. Deze weergave geeft ook een uitsplitsing van de vertoningen, klikken per kostenpost, conversies en kosten per klik voor elk kanaal, zodat u alle informatie in één oogopslag kunt zien, ongeacht het aantal campagnes dat u uitvoert.

Als u een bureau bent dat meerdere campagnes voor uw clients uitvoert, zult u met veel plezier met dit sjabloon werken.

4. Sjabloon voor ClickUp-gegevensanalyserapport

Download deze sjabloon Presenteer al uw analyserapporten in een representatief format met deze sjabloon voor ClickUp-gegevensanalyserapporten

Het sjabloon voor gegevensanalyserapporten van ClickUp bevat alle middelen om alle bedrijfsgegevens te analyseren.

Of uw verkoopteam prognoses moet maken of u analyses wilt uitvoeren voor cruciale zakelijke beslissingen, deze sjabloon is altijd handig.

De sjabloon wordt geleverd met aangepaste statussen waarmee u de verschillende fasen van uw data-analyseprojecten kunt bijhouden. U kunt uw gegevens categoriseren en attributen toevoegen om meer zichtbaarheid te krijgen met de aangepaste velden.

Met de aangepaste weergaven kunt u uw werkstroom opbouwen als een lijst, Gantt-grafiek, werklast en kalender, zodat u uw gegevens beter kunt visualiseren.

Zodra u de gegevens in de gewenste werkstroom hebt, kunt u de geavanceerde functies van Clickup gebruiken, zoals ClickUp Clips voor schermopnames of ClickUp Automations om de bron met uw team te delen en samen te werken.

5. ClickUp-sjabloon voor marketingrapportage

Download deze sjabloon Gebruik deze ClickUp-sjabloon voor marketingrapportage en gooi alle andere sjablonen weg

Wij begrijpen hoe lastig het is om marketeer te zijn. Van het opzetten van campagnes tot het bijhouden van klantgegevens en conversies, het maken van visuals en rapportages: er komt veel werk bij kijken!

Daarom hebben we dit sjabloon gemaakt dat u elke keer dat u de prestaties van een campagne moet meten, met plezier zult gebruiken. Met het ClickUp-sjabloon voor marketingrapporten kunt u marketingrapportageprojecten maken en beheren door duidelijke doelen in te stellen, taken toe te wijzen en samen te werken met belanghebbenden.

Met de uitgebreide visualisatiefuncties van de sjabloon kunt u de voortgang effectief bewaken, belangrijke stakeholders op de hoogte houden en uitgebreide rapporten genereren. Als u bijvoorbeeld uw projecten wilt bekijken op basis van een tijdlijn of kalender, kiest u de weergave Kalender in de sjabloon.

Dit sjabloon kan vooral handig zijn bij het visualiseren van belangrijke marketing-KPI's, zoals websitebezoeken, demografische gegevens van klanten en verkoopcijfers. U kunt ClickUp Dashboards of Tabelweergave gebruiken om uw eigen aangepaste weergave te maken op basis van de unieke behoeften van het team.

6. ClickUp-rapportage over socialemediastatistieken

Download deze sjabloon Meet al uw social media-statistieken in dit ene ClickUp Social Media Metrics Report

Voor socialemediamarketeers die alle socialemediacampagnes moeten bijhouden, of het nu gaat om Facebook-inzichten of Twitter, helpt ClickUp Social Media Metrics Report u om alle marketing-KPI's in de gaten te houden. U kunt de prestaties van elke campagne volgen, analyseren en optimaliseren met krachtige visualisatieanalyses.

Of u nu 10 campagnes op één platform of op 6 platforms uitvoert, met dit sjabloon kunt u eenvoudig het succes meten en prestatierapporten vergelijken. Met het sjabloon kunt u taken met aangepaste statussen maken, zoals voltooid, in behandeling, nog te doen, enzovoort, zodat u eenvoudig de voortgang van uw statistieken kunt bijhouden.

Het belangrijkste kenmerk van dit sjabloon zijn echter de aangepaste velden, waar 10 verschillende aangepaste attributen zoals volgers, leden, profielbezoeken, netto promotorratio, amplificatiegraad en klikacties beschikbaar zijn om essentiële informatie over uw prestaties op sociale media op te slaan en uw gegevens eenvoudig te visualiseren.

De aangepaste rapportage weergaven bieden u verschillende weergaveopties, zoals de tabel met statistieken, het formulier voor statistiekenrapportage en de weergave voor sociale media, zodat alle informatie gemakkelijk toegankelijk en overzichtelijk blijft.

7. ClickUp Maandelijks verkooprapport

Download deze sjabloon Gebruik deze sjabloon voor het maandelijkse verkooprapport van ClickUp om uw beste verkoper, het aantal gevoerde gesprekken en het conversiepercentage te identificeren

Als u een salesmanager bent, zult u de ClickUp-sjabloon voor maandelijkse verkooprapporten geweldig vinden. Hiermee kunt u alle verkoopgesprekken bijhouden die uw verkoopteam elke maand voert.

Door een duidelijk overzicht van uw verkoopactiviteiten via dit sjabloon kunt u analyseren wat werkt en waar u moet ingrijpen. Het sjabloon is handig voor het identificeren van uw best presterende medewerkers, het aantal gevoerde gesprekken, de conversieratio en de impact daarvan op de totale omzet van het bedrijf.

Met dit sjabloon kunt u alle sleutelcijfers van uw verkoopactiviteiten vastleggen, waaronder omzet, uitgaven en winst/verlies. Het biedt krachtige visuele formats in grafieken en diagrammen, zodat u snel inzicht krijgt en verbeterpunten kunt identificeren.

De aangepaste statussen zijn handig voor het filteren van uw verkoopprestatiegegevens op basis van specifieke fasen van het leadkwalificatieproces. Bovendien kunt u met de aangepaste velden attributen categoriseren en toevoegen om uw verkoopprestaties te beheren en de voortgang bij te houden.

Dit beginnersvriendelijke rapportsjabloon is ideaal voor nieuwe en ervaren salesprofessionals die alle salesrapporten binnen handbereik willen hebben.

8. Sjabloon voor ClickUp-gegevensanalysebevindingen

Download deze sjabloon Presenteer de bevindingen van uw data-analyse op een overzichtelijke manier met deze sjabloon voor rapportage van bevindingen van ClickUp Data Analysis

Wilt u uw stakeholders overtuigen met de bevindingen van uw gegevensanalyse? Gebruik de sjabloon voor rapportage van gegevensanalysebevindingen van ClickUp om uw zaak op een georganiseerde manier te presenteren.

Of u nu de behoeften van gebruikers wilt benadrukken, een proces wilt optimaliseren of prioriteit wilt geven aan een productfunctie die via gegevensanalyse is geïdentificeerd, u hebt een uitgebreide rapportsjabloon nodig waarmee u uw bevindingen duidelijk en beknopt aan de relevante belanghebbenden kunt presenteren. Dat is precies het doel van deze sjabloon.

U kunt ClickUp Docs gebruiken om uw probleemstelling en onderzoeksmethode te definiëren en vervolgens de werkstroom te creëren die het beste werkt voor uw team. Gebruik de bordweergave in het sjabloon om alle datatrends in een rijk, visueel format weer te geven.

Dit is een beginnersvriendelijk sjabloon met eenvoudig toegankelijke vervolgkeuzemenu's waarmee u uw rapport beter kunt opmaken.

9. Google Analytics 4 Looker Studio-sjabloon door Porter

via Porter

Als u een SEO-manager bent die de prestaties van campagnes wil meten of een eigenaar van een e-commercebedrijf die Google Analytics gebruikt en de prestaties van uw website wil bijhouden, dan is deze Google Analytics 4 Studio-sjabloon precies wat u nodig hebt.

Met de sjabloon kunt u het webverkeer, de resultaten van campagnes, gebeurtenissen, landingspagina's en conversies analyseren om een diepgaand inzicht te krijgen in de prestaties van de campagne/website.

Het dashboard is bijvoorbeeld intuïtief en helpt u antwoorden te vinden op belangrijke vragen, zoals hoeveel pagina's er worden weergegeven op de site en hoe u deze kunt verbeteren met meer boeiende content. Of wat de klantwaarde is van de bezoekers van uw site. Ontdek het percentage terugkerende gebruikers en klanten, bereken de conversieratio voor elke verkeersbron en nog veel meer.

10. Sjabloon voor Google Analytics-rapport door Agency Analytics

via Agency Analytics

Dit sjabloon biedt een alles-in-één oplossing waarmee u webanalyses kunt stroomlijnen. Met een Google Analytics-sjabloon dat essentiële marketingstatistieken zoals conversies, betrokkenheidspercentages en websessies combineert zonder te investeren in marketinganalysesoftware, zult u dit krachtige sjabloon van Agency Analytics geweldig vinden.

Log gewoon in om toegang te krijgen tot de sjabloon die automatisch belangrijke websitestatistieken verzamelt om uw rapportage te verbeteren en deze in een gemakkelijk te begrijpen format aan de belanghebbenden te presenteren. De sjabloon bevat alle sleutelelementen om de belanghebbenden volledig inzicht te geven in de voortgang van de marketingcampagne of de prestaties van de website.

Het sjabloon kan verschillende sleutelstatistieken vastleggen, waaronder:

Details sessie

Totaal aantal gebruikers

Betrokkenheidsgraad

Bouncepercentage

CTR

Toevoegen aan winkelwagen

Aangeschafte items

Conversie

ARPU

Gebruikerswerving

Demografische gegevens

Visualiseer uw gegevens beter met ClickUp

Analytics-sjablonen kunnen voor elk bedrijf worden gebruikt en hebben eindeloze toepassingsmogelijkheden. Alle 10 sjablonen in deze lijst kunnen u enorm helpen bij het opstellen van rapportages en het nemen van datagestuurde beslissingen.

ClickUp is handig voor elk team, ongeacht de grootte en branche. En het beste? Het heeft meer dan 100 sjablonen voor al uw zakelijke behoeften. Bovendien zit het boordevol functionele tools om uw analyses vanaf nul op te bouwen.

En hebben we al gezegd dat deze sjablonen gratis zijn? Meld u dus aan voor ClickUp en ontvang ze nu!