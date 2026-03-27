10 voorbeelden van merkpakketten om je te inspireren bij het samenstellen van je eigen pakket

Het is zaterdagavond. Je bent bezig met het koken van het avondeten en besluit dat je 'Wine and Dine-afspeellijst' de perfecte muzikale begeleiding zou zijn. Je pakt je telefoon, opent de app en de muziek begint te spelen. Je keek nauwelijks naar je telefoon, maar je vingers tikten feilloos op Spotify.

In een wereld waarin we dagelijks worden overspoeld met duizenden afbeeldingen en berichten – van fysieke billboards tot digitale pop-ups – is een sterke merkidentiteit niet alleen een leuke extra. Het is je ticket om op te vallen.

Denk eens na over hoe de speelse doodles van Google je aan het lachen brengen of hoe de warme, uitnodigende beelden van Airbnb je doen dromen van je volgende vakantie. Dit zijn geen toevallige gelukkige momenten; het zijn het resultaat van krachtig merkbeheer en zorgvuldig ontworpen merkpakketten die boekdelen spreken zonder een woord te zeggen.

In deze blogpost verkennen we de wereld van brand kits en de beste voorbeelden ter wereld. Van de bouwstenen waar ze op draaien tot inspirerende tips: we delen hoe je een merkidentiteit kunt creëren die niet alleen gezien, maar ook gevoeld en onthouden wordt.

Wat is een merkpakket?

Een merkpakket is een uitgebreide verzameling visuele en conceptuele elementen die de identiteit van je merk bepalen. Het dient als blauwdruk voor hoe een merk zich aan de wereld presenteert en zorgt voor consistentie in alle marketingkanalen en contactpunten.

Hoewel een merkpakket vaak wordt verward met een merkstijlgids, omvat het een breder bereik aan onderdelen. Een merkstijlgids richt zich doorgaans op de regels en richtlijnen voor het gebruik van merkelementen, terwijl een merkpakket naast die elementen ook aanvullende middelen bevat die helpen bij het effectief uitvoeren van de merkstrategie.

De belangrijkste onderdelen van een merkpakket zijn:

Logo's : primaire, secundaire en varianten van logo's voor verschillende toepassingen

Typografie : lettertypes, groottes en richtlijnen voor gebruik

Kleurenpaletten: primaire en secundaire kleuren met hex-codes en RGB-waarden

Layout van de pagina : sjablonen voor diverse marketingmaterialen

Pictogrammen en grafische elementen : Aangepaste pictogrammen en ontwerpmotieven

Profielen van de doelgroep : persona's die uw ideale klanten vertegenwoordigen

Richtlijnen voor de merkstem : principes voor toon, stijl en boodschap

Beeldstijl: Richtlijnen voor fotografie en illustraties

In tegenstelling tot een traditionele stijlgids, die vaak een omvangrijk document is, is een merkpakket ontworpen voor praktisch, dagelijks gebruik. Het is een dynamische toolkit die meegroeit met je merk, waardoor je snel updates kunt doorvoeren en deze eenvoudig kunt verdelen onder teamleden en belanghebbenden.

Een brandkit centraliseert merkrichtlijnen en -middelen, waardoor je team in staat is om consistente, merkgerichte content te creëren, of het nu gaat om een bericht op sociale media, een promotionele e-mail of een grootschalige advertentiecampagne.

Volgens een onderzoek uit 2021 leidde merkconsistentie bij meer dan 67% van de ondervraagde bedrijven tot een omzetstijging van ten minste 10%.

Voorbeelden van merkpakketten als voorbeeld

Laten we eens kijken naar 10 uitzonderlijke voorbeelden van merkpakketten die de norm bepalen op het gebied van merkidentiteitsbeheer.

Deze merkpakketten laten zien hoe toonaangevende bedrijven consistentie behouden en tegelijkertijd ruimte bieden voor creativiteit en aanpassing op verschillende platforms.

1. Google

De huisstijl van Google is gericht op eenvoud, toegankelijkheid en innovatie. Het ontwerp is strak en gebruiksvriendelijk en weerspiegelt de missie van het bedrijf om alle informatie ter wereld te ordenen en voor iedereen toegankelijk te maken.

Het open-source Material Design-systeem van Google is een zeer flexibele ontwerptaal die de merkidentiteit doordringt en zich uitstrekt over het gehele productecosysteem.

Het gebruik van primaire kleuren – blauw, rood, geel en groen – en een strak, schreefloos lettertype zorgt voor flexibiliteit op verschillende platforms, terwijl een herkenbare identiteit behouden blijft en een vrolijke en uitnodigende uitstraling wordt gecreëerd.

2. Spotify

Of je nu gefascineerd of geïrriteerd was door Spotify Wrapped, de beroemde eindejaarscampagne van Spotify die gegevens van gebruikers presenteert in een visueel aantrekkelijke en deelbare format, je weet dat de merkkit van Spotify een meesterwerk is in het vertalen van audio-ervaringen naar visuele identiteit.

Het merk maakt gebruik van duotoonbeelden, waarbij een grijswaardenafbeelding of portret wordt gecombineerd met een vleugje felle kleuren om de energie en creativiteit van muziek vast te leggen. Het kleurenpalet is geïnspireerd op albumhoezen en concertverlichting. Dit wordt aangevuld met aangepaste typografie die geluidsgolven nabootst – let op het ‘Burst’-logo, de drie gebogen lijnen die uit de cirkel komen en geluidsgolven voorstellen, en de verspreiding van muziek.

Hun merkstrategie omvat dynamische beelden die zich aanpassen aan verschillende campagnes. Deze laten hun innovatieve benadering van muziekstreaming zien en spreken hun jonge doelgroep aan.

3. Netflix

Zag je een opvallende rode N en hoorde je een fantoom-'ta-da' toen je dit las?

Sonic branding is een integraal onderdeel geworden van de moderne merkidentiteit, en Netflix is een uitstekend voorbeeld van hoe geluid de merkherkenning en gebruikerservaring kan verbeteren.

Het “ta-dum”-geluid is ontworpen om een filmische ervaring op te roepen, in lijn met de identiteit van Netflix als marktleider in de entertainmentindustrie. Het is bedoeld om verwachting en enthousiasme te wekken en geeft kijkers het signaal dat ze op het punt staan om content te bekijken die zowel van hoge kwaliteit als meeslepend is.

De 'ta-dum' heeft zijn rol als gewoon geluidseffect overgenomen; het is geworden tot een cultureel referentiepunt. Netflix organiseerde zelfs een wereldwijd fan-gebeurtenis met de naam 'TUDUM', ter ere van het geluid en de verbinding met het merk.

Hun merkpakket bevat richtlijnen voor het gebruik van beeldmateriaal dat emoties oproept en verhalen vertelt, in lijn met hun contentgedreven strategie.

4. Airbnb

Toen Airbnb zijn oorspronkelijke merkidentiteit was ontgroeid, schakelde het DesignStudio in om een merk te creëren dat hun visie kon uitdragen.

Tijdens hun onderzoek ontdekte het team dat Airbnb niet alleen draaide om het verhuren van accommodaties, maar ook om het creëren van een gevoel van verbondenheid, comfort en gemeenschap op de plekken die mensen bezochten. Dit inzicht vormde de basis voor hun merkstrategie en voor hun iconische “Bélo”-logo – een combinatie van een hart, een locatiepin en de letter ‘A’ – dat symbool staat voor “overal thuis zijn”.

De boodschap? Waar je ook heen ging, met Airbnb voelde je je altijd thuis.

De rebranding werd door critici geprezen, veroorzaakte een storm op sociale media en won talrijke prestigieuze prijzen die de creativiteit en impact ervan erkenden. Het belangrijkste was dat de waardering van Airbnb in de jaren na de rebranding omhoogschoot en die van de naaste concurrent in minder dan vier jaar tijd met maar liefst 29 miljard dollar overtrof.

Andere belangrijke onderdelen van hun merkpakket zijn onder meer:

Een kleurenpalet met een warm, roodachtig roze (genaamd “ Rausch ”) als primaire kleur, aangevuld met een bereik van zachtere tinten geïnspireerd door wereldwijde culturen

De Cereal-lettertypefamilie , ontworpen om vriendelijk en toegankelijk te zijn in meerdere talen

Richtlijnen die de nadruk leggen op authentieke, ongeregisseerde beelden die echte huizen en ervaringen laten zien

Een aangepaste kaartstijl die aansluit bij hun algehele visuele identiteit

5. Slack

De brand kit van Slack biedt een balans tussen professionaliteit en speelsheid, wat de rol van het bedrijf weerspiegelt in het boeiender en efficiënter maken van communicatie over werk. De kit bevatte echter niet altijd het huidige logo met vier druppels (of tekstballonnen) en vier ruitjes.

In een persbericht waarin het nieuwe logo werd aangekondigd, zei het bedrijf:

Ons eerste logo werd ontworpen nog voordat het bedrijf van start ging. Het was onderscheidend en speels, en het octothorpe (ook wel bekend als het hekje, de hash of hoe je het ook noemt) leek op hetzelfde teken dat je voor kanalen in ons product ziet. Het was ook heel gemakkelijk om fouten te maken. Er waren 11 verschillende kleuren – en als ze op een andere kleur dan wit werden geplaatst, of in de verkeerde hoek (in plaats van de precies voorgeschreven rotatie van 18º), of als de kleuren verkeerd waren aangepast, zag het er vreselijk uit. Dat deed ons pijn.

Slack wilde een logo dat beter schaalbaar was, in één kleur werkte en toch de leuke, energieke persoonlijkheid van het merk weergeeft.

Het herontwerp van het logo:

Het aantal kleuren is teruggebracht van 11 naar slechts 4 primaire tinten, plus het kenmerkende paars van Slack

De randen zijn verscherpt voor een scherpere, meer gedefinieerde look

De exacte hoeken zijn verwijderd om de Octothorpe (of hekje) vorm organischer en toegankelijker te maken

Het vereenvoudigde kleurenpalet en de strakke lijnen geven Slack ook een meer verfijnde, professionele uitstraling die aansluit bij hun offensief op de zakelijke markt. Het nieuwe ontwerp positioneert hen als een serieuze zakelijke tool, niet alleen als een leuke berichten-app.

6. ClickUp

De merkkit van ClickUp wordt gekenmerkt door heldere en moderne kleuren, met vooral paars, roze, lichtblauw en geel. Deze kleuren weerspiegelen ons streven om productiviteit leuk te maken en de beste gebruikerservaring te bieden, wat ook onze belangrijkste kernwaarde is.

Wij hechten veel waarde aan duidelijkheid en leesbaarheid in onze communicatie en gebruiken daarom voor alle tekst het moderne schreefloze lettertype Axiforma.

Volg onze richtlijnen voor de huisstijl bij het gebruik van het ClickUp-logo

Ons logo bestaat uit verschillende variaties – zwart op een witte achtergrond, wit op een gekleurde achtergrond en het origineel met een opwaartse pijl in een kleurverloop van onze merkkleuren – zodat het in verschillende contexten kan worden gebruikt met behoud van merkherkenning.

De merkkit bevat ook juridische richtlijnen voor het gebruik van de handelsmerken van ClickUp, waarmee de integriteit van het merk wordt beschermd en partners en gebruikers tegelijkertijd de mogelijkheid krijgen om op gepaste wijze reclame te maken voor ClickUp.

7. Hulu

De ongeveer 100 pagina's tellende merkrichtlijnen van Hulu leggen de nadruk op duidelijkheid en efficiëntie, geheel in lijn met hun missie om een eenvoudige en plezierige streamingervaring te bieden.

Het meest interessante aan hun merkpakket is misschien wel hun primaire merkkleur, die Hulu-groen wordt genoemd. In de woorden van het bedrijf:

Het vertegenwoordigt het frisse, onderscheidende karakter van ons merk en onderscheidt zich van de meer traditionele kleurenpaletten in de entertainmentwereld.

De handtekening van het felgroene in combinatie met zwart zorgt voor een opvallende visuele identiteit die direct herkenbaar is.

Het gedurfde kleurenpalet wordt gecombineerd met eenvoudige typografie om een modern, gebruiksvriendelijk ontwerp te creëren dat opvalt tegen verschillende achtergronden.

De merkkit bevat ook gedetailleerde instructies over het gebruik, de ruimte en de plaatsing van het logo om consistentie te waarborgen. Daarnaast bevat de kit een sectie over de tone of voice, zodat alle communicatie in lijn is met de merkidentiteit.

8. Yelp

De merkkit van Yelp benadrukt het streven van het bedrijf om mensen in verbinding te brengen met geweldige lokale bedrijven via door gebruikers gegenereerde beoordelingen en beoordelingen.

Het merk is opgebouwd rond een aantal sleutelelementen:

De naam en het logo van Yelp

De naam en het logo van Yelp vertegenwoordigen de missie van het bedrijf om consumenten te helpen bij het vinden van bedrijven die ze kunnen vertrouwen. Het “uitbarstingssymbool” in het logo is bedoeld om het gevoel van ontdekking weer te geven wanneer iemand een geweldig lokaal bedrijf vindt.

Merkrichtlijnen

Yelp biedt duidelijke richtlijnen voor het gebruik van hun merkmiddelen, waaronder:

Gebruik de logo's 'Vind ons op Yelp', 'Yelp for Business' of 'Yelp for Restaurants' om aan te geven dat je op Yelp staat

Wijzig of vervorm de logo's niet, behalve om de grootte aan te passen met behoud van de verhoudingen

Vermeld de bron van recensiefragmenten correct door de Yelp-gebruiker, de datum van de recensie en een link naar de oorspronkelijke content op te nemen

Gebruik geen sterrenafbeeldingen van Yelp om je gemiddelde beoordeling weer te geven, maar gebruik in plaats daarvan de dynamische online "recensies"-functie

Focus op de community

Het merk Yelp is opgebouwd rond zijn community van recensenten, ook wel 'Yelpers' genoemd. Het bedrijf moedigt recensenten aan om hun echte naam en foto te gebruiken en beloont de beste bijdragers via het Yelp Elite Squad-programma. Yelp heeft communitymanagers in dienst om contact te onderhouden met recensenten en gebeurtenissen te organiseren.

Door de merkelementen duidelijk te definiëren en een levendige community te koesteren, wil Yelp een betrouwbaar platform bieden waar consumenten lokale bedrijven kunnen ontdekken en verbinding met hen kunnen leggen. De merkrichtlijnen zorgen ervoor dat de identiteit van Yelp op alle contactpunten consistent wordt weergegeven.

9. Shopify

De merkkit van Shopify is ontworpen om ondernemers te ondersteunen en te inspireren. De stijl is toegankelijk en weerspiegelt de missie van het merk om e-commerce voor iedereen toegankelijk te maken. De visuele identiteit combineert een strakke, professionele uitstraling met elementen die staan voor groei en mogelijkheden.

Hoogtepunten van de merkkit van Shopify:

Opvallend 'boodschappentas'-logo dat e-commerce symboliseert en in speciale situaties kan worden gebruikt om het merk te vertegenwoordigen, zelfs zonder het woordmerk

Veelzijdig kleurenpalet met een kenmerkende groene kleur die staat voor groei en succes

Aangepast lettertype (Shopify Sans) voor merkconsistentie

Logo's in kleur en zwart-wit voor aanpasbaarheid aan allerlei soorten achtergronden

Illustratiestijl die diverse ondernemers en bedrijven in de schijnwerpers zet

10. Mailchimp

Wist je dat Mailchimp begon als een nevenproject van de medeoprichters om kleine bedrijven te helpen met hun marketing? Het bedrijf heeft sindsdien een lange weg afgelegd en zijn aanbod uitgebreid naar marketingautomatisering, en het merk is mee geëvolueerd om hiermee gelijke tred te houden. Het woordmerk is vernieuwd en gedurfder gemaakt om de bredere mogelijkheden van het merk weer te geven, waarbij de 'c' in Mailchimp nu in kleine letters is geschreven om de evolutie van het merk buiten e-mail aan te duiden.

De brand kit van Mailchimp is ontworpen om leuk en toegankelijk te zijn. De speelse ontwerpelementen, waaronder de knipogende chimpansee-mascotte Freddie, zorgen voor een vriendelijke en boeiende gebruikerservaring voor gebruikers.

Andere sleutelelementen:

Kleurenpalet : Het merk gebruikt Cavendish Yellow als primaire merkkleur en combineert deze met Peppercorn voor accenten

Typografie: Er wordt een mix van eigenzinnige en moderne lettertypes gebruikt om een gevoel van persoonlijkheid en toegankelijkheid over te brengen

Beeldmateriaal: De merkkit moedigt het gebruik aan van leuke en aansprekende afbeeldingen die eigenaren van kleine bedrijven aanspreken, en bevat handgetekende illustraties en pictogrammen die warmte toevoegen

👀 Leuk weetje De brand kit van Mailchimp bevat ook een sectie met veelgestelde vragen voor oprichters, eigenaars en marketeers die een korte introductie of opfrissing willen over het ontwikkelen van hun eigen merkmiddelen.

Een effectieve merkkit maken

Het maken van een solide merkpakket gaat niet om het volgen van een rigide set regels. Het gaat erom de essentie van wie je bent als bedrijf vast te leggen en dat te vertalen naar elk visueel en verbaal contactmoment.

Het gaat erom zo consistent en toch flexibel te zijn dat, of iemand je merk nu tegenkomt op een klein smartwatch-scherm of op gigantische CGI-installaties (computer-generated imagery), hij of zij meteen weet dat jij het bent.

Daarom is grondig marktonderzoek cruciaal voordat je je merkpakket ontwerpt. Inzicht in je doelgroep, concurrenten en markttrends helpt je bij het vormen van je unieke waardepropositie en merkpositie. Dit zorgt ervoor dat je merkpakket aanslaat bij je beoogde doelgroep.

Stapsgewijze handleiding voor het maken van een merkpakket

Nadat je je marktonderzoek hebt voltooid, volg je deze zes stappen om je eigen merkpakket te maken met behulp van het Design Projectmanagement Platform van ClickUp.

1. Stel een merkstrategie op

Begin met het definiëren van je merkstrategie. Deze essentiële stap omvat het verwoorden van de missie, visie en waarden van je merk, het identificeren van je unique selling proposition (USP) en het ontwikkelen van je merkpersoonlijkheid en -stem.

Gebruik ClickUp Docs, de oplossing voor documentbeheer van ClickUp, om deze basiselementen samen op te stellen en te verfijnen.

De sjabloon voor merkidentiteit van ClickUp biedt een gestructureerd kader dat je door dit proces loodst, zodat je alle essentiële aspecten van je merkmanagementstrategie behandelt.

Downloaden van deze sjabloon

Gebruik de sjabloon om:

Ontwikkel een unieke reeks visuele elementen die uw merk consistent weergeven op alle platforms

Ontwikkel een effectieve communicatiestrategie om klanten te betrekken

Stel duidelijke doelstellingen vast om de brandinginspanningen van je team te sturen en wijs middelen en verantwoordelijkheden toe voor brandingtaken

2. Ontwerp je visuele identiteit

Ga vervolgens verder met het ontwerpen van de visuele identiteit van je merk. Deze fase omvat het ontwerpen van je logo en variaties daarop, het kiezen van je kleurenpalet, de selectie van lettertypes en het ontwikkelen van aangepaste pictogrammen en grafische elementen.

De Whiteboard -functie van ClickUp is hierbij erg handig, omdat je ontwerpteam hiermee in realtime samen kan brainstormen en ideeën voor meerdere merkpakketten kan schetsen.

Werk samen met je team en brainstorm over creatieve ideeën met behulp van ClickUp Whiteboards

Gebruik het taakbeheersysteem van ClickUp om, terwijl je de ontwerpen afrondt, verantwoordelijkheden toe te wijzen en de voortgang van elk onderdeel van je visuele identiteit bij te houden.

3. Maak een huisstijlgids

Zodra je visuele elementen klaar zijn, stel je uitgebreide merkrichtlijnen op. Stel regels op voor het gebruik van het logo, definieer kleurtoepassingen, creëer typografische hiërarchieën en bepaal beeld- en fotografiestijlen.

De sjabloon voor merkrichtlijnen van ClickUp biedt een kant-en-klare structuur om deze richtlijnen vast te leggen en een levend document te maken dat eenvoudig kan worden bijgewerkt en gedeeld binnen je organisatie, zodat iedereen toegang heeft tot de nieuwste merkstandaarden.

Download deze sjabloon

De belangrijkste voordelen van het gebruik van dergelijke merksjablonen zijn onder meer:

Breng de essentiële merkelementen in kaart, waaronder logo's, kleurenpaletten en typografie

Alle merkmaterialen kunnen op één plek worden opgeslagen, zodat je ze gemakkelijk kunt vinden en beheren

Duidelijke instructies voor het gebruik van afbeeldingen en logo's, zodat de consistentie op alle platforms gewaarborgd is

4. Ontwikkel de merkmiddelen van je bedrijf

Ontwerp sjablonen voor diverse marketingmaterialen, maak profielafbeeldingen en omslagfoto's voor sociale media en ontwikkel e-mailhandtekeningen en ontwerpen voor visitekaartjes. De functies voor opslagruimte en versiebeheer van ClickUp zijn perfect voor het beheren van deze assets.

💡Pro-tip: Stel aangepaste weergaven in ClickUp in om assets op type of gebruik te ordenen, zodat leden van het team de juiste bestanden gemakkelijker kunnen vinden en gebruiken. Gebruik de meer dan 15 weergaven van ClickUp om je merkmiddelen naar eigen wens te ordenen

5. Breng alles samen in een deelbaar merkboek

Breng ten slotte al je merkmaterialen samen in een uitgebreide, gebruiksvriendelijke gids. Neem voorbeelden op van correct en incorrect gebruik en bied materialen en sjablonen aan die je kunt downloaden.

Downloaden van deze sjabloon

De ClickUp-sjabloon voor een merkboek biedt een uitstekend uitgangspunt voor deze compilatie.

Het zorgt voor een consistente uitstraling van al het marketingmateriaal door duidelijke richtlijnen te bieden voor merkpresentatie aan medewerkers en partners. Gebruik het om het ontstaansverhaal en de kernverhalen van je merk vast te leggen.

6. Monitoren en evalueren

Evalueer je merkrichtlijnen regelmatig om ervoor te zorgen dat ze relevant blijven. Stel periodieke evaluaties in ClickUp in met behulp van terugkerende taken of herinneringen om alles up-to-date te houden.

Maak tijdens dit hele proces gebruik van de samenwerkingsfuncties van ClickUp om de werkstroom te stroomlijnen en feedback te verzamelen. De tools voor opmerkingen en Redactie vergemakkelijken discussies over ontwerpelementen, en automatiseringen brengen relevante leden van het team op de hoogte wanneer er nieuwe assets worden toegevoegd of richtlijnen worden bijgewerkt.

De sjabloon voor de huisstijlgids van ClickUp kan dienen als centraal knooppunt voor al deze elementen en biedt een duidelijk overzicht van de voortgang van de ontwikkeling van je merkpakket.

Creëer een blijvende merklegacy met ClickUp

Een sterke en consistente merkidentiteit is een krachtig onderscheidend kenmerk. Uw merkpakket is de sleutel om dit potentieel te ontsluiten en zorgt voor impactvolle merkervaringen op alle kanalen

De voorbeelden van merkpakketten die we hebben bekeken, laten zien dat ze verder gaan dan alleen esthetiek. Ze vatten de persoonlijkheid, waarden en unieke marktpositie van een merk samen. Of het nu gaat om het flexibele ontwerpsysteem van Google of de gemeenschapsgerichte aanpak van Airbnb, elk merkpakket ondersteunt specifieke bedrijfsdoelen en verwachtingen van het publiek.

Het creëren en onderhouden van een uitgebreide merkidentiteitskit is een continu proces dat zorgvuldige planning, creativiteit en samenwerking vereist. Door gebruik te maken van software voor merkbeheer, zoals ClickUp, kun je dit proces stroomlijnen en ervoor zorgen dat je merkidentiteitskit een levend, evoluerend onderdeel blijft dat meegroeit met je bedrijf.

Investeer tijd en middelen in het ontwikkelen van een robuuste brandingkit en leg daarmee de basis voor merkherkenning, loyaliteit en succes op de lange termijn.