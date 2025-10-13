In de financiële dienstverlening wordt dit een ‘maker-checker-proces’ genoemd. In risicobeheer staat het algemeen bekend als het ‘4-ogenprincipe’. Bij het beheer van Amerikaanse kernwapens wordt het ‘het tweepersoonsconcept’ genoemd.

In wezen doen ze allemaal hetzelfde: deze processen omvatten een extra niveau van evaluatie, bevestiging, autorisatie of goedkeuring om de nauwkeurigheid, kwaliteit of relevantie van de output te waarborgen.

In de softwareontwikkeling wordt dit testen of kwaliteitsborging genoemd. Simpel gezegd: bij het testen van software wordt de code geëvalueerd om te controleren of deze werkt zoals verwacht. Om dit effectief uit te voeren, gebruiken kwaliteitsteams een krachtig hulpmiddel dat de testcase wordt genoemd.

In deze blogpost gaan we in op wat het is, waarom het nodig is, wanneer je het moet gebruiken en, het allerbelangrijkste, hoe je testcases schrijft.

⏰TL;DR: Hoe schrijf je effectieve testcases voor softwarekwaliteit 1. Wat is een testcase bij het testen van software?Een testcase is een gedocumenteerde reeks stappen, invoergegevens, voorwaarden en verwachte resultaten die wordt gebruikt om te controleren of een functie werkt zoals bedoeld. 2. Waarom zijn testcases belangrijk voor QA-teams?Ze helpen bij het opsporen van fouten, het valideren van vereisten, het verminderen van risico's en het waarborgen dat nieuwe updates de bestaande functionaliteit niet verstoren. 3. Wat is het verschil tussen een testcase en een testscenario?Een testscenario is een algemene beschrijving van wat er getest moet worden, terwijl een testcase gedetailleerde instructies geeft over hoe dit getest moet worden. 4. Wat hoort een goede testcase te bevatten?Een testcase bevat doorgaans een ID, een beschrijving, randvoorwaarden, uitvoeringsstappen, verwachte resultaten en ruimte om de werkelijke resultaten vast te leggen. 5. Hoe kunnen teams betere en snellere testcases schrijven?Gebruik duidelijke stappen, denk als een gebruiker, richt je op één doel per test, laat je werk door collega's beoordelen en maak gebruik van herbruikbare sjablonen en tools.

Wat is een testcase?

Een testcase is een reeks acties, voorwaarden en invoergegevens die worden gebruikt om de kwaliteit van een softwareapplicatie te beoordelen.

Stel dat u een formulier hebt gemaakt om de naam en de e-mail ID van de gebruiker vast te leggen voor een nieuwsbriefabonnement. De testcase hiervoor bevat de volgende specificaties:

Acties [zowel gebruikersgericht als intern]: Alles wat de gebruiker of de software nog moet doen om de werkstroom in de software die wordt gebouwd te voltooien.

De gebruiker voert een naam in

De gebruiker voert een e-mailadres in

De gebruiker klikt op 'Verzenden'

Bevestigingse-mail verzonden naar de gebruiker

Gegevens opgeslagen in de bijbehorende database

Gegevens toegevoegd aan de betreffende nieuwsbrief-e-maillijst

Voorwaarden: De vereisten waaraan de gebruiker of het systeem moet voldoen tijdens het uitvoeren van hun acties.

Sla op als de validatie voor het naamveld is geaccepteerd, anders toon een foutmelding

Sla op als de validatie voor het veld met e-mailadres is geaccepteerd, anders toon een foutmelding

Voeg alleen toe aan de nieuwsbrieflijst als de gebruiker zijn e-mailadres heeft bevestigd

Als de gebruiker al bestaat, toon dan de bijbehorende foutmelding

Invoergegevens: Steekproeven van wat aanvaardbare invoer is voor de functie. Doorgaans stellen kwaliteitsborgingsteams [QA] testgegevens op waarmee zowel positieve als negatieve resultaten kunnen worden getest.

Als een voorwaarde voor de validatie van het naamveld bijvoorbeeld is dat het "alleen letters van het alfabet en ruimte mag bevatten", dan zouden de testgegevens zijn

Jane Doe, die aan de criteria voldoet

Ad@m Sand!er, dat niet aan de criteria voldoet

Waarom zijn testcases belangrijk in de softwareontwikkeling?

De testcasemethode is een uitgebreide, systematische en herhaalbare benadering van het testen van software. Hoewel het primaire doel ervan is om de kwaliteit van de applicatie te waarborgen, voegt deze methode meerdere niveaus van robuustheid en betrouwbaarheid toe aan het software-engineeringproces zelf.

✅ Fouten opsporen: Testcases helpen bij het opsporen van fouten in software. Ze bepalen of de applicatie veilig in productie kan worden genomen.

✅ Vereisten valideren: Testcases zorgen ervoor dat wat je hebt gebouwd ook daadwerkelijk is wat je altijd al voor ogen had. Dit is vooral belangrijk als je een dienstverlenende organisatie bent die software bouwt voor externe belanghebbenden met specifieke vereisten.

✅ Risico's beperken: Testcases evalueren een functie op het gebied van veiligheid, prestaties en financiële risico's. De kwaliteitsanalist houdt ook rekening met voorwaarden op het gebied van naleving van regelgeving, industrienormen, enz. om ervoor te zorgen dat aan alle aspecten is gedacht.

✅ Het grote geheel in balans houden: Een nieuwe functie werkt misschien prima op zichzelf. Maar wanneer deze wordt geïntegreerd in de rest van de software, kan deze defect raken of ervoor zorgen dat een andere functie defect raakt. Testcases zorgen ervoor dat dit wordt opgemerkt voordat het de gebruikerservaring in de productieomgeving beïnvloedt.

Kan één testcase al het bovenstaande doen? Niet echt. Afhankelijk van de functie, de software, de systemen, de behoeften en de organisatiedoelen zijn er verschillende soorten testcases die QA-teams schrijven.

Welke soorten testcases gebruiken QA-teams?

Functionele tests om te controleren of functies werken

Unit-tests voor geïsoleerde logica

Veiligheidstests voor bescherming en naleving

Prestatietests voor snelheid en schaalbaarheid

Regressietests om storingen te voorkomen

Voor elk type softwaretest bestaat er een testcase. Enkele van de meest gebruikte zijn de volgende.

Functionaliteitstestcase: Deze basis- en fundamentele testcase beoordeelt of software werkt zoals bedoeld. Dit is het absolute minimum dat elke QA-medewerker schrijft.

Unit-testcases: Unit-testen evalueert een onderdeel van de functie of een afzonderlijke eenheid. Een QA-medewerker kan bijvoorbeeld unit-tests schrijven om te controleren of het veld voor de e-mail aan verschillende voorwaarden voldoet.

Beveiligingstestcases: Hiermee wordt beoordeeld of de functie voldoet aan de normen voor veiligheid om in productie te gaan. Dit omvat doorgaans tests voor autorisatie, verificatie, naleving van OWASP-normen, enz.

Prestatietestcases: hiermee wordt gecontroleerd of de nieuwe functie voldoet aan de vereisten op het gebied van snelheid, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en resourcegebruik.

Regressietestcases: Regressietesten zorgen ervoor dat de nieuwe functie die u hebt ontwikkeld geen invloed heeft op de bestaande functies in het product.

Daarnaast kunnen ook specifieke testcases worden uitgevoerd. Ontwerpgerichte organisaties kunnen bijvoorbeeld testcases voor de gebruikersinterface [UI] opnemen. Voor producten die deel uitmaken van een grotere werkstroom kunnen veel integratietestcases worden geschreven. Anderen kunnen specifieke bruikbaarheidstestcases maken rond heuristieken, toegankelijkheid, inclusie, enz.

Als producteigenaar bepaal je wat je software nog moet doen en stel je daarop afgestemde testcases op. Je moet elk scenario behandelen dat voor jou van belang is.

Betekent dit dat een testcase gewoon een testscenario is? Helemaal niet.

Wat is het verschil tussen een testcase en een testscenario?

Een testcase is een uitgebreide beschrijving van hoe uw nieuwe functie zich zou moeten gedragen [en hoe deze getest moet worden]. Een testscenario is een algemene beschrijving van welke acties kunnen plaatsvinden [en dus getest moeten worden].

In het verlengde van het vorige voorbeeld zou het testscenario zijn: “test het abonnement voor de nieuwsbrief”. De testcases zouden echter zijn:

Vul het veld 'Testnaam' in met een geldige naam

Veld 'Testnaam' met speciale tekens

Veld voor de naam van de beroemdheid

Testnaamveld met nummers

Veld voor testnaam voor plaatshouders of fictieve namen zoals John Doe

Testcase Testscenario Definitie Uitgebreide documentatie over het testen van een functie Korte beschrijving van hoe de functie zou moeten werken vanuit het perspectief van de eindgebruiker Niveau Acties op laag niveau met gedetailleerde verantwoordelijkheid Acties op hoog niveau met verantwoordelijkheid voor het totaalbeeld Focus Hoe te testen [gedetailleerd overzicht van beoogde functies] Wat moet er worden getest [kort overzicht van beoogde resultaten] Bron Afgeleid van testscenario's Afgeleid van user stories en zakelijke use cases Aanpak Overweeg een breder scala aan mogelijkheden en test grondig Boots praktijksituaties na en test dienovereenkomstig

Nu we de verschillen kennen, richten we onze aandacht weer op de testcase en gaan we daar dieper op in.

Wat moet een goed geschreven testcase bevatten?

De onderdelen van een testcase zijn:

Unieke identificatiecode

Doel of beschrijving

Voorwaarden

Uitvoeringsstappen

Verwachte resultaten

Werkelijke resultaten ter vergelijking

Samenvattend: een testcase is een gedetailleerde documentatie van alles wat getest moet worden om te garanderen dat de software werkt zoals bedoeld. Dit maakt het uitgebreid, gedetailleerd en veelzijdig, waarbij meerdere componenten betrokken zijn.

Enkele van de cruciale onderdelen van een testcase zijn:

Testcase-ID: Elke testcase heeft een nummer. Dit klinkt misschien eenvoudig, maar om een applicatie grondig te testen, voert u verschillende tests uit die op elkaar lijken. De testcase-ID helpt u om ze van elkaar te onderscheiden.

Beschrijving: Beschrijving van wat u test. In het bovenstaande voorbeeld zou dit kunnen zijn: “Het toevoegen van echte, geïnteresseerde prospects aan onze nieuwsbriefdatabase.”

Voorwaarden: Alle vereisten waaraan moet worden voldaan om deze functie te kunnen gebruiken. We hebben hierboven bijvoorbeeld de validatie voor elk veld besproken. Daarnaast kunnen andere voorwaarden zijn:

De gebruiker mag zich nog niet hebben aangemeld voor de nieuwsbrief

De gebruiker zou zich niet moeten hebben afgemeld voor de nieuwsbrief

Stappen: Stappen die de gebruiker of het systeem moet volgen om de evaluatie te voltooien en als succesvol te markeren.

De gebruiker voert een geldige naam in

De gebruiker voert een geldige e-mail ID in

De gebruiker vinkt het selectievakje voor privacy aan

De gebruiker klikt op de knop Verzenden

Verwachte resultaten: Lijst met wat het systeem vervolgens nog moet doen.

Als de gebruikersnaam ongeldig is, toon dan een foutmelding

Als de e-mail-ID ongeldig is, toon dan een foutmelding

Als de gebruikersnaam en de e-mail-ID geldig zijn, sla deze dan op in de betreffende database

Stuur, zodra de gegevens in de database zijn opgeslagen, een bevestigingse-mail naar de gebruiker

Werkelijke resultaten: Dit zijn de observaties van de tester nadat hij de testcase heeft uitgevoerd. Dit is wat naar de ontwikkelaar wordt teruggestuurd als er iets niet goed werkt.

Ik heb het veld 'naam' getest met Katy P3rry en het werd geaccepteerd als geldige invoer [hoewel het een nummer bevat]

Daarmee bent u helemaal klaar om effectieve testcases te schrijven. Hier volgt hoe u dat doet.

Hoe schrijf je effectieve testcases met voorbeelden

Zo schrijf je effectieve testcases:

Identificeer realistische gebruiksscenario's

Bepaal wat succes moet aantonen

Documenteer duidelijke, herhaalbare stappen

Breng de uitkomsten voor elke variant in kaart

Installatie van de begin- en vervolgtoestanden

Het schrijven van een goede testcase vereist zowel zakelijk inzicht als technologisch inzicht. U moet het begrijpen vanuit het perspectief van de gebruiker in de echte wereld, maar ook vanuit het technologische perspectief in de digitale wereld. Hieronder vindt u een robuust raamwerk om u op weg te helpen.

1. Hoe bepaal je de juiste testscenario's?

Voordat u testcases schrijft, moet u inzicht hebben in de praktijksituaties waarin de functie zal worden gebruikt. Lees de user story, bestudeer het requirementsdocument of bespreek de specificaties met de ontwikkelaar.

De testscenario's in het vorige voorbeeld zouden bijvoorbeeld zijn: De gebruiker schrijft zich succesvol in voor de nieuwsbrief.

In deze stap is het belangrijk om te vragen of het requirementsdocument de gebruiker op een specifieke manier beschrijft.

Als je bijvoorbeeld een nieuwsbrief-functie maakt voor alleen betalende gebruikers, heb je een scenario waarin niet-betalende gebruikers zich mogelijk willen abonneren.

Bekijk dus de vereisten, specificaties en user stories grondig.

2. Hoe bepalen doelstellingen de vorm van uw testcases?

Bepaal in deze fase wat u wilt bereiken met het uitvoeren van uw tests. Als u bijvoorbeeld alleen test of de functie werkt zoals gepland, schrijft u functionele testcases.

Als u echter ook wilt dat de software over voldoende veiligheid en performance beschikt, schrijft u ook de bijbehorende testcases. Dit helpt u om uw agile testproces te stroomlijnen en de resultaten aan het ontwikkelingsteam te presenteren.

3. Wat maakt teststappen duidelijk en herhaalbaar?

Deze fase omvat meer dan alleen het schetsen van de werkstroom. Het omvat alles wat de QA nog moet doen om ervoor te zorgen dat de functie werkt zoals verwacht.

Wees grondig: ga zo gedetailleerd mogelijk te werk. Vermeld wat er moet gebeuren op basis van de actie van de gebruiker of het systeem. Als voorbeeld zou u kunnen schrijven:

Voer de naam in het naamveld in

Als de naam een nummer bevat, toon dan de foutmelding: “Voer een naam in die alleen uit letters en ruimte bestaat”

Als de naam speciale tekens bevat, toon dan de foutmelding: “Voer een naam in die alleen letters en ruimte bevat”

Als de naam een tijdelijke aanduiding is, toon dan de foutmelding: “Voer een geldige naam in”

Als de naam is gevalideerd, laat de gebruiker dan verzenden

Maak ze herbruikbaar: De meeste functies overlappen met andere functies uit het verleden. De velden voor nieuwsbriefabonnementen kunnen bijvoorbeeld vergelijkbaar zijn met die voor het aanmaken van nieuwe gebruikersaccounts. Hergebruik ze zoveel mogelijk om consistentie en efficiëntie te behouden.

U kunt zelfs herbruikbare sjablonen voor productvereisten maken, waaruit u gemakkelijker testscenario's en testcases kunt halen.

Breng het proces in kaart: Bij complexe functies kan het lastig zijn om alle testcases lineair te documenteren. Probeer in dergelijke gevallen een stroomdiagram.

Hoe zet je koffie: een stroomdiagram met ClickUp Whiteboards

Maak uw stroomdiagrammen en deel ze met alle belanghebbenden – bedrijfsanalisten, ontwikkelaars, testmanagers, enz. – en zorg dat ze erachter staan voordat u aan de slag gaat!

Context vaststellen: Terwijl het testscenario de zakelijke context schetst, moet u de testinstallatie duidelijk omschrijven. Vermeld de softwareversie, het besturingssysteem/de browser, de hardware, de datum- en tijdformaten, de tijdzone, enzovoort. Koppel ook documenten en bronnen aan elkaar die nuttig kunnen zijn tijdens het uitvoeren van de test.

4. Hoe moeten verwachte resultaten worden gedefinieerd?

Dit is het antwoord op de vraag: wat gebeurt er als! Dus, wat gebeurt er als het veld 'naam' wordt gevalideerd? Wat gebeurt er als het veld 'naam' niet wordt gevalideerd?

Wat als de gebruiker al een abonnee is? Moet u het abonnement weigeren of opnieuw aanmelden?

Wat als de gebruiker geen betalende klant is – moet je hem dan vragen om nu te betalen?

Wat als de gebruiker zich eerder heeft afgemeld? Moet u dit controleren voordat u hem opnieuw aanmeldt?

Geef op deze manier de verwachte resultaten weer voor elke mogelijkheid. Hoe complexer uw functie, hoe langer uw lijst zal zijn.

5. Waarom zijn precondities en postcondities noodzakelijk?

Tegenwoordig staat geen enkele functie op zichzelf. Bij softwareontwikkeling is elke functie met iets anders verbonden, wat betekent dat testen een aantal precondities en postcondities kent.

Voorbeelden van randvoorwaarden

Je moet een betalende klant zijn

U moet een geldige naam en e-mailadres opgeven

U moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden

Je moet de nieuwste versie van Chrome gebruiken

Je moet inloggen vanaf je mobiel

Voorbeelden van postcondities

Moet aan de database worden toegevoegd

U moet het abonnement bevestigen via de bevestigingse-mail

Moet worden toegevoegd aan de nieuwsbrief-lijst in het CRM

Als je een productleider bent die meer wil weten over testen, zijn hier enkele no-code tools voor productmanagers.

Dat waren de basisprincipes, laten we nu eens naar de details kijken.

Wat zijn de best practices voor het schrijven van sterke testcases?

De best practices voor het schrijven van testcases zijn:

Denk vanuit het perspectief van de gebruiker

Test één doelstelling tegelijk

Gebruik peer reviews om blinde vlekken op te sporen

Maak herbruikbare sjablonen

Ondersteun het werk met de juiste tools

Laten we eerlijk zijn: het schrijven van testcases is een kunst. Een goede testcase brengt bugs en defecten aan het licht die niet eens in de vereisten waren voorzien. Wat als het naamveld bijvoorbeeld twee ruimtes bevatte? Of wat als de achternaam van de gebruiker een koppelteken bevatte?

Houd rekening met de volgende best practices om ervoor te zorgen dat uw testcases gericht zijn op het leveren van hoogwaardige software.

🧠 Denk als een gebruiker

Denk vanuit het perspectief van de gebruiker voordat u uw testcases schrijft. Wees kritisch en gedetailleerd. In het voorbeeld dat we tot nu toe hebben besproken, zou u zich kunnen afvragen:

Wat betekent 'naam'? Voornaam? Achternaam? Of beide?

Van wie is deze naam? Moet in het veld 'naam' in plaats daarvan 'uw naam' staan als tekst?

Moet er een plaatshoudertekst worden toegevoegd om de lezer te begeleiden?

Als de gebruiker een ongeldige naam invoert, moet de foutmelding dan aangeven wat er mis is?

Verplaats je in de gebruiker. Verken verschillende mogelijkheden en zelfs randgevallen. Je hoeft misschien niet voor alles testcases te maken, maar het verkennen ervan helpt de functie te versterken.

🯞 Concentreer je op één ding tegelijk

Schrijf geen functionele testcase die tegelijkertijd een bruikbaarheidstestcase en een databasetestcase is. Doe één ding tegelijk. Op die manier weet je, wanneer een testresultaat geslaagd of mislukt is, precies wat werkte of wat er misging.

Als je te veel variabelen in één test opneemt, wordt het moeilijker om het probleem te achterhalen wanneer de test mislukt.

👫 Doe het niet alleen

Testcases bepalen de kwaliteit van software. Hoewel het de controlerende rol is in het maker-checker-proces, is er nog een extra laag van beoordeling door twee personen nodig. Dus zodra je de testcases hebt geschreven, laat ze dan door een collega beoordelen.

Vraag een collega om je werk door te nemen. Moedig hem of haar aan om fouten te vinden en kritische feedback te geven. Het helpt ook om dit samen met businessanalisten en ontwikkelaars te doen, zodat je een beter inzicht krijgt in hun bedoelingen.

♻️ Maak herbruikbare sjablonen

Van alle best practices voor het schrijven van testcases is het maken van sjablonen de meest waardevolle. Of u nu vergelijkbare functies test of totaal verschillende, een sjabloon biedt structuur aan uw gedachten. Neem belangrijke componenten op, een systeem voor automatische nummering of een raamwerk om alle testresultaten te presenteren.

ClickUp-sjabloon voor testcases

De testcasjabloon van ClickUp is een eenvoudig, maar krachtig voorbeeld van hoe je de efficiëntie en zichtbaarheid drastisch kunt verbeteren met een herhaalbaar raamwerk. Dit sjabloon voor beginners is aanpasbaar, waardoor je teams sneller meer werk kunnen verzetten. En wat meer is: je kunt dit sjabloon ook gebruiken om kandidaten voor automatisering te identificeren en je QA-inspanningen te verdubbelen.

In een softwareontwikkelingsteam kan het schrijven van uitgebreide testcases voor complexe functies een tijdrovende taak zijn. Om nog maar te zwijgen van het documenteren en ordenen ervan, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn.

Nog te doen: kies de juiste tool.

Moderne QA-platforms koppelen planning, uitvoering, rapportage en automatisering aan elkaar om de dekking op schaal te behouden.

ClickUp: Taken, bugs, automatiseringen en sjablonen in één

TestRail: Gestructureerd casemanagement en traceerbaarheid

BrowserStack: Validatie op verschillende apparaten en in verschillende omgevingen

Jira: Koppel testen aan ontwikkelingswerkstroomen

Goed testcasemanagement stelt u in staat om te creëren, organiseren, uitvoeren, vastleggen en monitoren wat u test. Het helpt testteams om grondigheid te garanderen zonder aan efficiëntie in te boeten. Het helpt ontwikkelteams om de bugs duidelijk te zien.

Hoewel de voordelen eindeloos zijn, zijn de uitdagingen dat ook. De vuistregel voor het aantal testcases per functie is “zoveel als nodig is”. Afhankelijk van uw functie kunnen dat er twee zijn – d.w.z. één positieve en één negatieve. Het kunnen er drie zijn, als de testcase voorwaardelijk is. Of het kunnen er meerdere zijn.

Om dit te beheren, hebt u een robuuste tool nodig. Enkele van de beste moderne QA-testtools zijn:

ClickUp

Zo verbetert ClickUp het beheer van testcases:

Leg bugs en verzoeken vast via formulieren

Volg de uitvoering over verschillende borden en kalenders

Automatiseer opdrachten en overdrachten

Gebruik checklists en sjablonen opnieuw

Genereer sneller rapportage met AI

ClickUp voor softwareteams is een alles-in-één tool voor projectmanagement, ontworpen om elk aspect van het ontwikkelingsproces te ondersteunen. Het beheer van testcases vormt hierop geen uitzondering.

Stroomlijn het beheer van testcases met ClickUp

Testcases schrijven: ClickUp stelt teams in staat hun backlog efficiënt te beheren met robuuste functies voor het bijhouden van bugs en problemen. Beheer bestaande testcases en maak nieuwe aan met ClickUp. Gebruik formulieren voor softwareteams om verzoeken/problemen vast te leggen en deze automatisch om te zetten in taken voor het team.

Zichtbaarheid voor operations: u kunt het bekijken als een Kanban-bord met verschillende statussen of de kalenderweergave gebruiken om ze in te plannen. Beheer de taken van het QA-team met de ClickUp-werklastweergave en breng zaken sneller naar productie. Gebruik ClickUp's Bug and Issues Tracking-sjabloon voor een totaaloverzicht van alle testactiviteiten in uw softwareontwikkelingsproject.

Automatisering in projectmanagement: Integreer testcasemanagement naadloos in uw productontwikkelingsproces.

Gebruik ClickUp automatiseringen om aan elke testcase de juiste tester toe te wijzen. Wanneer de status van de QA verandert, wijs deze dan automatisch terug aan de ontwikkelaar voor beoordeling.

Met ClickUp voor Agile-teams kunt u herbruikbare checklists maken die automatisch aan taken worden toegevoegd. Stel ClickUp Brain in om QA-teams te helpen sneller rapporten te schrijven.

Best practices al ingesteld: Gebruik de tientallen vooraf ontworpen sjablonen om structuur aan te brengen in uw testproces. Begin met de verschillende sjablonen voor testcases of bugrapporten.

ClickUp's sjabloon voor testbeheer

Probeer vervolgens de sjabloon voor testbeheer van ClickUp om je testscenario's, testcases en testruns te stroomlijnen. Met deze sjabloon kun je het proces bijhouden, resultaten evalueren en samenwerken met het ontwikkelingsteam aan bugs en problemen.

Voor beginners bevat dit sjabloon ook een uitgebreid document 'Aan de slag' dat u door het proces leidt.

Vraagt u zich af hoe u een testrapport schrijft? Wij hebben een sjabloon voor u. Download en gebruik het beginnersvriendelijke ClickUp-testrapportsjabloon om de resultaten van uw tests samen te vatten en door te geven aan ontwikkelaars.

TestRail

TestRail is een testbeheerplatform voor het documenteren en bijhouden van testplannen. Het bevat functies voor traceerbaarheid, dekkingsgraad, testautomatisering en analyse. Het integreert native met een aantal softwareontwikkelingstools en biedt een uitgebreide API.

BrowserStack

BrowserStack is een tool voor het testen van apps en browsers. Het biedt testmogelijkheden voor iOS- en Android-apps en voor websites in meerdere browsers. Het bevat specifieke modules voor visuele tests, toegankelijkheidstests, testobservatie, low-code-automatisering en meer.

Jira

Als een van de populairste tools voor agile projectmanagement fungeert Jira ook als software voor het bijhouden van bugs. Met Jira kunt u testcases schrijven en deze koppelen aan user stories, bekende bugs of andere problemen.

Aangezien Jira echter niet is ontworpen voor het beheer van testcases, kunnen de functies voor rapportage en automatisering beperkt zijn.

