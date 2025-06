10 beste software voor werknemersportalen in 2025

In de drukke gangen van moderne werkplekken, waar tijdzones vervagen en samenwerking grenzen overschrijdt, is het effectief managen van uw team niet langer een taak, maar een kunst. Als HR-professional is het onmogelijk om alles alleen te doen: onboarding, administratie van secundaire arbeidsvoorwaarden, prestatiebeoordelingen en nog veel meer. Software voor personeelsbeheer is uw copiloot terwijl u items afvinkt op een eindeloze lijst met taken.

Een effectief werknemersportaal kan meer dan alleen informatie opslaan; het kan werknemers actief betrekken.

Niet veel bedrijven houden bij hoe betrokken hun werknemers zijn, maar een kleine test toonde aan dat dit wel een goed idee zou kunnen zijn. Toen een bedrijf zijn werknemers gelukkiger maakte op het werk, verscheen minder mensen niet op het werk en daalde het ziekteverzuim met 27,5%.

Het vinden van het juiste selfserviceportaal voor werknemers kan de efficiëntie van een HR-afdeling transformeren, waardoor dagelijkse taken soepeler en beter beheersbaar worden en mensen meer plezier in hun werk krijgen. Het afgelopen jaar hebben we bij ClickUp een lijst samengesteld met de 10 beste softwareopties voor werknemersportalen voor 2024, elk geselecteerd op basis van hun vermogen om de productiviteit, communicatie, betrokkenheid en het algehele personeelsbeheer binnen een bedrijf te verbeteren.

Van no-code portaalbouwers voor werknemers tot kennisbeheer en HR-werkstroomsoftware: deze gids helpt u bij het evalueren van softwareopties met een snel overzicht van de sterke punten, prijzen, kernfuncties en integraties van elke tool.

Maar eerst zijn hier de sleutel aspecten waar u op moet letten bij software voor werknemersportalen.

Waar moet u op letten bij software voor werknemersportalen?

Op basis van ons onderzoek moet software voor werknemersportalen alle of ten minste enkele van de volgende functies bevatten:

Documentbeheer: Zoek altijd naar tools waarmee u moeiteloos routinematige HR-documenten kunt verzamelen, zoals belastingformulieren, loonstrookjes, aanbiedingsbrieven en overzichten van secundaire arbeidsvoorwaarden. U wilt niet onthouden in welke tool welke informatie zich bevindt – consolideer ze zodat ze snel terug te vinden zijn

Kennis delen: Zoek een platform met een deelbare kennisbank met bedrijfsgidsen, beleid, trainingsmateriaal en andere essentiële informatie, zodat het leven van werknemers gemakkelijker wordt

Verspreiding van aankondigingen: Voor effectieve communicatie op alle niveaus van het bedrijf kiest u een tool waarmee u eenvoudig bedrijfsmededelingen, herinneringen en notificaties kunt delen

Medewerkerslijst: U moet contactgegevens, functietitels, locaties en meer op een centrale locatie kunnen opslaan. Zo kunt u gemakkelijk collega's van verschillende afdelingen en locaties vinden en contact met hen opnemen

Beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden: Zoek naar tools die zelfbedieningsopties voor werknemers bieden om zich aan te melden voor secundaire arbeidsvoorwaarden van het bedrijf en deze te beheren

Integraties: Controleer of de tool kan worden geïntegreerd met uw bestaande HRMS-software, salarisadministratiesoftware en andere tools voor bedrijfsvoering, zodat u kunt profiteren van een naadloze werkstroom

Sjablonen : Kies voor een oplossing die sjablonen voor personeelshandboeken en onboarding biedt om HR-processen te vereenvoudigen en consistentie binnen de hele organisatie te waarborgen

Gebruiksvriendelijke interface: Werknemers zullen eerder geneigd zijn om een platform te gebruiken dat gemakkelijk te gebruiken is

Veel software voor werknemersportalen is ontworpen voor grote bedrijven, met veel functies en een hoge prijs (u komt pas achter de prijs als u door een hele reeks hindernissen bent gesprongen). Er zijn betere alternatieven die betaalbaar en gebruiksvriendelijker zijn.

De 10 beste software voor werknemersportalen om dit jaar te gebruiken

Dit zijn de beste softwareopties voor werknemersportalen van dit jaar. Ze staan in onze lijst omdat ze het beheren van en communiceren met uw werknemers veel gemakkelijker maken.

Laten we beginnen met de favoriet van het huis: ClickUp!

1. ClickUp – Het beste voor veilige toegang voor werknemers

Ik vind het Human Resources Platform van ClickUp het beste omdat alles gemakkelijk te vinden en te gebruiken is op één plek. Het is alsof je een supergeorganiseerd HR-kantoor in één computerprogramma hebt!

Organiseer en stroomlijn uw HR-processen met het Human Resources Platform van ClickUp

Vereenvoudig het dagelijkse personeelsbeheer en de onboarding van werknemers, ondersteun de ontwikkeling van werknemers of vind nieuwe manieren om uw team betrokken te houden – ClickUp maakt het allemaal moeiteloos en vermindert uw werklast!

Documentbeheer

Met ClickUp Docs kunt u al uw belangrijke HR-documenten op één plek opslaan, zoals onboardinggidsen, werknemershandboeken en bedrijfsbeleid.

Maak HR-procesgerelateerde documenten en werk samen met uw team in ClickUp Docs

ClickUp Documenten kan u ook helpen met:

Maak, bewerk en deel documenten met uw team. Of het nu gaat om het opstellen van bedrijfsbeleid, personeelshandboeken of procesrichtlijnen, meerdere teamleden kunnen er in realtime samen aan werken

Wijzigingen bijhouden en verschillende versies van documenten bewaren. Wanneer u HR-beleidsregels of -procedures bijwerkt, kunt u eenvoudig teruggaan naar eerdere versies en indien nodig updates vergelijken

Bepaal wie specifieke documenten kan weergeven, bewerken of van commentaar voorzien . Voor HR-doeleinden betekent dit dat u gevoelige informatie (zoals arbeidscontracten of prestatiebeoordelingen) veilig kunt bewaren en alleen zichtbaar kunt maken voor bevoegd personeel

Eenvoudig te integreren met andere tools zoals zoals ClickUp-taken en ClickUp-herinneringen en werkstromen. Als u bijvoorbeeld een onboardingproces voor een nieuwe medewerker bespreekt, kunt u met ClickUp-taken taken toewijzen aan teamleden die verantwoordelijk zijn voor verschillende stappen

Automatisering van druk werk

Als dit allemaal veel (handmatig) werk lijkt, probeer dan de AI Writer for Work van ClickUp Brain om een deel ervan te automatiseren.

Verbeter HR-processen en personeelsbeheer aanzienlijk met ClickUp Brain

ClickUp Brain kan u helpen bij het bedenken van ideeën voor het opstellen van HR-documentatie, zoals personeelshandboeken, het verfijnen van de taal en toon van formele e-mails en memo's, het samenvatten van lange commentaarthreads om sleutelinformatie te presenteren voor datagestuurde beslissingen, en nog veel meer.

U kunt ook de ingebouwde automatiseringen van ClickUp gebruiken of aangepaste automatiseringen maken met ClickUp Brain om:

Automatiseer repetitieve taken , zoals het goedkeuren van verlofaanvragen van werknemers, het bijwerken van verlofsaldi en het bijhouden van vrije dagen

Vereenvoudig het onboardingproces door automatisch belangrijke documenten te versturen, IT-middelen ter beschikking te stellen en trainingssessies voor nieuwe medewerkers te plannen

Houd de werkuren van werknemers bij, beheer ploegendiensten en automatiseer aanwezigheidsregistratie voor salarisberekeningen

Sjablonering van processen

ClickUp heeft een bibliotheek met gratis HR-sjablonen om u op weg te helpen. Dit betekent dat u niet alles vanaf nul hoeft op te bouwen, wat u uren tijd en moeite bespaart.

De sjabloon voor personeelshandboeken, beleidsregels en procedures van ClickUp kan u bijvoorbeeld helpen om de essentiële documenten van uw bedrijf beter te organiseren en te communiceren.

Download deze sjabloon Communiceer de missie, procedures en verwachtingen van uw bedrijf met de sjabloon voor personeelshandboeken, beleidsregels en procedures van ClickUp

Met dit sjabloon kunt u alle belangrijke informatie over uw werknemers op één plek bewaren, van hoe ze aan de slag kunnen gaan (onboarding) tot alle bedrijfsregels (beleid). Iedereen kan gemakkelijk de meest recente informatie vinden en nieuwe informatie toevoegen naarmate uw bedrijf groeit.

De sjabloon voor personeelshandboeken, beleidsregels en procedures van ClickUp biedt:

17 secties met gedetailleerde informatie , zoals een welkomstbericht, een beschrijving van het ideale teamlid, details over de onboarding, de bedrijfscultuur, het beleid op de werkplek, enz.

Een aanpasbare voorpagina voor eenvoudig afdrukken of PDF-formattering

Een dashboard op de voorpagina dat alle subpagina's toont, met ruimte om sectie-eigenaren en bijdragers toe te wijzen

U kunt meer dan 100 ingebouwde ClickUp-automatisering gebruiken of aangepaste automatiseringen maken. Uw team zal de tijdwinst waarderen die wordt gerealiseerd door repetitieve taken te automatiseren en sjablonen te gebruiken, zodat zij zich kunnen concentreren op strategische HR-initiatieven.

De beste functies van ClickUp

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers hebben vaak wat tijd nodig om alle functies van ClickUp te leren kennen

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/gebruiker per maand

Business: $ 12/gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid van de werkruimte per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (9.500+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Simpplr – Het beste voor het verbeteren van de interne communicatie

via Simpplr

Simpplr is als een digitaal prikbord voor uw bedrijf. Hiermee kunt u mededelingen, kalenders en manieren om feedback en erkenning te geven aan collega's op één platform plaatsen.

Het platform personaliseert uw feed zodat u alleen de updates te zien krijgt die voor u van belang zijn. U kunt dingen bekijken op onderwerp, wat populair is of wat u zelf kiest.

De AI-assistent van Simpplr is als een superzoekmachine voor werk. Heb je een bestand nodig? Zit je vast met een HR-taak? Vraag het gewoon aan de assistent, die je helpt vinden wat je nodig hebt of zelfs werkstromen opstart. Via deze digitale hub hebben werknemers gemakkelijk toegang tot bedrijfsmededelingen, kalenders, feedbackverzameling en erkenning door collega's.

De beste functies van Simpplr

Houd medewerkers op de hoogte van het laatste bedrijfsnieuws via het bedrijfsintranet

Maak contact met medewerkers via mobiel, desktop, chat, e-mail en digitale displays

Geef managers meer mogelijkheden met betrokkenheidsgegevens en bruikbare aanbevelingen

Beperkingen van Simpplr

Heeft geen ingebouwde oplossing voor kennis- en contentbeheer. Hiervoor hebt u andere integraties nodig

Sommige gebruikers zeggen dat ze af en toe problemen hebben ondervonden met de nauwkeurigheid van de AI-assistent

Prijzen van Simpplr

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Simpplr

G2: 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

3. Guru – Het beste voor kennisbeheer en het delen van informatie

via Guru

Als u op zoek bent naar AI-aangedreven zoeken voor ondernemingen, een kennisbank en intranetsoftware in één, overweeg dan Guru. Het hart van Guru is het AI-aangedreven kennisbeheersysteem, dat eenvoudig kan worden geïntegreerd in bestaande werkstromen.

Het vermindert de tijd die wordt besteed aan het zoeken naar informatie. De mogelijkheid van de tool om kennis in realtime vast te leggen en te organiseren zorgt ervoor dat teams altijd over de meest recente gegevens beschikken, wat de besluitvormingsprocessen verbetert.

Het kan ook bijhouden hoe mensen de kennisbank gebruiken. Door deze patronen te analyseren, kunt u informatiehiaten identificeren en oplossen.

De beste functies van Guru

Integreer met samenwerkingstools zoals Slack om relevante informatie binnen werkstromen te verstrekken

Gebruik de verificatiefunctie om ervoor te zorgen dat de opgeslagen informatie altijd up-to-date en nauwkeurig is

Gebruik AI-aangedreven zoekfuncties en aanbevelingen om kennislacunes en dubbele content te identificeren en medewerkers in contact te brengen met experts op het gebied van hun vakgebied

Guru-limieten

De mobiele applicatie kan minder intuïtief zijn in vergelijking met de desktop versie, wat de toegang onderweg kan beperken

Sommige gebruikers vinden de interface in het begin misschien wat lastig. Ze hebben wellicht tijd nodig om alle functies te leren gebruiken

Guru-prijzen

Gratis proefversie gedurende 30 dagen

Alles-in-één : $ 15/gebruiker per maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van experts

G2: 4,7/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 300 beoordelingen)

4. Dayforce HCM – Het beste voor uitgebreid human capital management

via Dayforce HCM

Dayforce HCM heeft alles wat u nodig hebt voor human capital management. Het begeleidt HR-afdelingen door de hele levenscyclus van werknemers, van werving tot offboarding. Het brengt HR, salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, personeelsbeheer en talentmanagement samen in één applicatie.

Het platform biedt real-time toegang tot alle HR-gegevens in één interface, wat het zoeken naar kandidaten, moeiteloze onboarding, evenwichtige planning, ontwikkeling van werknemers, betalingsbeheer en administratie van secundaire arbeidsvoorwaarden vergemakkelijkt.

Het verbetert ook de selfservice-ervaring met een gebruiksvriendelijk, aangepast werknemersportaal. Dit portaal helpt werknemers zelf routinetaken te beheren, wat HR-teams veel tijd bespaart.

De beste functies van Dayforce HCM

Verbeter de salarisadministratie in meer dan 200 landen en regio's en vereenvoudig processen

Pas AI toe voor weloverwogen wervingsbeslissingen, optimalisatie van de werkstroom en effectief behoud van talent

Integreer privacycontroles voor gegevensbeveiliging en geef veiligheid op elk niveau prioriteit

Beperkingen van Dayforce HCM

Er kunnen grote, onleesbare rapporten worden gegenereerd

Het selfserviceportaal voor werknemers is volgens rapportages verouderd

Prijzen van Dayforce HCM

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Dayforce HCM

G2: 4,2/5 (750+ beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (950+ beoordelingen)

5. Deel – Het beste voor wereldwijde salarisadministratie en compliance

via Deel

Het beheren van salarisadministratie en compliance in verschillende landen kan lastig zijn nu we steeds vaker op afstand werken. Deel maakt dit proces eenvoudiger, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten zonder u zorgen te maken over de complexiteit van internationaal HR-beheer.

Het platform biedt ondersteuning voor meerdere valuta's en wereldwijd salarisbeheer in meer dan 150 landen, zonder dat u zich individueel hoeft te verdiepen in de ingewikkelde salarisregels van elk land. Met Deel kunt u ook contracten opstellen voor al uw externe medewerkers, of het nu gaat om fulltime werknemers, aannemers of freelancers.

Met ingebouwde aanpasbare sjablonen weet u zeker dat al uw contracten voldoen aan de lokale wetgeving, waar uw werknemers zich ook bevinden.

Deel de beste functies

Bied 24/7 klantenservice voor wereldwijde activiteiten

Automatiseer facturering en opnames

Krijg realtime zichtbaarheid in personeelsgegevens, waaronder personeelsbestand, salarisadministratie en andere sleutelcijfers

Deelbeperkingen

Toegang tot sommige functies in Europa is beperkt

Prijzen van Deel

Deel HR: Free

Deel Engage : $ 20 per werknemer per maand

Deel US Payroll : $ 19 per werknemer per maand

Deel Payroll : $ 29 per werknemer per maand

Deel US PEO : $79/werknemer per maand

Deel Contractor management : $49/maand

Deel EOR: $599/maand

Deel beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 3500 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (950+ beoordelingen)

6. Axero Copilot – Het beste voor het verbeteren van de productiviteit van werknemers

via Axero Copilot

Axero Copilot is een geavanceerde AI-aangedreven tool voor kennisbeheer die de manier waarop teams samenwerken en toegang krijgen tot informatie transformeert. De Intelligent Search geeft u snel resultaten door de context van queries te begrijpen. De Content Recommendation Engine beveelt relevante artikelen en documenten aan, waardoor de productiviteit wordt verbeterd door u tijdig inzichten te geven.

De functie Geautomatiseerde contentcuratie houdt uw kennisbank georganiseerd en up-to-date. De functie Gebruikersanalyse geeft inzicht in het gebruik van content. Zo kunt u hiaten identificeren en het delen van informatie verbeteren.

De beste functies van Axero Copilot

Creëer digitale werkruimtes voor elke afdeling om het intranet georganiseerd te houden

Gebruik samenwerkingstools om intern te netwerken, vacatures te delen en toptalent te beheren

Houd verplichte trainingen, beleidsregels of andere belangrijke materialen bij met de functie Verplichte lectuur

Beperkingen van Axero Copilot

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor specifieke bedrijfsbehoeften

Prijzen van Axero Copilot

30 dagen gratis proefversie

Cloud Standard : aangepaste prijzen

Cloud Premium : aangepaste prijzen

Cloud Enterprise : aangepaste prijzen

On-prem: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Axero Copilot

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. Zenefits – Het beste voor alles-in-één HR-oplossingen

via Zenefits

Met Zenefits kunt u processen voor zowel HR-teams als werknemers vereenvoudigen. Het automatiseert bijvoorbeeld de onboardingprocessen, inclusief achtergrondcontroles, aanbiedingsbrieven en zelf-onboarding.

De ingebouwde planningstool automatiseert moeiteloos het synchroniseren van de salarisadministratie, biedt realtime monitoring en handige in- en uitkloksystemen voor teams.

Zenefits ondersteunt integraties met verschillende platforms, waaronder Google Workspace en Slack, en 401k-providers voor het beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden.

De beste functies van Zenefits

Krijg toegang tot een ingebouwde compliance-kalender en voorkom fouten

Configureer voorspellende analyses voor aangepaste inzichten

Genereer aangepaste salarisbenchmarkrapporten

Gebruik de functie Visual Analytics om inzicht te krijgen in trends binnen uw personeelsbestand zonder meerdere datasets te beheren

Beperkingen van Zenefits

Gebruikers ervaren talrijke gemelde bugs

Ontbreekt integratie met pensioenregelingen

Prijzen van Zenefits

Essentials : $ 10/maand per werknemer

Groei : $ 20/maand per werknemer

Zen: $ 33/maand per werknemer

Beoordelingen en recensies van Zenefits

G2: 3,9/5 (450+ beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (800+ beoordelingen)

via Softr

Softr is aanpasbare software voor werknemersportalen, perfect voor kleine bedrijven en agentschappen. Het zet bestaande werknemersgegevens uit spreadsheets of databases eenvoudig om in een volledig functionele applicatie.

Dit helpt u om uw huidige tech stack overzichtelijk te houden en onnodige uitgaven te voorkomen. Met Softr's drag-and-drop no-code builder en meer dan 100 kant-en-klare widgets kunt u gepersonaliseerde applicaties maken die specifiek zijn afgestemd op de medewerkers van uw bedrijf.

Als u functionaliteiten nodig hebt zoals onboarding van werknemers, een werknemerslijst, intranet, wiki of beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden, kunt u met Softr eenvoudig een gebruiksvriendelijk portaal bouwen. U kunt alle werknemersbronnen, lijsten en kalenders centraliseren in één app die aansluit bij uw zakelijke behoeften.

De beste functies van Softr

Gebruik sjablonen en logic builders voor snelle applicatieontwikkeling

Integreer het met bestaande tools en databases, zoals Google Spreadsheets, HubSpot en SmartSuite, om apps te bouwen die zijn afgestemd op uw werkstromen

Werk samen aan het bouwen van applicaties en voeg aangepaste CSS- en JavaScript-code toe voor extra functionaliteit

Beperkingen van Softr

Geen perfecte vervanging voor volledig aangepaste oplossingen

Prijzen van Softr

Free

Basis : $59 /maand

Professional : $ 167/maand

Business : $ 323 /maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Softr

G2: 4,8/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 60 beoordelingen)

9. Staffbase – Het beste voor het bevorderen van de betrokkenheid van werknemers

via Staffbase

Beheer HR-taken en creëer een communicatieplatform voor werknemers met Staffbase. Het is eenvoudig in gebruik en heeft veel functies om iedereen op de hoogte en verbonden te houden.

Staffbase onderscheidt zich door peer-to-peer-communicatie via meerdere kanalen te centraliseren. Dit maakt het eenvoudig om belangrijke informatie bekend te maken en werknemers in realtime discussies te betrekken.

U kunt Staffbase ook gebruiken om speciale kanalen voor verschillende teams en afdelingen te creëren, wat de communicatie vereenvoudigt en informatiebarrières binnen de organisatie wegneemt. Functies zoals pushmeldingen, medewerkerstevredenheidsonderzoeken en gerichte content stellen u in staat om de communicatie te personaliseren en medewerkers effectief te betrekken.

De beste functies van Staffbase

Vereenvoudig samenwerking en krijg eenvoudig toegang tot de nieuwste versies van bedrijfsdocumenten

Creëer professionele en boeiende content in software voor werknemerscommunicatie

Krijg toegang tot backoffice-gegevens om de besluitvorming voor interne communicatiestrategieën te verbeteren

Beperkingen van Staffbase

Vereist aanzienlijke IT-inspanningen, vooral tijdens de eerste installatie

Werknemers hebben training nodig om de tool te kunnen gebruiken

Prijzen van Staffbase

Starter : Aangepaste prijzen

Business : Aangepaste prijzen

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Staffbase

G2: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (70+ beoordelingen)

10. PeopleOne – Het beste voor het integreren van samenwerking tussen werknemers

via PeopleOne

PeopleOne is een moderne intranetoplossing die uw bedrijfscultuur tot leven brengt. Gebouwd op Microsoft SharePoint, is het gemaakt voor HR- en interne communicatieteams in verschillende sectoren, zoals productie, logistiek, bouw, gezondheidszorg, financiën en professionele dienstverlening.

Het is een uitstekende tool voor HR-teams die de werknemerservaring willen verbeteren en initiatieven voor werken op afstand willen ondersteunen.

Het zelfbedieningsportaal van PeopleOne biedt naadloze toegang tot belangrijke HR-documenten op desktop- en mobiele platforms.

De beste functies van PeopleOne

Voer pulse-enquêtes onder werknemers uit, organiseer polls en beheer beloningsprogramma's

Gebruik de blogfunctie om werknemers op de hoogte te houden en hen te helpen relevante artikelen bij te lezen

Beperkingen van PeopleOne

Ontbreekt het aan HR-administratieve mogelijkheden zoals salarisadministratie, onkostenbeheer en verlofaanvragen

Geavanceerde rapportage- en analysefuncties zijn mogelijk minder uitgebreid dan gespecialiseerde HR-softwareoplossingen

Prijzen van PeopleOne

Essentieel : Aangepaste prijzen

Standaard : aangepaste prijzen

Pro: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van PeopleOne

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Verhoog de efficiëntie van uw personeel met software voor werknemersportals

Bij het kiezen van een werknemersportaal is het van sleutel belang dat u er een kiest dat goed werkt met de essentiële functies, processen en tools van uw bedrijf. Zelfs met de productiviteitsboost die een geweldige tool kan bieden, zult u geen rendement op uw investering zien als deze slecht is geïmplementeerd of als de werknemers deze niet willen gebruiken omdat deze te complex is.

Zoek een oplossing die uw belangrijkste HR- en operationele uitdagingen aanpakt, in plaats van een platform met veel functies dat misschien niet aan uw behoeften voldoet. Een aanpasbare tool helpt u nieuwe processen te introduceren zonder de productiviteit te verstoren, terwijl u tegelijkertijd de flexibiliteit krijgt om uw mogelijkheden in de toekomst uit te breiden.

ClickUp biedt bijvoorbeeld een ideale balans tussen functionaliteit en aanpasbaarheid. Het helpt operationele knelpunten op te lossen en verhoogt de productiviteit door de zichtbaarheid en cross-functionele samenwerking te verbeteren.

The People Piece, een adviesbureau op het gebied van organisatieontwikkeling, heeft dit uit eerste hand ervaren. Vóór ClickUp worstelden ze met versnipperd werk in verschillende tools, zoals Word-documenten, spreadsheets en Slack, wat leidde tot frustraties en fouten. Door ClickUp als centraal platform in te voeren, kon People Piece ervoor zorgen dat al het werk op één centrale locatie werd vastgelegd en georganiseerd op basis van initiatieven en projecten. Dit hielp hen elke taak beter bij te houden en te voorkomen dat er stappen werden overgeslagen, wat meer zichtbaarheid binnen de organisatie opleverde. Ze konden gedetailleerde project- en lijststructuren maken om grootschalige procedures zoals werving en onboarding te beheren. Dit zorgde ervoor dat elk actiepunt een concrete plaats kreeg in hun werkstroom.

ClickUp maakt het leven van een HR-manager eenvoudiger met zijn uitgebreide reeks functies voor personeelsbeheer.

Meld u aan voor een gratis ClickUp-account en ontdek het zelf.