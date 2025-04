Hoe AI gebruiken in Google Documenten: Stap-voor-stap gids, voorbeelden, tips, trucs en alternatieven

Wist je dat de gemiddelde werknemer ongeveer vijf en een halve minuut besteedt aan het opstellen van e-mails? Dat lijkt misschien niet veel. Maar als je bedenkt dat de meesten van ons ongeveer 112 e-mails per week versturen, worden deze vijfenhalve minuut 11 uur per week !

Dat is meer dan een verspilde werkdag per werknemer; dit is alleen de tijd die besteed wordt aan het schrijven van e-mails.

Uw werknemers kunnen ook betrokken zijn bij ander repetitief werk, zoals het opstellen van rapporten, het beantwoorden van nota's, het opnemen van aantekeningen van vergaderingen presentaties maken, marketingkopieën bewerken en nog veel meer!

Zou het niet beter zijn als er een intelligente manier was om al dit aanmaken en beheren van documenten te automatiseren?

Nou, Google Documenten heeft je gedekt met zijn nieuwste innovatie - Duet AI. Hier wordt in detail uitgelegd hoe je Duet AI in Google Documenten kunt gebruiken om van je documenten sneller werken en efficiënter.

Inzicht in kunstmatige intelligentie in Google Documenten Schrijfgereedschappen zijn de eerste waar je aan denkt als je het hebt over AI in Google Documenten. Google Werkruimte maakte echter al gebruik van AI voordat generatieve AI mainstream werd.

AI heeft Google Documenten intuïtiever gemaakt en de gebruikerservaring verbeterd. Instance bereidt bijvoorbeeld automatisch hiërarchische documentomtrekken voor om navigatie te vereenvoudigen. Ook heeft AI geholpen bij het automatisch corrigeren van verkeerd gespelde woorden of het markeren van grammaticale fouten met aanbevolen correcties.

Zoom uit van de Docs-omgeving en je zult zien dat Gmail Smart Compose ondersteunt om zinnen contextueel te voorspellen en automatisch aan te vullen terwijl je je e-mails typt. Google Chat heeft iets soortgelijks in de vorm van Smart Replies, waarbij passende antwoorden worden gegeven op binnenkomende berichten. Zelfs Google Maps maakt gebruik van AI voor slimmere routenavigatie.

AI vormt de kern van Google Werkruimte en Duet AI is klaar om het naar een hoger niveau te tillen.

**Wat is Duet AI in Google Documenten?

duet AI heeft vijf onderliggende modules_

Aangekondigd in Google I/O 2023 als een 'Help me schrijven'-functie, is Duet AI de nieuwste generatieve AI-tool ontwikkeld door Google Werkruimte Labs. Aangedreven door een combinatie van generatieve taal en beeld, kan deze AI-assistent tekst of afbeeldingen genereren op basis van de specificiteit van uw vragen .

Duet AI kan de taak aan, of je nu infografieken of grafieken wilt maken of samenvattingen of decks wilt genereren. Het kan ook feedback en waardevolle suggesties delen om je creatieve proces te verbeteren.

De veelzijdigheid is zo groot dat Google het een krachtige medewerker noemt die ook kan dienen als coach, denkpartner, inspiratiebron en productiviteitsbooster En om dit beeld te behouden, wordt het geleverd met de volgende vijf modules:

Help me schrijven : Helpt bij het vanaf nul aanmaken van content

: Helpt bij het vanaf nul aanmaken van content Help me organize : Om organisatie tabellen en schema's op maat te maken op Sheets

: Om organisatie tabellen en schema's op maat te maken op Sheets Help me visualiseren : Genereert originele en overtuigende visuals voor Slides presentaties

: Genereert originele en overtuigende visuals voor Slides presentaties Help me verbinden : Kan je helpen bij het instellen van hoogwaardige video gesprekken via Meet

: Kan je helpen bij het instellen van hoogwaardige video gesprekken via Meet Help me een app maken: Voor no-code ontwikkeling van apps met AppSheet

Omdat het 'Help me schrijven'-aanbod meer aansluit bij Google Documenten, zullen we ons hier voornamelijk op richten. Dus als we Duet AI zeggen, hebben we het vooral over de functie 'Help me bij het schrijven' van Duet AI.

Voordelen van Duet AI

Het daverende succes van generatieve AI-tools zoals ChatGPT en Dall-E is een bewijs van hoe goed dergelijke AI-innovaties bedrijfsprocessen verbeteren. Hier is een overzicht van wat je kunt verwachten van de AI-functies van Duet:

Als krachtige AI-schrijftool kan Duet AI hoogwaardige en zinvolle content genereren die voldoet aan de verwachtingen van je publiek, met behoud van de stem, toon en stijl van je merk

De gegenereerde tekst is origineel, contextueel en uniek. Uw bedrijf geniet het absolute eigendom van dergelijke creatives, waardoor deze activa een onderscheidende concurrentiefactor worden

Door het schrijfproces te automatiseren, komen er middelen vrij om je te richten op complexere of creatievere activiteiten. Dergelijke strategische gebruik van middelen verhoogt de productiviteit van werknemers en verbetert het moreel

Naast het genereren van content kan Duet AI ook bestaande tekst beoordelen, bijwerken of er meer waarde aan toevoegen, of content van het ene format naar het andere converteren. Dergelijk hergebruik van content helpt bedrijven om vast te houden aan hun doelen op het gebied van marketing, relatieopbouw en klantbetrokkenheid zonder dat dit ten koste gaat van hun middelen

De afstemming van gegenereerde tekst op waarde verbetert het succes van de klant, optimalisatie van bronnen verlaagt de kosten en verbetert de prestaties en winstgevendheid van het bedrijf

Naadloze integratie met Google Werkruimte stelt gebruikers in staat om te schakelen van Google Documenten naar Meets naar Slides naar Sheets en elk ander product of service zonder gegevens of focus te verliezen

Aan de slag met Duet AI in Google Documenten

Hoewel Duet AI deel uitmaakt van Google Documenten, hebben bedrijven een Google Documenten account nodig om de diepte en breedte van de aangeboden services te verkennen. Google Werkruimte, vroeger bekend als de G Suite, is een cloudgebaseerde suite voor productiviteit en samenwerking die tools bevat zoals Gmail, Drive, Google Documenten, Sheets, Slides, enz.

| Aantekening: Gebruikers met een persoonlijk account bij Google kunnen ook experimenteren met de AI-mogelijkheden, functies en producten van het bedrijf door zich aan te melden voor Google Workspace Labs

persoonlijke accounts worden individueel gewist_

De Google Werkruimte is beschikbaar in de volgende abonnementen (de aangegeven kosten zijn voor jaarlijkse toewijzingen):

Business Starter : $6 per gebruiker per maand

: $6 per gebruiker per maand Business Standard : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Business Plus : $18 per gebruiker per maand

: $18 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Selecteer een abonnement om aan de slag te gaan met Google Werkruimte. Vergeet bij het afrekenen niet de add-on Duet AI toe te voegen voor $ 30 per gebruiker om toegang te krijgen tot de AI-assistent.

| Aantekening: Als je geen zin hebt om de betaalde Enterprise versie toe te wijzen, overweeg dan om je eerst aan te melden voor een 14-daagse gratis proefversie. |

Meld je na aankoop aan om nieuwe generatieve AI-ervaringen te testen op Google Werkruimte.

Gefeliciteerd, je bent helemaal klaar om Duet AI te gebruiken!

Hoe gebruik je AI in Google Documenten om tekst te schrijven of te herschrijven

Nu je je vertrouwde schrijfassistent ingeschakeld, hier is uw gids voor het gebruik van AI in Google Documenten:

Open een nieuw Google-document

U ziet een toverstafpictogram met een 'help me schrijven'-bericht linksboven aan het lege vel zweven

Klik op dit pictogram om een dialoogvenster te openen waarin u uw vraag moet invoeren

Voer de prompt in en klik op de knop 'Maak'

Binnen een paar seconden genereert Duet AI tekst op basis van je prompt

Als je tevreden bent met de uitvoer, selecteer je 'Invoegen' en wordt de content geïmporteerd in je Google-document

Als je niet tevreden bent met het antwoord, kies dan 'Opnieuw proberen' onder de optie 'Verfijnen' om nog een concept of versie te genereren

Als u de gegenereerde tekst wilt aanpassen of verfijnen, selecteert u andere opties onder 'Verfijnen' Pas de toon aan, vat samen, maak opsommingen, werk uit of verkort de gegenereerde content. Je kunt zelfs de prompt bijwerken of context toevoegen door aangepaste verfijning

Help me schrijven in Google Documenten

De bovenstaande stappen zijn voor het maken van content vanaf nul. Als u bestaande content wilt herschrijven of bewerken, leest u hier hoe u dat kunt doen:

Open het bestaande Google-document of plak je content in een nieuw Google-document

Selecteer de zinnen of paragrafen die u wilt bewerken

Klik met de rechtermuisknop en beweeg de muis over de optie 'De geselecteerde tekst verfijnen'. Selecteer de aanpassing die je wilt maken, zoals uitwerken, samenvatten, enz.

Volg de bovenstaande stappen om de functie 'Help me schrijven' in Gmail te gebruiken om je e-mail automatisch te vullen.

clickUp AI voert verschillende functies uit_

Hier volgt een kort overzicht van wat ClickUp AI te bieden heeft:

Content generator: Creëer een verscheidenheid aan content, van blogposts tot klikwaardige e-mailonderwerpregels en meer! Bepaal zelf de variabelen voor content, zoals de stem van het merk, leesbaarheid, stijl, enz. om de betrokkenheid te maximaliseren

clickUp AI gebruiken om zinvolle inhoud te genereren_

Bewerk en formatteer content: ClickUp AI is uw tekstschrijver om uw content nieuw leven in te blazen en bestaande tekst te polijsten tot u de beste versie van uw ontwerp krijgt. Formateer content om het leesbaarder, scanbaarder en beter merkbaar te maken

clickUp AI kan de tonaliteit van nieuwe en bestaande inhoud bijwerken_

Samenvattend: Genereer samenvattingen voor vergaderingen, updates van taken, threads met opmerkingen, R&D-rapporten en nog veel meer. Deze samenvattingen nemen slechts enkele seconden in beslag en kunnen worden opgenomen in ClickUp Documenten met slechts één klik

samenvattingen maken van documenten, chatten en meer_

Actie-items: Zet aantekeningen, samenvattingen en andere documentatie om in hiërarchische actie-items. Deze lijst van taken en subtaken, gepresenteerd als interactieve takenlijsten en checklists, helpt bij het meten en visualiseren van de voortgang

abonnementen omzetten in acties met ClickUp AI_

Samenwerken: Of u nu met een team werkt of individueel in samenwerking met ClickUp AI zelf, schrijven met ClickUp AI maakt brainstormen en samenwerken eenvoudiger en creatiever

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif ClickUp AI Tools voor marketingteams Voorbeeld van een casestudy schrijven /$$$img/

Elke Taak is Samenwerken met ClickUp AI

Dit is waar ClickUp AI Google's Duet AI overtroeft:

Het heeft uitgebreidere mogelijkheden voor het genereren van content om uw schrijven te verbeteren

Het is scherp geprijsd, waardoor het toegankelijk is voor zowel starters, kleine en middelgrote ondernemingen als ondernemingen

Je krijgt toegang tot vooraf gebouwde en geconfigureerde AI-tools voor specifieke branches en afdelingen

Het wordt geleverd in een intuïtieve mobiele app die werken onderweg gemakkelijker maakt

Het belangrijkste is dat ClickUp AI kan worden geïntegreerd met het ClickUp-platform en de onderliggende modules, zoals ClickUp Docs, om elke content te vertalen naar uitvoerbare Taken, zonder van platform te hoeven wisselen! Klaar, ingesteld en schrijven met ClickUp AI .