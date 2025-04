Hoe het marketingonderzoeksproces vereenvoudigen voor succes

Netflix blijft zeer geïnteresseerd in wat je erop bekijkt.

Hun Consumer Insight team verstuurt enquêtes, analyseert gesprekken op sociale media, voert gesprekken met gebruikers en zelfs meet de fysieke reacties van het publiek (biometrie) om te begrijpen hoe ze reageren op content.

Door deze gegevens te bestuderen, evalueren ze welke shows mensen leuk vinden en waarom. Het doel is om ieders Netflix-ervaring te verbeteren en andere streamingplatforms voor te blijven.

Jij kunt dit ook doen voor jouw business en de favoriet van de consument worden of de concurrentie voorblijven - misschien zelfs beide!

Lees deze blogpost en leer meer over het marktonderzoeksproces, hoe je je marketing abonnement en wat er kan gebeuren als je dat niet doet.

Plan, voer uit en optimaliseer uw marktonderzoek met ClickUp voor Marketing Teams



Marketingonderzoek omvat het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens om inzicht te krijgen in markttrends, klantgedrag en de dynamiek van de sector, wat helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen

Het is essentieel om target markten te begrijpen, risico's te verminderen, kansen te identificeren, strategieën te verbeteren, concurrerend te blijven en klanttevredenheid te garanderen

Om te beginnen met het uitvoeren van effectief marktonderzoek, identificeert u sleutel problemen of kansen, zoals het begrijpen van de voorkeuren van klanten of het evalueren van merkloyaliteit, en stelt u duidelijke onderzoeksdoelstellingen op

Vervolgens , schetst u uw onderzoeksmethoden (primair of secundair onderzoek), definieert u de doelgroep, stelt u tijdlijnen en budgetten vast en kiest u uw instrumenten voor gegevensverzameling

schetst u uw onderzoeksmethoden (primair of secundair onderzoek), definieert u de doelgroep, stelt u tijdlijnen en budgetten vast en kiest u uw instrumenten voor gegevensverzameling Gebruik hulpmiddelen zoals ClickUp Formulieren om enquêtereacties en feedback te verzamelen en ervoor te zorgen dat de gegevens relevant zijn en er actie kan worden ondernomen

Visualiseer gegevenstrends, maak rapporten en deel de bevindingen met belanghebbenden voor transparantie en efficiëntie. ClickUp Dashboards is een geweldig hulpmiddel om dit te doen

Pas ten slotte inzichten toe om marketingstrategieën te verfijnen, functieontwikkeling te valideren en datagestuurde beslissingen te nemen

Pak tijdens dit proces problemen aan zoals verspreide gegevens, gegevensoverbelasting, vooroordelen en veranderende onderzoeksvragen met geïntegreerde oplossingen

Maak gebruik van ClickUp's sjabloon voor marktonderzoek en AI-functies om onderzoeksworkflows te stroomlijnen, taken te automatiseren en de samenwerking te verbeteren

Wat is marketingonderzoek?

Marketingonderzoek betekent het systematisch verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens om inzicht te krijgen in markttrends, klantgedrag, concurrenten en de dynamiek van de sector. Het helpt bedrijven om hun target doelgroep te begrijpen, kansen te identificeren, problemen op te lossen en geïnformeerde, datagestuurde beslissingen te nemen.

In een notendop werkt het proces van marketingonderzoek als volgt:

Definieer het probleem of de doelstelling

Ontwerp een onderzoeksproces en -abonnement

Verzamel gegevens via online enquêtes, interviews, focusgroepen of andere onderzoeksinstrumenten

Analyseer de gegevens die tijdens het onderzoeksproces zijn verzameld

De inzichten toepassen om een marketingstrategie te creëren

Waarom is marketingonderzoek essentieel?

Stel je voor dat je een coffeeshop opent. Marktonderzoek zou u helpen erachter te komen waar uw koffieliefhebbende targetklanten uithangen en wat ze bereid zijn te betalen voor hun koffie. Het geeft bedrijven de kennis en het inzicht om weloverwogen beslissingen te nemen, risico's te beperken en kansen te benutten.

Dit is waarom het belangrijk is:

Inzicht in de targetmarkt: Verzamel gegevens over de percepties, voorkeuren, pijnpunten en gedragingen van klanten en pas uw product of dienst aan op hun vereisten

Verzamel gegevens over de percepties, voorkeuren, pijnpunten en gedragingen van klanten en pas uw product of dienst aan op hun vereisten Bedrijfsrisico's beperken: Beperk de risico's door gegevens te analyseren voordat u een nieuw product lanceert, een nieuwe markt betreedt of uw strategie verandert

Beperk de risico's door gegevens te analyseren voordat u een nieuw product lanceert, een nieuwe markt betreedt of uw strategie verandert Marktkansen identificeren: Onderzoek en ontdek trends, hiaten en kansen in de markt voor betere zakelijke beslissingen

Onderzoek en ontdek trends, hiaten en kansen in de markt voor betere zakelijke beslissingen Marketingstrategieën verbeteren: Verfijn uw marketing abonnement en strategieën met nauwkeurige gegevensverzamelingsmethoden voor betere betrokkenheid, targeting en ROI

Verfijn uw marketing abonnement en strategieën met nauwkeurige gegevensverzamelingsmethoden voor betere betrokkenheid, targeting en ROI Concurrerend blijven: Blijf op de hoogte van concurrenten, opkomende technologieën en veranderende voorkeuren van klanten om uw marktpositie te behouden

Blijf op de hoogte van concurrenten, opkomende technologieën en veranderende voorkeuren van klanten om uw marktpositie te behouden Klanttevredenheid bevorderen: Houd feedback en tevredenheidsniveaus van klanten bij om noodzakelijke aanpassingen te maken en de algehele ervaringen te verbeteren

Marketingonderzoeksproces vereenvoudigen

Volgens 85% van de respondenten zijn online enquêtes een van de meest gebruikte kwantitatieve onderzoeksmethoden. Voor kwalitatief onderzoek zijn online diepte-interviews met webcams (34%) en online focusgroepen met webcams (28%) populair.

Traditioneel vertrouwden marktonderzoekers op afzonderlijke tools voor projectmanagement, gegevensverzameling en analyse, ClickUp brengt deze processen samen in een verenigde werkruimte.

Creëer en voer uw marketingabonnementen uit met de software voor marketingprojectmanagement van ClickUp Software voor marketingprojectmanagement van ClickUp hiermee kunt u kwalitatieve en kwantitatieve workflows voor gegevensonderzoek hosten op één platform. Het strekt zich ook uit tot gegevensanalyse en rapportage. Het combineert campagneplanning, AI-gestuurde contentgeneratie, collaboratieve werkruimtes en analytische dashboards om uw marketingprocessen aan te sturen, zonder afhankelijk te zijn van onsamenhangende, verspreide tools.

Onze mentaliteit is: 'Als het niet in ClickUp zit, bestaat het niet' Tegenwoordig is het dus essentieel dat elke marketingactiviteit wordt ingevoerd in ClickUp, waar het zichtbaar is voor alle belanghebbenden Margaret Franco , CMO bij Finastra

📮ClickUp Insight: Laag presterende teams zijn 4 keer meer kans om met 15+ tools te jongleren terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot negen of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform?

Als de alles app voor werk, ClickUp brengt uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken onder in één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

Laten we eens begrijpen hoe u in vijf stappen een marktonderzoeksproces creëert (en waar ClickUp dit kan ondersteunen):

Stap 1: Definieer het probleem of de kans

wist u dat? Coca-Cola veranderde haar 99 jaar oude formule in 1985, geeft ongeveer $34.6M uit aan zijn marketing en promotiestrategie . Ze hielden echter geen rekening met de emotionele verbinding van klanten met het merk, wat leidde tot overweldigende negatieve kritiek en hen dwong om binnen twee maanden terug te keren naar de klassieke formule.

Het uitvoeren van marketingonderzoek dat verder gaat dan alleen smaakvoorkeuren en rekening houden met merkloyaliteit (emotionele verbindingen) had hen uit deze situatie kunnen redden. Het merk begreep de target doelgroep en hun bijlage bij de klassieke formule niet, wat leidde tot klantvervreemding.

Om te voorkomen dat Coca-Cola dezelfde fout maakt, moet je jezelf deze drie vragen stellen en het onderzoeksdoel definiëren:

1. Wat is mijn grootste pijnpunt?

Analyseer de limieten van je business. Je moet de sleutelgebieden identificeren die de prestaties van het merk beïnvloeden en de hiaten veroorzaken voor een beter begrip.

2. Is het geld dat ik verlies door deze limieten het waard?

Het uitvoeren van marktonderzoek kan duur zijn. Schat je verliezen in en bepaal of je moet investeren in een grondig onderzoek naar de prestaties van je merk, een analyse van je concurrenten, je target, enz.

3. Wat is het resultaat dat ik verwacht van dit onderzoek?

Verduidelijk je einddoel. Of je nu een proces wilt verbeteren, een nieuw product wilt lanceren, prijsstrategieën wilt aanpassen of iets anders wilt doen, maak een abonnement op de uitkomsten die je wilt.

Stap 2: Ontwikkel uw marketingonderzoeksabonnement

Na het definiëren van uw onderzoeksdoel is het tijd om uw marktonderzoeksabonnement te schetsen. Laten we het proces opdelen in vier stappen:

1. Identificeer de onderzoeksmethoden

Bepaal hoe je gegevens wilt verzamelen. Het kan verkennend onderzoek zijn (een ongedefinieerd probleem begrijpen) of sluitend onderzoek (een geïdentificeerd probleem oplossen).

Neem deze twee methoden over of kies er een die je beter van pas komt:

Primair onderzoek: Verzamel nieuwe gegevens via enquêtes, interviews, focusgroepen of observaties

Verzamel nieuwe gegevens via enquêtes, interviews, focusgroepen of observaties Secundair onderzoek: Gebruik bestaande gegevens zoals sectorrapporten, marktonderzoeken en analyses van concurrenten

💡Pro Tip: Het is het beste om te beginnen met secundaire gegevens om een overzicht te krijgen en trends in de markt te identificeren, gevolgd door primair onderzoek voor specifieke inzichten. De meest effectieve onderzoeksresultaten combineren beide methoden.

2. Bepaal uw target doelgroep

Geef aan wie u onderzoekt en of u uw klantenbestand uitbreidt.

Sleutelfactoren: Demografie (leeftijd, geslacht, inkomen), locatie, koopgedrag of voorkeuren

Voorbeeld: Als u een nieuw huidverzorgingsproduct voor de Indiase huid lanceert, bepaal dan op welk geslacht, inkomensgroep, huidprobleem enz. u zich richt, zodat uw aanbod het juiste publiek aanspreekt.

3. Plan een tijdlijn en budget

Verdeel je abonnement in fasen en wijs duidelijke deadlines toe voor het verzamelen van gegevens, analyse en implementatie.

Wijs van tevoren budget toe voor softwaretools (indien van toepassing), stimuleringsmaatregelen voor deelnemers en onderzoeks-apps van derden.

Ontwerp een toolset om uw marktonderzoeksrapport op te stellen. U kunt schakelen tussen meerdere software of uw toevlucht nemen tot sjablonen voor marktonderzoek en het proces vereenvoudigen door complexe onderzoeksworkflows te automatiseren.

Voorbeeld ClickUp sjabloon voor marktonderzoek is ontworpen voor bedrijven van elke grootte. De functies, zoals het bijhouden van taken, automatisering en aangepaste weergaven, helpen u bij het verzamelen, organiseren en analyseren van marktgegevens.

Of je nu de behoeften van klanten identificeert, concurrenten evalueert of een productlancering plant, het organiseert elke stap, bespaart tijd en verhoogt de productiviteit.

Dit is wat je kunt doen met dit sjabloon:

Dit is wat je kunt doen met dit sjabloon:

Organiseer al uw marktonderzoeksgegevens, zoals enquêtereacties, feedback van klanten en analyses van concurrenten, op één plek

Aangepaste velden zoals 'Type marktonderzoek' en 'Techniek gegevensverzameling' gebruiken om uw invoer te categoriseren zodat u deze gemakkelijk kunt terugvinden en filteren

Splits complexe onderzoeksprojecten op in beheersbare taken en wijs ze toe aan teamleden

Instellingen ClickUp Automatiseringen om enquêtes en herinneringen te versturen, wat tijd bespaart en tegelijkertijd een grondige dekking belooft

Gedetailleerde rapportages opstellen met een samenvatting van de onderzoeksresultaten en uitvoerbare strategieën

Stap 3: Relevante gegevens en informatie verzamelen

Bedrijven leggen demografische gegevens, voorkeuren, aankoopgedrag en markttrends van klanten vast om inzichten te verkrijgen die nodig zijn om datagestuurde beslissingen te nemen en hun strategieën te verfijnen. ClickUp formulieren bieden een gestructureerde, aanpasbare manier om enquêtereacties, feedback en andere gegevensinvoer te verzamelen, zodat de informatie die u verzamelt relevant en bruikbaar is.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-61.gif ClickUp Formulieren: marketingonderzoeksproces /$$$img/

Voorwaardelijke logica gebruiken in ClickUp Formulieren om interne feedback te organiseren

Met formulieren kunt u:

Reacties omzetten in Taken : Verzonden formulieren automatisch omzetten in uitvoerbare Taken binnen werkstromen

: Verzonden formulieren automatisch omzetten in uitvoerbare Taken binnen werkstromen Voorwaardelijke logica gebruiken: Formulieren op maat maken voor enquêtes, feedback of verzoeken met voorwaardelijke logica voor nauwkeurige gegevensverzameling

gebruiken: Formulieren op maat maken voor enquêtes, feedback of verzoeken met voorwaardelijke logica voor nauwkeurige gegevensverzameling Beheer overdrachten : Taken direct toewijzen aan relevante teams op basis van formulierinvoer

: Taken direct toewijzen aan relevante teams op basis van formulierinvoer Enable dynamic data capture : Gebruik voorwaardelijke logica om vragen aan te passen en te zorgen voor nauwkeurige, relevante antwoorden

: Gebruik voorwaardelijke logica om vragen aan te passen en te zorgen voor nauwkeurige, relevante antwoorden Bespaar tijd met automatisering: Automatiseer de verdeling van gegevens en het aanmaken van taken om handmatig werk te verminderen

U kunt ook ClickUp Brein -ClickUp's AI-oplossing om gerichte enquêtevragen te maken door contextuele gegevens te analyseren van taken, documenten en historische bedrijfskennis die in ClickUp is opgeslagen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-655.png ClickUp Brain: marketingonderzoeksproces /$$$img/

Gebruik ClickUp Brain om enquêtevragen te genereren om klantvoorkeuren, markttrends en meer te weten te komen

Het kan enquêtevragen ontwikkelen om feedback te verzamelen over klantvoorkeuren, pijnpunten of functieverzoeken. Het kan ook antwoorden samenvatten, sleutel trends benadrukken en bruikbare inzichten suggereren, waardoor de besluitvorming voor teams voor productontwikkeling, marketing of klantervaring wordt verbeterd.

Kortom, ClickUp Brain vermindert handmatige inspanningen en tijd die besteed wordt aan het voorbereiden van enquêtes en het analyseren van gegevens.

Ontdek de vele manieren waarop AI uw marketinginspanningen kan verbeteren in onze korte video:

🧠 Leuk weetje: Toen mensen dezelfde wijn met verschillende prijslabels kregen, toonden hun hersenen meer plezier in het drinken van de dure versie -ook al was de wijn zelf hetzelfde! Bedrijven kunnen betere producten en marketingcampagnes ontwerpen op basis van hoe hersenen werken, niet alleen op basis van wat mensen zeggen leuk te vinden. Daarom speelt psychologie zo'n grote rol in marketing!

Stap 4: Gegevens analyseren en bevindingen rapporteren

Nadat u gegevens hebt verzameld, is de volgende cruciale stap het analyseren ervan om er bruikbare inzichten uit te halen en bevindingen te presenteren. Met ClickUp Dashboards kunt u ruwe gegevens omzetten in visuele inzichten en aanpasbare marketingonderzoeksrapporten maken om te delen met belanghebbenden.

Maak een ClickUp Dashboard om statistieken zonder verwarring te visualiseren

Gebruik ClickUp Dashboards voor:

Het bouwen van grafieken, kaarten en kaarten op maat om gegevenstrends, statussen van taken en voortgang van projecten weer te geven

Het creëren van marketingdashboards die campagneprestaties meten of CRM-dashboards voor het analyseren van klantsegmentatie en opzegrisico's

Bevindingen delen met belanghebbenden of clients via client portals, om transparantie en efficiëntie te garanderen

Vragen stellen als "Welke trends komen naar voren in de feedback van klanten?" en AI direct contextgestuurde antwoorden laten leveren in dashboards

KPI's bewaken en de impact van veranderingen op basis van onderzoek in de loop van de tijd meten

Stap 5: Uw onderzoek omzetten in actie Duolingo combineert kwalitatief gebruikersonderzoek met kwantitatieve gegevens om de ontwikkeling van functies te valideren. Het verzamelt interne feedback door te kijken naar de dagelijkse gebruiks- en betrokkenheidspatronen van het team (ook wel Duo's genoemd). Vervolgens voert het grondig gebruikersonderzoek uit naar nieuwe functies en volgt het de reacties van gebruikers via platforms zoals Reddit en Twitter.

Er worden ook langetermijn-experimenten uitgevoerd (langer dan drie maanden), waarbij functies worden vrijgegeven aan de meeste gebruikers terwijl er een controlegroep wordt aangehouden. Zo kunnen ze de langetermijnimpact van sociale functies meten.

**Klinkt als een heleboel analyse?

Je kunt het automatiseren met ClickUp Brain! Het is een fantastisch hulpmiddel om inzichten te genereren op basis van uw bestaande gegevens.

Markt-, branche- en concurrentieanalyse uitvoeren met ClickUp Brain

Het helpt u:

Directe antwoorden mogelijk maken op specifieke vragen over onderzoekstaken, documenten of datasets met AI-ondersteunde vragen en antwoorden

Tabellen, sjablonen en aangepaste weergaven maken, zodat marketingteams hun gegevens kunnen visualiseren op een manier die voor hen werkt

Gedetailleerde marktrapporten schrijven met ingebouwde spellingcontroles door inzichten te ordenen, samenvattingen op te stellen of een concurrentieanalyse uit te voeren (zorg ervoor dat u de gegevens verifieert, want AI kan fouten maken!)

Probeer voor een nog snellere oplossing de ClickUp sjabloon voor marktanalyse en implementeer uw sleutelbevindingen om datagestuurde beslissingen te nemen.

Het sjabloon verbetert de samenwerking en uitvoering door u taken te laten toewijzen aan de juiste teamleden, door de voortgang bij te werken met functies als 'analyse', 'voltooien' of 'nieuwe invoer' en door gebruik te maken van functies als tijdsregistratie en aangepaste velden.

Met ClickUp kunnen we in een regionale weergave of een campagneweergave laten zien wat er met onze marketinginitiatieven is gebeurd. Dit betekent ook dat we kunnen zien welke soorten activiteiten we uitvoeren en in welke fase van de trechter we ze hebben getagd. Op deze manier kan het senior management gemakkelijk op de hoogte blijven van de status van een project Daria Gîrju , Digital Demand Generation Specialist bij Finastra

🧠 Leuk weetje: Google Glass werd in 2014 gelanceerd, maar werd een jaar later van de markt gehaald vanwege zorgen over de privacy en het feit dat Google Glass niet meer op de markt was een prijs tag van $1,500 . Ondanks een comeback in 2017 als tool voor ondernemingen in de verwerkende industrie, werd het in 2023 weer stopgezet. Zelfs moonshot-ideeën kunnen mislukken als ze niet goed in de markt passen!

Beste praktijken voor marktonderzoek

Ten minste 20% van nieuwe bedrijvensses mislukken binnen het eerste jaar. 58% wenste dat ze marktonderzoek hadden gedaan voordat ze hun bedrijfsidee lanceerden.

(Dat is tip nummer één-streef altijd naar marktonderzoek voor de lancering van het bedrijf).

Volg deze vijf best practices om je bedrijf te vereenvoudigen marketing project abonnement voor effectief marktonderzoek:

1. Objectieven definiëren

Begin met het instellen van specifieke, meetbare doelen die direct verband houden met uw bredere marketingstrategie. Bijvoorbeeld, in plaats van een vaag doel als "inzicht krijgen in de voorkeuren van klanten", stel je een nauwkeurig doel als "de top drie functies identificeren die klanten willen in een nieuw product." Dit helpt bij het sturen van je onderzoeksinspanningen en zorgt ervoor dat je relevante, bruikbare inzichten verzamelt.

2. Kies onderzoeksmethoden

Selecteer onderzoeksmethoden op basis van uw doelen. Gebruik primair onderzoek (zoals het versturen van enquêtes naar huidige klanten of het houden van diepte-interviews met prospects) om directe feedback over uw producten te verzamelen. Combineer dit met secundair onderzoek (zoals het bekijken van rapporten over de industrie of het analyseren van beoordelingen van concurrenten) om trends en hiaten in de markt te identificeren en een breder inzicht te krijgen.

3. Kies uw target doelgroep

Richt u op een compatibel klantsegment om ervoor te zorgen dat uw gegevens toepasbaar zijn. Wees specifiek over bij wie je gegevens verzamelt. In plaats van een breed onderzoek uit te voeren, kun je je beter richten op een doelgericht klantsegment, zoals "moeders van 25-40 jaar met kinderen jonger dan 10 jaar in stedelijke gebieden" als je een product test dat gericht is op bovenliggend personeel. Dit zorgt ervoor dat de gegevens die je verzamelt zeer relevant zijn voor het product of de dienst die je op de markt brengt.

4. Stel duidelijkere vragen

Stel onbevooroordeelde en duidelijke onderzoeksvragen om bruikbare gegevens te verzamelen. In plaats van te vragen, "Vindt u ons product goed?" vraag, "Wat is de functie waarvan u zou willen dat ons product die had?" Deze meer specifieke vraag helpt bij het blootleggen van precieze pijnpunten en geeft je gegevens waarop je actie kunt ondernemen. Vermijd suggestieve vragen die de resultaten kunnen vertekenen.

5. Onderzoeksbevindingen valideren

Zorg ervoor dat uw onderzoek betrouwbaar is door de bevindingen te vergelijken met ten minste twee of drie bronnen. Als een enquête bijvoorbeeld aangeeft dat 40% van de gebruikers een mobiele app wil, valideer dit dan door online forums, feedback van sociale media en apps van concurrenten te controleren om te zien of deze vraag consistent is op meerdere touchpoints. Het uitvoeren van een pilottest met een kleine groep voordat u uw inspanningen opschaalt, helpt ook om te verifiëren of de gegevens bruikbaar zijn en overeenkomen met uw doelen

Uitdagingen in het marketingonderzoeksproces

Voordat u enthousiast wordt over het abonnement op uw marketingonderzoeksproces, moet u deze vijf limieten en hun oplossingen in overweging nemen om uw product of dienst zonder tegenslag op de markt te brengen!

Voor het onderzoeken van verschillende marktsegmenten is het vaak nodig om toegang te krijgen tot meerdere databronnen verspreid over verschillende platforms, wat leidt tot inefficiëntie.

Maak een aantekening van alle gebruikte software en de functies ervan of gebruik ClickUp-de alles-in-één app die projectmanagement, kennisdeling, chatten, automatisering met behulp van ClickUp AI en zoeken combineert. Werk slimmer en blijf georganiseerd!

2. Overvloed aan gegevens

Het organiseren van de verzamelde gegevens tot bruikbare inzichten kan overweldigend zijn. Er kunnen fouten worden gemaakt, waardoor belangrijke informatie verloren gaat.

Terwijl woorden op papier of documenten verwarring en frustratie kunnen veroorzaken, kan het visualiseren van gegevens dat veranderen. Het organiseren van sleutelgegevens en trends met behulp van ClickUp Dashboards kan u helpen overweldigende gegevens te filteren en u te concentreren op inzichten.

3. Vertekeningen in primaire en secundaire gegevens

Vooringenomenheid in marktonderzoek ontstaat vaak door te vertrouwen op beperkte gegevens of bronnen.

**Instance, bedrijven moeten kwantitatieve gegevens (verkoopcijfers, markttrends) combineren met kwalitatieve inzichten (klantinterviews, analyse van concurrenten). Ze moeten inzicht hebben in zowel de demografie van de target als de activiteiten van de concurrent om een bekrompen perspectief te vermijden.

De marketing- en verkoopteams moeten ook inzichten delen in plaats van onafhankelijk van elkaar te werken marketingcommunicatiestrategie . Deze samenwerking helpt bij het identificeren en corrigeren van mogelijke vooroordelen in hun marktinzicht.

4. De onderzoeksvraag is nooit statisch

Hoe geweldig uw product of dienst ook is, de verkoop kan stagneren en tot stilstand komen. Dit gebeurt omdat de markt elke dag verandert met nieuwe concurrentie en uitdagingen. Uw marketingteam of iemand anders kan niet 24/7 waakzaam zijn.

Bedrijven moeten een monitoring- en feedbacklus instellen waarbij verkoopgegevens en marktreacties onderzoeksvragen informeren en verfijnen.

Een voorbeeld: stel dat uit een eerste onderzoek blijkt dat de verkoop in een bepaalde bevolkingsgroep daalt. In dat geval moet de onderzoeksvraag evolueren van "Waarom daalt de verkoop?" naar meer specifieke vragen zoals "Wat is er veranderd in het koopgedrag van deze doelgroep?" of "Hoe zijn hun behoeften veranderd?".

👀Weet je dat? Ongeveer 1 op de 4 bedrijven heeft geen kant-en-klare marktonderzoekstrategie.

Marktleemten identificeren en benutten met ClickUp

Het marktonderzoeksproces is de ruggengraat van geïnformeerde besluitvorming en groeistrategieën. Het helpt u de behoeften van klanten te begrijpen, de concurrentie te beoordelen en markttrends te identificeren, zodat uw inspanningen op de juiste inzichten zijn afgestemd.

Het goede nieuws is dat het vereenvoudigen van uw marktonderzoek eenvoudig is met de intuïtieve tools en sjablonen van ClickUp. Met ClickUp kunt u georganiseerd blijven, de voortgang van uw onderzoeksinitiatieven bijhouden en snel gegevens analyseren om uw strategieën aan te passen en te verbeteren.

Dus, aanmelden voor ClickUp vandaag nog gratis en probeer het zelf.