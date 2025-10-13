De 13 beste alternatieven voor Google Drive

Google Drive is voor miljarden mensen over de hele wereld de favoriete oplossing voor cloudopslagruimte, en het is gemakkelijk te begrijpen waarom.
De gebruiksvriendelijke interface en naadloze integratie met Google Workspace-apps zoals Google Documenten, Google Foto's en Google Spreadsheets bieden gebruikers krachtige tools voor samenwerking, documentbeheer en moeiteloos delen. ✨
Als iemand die al jaren op Google Drive vertrouwt, waardeer ik de mogelijkheid om mijn werkstroom te beheren en de samenwerking te verbeteren. Na verschillende alternatieven te hebben geprobeerd, vond ik echter opties die even goed waren als Google Drive en vaak zelfs beter.
Op basis van mijn persoonlijke ervaringen en de inzichten van mijn team bij ClickUp heb ik een lijst samengesteld met uitstekende alternatieven voor Google Drive. Deze opties voldoen aan uw zakelijke behoeften en bieden tegelijkertijd verbeterde veiligheid en waarde.
In dit artikel gaan we dieper in op deze veilige cloudopslagdiensten, waarbij we hun unieke functies, prijsstructuren en hoe ze uw proces voor het delen van bestanden kunnen verbeteren, belichten.
Laten we aan de slag gaan! 💡
Waar moet je op letten bij een alternatief voor Google Drive?
Het kiezen van een alternatief voor Google Drive is meer dan alleen even zoeken. Hieronder leest u waar u op moet letten om ervoor te zorgen dat u een veilige cloudopslagoplossing kiest die aan uw behoeften voldoet:
- Opslagcapaciteit: Zorg ervoor dat de tool voldoende cloudopslagruimte biedt voor uw huidige en toekomstige behoeften. Als u met grote bestanden werkt, zoek dan naar oplossingen met royale of onbeperkte opslagruimte
- Veiligheidsfuncties: Kies cloudopslagdiensten die robuuste maatregelen voor veiligheid bieden, waaronder versleuteling en tweefactorauthentificatie. Deze functies beschermen uw bestanden en beveiligen uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang
- Opslagruimte: Begin met een gratis abonnement, indien beschikbaar, om de mogelijkheden van de dienst te testen voordat je een betaald abonnement afsluit
- Gebruiksvriendelijke interface: Kies voor een dienst met een intuïtieve interface die het ordenen van uw bestanden en mappen vereenvoudigt. Een gebruiksvriendelijk ontwerp verkort de leercurve, waardoor u snel en efficiënt aan de slag kunt.
- Back-up- en herstelopties: Controleer of de provider back-up- en herstelfuncties biedt om gegevensverlies als gevolg van onbedoeld verwijderen of beschadiging te voorkomen
- Kosteneffectiviteit: Bekijk de prijsstructuren en vind een oplossing die een goede balans biedt tussen betaalbaarheid en de essentiële functies die u nodig hebt
💡 Pro-tip: Ontdek enkele Google Drive-tips om je te helpen je zaken op orde te krijgen.
🎨 Organiseer bestanden met kleurgecodeerde mappen voor snelle visuele herkenning
🌍 Stel offline toegang in om altijd en overal aan je documenten te kunnen werken tijdens het werk
📄 Maak sjablonen voor terugkerende taken om tijd te besparen en de consistentie in je projecten te behouden
🔔 Stel notificaties in voor documentupdates om op de hoogte te blijven van wijzigingen die door anderen zijn aangebracht
🟔 Gebruik de Explore-tool om onderwerpen te onderzoeken en informatie rechtstreeks in je document te verzamelen
13 alternatieven voor Google Drive
Hier is mijn lijst met de 13 beste veilige alternatieven voor Google Drive die robuuste veiligheid bieden zonder in te boeten aan gebruiksvriendelijke functies:
1. ClickUp (Beste alles-in-één-tool voor bestandsbeheer en samenwerking)
Als je op zoek bent naar een robuust alternatief voor Google Drive dat voldoet aan je behoefte aan opslagruimte en aan je samenwerkingsprocessen, dan is ClickUp een uitstekende keuze. Als alles-in-één tool voor projectmanagement heeft het de manier waarop mijn team en ik werken volledig veranderd. Het is meer dan alleen een taakbeheerder: het stroomlijnt alles, van het delen van bestanden tot complexe werkstroomprocessen.
ClickUp-integratie met Google Drive
De Google Drive-integratie van ClickUp heeft voor mijn team een enorme verandering teweeggebracht. Met deze integratiefunctie kun je Google Drive-bestanden eenvoudig rechtstreeks aan je taken toevoegen, zodat relevante documenten aan elkaar gekoppeld blijven.
We hebben talloze uren bespaard door bestanden naar taakcommentaren te slepen of ze rechtstreeks aan taakkaarten toe te voegen als bijlagen. Bovendien kun je Google Documenten, Sheets of Slides maken en deze binnen ClickUp bekijken zonder van platform te wisselen.
Een andere opvallende functie is de ClickUp Connected Search-functie, waarmee je elk bestand in je hele ClickUp-werkruimte kunt doorzoeken, waardoor je gemakkelijk bestanden, taken en documenten kunt vinden.
En het beste? Het doorzoekt zelfs alle gekoppelde apps, inclusief Google Drive. Dus als ik bestanden verspreid over Google Drive heb, taken in ClickUp en gesprekken in Slack, kan ik de universele zoekfunctie van ClickUp gebruiken om snel een specifiek document te vinden dat is opgeslagen in Google Drive – en dat allemaal zonder tussen apps te hoeven schakelen.
ClickUp documents
Bovendien tilt ClickUp Docs het aanmaken van documenten en teamsamenwerking naar een hoger niveau. De veelzijdigheid ervan – van wiki's tot roadmaps – maakt het een krachtpatser voor het beheren van bestanden, terwijl het de productiviteit verhoogt en effectief teamwerk stimuleert. Mijn team gebruikt deze functie om Docs te maken met ingesloten bestanden, links en widgets, wat ons helpt om ideeën zonder vertraging uit te voeren.
Wat ik zo geweldig vind aan ClickUp Docs is dat het niet alleen bedoeld is om te schrijven, maar ook volledig is geïntegreerd met taakbeheer. Je kunt een database aanmaken, documenten aan taken koppelen, actiepunten toewijzen en bestanden zoals afbeeldingen, Google Drive-documenten, spreadsheets of aantekeningen over vergaderingen insluiten, zodat alles op één plek overzichtelijk blijft. Deze centralisatie maakt het voor ons gemakkelijker om samen te werken en zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot de benodigde informatie.
De beste functies van ClickUp
- Integreer ClickUp naadloos met je favoriete tools zoals Slack, Asana en Google Drive met behulp van ClickUp-integraties om één werkruimte te creëren
- Communiceer en werk samen met je team rechtstreeks binnen taken of projecten met ClickUp Chat
- Maak, wijs toe en houd taken efficiënt bij en verdeel projecten in kleinere stappen met ClickUp-taaken
- Automatiseer repetitieve taken met ClickUp-automatiseringen om tijd te besparen en fouten te verminderen.
- Gebruik kant-en-klare ClickUp-sjablonen om projecten en taken een vliegende start te geven zonder dat je helemaal vanaf nul hoeft te beginnen
Limieten van ClickUp
- Voor sommige integraties is een eerste installatie nodig, wat tijdrovend kan zijn
- De mobiele app mist enkele functies van de desktopversie
Prijzen van ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: $ 7 per maand per gebruiker
- Business: $ 12 per maand per gebruiker
- Enterprise: Neem contact op voor prijzen
- ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per maand per lid van de werkruimte
Beoordelingen en recensies van ClickUp
- G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)
💡 Pro-tip: Vraag je je af hoe je je Google Drive kunt opschonen? Hier zijn enkele strategieën die je kunt volgen:
📂 Maak een overzichtelijke mappenstructuur om bestanden logisch te ordenen
🟏️ Hernoem bestanden met duidelijke, beschrijvende titels zodat ze gemakkelijker te herkennen zijn
🟓 Bekijk regelmatig welke bestanden je niet meer nodig hebt en verwijder ze om ruimte vrij te maken
⭐ Markeer belangrijke bestanden met een ster voor snelle toegang, zodat je je meest essentiële documenten altijd bij de hand hebt
2. Dropbox (Beste cloudopslagruimte voor kleine bedrijven)
Dropbox is een van de oudste beveiligde cloudopslagdiensten in deze lijst en onderscheidt zich als een betrouwbaar alternatief voor Google Drive. Het biedt tweefactorauthenticatie voor verbeterde veiligheid en automatische apparaatsynchronisatie, zodat je bestanden altijd toegankelijk zijn.
De versiegeschiedenisfunctie helpt onbedoeld verlies van belangrijke wijzigingen te voorkomen, terwijl je met de Paper-functie samen met je team documenten kunt maken, bewerken en van opmerkingen voorzien. Ik gebruik het vaak om projectbestanden te ordenen en bronnen met mijn collega's te delen, omdat de gebruiksvriendelijke interface samenwerking eenvoudig en efficiënt maakt.
De beste functies van Dropbox
- Sla documenten, foto's en video's op en haal ze op, altijd en overal
- Houd je bestanden op alle apparaten up-to-date door ze automatisch te synchroniseren
- Maak een back-up van belangrijke gegevens en bescherm ze tegen onbedoeld verwijderen
Limieten van Dropbox
- Het gratis abonnement biedt slechts 2 GB opslagruimte
- Beperkte versie van de versiegeschiedenis in het gratis abonnement
Prijzen van Dropbox
- Plus: $ 11,99/maand
- Essentials: $ 19,99/maand
- Business: $ 18 per gebruiker per maand
- Business Plus: $ 30 per gebruiker per maand
- Ondernemingen: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Dropbox
- G2: 4,4/5 (meer dan 27.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 21.000 beoordelingen)
3. Box (het beste voor samenwerking aan documenten en enterprise content management)
Als u uw contentmanagementsysteem volledig wilt veranderen, is Box een uitstekend alternatief voor Google Drive. Het AI-aangedreven platform, de Intelligent Content Cloud, verbetert de veiligheid van de samenwerking binnen uw organisatie.
In mijn ervaring is Box van cruciaal belang geweest voor het veilig beheren en delen van bestanden met mijn team, waar ik ook ben. De krachtige tools voor gegevensbescherming en productiviteit maken het een waardevolle aanwinst voor elk bedrijf dat efficiëntie en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan.
De beste functies van Box
- Integreer met andere tools voor productiviteit zoals Google Workspace (Google Documenten) en Microsoft 365
- Gebruik de eSignature-functie om documenten digitaal te ondertekenen
- Beheer toestemmingen en toegangsniveaus voor wijzigingen aan bestanden of opmerkingen
Limieten van Box
- Merkbare vertraging bij het uploaden van nieuwe bestanden, waardoor het delen en samenwerken wordt vertraagd
- Sommige gebruikers deden rapportage dat de mobiele app traag is en vaak crasht
- Geen gratis proefversie voor functies op niveau van de onderneming
Prijzen van Box
- Business: $ 20/maand
- Business Plus: $ 33/maand
- Enterprise: $ 47/maand
- Enterprise Plus: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Box
- G2: 4,2/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,4/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)
4. iCloud Drive (het beste voor het synchroniseren van bestanden)
iCloud Drive is een populair alternatief voor Google Drive om bestanden te synchroniseren tussen alle Apple-apparaten, en het is ook toegankelijk voor Windows-gebruikers. Het helpt je om eenvoudig toegang te krijgen tot je bestanden op je iPhone via de app Bestanden, waarbij alle wijzigingen direct worden bijgewerkt op je Mac en iPad. Dankzij deze realtime synchronisatie kun je werken zonder je zorgen te maken over versiebeheer.
De eenvoud van het platform is een belangrijk voordeel. Bestanden uploaden is net zo eenvoudig als op het cloudpictogram klikken, en delen is net zo makkelijk: of ik nu wil samenwerken of een kopie wil versturen, ik kan het met slechts een paar tikken doen. Over het algemeen verhoogt iCloud Drive de productiviteit en houdt het mijn bestanden georganiseerd, waardoor het een betrouwbare keuze is voor iedereen binnen het Apple-ecosysteem.
De beste functies van iCloud Drive
- Synchroniseer bestanden naadloos tussen alle Apple-apparaten en Windows
- Maak automatisch back-ups van uw apparaten, zodat foto's, video's en app-gegevens met veiligheid worden opgeslagen en gemakkelijk kunnen worden teruggevonden wanneer dat nodig is
- Werk in realtime samen met iCloud Paper, waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd documenten kunnen maken, bewerken en van opmerkingen voorzien, wat de samenwerking ten goede komt
- Herstel verwijderde bestanden tot 30 dagen lang, zodat niets definitief verloren gaat
Limieten van iCloud Drive
- Er is geen ingebouwd versiebeheersysteem voor bestanden, waardoor het moeilijk is om eerdere versies van documenten te herstellen als deze zijn overschreven of verwijderd
- Ervaart u trage synchronisatie bij het verwerken van grote bestanden?
- De gratis cloudopslagruimte heeft een limiet van 5 GB, wat mogelijk niet voldoet aan de behoeften van intensieve gebruikers
Prijzen van iCloud Drive
- 50 GB: $ 0,99/maand
- 200 GB: $ 2,99/maand
- 2 TB: $ 9,99/maand
- 6 TB: $ 29,99 per maand
- 12 TB: $ 59,99/maand
Beoordelingen en recensies van iCloud Drive
- G2: N.v.t.
- Capterra: N.v.t.
5. MEGA (Het beste voor veilige delen en opslagruimte voor bestanden)
MEGA biedt robuuste functies voor veiligheid, waaronder end-to-end-versleuteling en tweefactorauthentificatie, zodat uw bestanden zelfs bij MEGA veilig blijven. Als software voor het delen van bestanden biedt het een opslagoplossing waarmee u veilige, met een wachtwoord beveiligde bestanden kunt delen, wat samenwerking met klanten eenvoudig maakt. Bovendien krijgen nieuwe gebruikers vanaf het begin 20 GB gratis opslagruimte.
Mijn team vindt de functies voor veiligheid van MEGA ongelooflijk nuttig voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid. De end-to-end-versleuteling en tweefactorauthentificatie geven ons gemoedsrust bij het opslaan en delen van gevoelige bestanden.
De beste functies van MEGA
- Accepteer bestanden van MEGA-gebruikers en zelfs van anderen
- Herstel oudere versies van bestanden in geval van onbedoelde wijzigingen of verwijdering
- Stel vervaldata en wachtwoordbeveiliging in voor gedeelde bestanden
Limieten van MEGA
- Gratis accounts hebben een limiet aan overdrachtcapaciteit
- Er ontbreken tools voor de rechtstreekse bewerking van Microsoft Office-documenten in de cloud; dit betekent dat gebruikers bestanden moeten downloaden om wijzigingen aan te brengen, wat hun werkstroom kan verstoren
Prijzen van MEGA
- Pro Lite: $ 5,34/maand
- Pro I: $ 10,96/maand
- Pro II: $ 21,94/maand
- Pro III: $ 32,91/maand
Beoordelingen en recensies van MEGA
- G2: Onvoldoende beoordelingen
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)
6. ownCloud (Het beste voor samenwerking en gegevensbeheer)
ownCloud is een gratis alternatief voor Google Drive dat bestanden tussen apparaten synchroniseert en ze up-to-date houdt. De end-to-end-versleuteling zorgt ervoor dat gevoelige gegevens tijdens de overdracht veilig blijven.
Bovendien maakt ownCloud het mogelijk om documenten gezamenlijk te bewerken, waardoor je via Office 365 of Collabora in realtime aan gedeelde projecten met collega's kunt werken. Deze combinatie van veiligheid en samenwerking maakt het een waardevol hulpmiddel voor teamprojecten.
De beste functies van ownCloud
- Herstel eerdere versies van bestanden met de versiegeschiedenis
- Werk in realtime samen aan documenten met ingebouwde tools voor bewerking
- Maak privébestandslinks aan voor het veilige delen van bestanden met een tijdslimiet
Limieten van ownCloud
- Geavanceerde functies zijn voorbehouden aan de Enterprise-editie
- Het gratis abonnement biedt geen klantenservice, wat een nadeel kan zijn voor gebruikers die hulp nodig hebben bij de installatie of het oplossen van problemen
Prijzen van ownCloud
- Community Edition: Gratis
- ownCloud gehost op uw server (standaardabonnement): ongeveer $ 5,70 per gebruiker per maand
- ownCloud gehost op uw server (Enterprise-abonnement): ongeveer $ 17,50 per gebruiker per maand
- ownCloud Online (Teams – 1 tot 4 gebruikers): $ 13,92/gebruiker/maand
- ownCloud Online (enkele gebruikers): $ 16,06 per gebruiker per maand
Beoordelingen en recensies van ownCloud
- G2: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)
- Capterra: 4,2/5 (meer dan 50 beoordelingen)
7. Microsoft OneDrive (het beste voor het synchroniseren en opslaan van bestanden)
Als u op zoek bent naar een veilige oplossing voor het delen van bestanden voor uw bedrijf die moeiteloos kan worden geïntegreerd met Microsoft 365, overweeg dan Microsoft OneDrive, een robuust alternatief voor Google Drive. Hiermee kunt u bestanden efficiënt opslaan, openen en beheren op meerdere apparaten.
Uit mijn ervaring zijn de desktop-apps en mobiele apps van OneDrive essentieel geweest voor naadloze toegang tot bestanden, of ik nu achter mijn bureau zit of onderweg ben. Dankzij de realtime synchronisatie en de functies voor bestandsherstel zijn teamprojecten op schema gebleven en is de gegevensintegriteit gewaarborgd.
De beste functies van Microsoft OneDrive
- Houd je bestanden gesynchroniseerd op al je apparaten, zodat je altijd de nieuwste versie bij de hand hebt
- Werk samen met collega's aan documenten en bekijk de weergave van updates in realtime
- Upload grote bestanden tot 250 GB in één keer
- Maak automatisch back-ups van je bestanden vanaf mobiele apparaten
- Bewerk documenten onderweg met mobiele apps voor iOS en Android voor de bewerking
Limieten van Microsoft OneDrive
- Het gratis abonnement bevat geen krachtige apps voor productiviteit
- De gratis versie heeft een limiet voor opslagruimte van 5 GB, wat mogelijk onvoldoende is voor gebruikers met grotere bestanden of uitgebreide gegevensbehoeften
Prijzen van Microsoft OneDrive
- OneDrive for Business (abonnement 1): $ 5/maand (jaarlijks gefactureerd)
- Microsoft 365 Business Basic: $ 6/maand (jaarlijks gefactureerd)
- Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50/maand (jaarlijks gefactureerd)
Beoordelingen en recensies van Microsoft OneDrive
- G2: 4,3/5 (meer dan 9000 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)
8. Nextcloud (Het beste voor cloudgegevensbeheer en opslagruimte)
Nextcloud is een veelzijdig cloudplatform voor persoonlijk en professioneel gegevensbeheer. De samenwerkingstools maken realtime documentbewerking voor teamprojecten en naadloos delen van bestanden met collega's mogelijk. Met robuuste functies voor veiligheid, zoals tweefactorauthenticatie en end-to-end-versleuteling, zorgt het ervoor dat gevoelige bestanden veilig en vertrouwelijk worden opgeslagen.
De beste functies van Nextcloud
- Synchroniseer bestanden tussen apparaten dankzij compatibiliteit met verschillende platforms
- Aangepaste interface met thema's en brandingopties
- Versterk de veiligheid van uw gegevens met end-to-end-versleuteling en tweefactorauthentificatie
Limieten van Nextcloud
- Prestaties bij servers met veel verkeer
- De mobiele app mist functies in vergelijking met de desktopversie, wat de functionaliteit voor sommige gebruikers kan beperken
- Er is geen officiële gratis proefversie voor de clouddiensten; de gratis versie is open-source en vereist mogelijk handmatige installatie, wat lastig kan zijn voor gebruikers zonder technische kennis
Prijzen van Nextcloud
- Individuele gebruikers: $ 19,26/maand (jaarlijks gefactureerd)
- Teams: $ 17,12 per maand (jaarlijks gefactureerd)
Beoordelingen en recensies van Nextcloud
- G2: 4,3/5 (meer dan 100 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)
9. Sync.com (Het beste voor het delen van bestanden met krachtige versleuteling)
Sync staat vooral bekend om zijn sterke privacy- en veiligheidsfuncties, waardoor het een uitstekend alternatief voor Google Drive is. Net als veel andere oplossingen in de lijst biedt deze cloudopslagtool end-to-end-versleuteling. In tegenstelling tot zijn concurrenten neemt Sync echter een compromisloos standpunt in ten aanzien van veiligheid door zijn team geen inzage te geven in uw content, wat een extra laag van vertrouwen toevoegt.
Mijn ervaring is dat de geavanceerde beheerfuncties voor delen van Sync ongelooflijk handig zijn geweest voor het beheren van vertrouwelijke documenten. Ik heb wachtwoordbeveiliging en vervaldata kunnen instellen voor gedeelde links, waardoor ik met een gerust hart met mijn team kan samenwerken aan gevoelige projecten.
De beste functies van Sync.com
- Herstel eerdere versies van bestanden en maak verwijderde bestanden tot 365 dagen terug
- Maak veilige links met verbeterde privacy voor het delen van gevoelige bestanden
- Blijf bij activiteiten in gedeelde mappen met gedetailleerde gebeurtenislogboeken
Limieten van Sync.com
- Bestanden worden naar slechts één map synchroniseerd, waardoor u uw bestaande bestandsstructuur moet aanpassen
- De gebruikersinterface, met name in de webversie, wordt vaak omschreven als onhandig, waardoor de navigatie minder intuïtief is
- Het gratis abonnement biedt slechts 5 GB opslagruimte
Prijzen van Sync.com
- Free Forever
- Solo Basic: $ 8/maand
- Solo Professional: $ 20/maand
- Teams Standard: $ 6/maand
- Teams+ Onbeperkt: $ 15/maand
- Enterprise: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Sync.com
- G2: 4/5 (meer dan 30 beoordelingen)
- Capterra: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)
10. pCloud (het beste voor het synchroniseren van bestanden op meerdere apparaten)
pCloud is een veelzijdige cloudopslagoplossing waarmee gebruikers bestanden tussen apparaten kunnen synchroniseren via de desktop-app, waardoor een virtuele schijf ontstaat voor veilige en naadloze toegang. Het platform beschikt over een deeloptie voor het delen van openbare links, waardoor het eenvoudig is om bestanden naar klanten te sturen, terwijl ingebouwde mediaspelers gebruikers in staat stellen video's te streamen en afspeellijsten met audio rechtstreeks vanuit de cloud te maken.
De beste functies van pCloud
- Krijg toegang tot extra opslagruimte zonder lokale ruimte op je apparaten in beslag te nemen
- Deel bestanden met wachtwoordbeveiliging en vervaldata
- Gebruik bestandsversies om terug te gaan en oudere versies van bestanden te herstellen
Limieten van pCloud
- Limiet aan gratis opslagruimte in vergelijking met concurrenten
- Ontbreekt aan geïntegreerde samenwerkingstools
- Het gratis abonnement heeft een limiet van 10 GB (waarbij je taken moet voltooien om de volledige hoeveelheid te krijgen), wat voor intensieve gebruikers wellicht niet voldoende is
Prijzen van pCloud
- Business: $ 9,99/maand
- Business Pro: $ 19,98/maand
Beoordelingen en recensies van pCloud
- G2: 4,2/5 (meer dan 150 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 170 beoordelingen)
11. Koofr (Het beste voor het integreren van meerdere cloudopslagaccounts)
Koofr is een oplossing voor cloudopslagruimte die meerdere accounts, zoals Google Drive, Dropbox en OneDrive, integreert in één interface. Hierdoor kunnen gebruikers hun bestanden openen en beheren zonder tussen apps te hoeven schakelen.
Het ondersteunt ook het direct delen van bestanden met wachtwoordbeveiliging en vervaldata, wat zorgt voor veilige samenwerking aan gevoelige projecten. Voor mijn team is deze functie nuttig gebleken voor het waarborgen van de privacy en integriteit van gedeelde bestanden.
De beste functies van Koofr
- Sla webcontent rechtstreeks op met de Koofr Chrome-extensie
- Bekijk afbeeldingen, video's en pdf's zonder ze te downloaden
- Herstel verwijderde bestanden tot 7 dagen lang zonder extra opslagruimte te gebruiken
Limieten van Koofr
- Heeft dagelijkse limieten voor openbaar delen
- Vertraagt bij het verwerken van grote bestanden
- Het gratis abonnement heeft een limiet van 10 GB
Prijzen van Koofr
- Free Forever
- Briefcase S: $ 0,54/maand
- Briefcase M: $1,07 per maand
- Suitcase L: $ 2,14/maand
- Suitcase XL: $ 4,28/maand
- Suitcase XXL: $ 10,70 per maand
- Crate 3XL: $ 21,40 per maand
- Crate 5XL: $ 37,45 per maand
Beoordelingen en recensies van Koofr
- G2: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)
12. Backblaze (Het beste voor opslagruimte voor bestanden en back-ups)
Backblaze is een eenvoudige, kosteneffectieve cloudopslagoplossing die zich richt op back-ups en bestandsopslag. Het maakt automatisch back-ups van gegevens op uw computer en biedt onbeperkte opslagruimte.
Dankzij de versiebeheerfunctie van het platform kunnen gebruikers indien nodig oudere versies van bestanden terugvinden. Daarnaast biedt Backblaze de mogelijkheid om gegevens fysiek te ontvangen via een USB-harddrive, wat vooral handig kan zijn tijdens een systeemherstel.
De beste functies van Backblaze
- Zorg ervoor dat de veiligheid van je gegevens wordt gewaarborgd door automatische back-ups
- Herstel bestanden eenvoudig met opties zoals het downloaden van zip-bestanden of fysieke harde schijven
- Configureer tweefactorauthentificatie voor extra veiligheid
Limieten van Backblaze
- Ondersteunt geen e-mailback-ups vanaf online servers, zoals Gmail
- Standaard bestandsversie met een limiet van 30 dagen
Prijzen van Backblaze
- Pay-As-You-Go: $ 6 per TB/maand
- B2 Reserve: $ 1560 per 20 TB/jaar
Beoordelingen en recensies van Backblaze
- G2: 4,7/5 (meer dan 80 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 130 beoordelingen)
13. SpiderOak (Het beste voor het maken van back-ups en het waarborgen van de veiligheid)
SpiderOak stelt privacy en veiligheid voorop en biedt functies zoals end-to-end-versleuteling om gevoelige gegevens te beschermen. Dit maakt het een goed alternatief voor Google Drive voor mensen die vertrouwelijke bestanden beheren of op afstand samenwerken.
Ik waardeer het dat SpiderOak gebruikers in staat stelt dagelijkse back-ups in te stellen voor werkdocumenten en gedeelde mappen, waardoor alle wijzigingen automatisch tussen apparaten worden synchroniseerd zonder handmatige tussenkomst.
De beste functies van SpiderOak
- Maak automatisch back-ups met aanpasbare planningsopties
- Herstel eerdere versies met de functie voor bestandsversies om ongewenste wijzigingen ongedaan te maken
- Synchroniseer gegevens tussen apparaten met behulp van de platformonafhankelijke ondersteuning van SpiderOak
Limieten van SpiderOak
- Hoge prijzen in vergelijking met andere diensten
- De gebruikersinterface kan lastig te navigeren zijn voor gebruikers
- Er is geen gratis abonnement of proefperiode beschikbaar om de volledige ervaring te testen; gebruikers moeten zich vastleggen op een abonnement
Prijzen van SpiderOak
- 150 GB: $ 6/maand
- 400 GB: $11 per maand
- 2 TB: $ 14/maand
- 5 TB: $ 29/maand
Beoordelingen en recensies van SpiderOak
- G2: Onvoldoende beoordelingen
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
Maximaliseer de veiligheid en organisatie van je bestanden met ClickUp
Het kiezen van de juiste cloudopslagruimte is essentieel voor het ordenen en waarborgen van de veiligheid van je bestanden. 🔒
Maar met zoveel beschikbare opties kan het even duren om te bepalen welke het beste aansluit bij de behoeften van uw bedrijf. De bovenstaande tools bieden robuuste functies voor veiligheid, verbeteren de samenwerking en stroomlijnen werkstroom.
ClickUp is een alles-in-één-oplossing die zich onderscheidt als een uitgebreid alternatief voor Google Drive. Het combineert naadloos bestandsbeheer, samenwerking aan taken en naadloze integratie met andere applicaties. Met aanpasbare functies en sjablonen past het zich aan uw specifieke werkstroom aan, waardoor het eenvoudiger wordt om projecten te beheren en documenten effectief te delen.
Meld je vandaag nog aan bij ClickUp en zie hoe het de manier waarop je team samenwerkt en georganiseerd blijft, verandert!