15 Google Drive Hacks om georganiseerd te raken in 2025

Google Drive is een cloud opslagruimte gemaakt door Google die alle documenten opslaat die gemaakt zijn met je Gmail account of gedeeld zijn met een andere gebruiker. Bovendien synchroniseert Google Drive deze documenten automatisch, zodat je je werk kunt hervatten vanaf het punt waar je gebleven was zonder het bestand elke keer helemaal opnieuw bij te werken.

Google Drive is de ruggengraat van elke Google Werkruimte en biedt gratis opslagruimte, toegankelijkheid en zichtbaarheid die je team nodig heeft. De interface van Google Drive maakt het maken en neerzetten van bestanden eenvoudig en snel.

Ben jij een gebruiker van Google Drive en wil je je productiviteit naar een hoger niveau tillen? We hebben een lijst samengesteld met handige Google Drive hacks om je ervaring te verbeteren en je te helpen er alles uit te halen wat erin zit.

Maak je dus klaar om je gebruik te optimaliseren en je werkstroom te stroomlijnen met deze handige tips.

Essentiële functies van Google Drive

Ben je klaar om het volledige potentieel van dit cloud-platform te benutten?

Google Documenten, Google Spreadsheets en Google Dia's begrijpen

De drie onderdelen van Google Drive zijn Google Documenten, Google Spreadsheets en Google Slides.

Google Documenten

Documenten zijn realtime samenwerkingsdocumenten waarmee u uw content kunt schrijven, bewerken en delen met iedereen, ongeacht apparaattype of locatie.

Als u een nieuw Google-document maakt, ervaart u de volgende functies:

Realtime samenwerking: Documenten vereenvoudigen realtime samenwerking met verschillende teams door eenvoudig delen, bewerking in groepen en het toevoegen van items, opmerkingen, suggesties en controles van de versiegeschiedenis mogelijk te maken. Vermeld specifieke teamleden door ze te taggen (@Naam), zodat ze het gesprek binnen Docs kunnen voortzetten zonder van toepassing te hoeven wisselen

Documenten vereenvoudigen realtime samenwerking met verschillende teams door eenvoudig delen, bewerking in groepen en het toevoegen van items, opmerkingen, suggesties en controles van de versiegeschiedenis mogelijk te maken. Vermeld specifieke teamleden door ze te taggen (@Naam), zodat ze het gesprek binnen Docs kunnen voortzetten zonder van toepassing te hoeven wisselen Ingebouwde intelligentie om sneller te schrijven: De innovatieve functie voor het samenstellen van documenten biedt automatische schrijfaanbevelingen om het schrijfproces te versnellen. Daarnaast zorgen functies als voice typing, grammaticale suggesties, etc. ervoor dat je uiteindelijke concept foutloos is

De innovatieve functie voor het samenstellen van documenten biedt automatische schrijfaanbevelingen om het schrijfproces te versnellen. Daarnaast zorgen functies als voice typing, grammaticale suggesties, etc. ervoor dat je uiteindelijke concept foutloos is Offline productiviteit: Met Google Documenten kunt u schrijven, bewerken en de Google Drive-bestandsstroom openen zonder internetverbinding, een handige functie als u op een vlucht zit of in een slecht netwerkgebied bent. Veel Google Documenten alternatieven bieden deze functie niet

Met Google Documenten kunt u schrijven, bewerken en de Google Drive-bestandsstroom openen zonder internetverbinding, een handige functie als u op een vlucht zit of in een slecht netwerkgebied bent. Veel Google Documenten alternatieven bieden deze functie niet Integratie met andere Google-apps en add-ons: Een Google-document integreert steevast met andere Google-toepassingen zoals Google Spreadsheets, Google Meet, Gmail en Slides

Toegang tot toepassingen van derden zoals productiviteitsmiddelen en apps voor contractbeheer binnen Docs om sneller te werken.

Google Spreadsheets

Google Spreadsheets, ook wel databasesoftware zijn spreadsheets die teams helpen om datagestuurde zakelijke beslissingen te nemen door grote hoeveelheden datasets in realtime te analyseren.

Met Google Spreadsheets beschik je over de volgende functies:

Gegevens openen en analyseren met realtime samenwerking: Net als met Documenten kunt u met Google Spreadsheets gegevenstoegang delen met uw teamleden, realtime bewerking inschakelen om invoer in te voegen en actiepunten toewijzen met betrekking tot analyse. Met de ingebouwde intelligentie biedt Google aanbevelingen voor formules, waardoor de gegevensanalyse voor de leden van het team eenvoudiger wordt

Net als met Documenten kunt u met Google Spreadsheets gegevenstoegang delen met uw teamleden, realtime bewerking inschakelen om invoer in te voegen en actiepunten toewijzen met betrekking tot analyse. Met de ingebouwde intelligentie biedt Google aanbevelingen voor formules, waardoor de gegevensanalyse voor de leden van het team eenvoudiger wordt Bouw aangepaste oplossingen: Gebruik de AppSheets extensie om aangepaste toepassingen te maken zoals enquêtetools, Kanban-borden, project trackers, audit checklists en soortgelijke oplossingen. Er zijn meerdere sjablonen voor apps zonder code die je kunt kiezen en aanpassen aan je behoeften

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/AppSheet-extension-on-Google-Sheets.png AppSheet extensie op Google Spreadsheets /%img/

via Google Spreadsheets

Kritieke gegevens extraheren zonder bedreigingen voor de veiligheid: Extraheer en download grote hoeveelheden datasets zoals rapporten over sociale media, maandelijkse lijsten met websitebezoekers van HubSpot en lijsten met potentiële leads zonder bedreigingen voor de veiligheid. Analyseer gegevens met tools als BigQuery binnen Sheets en bouw gepersonaliseerde dashboards zonder je zorgen te maken over veiligheidsrisico's

Google Slides

Met Slides kun je op elk apparaat in realtime indrukwekkende, verhaalgerichte presentaties maken.

De sleutel functies van Slides zijn als volgt:

Meeslepende presentaties met minder moeite: De ingebouwde presentatiesjablonen, kleurenpaletten en lettertypes van Slides helpen je om sneller meeslepende presentaties te maken die in realtime samenwerken

De ingebouwde presentatiesjablonen, kleurenpaletten en lettertypes van Slides helpen je om sneller meeslepende presentaties te maken die in realtime samenwerken Extra presentatiefuncties: Slides met toegevoegde functies zoals bijschriften, aantekeningen voor de spreker en weergave voor de spreker vergroten het zelfvertrouwen van de spreker tijdens presentaties

Bovendien biedt Slides de gebruikelijke functies van Google Drive, zoals samenwerking in realtime, bewerking en delen met teamleden.

De functie van Prullenbak (computing) in Google Drive

De Prullenbak in Google Drive is de map waar je verwijderde Google Drive-bestanden naartoe worden verplaatst. Eén of meerdere bestanden in de Prullenbak worden binnen 30 dagen hersteld en na 30 dagen worden ze automatisch verwijderd.

Prullenbak in Google Drive heeft twee belangrijke functies:

Een bestand verwijderen: Om een bestand uit de prullenbak te verwijderen, klik je er met de rechtermuisknop op en klik je op 'Verwijderen' Alleen eigenaren van bestanden kunnen bestanden naar de prullenbak sturen. Als u geen eigenaar van een bestand bent, moet u een kopie van het bestand maken (duplicaatbestanden maken van de originele bestanden) en deze vervolgens naar de prullenbak verplaatsen

Om een bestand uit de prullenbak te verwijderen, klik je er met de rechtermuisknop op en klik je op 'Verwijderen' Alleen eigenaren van bestanden kunnen bestanden naar de prullenbak sturen. Als u geen eigenaar van een bestand bent, moet u een kopie van het bestand maken (duplicaatbestanden maken van de originele bestanden) en deze vervolgens naar de prullenbak verplaatsen Een bestand terughalen: Een bestand terughalen uit de prullenbak is net zo eenvoudig. Als je binnen 30 dagen nadat je een bestand naar de prullenbak hebt verplaatst hetzelfde bestand wilt herstellen, ga dan naar de prullenbak, klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik op 'Herstellen' Je kunt ook op 'Voor altijd verwijderen' klikken om het bestand definitief te verwijderen als je niet 30 dagen wilt wachten

De juiste hoeveelheid opslagruimte behouden wordt gemakkelijker met Prullenbak. Door alleen eigenaren toe te staan een bestand te verwijderen, zorgt Drive er ook voor dat je gegevens veilig zijn en niet kunnen worden verwijderd zonder jouw toestemming.

Hoe werkt de functie 'ongedaan maken' in Google Drive?

De functie 'Ongedaan maken' in Google Drive is handig voor Google werkruimten omdat je hiermee bestanden binnen Google Drive en de submappen kunt verplaatsen, hernoemen, mappen uploaden, toestemming bijwerken, prullenbak inruimen en herstellen.

Google Drive in Business: Een focus op samenwerking en delen van bestanden

Met verbeterde functies voor veiligheid, geavanceerde zoekfuncties en realtime samenwerkingstools biedt Google Drive een robuuste oplossing voor bedrijven van elke grootte.

Hoe real-time bewerking de samenwerking in Google Drive verbetert

Google Drives biedt de volgende geavanceerde functies voor bewerking:

In realtime samenwerken met meerdere teamleden tijdens de bewerking van een document, sheet of dia

Onmiddellijke notificaties ontvangen via e-mails als een lid van het team een opmerking, suggestie of ander item toevoegt

Bekijk de versiegeschiedenis van je document, werkblad of dia om de specifieke bewerkingen te begrijpen

Commentaar van je teamleden beantwoorden in plaats van te moeten wisselen tussen applicaties. Bewerk uw opmerkingen/reacties en markeer ze als opgelost wanneer ze zijn behandeld om verwarring te voorkomen

Dankzij de functies voor realtime bewerking is je team op de hoogte van de wijzigingen op detailniveau, wat resulteert in minder verwarring/minder conflicten tussen de leden van het team. Met Drive kun je de versiegeschiedenis van minuut tot minuut bekijken en indien nodig vorige versies herstellen.

Google helpt elke medewerker om een bijdrage te leveren, zodat alle leden van het team op dezelfde pagina zitten en elk detail op dezelfde plaats wordt gedocumenteerd om zo één enkele bron van waarheid te creëren voor je content en gegevens.

Inzicht in de toestemmingen voor delen in Google Drive

Google Drive is een software voor het delen van bestanden waarmee leden van een team toegang krijgen tot een document of spreadsheet op basis van de voorkeuren van de eigenaar.

Als je eigenaar bent van een bestand, heb je vier soorten deelrechten:

Weergave toegang

Geef een bepaalde gebruiker weergave of alleen-lezen toegang door zijn e-mailadres toe te voegen. U kunt de toegang ook wijzigen in 'iedereen kan weergeven', waarbij iedereen met de deelbare link naar het bestand het bestand kan weergeven.

Wanneer je een intern document deelt met een klant of een externe serviceprovider, kun je met weergavetoegang de privacy van het bestand garanderen zonder de onderliggende informatie te beperken.

Toegang bewerken

Door bewerkingstoegang te verlenen, stelt u een gebruiker in staat om direct wijzigingen in het bestand aan te brengen. De gebruiker kan het bestand echter niet naar de prullenbak of een map verplaatsen.

Werk samen met meerdere leden van een team in Google Drive. Voor gemeenschappelijke bronnen, geef teamleden bewerkingstoegang om noodzakelijke wijzigingen aan te brengen zonder telkens toegang te vragen.

Wanneer je iemand commentaartoegang geeft, kan hij of zij je document weergeven, opmerkingen toevoegen en suggesties geven. Ze kunnen echter niet de content van het document wijzigen of het bestand delen met anderen.

Overdracht van eigendom

Door eigendom over te dragen aan een gebruiker, geef je hem toestemming om bestanden weer te geven, te bewerken en wijzigingen aan te brengen, bestanden georganiseerd te houden, ze naar mappen of de prullenbak te verplaatsen en de mapstructuur te bepalen.

Stel dat een werknemer uw organisatie verlaat. Als onderdeel van hun sessie over kennisoverdracht, moet je ervoor zorgen dat ze de eigendom van hun Google Drive-bestandenstroom in Google Drive overdragen.

Op die manier, als je de ID van de medewerker in de toekomst deactiveert, heb je nog steeds toegang tot alle bestanden waaraan ze werkten.

Het belang van Google Drive voor teamwerk en voor uw business

Business gebruikt Google Werkruimte en Drive als software voor productiviteitssuites om inclusieve cross-functionele teams te bouwen wanneer iedereen op afstand werkt.

Enkele van de belangrijkste voordelen van Google Drive voor ondernemingen zijn:

Schaal uw organisatie zonder uw team uit te putten

Google Drive is een verzameling van de meeste oplossingen die u nodig hebt om uw organisatie uit te breiden en uw team te beheren: Documenten voor documentatie, Sheets voor databasebeheer, Slides voor het maken van innovatieve decks, Meet voor samenwerking met leden van het team en belanghebbenden, en Chat voor communicatie met interne teams.

Met Google kun je je werkruimte personaliseren met verschillende extensies en add-on apps. Templateer je documenten om repetitieve taken te verminderen, bouw aangepaste workflows op Sheets en maak vooraf gedefinieerde presentatiesjablonen om de tijd die je kwijt bent aan het maken van presentaties te minimaliseren.

Verlaag de operationele kosten

Het gratis abonnement van Google is praktisch genoeg voor één persoon of kleine teams.

Als je kiest voor de betaalde abonnementen van Google One, begint het Basis-abonnement bij $1,99/maand en biedt het tot 100 GB opslagruimte. Het Enterprise-abonnement is $9,99/maand voor maximaal 2 TB opslagruimte en toegang tot alle Google Drive-apps.

Altijd en overal toegang

Mobiliteit is belangrijk bij het beheren van teams op afstand. Zo kunnen werknemers bijvoorbeeld een presentatie maken vanaf hun mobiele apparaten als ze buiten zijn.

Je hebt overal ter wereld toegang tot elk document, blad of dia, zolang het maar met jou gedeeld is. Of je nu onderweg een voorstel moet schrijven of aan een vergadering moet deelnemen, de locatie of het type apparaat dat je gebruikt is geen probleem met Google Drive.

15 Google Drive Hacks om een expert gebruiker te worden

Google Drive heeft een enorm potentieel om een productief team op te bouwen en te onderhouden. Gebruik de volgende Google Drive hacks om je werkruimte optimaal te benutten:

1. De functie Snel delen van Google Drive begrijpen

Met de functie Snel delen van Google Drive is het delen van een bestand of map met een lid van het team een fluitje van een cent. U kunt uw content delen met apparaten in de buurt met slechts een paar klikken. Deze functie is beschikbaar voor Android 6+ apparaten, Chromebooks en geselecteerde Windows-apparaten.

Zoek het bestand, tik op 'Delen' en vervolgens op 'Snel delen' Op uw scherm ziet u nu de namen van de apparaten in de buurt. Kies het gewenste apparaat en verzend het bestand of de map. Het beste is dat deze functie ook offline werkt.

wist je dat je met Google Drive instellingen kunt wijzigen en kunt bepalen wie bestanden met je mag delen? Je kunt een bestand ook slechts tien minuten met iemand delen._

2. Profiteren van de voordelen van notificaties in Google Drive

Hoewel e-mail de standaard notificatiemodus is voor Google Drive, kun je de gewenste notificatiemodi kiezen voor web, mobiel en e-mail.

Google Drive brengt je op de hoogte wanneer de volgende dingen gebeuren:

Een nieuw bestand/map wordt met u gedeeld

U wordt vermeld in een actie-item/commentaar

Een nieuwe gebruiker vraagt toegang tot een bestand of map waarvan u de eigenaar bent

Stel de voorkeuren van je apparaat in om notificaties te ontvangen. Ga naar de pagina 'Instellingen', klik op 'Meldingen' en vink het apparaat (Computer, Android, iPhone en iPad) aan of uit op basis van je voorkeuren.

De slimme browser notificaties van Google Drive zijn een doorbraak voor teams die op afstand asynchroon werken. Ze maken frequente vergaderingen overbodig en houden het hele team eenvoudig op de hoogte van de voortgang van het werk.

3. De zoekfunctie effectief gebruiken

Met de slimme zoekbalk van Google Drive kun je een bestand zoeken op naam, content, type, grootte, datum en met wie het gedeeld is. Met deze geavanceerde zoekfunctie kun je filters toevoegen en invullen zoals eigenaar, woorden, naam, locatie, datum van wijzigingen en goedkeuringen. Zo vindt u een bestand sneller dan wanneer u elk bestand handmatig opent.

via Google schijf

4. Google Drive extensies en add-ons verkennen

Naast de ingebouwde functies integreert Google Drive meerdere extensies en add-ons om een naadloze ervaring te bieden aan zakelijke gebruikers. Voorbeeld ClickUp-Google Drive integratie vereenvoudigt het leven van projectmanagers op de volgende manieren:

Voeg Google Drive-bestandsstromen zoals Documenten, Sheets en Slides rechtstreeks toe aan ClickUp-taaken, subtaken en opmerkingen voor de zichtbaarheid en samenwerking van het hele team

Blader door uw persoonlijke Drive-bestanden en gedeelde Drive-bestanden binnen ClickUp zonder het platform te verlaten of tussen beide applicaties te schakelen

Maak documenten en sheets binnen ClickUp, en ze worden automatisch opgeslagen in uw Google Drive en bij uw Taak gevoegd

via Gmail Om dit mogelijk te maken, upload je eerst documenten of Microsoft Office-bestanden naar Google Drive en stuur je de deelbare link vanuit je e-mail. Als alternatief klikt u op het Drive-pictogram in de onderste balk van uw e-mail, kiest u het bestand dat u wilt delen en klikt u op 'Invoegen' om het bestand als bijlage bij uw e-mail te voegen.

7. Externe bestanden slepen en neerzetten

Er zijn twee manieren om bestanden te uploaden naar Google Drive. Selecteer 'Nieuw', klik op 'Bestand uploaden', kies uw bestand van uw apparaat en upload het naar Google Drive.

De functie 'slepen en neerzetten' is een snellere manier om een bestand te uploaden. Sleep gewoon een bestand van de Windows Verkenner of MacOS Finder naar Google Drive.

8. Bladwijzer maken van belangrijke Google Drive bestanden

Moet u door Google Drive bladeren wanneer u een nieuw bestand wilt vinden? In plaats daarvan kun je een bladwijzer maken van het bestand bovenaan je scherm.

Een Google Drive hack is het toevoegen van bestandstypen aan de bladwijzer maken. Ga naar chrome://bookmarks en voeg bestandstypen toe voor Docs, Sheets, Slides en andere bestandstypen.

9. Toegang tot vooraf ontworpen sjablonen

Google heeft vooraf ontworpen sjablonen voor Google Documenten, Sheets, Slides, Google Forms en andere onderdelen. Deze sjablonen zijn uw redders in nood wanneer u haast hebt of gewoon geen zin om een bestand helemaal opnieuw te maken. Kies een sjabloon uit de enorme bibliotheek van Google, pas het indien nodig aan en ga aan de slag.

Om de sjabloonbibliotheek te openen, kies je een bestandstype zoals Sheets en klik je op de pijl aan de rechterkant om twee opties te zien: "Blanco spreadsheet" en "Van sjabloon" Klik op de tweede optie om de gewenste sjablonen te vinden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Creating-a-new-sheet-in-Google-Drive.png Een nieuw blad maken in Google Drive /%img/

via Google Spreadsheets Hier is de sjabloonbibliotheek voor Sheets, waar je verschillende soorten sjablonen vindt, zoals to-do lijsten, werk en projectmanagement.

via [Google Spreadsheets]

Voor Docs heb je opties zoals cv's, voorstellen en verkoopdocumenten.

10. Uw PDF's bewerkbaar maken

Als je het originele document niet hebt en de PDF moet bewerken, upload het dan naar Google en selecteer de optie 'Openen met Google Documenten' Je PDF wordt omgezet in een nieuw document en automatisch opgeslagen. Je kunt het openen door op het Google Drive-pictogram te klikken. Bewerk het documentbestand en sla het op als PDF.

11. Documenten scannen zonder scanner

Wil je documenten rechtstreeks scannen (zoals een fysieke rekening of bon) en ze opslaan in Docs? Hier is een geweldige Google Drive hack om dat te doen.

Open Google Drive op je Android-telefoon. Klik op "+" om het scansymbool te vinden en selecteer het. De camera van je telefoon zal de afbeelding van het papier vastleggen en bijsnijden om de randen te verwijderen. Google Drive zet het vervolgens om in een zwart-wit PDF binnen je Drive.

12. Je Drive organiseren voor een groter team

Als je Google Werkruimte organisatiebreed gebruikt, is een van de beste Google Drive hacks het instellen van je Google Shared Drive (voorheen bekend als Team Drive). Het doel van Shared Drive is dat de documenten en bestanden die erin worden opgeslagen voor het team zijn. Je hoeft de toegang niet telkens te delen; iedereen van je team kan op elk moment toegang krijgen tot deze bestanden.

Het beste deel is dat zelfs als iemand het werk verlaat, de documenten die ze hebben gemaakt onaangetast blijven in dit type schijf.

De stappen om een Team Drive aan te maken zijn als volgt:

Ga naar Google Drive

Klik links op 'Gedeelde stations'

Klik nu op 'Nieuw

Voer een naam in voor de gedeelde schijf/teamschijf

Klik op 'Aanmaken

Voeg nu alle leden toe die toegang hebben tot dit station voor gemakkelijke toegankelijkheid.

13. Een informatief artikel of video rechtstreeks opslaan in Drive

Stel dat je een informatief artikel, verslag of video vindt terwijl je op het internet surft. Hoe doe je dat? Met deze extensie van Google kunt u het bestand opslaan en uploaden naar uw schijf voor toekomstig gebruik.

14. De snelkoppelingen van Google Drive leren

Hier zijn een paar sneltoetsen om je Google Drive-activiteiten te versnellen:

Snelkoppelingen Enter of o Open een bestand x Selecteer slechts één bestand Shift + t Maak een nieuw document Shift + s Maak een nieuw blad Ctrl + z voor Windows Command + Z voor MacOS Maak de laatste actie ongedaan Ctrl + Shift + C voor Windows Commando + Shift + C voor MacOS Controleer het aantal woorden in een document Shift + 3 Verwijder een geselecteerd item . (punt) Deel een geselecteerd bestand t Menu instellingen openen n Een bestand hernoemen

Verhoog uw productiviteit met snelkoppelingen Google Drive snelkoppelingen

15. Tweefactorauthenticatie (2FA) inschakelen

Tweefactorauthenticatie (2FA) inschakelen betekent altijd dat wanneer een teamlid zich aanmeldt bij het station vanaf een ander apparaat, hij zijn ID en wachtwoord moet opgeven en een code die Google naar zijn geregistreerde mobiele nummer stuurt. Deze verificatie code, samen met andere details, zorgt voor authentieke toegang.

Door dit in te schakelen voeg je een extra laag veiligheid toe aan je Google Drive, waardoor onbevoegde toegang wordt voorkomen.

Google Drive limieten

Hoewel Google Drive een van de meest vertrouwde tools is voor individuele gebruikers en grote teams, zijn er enkele beperkingen verbonden aan Google services waardoor gebruikers vaak op zoek gaan naar een alternatieve optie.

Drive limieten voor bestanden en mappen

Elke krachtige gebruiker van Google Drive maakt tot 500 miljoen items aan via zijn account. Als uw gemiddelde bestandsgrootte tot 400 KB bedraagt en u een abonnement met standaard 2 TB opslagruimte hebt, zult u de limiet van 500 miljoen items bereiken voordat de ruimte op is en u de opslagruimte moet upgraden.

Beperkingen opslagruimte

De limiet voor opslagruimte voor individuele gebruikers met het gratis abonnement is 15 GB. Als u kiest voor het Basic G-Suite abonnement, is de limiet voor opslagruimte 30 GB, wat aanzienlijk minder is voor een middelgrote organisatie.

Het Enterprise Starter-abonnement biedt eindgebruikers 1 TB opslagruimte, vanaf $6/maand. De maandelijkse kosten zullen stijgen als je meer opslagruimte wilt gebruiken.

Voor kleine en middelgrote ondernemingen die op zoek zijn naar ruime opslagmogelijkheden, zijn de limieten voor opslagruimte en de relatieve prijsabonnementen van Google Drive misschien niet de beste keuzes.

Drive upload- en kopieerlimieten

De limiet voor het uploaden van bestanden vanuit één account is maximaal 750 GB binnen 24 uur. Hoewel deze limiet na 24 uur wordt vernieuwd, is het nog steeds niet genoeg voor veel bedrijven die grote hoeveelheden mediabestanden willen uploaden, zoals Google Foto's.

Als je op zoek bent naar een alternatief voor Google Drive, dan hebben we een aanbeveling voor je.

Vergadering ClickUp: Het beste alternatief voor Google Drive

Je hebt misschien al gehoord van ClickUp als een oplossing voor projectmanagement, maar de functies gaan verder dan dat. Laten we eens kijken hoe je ClickUp kunt gebruiken als alternatief voor Google Drive.

ClickUp als databasetool ter vervanging van Sheets

ClickUp's ingebouwde diagramtool en visuele functies, waaronder het ontwerpen, bouwen en beheren van databases zonder code, maken het een topkeuze voor grote projectdatabases.

Gebruik Mindmaps om ideeën in uw database op te schrijven. Breid deze ideeën uit met ClickUp Whiteboards om de concepten te verbinden met plakbriefjes, connectoren, afbeeldingen en andere objecten in de database.

Brainstorm nieuwe ideeën met uw team met behulp van ClickUp Whiteboards en betrek iedereen bij de ideatiefase, ongeacht hun locatie, en breng ze tot leven

Schakel over naar Tabel weergave om het hele idee om te zetten in een databasestructuur.

Beheer en bijhoud uw taken op een spreadsheet met de tabelweergave van ClickUp-taak

De tabelweergave heeft 15+ aangepaste velden en formules om tijd te besparen en het databaseontwerpproces te versnellen. ClickUp Dashboards helpen u inzichten uit deze database weer te geven voor datagestuurde besluitvorming.

Visualiseer uw werk zoals u dat wilt. Maak een gepersonaliseerd dashboard met ClickUp Dashboards

ClickUp Hiërarchie om uw projecten te stroomlijnen

Gebruik ClickUp's hiërarchie functie om uw bestanden, documenten, sheets en formulieren op te slaan en te organiseren. Dit zorgt ervoor dat uw hele team op dezelfde pagina zit, iedereen toegang heeft tot alle bestanden en er minder verwarring is.

Op basis van je voorkeuren kun je je bestanden organiseren in mappen en kiezen voor een gewenste mapstructuur - lijst-, tabel- en bordweergave.

Verbeter de zichtbaarheid van jezelf en je team met de 'Alles-weergave' Categoriseer taken met subtaken om meer controle te krijgen over je projecten en geef je teams de flexibiliteit die ze verdienen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-503.png ClickUp Taken Dashboard Afbeelding /$$img/

Organiseer uw project onder ClickUp's unieke hiërarchie en pas vervolgens aan hoe u uw werk visualiseert met meer dan 15 weergaven

ClickUp Documenten om documenten te vervangen

Gebruik ClickUp Documenten om concepten te maken, tabellen toe te voegen en ze om te zetten in kennisbanken voor toekomstig gebruik. Maak optimaal gebruik van realtime samenwerking door teamleden te taggen, opmerkingen te plaatsen en normale teksten om te zetten in traceerbare teksten om de voortgang te bewaken.

Verbind je Documenten met andere werkstromen om de toegankelijkheid te verbeteren en productiviteit te garanderen.

Werk met uw teamleden aan ClickUp Docs met realtime samenwerkingsdetectie

Verhoog de productiviteit van je team met Google Drive Hacks

Het leren van geavanceerde Google Drive hacks is noodzakelijk als je team Google Werkruimte gebruikt voor dagelijkse communicatie, bestands- en documentbeheer, databasebeheer en andere werkzaamheden op de werkplek. Op deze manier kun je nauw samenwerken met teams op afstand en alle organisatorische taken bijhouden.

Gebruik de bovenstaande gedeelde Google Drive hacks om je dagelijkse taken sneller te voltooien.

Verhoog je productiviteit met Google Drive sneltoetsen, offline toegang en andere hacks, zoals bewerkbare PDF's, een intelligente zoekmachine extensie en een uitgebreide sjabloon bibliotheek.

Als je op zoek bent naar een andere productiviteitstool die een geweldig alternatief is voor Google Drive, probeer dan ClickUp. Gratis aanmelden .

Veelgestelde vragen

Hoe gebruik ik Google Drive het meest effectief?

Om Google Drive of een Drive-map zo effectief mogelijk te gebruiken, leert u de sneltoetsen van Google Drive om meerdere stappen te vermijden. Krijg toegang tot offline documenten en volledige mappen om uw productiviteit op peil te houden.

Hoe gebruik ik Google Drive slim?

Gebruik functies zoals offline toegang, geavanceerd zoeken, sjabloonbibliotheek, Team Drive voor het opslaan van bestanden en Quick Share-functies om nieuwe mappen te maken en dezelfde mappen te organiseren. Je kunt ook andere Google tools gebruiken, zoals PDF Editor, om je werkruimte te optimaliseren.

Wat zijn de drie voordelen van Google Drive?

De drie voordelen van Google Drive zijn als volgt: