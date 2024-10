14 Beste gratis Google Spreadsheets sjablonen voor het bijhouden van doelen

Ooit verbaasd geweest als iemand vroeg: "Wat is er aan de hand in je leven?"

Terwijl we gefocust zijn op onze dagelijkse activiteiten, verzuimen we vaak om actie te ondernemen voor het grotere geheel. Onze voornemens voor het nieuwe jaar, dat droomcarrière abonnement of die bijscholingscursussen komen vaak op de achtergrond te staan.

Je doelen voor ogen houden kan een uitdaging zijn, vooral als je bang bent om actie te ondernemen. Maar met de juiste hulpmiddelen en sjablonen wordt het bereiken van je doelen een fluitje van een cent!

Voor degenen die graag Google Spreadsheets gebruiken om hun doelen te plannen, bij te houden en te controleren, hebben we een aantal uitstekende sjablonen die als een goed startpunt kunnen dienen. In deze blog bespreken we een aantal van de beste sjablonen voor het bijhouden van doelen in Google Spreadsheets die online beschikbaar zijn, zodat u de sjabloon kunt vinden die het beste bij uw behoeften past.

Wat maakt een goed sjabloon voor het bijhouden van doelen in Google Spreadsheets?

Met zoveel apps om doelen bij te houden gratis beschikbaar, waarom zou je een Google Spreadsheets sjabloon voor doelen bijhouden willen gebruiken?

Dit komt misschien als een verrassing, maar mensen die spreadsheets gebruiken om hun persoonlijke doelen meer kans hebben om verantwoordelijk te blijven en erin te slagen deze doelen te bereiken. Dit komt omdat spreadsheets je helpen om je doelen op lange termijn duidelijk te begrijpen en een systeem te creëren om dit week na week te doen.

Als je bijvoorbeeld wilt sparen voor een noodfonds, geeft een sjabloon je een startpunt en een kader om op terug te vallen.

Een goede sjabloon voor de instelling van doelen is idealiter een sjabloon dat je helpt om van de grond te komen en te beginnen met het bijhouden van je persoonlijke of professionele doelen met sleutel functies zoals:

Voorgedefinieerde structuur : Het sjabloon moet een duidelijke structuur volgen met kolommen voor deadlines, actiepunten en statusupdates die je kunt aanpassen voor jouw abonnementen

: Het sjabloon moet een duidelijke structuur volgen met kolommen voor deadlines, actiepunten en statusupdates die je kunt aanpassen voor jouw abonnementen Eenvoudige layout: Het sjabloon moet worden geleverd met duidelijke instructies voor het toevoegen van doelen en het bijhouden van de voortgang, waardoor het gemakkelijker is om te beginnen dan een hele spreadsheet vanaf de grond op te bouwen

Het sjabloon moet worden geleverd met duidelijke instructies voor het toevoegen van doelen en het bijhouden van de voortgang, waardoor het gemakkelijker is om te beginnen dan een hele spreadsheet vanaf de grond op te bouwen Makkelijk aan te passen : U moet de velden van het sjabloon kunnen aanpassen aan persoonlijke, academische of andere interessesprofessionele doelen *Gebruiksvriendelijk: Het sjabloon moet intuïtief te gebruiken zijn, waardoor het ideaal is voor mensen zonder uitgebreide kennis van Google Spreadsheets of een andere spreadsheet app

: U moet de velden van het sjabloon kunnen aanpassen aan persoonlijke, academische of andere interessesprofessionele doelen *Gebruiksvriendelijk: Het sjabloon moet intuïtief te gebruiken zijn, waardoor het ideaal is voor mensen zonder uitgebreide kennis van Google Spreadsheets of een andere spreadsheet app Visualisatietools: Het sjabloon moet visualisatiefuncties bevatten die uw gegevens kunnen omzetten in grafieken of grafieken die helpen bij het bijhouden van de voortgang in de tijd

Door een sjabloon te kiezen dat aan deze criteria voldoet, bent u goed op weg om uw doelstellingen te bereiken.

Google Spreadsheets doelsjablonen

Google Spreadsheets biedt verschillende sjablonen voor het bijhouden van doelen die zijn ontworpen om individuen en teams te helpen bij het beheren van hun persoonlijke en professionele doelstellingen. Deze sjablonen vereenvoudigen het proces van het instellen en bijhouden van doelen door middel van georganiseerde structuren, vooraf gedefinieerde formules en aanpasbare velden.

Hoewel er veel opties zijn, hoef je niet het hele internet af te struinen om de meest ideale te vinden persoonlijk ontwikkelingsdoel sjablonen in Google Spreadsheets.

Dat hebben we al voor je gedaan door je een aantal fantastische sjablonen voor het bijhouden van doelen in Google Spreadsheets te geven die je kunt gebruiken voor jouw behoeften:

1. Maandelijks doelen bijhouden sjabloon van Sjabloon.net

Via Sjabloon.net De sleutel tot het succesvol instellen en bereiken van doelen is het stellen van SMART doelen. Het acroniem staat voor Specifieke, Meetbare, Bereikbare, Relevante en Tijdgebonden doelen. Dit kader splitst langetermijndoelen op in kleinere, meer beheersbare stukken, waardoor je kans op succes toeneemt.

De Maandelijks doelen bijhouden sjabloon van Template.net bevat secties voor doelbeschrijvingen, deadlines voor targets, voortgangsupdates en aantekeningen, zodat je de hele maand op de hoogte blijft van je doelen.

Ideaal voor: Iedereen die moeite heeft met de traditionele instelling van doelen; het SMART-raamwerk helpt je duidelijke, haalbare doelen te stellen en biedt je een gestructureerde manier om de voortgang bij te houden, zodat je gemotiveerd blijft.

2. Werkblad Doelstelling Vastgoed Sjabloon van Sjabloon.net

via Sjabloon.net Als je een makelaarskantoor beheert, is de Werkblad Doelstelling Vastgoed Sjabloon by Template.net zal je helpen om je doelen te bereiken.

Dit kant-en-klare sjabloon biedt een gestructureerd kader voor het instellen en bijhouden van doelen met betrekking tot lijsten, verkoop, marketing en nog veel meer. Bovendien kun je de sjabloon eenvoudig aanpassen voor jouw specifieke makelaarskantoor.

Ideaal voor: Makelaars en agentschappen die prestaties op lange en korte termijn willen bijhouden, zoals verkoopvolume, commissies en het sluiten van deals.

3. Je beste jaar tot nu toe: Sjabloon voor doelen van So Much More Coaching

via Zoveel meer coaching Als u ondanks uw inspanningen vaak moeite hebt om uw Nieuwjaarsresoluties te realiseren, is de Je beste jaar tot nu toe Goal Spreadsheet van So Much More Coaching moet op je lijst staan.

Dit sjabloon biedt een uitgebreide layout voor de instelling van persoonlijke en professionele doelen, door ze op te splitsen in uitvoerbare stappen. Het bevat secties voor de instelling van doelen, het bijhouden van actie en regelmatige evaluatie, zodat je op het goede spoor blijft en waar nodig aanpassingen maakt.

Ideaal voor: Personen die hun professionele en persoonlijke doelen voor het jaar willen bijhouden, met de mogelijkheid om taken te scheiden per categorie zoals carrière, gezondheid, persoonlijke groei, familie en meer.

4. Sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke doelen door Template.net

via Sjabloon.net Weet je niet zeker hoe je je persoonlijke doelen wilt diversifiëren op basis van specifieke gebieden zoals financiën, leren, gezondheid, welzijn of andere?

De Free Persoonlijke Doelen Tracker Sjabloon door Template.net heeft een eenvoudige interface die je helpt je activiteiten toe te voegen met parameters zoals doelcategorie, beschrijving, deadline, prioriteit en aantekeningen. Het heeft zelfs een geautomatiseerde balk voor voortgang, waarmee je je doel kunt visualiseren en kunt zien hoeveel voortgang je hebt gemaakt.

Ideaal voor: Beginners die een eenvoudige persoonlijke goal tracker willen om hun doelen in actie te zetten, met duidelijke deadlines en prioriteiten voor elke taak.

5. SMART doelen sjabloon voor medische studenten by Template.net

via Sjabloon.net Als je als student geneeskunde op zoek bent naar een manier om je ambitieuze doelen bij te houden, dan is de SMART doelen sjabloon voor medische studenten door Template.net is de perfecte optie.

Het helpt studenten duidelijke en werkbare doelen te stellen voor hun studie, klinische rotaties en carrière abonnement. Het bevat ook secties voor het definiëren van doelen, het instellen van mijlpalen en het bijhouden van de voortgang, zodat medische studenten hun academische en professionele ambities efficiënt kunnen beheren.

Ideaal voor: Studenten geneeskunde en zorgverleners die het SMART-raamwerk willen toepassen om hun leer- of bijscholingsdoelen te bereiken.

6. Sjabloon voor doelen bijhouden door Zavvy

via Zavvy De Sjabloon voor het bijhouden van doelen door Zavvy biedt een eenvoudige en aanpasbare aanpak voor het instellen van doelen.

De gebruiksvriendelijke interface van het sjabloon maakt snelle updates en aanpassingen mogelijk, waardoor het de perfecte optie is om focus en motivatie te behouden, vooral voor niet-technische gebruikers. Of je nu persoonlijke projecten beheert of teamdoelen coördineert, het sjabloon van Zavvy zorgt ervoor dat je georganiseerd en op koers blijft.

Ideaal voor: Marketeers en andere creatieve professionals die een gestructureerde aanpak willen om hun doelstellingen te abonneren en taken toe te voegen die kunnen helpen om deze targets te bereiken.

Limieten van het gebruik van Google Spreadsheets voor Goal Tracker

Als u normaal gesproken uw to-dos noteert en doelen van projecten op een dagelijkse planner of notitieblok, dan is Google Spreadsheets een fantastische optie. In plaats van pen en papier te gebruiken, kun je met de spreadsheet app je doelen digitaal bijwerken en bijhouden.

Maar ondanks de geavanceerde functies en eenvoud heeft Google Spreadsheets een paar tekortkomingen die de meeste gebruikers kunnen limieten, vooral met betrekking tot:

Geen geavanceerde automatiseringen

Google Spreadsheets mist enkele geavanceerde functies zoals ingebouwde functies voor het bijhouden van voortgang, herinneringen en integraties met andere tools. Gebruikers moeten hun gegevens handmatig bijwerken en beheren, wat tijdrovend en foutgevoelig kan zijn.

Beperkte functies voor samenwerking

Hoewel de meesten van ons hun persoonlijke doelen zelfstandig bijhouden, kan het handig zijn om ze te delen met een collega of mentor. Hoewel Google Spreadsheets basissamenwerking mogelijk maakt, is het niet zo naadloos als speciale software voor projectmanagement of het bijhouden van doelen. Met deze geavanceerde oplossingen kun je opmerkingen toevoegen, updates voorstellen of zelfs aanpasbare delen van de weergave delen.

Integratieproblemen

Google Spreadsheets is niet altijd gemakkelijk te integreren met andere tools voor productiviteit en projectmanagement, waardoor een naadloze werkstroom tussen verschillende platforms wordt belemmerd. Als u een app gebruikt om uw to-dos bij te houden of liever items aan uw kalender toevoegt, is het moeilijk om de voortgang van deze apps in de spreadsheet bij te houden.

Uitdagingen op het gebied van schaalbaarheid

Als het bijhouden van doelen complexer wordt, kan Google Spreadsheets moeite hebben om effectief op te schalen. Het beheren van grote datasets of complexe doelstructuren in Sheets wordt omslachtig en is minder efficiënt in vergelijking met gespecialiseerde tools.

Alternatieve Google Spreadsheets sjablonen voor het bijhouden van doelen

Hoewel Google Spreadsheets sjablonen je kunnen helpen met het bijhouden van doelen en het maken van abonnementen, zijn er alternatieven die je naar een hoger niveau kunnen helpen. ClickUp is een alles-in-één software voor productiviteit en projectmanagement met alle functies die u nodig hebt in een app voor het bijhouden van doelen. Dit platform helpt je om je doelen effectiever te beheren met geavanceerde mogelijkheden voor bijhouden, automatisering en integratie, zodat je niet van app hoeft te wisselen of met meerdere tabbladen hoeft te jongleren.

Maar het beste van ClickUp is de ruime beschikbaarheid van aanpasbare en op maat gemaakte ClickUp sjablonen, die je kunnen helpen bij de instelling, het abonnement en de bewaking van de voortgang van je doelen.

Van het beheren van eenvoudige doelen tot de meest complexe professionele doelen, hier is onze lijst met gratis sjablonen van ClickUp die u kunt gebruiken:

1. ClickUp SMART Doelen Sjabloon

ClickUp SMART Doelen Sjabloon

Heeft u een werkbare uitsplitsing van uw doelen die definieert wat u dit jaar, deze maand of vandaag wilt bereiken? Zonder deze uitsplitsing van je activiteiten is de kans op succes klein. De ClickUp SMART doelen sjabloon helpt u om grote, gedurfde doelen op te splitsen in kleine, beheersbare mijlpalen.

Hierdoor kunt u gemakkelijk begrijpen welke activiteiten op schema liggen en zullen slagen, of welke activiteiten niet op schema liggen en uw aandacht nodig hebben. Het sjabloon biedt een uitgebreide aanpak voor het instellen van doelen, inclusief het definiëren van doelen, bijhouden van voortgang, herinneringen en functies voor samenwerking.

Het beste deel? Het helpt je zelfs herinneringen in te stellen om die uitstellende aap in je hoofd te stoppen .

Ideaal voor: Het plannen en bewaken van uw persoonlijke of team doelen, zodat u gemakkelijk kunt samenwerken met andere belanghebbenden voor een gezamenlijke inspanning.

2. ClickUp SMART doelen actieplan sjabloon

ClickUp SMART Doel Actie Plan Sjabloon

Wil je SMART doelen naar een hoger niveau tillen? Gebruik de ClickUp SMART doel actieplan sjabloon om uw doelen bij te houden aan de hand van specifieke statistieken. Als u een manager bent, zal dit sjabloon u helpen bijhouden welk lid van het team aan een specifiek doel werkt.

Met deze lijst sjabloon kunt u elke activiteit uitsplitsen naar urgentie en belang, zodat u zich eerst kunt concentreren op activiteiten met een hoge impact en tijdlijnen kunt aanpassen om ze haalbaarder te maken.

Met de sjabloon kun je ook tags toevoegen, taken categoriseren en aangepaste weergaven gebruiken om targets voor meerdere projecten efficiënt te beheren.

Ideaal voor: Individuen en bedrijfsleiders die behoefte hebben aan een meer gedetailleerde en gestructureerde aanpak voor het bijhouden van doelen. De focus op het opsplitsen van doelen in kleinere stappen kan je helpen georganiseerd en gemotiveerd te blijven.

Lees meer: Hoe effectieve doelen voor leiderschap stellen en bereiken

3. ClickUp OKR's sjabloon

ClickUp OKR's sjabloon

De ClickUp OKRs sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het instellen en bijhouden van doelstellingen en belangrijke resultaten (OKR's). OKR is een krachtig kader voor de instelling van doelen dat de inspanningen van uw team afstemt op uw specifieke visie.

Het sjabloon biedt de basisstructuur voor uw doelen en taken. Het helpt je om je doelen op te splitsen in beheersbare taken, die vervolgens kunnen worden toegewezen aan specifieke teams of leden van het team. Het bevat ook de optie om je activiteiten te visualiseren in een Lijst, Board, Kalender of Activiteitsweergave.

Met behulp van dit sjabloon kunt u het OKR-raamwerk effectief implementeren om prestaties te stimuleren, afstemming te verbeteren en uw strategische doelen te bereiken.

Ideaal voor: Individuen en teams die op een gestructureerde manier doelen willen instellen op basis van de verwachte resultaten van een project.

Dit sjabloon downloaden

4. ClickUp dagelijks doel sjabloon

ClickUp dagelijks doel sjabloon

Als je iemand bent die de voorkeur geeft aan een dagelijkse takenlijst, dan is de ClickUp dagelijks doel sjabloon is gemaakt om uw lange-termijn doelen op te splitsen in beheersbare dagelijkse taken.

Met het sjabloon kunt u elke taak voor die dag afvinken of in behandeling zijnde taken naar een later tijdstip verschuiven, zodat u precies weet hoeveel voortgang u hebt gemaakt in de richting van uw grotere doelstellingen. Deze dagelijkse focus houdt je gemotiveerd en zorgt ervoor dat je consequent werkt aan je grotere doelen, dag voor dag.

Ideaal voor: Voor degenen die graag persoonlijke en professionele doelen bijhouden door langetermijnvisie op te splitsen in uitvoerbare taken die elke dag kunnen worden herzien.

Dit sjabloon downloaden

5. ClickUp sjabloon voor jaarlijkse doelen

ClickUp's sjabloon voor jaarlijkse doelen

Als u er de voorkeur aan geeft om jaarlijkse doelen te stellen en vervolgens naar deze visie toe te werken, is de ClickUp sjabloon voor jaarlijkse doelen is perfect voor u. Met behulp van dit sjabloon kunt u uw belangrijkste doelen voor het jaar definiëren en ze opsplitsen in uitvoerbare stappen en mijlpalen. U kunt zelfs gedurende het jaar sleutel mijlpalen instellen om de voortgang te meten en gemotiveerd te blijven.

Als de dingen niet gaan zoals je wilt, kun je altijd je jaarlijkse doelen prioriteren op basis van hun impact en relevantie, zodat je je taken op de lange termijn kunt inhalen.

Ideaal voor: Wie zijn belangrijkste doelstellingen over een langere periode wil plannen en bereiken. Het sjabloon is perfect voor zowel persoonlijke als team planning, met de mogelijkheid om je jaarlijkse doelen duidelijk en nauwkeurig te schetsen en bij te houden.

6. ClickUp sjabloon voor jaarlijkse doelen

ClickUp sjabloon voor jaarlijkse doelen

De ClickUp sjabloon voor jaarlijkse doelen is een uitstekende keuze voor individuen en teams die hun belangrijkste doelen voor het jaar willen instellen en bereiken. Dit sjabloon biedt een uitgebreid kader voor het plannen en bijhouden van jaarlijkse doelstellingen, zodat u gefocust en georganiseerd blijft.

Het beste aan dit sjabloon is de mogelijkheid om grafieken en diagrammen te gebruiken om uw voortgang en prestaties visueel bij te houden. Deze hulpmiddelen geven een snel overzicht van hoe goed u uw jaarlijkse doelen bereikt en waar aanpassingen nodig kunnen zijn.

Verbeter uw productiviteit door deze sjabloon te gebruiken met de functies van ClickUp-taakbeheer, zoals herinneringen, deadlines en afhankelijkheid. De integratie zorgt ervoor dat uw doelen zijn afgestemd op uw dagelijkse taken en deadlines.

Ideaal voor: Het bijhouden van jaarlijkse doelen met een uitsplitsing per kwartaal van de targets die je moet halen om het te halen. Perfect voor zowel professionele als persoonlijke instellingen.

7. ClickUp bedrijfsdoelen en OKR's sjabloon

ClickUp bedrijfs OKR's en doelen sjablonen

De ClickUp bedrijfsdoelen en OKR sjabloon integreert de OKR-methodologie in de dagelijkse Taak planning, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor bedrijven die hun Business-doelen efficiënt willen bereiken.

Met behulp van het sjabloon kunt u meetbare sleutelresultaten schetsen die de voortgang ten opzichte van elke doelstelling aangeven. Dit zorgt ervoor dat u de prestaties kunt bijhouden, waardoor het gemakkelijker wordt om te beoordelen of de doelen in de hele organisatie worden gehaald.

Het sjabloon biedt ook ruimte om na te denken over wat er is bereikt, verbeterpunten te identificeren en toekomstige cycli te plannen.

Ideaal voor: Organisaties of kleine teams die hun strategische doelstellingen willen afstemmen op meetbare resultaten.

8. ClickUp sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoonten

ClickUp's persoonlijke sjabloon voor het bijhouden van gewoonten

Als je je doelen wilt bijhouden zoals Hermoine haar toverspreuken kent, dan is de ClickUp sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoonten zou op je lijst moeten staan. Hoewel het strikt genomen geen doelen bijhoudt, kan het een waardevol hulpmiddel zijn om je algemene doelen te ondersteunen en je productiviteit te verbeteren.

Gebruik dit sjabloon om je dagelijkse gewoonten te bewaken en vast te leggen terwijl je specifieke doelen instelt voor elke gewoonte (frequentie of mijlpalen). Je kunt het sjabloon aanpassen aan verschillende gewoonten, of ze nu te maken hebben met gezondheid, productiviteit of persoonlijke ontwikkeling.

Ideaal voor: Iedereen die zijn dagelijkse routines wil verbeteren en duurzame gewoonten wil opbouwen, vooral persoonlijke doelen.

Verwezenlijk uw levensdoelen en resoluties met ClickUp

De eerste stap om uw doelen te bereiken is om ze op papier te zetten, of, in dit geval, in een spreadsheet. Maar hoewel dat het startpunt is, is het niet genoeg om uw visie te verwezenlijken.

Wat net zo belangrijk is, is de mogelijkheid om aan uw doelen te werken, realistische deadlines te stellen en de voortgang regelmatig bij te houden.

Google Spreadsheets biedt een solide basis voor het bijhouden van doelen, maar ClickUp tilt het naar een hoger niveau. Met zijn geavanceerde functies, naadloze samenwerking en krachtige integraties is ClickUp het ideale platform voor individuen en teams die hun doelen efficiënt en effectief willen bereiken.

ClickUp's sjablonen voor het bijhouden van doelen passen perfect bij de vele functies die het platform biedt, zodat u het kunt gebruiken voor verschillende behoeften, van dagelijkse taken tot strategische langetermijnabonnementen.

Klaar om uw doelen bijhouden naar een hoger niveau te tillen? Aanmelden voor ClickUp en zet de eerste stap om uw dromen waar te maken.