De 13 beste alternatieven voor Google Drive

Google Drive is voor miljarden mensen over de hele wereld de favoriete oplossing voor cloudopslagruimte, en het is gemakkelijk te begrijpen waarom.

De gebruiksvriendelijke interface en naadloze integratie met Google Workspace-apps zoals Google Documenten, Google Foto's en Google Spreadsheets bieden gebruikers krachtige tools voor samenwerking, documentbeheer en moeiteloos delen. ✨

Als iemand die al jaren op Google Drive vertrouwt, waardeer ik de mogelijkheid om mijn werkstroom te beheren en de samenwerking te verbeteren. Na verschillende alternatieven te hebben geprobeerd, vond ik echter opties die even goed waren als Google Drive en vaak zelfs beter.

Op basis van mijn persoonlijke ervaringen en de inzichten van mijn team bij ClickUp heb ik een lijst samengesteld met uitstekende alternatieven voor Google Drive. Deze opties voldoen aan uw zakelijke behoeften en bieden tegelijkertijd verbeterde veiligheid en waarde.

In dit artikel gaan we dieper in op deze veilige cloudopslagdiensten, waarbij we hun unieke functies, prijsstructuren en hoe ze uw proces voor het delen van bestanden kunnen verbeteren, belichten.

Laten we aan de slag gaan! 💡

Waar moet je op letten bij een alternatief voor Google Drive?

Het kiezen van een alternatief voor Google Drive is meer dan alleen even zoeken. Hieronder leest u waar u op moet letten om ervoor te zorgen dat u een veilige cloudopslagoplossing kiest die aan uw behoeften voldoet:

Opslagcapaciteit: Zorg ervoor dat de tool voldoende cloudopslagruimte biedt voor uw huidige en toekomstige behoeften. Als u met grote bestanden werkt, zoek dan naar oplossingen met royale of onbeperkte opslagruimte

Veiligheidsfuncties: Kies cloudopslagdiensten die robuuste maatregelen voor veiligheid bieden, waaronder versleuteling en tweefactorauthentificatie. Deze functies beschermen uw bestanden en beveiligen uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang

Opslagruimte: Begin met een gratis abonnement, indien beschikbaar, om de mogelijkheden van de dienst te testen voordat je een betaald abonnement afsluit

Gebruiksvriendelijke interface: Kies voor een dienst met een intuïtieve interface die Kies voor een dienst met een intuïtieve interface die het ordenen van uw bestanden en mappen vereenvoudigt. Een gebruiksvriendelijk ontwerp verkort de leercurve, waardoor u snel en efficiënt aan de slag kunt.

Back-up- en herstelopties: Controleer of de provider back-up- en herstelfuncties biedt om gegevensverlies als gevolg van onbedoeld verwijderen of beschadiging te voorkomen

Kosteneffectiviteit: Bekijk de prijsstructuren en vind een oplossing die een goede balans biedt tussen betaalbaarheid en de essentiële functies die u nodig hebt

💡 Pro-tip: Ontdek enkele Google Drive-tips om je te helpen je zaken op orde te krijgen. 🎨 Organiseer bestanden met kleurgecodeerde mappen voor snelle visuele herkenning 🌍 Stel offline toegang in om altijd en overal aan je documenten te kunnen werken tijdens het werk 📄 Maak sjablonen voor terugkerende taken om tijd te besparen en de consistentie in je projecten te behouden 🔔 Stel notificaties in voor documentupdates om op de hoogte te blijven van wijzigingen die door anderen zijn aangebracht 🟔 Gebruik de Explore-tool om onderwerpen te onderzoeken en informatie rechtstreeks in je document te verzamelen

13 alternatieven voor Google Drive

Hier is mijn lijst met de 13 beste veilige alternatieven voor Google Drive die robuuste veiligheid bieden zonder in te boeten aan gebruiksvriendelijke functies:

1. ClickUp (Beste alles-in-één-tool voor bestandsbeheer en samenwerking)

ClickUp Projectmanagement

Als je op zoek bent naar een robuust alternatief voor Google Drive dat voldoet aan je behoefte aan opslagruimte en aan je samenwerkingsprocessen, dan is ClickUp een uitstekende keuze. Als alles-in-één tool voor projectmanagement heeft het de manier waarop mijn team en ik werken volledig veranderd. Het is meer dan alleen een taakbeheerder: het stroomlijnt alles, van het delen van bestanden tot complexe werkstroomprocessen.

ClickUp-integratie met Google Drive

De Google Drive-integratie van ClickUp heeft voor mijn team een enorme verandering teweeggebracht. Met deze integratiefunctie kun je Google Drive-bestanden eenvoudig rechtstreeks aan je taken toevoegen, zodat relevante documenten aan elkaar gekoppeld blijven.

We hebben talloze uren bespaard door bestanden naar taakcommentaren te slepen of ze rechtstreeks aan taakkaarten toe te voegen als bijlagen. Bovendien kun je Google Documenten, Sheets of Slides maken en deze binnen ClickUp bekijken zonder van platform te wisselen.

Een andere opvallende functie is de ClickUp Connected Search-functie, waarmee je elk bestand in je hele ClickUp-werkruimte kunt doorzoeken, waardoor je gemakkelijk bestanden, taken en documenten kunt vinden.

En het beste? Het doorzoekt zelfs alle gekoppelde apps, inclusief Google Drive. Dus als ik bestanden verspreid over Google Drive heb, taken in ClickUp en gesprekken in Slack, kan ik de universele zoekfunctie van ClickUp gebruiken om snel een specifiek document te vinden dat is opgeslagen in Google Drive – en dat allemaal zonder tussen apps te hoeven schakelen.

Koppel documenten eenvoudig aan je werkstroom met ClickUp Docs

ClickUp documents

Bovendien tilt ClickUp Docs het aanmaken van documenten en teamsamenwerking naar een hoger niveau. De veelzijdigheid ervan – van wiki's tot roadmaps – maakt het een krachtpatser voor het beheren van bestanden, terwijl het de productiviteit verhoogt en effectief teamwerk stimuleert. Mijn team gebruikt deze functie om Docs te maken met ingesloten bestanden, links en widgets, wat ons helpt om ideeën zonder vertraging uit te voeren.

Wat ik zo geweldig vind aan ClickUp Docs is dat het niet alleen bedoeld is om te schrijven, maar ook volledig is geïntegreerd met taakbeheer. Je kunt een database aanmaken, documenten aan taken koppelen, actiepunten toewijzen en bestanden zoals afbeeldingen, Google Drive-documenten, spreadsheets of aantekeningen over vergaderingen insluiten, zodat alles op één plek overzichtelijk blijft. Deze centralisatie maakt het voor ons gemakkelijker om samen te werken en zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot de benodigde informatie.

De beste functies van ClickUp

Integreer ClickUp naadloos met je favoriete tools zoals Slack, Asana en Google Drive met behulp van ClickUp-integraties om één werkruimte te creëren

Communiceer en werk samen met je team rechtstreeks binnen taken of projecten met ClickUp Chat

Maak, wijs toe en houd taken efficiënt bij en verdeel projecten in kleinere stappen met ClickUp-taaken

Automatiseer repetitieve taken met ClickUp-automatiseringen om tijd te besparen en fouten te verminderen.

Gebruik kant-en-klare ClickUp-sjablonen om projecten en taken een vliegende start te geven zonder dat je helemaal vanaf nul hoeft te beginnen

Limieten van ClickUp

Voor sommige integraties is een eerste installatie nodig, wat tijdrovend kan zijn

De mobiele app mist enkele functies van de desktopversie

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Unlimited : $ 7 per maand per gebruiker

Business : $ 12 per maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per maand per lid van de werkruimte

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Vraag je je af hoe je je Google Drive kunt opschonen? Hier zijn enkele strategieën die je kunt volgen: 📂 Maak een overzichtelijke mappenstructuur om bestanden logisch te ordenen 🟏️ Hernoem bestanden met duidelijke, beschrijvende titels zodat ze gemakkelijker te herkennen zijn 🟓 Bekijk regelmatig welke bestanden je niet meer nodig hebt en verwijder ze om ruimte vrij te maken ⭐ Markeer belangrijke bestanden met een ster voor snelle toegang, zodat je je meest essentiële documenten altijd bij de hand hebt

2. Dropbox (Beste cloudopslagruimte voor kleine bedrijven)

via Dropbox

Dropbox is een van de oudste beveiligde cloudopslagdiensten in deze lijst en onderscheidt zich als een betrouwbaar alternatief voor Google Drive. Het biedt tweefactorauthenticatie voor verbeterde veiligheid en automatische apparaatsynchronisatie, zodat je bestanden altijd toegankelijk zijn.

De versiegeschiedenisfunctie helpt onbedoeld verlies van belangrijke wijzigingen te voorkomen, terwijl je met de Paper-functie samen met je team documenten kunt maken, bewerken en van opmerkingen voorzien. Ik gebruik het vaak om projectbestanden te ordenen en bronnen met mijn collega's te delen, omdat de gebruiksvriendelijke interface samenwerking eenvoudig en efficiënt maakt.

De beste functies van Dropbox

Sla documenten, foto's en video's op en haal ze op, altijd en overal

Houd je bestanden op alle apparaten up-to-date door ze automatisch te synchroniseren

Maak een back-up van belangrijke gegevens en bescherm ze tegen onbedoeld verwijderen

Limieten van Dropbox

Het gratis abonnement biedt slechts 2 GB opslagruimte

Beperkte versie van de versiegeschiedenis in het gratis abonnement

Prijzen van Dropbox

Plus: $ 11,99/maand

Essentials : $ 19,99/maand

Business: $ 18 per gebruiker per maand

Business Plus: $ 30 per gebruiker per maand

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Dropbox

G2: 4,4/5 (meer dan 27.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 21.000 beoordelingen)

3. Box (het beste voor samenwerking aan documenten en enterprise content management)

via Box

Als u uw contentmanagementsysteem volledig wilt veranderen, is Box een uitstekend alternatief voor Google Drive. Het AI-aangedreven platform, de Intelligent Content Cloud, verbetert de veiligheid van de samenwerking binnen uw organisatie.

In mijn ervaring is Box van cruciaal belang geweest voor het veilig beheren en delen van bestanden met mijn team, waar ik ook ben. De krachtige tools voor gegevensbescherming en productiviteit maken het een waardevolle aanwinst voor elk bedrijf dat efficiëntie en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan.

De beste functies van Box

Integreer met andere tools voor productiviteit zoals Google Workspace (Google Documenten) en Microsoft 365

Gebruik de eSignature-functie om documenten digitaal te ondertekenen

Beheer toestemmingen en toegangsniveaus voor wijzigingen aan bestanden of opmerkingen

Limieten van Box

Merkbare vertraging bij het uploaden van nieuwe bestanden, waardoor het delen en samenwerken wordt vertraagd

Sommige gebruikers deden rapportage dat de mobiele app traag is en vaak crasht

Geen gratis proefversie voor functies op niveau van de onderneming

Prijzen van Box

Business: $ 20/maand

Business Plus: $ 33/maand

Enterprise: $ 47/maand

Enterprise Plus: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Box

G2: 4,2/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

4. iCloud Drive (het beste voor het synchroniseren van bestanden)

via iCloud Drive

iCloud Drive is een populair alternatief voor Google Drive om bestanden te synchroniseren tussen alle Apple-apparaten, en het is ook toegankelijk voor Windows-gebruikers. Het helpt je om eenvoudig toegang te krijgen tot je bestanden op je iPhone via de app Bestanden, waarbij alle wijzigingen direct worden bijgewerkt op je Mac en iPad. Dankzij deze realtime synchronisatie kun je werken zonder je zorgen te maken over versiebeheer.

De eenvoud van het platform is een belangrijk voordeel. Bestanden uploaden is net zo eenvoudig als op het cloudpictogram klikken, en delen is net zo makkelijk: of ik nu wil samenwerken of een kopie wil versturen, ik kan het met slechts een paar tikken doen. Over het algemeen verhoogt iCloud Drive de productiviteit en houdt het mijn bestanden georganiseerd, waardoor het een betrouwbare keuze is voor iedereen binnen het Apple-ecosysteem.

De beste functies van iCloud Drive

Synchroniseer bestanden naadloos tussen alle Apple-apparaten en Windows

Maak automatisch back-ups van uw apparaten, zodat foto's, video's en app-gegevens met veiligheid worden opgeslagen en gemakkelijk kunnen worden teruggevonden wanneer dat nodig is

Werk in realtime samen met iCloud Paper, waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd documenten kunnen maken, bewerken en van opmerkingen voorzien, wat de samenwerking ten goede komt

Herstel verwijderde bestanden tot 30 dagen lang, zodat niets definitief verloren gaat

Limieten van iCloud Drive

Er is geen ingebouwd versiebeheersysteem voor bestanden, waardoor het moeilijk is om eerdere versies van documenten te herstellen als deze zijn overschreven of verwijderd

Ervaart u trage synchronisatie bij het verwerken van grote bestanden?

De gratis cloudopslagruimte heeft een limiet van 5 GB, wat mogelijk niet voldoet aan de behoeften van intensieve gebruikers

Prijzen van iCloud Drive

50 GB : $ 0,99/maand

200 GB : $ 2,99/maand

2 TB : $ 9,99/maand

6 TB : $ 29,99 per maand

12 TB: $ 59,99/maand

Beoordelingen en recensies van iCloud Drive

G2: N.v.t.

Capterra: N.v.t.

5. MEGA (Het beste voor veilige delen en opslagruimte voor bestanden)

via MEGA

MEGA biedt robuuste functies voor veiligheid, waaronder end-to-end-versleuteling en tweefactorauthentificatie, zodat uw bestanden zelfs bij MEGA veilig blijven. Als software voor het delen van bestanden biedt het een opslagoplossing waarmee u veilige, met een wachtwoord beveiligde bestanden kunt delen, wat samenwerking met klanten eenvoudig maakt. Bovendien krijgen nieuwe gebruikers vanaf het begin 20 GB gratis opslagruimte.

Mijn team vindt de functies voor veiligheid van MEGA ongelooflijk nuttig voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid. De end-to-end-versleuteling en tweefactorauthentificatie geven ons gemoedsrust bij het opslaan en delen van gevoelige bestanden.

De beste functies van MEGA

Accepteer bestanden van MEGA-gebruikers en zelfs van anderen

Herstel oudere versies van bestanden in geval van onbedoelde wijzigingen of verwijdering

Stel vervaldata en wachtwoordbeveiliging in voor gedeelde bestanden

Limieten van MEGA

Gratis accounts hebben een limiet aan overdrachtcapaciteit

Er ontbreken tools voor de rechtstreekse bewerking van Microsoft Office-documenten in de cloud; dit betekent dat gebruikers bestanden moeten downloaden om wijzigingen aan te brengen, wat hun werkstroom kan verstoren

Prijzen van MEGA

Pro Lite: $ 5,34/maand

Pro I : $ 10,96/maand

Pro II : $ 21,94/maand

Pro III: $ 32,91/maand

Beoordelingen en recensies van MEGA

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

6. ownCloud (Het beste voor samenwerking en gegevensbeheer)

via ownCloud

ownCloud is een gratis alternatief voor Google Drive dat bestanden tussen apparaten synchroniseert en ze up-to-date houdt. De end-to-end-versleuteling zorgt ervoor dat gevoelige gegevens tijdens de overdracht veilig blijven.

Bovendien maakt ownCloud het mogelijk om documenten gezamenlijk te bewerken, waardoor je via Office 365 of Collabora in realtime aan gedeelde projecten met collega's kunt werken. Deze combinatie van veiligheid en samenwerking maakt het een waardevol hulpmiddel voor teamprojecten.

De beste functies van ownCloud

Herstel eerdere versies van bestanden met de versiegeschiedenis

Werk in realtime samen aan documenten met ingebouwde tools voor bewerking

Maak privébestandslinks aan voor het veilige delen van bestanden met een tijdslimiet

Limieten van ownCloud

Geavanceerde functies zijn voorbehouden aan de Enterprise-editie

Het gratis abonnement biedt geen klantenservice, wat een nadeel kan zijn voor gebruikers die hulp nodig hebben bij de installatie of het oplossen van problemen

Prijzen van ownCloud

Community Edition : Gratis

ownCloud gehost op uw server (standaardabonnement): ongeveer $ 5,70 per gebruiker per maand

ownCloud gehost op uw server (Enterprise-abonnement): ongeveer $ 17,50 per gebruiker per maand

ownCloud Online (Teams – 1 tot 4 gebruikers): $ 13,92/gebruiker/maand

ownCloud Online (enkele gebruikers): $ 16,06 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van ownCloud

G2: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 50 beoordelingen)

7. Microsoft OneDrive (het beste voor het synchroniseren en opslaan van bestanden)

via Microsoft OneDrive

Als u op zoek bent naar een veilige oplossing voor het delen van bestanden voor uw bedrijf die moeiteloos kan worden geïntegreerd met Microsoft 365, overweeg dan Microsoft OneDrive, een robuust alternatief voor Google Drive. Hiermee kunt u bestanden efficiënt opslaan, openen en beheren op meerdere apparaten.

Uit mijn ervaring zijn de desktop-apps en mobiele apps van OneDrive essentieel geweest voor naadloze toegang tot bestanden, of ik nu achter mijn bureau zit of onderweg ben. Dankzij de realtime synchronisatie en de functies voor bestandsherstel zijn teamprojecten op schema gebleven en is de gegevensintegriteit gewaarborgd.

De beste functies van Microsoft OneDrive

Houd je bestanden gesynchroniseerd op al je apparaten, zodat je altijd de nieuwste versie bij de hand hebt

Werk samen met collega's aan documenten en bekijk de weergave van updates in realtime

Upload grote bestanden tot 250 GB in één keer

Maak automatisch back-ups van je bestanden vanaf mobiele apparaten

Bewerk documenten onderweg met mobiele apps voor iOS en Android voor de bewerking

Limieten van Microsoft OneDrive

Het gratis abonnement bevat geen krachtige apps voor productiviteit

De gratis versie heeft een limiet voor opslagruimte van 5 GB, wat mogelijk onvoldoende is voor gebruikers met grotere bestanden of uitgebreide gegevensbehoeften

Prijzen van Microsoft OneDrive

OneDrive for Business (abonnement 1): $ 5/maand (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 Business Basic: $ 6/maand (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Microsoft OneDrive

G2: 4,3/5 (meer dan 9000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

8. Nextcloud (Het beste voor cloudgegevensbeheer en opslagruimte)

via Nextcloud

Nextcloud is een veelzijdig cloudplatform voor persoonlijk en professioneel gegevensbeheer. De samenwerkingstools maken realtime documentbewerking voor teamprojecten en naadloos delen van bestanden met collega's mogelijk. Met robuuste functies voor veiligheid, zoals tweefactorauthenticatie en end-to-end-versleuteling, zorgt het ervoor dat gevoelige bestanden veilig en vertrouwelijk worden opgeslagen.

De beste functies van Nextcloud

Synchroniseer bestanden tussen apparaten dankzij compatibiliteit met verschillende platforms

Aangepaste interface met thema's en brandingopties

Versterk de veiligheid van uw gegevens met end-to-end-versleuteling en tweefactorauthentificatie

Limieten van Nextcloud

Prestaties bij servers met veel verkeer

De mobiele app mist functies in vergelijking met de desktopversie, wat de functionaliteit voor sommige gebruikers kan beperken

Er is geen officiële gratis proefversie voor de clouddiensten; de gratis versie is open-source en vereist mogelijk handmatige installatie, wat lastig kan zijn voor gebruikers zonder technische kennis

Prijzen van Nextcloud

Individuele gebruikers: $ 19,26/maand (jaarlijks gefactureerd)

Teams: $ 17,12 per maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Nextcloud

G2: 4,3/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

9. Sync.com (Het beste voor het delen van bestanden met krachtige versleuteling)

via Synchroniseren

Sync staat vooral bekend om zijn sterke privacy- en veiligheidsfuncties, waardoor het een uitstekend alternatief voor Google Drive is. Net als veel andere oplossingen in de lijst biedt deze cloudopslagtool end-to-end-versleuteling. In tegenstelling tot zijn concurrenten neemt Sync echter een compromisloos standpunt in ten aanzien van veiligheid door zijn team geen inzage te geven in uw content, wat een extra laag van vertrouwen toevoegt.

Mijn ervaring is dat de geavanceerde beheerfuncties voor delen van Sync ongelooflijk handig zijn geweest voor het beheren van vertrouwelijke documenten. Ik heb wachtwoordbeveiliging en vervaldata kunnen instellen voor gedeelde links, waardoor ik met een gerust hart met mijn team kan samenwerken aan gevoelige projecten.

De beste functies van Sync.com

Herstel eerdere versies van bestanden en maak verwijderde bestanden tot 365 dagen terug

Maak veilige links met verbeterde privacy voor het delen van gevoelige bestanden

Blijf bij activiteiten in gedeelde mappen met gedetailleerde gebeurtenislogboeken

Limieten van Sync.com

Bestanden worden naar slechts één map synchroniseerd, waardoor u uw bestaande bestandsstructuur moet aanpassen

De gebruikersinterface, met name in de webversie, wordt vaak omschreven als onhandig, waardoor de navigatie minder intuïtief is

Het gratis abonnement biedt slechts 5 GB opslagruimte

Prijzen van Sync.com

Free Forever

Solo Basic : $ 8/maand

Solo Professional : $ 20/maand

Teams Standard : $ 6/maand

Teams+ Onbeperkt : $ 15/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sync.com

G2: 4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

10. pCloud (het beste voor het synchroniseren van bestanden op meerdere apparaten)

via pCloud

pCloud is een veelzijdige cloudopslagoplossing waarmee gebruikers bestanden tussen apparaten kunnen synchroniseren via de desktop-app, waardoor een virtuele schijf ontstaat voor veilige en naadloze toegang. Het platform beschikt over een deeloptie voor het delen van openbare links, waardoor het eenvoudig is om bestanden naar klanten te sturen, terwijl ingebouwde mediaspelers gebruikers in staat stellen video's te streamen en afspeellijsten met audio rechtstreeks vanuit de cloud te maken.

De beste functies van pCloud

Krijg toegang tot extra opslagruimte zonder lokale ruimte op je apparaten in beslag te nemen

Deel bestanden met wachtwoordbeveiliging en vervaldata

Gebruik bestandsversies om terug te gaan en oudere versies van bestanden te herstellen

Limieten van pCloud

Limiet aan gratis opslagruimte in vergelijking met concurrenten

Ontbreekt aan geïntegreerde samenwerkingstools

Het gratis abonnement heeft een limiet van 10 GB (waarbij je taken moet voltooien om de volledige hoeveelheid te krijgen), wat voor intensieve gebruikers wellicht niet voldoende is

Prijzen van pCloud

Business : $ 9,99/maand

Business Pro: $ 19,98/maand

Beoordelingen en recensies van pCloud

G2: 4,2/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 170 beoordelingen)

11. Koofr (Het beste voor het integreren van meerdere cloudopslagaccounts)

via Koofr

Koofr is een oplossing voor cloudopslagruimte die meerdere accounts, zoals Google Drive, Dropbox en OneDrive, integreert in één interface. Hierdoor kunnen gebruikers hun bestanden openen en beheren zonder tussen apps te hoeven schakelen.

Het ondersteunt ook het direct delen van bestanden met wachtwoordbeveiliging en vervaldata, wat zorgt voor veilige samenwerking aan gevoelige projecten. Voor mijn team is deze functie nuttig gebleken voor het waarborgen van de privacy en integriteit van gedeelde bestanden.

De beste functies van Koofr

Sla webcontent rechtstreeks op met de Koofr Chrome-extensie

Bekijk afbeeldingen, video's en pdf's zonder ze te downloaden

Herstel verwijderde bestanden tot 7 dagen lang zonder extra opslagruimte te gebruiken​

Limieten van Koofr

Heeft dagelijkse limieten voor openbaar delen

Vertraagt bij het verwerken van grote bestanden

Het gratis abonnement heeft een limiet van 10 GB

Prijzen van Koofr

Free Forever

Briefcase S: $ 0,54/maand

Briefcase M: $1,07 per maand

Suitcase L: $ 2,14/maand

Suitcase XL: $ 4,28/maand

Suitcase XXL: $ 10,70 per maand

Crate 3XL: $ 21,40 per maand

Crate 5XL: $ 37,45 per maand

Beoordelingen en recensies van Koofr

G2: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

➡️ Lees meer: 10 beste alternatieven en concurrenten voor Google Keep

12. Backblaze (Het beste voor opslagruimte voor bestanden en back-ups)

via Backblaze

Backblaze is een eenvoudige, kosteneffectieve cloudopslagoplossing die zich richt op back-ups en bestandsopslag. Het maakt automatisch back-ups van gegevens op uw computer en biedt onbeperkte opslagruimte.

Dankzij de versiebeheerfunctie van het platform kunnen gebruikers indien nodig oudere versies van bestanden terugvinden. Daarnaast biedt Backblaze de mogelijkheid om gegevens fysiek te ontvangen via een USB-harddrive, wat vooral handig kan zijn tijdens een systeemherstel.

De beste functies van Backblaze

Zorg ervoor dat de veiligheid van je gegevens wordt gewaarborgd door automatische back-ups

Herstel bestanden eenvoudig met opties zoals het downloaden van zip-bestanden of fysieke harde schijven

Configureer tweefactorauthentificatie voor extra veiligheid

Limieten van Backblaze

Ondersteunt geen e-mailback-ups vanaf online servers, zoals Gmail

Standaard bestandsversie met een limiet van 30 dagen

Prijzen van Backblaze

Pay-As-You-Go: $ 6 per TB/maand

B2 Reserve: $ 1560 per 20 TB/jaar

Beoordelingen en recensies van Backblaze

G2: 4,7/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 130 beoordelingen)

13. SpiderOak (Het beste voor het maken van back-ups en het waarborgen van de veiligheid)

via SpiderOak

SpiderOak stelt privacy en veiligheid voorop en biedt functies zoals end-to-end-versleuteling om gevoelige gegevens te beschermen. Dit maakt het een goed alternatief voor Google Drive voor mensen die vertrouwelijke bestanden beheren of op afstand samenwerken.

Ik waardeer het dat SpiderOak gebruikers in staat stelt dagelijkse back-ups in te stellen voor werkdocumenten en gedeelde mappen, waardoor alle wijzigingen automatisch tussen apparaten worden synchroniseerd zonder handmatige tussenkomst.

De beste functies van SpiderOak

Maak automatisch back-ups met aanpasbare planningsopties

Herstel eerdere versies met de functie voor bestandsversies om ongewenste wijzigingen ongedaan te maken

Synchroniseer gegevens tussen apparaten met behulp van de platformonafhankelijke ondersteuning van SpiderOak

Limieten van SpiderOak

Hoge prijzen in vergelijking met andere diensten

De gebruikersinterface kan lastig te navigeren zijn voor gebruikers

Er is geen gratis abonnement of proefperiode beschikbaar om de volledige ervaring te testen; gebruikers moeten zich vastleggen op een abonnement

Prijzen van SpiderOak

150 GB: $ 6/maand

400 GB: $11 per maand

2 TB: $ 14/maand

5 TB: $ 29/maand

Beoordelingen en recensies van SpiderOak

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Leer hoe u AI in Google Documenten kunt gebruiken om uw schrijfvaardigheid te verbeteren, samenwerking te stroomlijnen en formatten te automatiseren voor een efficiënter proces bij het aanmaken van documenten!

Maximaliseer de veiligheid en organisatie van je bestanden met ClickUp

Het kiezen van de juiste cloudopslagruimte is essentieel voor het ordenen en waarborgen van de veiligheid van je bestanden. 🔒

Maar met zoveel beschikbare opties kan het even duren om te bepalen welke het beste aansluit bij de behoeften van uw bedrijf. De bovenstaande tools bieden robuuste functies voor veiligheid, verbeteren de samenwerking en stroomlijnen werkstroom.

ClickUp is een alles-in-één-oplossing die zich onderscheidt als een uitgebreid alternatief voor Google Drive. Het combineert naadloos bestandsbeheer, samenwerking aan taken en naadloze integratie met andere applicaties. Met aanpasbare functies en sjablonen past het zich aan uw specifieke werkstroom aan, waardoor het eenvoudiger wordt om projecten te beheren en documenten effectief te delen.

Meld je vandaag nog aan bij ClickUp en zie hoe het de manier waarop je team samenwerkt en georganiseerd blijft, verandert!