Hoe u AI kunt gebruiken om taken te automatiseren

Even eerlijk? Uw team heeft zich niet aangemeld om de hele dag aantekeningen van telefoongesprekken over te typen of voor de 43e keer deze week dezelfde vraag van een klant te beantwoorden.

Deze repetitieve taken verspillen niet alleen tijd. Ze tasten de motivatie aan en maken het voor uw team moeilijker om zich te concentreren op het werk dat er echt toe doet.

Maar hier wordt het pas echt spannend: met AI zijn al die vervelende klusjes? Verdwenen.

AI kan klantgesprekken automatisch samenvatten, terwijl AI-chatbots routinematige vragen met gemak afhandelen en die kleine taken uitvoeren die zich vroeger snel opstapelden. We hebben het hier over echte, praktische hulp die tijd bespaart, burn-out vermindert en uw team in staat stelt zich weer te richten op datgene waar ze echt gepassioneerd over zijn.

En het is niet zomaar een hype. Uit een enquête van Gartner blijkt dat bijna 80% van de bedrijfsleiders gelooft dat automatisering op elk besluitvormingsproces kan worden toegepast.

In deze blog leggen we uit wat AI-taakautomatisering is, hoe het werkt in het dagelijkse bedrijfsleven en waarom teams overal hun werk al aan het herzien zijn, met een beetje hulp van AI.

Laten we er eens induiken. ⬇️

Wat is AI-taakautomatisering?

AI-automatisering verwijst naar het gebruik van kunstmatige-intelligentietechnologieën om repetitieve taken te stroomlijnen en uit te voeren die doorgaans en traditioneel door mensen worden gedaan.

Deze aanpak biedt een oplossing voor het tekort aan vaardigheden en arbeidskrachten en verhoogt tegelijkertijd de operationele efficiëntie. Het bevrijdt medewerkers van repetitieve taken, waardoor ze zich kunnen richten op strategisch werk met een hogere waarde.

🧠 Wist u dat? Amazon gebruikt AI in fulfilmentcentra om beschadigde goederen op te sporen, waardoor de nauwkeurigheid verdrievoudigt in vergelijking met mensen. Deze AI is getraind op basis van miljoenen afbeeldingen en markeert items met gebreken voor verdere beoordeling, wat leidt tot wederverkoop, donatie of hergebruik in plaats van directe verzending naar de klant.

De rol en voordelen van AI bij automatisering van taaken

AI-automatisering combineert Natural Language Processing (NLP), Robotic Process Automation (RPA), computervisie en andere machine learning-algoritmen die bedrijfsprocessen effectief automatiseren.

Deze technologieën zijn getraind op grote ongestructureerde datasets en kunnen complexe taken uitvoeren zonder menselijke tussenkomst door vooraf gedefinieerde regels te volgen en zich aan te passen op basis van realtime gegevensinvoer.

Machine learning-modellen, die op basis van data worden getraind, kunnen helpen bij het identificeren van patronen en het genereren van voorspellingen

NLP-algoritmen stellen systemen in staat om menselijke taal te begrijpen en te genereren , wat cruciaal is voor toepassingen zoals chatbots

RPA-bots bootsen menselijke handelingen na om repetitieve taken uit te voeren, terwijl computervisie visuele informatie verwerkt om beslissingen te nemen op basis van afbeeldingen en video's

🌟 Aanbevolen sjabloon

De voordelen van AI-automatisering

AI heeft de traditionele automatisering op zijn kop gezet.

Tegenwoordig draait alles om intelligente automatisering: systemen die niet alleen taken uitvoeren, maar ook leren, zich aanpassen en bedrijven helpen slimmere beslissingen te nemen.

Of u nu processen wilt optimaliseren, fouten wilt verminderen of de klantervaring wilt verbeteren, AI-gestuurde automatisering biedt baanbrekende voordelen.

✅ Stroomlijn processen en verminder repetitief werk

AI is uitstekend geschikt voor het uitvoeren van routinematige taken en tijdrovend werk dat te veel van de dag van uw team in beslag neemt. Zaken als handmatige gegevensinvoer, planning of factuurverwerking kunnen allemaal worden geautomatiseerd, waardoor uw medewerkers zich kunnen richten op complexere taken die het bedrijf daadwerkelijk vooruit helpen.

Maak geautomatiseerde werkstroomen die op de achtergrond draaien

Beperk menselijke fouten door AI repetitieve, op regels gebaseerde taken te laten uitvoeren

Maak waardevolle tijd en energie gratis beschikbaar voor werk dat echt een menselijke inbreng vereist

📊 Neem betere beslissingen met slimmere inzichten

Met behulp van AI-modellen kunt u grote hoeveelheden data verwerken om inzichten te verkrijgen en trends te identificeren die anders wellicht onopgemerkt zouden blijven. Deze inzichten kunnen de planning, productontwikkeling en prognoses verbeteren.

Gebruik AI om overal datagestuurde beslissingen te ondersteunen

Signaleer veranderingen in klantgedrag of de markt voordat uw concurrenten dat doen

Krijg duidelijke, bruikbare inzichten die strategische vergaderingen veel gerichter maken

Gebruik ClickUp Brain om direct inzichten uit je gekoppelde apps op te halen – rechtstreeks in je ClickUp-werkruimte

🖷 Verbeter de klantenservice met AI-aangedreven chatbots

Klantenservice kan een van de grootste pijnpunten zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. Door AI aangestuurde chatbots en AI-agenten kunnen een groot aantal klantvragen snel en nauwkeurig afhandelen, wat minder stress voor uw ondersteuningsteam en een betere ervaring voor uw klanten betekent.

Zorg voor korte responstijden en een hoge klanttevredenheid

Beantwoord veelgestelde vragen 24/7 zonder extra personeel dat anderen ondersteunt in te zetten

Laat menselijke medewerkers zich concentreren op de moeilijkere gevallen, terwijl AI de rest afhandelt

💸 Verlaag de kosten en optimaliseer het gebruik van middelen

Wanneer u AI-gestuurde automatisering implementeert, vermindert u de behoefte aan handmatig werk, beperkt u verspilling en maakt u beter gebruik van uw middelen. Dit leidt tot daadwerkelijke kostenbesparingen en een betere algehele efficiëntie.

Verlaag de operationele kosten door routinetaken te automatiseren

Voorkom kostbare fouten en vertragingen met voorspellende tools

Gebruik geautomatiseerde werkstroom om de processen gestroomlijnd te houden

📮ClickUp Insight: Bijna 88% van de respondenten in onze enquête vertrouwt nu op AI-tools om persoonlijke taken te vereenvoudigen en te versnellen. Wilt u dezelfde voordelen op uw werk realiseren? ClickUp staat voor u klaar! ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, kan je helpen de productiviteit met 30% te verbeteren door minder vergaderingen, snelle, door AI gegenereerde samenvattingen en geautomatiseerde taken.

📣 Voer slimmere, effectievere marketingcampagnes

AI neemt het giswerk uit marketing weg. Het helpt u slimmere marketingcampagnes te ontwerpen, uw doelgroep beter te begrijpen en uw boodschap te personaliseren om concrete resultaten te behalen.

Gebruik AI-modellen om te analyseren wat wel en niet werkt

Personaliseer uw e-mails, advertenties en content automatisch

Pas campagnes snel aan op basis van realtime gegevens

Genereer boeiende, hoogwaardige content die is afgestemd op uw doelgroep met ClickUp Brain

Kortom, AI-gestuurde automatisering helpt u meer te doen met minder: minder tijd, minder inspanning en minder fouten. Of u nu de klanttevredenheid wilt verhogen, uw bedrijfsvoering wilt stroomlijnen of uw team meer tijd wilt geven om zich te concentreren op wat echt belangrijk is, intelligente automatisering is de weg vooruit.

Welke taken kan AI automatiseren?

Kunstmatige intelligentie kan de automatisering van vele aspecten van bedrijfsactiviteiten realiseren, van enkele eenvoudige taken (denk aan statusupdates) tot complexe, meerlagige voorraadprocessen.

Hier zijn vijf praktijkvoorbeelden om u te helpen begrijpen hoe het werkt.

1. Bedrijfsvoering

via Addepto

Op operationeel gebied kan AI helpen bij de automatisering van backoffice-taken, zoals het verwerken van facturen, het afhandelen van documentatie, het beheren van accounts, het toezicht houden op de toeleveringsketen en het bijhouden van de voorraad. Dit helpt bij het stroomlijnen van de bedrijfsvoering en het verlagen van de kosten in de toeleveringsketen die ontstaan door slecht voorraadbeheer.

Walmart gebruikt AI om zijn toeleveringsketen op verschillende manieren te stroomlijnen. AI helpt bij het beheer van de voorraad door voorraadniveaus te monitoren en de vraag te voorspellen, waardoor voorraadtekorten en overbevoorrading worden voorkomen, klanten tevreden blijven en kosten worden bespaard. Het optimaliseert ook het goederenvervoer, waardoor kosten worden bespaard, de productiviteit wordt verhoogd en leveringen aan winkels worden versneld. Wat de prijsstelling betreft, stelt AI prijzen vast op basis van de vraag, de concurrentie en de kosten, waardoor Walmart concurrerend blijft en de winst kan maximaliseren.

2. Klantenservice

via Amazon AWS

Bijna 90% van de klanten beschouwt een onmiddellijke reactie als een essentieel onderdeel van klantenservice.

Daarom maakt de klantenservicebranche op grote schaal gebruik van AI-CRM-tools en AI-aangedreven chatbots om herhalende vragen van klanten te beantwoorden, zoals ‘Wanneer gaat de winkel open?’ of ‘Kan dit product worden geretourneerd?’

De automatisering van de taak met AI zorgt ervoor dat medewerkers dergelijke reacties niet meer hoeven te geven, waardoor ze zich alleen nog maar met complexe problemen hoeven bezig te houden. Het bespaart u ook het gedoe van het inhuren van nachtploegmedewerkers of het investeren in meer personeel in het algemeen.

De AI-ontwikkelingen van Amazon, waaronder Q in Connect en Amazon Connect Contact Lens, laten zien hoe AI wordt ingezet voor de automatisering van klantenservice.

“Met slechts een paar muisklikken kunnen leidinggevenden van contactcentra gebruikmaken van nieuwe mogelijkheden op basis van generatieve AI in Amazon Connect om de meer dan 15 miljoen klantinteracties die dagelijks via Amazon Connect worden afgehandeld, te verbeteren.”

3. Data-analyse en voorspellende analyses

Veel besluitvorming is gebaseerd op enorme datasets, enquêtes en rapporten, die vanwege hun enorme omvang overweldigend kunnen zijn voor uw menselijke collega's om te beheren. Dit is waar AI van onschatbare waarde wordt met zijn mogelijkheden op het gebied van machine learning, NLP en computervisie.

AI-taakautomatisering kan grote datasets nauwkeurig analyseren en de nodige inzichten bieden, waardoor zakelijke teams zich effectiever kunnen richten op werk dat relevant is voor hun veld. Natuurlijk kun je het menselijke element niet volledig weglaten uit het besluitvormingsproces, vooral niet bij aspecten zoals sentimentanalyse. Zo ziet de combinatie er in de praktijk uit:

via Harvard Business Review

Een goed voorbeeld zijn e-commercebedrijven die grote hoeveelheden klantgegevens gebruiken om gebruikersprofielen aan te maken. Deze profielen doen automatisch productaanbevelingen aan consumenten op basis van hun activiteit en aankoopgeschiedenis.

Vat grote hoeveelheden onderzoek bij gebruikers, interviews of enquêteresultaten samen tot beknopte inzichten met behulp van ClickUp Brain

AI-tools zoals Klaviyo en Attentive maken gebruik van AI-gebaseerde automatisering voor geavanceerde functies voor doelgroepsegmentatie in e-mailmarketing. Deze functies analyseren klantgedrag om e-mailsegmenten te creëren voor gepersonaliseerde communicatie. Hiermee kunt u het indelen van klanten op basis van bepaalde demografische gegevens automatiseren, zodat u niet handmatig elk klantprofiel hoeft door te nemen en ze in een bepaalde marketingcategorie hoeft in te delen.

4. Marketing

via Campaigns of the World

AI kan marketingtaken automatiseren, zoals e-mail- en sms-campagnes, het beheren van posts op sociale media, het genereren van gepersonaliseerde productaanbevelingen of het schrijven van teksten voor sociale media. Dit helpt u om op het juiste moment meer klanten te bereiken op de juiste platforms, wat uiteindelijk de verkoop stimuleert.

Een recent onderzoek van McKinsey projecteert dat AI tegen 2030 tot wel 4,4 biljoen dollar aan waarde zou kunnen toevoegen aan de wereldeconomie, waarbij marketing een van de belangrijkste begunstigden is.

Op de afbeelding hierboven ziet u hoe Heinz een versie van Dall-E gebruikt om bekroonde visuele campagnes te produceren met behulp van tekst-naar-beeld-AI en de automatisering van het grafische ontwerpproces, of hoe Coca-Cola AI-tools voor contentcreatie gebruikt om kerstkaarten te maken voor een feestelijke campagne.

5. Verkoop

via Razorpay

U kunt AI gebruiken voor automatisering van verkoopactiviteiten, zoals het kwalificeren van leads, het plannen van afspraken met potentiële klanten en het automatisch genereren van follow-up-e-mails met vaste tussenpozen. Dit helpt uw verkoopteam om meer deals te sluiten en de omzet te verhogen.

AI en machine learning transformeren het systeem voor het beoordelen van prospects door scoremodellen voortdurend te verfijnen om leads met een hoog potentieel te identificeren. Hierdoor kunnen verkoopteams op het juiste moment contact leggen met de beste prospects, wat de conversiepercentages en de omzet verhoogt.

AI gaat verder dan traditionele datasets en maakt gebruik van diverse databronnen, zoals sociale media, interacties op websites en e-mailbetrokkenheid, om een uitgebreid beeld van leads te bieden.

De door ML aangestuurde leadscoring van Razorpay illustreert deze effectiviteit: een stijging van 50% in de maandelijkse Gross Merchandise Value (GMV), een vermindering van 70% in de teaminspanning en een conversiecyclus die een maand korter is.

Hoe u taken kunt automatiseren met AI

We hebben al veel besproken over wat AI-taakautomatisering voor u kan betekenen, maar laten we het nu eens hebben over hoe u dit daadwerkelijk voor uw bedrijf kunt inzetten.

Volg deze stappen om aan de slag te gaan met AI-gestuurde automatisering.

Stap 1: Bepaal welke taken kunnen worden geautomatiseerd

De eerste stap op uw weg naar AI-automatisering is uitzoeken welke taken rijp zijn voor automatisering. Begin eenvoudig – het gaat er niet om alles van de ene op de andere dag te veranderen.

Zoek naar laaghangend fruit : richt u op tijdrovende, repetitieve of foutgevoelige taken – denk aan handmatige gegevensinvoer, het samenvatten van gesprekken of het beantwoorden van veelvoorkomende vragen van klanten

Overdrijf het niet : het is verleidelijk om alles in één keer te automatiseren, maar te veel te snel kan chaos veroorzaken. Begin klein en breid geleidelijk uit

Begin niet met bedrijfskritische processen: bewaar de risicovolle werkstroomstroom voor later, zodra uw team vertrouwd is met de tools en weet hoe automatisering in uw dagelijkse werkzaamheden past

Het kiezen van de juiste tool is net als het kiezen van een nieuw teamlid: het moet goed aansluiten bij uw doelstellingen, uw team en uw budget.

Bepaal uw gebruiksscenario: Wilt u supporttickets automatiseren, het projectmanagement stroomlijnen of slimmere marketingcampagnes opzetten? Uw doel bepaalt welke tool u kiest

Controleer de integratie : Zorg ervoor dat de door u gekozen tool goed werkt met uw huidige systemen – CRM, kalender, berichtenapps, enz.

Houd rekening met gebruiksgemak en ondersteuning: Kies tools die uw team snel kan gebruiken en zoek naar goede documentatie of klantenservice als u onderweg hulp nodig hebt

Stap 3: De tool instellen

Zodra u uw tool heeft gekozen, is het tijd om de handen uit de mouwen te steken en aan het werk te gaan.

Configureer instellingen voor automatisering : Kies welke taken of acties u door de tool wilt laten uitvoeren – het automatiseren van follow-up-e-mails, het toewijzen van taken, het samenvatten van gesprekken, enz.

Lever indien nodig trainingsgegevens aan : Voor AI-modellen moet u mogelijk documenten, steekproefreacties of gegevens over de werkstroom uploaden om de tool te helpen uw patronen te leren

Test het eerst met een kleine use case: Probeer niet meteen alles te automatiseren – begin met een beperkte Taak of een klein team om het systeem te leren kennen

Wijs teamleden en volgers automatisch toe aan nieuwe taken in elke ruimte, map of lijst met behulp van ClickUp-automatiseringen

Stap 4: Test en controleer voortdurend op verbeteringen

Het werk houdt niet op zodra uw automatisering live is. Regelmatige tests en toezicht zijn sleutels tot succes op de lange termijn.

Voer regelmatig audits uit : Dit is vooral belangrijk voor tools die klantgegevens verwerken. Zorg ervoor dat de veiligheid van de gegevens, naleving van privacyregels en transparantie van processen gewaarborgd blijven

Controleer regelmatig de prestaties : kijk of de automatisering naar behoren werkt. Worden taken correct voltooid? Bespaart uw team daadwerkelijk tijd?

Verzamel feedback: Praat met de mensen die het systeem dagelijks gebruiken – wat werkt, wat werkt niet en waar zitten de knelpunten?

Waarom ClickUp de beste AI-automatiseringstool is

De selectie van de juiste tool voor uw traject in de automatisering is essentieel. Maar het mooie is: u hoeft nu niet langer te worstelen met de selectie van een andere AI-tool voor elke taak.

Ja, er is software die al de functies samenbrengt in één handig pakket: ClickUp.

Laten we eens kijken naar enkele van de meest interessante AI- en automatiseringsfuncties.

ClickUp Brain: AI die uw werk begrijpt

ClickUp Brain is een supereenvoudige maar uiterst effectieve manier om een breed scala aan taken voor uw organisatie te automatiseren

ClickUp wordt geleverd met de baanbrekende ingebouwde AI-assistent, ClickUp Brain. Het is een neuraal netwerk dat taken, documenten en mensen uit de kennisbank van uw bedrijf integreert met AI.

De drie belangrijkste functies zijn:

AI Knowledge Manager: Stel vragen en haal automatisch antwoorden op vanuit uw ClickUp-werkruimte

AI-projectmanager: Beheer en automatiseer diverse taken, zoals het samenvatten van chatthreads en updates over de voltooiing van taken, het uitvoeren van handmatige gegevensinvoer en meer

AI Writer: Maak automatisch content en stel automatisch antwoorden op voor klanten met behulp van de AI Writer

Maar dat is nog niet alles. ClickUp Brain is beschikbaar in je hele werkruimte en je kunt 'Ask AI' vragen om in te springen en een handje te helpen.

Ontvang beknopte statusupdates over de activiteiten in uw werkruimte met de ingebouwde AI van ClickUp

U kunt ClickUp Integrations gebruiken om populaire apps zoals HubSpot, GitHub en Twilio eenvoudig te integreren of aangepaste webhooks voor elke andere applicatie te maken, waardoor naadloze automatisering in uw volledige digitale stack mogelijk wordt vanaf één centraal platform.

ClickUp Brain MAX: uw superapp voor AI op uw desktop

Met Brain MAX op uw desktop hoeft u niet meer te jongleren met meerdere AI-tools – het brengt ze voor u samen. Of u nu de voorkeur geeft aan GPT, Claude, Gemini of ClickUp Brain, u kunt direct schakelen en altijd de beste oplossing voor elke taak vinden.

Schakel binnen ClickUp tussen de beste AI-modellen met Brain MAX

Talk to Text in Brain MAX zet uw gesproken woorden om in actie, zodat u een nieuw project kunt opstarten, taken automatisch kunt toewijzen, werkstroomtriggers kunt activeren of zelfs automatiseringen kunt starten om taken vier keer sneller uit te voeren dan wanneer u ze met de hand typt.

Het is meer dan een chatbot – het is uw commandocentrum voor de automatisering van werk zonder ClickUp te verlaten.

ClickUp-automatiseringen: de automatische piloot voor uw werkstroom

ClickUp Automatisering verwerkt invoer in natuurlijke taal en voert automatisering uit voor taken of projecten direct volgens uw specificaties

Weet je nog dat je taken handmatig moest toewijzen, statussen moest bijwerken of herinneringen moest versturen? Met ClickUp Automations zijn die dagen voorbij. Je kunt regels instellen zoals: “Wanneer een taak naar ‘In Review’ gaat, wijs deze dan toe aan het QA-team en plaats een opmerking.” Wil je nog geavanceerder werken? Koppel meerdere acties aan elkaar, activeer automatiseringen vanuit aangepaste velden of maak zelfs verbinding met Slack, GitHub of Google Spreadsheets.

En dit is het beste: elke automatisering wordt geregistreerd. Als iets niet werkt zoals verwacht, kunt u het auditlogboek raadplegen, precies zien wat er is gebeurd en uw regels aanpassen – giswerk is verleden tijd.

Met ClickUp Brain maakt de AI Builder werkstroomautomatisering moeiteloos voor elk team. Beschrijf gewoon in gewone taal welke automatisering je nodig hebt, en onze geïntegreerde AI zal snel de taaktautomatisering configureren in elke Space, map of lijst.

ClickUp AutoPilot Agents: automatisering die zelfstandig denkt

Stel Autopilot-agenten in ClickUp in om vragen te beantwoorden in ClickUp Chat en ClickUp lijsten

Als je ooit hebt gewenst dat je een virtuele teamgenoot had die het gewoon 'snapt', dan zul je AutoPilot-agents geweldig vinden. Deze AI-aangedreven bots houden je werkruimte in de gaten en ondernemen actie op basis van wat er gebeurt. Als een bug met hoge prioriteit bijvoorbeeld al 24 uur niet is bijgewerkt, kan een agent automatisch de toegewezen persoon een melding sturen, het probleem escaleren of het zelfs opnieuw toewijzen.

Je kunt agents configureren om te controleren op achterstallige taken, gemiste SLA's of specifieke trefwoorden in opmerkingen. Ze kunnen volgens een schema werken of in realtime reageren, en ze zijn slim genoeg om via API's te communiceren met zowel ClickUp als je andere tools.

E-mailintegratie en -automatisering: maak van uw inbox een motor voor productiviteit

Verzend en ontvang e-mails, maak taken aan op basis van e-mails, stel automatiseringen in en voeg zelfs e-mails toe aan taken met ClickUp E-mailprojectmanagement

Laten we eerlijk zijn: e-mail verdwijnt niet. Maar met ClickUp E-mailprojectmanagement kunt u e-mails automatisch omzetten in uitvoerbare taken. Stel regels in zodat wanneer er een e-mail van een belangrijke client binnenkomt, er automatisch een taak wordt aangemaakt, getagd en toegewezen aan de juiste persoon. U kunt zelfs antwoorden automatiseren of notificaties versturen wanneer de status van een taak verandert.

Geen gekopieer en geplakt meer, geen gemiste follow-ups meer – alleen een naadloze, geautomatiseerde werkstroom van inbox tot klaar.

AI-notulist en automatisering van vergaderingen: vergaderingen die voor u werken

Leg moeiteloos elk detail vast met de Notetaker van ClickUp. Genereer en wijs actiepunten toe zonder gedoe!

Hoe vaak bent u wel niet uit een vergadering gekomen en was u meteen de helft van de actiepunten vergeten? De AI Notetaker van ClickUp lost dat op . Deze tool neemt deel aan uw Zoom- of Google Meet-gesprekken, transcribeert het gesprek en haalt – met behulp van natuurlijke taalverwerking – actiepunten, beslissingen en belangrijke punten eruit.

Na de vergadering zijn er al nieuwe taken aangemaakt en toegewezen, en is er een samenvatting naar alle betrokkenen gestuurd. U beschikt in feite over een toegewijde vergaderassistent, zonder dat dit extra personeel kost.

Geautomatiseerde planning en kalender-integratie: nooit meer dubbele boekingen

ClickUp synchroniseert niet alleen met je agenda, maar maakt planning slim. Wanneer je een vergadering plant met de AI-aangedreven kalender van ClickUp, controleert deze de beschikbaarheid van iedereen, stelt optimale tijden voor en verstuurt uitnodigingen. Terugkerende gebeurtenissen, deadlines en herinneringen worden allemaal automatisch afgehandeld, zodat je team op koers blijft zonder heen-en-weer-gepraat.

ClickUp terugkerende taken: Routinewerk, geregeld

Stel terugkerende taken in met ClickUp om repetitieve taken automatisch opnieuw in te plannen

En als u niet te veel tijd wilt verspillen aan de handmatige automatisering van eenvoudige taken die dagelijks, wekelijks, maandelijks of met een andere vaste frequentie terugkomen, gebruik dan de terugkerende taken van ClickUp. U kunt kiezen uit dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse, jaarlijkse, 'dagen na' of aangepaste herhalingen.

Met de functie 'Terugkerende taak' kunt u ook aangepaste specificaties instellen voor wanneer de taak moet worden herhaald, bijvoorbeeld nadat deze is voltooid of na een bepaalde periode. Deze functie biedt u veel vrijheid, omdat u taken op vrijwel elke denkbare manier kunt herhalen.

ClickUp-bibliotheek voor automatisering

De automatiseringsbibliotheek van ClickUp biedt u meer dan 100 kant-en-klare 'When-Then'-automatiseringen

ClickUp biedt een groot aantal automatiseringsfuncties onder ClickUp Automation. Deze omvatten sjablonen, snelkoppelingen, e-mailautomatisering, auditlogs en integraties die je helpen je dagelijkse taken vlot af te werken.

Over sjablonen gesproken: ClickUp biedt meer dan 100 kant-en-klare sjablonen in zijn bibliotheek voor automatisering. Deze helpen je om repetitieve taken snel te automatiseren, zoals het toewijzen van taken, het plaatsen van opmerkingen, het wijzigen van statussen, het verplaatsen van lijsten en nog veel meer.

ClickUp zorgt niet alleen voor interne automatisering, maar blinkt ook uit in klantenservice. Verbeter de efficiëntie van je communicatie met de automatisering van e-mail van ClickUp. Reageer automatisch op feedback van klanten die via ClickUp-formulieren is ingediend, zorg ervoor dat partners en leveranciers op de hoogte blijven met automatische updates van projecten, en nog veel meer.

💫 Echte resultaten: efficiëntie op de juiste manier!

Het krachtige projectmanagement van ClickUp, in combinatie met automatisering, heeft geweldige resultaten opgeleverd voor onze klanten. Bij STANLEY Security, een wereldwijd opererend bedrijf in oplossingen voor veiligheid, heeft ClickUp bijvoorbeeld geholpen om alle verspreide teams samen te brengen op één enkel platform. Ze konden zo meer dan 8 uur per week besparen en de tijd die nodig was voor rapportage met 50% verminderen.

“We kunnen ClickUp aangepast en met automatisering gebruiken voor elk specifiek initiatief, en daardoor hebben we onze werkstroom kunnen stroomlijnen en vereenvoudigen, wat de capaciteit van ons team exponentieel heeft vergroot.”

Operationele, ethische en privacyuitdagingen bij de implementatie van AI

Hoewel AI-automatisering ongetwijfeld de komst van de toekomst inluidt, verloopt de implementatie in het Business-veld nog niet helemaal vlekkeloos. Laten we enkele van deze uitdagingen onder de loep nemen en mogelijke oplossingen verkennen.

Operationele uitdagingen

Bovenaan onze lijst staan operationele uitdagingen die de mogelijkheden van AI op de werkplek belemmeren. Laten we daar eens nader naar kijken:

Implementatiekosten: Dit hangt af van waarvoor u AI gebruikt. De prijs zal relatief laag zijn voor eenvoudige contentcreatie of ondersteuning. Als u echter grote datasets moet analyseren, heeft u de rekenkracht nodig om dit te ondersteunen. Als bedrijf kunt u te maken krijgen met enorme kosten voor database-integratie en langdurige datatraining . De beste oplossing is een SaaS-dienst met ingebouwde AI-functionaliteit en andere Dit hangt af van waarvoor u AI gebruikt. De prijs zal relatief laag zijn voor eenvoudige contentcreatie of ondersteuning. Als u echter grote datasets moet analyseren, heeft u de rekenkracht nodig om dit te ondersteunen. Als bedrijf kunt u te maken krijgen met. De beste oplossing is een SaaS-dienst met ingebouwde AI-functionaliteit en andere tools voor automatisering van werkstroomprocessen

Datakwaliteit: De resultaten van AI zijn slechts zo goed als de data die je erin stopt. Maar hier zit het addertje onder het gras: in veel bedrijven is data overal verspreid – het zit in silo’s, is ongeorganiseerd of gewoonweg van slechte kwaliteit. En dat is een groot obstakel om de vruchten van AI te plukken. Deze zogenaamde ‘vuile data’ kan verouderd, onnauwkeurig, onvolledig of inconsistent zijn . Voordat u er iets nuttigs mee kunt doen, moet u deze opschonen. Dat betekent fouten verwijderen, ontbrekende stukjes aanvullen en ervoor zorgen dat alles consistent en up-to-date is

Gebrek aan technische vaardigheden: Het invoeren van AI vereist gedegen kennis en vaardigheden waar veel organisaties niet over beschikken. Zonder die expertise kan het een uitdaging zijn om AI in de praktijk te brengen, waardoor het volledige potentieel ervan niet wordt benut. Maar hier is de oplossing: het is eenvoudig, hoewel het wellicht wat middelen vereist – investeer in het opleiden van uw medewerkers om met deze veranderingen om te gaan

Integratie met verouderde systemen: Verouderde systemen zijn vaak niet compatibel met AI. Het aanpassen van dergelijke systemen voor AI is vaak complex en tijdrovend. Een moeizame integratie met bestaande systemen kan leiden tot inefficiëntie en hogere kosten. Het moderniseren van deze systemen met een efficiënt operationeel raamwerk en geavanceerde technologieën om de implementatie van AI te vergemakkelijken

Ethische uitdagingen

Uit een enquête van PwC blijkt dat 85% van de CEO's van mening is dat AI hun bedrijf de komende vijf jaar ingrijpend zal veranderen, waarbij ethische problemen een belangrijk probleem vormen.

AI kampt met veel ethische problemen, zoals:

Gegevensprivacy en -veiligheid: AI-systemen zijn sterk afhankelijk van gegevens, en het verzamelen, de opslagruimte voor gegevens en de analyse van grote hoeveelheden persoonlijke en gevoelige informatie roepen vragen op over privacy en veiligheid. Het beschermen van deze gegevens volgens lokale wetgeving en het waarborgen van verantwoord gebruik ervan is cruciaal voor het behoud van het vertrouwen in AI-technologieën

Gebrek aan transparantie in AI-besluitvorming: AI-algoritmen zijn complex en hoe ze tot bepaalde beslissingen komen, is voor mensen zonder technische kennis wellicht niet duidelijk. Dit gebrek aan transparantie kan bezorgdheid oproepen over vooringenomenheid en vooroordelen , met name op cruciale gebieden zoals de gezondheidszorg en het strafrecht

Veranderingen op de arbeidsmarkt: AI-aangedreven automatisering heeft het potentieel om de arbeidsmarkt ingrijpend te veranderen. Aangezien veel kenniswerk wordt geautomatiseerd, zullen werknemers uiteindelijk hun vaardigheden moeten bijscholen of zelfs volledig van loopbaan moeten veranderen

“Ik zie het (AI) als een middel om de productiviteit te verhogen. Het zal in sommige sectoren banen kosten; ik bedoel, er zullen delen van de arbeidsmarkt zijn waar taken tot op zekere hoogte kunnen worden vervangen. Maar dan zul je ook andere manieren vinden om te innoveren en elders meer banen te creëren. Ik bedoel, dit is al honderden jaren het verhaal van economische groei en innovatie: je hebt een innovatie die in feite arbeidsbesparend is en die de werkgelegenheid in sommige sectoren vermindert, maar in andere juist stimuleert. ”

Laat AI-aangedreven automatisering voor u werken met ClickUp

AI is de toekomst, daar bestaat geen twijfel over. En als u dit in uw automatisering van het bedrijf integreert? Dat zal ongetwijfeld de kosten drastisch verlagen en uw medewerkers meer tijd opleveren.

De belangrijkste doorslaggevende factor is echter uw keuze voor AI-software voor automatisering van taaken. U kunt kiezen voor een gespecialiseerde aanpak en voor verschillende taken hulp zoeken bij verschillende AI-toepassingen.

Maar als het gaat om gecentraliseerde automatisering, is er geen platform dat zo uitgebreid is als ClickUp. Het is gebruiksvriendelijk, krachtig, flexibel en kosteneffectief. U hoeft geen programmeerkennis te hebben om aangepaste of kant-en-klare automatisering in uw werkstroom te integreren.

Waar wacht u nog op? Probeer ClickUp vandaag nog gratis!