Wrike Review 2024 (functies, prijzen, pluspunten & minpunten)

Als je iets met projectmanagement te maken hebt, heb je waarschijnlijk al van Wrike gehoord.

Wrike is een van de populairdere platforms voor projectmanagement en teamsamenwerking. Het biedt een breed bereik aan nuttige functies die je leven gemakkelijker kunnen maken.

Maar is het de beste tool voor projectmanagement die je aan je utility belt kunt toevoegen? Bij lange na niet.

Wrike is niet de makkelijkste tool om te gebruiken (vooral op mobiel), heeft beperkte mogelijkheden voor Taakbeheer en is door sommige gebruikers genoemd vanwege problemen met de prestaties.

Maar heeft het ook zijn sterke punten? Absoluut. Als je bijvoorbeeld van cijfers houdt en van nuttige datapunten, dan zal Wrike je een gelukkige projectmanager maken.

In deze Wrike review gaan we dieper in op wat er goed en minder goed is aan Wrike en hoe het zich verhoudt tot ClickUp.

Wat is Wrike?

via Wrike Wrike is een projectmanagement software die je helpt projecten te organiseren, samen te werken met je team en de voortgang van het werk bij te houden.

Het helpt je om projecttaken te beheren, vergemakkelijkt de samenwerking en het delen van bestanden met je team en houdt de voortgang van het werk bij.

Hoewel iedereen deze software kan gebruiken, kunnen teams van Enterprise het meeste uit deze tool halen. Wrike biedt geavanceerde functies zoals Gantt grafieken en diepgaande geavanceerde rapportage, waardoor het een favoriet is bij grotere organisaties.

Wat kan Wrike precies doen voor projectmanagement teams?

Belangrijkste functies van Wrike

1. Weergave met drie vensters

De drievlaksweergave van Wrike zorgt ervoor dat al uw takenbeheeractiviteiten gemakkelijk toegankelijk zijn in één weergave

Zo werkt het:

Het linkerdeelvenster biedt snelle toegang tot uw projecten, teams en financiën en vereenvoudigt het projectmanagement

Het middelste deelvenster wordt gebruikt om nieuwe taken te maken, deadlines in te stellen en ze efficiënt aan teamleden toe te wijzen

Het rechterpaneel geeft al uw taken tegelijk weer, met een geconsolideerde weergave van uw werkstroom en verbeterd beheer van subtaken

Als u deel uitmaakt van het marketingteam, kunt u met Wrike snel campagnetaken beheren, budgetten bijhouden en deadlines bewaken zonder van scherm te hoeven wisselen.

2. Aangepaste formulieren voor aanvragen

Wilt u uw formulieren voor verzenden samenstellen voor specifieke behoeften? Wrike biedt een formulierbouwer waarmee u responsieve formulieren kunt maken met behulp van voorwaardelijke logica.

Wat Wrike uniek maakt is het volgende: wanneer er aanvraagformulieren worden ingediend, kan Wrike automatisch taken of projecten toewijzen, items van taken vullen met informatie van het formulier, en formulieren indienen voor één of meerdere gebruikers.

Teams van klantenservice kunnen Wrike bijvoorbeeld gebruiken om de toewijzing van supporttickets en het bijhouden ervan te automatiseren, wat de oplostijden kan verkorten.

3. Visualisatie van gegevens

Wrike biedt 360-graden zichtbaarheid op projecten met zijn gevarieerde visualisatiefuncties.

De projectmanagement app biedt analyses en gedetailleerde inzichten via grafieken en infographics - die allemaal elke 15 minuten worden bijgewerkt. Teams hebben te allen tijde toegang tot prestatiecijfers, updates van de projectstatus en gegevens over het voltooien van taken.

Wrike ondersteunt tags en mappen, zodat u gegevens kunt sorteren op project, Taak en andere statistieken

Teams voor productmanagement kunnen bijvoorbeeld user stories, Sprints en backlogs categoriseren, waardoor het eenvoudiger wordt om projectgegevens te beheren en te openen, bronnen te beheren en voortgang te delen met belanghebbenden.

5. Voortgang bijhouden met de tool voor taakbeheer

Wilt u de status van elke activiteit bijhouden? Met de functie voor projectmanagement van Wrike kunnen teams projecten opdelen in kleinere taken en precies dat doen.

Marketing- en creatieve teams, bijvoorbeeld, kunnen deze projectmanagementsoftware gebruiken om de voortgang van campagnemateriaal te bewaken en tijdige levering te garanderen.

Natuurlijk biedt Wrike, als een van de beste tools voor projectmanagement, uitgebreide functies voor projectmanagement en een duidelijk overzicht van werklasten, zodat projectmanagers hun middelen effectief kunnen toewijzen en vergaderingen kunnen houden.

Prijzen van Wrike

Gratis abonnement

Team: $9,80/gebruiker per maand

$9,80/gebruiker per maand Business: $24.80/gebruiker per maand

$24.80/gebruiker per maand Enterprise: Beschikbaar op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag Pinnacle: Beschikbaar op aanvraag

Voordelen van het gebruik van Wrike

Hier zijn een paar dingen die gebruikers loven tijdens hun ervaring met Wrike:

1. Grootse functies voor beter projectmanagement

Wrike is niet alleen voor kleine teams; het is gebouwd voor bedrijven die complexe projecten uitvoeren

Van Gantt grafieken die u helpen uw hele project te visualiseren tot een tool voor het beoordelen van en feedback geven op bestanden, Wrike heeft voor alle situaties een oplossing.

Bovendien kunt u aangepaste werkstromen maken die passen bij de stijl van uw team.

2. Helpt u uw team in de gaten te houden

Wilt u weten waar ieders tijd naartoe gaat?

Wrike biedt een ingebouwde timer waarmee u kunt bijhouden hoe lang taken duren. Dit is een game-changer om knelpunten binnen teams op te sporen en uit te zoeken waar je de inspanningen van je team op moet richten.

3. Slimme statistieken die leiden tot slimmere beslissingen

De analyses van Wrike geven u een duidelijk beeld van uw projecten. U kunt zien welke Taken te lang duren, wie de beste prestaties levert en zelfs of er planningsconflicten zijn.

Veelvoorkomende pijnpunten waarmee gebruikers van Wrike te maken hebben

Maar niet alles is goed met Wrike.

Zoals elke software op de markt heeft ook Wrike nadelen die problemen kunnen veroorzaken voor teams.

Hier is een lijst met veelvoorkomende pijnpunten waarmee gebruikers van Wrike worden geconfronteerd:

Cons Probleem Complexe interface en inwerkproces maken het moeilijk voor nieuwe gebruikers, vooral voor gebruikers zonder ervaring met projectmanagement Beperkte mobiele ervaring De mobiele app van Wrike mist essentiële functies, wat productiviteit onderweg in de weg staat Duur voor kleine teams De prijzen van Wrike zijn duur in vergelijking met andere projectmanagement apps, met het team abonnement vanaf $9,80 per gebruiker per maand en het business-abonnement van Wrike vanaf $11,50 per gebruiker per maand. Bovendien moeten zetels worden gekocht in sets van vijf Gebrek aan prioritering van taken, problemen bij het wijzigen van de status van taken en het onvermogen om opmerkingen om te zetten in actieve Taken, limieten aan de efficiëntie Slechte samenwerkingstools Hoewel Wrike Integrate verbinding maakt met meerdere apps, belemmeren het ontbreken van een ingebouwde functie voor chatten en vertraagde notificaties van integraties de communicatie Verwarrende UI, beperkte aanpassingsmogelijkheden en onveranderlijke standaardfilters beïnvloeden de gebruikerservaring Problemen met de prestaties Lage laadtijden en het uploaden van bestanden kunnen de productiviteit belemmeren Hoewel de meeste G2-beoordelingen aantonen dat Wrike een bevredigende klantenservice biedt, zijn er ook /href/ https://www.g2.com/products/wrike/reviews/wrike-review-1808982complained/%href/ die het traag en afwijzend vinden.

Wrike beoordelingen op Reddit

Een van de grootste klachten van gebruikers van Wrike is de mobiele app. Redditors hebben vergelijkbare klachten.

De overgang van een team naar Wrike verliep soepel en ze vonden de krachtige functies van Wrike, zoals werklastbeheer, toewijzing van resources en aangepaste rapportages, erg nuttig.

Hier begonnen echter de problemen: De leercurve was steil, de interface voelde onoverzichtelijk en het duurde even voordat iedereen op snelheid was.

Mijn team is onlangs overgestapt op Wrike voor projectmanagement. We waren onder de indruk van de krachtige functies - werklastbeheer, toewijzing van resources, aangepaste rapportages - die perfect leken voor onze complexe projecten. Maar hier zit het addertje onder het gras: Leercurve: De eerste installatie en de gebruikersadoptie verliepen moeizaam. De interface voelde onoverzichtelijk en het duurde even voordat iedereen de functies begreep. Overvloed aan aanpassingen: Uiteindelijk hebben we veel te veel tijd besteed aan het aanpassen van werkstromen en dashboards aan onze behoeften. Waren er maar meer kant-en-klare sjablonen voor ontwerpbureaus. Eigenaardigheden desktop-app: De desktop-app voelde onhandig aan vergeleken met de web-versie. Sommige functies leken soms buggy. Begrijp me niet verkeerd, Wrike is een functierijke tool voor projectmanagement. Maar voor de grootte van ons team en onze werkstroom waren de leercurve en de aangepaste eisen een beetje veel. We onderzoeken momenteel enkele alternatieven die een betere balans bieden tussen kracht en gebruiksvriendelijkheid. Kan iemand iets aanraden dat iets minder complex is, maar niet zo eenvoudig als Trello boards? Elektronische schets3381 Ondanks de uitgebreide functies vond het team de complexiteit overweldigend en ging het op zoek naar gebruiksvriendelijkere software voor projectmanagement.

Tijd om op zoek te gaan naar een betere tool voor projectmanagement? Ja, en je hebt een ton aan Wrike alternatieven om uit te kiezen, inclusief ClickUp.

Vergadering over ClickUp: Het beste alternatief voor Wrike

Een ideale projectmanagementtool biedt je samenwerkingsmogelijkheden, gestroomlijnde workflows en, het allerbelangrijkste, duidelijke zichtbaarheid in de voortgang van projectmanagement. In tegenstelling tot Wrike voldoet ClickUp aan al deze eisen (en dan nog wat). ClickUp' 15+ weergaven zijn, in combinatie met aangepaste statussen voor taken en automatisering, ongelooflijk nuttig voor het visualiseren en beheren van uw werkstromen beter.

ClickUp heeft ook een handig commentaar toewijzen functie die kan worden gebruikt om een feedbacklus tussen verschillende afdelingen en teams tot stand te brengen. Dit verbetert de communicatie binnen teams en voorkomt fouten.

Voordelen van ClickUp voor projectmanagement

#

ClickUp Spaces helpt u bij het organiseren van

clickUp helpt u om alles te organiseren met aanpasbare ClickUp Spaces_

Wat ClickUp tot de beste software voor projectmanagement maakt, is de intuïtieve structuur, die bestaat uit werkruimten, mappen, lijsten, doorlopende taken, subtaken en checklists.

Teams kunnen ingewikkelde projecten opdelen in beheersbare componenten dankzij de eenvoudige interface van ClickUp. Dit staat in voltooiing in tegenstelling tot de moeilijk te navigeren interface van Wrike.

Functies zoals ClickUp Ruimtes maken projectmanagement veel eenvoudiger.

Bijvoorbeeld, marketing teams kunnen Spaces gebruiken om hun campagnes te scheiden, terwijl development teams hun eigen aparte Spaces kunnen hebben voor productontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat iedereen precies weet waar de relevante informatie en Taken te vinden zijn.

ClickUp Docs en ClickUp Brain zijn geweldig voor AI-gestuurde content

ideeën omzetten in actie met ClickUp's Docs en Brain_ ClickUp Brein is geïntegreerd in ClickUp Documenten om het beheer en de samenwerking van documenten te verbeteren.

In eenvoudige woorden: als u vaak last hebt van een blok aan schrijvers, stelt AI-ondersteunde bewerking verbeteringen voor en helpt u de kwaliteit van de content te verbeteren. Bovendien zorgen de functies voor realtime samenwerking ervoor dat meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde document kunnen werken.

Zo kan iemand van de marketingafdeling het productteam snel op de hoogte brengen van een nieuwe release, zodat alle relevante informatie snel en nauwkeurig wordt gedeeld.

ClickUp-taak voor het beheren van taken

beheer elk project met flexibele Taken op ClickUp_

De meeste succesvolle projecten worden beheerd door deliverables op te splitsen in kleine taken. Nu, met Wrike of zelfs een eenvoudige spreadsheet, kan het beheren van deze Taken end-to-end een behoorlijke hoofdpijn zijn. Bovendien is er altijd ruimte voor dingen die door de mazen van het net glippen, omdat er niemand is aan wie je echt verantwoording kunt afleggen. ClickUp-taak verandert dat allemaal. Hiermee kunt u aangepaste statussen en gerelateerde velden voor taken instellen, toegewezen taken prioriteren, koppelen aan afhankelijke taken en uw werk visualiseren met lijsten.

Bovendien bieden handige slash commando's snelle acties om taken efficiënt te beheren, zoals taken toewijzen, deadlines instellen en statussen van taken wijzigen. Deze gestroomlijnde aanpak vermindert de tijd die besteed wordt aan administratieve taken, waardoor uiteindelijk veel tijd vrijkomt voor het team.

Automatiseringen die daadwerkelijk tijd besparen

Automatiseer uw werk met de 100+ Automations van ClickUp

Het zou een understatement zijn om te zeggen dat iedereen een hekel heeft aan repetitief werk.

Het is de 21e eeuw-als ClickUp Automatiseringen laat je handmatige repetitieve taken automatiseren, waarom zou je daar geen gebruik van maken?

Automatisering Gantt grafieken bieden bijvoorbeeld realtime updates, goedkeuringen van taken en aanpassingen, zodat de tijdlijnen van projecten altijd worden aangehouden.

Ook geautomatiseerde afhankelijkheid van taken houdt projectmanagement op schema door dynamisch planningen aan te passen op basis van de voortgang van taken.

Het resultaat? Je hebt volledige controle over je projecten. Geen herhalingen, alleen voortgang.

Eenvoudige integraties

ClickUp is gevormd om zich aan te passen aan de specifieke behoeften van elke organisatie met ClickUp integraties het grootste bewijs zijn de aangepaste integraties via API-toegang.

Het integreert ook gemakkelijk met verschillende apps van derden, zoals Google Drive, Slack en Zoom.

ClickUp Views voor een algemene weergave van je voortgang

Customize ClickUp's 15+ weergaven om bij uw werkstijl te passen

Hoewel ClickUp niet echt de term "360-graden" gebruikt zoals Wrike, biedt ClickUp Views zeker meerdere weergaven om tegemoet te komen aan verschillende behoeften projectbehoeften .

Dit is hoe:

De Board View is ideaal voor degenen die de voorkeur geven aan deKanban-methodewaarbij gebruikers Taken kunnen slepen en neerzetten in verschillende fasen van de werkstroom

is ideaal voor degenen die de voorkeur geven aan deKanban-methodewaarbij gebruikers Taken kunnen slepen en neerzetten in verschillende fasen van de werkstroom De lijstweergave is perfect voor fans van de GTD-methodologie (Getting Things Klaar), waarbij taken achtereenvolgens worden opgesomd om taken gemakkelijk bij te houden en projecten te voltooien

is perfect voor fans van de GTD-methodologie (Getting Things Klaar), waarbij taken achtereenvolgens worden opgesomd om taken gemakkelijk bij te houden en projecten te voltooien De Kaderweergave biedt een overzicht op hoog niveau van de verdeling van werklast, waardoor het eenvoudig is om de toewijzingen en voortgang van teams te bewaken

biedt een overzicht op hoog niveau van de verdeling van werklast, waardoor het eenvoudig is om de toewijzingen en voortgang van teams te bewaken De Kalenderweergave biedt uitgebreide planningsopties, met weergaven voor dagen, periodes van vier dagen, weken en maanden, waardoor gedetailleerde planning mogelijk is

biedt uitgebreide planningsopties, met weergaven voor dagen, periodes van vier dagen, weken en maanden, waardoor gedetailleerde planning mogelijk is De Ik-modus biedt een persoonlijke weergave van toegewezen taken en projectmanagement, zodat mensen zich kunnen concentreren op hun verantwoordelijkheden en hun projectmanagement effectief kunnen beheren

ClickUp Doelen voor het bereiken van targets

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-547.png

/%img/

ClickUp Goals versnelt succes met automatisering bijhouden en duidelijke doelen

Terwijl de organisatie als geheel aan dezelfde doelen werkt, ClickUp Doelen zorgt voor de kleinere, meetbare targets, zoals het verbeteren van de sociale-mediabetrokkenheid met een bepaald percentage.

Met deze functie kunt u Taken bijhouden en categoriseren, zodat uw projectmanagement doelen altijd worden gehaald.

Aanpassingsopties voor targets omvatten bereiken van nummers, waar/niet waar opties, valuta bijhouden en sjablonen voor lijsten met taken biedt flexibiliteit om het volgende te bereiken verschillende doelen binnen het project.

ClickUp Dashboards voor eenvoudig te delen gegevensvisualisaties

pas uw weergave van werk aan met de veelzijdige dashboards van ClickUp_

Werknemers en leidinggevenden in 2024 zijn dol op visuals en gelukkig is ClickUp dat ook. ClickUp Dashboards zijn in hoge mate aanpasbaar. Het heeft handige functies en widgets zoals aangepaste grafieken, statusindicatoren, prioriteitsniveaus en ingebouwde apps van derden.

Fan van grafieken? ClickUp biedt verschillende opties, zoals snelheidsgrafieken, burndown grafieken, burnup grafieken en cumulatieve werkstroomgrafieken. Al deze delen een gedetailleerd inzicht in voortgang van het project en teams helpen om op schema te blijven en hun deadlines te halen.

Nauwkeurige tijdsinschattingen met Project Time Tracking

moeiteloze tijdsregistratie om inzichten te verkrijgen en u te concentreren op wat belangrijk is met ClickUp_ Functies voor tijdsregistratie in ClickUp helpen Teams om gedetailleerde logboeken bij te houden van de tijd die aan Taken wordt besteed. Deze tijdsregistratie helpt bij het beheer van resources en zorgt ervoor dat projecten binnen het budget en op schema blijven.

Naadloze samenwerking met weergave van chatten en ClickUp Clips

Ook al bespreken we de samenwerking tussen teams als een apart punt, het is alomtegenwoordig in het hele projectmanagement platform. De tools ingebouwd chatten functie, schermopname via ClickUp Clips , en Whiteboards-alle zorgen voor real-time en efficiënte communicatie voor het team.

chat in realtime naast uw werk met de chatweergave van ClickUp_

Sjablonen voor elke gelegenheid

Vanaf nul beginnen met projectdocumentatie kan overweldigend zijn. Daarom gebruiken 800.000 Teams de uitgebreide collectie kant-en-klare, volledig aanpasbare sjablonen van ClickUp om hun doelen elke dag te bereiken.

Elk sjabloon wordt geleverd met meerdere weergaven, zoals Documenten, Formulieren en Lijsten, om tegemoet te komen aan verschillende stijlen van werken

Statussen zoals Gesloten, Aangepast, Klaar en Open helpen bij het bijhouden van de voortgang. Aangepaste velden maken antwoorden mogelijk voor OKR's, afdelingsdetails, uitvoerende sponsors, belangrijke belanghebbenden, projectfasen en succescijfers

Dit maakt ClickUp tot de betere software voor projectmanagement: ClickUp's sjablonen voor projectmanagement bieden een gestructureerde aanpak om ervoor te zorgen dat alle aspecten van het project en het Business-abonnement aan bod komen.

De ClickUp sjabloon voor projectmanagement biedt een gestructureerde ruimte om uw werk in fasen te organiseren. De flexibele lijst- en documentweergaven van het sjabloon maken het bijhouden van voortgang en het visualiseren van taken eenvoudig. Aangepaste statussen voor taken helpen u om taken te identificeren die in uitvoering, open of Voltooid zijn.

Nog meer te doen door deze sjabloon te combineren met ClickApps, met functies als tijdsregistratie, prioriteiten, tags, aangepaste velden, waarschuwingen voor afhankelijkheid, meerdere toegewezen personen en e-mail synchroniseren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Project-Management-Template.png ClickUp sjabloon voor projectmanagement https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-90060018578&department=pmo&\_gl=1*p7uvf8*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjQ0MjIwOTQuQ2p3S0NBanc1cUMyQmhCOEVpd0F2cWE0MW9ZeS10b1AxbGx5ckVySXdEenY3SlRDalRhSk05bEJmcmtQM0V0Q2JXZVNKQzJ2aWhRVndob0NxWFFRQXZEX0J3RQ. Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Zelfs als projectmanagement nieuw voor je is, kan dit sjabloon je helpen:

Uw projectmiddelen te visualiseren en bij te houden

Taken toewijzen, beheren en prioriteren met verschillende weergaven van de werkstroom

Naadloos samenwerken met belanghebbenden en je team

ClickUp prijzen

Laten we het eens hebben over de broekzak - de ultieme doorslaggevende factor.

Het is algemeen bekend dat het Wrike-platform duur is. ClickUp is het tegenovergestelde.

Om te beginnen heeft het een gratis account optie. Eerlijk gezegd is het gratis abonnement een geweldige plek om te beginnen voor kleinere teams. De rest van de abonnementen zijn van grote waarde:

Free Forever, onbeperkte gebruikers

Onbeperkt abonnement : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Business-abonnement : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Enterprise-abonnement : Prijzen op aanvraag

: Prijzen op aanvraag ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $7 per gebruiker per maand

Projecten beheren zichzelf met ClickUp

We hebben veel onderzoek gedaan om deze Wrike review te schrijven en hier is het oordeel: Wrike is een geweldige oplossing voor projectmanagement voor grotere teams, maar de leercurve en het dure prijskaartje zijn het gedoe niet waard voor kleine en middelgrote teams.

ClickUp is veel gemakkelijker om mee samen te werken, biedt geweldige mogelijkheden voor taakbeheer, is heel gemakkelijk te gebruiken, presteert voorspelbaar goed, schaalt mee met je team, en slokt je technische budget niet op.

Of je nu een klein of groeiend team hebt, ClickUp kan je helpen je projectmanagement op de rails te krijgen. Alles wat u hoeft te doen om aan de slag te gaan is een gratis ClickUp account aanmaken .