Redmine Project Management (Functies, Beperkingen en 7 Alternatieven)

Om een projectteam efficiënt te laten werken, heb je veel snacks, sterke koffie en een goed projectmanagementtool zoals Redmine.

Het helpt je om meerdere projecten te beheren, mijlpalen te plannen op Gantt-grafieken, problemen bij te houden en nog veel meer.

_Maar is Redmine projectbeheer echt de beste manier?

of moet je in plaats daarvan op zoek gaan naar een Redmine alternatief ⛏️

Nou, pak je spullen want we zijn hier om je te helpen.

In dit artikel bespreken we Redmine, zijn belangrijkste kenmerken, beperkingen en stellen voor om de top zes Redmine alternatieven .

klaar voor Redmine? Laten we gaan. 👷

Wat is Redmine?

Redmine is een open source software voor projectbeheer ontwikkeld met behulp van het Ruby on Rails-raamwerk, een eenvoudig te gebruiken programma en codebibliotheek.

Functies zoals issue tracking en Gantt-diagrammen maken het een geweldige app voor het beheren van softwareontwikkelingsprojecten.

Als agile _enthousiastelingen in huis?

Goed nieuws!

Hoewel Redmine geen native agile pro/%href//%href/ functies kunt u plugins gebruiken die de scrum en kanban technieken.

Iets is beter dan niets, toch? 🤷

Maar wat maakt Redmine projectmanagement _zo'n hit?

5 belangrijke kenmerken van Redmine projectbeheer

Hier zijn vijf belangrijke kenmerken die Redmine haar opscheprechten geven:

1. Issue volgen

In de kern is Redmine een project management en tool voor het bijhouden van problemen .

Hiermee kunnen softwareontwikkelingsteams problemen systematisch aanpakken.

Met Redmine's flexibele probleem volgen systeem kunt u:

Nieuwe problemen aanmaken

Details toevoegen, zoals of het een bug, defect of functie is

Probleemstatussen toevoegen

En ze in een workflow plaatsen

Op deze manier kun je alle issues bijhouden en ze in een mum van tijd van nieuw naar opgelost zien gaan. 😎

2. Wiki's

Wiki's zijn een documentatieoplossing waarmee je alles kunt organiseren. U kunt samenwerken met uw team om projectplannen, vergadernotities, klantvereisten enz. op wiki's te noteren.

Op Redmine kunt u wikipagina's maken subpagina's en zelfs een ouder/kind relatie tussen pagina's.

Je kunt ook:

De inhoud van een wiki bewerken

Een watcher van de wikipagina worden en via e-mail op de hoogte worden gebracht van pagina-updates

De projectwiki's hernoemen of verplaatsen

Een wikipagina vergrendelen

Geschiedenis van wiki-wijzigingen bekijken

Oh, en je kunt het altijd verwijderen.

Bijna alsof..

3. Aangepaste velden

Aangepaste velden maken je projectmanagementtool zo persoonlijk mogelijk.

Met deze functie kunt u extra informatie toevoegen aan verschillende Redmine datatypes zoals issues, projecten, gebruikers, enz.

Met aangepaste velden kunt u toevoegen:

Selectievakjes

Data

URL's

Positieve of negatieve getallen

Drop-down lijsten en meer

Maak het je eigen! 💃

4. Rollen en rechten

Als iedereen zich bewust is van zijn rol in het project, is er nauwelijks ruimte voor fouten en miscommunicatie.

Daarom kunt u in Redmine uw teamleden labelen als:

Manager

Niet-lid

Verslaggever

Ontwikkelaar

Anoniem (gereserveerd voor degene die altijd zwijgt tijdens teamvergaderingen 😷)

Niet alleen verduidelijken deze rollen de verantwoordelijkheden, maar het voegt ook veiligheid toe omdat elke rol specifieke permissies heeft die u kunt instellen op basis van uw behoeften.

5. Gantt-diagram en kalender

Als u meerdere projecten beheert, kan het snel misgaan. 😱

Je jongleert immers met resource management, het bijwonen van vergaderingen en het verdelen van taken over niet één maar meerdere projecten. oef!

Het goede nieuws is dat je niet hoeft te jongleren op het niveau van een nar.

In plaats daarvan kunt u projecten plannen en opvolgen met Redmine's Gantt chart en calendar.

Met de Gantt chart kunt u de voortgang van uw project en de prestaties van uw team visualiseren.

Immers, meer visuele duidelijkheid = verhoogde productiviteit.

Tijdregistratie in ClickUp

Het beste deel is dat het een globale timer is.

wat is dat?

Met de globale timer kun je de timer starten vanaf de ene computer en stoppen vanaf een andere. Zorg ervoor dat je ingelogd bent. En als mensen zich afvragen hoe je op twee plaatsen tegelijk kunt zijn, vertel ze dan..

Maar gebruik je al een andere tijd tracking app ?

Hé, we oordelen niet.

In plaats daarvan brengen we je Integraties .

Volg de tijd op ClickUp met Tijd dokter , Uur per dag , Oogst enz. Maar met ClickUp in de hand, wedden we dat u ze niet nodig hebt. 😎

2. Niet visueel aantrekkelijk

Als esthetiek een klasse was, dan heeft Redmine die het hele jaar overgeslagen.

De website ziet er verouderd uit. En niet op een coole 'retro' manier zoals arcade games 👾, maar op een manier die je terugbrengt naar de tijd dat computers net zoveel wogen als gym gewichten.🏋

ClickUp oplossing: modern ontwerp

ClickUp is daarentegen gebouwd met mensen in gedachten, niet met robots.

Het heeft een modern, strak ontwerp met veel paars.

Wie houdt er niet van paars, toch? 💜

Maar dat betekent niet dat je elke dag paars moet dragen.

Voel je je blauw? Of rood? Of groen? Gewoon verander het thema en hef je humeur op!

Aanpasbare thema-instellingen in ClickUp

Maar dit is niet het einde van ClickUp's schoonheid.

Als u graag de nachtelijke uren doorbrengt, hebben we ook een donkere modus!

3. Kalenderweergave is niet flexibel

Redmine heeft een kalenderfunctie.

Het heeft echter nog een lange weg te gaan.

Hun huidige kalender heeft een overzicht van een project als een maandelijkse weergave.

hoe zit het met een dagweergave? Of een weekweergave?

Helaas is dat een no-go.

ClickUp oplossing: flexibel Kalenderweergave ClickUp's Kalenderweergave is veel flexibeler dan Redmine. Hier kunt u het tijdsbereik kiezen dat u wilt bekijken.

Ga tot in de kleinste details terwijl u alle taken bekijkt:

Een dag : bekijk de taken van een hele dag

: bekijk de taken van een hele dag 4-dagen : bekijk een voortschrijdende periode van vier dagen

: bekijk een voortschrijdende periode van vier dagen Week : bekijk een hele week aan taken en verplaats ze over de dagen om opnieuw te plannen of te organiseren

: bekijk een hele week aan taken en verplaats ze over de dagen om opnieuw te plannen of te organiseren Maand : bekijk een overzicht van een hele maand

: bekijk een overzicht van een hele maand Werkweek (mobiele app): alleen van maandag tot vrijdag bekijken

alleen van maandag tot vrijdag bekijken Schedule (mobiele app): een doorlopende lay-out van meerdere dagen bekijken

Toegang tot ClickUp Kalenderweergave vanaf vrijwel elke locatie door te downloaden de ClickUp Apps naar al uw apparaten, en mis nooit meer een belangrijke datum of taak!

Kalenderweergave in ClickUp

Kalenderweergave in de ClickUp mobiele app

gebruikt u Google Agenda?

Geweldig. Integreer het met ClickUp voor krachtige sync in twee richtingen .

Een update van een taak in ClickUp wordt weergegeven in Google Calendar, en een update van een gebeurtenis in Google Calendar wordt weergegeven in ClickUp, automatisch.

We wedden dat Redmine dat niet kan zonder externe hulp!

Bovendien heeft ClickUp meer weergaven te bieden dan alleen een kalender:

Gantt-weergave : projecten plannen en volgen

Kaderweergave : weten wie waaraan werkt, wat er gedaan is en werklast beheren

Tabelweergave : bekijk uw taken in een spreadsheetformaat

En meer

4. Geen offline ondersteuning

Redmine + geen internetverbinding = 😓😨😠

Een nachtmerrie combinatie, zoals pizza en ketchup.

het is een culinaire zonde

Hoe dan ook, het punt is dat je werk met Redmine op pauze komt te staan als er geen internet is.

ClickUp oplossing: Offline modus hoe blijf je productief zonder internet?

Met ClickUp kunt u werken zonder internetverbinding dankzij de Offline-modus van ClickUp.

Maak Herinneringen en Taken offline, en ClickUp zal ze automatisch synchroniseren zodra het een vleugje internetverbinding ruikt.

Werken in offline modus in ClickUp

5. Voor de meeste functionaliteiten zijn plugins nodig

Redmine heeft verschillende functies, maar een heleboel basisfuncties zijn afhankelijk van plugins.

wil je een projectdashboard ?_ Zoeken naar een Redmine plugin.

Stel automatiseringen in of gebruik kanban? Zelfde verhaal.

Een project management tool zonder deze functies... klinkt gewoon niet goed.

Het verspillen van tijd aan het zoeken naar plugins ook niet.

ClickUp oplossing #1: Dashboards ClickUp heeft geen plugins, add-ons of integraties nodig om een Dashboard te maken.

Het enige wat nodig is, zijn drie muisklikken:

Klik op het pictogram Dashboards . U ziet het in uw zijbalk

. U ziet het in uw zijbalk Klik op + om een nieuw Dashboard toe te voegen

om een nieuw Dashboard toe te voegen Klik op + Widget toevoegen om uw gegevens op te halen En voila, je Dashboard is klaar. 🎉

Een aangepast dashboard maken in ClickUp

Nu kunt u uw Dashboard aanpassen met behulp van verschillende widgets voor:

geen probleem. Probeer Aangepaste Widgets .

Je kunt alle gegevens naar je Dashboards brengen en ze visualiseren in de vorm van:

Staafdiagram

Lijndiagram

Berekeningen

Cirkeldiagram, enz.

Sprint-taken bekijken op status in een taartdiagram (aangepaste widget) in ClickUp's Dashboard

ClickUp oplossing #2: Automatiseringen Ook hier zijn geen plugins nodig. Je hebt ook geen codering nodig. 🤗

Gebruik ClickUp's Automatiseringen om tijd en moeite te besparen. En het belangrijkste: herhaal nooit een routinetaak! Laat ons het werk doen.

Je hoeft alleen drie dingen te definiëren:

Trigger : wat er moet gebeuren om een automatisering te starten

Voorwaarde : wat waar moet zijn om de automatisering voort te zetten

Actie : wat zal gebeuren als resultaat van de Trigger en Condition

Nadat je alle drie de velden hebt ingesteld, kunnen de automatiseringen hun werk doen. ✨

Automatisering instellen in ClickUp

ClickUp oplossing #3: Raad van bestuur Bouw de eenvoudigste

kanban-bord EVER met onze Board view.

Personaliseer het zodat het bij uw workflow past met Aangepaste statussen . Maak statussen aan zoals to-do, gedaan, in bewerking, onder-herzien... jij bepaalt wat er gebeurt.

Vergeet niet om je taken te verplaatsen van te-doen naar gedaan met het gemak van slepen en neerzetten.

Taken bekijken in de bordweergave van ClickUp

Als u wilt dat uw project slaagt, kunt u beter niet verdrinken teams met een buitensporige werklast .

_Maar hoe weet je of je verdrinkt of soepel vaart?

Met de Werk in uitvoering Grenzen ClickApp !

Schakel dit in in de bordweergave en ClickUp geeft automatisch aan wanneer u de limiet van taken in een bepaalde status overschrijdt.

Zeg ja tegen productiviteit en nee tegen extra werkuren.

is dit het einde?

ClickUp heeft nog veel meer te bieden. Hier is een snelle blik op een aantal van de verbazingwekkende functies :

Hoewel ClickUp het beste Redmine-alternatief in het spel is, ben je misschien nieuwsgierig naar wat er nog meer op de markt beschikbaar is, misschien zelfs een paar ClickUp alternatieven . Laten we eens kijken..

6 Andere Redmine Alternatieven

Laat je niet belasten door de gebreken van Redmine. Er zijn verschillende Redmine alternatieven die misschien wel werken voor jou.

1. OpenProject

De eerste op de Redmine alternatieven lijst is OpenProject, een open source tool.

Deze webgebaseerde gratis software voor projectbeheer is geweldig voor teamsamenwerking en projectplanning, dankzij hun Gantt-diagram, agile en scrumborden . En het heeft ook een gratis plan.

een totaalpakket?

Nee.

Hun community plan mag dan wel gratis zijn, maar het geeft je geen toegang tot agile boards of aangepaste projectvelden. En als je wilt upgraden, is er geen oplossing voor een team met minder dan vijf leden.

Ik denk dat ze "open" staan om te helpen, maar onder voorwaarden.

OpenProject belangrijkste functies

Gantt diagram voor projectplanning en planning

Bug tracking voor softwareontwikkeling

Projectbudgettering om uitgaven te schatten

Tijdregistratie voor het bijhouden van werkuren

Taakbeheer en teamsamenwerking

Een product stappenplan om de ontwikkeling in kaart te brengen

OpenProject prijzen

OpenProject heeft een gratis plan. De betaalde plannen beginnen bij $4,58/gebruiker per maand.

2. Trello

hou je van kanban?_ Dan kan Trello je soulmate zijn. ❤️

De app is een digitaal kanban-bord waarmee je meerdere projecten kunt beheren, taken kunt aanmaken en organiseren.

Alles is goed en wel totdat je erachter komt Trello is niet echt een complete oplossing .

Om te beginnen vertrouwt het een beetje te veel op power-ups om extra functies zoals Gantt-diagrammen en notities naar Trello-kaarten te brengen. Bovendien staat het gratis abonnement maar één actieve power-up tegelijk toe.

wat betekent dat?

Als je zowel Gantt-diagrammen als notities tegelijkertijd wilt gebruiken, is dat niet voldoende. Je moet de ene uitschakelen om de andere te kunnen gebruiken of upgraden naar hun betaalde plannen voor een hogere power-up limiet. 🤦

Niet zeker over Trello? Ontdek deze zeven geweldige Trello alternatieven .

Belangrijkste kenmerken van Trello

Trello-borden en -kaarten voor taakbeheer

Dashboardweergave voor het visualiseren van vervaldatums, voortgang, enz.

Mobiele apps voor Android- en iOS-apparaten

Taken toewijzen aan leden

Ingebouwd automatisering * Power-ups en integraties met derden

Trello prijzen

Trello heeft een gratis plan en betaalde plannen die beginnen bij $10/gebruiker per maand.

3. Wrike

Wrike is een ander Redmine alternatief dat geweldig is voor werkbeheer voortgangsbewaking en teamsamenwerking . Het heeft alles wat je nodig hebt voor effectief projectbeheer vanaf één platform.

Wrike heeft echter geen mindmap functionaliteit. En verschillende basisfuncties zoals dashboards, Gantt-grafieken en kalenders maken geen deel uit van het gratis plan.

Bovendien begint het betaalde plan bij $9,8/gebruiker per maand. Wat meer gaat kosten als je je realiseert dat je (betaalde) Wrike add-ons nodig hebt om er een complete oplossing van te maken.

het is of een beperkt gratis plan of gewoon duur. 💸_

Bet je geen zin meer in Wrike. Bekijk deze eens top Wrike alternatieven inplaats.

Belangrijkste kenmerken van Wrike

Wrike API voor integraties

Tijd en onkosten bijhouden

Beheer van bronnen

Dashboards en aangepaste widgets

Proeflezen voor foutloos werk

Portfoliomanagement

Wrike prijzen

Wrike heeft een gratis plan. De betaalde plannen beginnen bij $9,8/gebruiker per maand.

Jira is een populaire softwareontwikkeling en bug tracking tool, een agile team favoriet. Je kunt deze tool gebruiken om aangepaste workflows te maken die de productiviteit en transparantie verbeteren.

Het goede nieuws is dat de Jira software heeft oplossingen voor niet-softwareteams zoals HR, marketing, juridisch, financiën en meer.

Maar wat hebben ze niet?

Een ingebouwde tijdlijn en communicatiefunctie.

Zoek je een Jira-alternatief? Bekijk deze eens_ beste Jira alternatieven .

Jira belangrijkste kenmerken

Aangepaste workflows

Scrum- en kanban-borden voor elk agile team

Anonieme toegang om issues te bekijken en te maken zonder in te loggen

Agile rapportage

Issue volgen

Bitbucket voor Git-codebeheer

Jira prijzen

Jira biedt een gratis plan en betaalde plannen die beginnen bij $7/gebruiker per maand.

5. Basecamp

Basecampis een oplossing voor teamcommunicatie en projectbeheer.

Het blinkt uit door zijn ingebouwde communicatiefuncties zoals groepschat, prikborden en teamplanningen.

Maar voordat je een kamp opzet 🏕 met Basecamp, is dit wat je moet weten:

Het heeft geen dashboard

Het heeft beperkte projectvolgfuncties

Je kunt geen taakprioriteiten instellen

Het heeft een vast tarief van $99/maand

je mist niet alleen een aantal basisfuncties, maar je moet ook $99 **_per maand** ophoesten. Het is dezelfde prijs, zelfs als je maar één of twee gebruikers hebt, omdat de prijs een vast bedrag is.

Loopt u de deur uit om een beter gereedschap te vinden? Probeer een van deze top Basecamp alternatieven .

Basecamp belangrijkste kenmerken

Campfires voor real-time groepschats

Heuvelgrafiek voor het bijhouden van projectvoortgang

Rapporten over contactpersonen en taken

Eenvoudig uploaden met slepen en neerzetten

Automatisch inchecken met je team

Takenlijsten

Basecamp prijzen

Basecamp wordt geleverd met een gratis plan en een betaald plan dat $99/maand kost.

leren gebruiken_ *Basecamp voor projectbeheer* _.**_

6. Kanboard

Kanboard is een ander gratis en open source Redmine alternatief.

Geen prijzen om te raden dat het een kanban-gebaseerde projectmanagementsoftware is

Dit platform is een eenvoudige visuele taakbordsoftware die je werk weergeeft op een bord en een duidelijk overzicht geeft van je project.

maar is het ideaal voor _projectbeheer _?

Wij zeggen, N-O.

Om te beginnen zit je vast in een kanban-wereld. Misschien vind je het geweldig, maar het geldt niet voor alle teams of leden.

Bovendien heeft het geen mobiele apps. In een wereld waar mensen alles op hun telefoon doen, wil Kanboard een digitale schoonmaak houden. dat is gedurfd, Kanboard

Kanboard belangrijkste functies

Workflow automatisering

Limiet werk in uitvoering

Ondersteuning voor meerdere plugin

Kan draaien met docker

Zelf gehoste oplossing

Taken en subtaken

Kanboard prijzen

Kanboard is gratis software.

Stop met zoeken naar Redmine Alternatieven

Redmine projectbeheer heeft net als de meeste software zijn voor- en nadelen.

Maar de balans verschuift als je beseft dat de tool afhankelijk is van tonnen plug-ins.

Het punt van het kiezen van een project management tool is om een complete oplossing te vinden... zoals ClickUp!

Het is een krachtige en toonaangevende projectmanagementsoftware die voor alles uw go-to kan zijn.

Of het nu voor tijdregistratie , voortgangsbewaking , taak toewijzen , bron beheren ... de mogelijkheden zijn eindeloos met ClickUp.

klaar om projecten en meer te beheren vanaf één enkel platform?

Dan ontvang ClickUp vandaag nog gratis en maak het uw go-to projectmanagementoplossing!