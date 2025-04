11 Beste AI-vertaler in 2025

AI-vertalingstools hebben de manier waarop we met elkaar in verbinding staan veranderd door ervoor te zorgen dat de taalbarrière tot een minimum wordt beperkt.

Deze tools kunnen talen in realtime ontcijferen, vertalen en interpreteren. Ze maken gebruik van machinaal leren en natuurlijke leertechnieken om tekst te vertalen terwijl de betekenis en context intact blijven.

De juiste tool vinden kan een uitdaging zijn, omdat de markt overspoeld wordt met verschillende tools die allemaal beweren de beste te zijn. Maar maak je geen zorgen, wij nemen de beste AI-vertaaltools op de markt met je door, samen met de lijst van functies die er het meest toe doen.

Wat moet je zoeken in AI-vertaaltools?

Bij de selectie van een AI-vertaaltool zijn dit de dingen waar je rekening mee moet houden:

Nauwkeurigheid: Zoek naar tools die nauwkeurige en precieze vertalingen bieden in verschillende talen en contexten. Een hoge nauwkeurigheid zorgt ervoor dat uw berichten correct worden overgebracht zonder verlies van betekenis of nuance

Taalondersteuning: Controleer welke talen de tool ondersteunt. De beste AI-vertaaltools bieden meerdere talen om tegemoet te komen aan uiteenlopende communicatiebehoeften

Realtime vertaling: Kies voor tools die real-time vertaling bieden tijdens gesprekken, vergaderingen of op reis

Veiligheid en privacy: Besteed aandacht aan de veiligheidsmaatregelen van de tool om gevoelige gegevens te beschermen, zodat wordt voldaan aan de regelgeving voor gegevensprivacy en industrienormen

Gebruikersinterface: Beoordeel de gebruikersinterface van de tool op gebruiksgemak en intuïtieve navigatie. Een gebruikersvriendelijke interface verhoogt de productiviteit en efficiëntie

Prijzen en schaalbaarheid: Beoordeel de prijsstructuur en schaalbaarheidsopties om te bepalen of de tool past bij uw budget en groei-abonnementen

Integratie: Als u van plan bent de tool te gebruiken binnen bestaande werkstromen of applicaties, zorg dan voor compatibiliteit en integratiemogelijkheden met andere platforms of software

Ondersteuning voor klanten: Zoek naar AI-vertaaltools die betrouwbare klantenservice bieden, inclusief technische ondersteuning en middelen om problemen op te lossen, zodat problemen snel kunnen worden opgelost

11 Beste AI-vertalerhulpmiddelen in 2025

Dit zijn de beste AI-tools voor vertalingen die je in 2025 zou moeten gebruiken:

1. ClickUp

ClickUp proberen

Vertaal actie met ClickUp AI

ClickUp Brein is een gecentraliseerde kennis hub die al uw documenten, mensen en bedrijfskennis met AI verbindt om u een naadloze en intelligente ervaring te bieden. Het is beschikbaar voor alle functies van ClickUp, zodat u het altijd en overal kunt gebruiken.

Gebruik ClickUp Brain om uw aantekeningen, briefings, rapporten en meer te vertalen om mensen met alle achtergronden in uw bedrijf te ondersteunen. Van het onderzoeken en creëren van content tot het samenvatten van gegevens en het analyseren van informatie, ClickUp Brain heeft de kracht om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop u werkt. U kunt eenvoudig spraakclips transcriberen en uw content vertalen en lokaliseren.

En hier houdt het niet op! U kunt content creëren door aangepaste prompts in te voeren, de input te bewerken, rol-specifieke content te creëren, bestaande content te bewerken, team updates te schrijven, content en chats samen te vatten en zelfs e-mails te beantwoorden.

De beste functies van ClickUp Brain

Moeiteloos vertalen en lokaliseren van uw content

Creëer content met behulp van AI-prompt sjablonen E-mails snel beantwoorden

Integreer het met meer dan 1000 tools voor verbeterde productiviteit

Stel vragen en krijg nauwkeurige antwoorden van uw Taken, documenten en informatie die in ClickUp is opgeslagen

Vat uw chats, opmerkingen en content samen

Gebruik de ingebouwde spellingcontrole en grammaticacontrole om foutloos te schrijven

Tabellen en sjablonen maken om uw informatie te organiseren

Wees gerust dankzij de strenge maatregelen voor privacy en veiligheid van uw gegevens

Maak rol-specifieke content zoals project abonnementen, enz.

De beperkingen van ClickUp Brain

Heeft een leercurve

Sommige klanten vinden de aangepaste opties overweldigend

Prijzen ClickUp Brain

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp Brain

G2: 4.7/5 (9.400+ beoordelingen)

4.7/5 (9.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. QuillBot AI

via QuillBot AI vertaler Een recente toevoeging aan de Quillbot-suite van schrijfdiensten - QuillBot Translator is een AI-gestuurde vertaaltool die in 2023 werd geïntroduceerd. Het biedt vertalingen in meer dan 40 talen en kan de invoertaal automatisch detecteren.

Het is vooral handig voor mensen die het gebruiken voor parafraseren of bewerking, omdat ze tekst kunnen vertalen op hetzelfde platform.

Je kunt tot 5.000 tekens tegelijk vertalen. De tool is gratis en er worden voortdurend nieuwe talen toegevoegd, waardoor het de perfecte tool is AI-tool voor non-profits , particulieren en bedrijven.

De beste functies vanQuillBot AI

Kortere en langere teksten vertalen naar uw target taal

Gratis vertalen in meer dan 40 talen

Bewerken, parafraseren, citeren en vertalen op één platform

Ervaar een mobiel-vriendelijke en gebruiksvriendelijke interface

Vertaal in nieuwe talen omdat de app voortdurend meer talen en functies toevoegt

QuillBot AI limieten

Omdat het product nog in de beginfase zit, ondersteunt het minder talen dan zijn concurrenten

Heeft niet de optie om documenten te vertalen

Vertaalt slechts 5.000 tekens tegelijk

QuillBot AI prijzen

Gratis

Premium: $9.95/maand

$9.95/maand Team abonnement: 5-10 zetels: $3,75/maand per zetel 11-50 zetels: $3,33/maand per zetel 51+ zetels: $2,91/maand per zetel



QuillBot AI beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

3. Kopiëren.ai

via Copy.ai vertaler Copy.ai maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om geweldige vertaalmogelijkheden te bieden. Het doet wat machinevertaling vaak mist - het vertalen van woorden met behoud van hun nuance en bedoeling. Je kunt het gebruiken om marketingteksten, blogberichten, koude e-mails en nog veel meer te maken.

Het is vooral handig voor marketing- en verkoopteams, omdat het werkt als een AI-tekstschrijftool om je berichten te transcreëren en te lokaliseren. Teams kunnen hun brand voice guide toevoegen om ervoor te zorgen dat de resultaten zo nauwkeurig en relevant mogelijk zijn.

Het biedt vertalingen in meer dan 25 talen. Het beste is dat het privacybeleid geen gegevens bewaart. En het enige nadeel is dat het niet in de eerste plaats een vertaaltool is.

De beste functies van Copy.ai

Ontdek meer dan 25 talen

Ontvang relevante vertalingen van hoge kwaliteit

Verbeter uw vertalingen door merkstemgidsen toe te voegen voor betere resultaten

Moeiteloos navigeren via een gebruikersvriendelijke interface

Gebruik vooraf gemaakte sjablonen voor werkstromen

Maak gebruik van de veelzijdigheid voor het schrijven en vertalen van blogs, productbeschrijvingen, het vertalen van content en meer

Garandeer de veiligheid en privacy van uw gegevens met robuuste maatregelen

Integreer naadloos met meer dan 2.000 platforms

Copy.ai limieten

Primair geen vertaaltool, dus functies zijn beperkt

Sommige gebruikers hebben geklaagd over niet-reagerende klantenservice

Prijzen voor copy.ai

Free

Pro: $49/maand

$49/maand Teams: $249/maand

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

4.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60 beoordelingen)

4. Google Translate

via Google Translate Google Translate is in 2006 begonnen als gratis machine vertaaldienst en kan eenvoudig en nauwkeurig teksten, afbeeldingen, documenten en websites vertalen. In 2016 werd overgeschakeld op neurale automatische vertaling om meer natuurlijke en relevante vertalingen mogelijk te maken.

De tool is gemakkelijk toegankelijk, met een intuïtieve interface waarmee gebruikers in meer dan 130 talen kunnen vertalen.

Het bijzondere aan deze tool is dat het geschreven woorden, websites, verschillende documenten, spraak, afbeeldingen en handgeschreven talen kan vertalen. Het werkt ook voor het vertalen van tweetalige gesprekken en als een AI-transcriptietool .

Google Translate is perfect voor individuen, taalleerders en teams die geen uitgebreide vertaalfuncties nodig hebben.

De beste functies van Google Translate

Geniet van een eenvoudige en interactieve gebruikerservaring

Gratis toegang tot vertalingen voor meer dan 130 talen

Maak gebruik van de detecteer taal functie

Toegang tot offline vertalingen in de mobiele app

Vertaal direct door de tekst met uw camera te scannen

Download talen voor offline vertalingen

Woorden en zinnen opslaan voor snellere vertaling

Vlotte gesprekken tussen mensen die verschillende talen spreken

Google Translate limieten

Kan onnauwkeurige vertalingen bieden

Garandeert niet de privacy van de gedeelde input of output

Sommige gebruikers klaagden over het feit dat het programma de nuances van de talen niet vastlegt

Google Translate prijzen

Gratis

Google Translate beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (600+ beoordelingen)

5. Smartling

via Smartling vertalen Smartling is een AI-gebaseerd vertaalprogramma dat snelle en nauwkeurige vertalingen en lokalisatie van content biedt. Het biedt verschillende functies, zoals dashboards voor prestaties en voortgang, contextuele CAT-tools en vooraf gebouwde integraties.

Of je nu menselijke vertalingen of neurale machinevertalingen wilt, Smartling biedt het allemaal. Het ondersteunt vertalingen in meer dan 150 talen en maakt het mogelijk om uw content management systeem te integreren voor een soepel beheer van de content.

Je kunt tutorials, getuigenissen, advertenties, video's, interviews en nog veel meer naar je target taal vertalen. Smartling biedt ook diensten voor spraakvertaling, transcriptie en ondertiteling.

De beste functies van Smartling

Vertalen voor meer dan 150 talen

Gebruik menselijke vertaling

Integreer Smartling eenvoudig met CMS

Ervaar een volledig transparante werkstroom

Profiteer van strenge kwaliteitsbeoordeling van vertalingen

Ontwikkel stijlgidsen en woordenlijsten

Gebruik vertaalgeheugens en terminologiebeheer

Smartling beperkingen

Biedt geen transparante prijsstelling

Heeft een steile leercurve

Smartling prijzen

Core: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Groei: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Enterprise: Niet beschikbaar

Smartling beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (350+ beoordelingen)

4.5/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 3.5/5 (15+ beoordelingen)

6. DeepL

via DeepL vertaler Van de vele automatische vertaaltools op de markt staat DeepL bekend om zijn nauwkeurige en genuanceerde vertalingen. Het richt zich op het vastleggen van de nuance en betekenis achter woorden om de meest relevante uitvoer te bieden.

De interface is intuïtief en ondersteunt 30 talen. Met behulp van neurale netwerken creëert de tool nauwkeurige en contextueel geschikte vertalingen.

Je kunt het gebruiken om PDF's, Word-documenten en PowerPoint-bestanden te vertalen. Je kunt ook alternatieve woorden of zinnen selecteren en de andere zinnen worden automatisch aangepast aan de selectie.

Met de gratis versie van DeepL kun je je eigen woordenlijst maken, heb je een ingebouwd woordenboek en kun je regels instellen voor specifieke vertalingen.

Met DeepL Pro kun je ook de toon van je vertalingen aanpassen, het integreren met je CAT-tool en meer.

DeepL beste functies

Gebruik een eenvoudige en vriendelijke interface

Integreert naadloos met Windows, iOS en Chrome

Toegang tot expert en uitzonderlijke nauwkeurigheid in de aangeboden talen

Stel regels in voor woorden en zinnen

Vertaal grotere bestanden eenvoudig met eenvoudige taalvertalingen

Behoud de originele opmaak van de tekst met de pro versie

Zorg voor een hoge veiligheid van uw in- en uitvoergegevens

DeepL beperkingen

Veel functies zijn alleen beschikbaar in de betaalde versie

Kan slechts 1.500 tekens vertalen in de gratis versie

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

DeepL prijzen

Gratis

Starter: $10,49/maand per gebruiker

$10,49/maand per gebruiker Geavanceerd: $34.49/maand per gebruiker

$34.49/maand per gebruiker Ultiem: $68,99/maand per gebruiker

DeepL beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (130+ beoordelingen)

7. Microsoft Bing Vertaler

via Microsoft Bing Vertaler Microsoft Bing Translator is een onderdeel van Microsoft Cognitive Services dat werkt met Microsoft Office, Edge, Bing, Skype en meer. Het biedt tekst, spraak, gesprekken op meerdere apparaten, afbeeldingen en offline vertalingen (alleen voor Android).

De vertaaltool ondersteunt meer dan 100 talen. De interface is gebruiksvriendelijk. Het biedt naadloze integratie met Microsoft producten. Je kunt de vertaler aan Outlook toevoegen als je regelmatig e-mails vertaalt.

Microsoft Translator for Business biedt aangepaste vertaalfuncties voor betere en relevantere vertalingen.

De beste functies van Microsoft Bing Translator

Moeiteloos vertalen met een gebruiksvriendelijke interface

In realtime gesprekken voeren en spraak vertalen

Integreer naadloos met apps van Microsoft

Automatisch taal detecteren voor snelle vertaling

Vertaal snel door veelgebruikte zinnen te gebruiken die beschikbaar zijn op het platform

Vertalen in meer dan 100 talen

De beperkingen van Microsoft Bing Translator

Gebruikers hebben geklaagd over onnauwkeurige vertalingen in lange teksten

De functie spreken is niet voor alle talen beschikbaar

Je kunt vertaalde woorden niet wijzigen

De prijzen van Microsoft Bing Translator

Gratis

Betalen als je gaat: Tekst vertalen: $10/miljoen tekens Vertaling documenten: $15/miljoen tekens Aangepaste vertaling: $40/miljoen tekens elk voor tekstvertaling en documentvertaling



Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Bing Translator

G2: 4.3/5 (90+ beoordelingen)

4.3/5 (90+ beoordelingen) Capterra: NA

8. Unbabel

via Unbabel Vertaler Unbabel is een LangOps-platform dat een combinatie van menselijke en AI-vertalingen biedt om zeer nauwkeurige resultaten te bieden. Het is het beste voor Business en Teams omdat het een uitgebreide set geavanceerde functies biedt, waaronder real-time rapportage, transparantie en AI-gestuurde workflows die tijd en kosten besparen.

De AI-kwaliteitsschatting biedt een transparante kijk op je vertaalprestaties. Bovendien is het ISO 27001 gecertificeerd, waardoor het een veilig platform is.

Belangrijke functies

Toegang tot vertalingen in 90 talen

Gebruikmaken van een combinatie van AI en menselijke vertalers voor vertalingen van hoge kwaliteit

Integratie met een groot bereik aan tools zoals Zendesk, Salesforce en HubSpot

De kwaliteit van vertalingen evalueren om nauwkeurigheid te garanderen

Vertaalworkflows aanpassen aan uw behoeften

Gebruik kant-en-klare sjablonen

Unbabel beperkingen

Kan fouten maken in vertalingen

Sommige gebruikers klaagden over de lange vertaaltijd

Unbabel prijzen

Starter: Standaard: Vanaf $0,00050 per woord met een minimale jaarlijkse toewijzing van $30.000

Vanaf $0,00050 per woord met een minimale jaarlijkse toewijzing van $30.000 Enterprise: Vanaf $0,00046 per woord met een minimale jaarlijkse toewijzing van $125.000

Unbabel beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (190 beoordelingen)

4.6/5 (190 beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (4 beoordelingen)

9. Smartcat

via Wikipedia Smartcat is een AI-vertaaltool die contextuele vertalingen en een intuïtieve interface biedt. Het biedt collaboratieve workflows en snelle vertalingen, waardoor het perfect is voor wereldwijde ondernemingen en teams. Je kunt zoveel gebruikers toevoegen als je wilt.

De kwaliteit en nauwkeurigheid van de vertalingen worden beter naarmate je het programma blijft gebruiken. De tool ondersteunt meer dan 280 talen en 50 bestandsformaten. Je kunt verbinding maken met 30+ integraties om je werk te stroomlijnen.

Smartcat beste functies

Toegang tot woordenlijsten en vertaalgeheugens voor verbeterde consistentie

Geef beoordelingen van nauwkeurigheid weer voor specifieke talenparen

Vertalen in 280+ talen

Gebruikmaken van een combinatie van menselijke expertise met AI-vertalingen

Gebruik de kracht van GPT-4 voor verbeterde vertaalmogelijkheden

AI-matching gebruiken om de beste linguïsten te vinden

Vertaalde content bewerken en verifiëren in de Smartcat Editor

Smartcat limieten

Geen gratis versie

Sommige gebruikers klaagden over niet reagerende klantenservice

Prijzen voor Smartcat

Starter : $99/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $99/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Smartcat beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (130+ beoordelingen)

10. Reverso Vertaling

via Reverso Vertaling Reverso gebruikt neurale automatische vertaalmodellen om natuurlijk klinkende, nauwkeurige vertalingen te geven voor meer dan 25 talen. Je kunt de tekst typen of een document toevoegen zoals een PPT, een Word-document of een PDF.

Met de gratis app heb je toegang tot functies zoals bladwijzers maken, donkere modi, geen advertenties en vertalingen met één klik. Je kunt het geïntegreerde woordenboek gebruiken om je uitvoer te bewerken en te verfijnen, grammatica te controleren met behulp van ingebouwde grammaticacontroles en de uitspraak te verbeteren door naar teksten te luisteren.

De app is beschikbaar voor Mac, Windows, iOS, Android, Chrome en Firefox.

De beste functies van Reverso Vertaling

Gemakkelijk en snel vertalen

Creëer woordenschat en leer met flashcards

Toegang tot voorbeelden in de content

Vertaal documenten en teksten met gemak

Profiteer van robuuste gegevensbescherming

Ontsluit langere tekstvertalingen, directe vertaling en geen advertenties met de betaalde versie

Vertaal limieten

Veel functies zijn beschikbaar in de betaalde versie

Ondersteunt minder talen dan alternatieven

Prijzen van Reverso Translation

Gratis

Premium: €9.99/maand

€9.99/maand Zakelijke vertaler: Aangepaste prijzen

Vertalingen beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

11. Systran

via Systran vertaler Systran is een realtime vertaalsoftware die perfect is voor bedrijven die willen samenwerken met wereldwijde klanten en werknemers. Het wordt gebruikt door enkele van de grootste namen in verschillende sectoren, zoals Deloitte, Nestle en Swiss Post.

Het ondersteunt meer dan 55 talen en biedt tot 5.000 vertaaltekens in de gratis versie. De betaalde versie biedt domeinspecifieke vertaalfuncties, onbeperkte tekstvertaling en documentvertaling.

Systran beste functies

Garandeert een robuust privacybeleid voor gegevensbescherming

Train je eigen AI-model voor betere resultaten

Ontvang industrie- en domeinspecifieke vertalingen

Vertalingen aanpassen aan uw unieke behoeften

Maak uw eigen woordenlijst en vertaalgeheugen

Geavanceerde woordenboeken voor gebruikers gebruiken

Aangepaste regels opgeven om de vertaaluitvoer te verfijnen

Systran beperkingen

Documentvertaling is alleen beschikbaar in de betaalde versie

Steile leercurve

Prijzen voor Systran

Gratis

Pro Plus: €19,99/maand/gebruiker

€19,99/maand/gebruiker Premium: €44,99/maand/gebruiker

€44,99/maand/gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Systran beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (2 beoordelingen)

: 4.8/5 (2 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6 beoordelingen)

De kracht van AI-vertaalhulpmiddelen benutten

Van realtime vertalingen tot aanpasbare oplossingen voor specifieke behoeften, AI-vertaaltools kunnen het allemaal. Ze stellen bedrijven in staat om nieuwe markten te betreden, individuen om onbekende gebieden te verkennen en mensen om meer diverse verbindingen aan te gaan.

AI-gestuurde vertaalprocessen bieden een grotere nauwkeurigheid, contextbewustzijn, lage kosten en snelle vertalingen. Let bij het kiezen van een tool op nauwkeurigheid, snelheid, een gebruikersvriendelijke interface, integraties en het aantal ondersteunde talen.

Als je op zoek bent naar een meer uitgebreide tool die je processen bij elke stap verbetert, zal ClickUp je niet teleurstellen. Het is geschikt voor teams van elke grootte en verbetert de samenwerking als nooit tevoren. Meld u aan voor uw gratis ClickUp account vandaag nog!