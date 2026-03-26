14 gratis Google Spreadsheets-sjablonen voor dagelijkse taakvolgers

Stel je voor dat je aan het begin van de dag een lijst met nog te doen taken maakt, maar tegen het einde van de dag het overzicht over alle taken kwijt bent. Dit kan gebeuren als je te veel te doen hebt; het bijhouden van taken en het beheren van deadlines wordt dan chaotisch.

Wat is dan de oplossing? Taaktrackers in Google Spreadsheets.

Google Spreadsheets-takenplanners zijn handig, of je nu een beginnende of ervaren professional bent. Ze zijn eenvoudig, gebruiksvriendelijk en handig voor het plannen en bijhouden van je taken.

In deze blog delen we gratis Google Spreadsheets-sjablonen voor dagelijkse taakvolgers die het beheren van taken en teams supergemakkelijk maken. Blijf dus tot het einde bij ons!

14 gratis Google Spreadsheets-sjablonen voor taakvolgers

Google Spreadsheets-sjablonen voor dagelijkse taken zijn waardevolle hulpmiddelen die u helpen bij het stroomlijnen van uw takenbeheer. Hier zijn een paar gratis Google Spreadsheets-sjablonen voor taken:

1. Takenlijst-sjabloon van ClickUp

De taakvolgsjabloon van ClickUp is een kant-en-klare Google Spreadsheets-sjabloon om je taken op een gestructureerde manier te organiseren en bij te houden. De sjabloon bevat velden zoals Taaknaam, Prioriteit, Toegewezen aan, Status, Startdatum, Deadline en Aantekeningen, zodat je je dagelijkse werk goed kunt bijhouden.

Hoe gebruikt u het:

Voeg taken met deadlines en prioriteiten toe om georganiseerd te blijven

Houd de status van taken bij met behulp van keuzelijsten zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Klaar'

Wijs taken toe en werk de voortgang bij naarmate het werk vordert

Gebruik het gedeelte met aantekeningen om context of updates toe te voegen

Geschikt voor:

Professionals die hun dagelijkse werklast beheren — perfect voor een projectmanager die taken toewijst, deadlines bijhoudt en de voortgang van meerdere deliverables in één gestroomlijnde weergave volgt.

Studenten met academische verantwoordelijkheden — ideaal voor studenten die opdrachten, groepsprojecten en Taaken met betrekking tot examenvoorbereiding willen organiseren om consistent te blijven en stress op het laatste moment te voorkomen.

Mensen die persoonlijke taken combineren — ideaal voor wie huishoudelijke klusjes, boodschappen en nevenprojecten bijhoudt en alles overzichtelijk in één checklist wil houden.

2. Sjabloon voor dagelijkse en maandelijkse taken bijhouden van Template.net

De sjabloon voor dagelijkse en maandelijkse taakvolging van Template.net is een basissjabloon waarmee u uw taken effectief kunt plannen en beheren. Het helpt u werkstroom te vereenvoudigen, de voortgang bij te houden en nooit meer deadlines te missen.

Hoe gebruikt u het:

Plan en bekijk taken op dag- en maandbasis

Focus op tijdmanagement

Maak aangepaste takenlijsten, inclusief statusupdates, prioriteiten en deadlines

Geef taken prioriteit op basis van hun deadlines

Volg de voortgang in realtime

Ideaal voor: iedereen die georganiseerd wil blijven en zijn of haar tijd effectief wil indelen. Het is perfect voor drukbezette mensen die dagelijkse taken en langetermijnprojecten moeten combineren.

2. Sjabloon voor dagelijkse taken bijhouden van Template.net

De sjabloon voor dagelijkse taken van Template.net is een eenvoudige Google Spreadsheets-sjabloon die u helpt om uw dagelijkse taken bij te houden. Met deze aanpasbare lijst met nog te doen taken kunt u uw werkschema efficiënt indelen.

Hoe gebruikt u het:

Maak en organiseer aangepaste takenlijsten op één plek

Stroomlijn je dagelijkse taken om je productiviteit te verhogen

Houd openstaande en voltooide taken bij

Werk samen met teamleden aan taken

Ideaal voor: drukke professionals die hun taken dagelijks of maandelijks plannen en prioriteren en hun voortgang in realtime bijhouden om te voorkomen dat ze deadlines missen.

3. Sjabloon voor takenoverzicht van Template.net

De Task Tracker-sjabloon van Template.net is nog een Google Spreadsheets-sjabloon voor dagelijkse taken waarmee u taken eenvoudig kunt bijhouden. U kunt deze downloaden in Excel- of Google Spreadsheets-format om uw taken en deadlines efficiënt bij te houden.

Hoe gebruikt u het:

Categoriseer taken voor eenvoudige controle

Bekijk de voortgang van taken met behulp van grafieken

Maak aangepaste taakstatussen, zoals 'Nog te doen', 'In behandeling', 'Voltooid', 'In de wacht' enz.

Pas velden en aantekeningen voor elke taak aan

Ideaal voor: iedereen die op zoek is naar een overzichtelijke manier om taken te categoriseren en de voortgang bij te houden, zodat deadlines efficiënt worden gehaald.

4. Sjabloon voor het bijhouden van de status van taken door Template.net

De sjabloon voor het bijhouden van de status van de taken van Template.net bespaart u de moeite om taken te onthouden en maakt het gemakkelijker om ze bij te houden. Het biedt een professionele layout voor het monitoren van uw projectactiviteiten en updates.

Hoe gebruikt u het:

Voer gegevens in en organiseer ze in kolommen

Voeg aanpasbare velden toe die aan uw specifieke behoeften voldoen

Maak secties aan voor de bewerking om meer informatie toe te voegen

Visualiseer gegevens met grafieken en diagrammen

Ideaal voor: drukke professionals die met behulp van tabellen en grafieken snel en in één oogopslag de voortgang van taken willen zien via een weergave.

5. Google Spreadsheets-sjabloon voor takenlijsten van Zapier

De Google Spreadsheets-sjabloon voor takenlijsten van Zapier is een Google Spreadsheets-sjabloon voor dagelijkse taken waarmee je je vaste takenlijst kunt opzetten en de voortgang van de taken kunt bijhouden. Hoewel deze sjabloon het meest geschikt is voor persoonlijke taken, kun je hem ook voor je werk gebruiken en delen met je team om hen op de hoogte te houden.

Hoe gebruikt u het:

Gebruik de secties voor taken, dagen en aantekeningen om je lijst met nog te doen zaken op te stellen

Label taken met hoge prioriteit en kies kleuren om de status van elke taak aan te geven

Voeg aangepaste kolommen toe, zoals taaktype, geschatte tijd, taken voor later, enz.

Vink taken af zodra u de taken hebt voltooid door een status toe te voegen of ze door te strepen

Ideaal voor: iedereen die dagelijkse takenlijsten wil maken om zijn of haar taken op tijd vol tetooien.

6. Google Spreadsheets-sjabloon voor het bijhouden van de voortgang van taken door Unito

De Google Spreadsheets-sjabloon voor het bijhouden van de voortgang van taken van Unito is een uitgebreide Google Spreadsheets-sjabloon waarmee u uw tools kunt koppelen en taken kunt selecteren die u wilt synchroniseren. Met deze spreadsheet-sjabloon kunt u voortgangsrapporten maken voor eenvoudige analyse.

Hoe gebruikt u het:

Gebruik het tabblad 'Data dump' om al je projecttaken te synchroniseren

Maak voortgangsrapporten om openstaande, voltooide en achterstallige taken bij te houden

Maak staaf-, cirkeldiagrammen en burndown-grafieken om de voortgang per taak en Sprint bij te houden

Houd de werklast per teamlid bij en plan middelen

Ideaal voor: projectleiders en managers die op zoek zijn naar snelle en eenvoudige manieren om rapporten over de voortgang van taken te genereren om te delen met belanghebbenden.

Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets voor het bijhouden van taken

Hoewel Google Spreadsheets-sjablonen voor dagelijkse taken je kunnen helpen je taken efficiënt bij te houden, kun je tegen een paar uitdagingen aanlopen.

Dit zijn de nadelen van het gebruik van Google Spreadsheets voor het bijhouden van je dagelijkse taken:

Beperkte samenwerking : Google Spreadsheets is niet de beste tool voor samenwerking. Het is gevoeliger voor fouten en kan trager worden als meerdere mensen er tegelijk aan werken

Schaalbaarheidsproblemen : Naarmate de takenlijst langer wordt, raken de Google Spreadsheets-sjablonen rommelig. U moet aparte werkbladen bijhouden, waardoor het moeilijk wordt om taken te vinden en bij te houden

Beperkte automatisering : U kunt werkstroom- of taaktoewijzingen niet automatiseren met Google Spreadsheets-sjablonen. Dit vereist veel handmatig werk, zoals het bijwerken van taakstatussen, aanpassingen, enz.

Veiligheidsrisico's : Er zijn geen robuuste functies voor de veiligheid zoals gedetailleerde toegangscontroles, waardoor de tool riskant is voor het opslaan van gevoelige projectgegevens

Geen notificaties: Google Spreadsheets-sjablonen bieden geen automatische herinneringen voor het voltooien van taken of naderende deadlines

Alternatieve sjablonen voor het bijhouden en beheren van taken

Als je worstelt met de beperkingen van Google Spreadsheets-sjablonen, is het tijd om naar alternatieven te zoeken. Wij raden ClickUp aan voor efficiënte taakregistratie en -beheer.

ClickUp is een alles-in-één tool voor taakbeheer waarmee je persoonlijke en professionele taken kunt aanmaken en beheren. Je kunt er doelen en mijlpalen mee instellen, takenlijsten maken, met je team samenwerken aan taken, tijdlijnen bijhouden, middelen beheren en herinneringen en werkstroom automatiseren.

Met ClickUp kun je taken ook naar eigen wens visualiseren met aangepaste weergaven, waaronder tabel-, lijst-, kalender- en bordweergaven.

Visualiseer je gegevens in spreadsheets met de tabelweergave van ClickUp

Met de tabelweergave van ClickUp kunt u bijvoorbeeld direct spreadsheets maken en projectgegevens in velden en rijen visualiseren. U kunt deze weergave ook gebruiken om databases aan te maken en taken als records te ordenen. En het beste? Met deze weergave kunt u klanten koppelen aan bestellingen en links aan bugrapporten.

Dus als je gewend bent om met Google Spreadsheets te werken, maar geen genoegen wilt nemen met de limieten ervan, dan is de tabelweergave van ClickUp de perfecte oplossing.

Daarnaast biedt ClickUp verschillende sjablonen voor taakbeheer. Deze sjablonen maken je dagelijkse werk een fluitje van een cent en zijn een geweldig alternatief voor Google Spreadsheets. Laten we deze sjablonen eens in detail bekijken.

1. ClickUp-sjabloon voor eenvoudig taakbeheer

Creëer een georganiseerd taakbeheersysteem met de ClickUp-sjabloon voor eenvoudig taakbeheer

Als je net begint met taakbeheer en op zoek bent naar apps voor dagelijkse checklists, probeer dan de ClickUp-sjabloon voor eenvoudig taakbeheer.

Dit sjabloon voor het bijhouden van projecten is perfect om je taken georganiseerd te houden, of het nu gaat om je dagelijkse bezigheden of je werk. Het sjabloon biedt weergaven in de vorm van een lijst, een bord en een document, zodat je taken kunt visualiseren zoals jij dat wilt. Met dit sjabloon kun je:

Visualiseer en prioriteer taken

Houd je taken bij

Voeg taakdetails toe met behulp van aangepaste velden

Waarom we dit aanbevelen

Een van de eenvoudigste manieren om je werk georganiseerd te houden, is door een sjabloon te gebruiken met ingebouwde instructies voor het opzetten van een duurzaam taakbeheersysteem.

Geschikt voor:

Kleine teams die behoefte hebben aan een duidelijk taaksysteem — perfect voor SaaS-startups die de uitrol van functies, verzoeken van klanten en bugfixes beheren zonder ingewikkelde processen.

Marketingteams die campagnes coördineren — ideaal voor het bijhouden van contentcreatie, advertentielanceringen en socialemediataaken in één eenvoudige, gemakkelijk bij te werken lijst.

Verkoopteams die outreach en follow-ups beheren — ideaal voor SDR's en accountmanagers die prospecting-taken, belschema's en pipeline-activiteiten overzichtelijk willen organiseren.

2. ClickUp-sjabloon voor dagelijks taakbeheer

Plan je dagelijkse taken met de ClickUp-sjabloon voor dagelijks taakbeheer

De ClickUp-sjabloon voor dagelijks taakbeheer is een planner waarmee je je dagelijkse vergaderingen, taken, gebeurtenissen en boodschappen kunt inplannen. Deze aanpasbare planner helpt je om op tijd te werken, zodat je niet de hele dag hoeft te werken.

Met deze dagelijkse planner kunt u:

Categoriseer taken als werk, privé of doelen

Volg de voortgang met grafieken en diagrammen

Geef prioriteit aan taken

Verbeter je tijdmanagement

Het sjabloon houdt je gefocust en gemotiveerd, zodat je dingen snel kunt afhandelen zonder uitstelgedrag.

Waarom we dit aanbevelen

U kunt specifieke doelen en belangrijke mijlpalen instellen, uw dag plannen met behulp van de kalenderweergave en de voortgang bijhouden met behulp van Gantt-grafieken.

Geschikt voor:

Productontwikkelingsteams — ideaal voor het bijhouden van dagelijkse Sprint-items, QA-testtaken en snelle bugfixes om releases soepel te laten verlopen.

Marketingteams — ideaal voor het beheren van dagelijkse deliverables zoals contentteksten, posts op sociale media en campagne-optimalisaties, zonder dat het momentum verloren gaat.

Customer Success-teams — ideaal voor het organiseren van dagelijkse contactmomenten met klanten, onboarding-stappen en follow-ups van de ondersteuning om klanttevredenheid te garanderen.

3. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse takenlijst

Plan en prioriteer je werk met de ClickUp-sjabloon voor dagelijkse takenlijsten

De ClickUp-sjabloon voor dagelijkse takenlijsten is een planner en tracker voor je dagelijkse routine die je helpt goede gewoontes aan te leren en je dagelijkse werk te plannen en prioriteiten te stellen zonder overweldigd te raken. De sjabloon biedt ook aanpassingsopties, zoals aangepaste weergaven, velden, statussen en werkstroom, waaronder gantt, lijst en kalender.

Met dit sjabloon kunt u:

Maak en beheer een gedetailleerde lijst met nog te doen zaken

Organiseer taken en concentreer je op wat het belangrijkst is

Houd al je taken op één plek bij

Waarom we dit aanbevelen

De sjabloon voor takenlijsten heeft ingebouwde integraties en automatische notificaties om u te helpen deadlines te halen.

Geschikt voor:

Ontwerpteams — perfect voor het opsplitsen van dagelijkse creatieve taken zoals wireframes, mock-ups en revisies, zodat deadlines zich niet opstapelen.

Verkoopteams — helpt bij het structureren van outreach-lijsten, follow-ups en deadlines voor offertes, zodat de pijplijn elke dag blijft draaien.

HR-teams — ideaal voor het beheren van wervingstaken, sollicitatiegesprekken en verzoeken van medewerkers, zonder ook maar iets te missen.

4. ClickUp-sjabloon voor projecttakenlijst

Beheer je persoonlijke en professionele taken met de ClickUp-sjabloon voor projecttakenlijsten

De sjabloon voor projecttakenlijsten van ClickUp combineert basis- en geavanceerde functies, waardoor het een van de beste sjablonen voor taakbeheer is.

Dit sjabloon voor projectmanagement kan worden gebruikt om persoonlijke en teamtaken bij te houden en te beheren. Het bevat vijf weergaven: document, bord, lijst, kalender en insluiten. Daarnaast kunt u aangepaste statussen toevoegen, zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Voltooid', om taken efficiënt bij te houden.

Waarom we dit aanbevelen

Het hoogtepunt van de sjabloon is dat je met de Embed-weergave video's in de sjabloon kunt insluiten voor meer duidelijkheid tijdens het werk.

Geschikt voor:

Productteams — beheer de uitrol van functies, backlog-items en sprint-deliverables in een gestructureerde lijst met taken die ontwikkelaars, QA en PM's op één lijn houden.

Marketingteams — plan campagnetaakken, contentproductie en goedkeuringen op één plek, zodat geen enkele deadline over het hoofd wordt gezien.

Operationele teams — houd afdelingsoverschrijdende projecten bij, zoals procesverbeteringen, het inwerken van leveranciers en compliance-taken, in een duidelijk en overzichtelijk format.

5. ClickUp-sjabloon voor taakbeheer

Voer projecten uit met de ClickUp-sjabloon voor taakbeheer

De taakbeheersjabloon van ClickUp is een sjabloon voor projectmanagement dat elk team nodig heeft om succesvolle projectresultaten te garanderen. Met ingebouwde tools is deze sjabloon ideaal voor het beheren van meerdere projecten en het samenwerken met je team aan verschillende werkstroom-werkprocessen op één plek.

De sjabloon bevat zes dynamische weergaven, waarvan de teamweergave eruit springt.

Met dit sjabloon kunt u:

Deel genomen in drie lijsten in: Ideeën, Backlogs en Actiepunten

Werk samen met teams

Organiseer taken op prioriteit, status of afdeling

Blijf bij de werkstroom en optimaliseer deze

Waarom we dit aanbevelen

Met de teamweergave (voorheen Box) kunt u de werklast van iedereen in kaart brengen voor een doordachte taakverdeling. Het biedt vooraf gedefinieerde aangepaste velden, zodat u kunt zien wie welke taak heeft toegewezen gekregen, wanneer deze moet worden opgeleverd en wat de realtime voortgang is. Bovendien kunt u aangepaste velden toevoegen voor details zoals budgetten, links of andere bijlagen.

Geschikt voor:

Productmanagementteams — laat nooit meer een featureverzoek of bug door de mazen van het net glippen. Breng sprints in kaart, houd releases bij en stem ontwikkelaars, QA en PM's moeiteloos op elkaar af, zodat je roadmap daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Marketingteams — voer campagnes uit als een geoliede machine. Hou content, goedkeuringen, advertentielanceringen en gebeurtenissen op één plek bij, zodat je elke deadline haalt zonder chaos of verwarring.

Verkoopteams — sluit deals sneller af met een overzichtelijke taakregistratie om taken te bijhouden. Beheer contacten, follow-ups, offertes en contracten in één lijst en laat geen enkele kans onbenut.

6. ClickUp-sjabloon voor takenlijst voor nog te doen werk

Beheer taken – van het aanmaken tot het toewijzen en bijhouden – met de ClickUp-sjabloon voor takenlijsten

De ClickUp-sjabloon 'Work To Do' is de perfecte tool om je wekelijkse taken te organiseren. Het helpt je je dagelijkse taken in te plannen volgens je weekplanning, zodat je een productieve week tegemoet gaat. Kortom, deze sjabloon heeft alles wat je nodig hebt om dingen voor elkaar te krijgen.

Met de Work To Do-sjabloon van ClickUp kunt u:

Houd de voortgang bij met gantt-grafieken en Kanban-borden

Concentreer je op taken met prioriteit

Splits complexe projecttaken op in beter beheersbare taken

Houd de duur van taken bij

Om dit sjabloon te gebruiken, stelt u duidelijke doelen vast en begint u met het aanmaken van uw taken. Met ClickUp-taak kunt u taken plannen en organiseren met beschrijvingen, subtaaken en deadlines. U kunt tags aan taken toevoegen om ze gemakkelijk terug te vinden, taken toewijzen aan teamleden en zelfs uw tijdlijn bekijken in de kalenderweergave.

Waarom we dit aanbevelen

Dit sjabloon is uitstekend geschikt voor het in kaart brengen en prioriteren van uw wekelijkse werkschema dankzij de wekelijkse kalenderweergave.

Geschikt voor:

Productteams zetten featureverzoeken, bugfixes en sprintitems om in duidelijke, uitvoerbare taken die projecten op koers houden

Marketingteams beheren campagnes, content en lanceringstaken op één plek om elke deadline te halen

Verkoopteams organiseren dagelijkse outreach, follow-ups en mijlpalen voor deals om een gezonde pijplijn en duidelijk zichtbaarheid te behouden

7. Eenvoudige ClickUp-sjabloon voor taken

Beheer al je taken op één plek met de ClickUp-sjabloon voor eenvoudige taken

De ClickUp Simple To-Dos-sjabloon vereenvoudigt het taakbeheer door al je taken op één plek samen te brengen. Hiermee krijg je een weergave van je prioriteiten, toegewezen personen en deadlines, zodat je geen belangrijke informatie mist.

Met dit sjabloon kunt u:

Organiseer taken in verschillende categorieën

Wijs taken toe aan leden van het team

Stel een duidelijke lijst met taken op die iedereen kan volgen

Net als de andere sjablonen van ClickUp bevat ook deze sjabloon aangepaste statussen, velden en weergaven. Het beschikt over een statusbord om eenvoudig toegang te krijgen tot alle taken. Met de sjabloon kun je taken ook bijhouden met tags en het taakbeheer vereenvoudigen met automatiseringen.

Waarom we dit aanbevelen

Dit eenvoudige sjabloon helpt je wanneer je meerdere verantwoordelijkheden moet combineren. Je kunt je taken prioriteren en de weergave 'Geprioriteerde taken' gebruiken om ervoor te zorgen dat je ze in de juiste volgorde afhandelt.

Geschikt voor:

Productteams houden dagelijkse taken voor functies, snelle oplossingen en items voor Sprints bij zonder de werkstroom te ingewikkeld te maken

Marketingteams organiseren concepten voor content, campagnetaaken en goedkeuringen in een eenvoudige, gemakkelijk bij te werken checklist

Verkoopteams beheren outreach, follow-ups en dealgerelateerde acties efficiënt op één plek

8. ClickUp-sjabloon voor een takenlijst in de kalender

Krijg een overzicht van je wekelijkse of maandelijkse taken met de ClickUp-sjabloon voor een lijst met nog te doen taken in de kalender

De ClickUp-sjabloon voor een takenlijst in de kalender is een tool die je een snel overzicht geeft van je wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse takenplannen. Het helpt je georganiseerd te blijven, zodat je al je gestelde doelen kunt bereiken.

Met dit sjabloon kunt u:

Plan taken om te voorkomen dat je deadlines mist

Organiseer taken in categorieën voor meer overzicht

Weergave van gedetailleerde taakgegevens

Blijf bij de voortgang van taken

Krijg inzicht in hoe lang het duurt om een taak klaar te maken

Dit sjabloon bevat vijf aangepaste weergaven in verschillende ClickUp-configuraties: Op rol, Vergaderverzoek, Op categorie, Schema's en Startgids. U kunt het bijhouden van taken in de kalender ook verbeteren met waarschuwingen voor afhankelijkheden, tijdsregistratie en meer.

Waarom we dit aanbevelen

De sjabloon bevat een weergave voor vergaderverzoeken om aankomende vergaderingen bij te houden en taken die daarvoor moeten worden voltooid.

Geschikt voor:

Productteams plannen de lancering van functies, Sprintdeadlines en bugfixes rechtstreeks in een kalender voor duidelijk zichtbaarheid

Marketingteams plannen campagnetaaken, deadlines voor content en tijdlijnen voor de lancering in één weergave om op koers te blijven

Verkoopteams organiseren outreach, follow-ups en mijlpalen rond belangrijke data om de werkstroom van de pijplijn op gang te houden

Ideaal voor: iedereen met een drukke agenda die een overzicht wil hebben van alle afspraken en taken in de komende weken.

Dat is nog niet alles. Naast deze sjablonen kunt u met de functie Taaksjablonen van ClickUp ook uw eigen sjablonen maken. Zo kunt u sjablonen maken voor terugkerende taken en werkstroomen en uw productiviteit verbeteren. Bovendien zijn ze eenvoudig, aanpasbaar en vereisen ze geen training.

Wat maakt een sjabloon voor een takenlijst goed?

Sjablonen voor taakoverzichten helpen je bij het bijhouden en beheren van je dagelijkse taken. Een goed sjabloon voor een taakoverzicht bevat het volgende:

Taakbeschrijvingen : De sjabloon moet ruimte bieden voor taakbeschrijvingen, zoals het toevoegen van links, afbeeldingen, documenten en andere bronnen

Prioritering : Met goede sjablonen voor taakoverzichten kunt u elke taak indelen op basis van de prioriteit, afhankelijk van de deadline of het belang van de taak

Taaklabels : Met de sjabloon kunt u labels gebruiken om taken te markeren, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden en er snel toegang toe hebt

Aanpassing : De sjabloon moet bewerkbaar en aanpasbaar zijn om aan specifieke zakelijke behoeften te voldoen

Datavisualisatie : Sjablonen voor taakoverzichten moeten grafieken en diagrammen bevatten om openstaande taken, voltooide taken enz. te kunnen bekijken.

Aantekeningen: Er moet een aantekeningenveld zijn om extra details van de Taak toe te voegen voor de duidelijkheid

Beheer je taken beter met ClickUp

Google Spreadsheets-sjablonen voor het bijhouden van dagelijkse taken zijn ongetwijfeld handig voor het beheren van taken en takenlijsten.

Google Spreadsheets is echter niet perfect. Als je regelmatig meerdere taken moet afhandelen en met verschillende teams moet samenwerken, wordt het een uitdaging om alles bij te houden met Google Spreadsheets-sjablonen. Daar komt taakbeheersoftware zoals ClickUp om de hoek kijken.

De sjabloongalerij van ClickUp biedt diverse spreadsheet-sjablonen die ideaal zijn voor het beheren van persoonlijke taken en professionele projecten. Deze gratis sjablonen bieden veel aanpassingsmogelijkheden en extra functies, waaronder notificaties en automatisering van werkstroom.

Bovendien biedt ClickUp veel extra gemak dankzij de takenbeheer- en AI-mogelijkheden.

Waarom zou je je dus nog druk maken met Google Spreadsheets? Meld je aan bij ClickUp en download deze sjablonen vandaag nog.