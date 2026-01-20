De 10 beste online platforms en apps voor virtuele vergaderingen in 2026

Ken je dat gevoel wanneer je midden in een virtuele vergadering zit en alles super soepel verloopt?

De verbinding is uitstekend, de videoconferentietool is intuïtief (en neemt de vergadering op en transcribeert deze), niemand hoeft meerdere keren te vragen: "Ben ik goed te horen?", en u kunt zich concentreren op het gesprek in plaats van te worstelen met technische problemen of aantekeningen/notulen van de vergadering te maken.

Na talloze virtuele vergaderplatforms te hebben uitgeprobeerd, ben ik er eindelijk achter gekomen welke vergadertools zo'n ervaring kunnen bieden. Mijn prioriteiten zijn simpel: mijn team en ik moeten ideeën kunnen delen, taken kunnen beheren en iedereen soepel op één lijn kunnen houden.

Op basis van ons onderzoek heb ik een lijst samengesteld met de 10 beste softwareprogramma's voor virtuele vergaderingen. Als u op zoek bent naar het perfecte platform om uw virtuele interacties te verbeteren, helpen deze aanbevelingen u een weloverwogen keuze te maken.

⏰ Samenvatting in 60 seconden Hier is een lijst met de 10 beste platforms voor virtuele vergaderingen om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor de behoeften van uw team: ClickUp: De beste keuze voor het beheer van de volledige cyclus van vergaderingen, van agenda's en geautomatiseerde notulen tot follow-ups De beste keuze voor het beheer van de volledige cyclus van vergaderingen, van agenda's en geautomatiseerde notulen tot follow-ups

Google Meet: Het meest geschikt voor samenwerking tijdens vergaderingen, met functies zoals virtueel je hand opsteken en breakoutrooms

Microsoft Teams: Het meest geschikt voor gebruikers van het Microsoft-ecosysteem, met geïntegreerde Whiteboard-functies en realtime documentbewerking

Zoom: Het meest geschikt voor naadloze integraties met populaire tools zoals ClickUp, Salesforce en meer.

Chanty: Het meest geschikt voor snelle teamgesprekken en check-ins, met ingebouwd taakbeheer om gesprekken actiegericht te houden.

Slack: Het meest geschikt voor informele teamoverleggen, met gebruiksvriendelijke Huddles voor korte besprekingen

Cisco WebEx: Het beste op het gebied van inclusiviteit, met realtime vertaling en technologie voor ruisonderdrukking

GoTo Meeting: Het beste op het gebied van privacy en veiligheid, met wachtwoordbeveiliging en Meeting Lock-functies

TeamViewer: Het beste voor toegang tot apparaten op afstand, stelt IT-ondersteuning in staat om problemen op afstand op te lossen

Zoho Vergadering: Het meest geschikt voor afdelingsspecifieke vergaderingen, met eenvoudig teambeheer en veiligheid bij hosting

Waar moet u op letten bij virtuele vergaderplatforms?

Bij het kiezen van een platform voor virtuele vergaderingen houd ik rekening met de volgende functies – en dat zou u ook moeten doen!

Gebruiksgemak : ik wil geen kostbare tijd van een vergadering besteden aan het oplossen van technische problemen of het begeleiden van anderen door ingewikkelde interfaces. Daarom zoek ik een platform dat intuïtief en gebruiksvriendelijk is

Betrouwbaarheid : Niets is erger dan een vergadering die wordt onderbroken door storingen of problemen met de verbinding. Ik heb software nodig met een solide staat van dienst op het gebied van betrouwbaarheid en minimale/geen onderbrekingen , zodat alles soepel verloopt

Integratie : Ik wil dat de software goed synchroniseert met andere tools die ik dagelijks gebruik, zoals mijn kalender, app voor projectmanagement, e-mail en meer

Samenwerkingsfuncties : Functies die teamwork ondersteunen zijn onmisbaar. Of het nu gaat om het delen van schermen, het delen van bestanden, realtime chat of virtuele whiteboards, de tool moet ervoor zorgen dat mijn teamleden op afstand op één lijn blijven.

Geautomatiseerde notulen : Ik vind het moeilijk om me op de vergadering te concentreren als ik tegelijkertijd aantekeningen moet maken. Het is geweldig als de software automatisch de belangrijkste punten en actiepunten kan samenvatten. Dat bespaart tijd en zorgt ervoor dat iedereen een duidelijk verslag van de vergadering heeft

Vergaderherinneringen: Ik waardeer platforms die automatische herinneringen versturen voordat teamvergaderingen beginnen, zodat ik (en andere deelnemers) worden aangespoord om ons voor te bereiden en op tijd in te bellen. Dit vermindert het risico op gemiste vergaderingen en last-minute haastwerk.

De 10 beste online platforms en apps voor virtuele vergaderingen

Op basis van deze criteria zijn dit de beste platforms voor virtuele vergaderingen:

1. ClickUp (Beste tool voor virtuele vergaderingen en communicatie)

Aan de slag met ClickUp AI Note Taker Automatiseer aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen met de ClickUp AI Notetaker

ClickUp staat bekend om zijn krachtige tools voor projectmanagement, maar het kan nog veel meer. Met de juiste integraties verandert het in een naadloos platform voor virtuele vergaderingen, waarmee je alles, van agenda's tot follow-ups, op één plek kunt beheren.

Als onderdeel van een functioneel gemengd team op afstand is ClickUp letterlijk de alles-in-één-app voor werk, die projectmanagement, kennisbeheer en teamcommunicatie combineert in één uniform, door AI aangestuurd platform.

Vergaderingen zijn niet compleet zonder mijn handige ClickUp AI Notetaker. Deze genereert een perfecte transcriptie (en audio-opname) van mijn vergadering, vat deze samen in beknopte punten en, het allerbeste, helpt me de besproken actiepunten om te zetten in taken die ik kan toewijzen, waarvoor ik deadlines kan instellen en die ik kan afwerken!

Zo werkt het werk:

Met ClickUp AI Notetaker kunnen uw teams:

Samenvatting van lange aantekeningen van vergaderingen : De AI vat lange discussies samen in beknopte samenvattingen en benadrukt de belangrijkste punten

Stel een gestructureerd notulen document voor bijeenkomsten op : Het genereert een overzichtelijk notulen document, waardoor het eenvoudig is om dit te delen met teamleden en belanghebbenden voor verdere opvolging

Markeer deadlines en actiepunten: De AI identificeert taken, deadlines en acties die tijdens de vergadering zijn besproken, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden

Door het transcriptieproces te automatiseren, helpt AI Notetaker teams op één lijn te blijven en zorgt het ervoor dat de resultaten van vergaderingen duidelijk worden gedocumenteerd en bruikbaar zijn.

ClickUp Meetings is mijn favoriete tool voor het organiseren van alle aspecten rondom een videoconferentie. Van het brainstormen over gespreksonderwerpen voorafgaand aan een vergadering tot het stroomlijnen van asynchrone communicatie en het creëren van een probleemloze videoconferentie-ervaring met Zoom: ClickUp helpt me bij elke stap.

Ik zal u een indruk geven van hoe mijn team en ik ClickUp gebruiken voor onze virtuele sessies:

Stel de agenda voor de vergadering op

Voor elke vergadering gebruiken we ClickUp Docs (een virtueel document voor samenwerking) om onze intenties en doelen vast te leggen. We zetten de actiepunten op een lijst die we tijdens de vergadering zullen bespreken, wie eraan deelneemt, het tijdstip van de vergadering en alle andere relevante informatie.

ClickUp Documents helpt ons:

Werk in realtime samen met teamleden op afstand om de agenda voor de vergadering op te stellen

Maak korte checklists met gespreksonderwerpen en vink ze af terwijl we elk onderwerp behandelen

Geef de agenda voor de vergadering vorm met uitgebreide bewerkingsfuncties zoals kleurcodering, kop, vetgedrukte tekst, cursief, doorgestreept, banners en meer

Communiceer met leden van de vergadering of andere teamleden via toegewezen opmerkingen

Als we geen tijd hebben om een agenda voor een vergadering helemaal zelf op te stellen, komt de agendasjabloon van ClickUp goed van pas.

Agendasjabloon van ClickUp

De sjabloon biedt een gestructureerd kader om de belangrijkste elementen te noteren: type vergadering, reikwijdte, locatie, vergaderlink, datum, tijd, namen van deelnemers en hun rollen, en een lijst van aanwezigen.

Houd je planning voor vergaderingen overzichtelijk met de agendasjabloon van ClickUp

Met de agendasjabloon van ClickUp kunnen we:

Bespreek alle onderwerpen tijdens de vergadering

Help deelnemers zich voor te bereiden door een overzicht van de discussiepunten te geven

Zorg voor een duidelijke structuur en werkstroom van de vergadering

Stimuleer actieve betrokkenheid van alle deelnemers

En het beste? Het sjabloon is volledig aanpasbaar. We kunnen naar behoefte aangepaste velden en statussen toevoegen en deze afstemmen op elk soort vergadering, of het nu gaat om interne vergaderingen, vergaderingen met klanten, investeerders of iets heel anders.

Integreer met apps voor vergaderingen en kalenders

Dankzij de native integratie van ClickUp met Zoom kan ik rechtstreeks vanuit een ClickUp-taak een Zoom-vergadering starten.

Wanneer een vergadering begint, wordt er automatisch een link om deel te nemen geplaatst in de reacties van de specifieke Taak (van waaruit ik de vergadering heb gestart), om teamleden te laten weten dat ze kunnen inloggen. Als de vergadering eindigt, voegt ClickUp nog een reactie toe aan de Taak. De reactie bevat vergadergegevens zoals datum en tijd, duur, deelnemers, enz. en biedt ook een optionele link naar de opname.

Neem rechtstreeks vanuit ClickUp-taken deel aan Zoom-vergaderingen

Dankzij de native integratie van ClickUp met Google Agenda kunnen mijn team en ik onze schema's voor vergaderingen beter beheren.

Ik kan mijn aankomende vergaderingen en deadlines op één plek bekijken. Alle wijzigingen in mijn Google Agenda worden direct doorgevoerd in mijn ClickUp-taken (en vice versa), zodat ik planningsconflicten kan voorkomen en georganiseerd kan blijven.

Communiceer asynchroon via geavanceerde schermopnames

Als een teamlid twijfels heeft over een project en ik iets moet verduidelijken, hoef ik niet langer snel een telefoontje of vergadering te beleggen (tenzij dat absoluut noodzakelijk is).

Ik gebruik ClickUp Clips om mijn scherm op te nemen, samen met een audiofragment waarin ik uitleg of verduidelijk wat ik wil zeggen. Het is snel, efficiënt en voorkomt korte vergaderingen die mijn agenda onnodig verstoren.

Verstuur direct schermopnames met audio-aantekeningen via ClickUp Clips en maak een einde aan onnodige vergaderingen

Samenvatting van de aantekeningen van de vergadering met ClickUp Brain en bespaar tijd

De beste functies van ClickUp

Stel herinneringen en notificaties in voor vervolgtaaken die tijdens de vergadering zijn vermeld, zodat er niets over het hoofd wordt gezien

Maak taakautomatiseringen voor terugkerende vergaderingen, zodat deze automatisch worden gepland en bijgehouden

Integreer ClickUp met andere communicatie- en planningstools zoals Calendly, Slack en Gmail

Maak nieuwe taken aan op basis van besprekingen tijdens vergaderingen, wijs ze toe aan teamleden en stel deadlines in om de opvolging bij te houden

Limieten van ClickUp

Er is een kleine leercurve vanwege het grote aantal functies en aanpassingsmogelijkheden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Google Meet (het beste voor samenwerking tijdens vergaderingen)

via Google Meet

Het gebruik van Google Meet als online vergaderplatform is een geweldige ervaring geweest. Ik ben dol op de samenwerkingsfuncties tijdens vergaderingen, zoals virtueel mijn hand opsteken om te spreken of vragen te stellen zonder de huidige spreker te onderbreken. Het simuleert een echte vergaderervaring.

Tijdens het hosten van vergaderingen kan ik dia's presenteren en een medepresentator aanwijzen om samen met mij aan de presentatie deel te nemen.

Voor brainstormsessies kon ik met deze tool direct tijdens de vergadering een jam starten met Google Jamboard en samenwerken op een virtueel Whiteboard. Als moderator kon ik tijdens de vergadering breakoutrooms aanmaken, deelnemers selecteren en gerichte discussies in kleinere groepen faciliteren.

De beste functies van Google Meet voor vergaderingen

Verzamel feedback in realtime met behulp van polls

Gebruik aanwezigheidsrapporten om bij te houden wie de vergadering heeft bijgewoond en hoe lang

Pas van achtergrond om een professionele omgeving te creëren tijdens vergaderingen

Deelnemers in bulk toelaten of verwijderen (onderdeel van de hostbeheerfuncties van Google Meet)

Limieten van Google Meet

Er is geen mogelijkheid om tijdens lange vergaderingen chats te voeren

Prijzen van Google Meet voor vergaderingen

De toegang tot de functies van Google Meet is afhankelijk van uw Google Workspace-editie.

Business Starter : $ 2 per maand per gebruiker

Business Standard : $ 9 per maand per gebruiker

Business Plus : $ 17 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

(Bron: Capterra)

Beoordelingen en recensies van Google Meet voor vergaderingen

G2 : 4,6/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

3. Microsoft Teams (het meest geschikt voor gebruikers van het Microsoft-ecosysteem)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams is een betrouwbare tool voor virtuele vergaderingen, vooral voor mensen die volledig in het Microsoft-ecosysteem zitten.

Tijdens het testen van de tool vond ik het geweldig hoe het creatieve samenwerkingen een fluitje van een cent maakt. Dit is te danken aan Microsoft Whiteboards, waarmee je tijdens vergaderingen visueel kunt brainstormen en samen ideeën kunt ontwikkelen.

Een andere handige functie is de directe bewerking van werkboeken tijdens vergaderingen met Excel Live. Dit helpt bij het samenwerken aan spreadsheets en het analyseren van gegevens in realtime.

Wanneer een teamlid spreekt of een presentatie geeft, kunnen anderen snel reacties sturen, zoals een duim omhoog of een klappende hand-emoji, waardoor de spreker de stemming van de anderen kan peilen.

Beperkingen van Microsoft Teams

De gebruikersinterface zou eenvoudiger en intuïtiever kunnen zijn

Prijzen van Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $ 1 per gebruiker per maand

Microsoft 365 Business Basic: $ 2 per gebruiker per maand

Microsoft 365 Business Standard: $ 10 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (meer dan 15.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

4. Zoom (Het beste voor naadloze integraties)

via Zoom

Zoom is al jaren een interne favoriet onder de online vergaderplatforms. Ik vind de weergave met meerdere sprekers erg prettig, omdat ik me zo kan concentreren op degenen die actief aan het gesprek deelnemen. De kleuropties en de door AI ondersteunde aangepaste virtuele achtergronden voegen een leuke, persoonlijke touch toe die onze vergaderingen aangenamer maakt.

Een functie die echt opvalt, is de gecentraliseerde weergave. Ik heb eenvoudig toegang tot opnames van vergaderingen en kan de AI Companion gebruiken om snel belangrijke details in aantekeningen over vergaderingen te vinden.

Om het nog gemakkelijker te maken, integreert Zoom naadloos met Microsoft, Google, ClickUp, Salesforce en HubSpot. U kunt vrijwel elke tool uit uw dagelijkse tech-stack aan Zoom koppelen, wat zorgt voor soepele en efficiënte virtuele samenwerking.

De beste functies van Zoom

Beheer agenda's effectief met geïntegreerde chat, telefoon, e-mail, kalender en planner

Voeg leesmateriaal toe aan de uitnodiging voor de vergadering en chat vooraf met de deelnemers

Werk tijdens de vergadering samen aan vooraf gedeelde bestanden

Ga direct verder waar u gebleven was met chatkanalen die voor, tijdens en na vergaderingen actief blijven

Limieten van Zoom

Audio- en videovergaderingen van hoge kwaliteit kunnen veel bandbreedte in beslag nemen, wat andere online activiteiten kan vertragen

Prijzen van Zoom

Basic : Gratis

Pro : $ 14,99 per maand per gebruiker

Business : $ 21,99/maand per gebruiker

Business Plus : $ 26,99 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoom

G2 : 4,6/5 (meer dan 55.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

5. Chanty (Het beste voor samenwerking)

via Chanty

Chanty biedt een tool voor virtuele vergaderingen die is geïntegreerd in een platform voor teamsamenwerking. Naast video-gesprekken combineert het chatten, een taakbeheerder en een ingebouwde kalender.

In plaats van meerdere tools te gebruiken, kunnen kleine teams één enkele werkplek, zoals Chanty, gebruiken om virtuele vergaderingen te plannen, te communiceren en taken te beheren.

Chanty is ideaal voor teams die op afstand of hybride werken en op zoek zijn naar naadloze communicatie en functies voor virtuele vergaderingen om iedereen op één lijn te houden.

De beste functies van Chanty

Ingebouwde video- en audio-oproepen.

Ingebouwde kalender om vergaderingen te plannen en schema's bij te houden.

Teamchat met onbeperkte berichtengeschiedenis.

Taakbeheer met een Kanban-bord.

Limieten van Chanty

Niet geschikt voor grote webinars of openbare virtuele gebeurtenissen

Prijzen van Chanty

Gratis abonnement: tot 5 gebruikers

Business-abonnement: $ 3,00 per gebruiker per maand

Enterprise-abonnement: neem contact op met de verkoopafdeling

Beoordelingen en recensies van Chanty

G2 : 4,5/5 (53 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (36 beoordelingen)

6. Slack (Het meest geschikt voor informele teamoverleggen)

via Slack

Slack is geweldig voor asynchrone communicatie, maar biedt ook de mogelijkheid tot real-time videochats via de functie ‘Huddles’. Huddles beginnen als gesprekken met alleen audio, waardoor je gemakkelijk kunt deelnemen aan snelle, informele discussies. Als je intensiever wilt samenwerken, zet je gewoon de video aan en/of deel je je scherm.

De Huddles van Slack zijn zeer geschikt voor spontane, informele teamgesprekken in plaats van formele vergaderingen die van tevoren in de kalender zijn ingepland.

Ik vond de kleurrijke achtergronden ook leuk; die geven vergaderingen een leuke, vrolijke sfeer. Slack stroomlijnt ook het documentbeheer. Alle links, documenten en berichten die tijdens een huddle worden gedeeld, worden automatisch opgeslagen zodra de sessie is afgelopen, zodat je belangrijke details later eenvoudig kunt terugvinden en raadplegen.

De beste functies van Slack

Communiceer met reacties, effecten en GIF's tijdens teamvergaderingen

Deel aantekeningen, links en bestanden die betrekking hebben op de discussie in een speciale thread

Start audio- en videovergaderingen in een Slack-kanaal of via DM's

Schakel live ondertiteling in (beschikbaar in het Engels)

Limieten van Slack

Formele vergaderelementen zoals agenda's en regels voor deelnemers ontbreken

Prijzen van Slack

Free

Pro : $ 8,75 per gebruiker per maand

Business+ : $ 15 per gebruiker per maand

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2 : 4,5/5 (meer dan 35.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

7. Cisco WebEx (Het beste voor inclusiviteit)

via Cisco

De realtime vertaalfunctie van Cisco Webex, die meer dan 100 talen ondersteunt, maakt vergaderingen veel inclusiever voor uw meertalige team.

Een andere functie die mij opviel, was de ingebouwde ruisonderdrukkingstechnologie. Hoe rumoerig de omgeving ook was, het had geen invloed op de vergadering. Ik kon op een luchthaven of in een druk café zitten, en mijn geluidskwaliteit bleef helder en professioneel.

De beste functies van Cisco WebEx

Maak interactieve polls en vraag-en-antwoord-sessies om teamvergaderingen boeiender te maken

Schakel over van desktop naar telefoon naar auto met de QR-code-functie 'Move to Mobile' en Apple CarPlay-integratie

Stuur reacties tijdens de vergadering door simpelweg vingergebaren te gebruiken

Maak en markeer automatisch aantekeningen met Webex Assistant

Limieten van Cisco WebEx

Geen mogelijkheid om rechtstreeks vanuit een browser in te loggen zonder de desktop-app te downloaden

Prijzen van Cisco WebEx

Webex Free

Webex Meet : $ 12 per gebruiker per maand

Webex Suite : $ 22 per gebruiker per maand

Webex Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Cisco WebEx

G2 : 4,3/5 (meer dan 19.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

8. GoTo Meeting (Het beste voor privacy- en veiligheidsfuncties)

via GoTo Vergadering

Toen ik GoTo Meeting uitprobeerde, was ik onder de indruk van de mogelijkheid om vertrouwelijke vergaderingen met een wachtwoord te beveiligen. De privacy-instellingen zijn uitstekend: gesprekken blijven privé en de functie 'Meeting Lock' is bijzonder handig. Deze plaatst gasten in een wachtkamer totdat ik klaar ben om ze toe te laten, waardoor ik volledige controle heb over wie er aan de vergadering deelneemt.

Ik vond de flexibiliteit van de volledig functionele mobiele app om onderweg deel te nemen aan en teamvergaderingen te leiden ook geweldig. Nog beter: je kunt eenvoudig deelnemen aan de vergaderingen zonder de GoTo-app te downloaden.

De beste functies van GoTo Vergadering

Communiceer met teamleden/clienten via de geïntegreerde chat

Maak geautomatiseerde opnames en transcripties van vergaderingen

Aangepaste vergaderruimtes om een persoonlijk tintje aan virtuele vergaderingen te geven

Test en bekijk de webcam voordat u aan een vergadering deelneemt

Limieten van GoTo Meeting

Incidentele vertragingen in de audio- en video-kwaliteit

Prijzen van GoTo Meeting voor vergaderingen

Professional : $ 12 per organisator per maand (jaarlijkse facturering)

Business : $ 16 per organisator per maand (jaarlijkse facturering)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van GoTo Meeting voor vergaderingen

G2 : 4,2/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

9. TeamViewer (het beste voor toegang tot apparaten op afstand)

via TeamViewer

TeamViewer Remote is een platform voor virtuele vergaderingen waarmee u technische fouten op afstand kunt oplossen. Met beveiligde toegang op afstand kan uw IT-team of een vertrouwde collega systeemfouten en softwareproblemen aanpakken en oplossen zonder ter plaatse te zijn. Dankzij de soepele ervaring die het biedt, kunt u downtime tot een minimum beperken en snel weer aan het werk gaan.

TeamViewer heeft ook een tool voor videoconferenties in de pijplijn: TeamViewer Meeting. Hoewel de functie voor toegang op afstand een geweldige aanvulling is op de werkstroom, vond ik de functie voor vergaderingen niet zo krachtig.

De beste functies van TeamViewer

Werkt op meerdere apparaten en besturingssystemen

Verzend bestanden van elke grootte tussen apparaten op afstand

Krijg toegang tot ondersteuning voor meerdere beeldschermen in 4K-resolutie

Ondersteunen van onbeheerde apparaten

Limieten van TeamViewer

Bestanden worden traag overgedragen, vooral bij grote documenten

Prijzen van TeamViewer

Premium : $ 37/maand (jaarlijks gefactureerd)

Zakelijk: $ 79/maand (jaarlijks gefactureerd)

(Bron: G2)

Beoordelingen en recensies van TeamViewer

G2 : 4,4/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

10. Zoho Vergadering (Het meest geschikt voor afdelingsspecifieke webvergaderingen)

via Zoho Vergadering

Ik heb Zoho Meeting geprobeerd om meerdere teams in verschillende afdelingen te managen tijdens vergaderingen, en het werkte heel goed.

Met deze tool kon ik eenvoudig veilige webconferenties organiseren. Ik kon moeiteloos leden aan hun respectievelijke afdelingen toevoegen, specifieke rollen toewijzen en vergaderingen plannen die exclusief voor elke afdeling waren.

Naast het opnemen, afspelen en delen van opnames van virtuele vergaderingen, kon ik de vergaderingen ook downloaden voor offline gebruik. Ik vond deze functie handig om discussies later nog eens door te nemen of te delen met teamleden die de live sessie niet konden bijwonen.

De beste functies van Zoho Vergadering

Communiceer met maximaal 250 deelnemers aan de vergadering

Profiteer van vereenvoudigde beheerdersfuncties, zoals het wisselen van rol en het beheren van de invoer en uitlogging van deelnemers

Werk tijdens vergaderingen samen met Whiteboards en naadloos delen van bestanden

Zend virtuele gebeurtenissen live uit op YouTube en reageer in realtime op reacties

Limieten van Zoho Meeting

Incidentele storingen bij het delen van schermen

De opnamefunctie is alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Prijzen van Zoho Vergadering

Vergadering Standard : $ 1 per maand

Vergadering Professional : $ 2/maand

Webinar Standard : $ 5 per maand

Webinar Professional: $ 10/maand

Webinar Enterprise: $ 47/maand

Beoordelingen en recensies van Zoho Vergadering

G2 : 4,5/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Stroomlijn virtuele vergaderingen met ClickUp

Software voor virtuele vergaderingen vormt een hoeksteen van communicatie en samenwerking voor hybride en op afstand werkende teams zoals het onze. We zijn sterk afhankelijk van platforms voor virtuele vergaderingen voor live vergaderingen, het delen van bestanden en projectupdates, zodat iedereen op één lijn blijft, ongeacht waar ze werken.

Ik heb veel van deze tools getest. Hoewel de meeste teams helpen om soepeler met elkaar te communiceren, bieden slechts enkele een compleet pakket. Ik heb het niet alleen over de vergaderingen zelf, maar over alles daartussenin: de voorbereiding, de follow-ups en nog veel meer.

Dat is waar ClickUp echt uitblinkt. Het vereenvoudigt het hele proces van een vergadering: het helpt me gedetailleerde agenda's op te stellen, naadloos te integreren met mijn favoriete videotool en eenvoudig notulen vast te leggen en samen te vatten.

Bovendien automatiseert ClickUp terugkerende vergaderingen en kan ik met één klik aantekeningen omzetten in actiepunten, waardoor mijn werkstroom overzichtelijk blijft en ons team productief blijft.

