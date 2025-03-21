Gratis gantt-grafiek-sjablonen voor Google Spreadsheets

Heb je ooit het gevoel gehad dat je projectmanagementtaken een beetje uit de hand lopen?

Het jongleren met deadlines, het bijhouden van de voortgang en het op één lijn houden van alles (en iedereen) maakt het beheren van projecten tot een lastige evenwichtsoefening.

Gantt-grafiek-sjablonen in Google Spreadsheets zijn misschien wel precies wat u nodig hebt om orde te scheppen in de chaos, zonder de complexiteit van dure software.

Deze sjablonen gaan verder dan eenvoudige tijdlijnen. Ze helpen u niet alleen bij het maken van Gantt-grafieken, maar stellen u ook in staat om uw projectplanning aan te passen. Met enige inspanning kunt u taakafhankelijkheden aanpassen, mijlpalen bijhouden en realtime updates integreren – allemaal binnen een tool die u al gebruikt.

Benieuwd hoe deze sjablonen uw planningsproces kunnen vereenvoudigen?

Laten we eens kijken naar de beste Gantt-diagramsjablonen die Google Spreadsheets biedt voor project- en taakplanning.

Meer informatie Met de Gantt-grafiekweergave van ClickUp krijgt u een duidelijk overzicht van alle taken die tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd

Wat maakt een goede gantt-diagramsjabloon in Google Spreadsheets?

Een Google Spreadsheets-sjabloon voor Gantt-grafieken is een kant-en-klare spreadsheet voor het plannen en bijhouden van projecttijdlijnen.

Het is ideaal voor projectmanagers die een eenvoudige manier nodig hebben om complexe projecten te stroomlijnen, het team op één lijn te houden en ervoor te zorgen dat projecten op tijd worden voltooid.

Dit is wat de beste sjablonen onderscheidt:

Duidelijkheid : De sjabloon moet kolommen bevatten voor taaknamen, startdatum en einddatum, duur en afhankelijkheden. Dit helpt bij het gebruik van het Gantt-diagram voor het effectief organiseren en visualiseren van de projecttijdlijn

Gebruikersvriendelijkheid : Het moet intuïtief zijn, zodat de gebruiker snel updates kunt uitvoeren en gemakkelijk kunt samenwerken zonder extra training

Aanpasbaarheid : gebruikers moeten de duur van taken kunnen wijzigen, afhankelijkheden kunnen aanpassen en kolommen kunnen toevoegen of verwijderen om aan hun specifieke projectbehoeften te voldoen

Visuele weergave : De gantt-diagramsjabloon moet balken of lijnen gebruiken om de duur van taken weer te geven, zodat deze gemakkelijk kunnen worden bijgehouden

Samenwerkingsfuncties : meerdere gebruikers moeten de sjabloon in realtime kunnen weergaven, bewerking en deel, wat naadloos teamwork mogelijk maakt

Praktisch nut : Het moet een gedeelte bevatten met instructies of aantekeningen over effectief gebruik, zodat mensen die nog niet bekend zijn met gantt-grafieken ermee aan de slag kunnen

Automatisering: De sjabloon voor het maken van Gantt-grafieken moet basisformules en automatiseringsfuncties ondersteunen om repetitieve taken te stroomlijnen, zoals het automatisch berekenen van duur of het aanpassen van tijdlijnen op basis van afhankelijkheden

Top 6 Google Spreadsheets-sjablonen voor gantt-grafieken voor projectplanning

Hier zijn de zes beste Gantt-grafiek-sjablonen van Google Spreadsheets voor efficiënt projectbijhouden en deadlinebeheer.

1. Google Spreadsheets Basis Gantt-grafiek

via Google Workspace

De Google Spreadsheets Basic Gantt Chart Sjabloon is een eenvoudige tool voor projectmanagement in een eenvoudige spreadsheet.

Deze eenvoudige Gantt-diagramsjabloon bevat alles wat u nodig hebt: taak-ID, titel, eigenaar, startdatum, deadline en taakduur. Het toont ook het voltooiingspercentage van elke taak van het project en verdeelt de tijdlijnen in weken, waardoor u een duidelijk overzicht krijgt van de voortgang van het project

U kunt ook:

Voeg kolommen toe of verwijder ze om extra details bij te houden, zoals de prioriteit van taken of de toewijzing van middelen

Maak onderscheid tussen Taak-status met kleuren balken, zodat u gemakkelijk vertragingen of naderende deadlines kunt zien

Deze gratis sjabloon is perfect voor kleine tot middelgrote projecten die eenvoudige bijhouden vereisen zonder extra complexiteit.

2. Gantt-diagramsjabloon voor het beheren van projecten door DPM

via DPM

De Gantt-diagramsjabloon van The Digital Project Manager (DPM) is een slimme manier om projecttijdlijnen in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat alles op schema ligt. Het bevat meerdere onmisbare elementen om een project op te splitsen in behapbare delen, waaronder:

Work Breakdown Structure (WBS)-nummers: deze nummers helpen u uw project op te splitsen in hapklare taken van verschillende grootte.

Taaktitels : met duidelijke titels voor elke afzonderlijke taak hoeft u niet meer te zoeken naar wat u vervolgens moet doen.

Taakeigenaar : elke taak heeft een eigenaar, zodat er geen verwarring bestaat over wie wat doet.

Duur : deze kolom geeft aan hoe lang een taak in dagen zou moeten duren.

Voortgang van taken: Alles is voorzien van kleur, van groen (klaar voor gebruik) tot rood (uh-oh), zodat u een duidelijk beeld krijgt van de status van uw project.

Voorlopers: sommige taken moeten worden voltooid voordat andere kunnen worden gestart. In dit gedeelte worden afhankelijke taken aan elkaar gekoppeld om een juiste volgorde te garanderen.

De fasen en weken zijn zo gestructureerd dat ze een visueel overzicht geven van de voortgang van het project in de loop van de tijd, waarbij elke fase een sleutelonderdeel van het project vertegenwoordigt.

Als voorbeeld: 'Fase één' beslaat week 1 tot en met 3 voor planning en start. 'Fase twee' beslaat week 4 tot en met 6 voor uitvoering en 'fase drie' vindt plaats in week 7 tot en met 9 voor afronding en evaluatie van het project.

3. Gantt-diagramsjabloon voor productlanceringsplan door GanttPRO

via GanttPRO

De GanttPRO-sjabloon voor het productlanceringsplan is ontworpen om een duidelijk, gestructureerd stappenplan te bieden voor het beheer van alle aspecten van een productlancering.

Het verdeelt het project in fasen voor eenvoudiger taakbeheer en omvat realtime voortgangsbepaling om vertragingen te voorkomen en verantwoordelijkheid te garanderen. Bovendien kunt u met geschatte uren en werkelijke tijdsregistraties uw tijd en middelen efficiënt beheren.

Als bijvoorbeeld 'Concurrentieonderzoek' langer duurt dan de geplande twee weken, kunt u de rest van uw planning aanpassen om de lancering bij te houden.

Bovendien kunt u zich met de kolom 'Prioriteit' concentreren op cruciale taken, zodat u urgente items eerst kunt afhandelen. De kolom 'Kosten' houdt uw budget bij, terwijl u met 'Taakbeschrijving' meer gedetailleerde instructies kunt toevoegen.

4. Uur-Gantt-grafiek-sjabloon van Template.net

De Hourly Gantt Chart Template van Template.net houdt alles georganiseerd – van vergaderingen tot taakuitvoering – weergegeven in een overzichtelijk uurroosterformat.

Met dit grafiek kunt u gemakkelijk meerdere taken volgen, elk met hun eigen start- en eindtijden.

Bijvoorbeeld: 'Ontwerpbeoordeling' wordt om 12.00 uur afgerond, gevolgd door 'Kwaliteitscontrole' om 15.00 uur, terwijl 'Campagne installatie' de hele dag voortgang kent.

De voordelen zijn duidelijk: het vereenvoudigt de uurplanning voor projectmanagers, evenementenplanners of iedereen die meerdere kortlopende projecten beheert. Het zorgt er ook voor dat taken elkaar niet overlappen en stelt teams in staat om verantwoordelijk te blijven voor het behalen van mijlpalen.

Bovendien kunt u mogelijke stilstand of inefficiënties opsporen, zodat elk uur efficiënt wordt benut om het project vooruit te helpen.

Als er een gat van twee uur zit tussen 'Ontwerpbeoordeling' die om 12.00 uur eindigt en 'Kwaliteitscontrole' die om 15.00 uur begint, kunt u teamleden opnieuw toewijzen aan kleinere taken, zoals het afronden van presentatiemateriaal of het voorbereiden van de volgende vergadering.

5. Gantt-sjabloon voor trainingsplannen door Template.net

Wanneer u meerdere trainingstaken moet uitvoeren, elk met hun eigen deadlines en afhankelijkheden, kunt u met de Gantt-sjabloon voor trainingsplannen van Template.net snel een overzicht zien wie welke taak uitvoert, wat er al is voltooid en wat er nog op het programma staat.

Een groot voordeel is dat u vertragingen vroegtijdig kunt opsporen. Als het maken van trainingsmateriaal vertraging oploopt, kunt u direct zien wat voor invloed dit heeft op andere taken, zoals trainingssessies. Deze proactieve aanpak bespaart tijd en zorgt ervoor dat niets in het honderd loopt.

De kolom 'Voortgang %' helpt bij het prioriteren van taken op basis van belangrijkheid en naderende deadlines.

Als bijvoorbeeld 'Trainingscurriculum ontwikkelen' voor 80% voltooid is, weet u dat het bijna klaar is, maar nog een duwtje in de rug nodig heeft. Neem dus contact op met de content schrijver om het af te ronden. Terwijl 'Trainingsdia's voorbereiden' voor 60% voltooid is, kunt u zich concentreren op het afronden van de inhoud en het ontwerp voor de komende presentatie.

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistent methoden om actiepunten bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of u nu follow-up aantekeningen verstuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt ervoor dat gesprekken naadloos worden omgezet in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn blijft.

6. Sjabloon voor Gantt-grafiek voor wervingsplan door Template.net

Voelt u zich overweldigd door uw wervingsproces? De Gantt-diagramsjabloon voor wervingsplannen van Template.net kan helpen bij het identificeren van vereisten voor verschillende afdelingen en de HR-afdeling helpen bij het plannen en monitoren van wervingstaken.

De sleutel voordelen zijn:

Duidelijkheid : taken zoals 'De behoefte identificeren' en 'Functieanalyse' worden weergegeven met de toegewezen medewerkers en de startdatum en einddatum, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

Efficiëntie : in plaats van taken te beheren via eindeloze e-mails of spreadsheets, ziet u wie waarvoor verantwoordelijk is, bijvoorbeeld dat de hiring manager verantwoordelijk is voor het plaatsen van de vacature.

Minder knelpunten: als de 'eerste screening' vertraging oploopt, kunt u dit onmiddellijk zien en aanpassingen doorvoeren om de sollicitatiegesprekken op schema te houden.

Deze gratis Gantt-diagramsjabloon is perfect voor HR-afdelingen die georganiseerd willen blijven, wervingsmanagers die een duidelijk overzicht willen hebben van de voortgang van de werving, en teams die een collaboratieve manier nodig hebben om het wervingsproces zonder verwarring te beheren.

Limieten van het gebruik van Google Spreadsheets voor gantt-grafieken

Het gebruik van Google Spreadsheets voor gantt-grafieken is een handige en toegankelijke optie, maar er zijn enkele limieten:

Handmatig werk: Het maken van Gantt-diagrammen in Google Spreadsheets vereist een vrij complexe handmatige installatie en voortdurende aanpassingen, wat bij complexe projecten veel tijd kan kosten.

Gebrek aan geavanceerde functies: Google Spreadsheets ondersteunt geen geavanceerde projectmanagement-functies zoals toewijzing van middelen, kritieke padanalyse en taakafhankelijkheid.

Schaalbaarheidsproblemen: naarmate projecten groter en complexer worden, kan Google Spreadsheets moeite hebben met de hoeveelheid projectgegevens, wat leidt tot tragere prestaties en een omslachtige gebruikerservaring.

Visuele limieten: in tegenstelling tot gespecialiseerde : in tegenstelling tot gespecialiseerde Gantt-diagramsoftware beperkt Google Spreadsheets gedetailleerde visuele elementen zoals kleurovergangen, lengtes van overgangsbalkjes en geavanceerde taaklabels.

Uitdagingen bij samenwerking: wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd de Gantt-grafiek in Google Spreadsheets bewerken, kan dit leiden tot conflicten of onbedoeld overschrijven, vooral zonder strikte versie-controle.

Risico's voor de gegevensintegriteit: het handmatige karakter van Google Spreadsheets verhoogt het risico op onnauwkeurigheden en integriteitsproblemen, zoals onbedoelde verwijderingen of onjuiste gegevensinvoer.

Gebrek aan integratie: Google Spreadsheets kan mogelijk niet naadloos worden geïntegreerd met andere projectmanagementtools en -software, waardoor het nut ervan in een complexer projectmanagementecosysteem een limiet heeft.

💡Pro-tip: Virtuele whiteboards en mindmaps vervullen uitstekende functies als alternatieven voor Gantt-diagrammen voor realtime samenwerking en om complexe ideeën een logische structuur te geven.

Alternatieven voor Google Spreadsheets-sjablonen voor gantt-diagrammen

Op zoek naar een stap omhoog van Google Spreadsheets naar Gantt-diagramsoftware met functies?

ClickUp biedt een efficiëntere en gebruiksvriendelijkere oplossing met uitgebreide gantt-functies en projectmanagement, zoals taakafhankelijkheid, kritieke padanalyse en dynamische visuele elementen. De intuïtieve interface en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden maken het beheren en bijhouden van projecten eenvoudiger.

ClickUp heeft ook een uitgebreide bibliotheek met gratis en kant-en-klare gantt-diagramsjablonen. Met deze sjablonen kunt u snel complexe projectplanningen toepassen en aanpassen met vooraf gebouwde structuren en werkstroom.

ClickUp Gantt-tijdlijnsjabloon

Downloaden deze sjabloon Maak projectplanning eenvoudiger met de ClickUp Gantt-tijdlijn-sjabloon.

De ClickUp Gantt-tijdlijn-sjabloon is uw ideale hulpmiddel om projecten op schema te houden. Of u nu dagelijkse activiteiten of langetermijndoelen beheert, u kunt projecttijdlijnen visualiseren, afhankelijkheden bijhouden en de voortgang in realtime volgen.

Het zit boordevol functies zoals:

Aangepaste statussen: houd eenvoudig de voortgang van taken bij met labels zoals 'Nog te doen', 'Geblokkeerd', 'Voltooid' en 'In beoordeling'.

Aangepaste velden: Beheer uw taken met attributen zoals 'Voltooiing', 'Duur' en 'Fasen'. Deze velden tonen de details van elke taak en houden alles netjes georganiseerd.

Aangepaste weergaven: schakel tussen de weergaven 'Maandelijks', 'Jaarlijks', 'Wekelijks' en 'Overzicht' om informatie te visualiseren op de manier die het beste bij u past.

Projectmanagement: Met tijdsregistratie kunt u de duur van taken bekijken en deadlines halen. Terwijl afhankelijkheidswaarschuwingen knelpunten voorkomen door aan te geven wanneer een taak pas kan beginnen als een andere is voltooid, kunt u met e-mailintegraties rechtstreeks vanuit ClickUp updates versturen.

Ideaal voor: Projectmanagers en teamleiders die meerdere projecten beheren, met name projecten met complexe tijdlijnen waarbij taken elkaar vaak overlappen.

2. ClickUp Webpagina's bouwen Gantt-diagramsjabloon

Downloaden deze sjabloon Plan en optimaliseer snel webpagina-werkstroom met de ClickUp Building Web Pages Gantt Chart Sjabloon.

Bouwt u een nieuwe website? Met ontwerpreviews, het aanmaken van content en deadlines die zich opstapelen, hebt u een efficiënte manier nodig om de taken op uw checklist voor de lancering van uw website te beheren.

De ClickUp Building Web Pages Gantt Chart Template kan worden aangepast aan uw projectbehoeften, of u nu de startpagina of productpagina's maakt. Bovendien is het snel in te stellen: u kunt binnen enkele seconden beginnen met het plannen en optimaliseren van uw werkstroom.

Met vier weergaven – Gantt, Lijst, Bord en Insluiten – kunt u inzoomen op de taken die het belangrijkst zijn. Bijvoorbeeld:

Bekijk hoe lang het ontwerpen of ontwikkelen van elke pagina duurt en plan vergaderingen met Gantt Weergave

Deel taken op en concentreer u op details zoals het toevoegen van productbeschrijvingen of de bewerking van afbeeldingen met behulp van de lijstweergave

De sjabloon bevat ook aangepaste velden zoals 'Figma', 'Permalink' en 'Fase'.

Stel dat u een pagina voor een seizoensuitverkoop maakt. Voeg de Figma-link rechtstreeks toe aan de taak, zodat u deze snel kunt openen tijdens ontwerpbeoordelingen. Het veld 'Permalink' houdt de exacte URL bij, zodat uw team weet waar de pagina op de site komt te staan. En met het veld 'Fase' kunt u taggen of de pagina zich in de fase 'Wireframe', 'Ontwerp' of 'Definitieve beoordeling' bevindt.

Ideaal voor: webontwerpers die de lay-out van webpagina's verfijnen, projectmanagers die tijdlijnen en taken overzien, en ontwikkelingsteams die de voortgang en details bijhouden.

💡Pro-tip: Als u snel inzicht wilt krijgen in uw webdesignproject, vraag het dan gewoon aan ClickUp Brain, de AI-assistent van ClickUp. Deze kan bijvoorbeeld direct de deadline voor de landingspagina van de seizoensuitverkoop geven en overzichten genereren van de voortgang van het project, aankomende deadlines en eventuele problemen die in het Gantt-diagram zijn gemarkeerd.

3. Checklist voor productlancering Gantt-diagramsjabloon

Downloaden deze sjabloon Blijf efficiënt de voortgang van uw productlancering bij met de ClickUp Product Launch Checklist Gantt Chart Template

Wanneer uw team tot over zijn oren in het ontwikkelen van een nieuwe app, het maken van marketingmateriaal en het plannen van het lanceringsevenement zit, kunt u rekenen op de ClickUp Product Launch Checklist Gantt Chart Template om deze chaos om te zetten in een gestroomlijnd, gestructureerd plan.

Deze sjabloon biedt een visuele tijdlijn met de startdatum en einddatum van taken, zodat teams deadlines gemakkelijk kunnen bijhouden. Doordat taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn gedefinieerd en voor iedereen zichtbaar zijn, worden miscommunicatie en vertragingen ook verminderd.

Met deze sjabloon kunt u:

Beheer de voortgang van taken met statussen zoals 'Voltooid', 'Ter beoordeling' en 'In uitvoering'

Markeer belangrijke fasen zoals 'Prototype voltooid' en 'Eindproduct testen' als mijlpalen om de voortgang bij te houden en uw lancering op schema te houden

Visualiseer hoe individuele taken zich verhouden tot uw mijlpalen via de Gantt-weergave

Categoriseer en beheer taken onder kopteksten als 'Marktanalyse', 'Prijszetting' of 'Doelgroep' met behulp van het veld 'Taakcategorie'

Ideaal voor: Productteams, waaronder UX-ontwerpers die werken aan prototypes, ontwikkelaars die productbuilds en releases beheren, en strategen die zich richten op marktpositie en lanceringsdoelstellingen.

Krijg suggesties voor ClickUp-taak-tijdlijnen en maak gantt-grafieken in ClickUp met ClickUp Brain

4. Sjabloon voor watervalmanagement-gantt-grafiek

Downloaden deze sjabloon Houd projectmijlpalen en afhankelijkheden bij met de ClickUp Waterfall Management Gantt-diagramsjabloon

De ClickUp Waterfall Management Gantt Chart Template is een gestructureerde, gebruiksvriendelijke tool waarmee teams complexe projecten kunnen volgen, beheren en uitvoeren. Hiermee kunnen gebruikers taken opsplitsen, verantwoordelijkheden toewijzen, afhankelijkheden bijhouden en de voortgang visueel volgen.

De sleutel voordelen zijn:

Minder vertragingen: met een duidelijk overzicht van taken en mijlpalen kan het team anticiperen op mogelijke vertragingen en vroegtijdig corrigerende maatregelen nemen

Verbeterde samenwerking: Teams kunnen eenvoudig communiceren over de voortgang met visuele statusupdates en opmerkingen toevoegen, zodat alle belanghebbenden op de hoogte blijven

U kunt ook afhankelijkheden tussen taken visualiseren met behulp van de Gantt-weergave. Het reserveren van een locatie is bijvoorbeeld afhankelijk van het verkrijgen van een vergunning in een evenementenplanningsproject. Als het vergunningsproces vertraging oploopt, kunt u zien hoe dat van invloed is op andere taken, zoals catering en uitnodigingen, zodat u tijd heeft om aanpassingen te doen.

Ideaal voor: Projectmanagers die toezicht houden op grootschalige IT-herzieningen, softwareontwikkeling, productlanceringen of infrastructuurprojecten, waarbij taakafhankelijkheid, tijdlijnen en gezamenlijk bijhouden cruciaal zijn.

5. Sjabloon voor gantt-grafiek voor accountplanning

Downloaden deze sjabloon Geef prioriteit aan en beheer cruciale accountactiviteiten met de ClickUp-sjabloon voor Gantt-grafieken voor accountplanning

Het accountmanagementteam heeft vaak moeite om klantverlengingen, productlanceringen en follow-ups voor meerdere accounts tijdig bij te houden. De ClickUp-sjabloon voor accountplanning met gantt vereenvoudigt het accountmanagement door het op te splitsen in eenvoudige, uitvoerbare stappen die gemakkelijk te volgen en te controleren zijn.

Hiermee kunt u:

Bekijk alle deadlines en taken voor clientverlengingen in één oogopslag, zodat u niets over het hoofd ziet

Stem de doelen van de verkoop-, klantensucces- en marketingteams op elkaar af met gedeelde zichtbaarheid van taken

Geef prioriteit aan sleutelaccounts en impactvolle activiteiten door deadlines bij te houden

Bovendien kunt u met de tijdlijnweergave taken en deadlines, zoals clientverlengingen, rechtstreeks in uw kalender plannen. De Gantt-weergave biedt een gedetailleerd overzicht van hoe die taken in de loop van de tijd vorderen. Ten slotte biedt de weergave 'Accounts per fase' een algemeen overzicht van de voortgang van elk account, zoals welke accounts worden onboarded, verlengd of opgevolgd.

U kunt ook ClickUp Mijlpalen gebruiken om de cruciale onderdelen van uw project te identificeren.

Stel bijvoorbeeld mijlpalen in voor sleutelgebeurtenissen, zoals het versturen van het verlengingsvoorstel, het verkrijgen van goedkeuring voor het contract en het plannen van de evaluatievergadering. Elke mijlpaal markeert een essentieel controlepunt, waardoor u zich kunt concentreren op deze cruciale taken.

Zet uw belangrijkste taken om in mijlpalen om een visuele weergave te creëren van de voortgang van uw projecten met ClickUp Milestones

Ideaal voor: Verkoop- en accountmanagers die meerdere clients begeleiden en zich richten op klantenbinding en succes.

6. IT-roadmap Gantt-grafiek-sjabloon

Downloaden deze sjabloon Zorg voor een soepele uitvoering van IT-projecttaken met de gestructureerde ClickUp IT Roadmap Gantt-diagramsjabloon

De ClickUp IT Roadmap Gantt-diagramsjabloon visualiseert uw volledige IT-project om een soepele uitvoering van elke cruciale taak te garanderen, van installatie tot implementatie.

Enkele van de sleutelfuncties zijn:

aangepaste statussen: *Als u een nieuwe netwerkinfrastructuur implementeert, markeer taken dan als 'Voorbereiding', 'Implementatie', 'Ondersteuning' of 'Voltooid'. Zo kunt u precies zien hoe het met elke taak staat

Mijlpalen en deadlines : U lanceert een nieuwe server aan het einde van het derde kwartaal. Gebruik Gantt-grafieken om elke fase, zoals hardware-installatie, testen en implementatie, op te splitsen en deadlines toe te wijzen om op schema te blijven

project Lobby Weergave*: Hier worden alle projecten op één plek weergegeven, zodat u prioriteit kunt geven aan urgente taken zoals de installatie van servers en minder kritieke taken, zoals gegevensmigratie, kunt uitstellen tot later

Ideaal voor: IT-managers en projectleiders die complexe, meerfasige IT-projecten uitvoeren, zoals het uitrollen van nieuwe systemen, het migreren van gegevens of het upgraden van infrastructuur.

Til uw gantt-grafiek naar een hoger niveau met ClickUp-sjablonen

Gantt-grafieken bieden een duidelijke weergave van uw projecttijdlijn, taakafhankelijkheid en voortgang, zodat deadlines, middelen en planningen op schema blijven.

Hoewel Google Spreadsheets met zijn Gantt-diagramsjablonen een solide uitgangspunt biedt, heeft het ook zijn limieten.

Dat is waar ClickUp als krachtige projectmanagementsoftware om de hoek komt kijken. De Gantt-diagramsjablonen gaan verder dan de basis en bieden geavanceerde visuele elementen, realtime voortgang en geautomatiseerde updates. Bovendien kunt u deze sjablonen aanpassen aan verschillende werkstroom.

Dankzij dit niveau van aangepast en functie behoudt u het overzicht over de details, worden processen gestroomlijnd en verloopt het projectmanagement soepel.

Meld u gratis aan en stap vandaag nog over op de gantt-diagramsjablonen van ClickUp voor een naadloze projecttracking.