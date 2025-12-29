Top 10 alternatieven voor Rask AI voor videovertaling

Rask AI is een populaire keuze voor het vertalen en nasynchroniseren van video's. Maar hoewel het zijn sterke punten heeft, kent het ook beperkingen.

Als u het hebt gebruikt, is het u misschien opgevallen dat de Engelse nasynchronisatie wat vlak kan klinken en dat sommige stemmen een natuurlijke werkstroom missen, waardoor ze vaak extra bewerking nodig hebben. Bovendien kan het vertalen naar meerdere talen met Rask duur uitvallen, omdat elke taal apart in rekening wordt gebracht.

Na grondig onderzoek en testen heb ik 10 alternatieven voor Rask AI gevonden die boordevol functies zitten voor meertalige videobewerking, lokalisatie en contentaanmaak.

In deze blogpost zetten we de functies, limieten, prijzen en beoordelingen op een rijtje, zodat u de beste optie voor uw behoeften kunt vinden.

Maar voordat we beginnen, gaan we eerst een belangrijke vraag behandelen.

ClickUp: Het beste voor werkstroombeheer met AI

Synthesia: Het beste voor het aanmaken van video's met AI

Descript: Het beste voor AV-bewerking met overdub

VEED: Het beste voor online meertalige video-bewerking

Happy Scribe: Het beste voor transcriptie en ondertiteling

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Rask AI?

De markt biedt tal van AI-platforms voor video-communicatie. Voordat u echter een investering doet, is het raadzaam om u te richten op specifieke functies, zodat u zeker weet dat u de juiste selectie maakt.

Belangrijkste functies: De tool van uw keuze moet de belangrijkste functies bieden die u nodig hebt, zoals automatische transcriptie, vertaling, het aanmaken van ondertitels, het genereren van content en AI-gestuurde analyses

Integraties met software van derden: Zorg ervoor dat de tool compatibel is met andere software die u gebruikt, zoals Zorg ervoor dat de tool compatibel is met andere software die u gebruikt, zoals AI-tools voor video-bewerking , contentmanagementsystemen of samenwerkingsplatforms (bijv. Slack, Google Workspace, OneDrive)

Kosten en licenties: Sommige tools rekenen kosten op basis van de lengte van de verwerkte video, terwijl andere een model met abonnementen hanteren; kies een tool met een prijsstructuur die past bij uw budget en volume

Gebruiksgemak: Een gebruiksvriendelijke interface bespaart u tijd, zodat u zich kunt concentreren op creatieve taken in plaats van op het oplossen van problemen; houd rekening met de leercurve voor uw team of niet-technische gebruikers

Veiligheid en naleving: Zorg ervoor dat het platform voldoet aan de industrienormen en regelgeving, zoals de AVG of HIPAA, en versleuteling biedt om uw bedrijfseigen content te beschermen

Taalondersteuning: Kies een tool die een breed bereik aan talen ondersteunt; u wilt immers niet beperkt worden bij het nasynchroniseren van content voor verschillende regio's

De 10 beste alternatieven voor Rask AI

Laten we eens kijken naar de top 10 tools die u in plaats van Rask AI kunt gebruiken voor video-gerelateerd werk.

1. ClickUp (Het beste voor het beheer van video-werkstroomen met AI-inzichten en transcripties)

Video-projecten kunnen ingewikkeld zijn, vooral wanneer u te maken hebt met content in meerdere talen, campagnes, deadlines en teams in verschillende tijdzones.

Maar dat is precies waar ClickUp uitblinkt.

Deze projectmanagementsoftware biedt tal van mogelijkheden, zoals het ordenen van assets, taakbeheer en automatisering van de werkstroom, die dit werk in elke fase vereenvoudigen.

ClickUp Clips is bijvoorbeeld de ultieme schermopnamefunctie voor Agile-teams.

Gebruik ClickUp Clips om een video op te nemen en uw ideeën duidelijk te delen

Ik kan vanuit het platform een samenvatting van een vergadering, een brainstormsessie of zelfs een korte instructievideo opnemen en deze met één klik direct omzetten in ClickUp-taken.

Het maakt asynchrone video-communicatie moeiteloos doordat ik aan deze taken deadlines, eigenaars en extra contextuele details kan toewijzen, zodat de juiste persoon op het juiste moment actie kan ondernemen.

Stel dat er een manier was om te voorkomen dat u een hele trainingsvideo opnieuw moet bekijken om slechts een Clip van 10 seconden te vinden dat u nodig hebt voor een project?

Elke Clip wordt automatisch getranscribeerd met AI, waardoor het eenvoudiger wordt om hoogtepunten in de Clip te bekijken, op tijdstempels te klikken om door de video te springen en fragmenten te kopiëren om te gebruiken waar dat nodig is.

Je kunt die clip vervolgens direct delen: je kunt hem rechtstreeks in ClickUp insluiten, een openbare link versturen of het video-bestand downloaden. Deze flexibiliteit is essentieel als je met internationale teams of klanten werkt. De Clips Hub slaat ook alle clips op één plek op, zodat je ze gemakkelijk en snel kunt openen.

Maar wat ClickUp echt onderscheidt, is de integratie met ClickUp Brain. Met de AI-gestuurde zoekfunctie kunt u binnen enkele seconden door de transcripties van uw video's zoeken. Dit is van onschatbare waarde bij het verzamelen van informatie uit oudere projecten of het vinden van specifieke details die verborgen zitten in eerdere video's. In plaats van urenlang beeldmateriaal te doorzoeken, hoeft u alleen maar op de sleutelzinnen te zoeken, en u vindt alles meteen.

Klinkt goed, toch?

Optimaliseer het aanmaken, bewerken en delen van video's met ClickUp Brain

ClickUp Brain helpt bij het schrijven van videoscripts, marketingteksten en vertaalcontent, en zorgt zo voor een soepel creatief proces van preproductie tot publicatie. Het controleert ook automatisch de spelling in je documenten en taken, zonder plug-ins of extensies.

De beste functies van ClickUp

Gebruik ClickUp Goals om uw doelstellingen voor videoproductie te definiëren, zoals het maken van een nieuwe serie of het verbeteren van de efficiëntie bij de bewerking; verdeel deze in uitvoerbare stappen zoals preproductieplanning, filmen, bewerking en beoordeling in de postproductie

Visualiseer de voortgang, vier mijlpalen en houd de motivatie hoog door de voortgang bij te houden met ClickUp Doelen

Organiseer je videoscripts en storyboards met ClickUp Docs ; werk samen met je team aan creatieve ideeën, schets je videocontentstrategieën en koppel eenvoudig gerelateerde Clips voor context tijdens de fase van bewerking of beoordeling

Organiseer al uw documenten en wiki's op één plek met ClickUp Docs

Krijg ondersteuning voor een breed bereik aan videotools van derden, zoals Loom voor schermopnames, Otter.ai voor transcriptie en Fireflies.ai voor notities van vergaderingen met ClickUp-integraties

Gebruik de universele zoekfunctie van ClickUp om snel belangrijke videobestanden in je werkruimte te vinden. Zoek naar eerdere videoprojecten, scripts, transcripties of feedbackclips

Bescherm uw video-bestanden en bijbehorende gegevens tegen ongeoorloofd gebruik of toegang met de robuuste functies voor gegevensveiligheid van ClickUp, zodat gevoelige content veilig wordt behandeld tijdens het gebruik van het platform

Limieten van ClickUp

Niet alle functies van ClickUp zijn momenteel beschikbaar op mobiele apparaten

ClickUp Brain is niet inbegrepen in het Free Forever-abonnement

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

2. Synthesia (Het beste voor het aanmaken van video's met AI)

via Synthesia

Wilt u een professionele video maken in een andere taal – zoals Frans, Duits of Spaans – zonder het gedoe van het inhuren van acteurs of het opzetten van een complete productie? Ik heb gemerkt dat Synthesia daarvoor een echte gamechanger is.

Het maakt het produceren van professionele, gelokaliseerde videocontent eenvoudig door gebruik te maken van AI-avatars en voice-overs. Synthesia ondersteunt meer dan 140 talen. Bovendien kunt u, als u met een team werkt, uw video's direct delen en anderen uitnodigen om commentaar te geven en feedback te geven.

De beste functies van Synthesia

Personaliseer uw video's met uw merkkleuren, logo's en favoriete avatars

Blader eenvoudig door sjablonen voor marketing-, onderwijs- en trainingsvideo's , maak kopieën en pas ze aan in aangepaste vorm

Voeg automatisch ondertitels in de targettaal toe aan uw bestand met behulp van de videovertaalfunctie

Limieten van Synthesia

De huidige AI-avatars knipperen niet met hun ogen, wat opvalt in langere scènes en de natuurlijkheid van de video's beïnvloedt

Nieuwe functies en aanpassingen aan de interface worden geïntroduceerd zonder duidelijke notificatie, waardoor gebruikers zelf op zoek moeten gaan naar de veranderingen

Prijzen van Synthesia

Gratis: $0/maand

Starter: $ 18/maand

Maker: $ 64/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Synthesia

G2: 4,7/5 (meer dan 1.600 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 170 beoordelingen)

3. Descript (Het beste voor AV-bewerking met overdub-technologie)

via Descript

Als u ooit heeft gewenst dat de bewerking van audio en video net zo eenvoudig zou zijn als de bewerking van een Word-document, dan maakt Descript dat mogelijk. Moet u de dialogen in uw video aanpassen voor een Frans publiek? Bewerk gewoon het transcript en de audio wordt in realtime aangepast.

Wat ik erg prettig vond aan Descript, is hoe het gebruikmaakt van regeneratieve AI om achtergrondgeluiden te verwijderen en stemmen te verbeteren. Je hebt geen dure microfoons of geluiddichte ruimtes nodig om geluid van hoge kwaliteit te krijgen met dit alternatief voor Rask AI.

De beste functies van Descript

Verwijder stopwoorden en stiltes uit video-boodschappen

Transcribeer audio in meer dan 20 talen en voeg sprekerslabels toe met de functie 'Speaker Detective'

Gebruik de functie voor stemklonen; typ gewoon en laat de woorden met uw stem uitspreken

Limieten van Descript

Er is af en toe vertraging waargenomen bij het werk met grote bestanden

De publicatiefuncties zijn niet gedetailleerd genoeg en bieden onvoldoende controle

Prijzen van Descript

Free

Hobbyist: $19/maand per gebruiker

Maker: $35/maand per gebruiker

Business: $ 50 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepast

Beoordelingen en recensies van Descript

G2: 4,6/5 (meer dan 570 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 170 beoordelingen)

4. VEED (Het beste voor online meertalige video-bewerking)

via VEED

Als u snel video's in meerdere talen wilt publiceren, bent u bij VEED aan het juiste adres. U hoeft geen software te downloaden of ingewikkelde installaties uit te voeren – open gewoon uw browser, upload uw video en voeg ondertitels of voice-overs toe in elke gewenste taal.

Bovendien is de online transcriptieservice van VEED veelzijdiger dan de meeste andere. In tegenstelling tot veel tools die je beperken tot slechts één format, kun je hiermee zowel audio- als video-bestanden transcriberen.

De beste functies van VEED

Transcribeer een bestand van 60 minuten in 10 minuten met 'Auto Transcribe'; download het in alle gangbare formaten, waaronder MP3, WAV en MOV

Pas van stijl, het lettertype en de kleuren van uw ondertitels aan; animeer ze en markeer zelfs specifieke woorden voor extra effect

Maak content met behulp van meer dan 2 miljoen audio- en video-bestanden uit de gratis stockbibliotheek van VEED

Limieten van VEED

Er is geen optie om specifieke woorden of zinnen te benadrukken in de functie 'Tekst-naar-spraak'

Er is een gebrek aan geavanceerde functies zoals multicam-bewerking en 3D-effecten

Prijzen van VEED

Free

Lite: $ 18 per maand per gebruiker

Pro: $30/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

VEED-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 3,4/5 (meer dan 50 beoordelingen)

5. Happy Scribe (Het beste voor transcriptie en ondertiteling in meer dan 120 talen)

via Happy Scribe

Als u voortdurend met ondertitels, transcripties en vertalingen werkt, zal deze tool u niet teleurstellen.

Wilt u uw bestanden exporteren naar TXT, Word, PDF of zelfs AVID? Dat kan eenvoudig met Happy Scribe. Het maakt ook samenwerking met belanghebbenden eenvoudig door u de mogelijkheid te bieden transcripties en ondertitels te delen in de weergave 'alleen-lezen' of 'bewerking'.

Wat mij echter het meest opviel, is de nauwkeurigheid en snelheid van deze indrukwekkende spraak-naar-tekstsoftware, die elke keer weer resultaten van topkwaliteit garandeert.

De beste functies van Happy Scribe

Huur transcribenten in bij Happy Scribe om uw door AI gegenereerde transcripties in meerdere talen te proeflezen

Maak uw woordenlijst door gespecialiseerde terminologie (merken, jargon, afkortingen) toe te voegen om de vertaling te vereenvoudigen

Importeer openbare links en synchroniseer de tool met uw huidige tech stack, zoals YouTube, Vimeo en Google Drive

Limieten van Happy Scribe

Er is geen optie om content in batches te delen met interne teams en externe belanghebbenden

Sommige gebruikers hebben een aantekening gemaakt dat kleine spelfouten vaak terugkomen in transcripties van podcasts

Prijzen van Happy Scribe

Free

Basis: $17/maand

Pro: $29/maand

Business: $49/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Happy Scribe

G2: 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 35 beoordelingen)

6. Lokalise (Het beste voor vertaalbeheer en multimediaprojecten)

via Lokalise

Lokalise is cloudgebaseerde lokalisatiesoftware waarmee u uw contentstrategie kunt afstemmen op lokale markten.

U kunt eenvoudig platformonafhankelijke vertalingen uitvoeren en deze exporteren naar de juiste bestanden met de juiste naamgevingsconventies voor elk platform.

Lokalise kan ook worden geïntegreerd met tools zoals Figma, GitHub, GitLab, Webflow en Jira, waardoor werkstroomsoepeler en efficiënter verloopt.

De beste functies van Lokalise

Vertaal grote meertalige projecten met behulp van de RESTful API van Lokalise, met eenvoudige handleidingen en sjablonen voor een snellere installatie

Organiseer lokalisatietaak in pijplijnen, zodat wanneer een taak is voltooid, de volgende taak in de pijplijn automatisch start

Breng tijdens het browsen op uw website direct realtime vertaalwijzigingen aan met de LiveJS-editor

Beperkingen van Lokalise

Snelkoppelingen verplaatsen de cursor niet automatisch naar het volgende segment, waardoor u voor elk nieuw segment de muis moet gebruiken

Vertalers hebben geen mogelijkheid om wedstrijdverslagen te downloaden, waardoor ze voor de timing van de verslagen en het aantal woorden afhankelijk zijn van het management

Prijzen van Lokalise

Free

Vanaf: $ 140/maand

Essential: $270/maand

Pro: $990/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Lokalise

G2: 4,7/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 90 beoordelingen)

7. HeyGen (Het beste voor door AI gegenereerde avatarvideo's met tekst-naar-spraak)

via HeyGen

Als u op zoek bent naar alternatieven voor Synthesia AI om avatars van verschillende etnische achtergronden, leeftijden en stijlen voor uw video's te genereren, is HeyGen zeker het bekijken waard. Hiermee kunt u content in meer dan 175 talen maken met behulp van meer dan 120 AI-avatars, perfect om een divers publiek te bereiken.

De videovertaalfunctie met één klik kan video's in meer dan 40 talen vertalen en herkent zelfs meerdere sprekers. Hoewel de stem van de oorspronkelijke spreker niet wordt gekloond, kunt u kiezen uit meer dan 300 mensachtige stemmen om een voice-over toe te voegen.

De beste functies van HeyGen

Als er iets in je video niet klopt, upload dan een spraakopname om de AI te trainen hoe het correct moet worden uitgesproken

Integreer SRT-bestanden (platte tekst) die uw ondertitels bijhouden voor nauwkeurige vertalingen en aanpassing van het script

Verbeter uw klantenservice met interactieve avatars die in realtime met uw websitebezoekers kunnen communiceren en hen de hulp bieden die ze nodig hebben

Limieten van HeyGen

De kwaliteit van de ondersteuning is wisselend; sommige providers bieden algemene oplossingen die geen antwoord bieden op specifieke problemen

Het meerdere keren opnieuw genereren van dezelfde video zou duur zijn vanwege de kosten voor kredieten

Prijzen van HeyGen

Free

Maker: $29/maand per gebruiker

Team: $89/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van HeyGen

G2: 4,8/5 (meer dan 520 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 290 beoordelingen)

8. Wavel.ai (Het beste voor AI-gestuurde audiocommentaar dat menselijk klinkt)

Als u hulp nodig hebt bij tekst-naar-spraak, AI-videodubbing of AI-stemgeneratie, gebruik dan Wavel.ai. Het is een alles-in-één-software die een meeslepende ervaring biedt – niet zomaar een generieke, vlakke voice-over.

Om uw meertalige publiek te bereiken, kunt u uw tekst eenvoudig in meer dan 40 talen vertalen met AI-tools voor ondertitels en bijschriften.

Wat mij opviel aan deze AI-stemgenerator is de mogelijkheid om natuurlijk klinkende stemmen met regionale accenten toe te voegen, waaronder Brits, Australisch en Indiaas.

De beste functies van Wavel.ai

Voeg een emotionele laag toe aan verschillende delen van de AI-video met een collectie van meer dan 1000 stemmen vol emotie

Zet uw volledige video's om in boeiende YouTube-shorts, vertaald in elke gewenste taal met ondertitels

Voeg aantekeningen en opmerkingen toe aan uw opnames terwijl u ze maakt, zodat kijkers de inhoud gemakkelijker kunnen begrijpen

Beperkingen van Wavel.ai

Het valt soms weg als de internetverbinding niet stabiel is

De prijsstructuur spreekt misschien niet iedereen aan, aangezien sommige gebruikers wellicht de voorkeur geven aan een goedkoper abonnement met minder functies

Prijzen van Wavel.ai

Free

Basis: $ 25/maand

Pro: $40/maand

Business: $ 80/maand

Beoordelingen en recensies van Wavel.ai

G2: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. Dubverse (Het beste voor geautomatiseerde videodubbing met aangepaste stemopties)

via Dubverse

Als u authentiek klinkende voice-overs in meerdere talen aan uw video's wilt toevoegen, zult u Dubverse zeker waarderen. Geen handmatige opnames of vervelende bewerking meer – het legt de essentie en emotie van uw originele content vast.

Ik vond het ook prettig dat Dubverse automatisch perfect gesynchroniseerde, nauwkeurige ondertitels genereert, waardoor de video's duidelijk en toegankelijk zijn voor elke kijker.

De beste functies van Dubverse

Maak voice-overs voor scripts waarin verschillende talen worden gecombineerd met slechts één API-aanroep

Genereer meerdere audiobestanden tegelijk – of het nu gaat om een reeks productdemo's, podcasts of tutorials

Kies uit meer dan 200 stemmen die variëren in leeftijd, geslacht, toon en dialect, en selecteer de perfecte stem voor uw video's

Limieten van Dubverse

De timing van de vertaalde voice-over komt mogelijk niet altijd overeen met de originele stem vanwege taalverschillen

Bij grote projecten raken kredieten snel op en er is geen mogelijkheid om meer kredieten toe te voegen dan de maandelijkse limiet

Prijzen van Dubverse

Pro: $18/maand

Supreme: $30/maand

Beoordelingen en recensies van Dubverse

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Colossyan Maker (Het beste voor het genereren van hyperrealistische AI-acteurs)

via Colossyan

Op zoek naar een presentator die meer dan 30 talen spreekt? Met Colossyan Creator is dat mogelijk. Het maakt gebruik van AI-avatars die eruitzien en klinken als echte mensen, waardoor het ideaal is voor makers die hun content snel moeten lokaliseren zonder dat dit ten koste gaat van de persoonlijke touch.

U kunt rechtstreeks vanuit tekst video's maken met behulp van AI-avatars, waardoor u interactiviteit toevoegt om de betrokkenheid te vergroten.

De ingebouwde GPT-4 AI-scriptassistent helpt u zelfs bij het bedenken van ideeën, het verbeteren van uw schrijfstijl en het versnellen van de productie van video's.

De beste functies van Colossyan Maker

Personaliseer video's met een digitale avatar van jezelf door een video van 20 seconden te filmen vanuit verschillende hoeken, in verschillende instellingen en met verschillende outfits

Maak AI-video's in meer dan 70 talen en breng uw boodschap binnen enkele minuten effectiever over in de moedertaal van uw publiek

Pas merkelementen (logo's, kleuren, tekststijlen en aangepaste lettertypen) toe op scène-layouts, zodat alle video-content consistent blijft

Limieten van Colossyan Maker

De bewerking van content met kant-en-klare sjablonen kan vervelend zijn, omdat animaties niet altijd correct worden weergegeven nadat ze zijn toegepast

Geavanceerde aangepaste mogelijkheden zijn beperkt voor gebruikers met specifieke behoeften, met name voor gedetailleerde video-bewerking en het integreren van complexere gepersonaliseerde elementen

Prijzen van Colossyan maker

Starter: $ 27/maand

Pro: $ 87/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Colossyan Maker

G2: 4,6/5 (meer dan 410 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Neem de regie over uw video-strategie

Het vinden van de juiste AI-tool komt neer op wat voor u het beste werkt. Met zoveel opties kan het overweldigend zijn. Maar door u te richten op uw prioriteiten – zoals nauwkeurige vertalingen, het naadloos aanmaken van AI-avatars of het bereiken van natuurlijk klinkende spraak – kunt u de keuze beperken.

Als het gaat om het beheren van video-werkstroomen, gaat er niets boven ClickUp. Het is dé software om alles op schema te houden.

U kunt ClickUp Clips gebruiken om productdemo's op te nemen of geografisch verspreide teams op één lijn te brengen wat betreft projectplannen en doelstellingen. ClickUp Brain transcribeert automatisch alle clips, waardoor het gemakkelijker wordt om specifieke informatie te vinden en te raadplegen.

Meld u gratis aan bij ClickUp en geef uw interactie met uw publiek een nieuwe impuls met behulp van video's.