10 beste projectbeheersoftware voor projectmanagement in 2025

Een succesvolle voltooiing van een project vereist efficiënt budgetbeheer, slimme toewijzing van middelen, risicobeheer, tevredenheid van belanghebbenden en kwalitatief hoogwaardige resultaten. Dat zijn heel wat zaken die goed moeten verlopen.

Het kan allemaal eenvoudiger als u projectbeheersoftware gebruikt om alle elementen op één plek bij te houden. De juiste projectbeheersoftware verhoogt de transparantie van projecten en verbetert het budgetbeheer en risicomanagement gedurende de hele cyclus van het project. Het pakt ook de complexiteit van moderne projecten aan en helpt u uw middelen strategisch te plannen om de doelen van het project te bereiken. In deze blog bespreken we de tien beste projectbeheersoftware en hun functies.

Waar moet u op letten bij projectbeheersoftware?

Bij het zoeken naar projectbeheersoftware moeten projectmanagers prioriteit geven aan de volgende mogelijkheden:

Uitgebreide projectregistratie: Zorg ervoor dat de software projecttaken, tijdlijnen, mijlpalen en budgetten kan bijhouden. Het moet ook realtime zichtbaarheid bieden op projectprestaties en voortgang

Resource management: U weet dat zelfs een middelgroot project actief resource management vereist om te slagen. Kies software die efficiënte toewijzing en beheer van resources mogelijk maakt, inclusief personeel, apparatuur en materialen. De software moet ook de benodigde resources voorspellen en u helpen de beschikbaarheid van resources gedurende de hele levenscyclus van het project bij te houden

Budgettering: Kies voor software die budgettering en kostenbeheer ondersteunt. Zoek naar functies voor kostenraming, het bijhouden van uitgaven en financiële rapportage

Kosteneffectiviteit: Projectbeheersoftware moet kosteneffectieve abonnementen hebben die voldoen aan uw zakelijke behoeften en premium functies bieden tegen een betaalbare prijs. Een gratis abonnement of proefversie is ideaal, omdat u dan de tijd heeft om te beoordelen of de software geschikt is, zonder dat u zich hoeft te committeren aan uitgaven

Risicomanagementfuncties: Zorg ervoor dat de projectbeheersoftware functies bevat voor het identificeren, beoordelen en beperken van projectrisico's om mogelijke verstoringen van de tijdlijn en het budget van het project tot een minimum te beperken

Samenwerking: De beste projectbeheersoftware biedt u naadloze tools voor projectplanning, samenwerking en communicatie

Gebruikerservaring: Controleer ook de schaalbaarheid, prestaties en gebruiksvriendelijkheid van de software

Lees meer: Hoe past u project controls toe?

De 10 beste projectbeheersoftware voor projectmanagement

Hieronder hebben we de tien beste softwareprogramma's voor projectcontrole op een rijtje gezet om uw projectmanagementprocessen te vergemakkelijken.

1. ClickUp

Gebruik de projectmanagementtool van ClickUp om projectabonnementen te versnellen, middelen te beheren, prioriteiten in te stellen, voortgang weer te geven en nog veel meer

ClickUp is een robuuste software voor projectmanagement en -controle die meerdere functies biedt die zijn afgestemd op uw projectvereisten. Het is een alles-in-één platform dat u helpt nauw samen te werken met uw team met behulp van gekoppelde werkstromen, documenten, realtime dashboards en meer. Het helpt projectteams sneller te werken, slimmer te werken en tijd te besparen.

De projectmanagementoplossingen van ClickUp helpen u bij het beheren van middelen, het bijhouden van deliverables, het aanmaken en toewijzen van taken, het monitoren van de voortgang en het integreren van populaire projecttools – allemaal op één plek.

Wat meer is? Gebruik het dashboard van ClickUp om de status van projecten te visualiseren met kaarten, tabellen, lijsten en grafieken. Het helpt ook bij het verzamelen en analyseren van alle projectgegevens, zodat u eenvoudig middelen kunt bijhouden, knelpunten kunt identificeren en binnen het budget kunt blijven. Pas het dashboard naar wens aan met een van de meer dan 50 beschikbare widgets.

Gebruik het dashboard van ClickUp om de projectprestaties te verbeteren en sprints te beheren

Efficiënte projectcontrole vereist uitgebreide vergaderingen en discussies. U kunt misschien niet alle vergaderingen vermijden, maar u kunt wel tijd besparen met ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent. Gebruik deze om aantekeningen en gesprekken tijdens vergaderingen samen te vatten, projectoverzichten en rapporten te maken, taakupdates en actiepunten te automatiseren en gegevens automatisch in tabellen in te vullen.

Automatiseer projectplanning en taakbeheer met ClickUp Brain

De beste functies van ClickUp:

Werkstromen automatiseren: Genereer automatisch subtaken op basis van taakbeschrijvingen, vat commentaarthreads samen, ontvang automatische updates, projectinzichten en meer met Genereer automatisch subtaken op basis van taakbeschrijvingen, vat commentaarthreads samen, ontvang automatische updates, projectinzichten en meer met ClickUp Brain . Stroomlijn acties, zoals statuswijzigingen, projectoverdrachten, beoordelingen en goedkeuringen, en meer, om de focus van uw team te vergroten

Werk effectief samen: Werk samen met uw teamgenoten aan de uitvoering van projecten met Werk samen met uw teamgenoten aan de uitvoering van projecten met ClickUp Docs , de native documentatiefunctie waarmee teams kennisbanken kunnen maken, bewerken en delen, en nog veel meer.

Stroomlijn de projectcommunicatie: Gebruik Gebruik ClickUp Chat View voor realtime communicatie met teamleden, het delen van updates, het insluiten van webpagina's en het toewijzen van taken aan middelen

Volg de voortgang in realtime: Monitor de voortgang van projecten en zorg voor tijdige levering met meer dan 15 Monitor de voortgang van projecten en zorg voor tijdige levering met meer dan 15 ClickUp-weergaven , zoals een Gantt-grafiek en een tijdlijn

Efficiënte resourceplanning: Wijs resources effectief toe, visualiseer taken, optimaliseer werklasten en stem de samenwerking binnen het team af gedurende de hele projectcyclus met de sjablonen voor resourceplanning van ClickUp

Flexibiliteit: Organiseer en controleer alles flexibel, van kleine teams tot grote ondernemingen, met de Organiseer en controleer alles flexibel, van kleine teams tot grote ondernemingen, met de hiërarchie van ClickUp

Beheer van de projectomvang: Stroomlijn het beheer van wijzigingen in de projectomvang en beoordeel de noodzaak van wijzigingen met Stroomlijnhet beheer van wijzigingen in de projectomvang en beoordeel de noodzaak van wijzigingen met de sjabloon voor SOP's voor wijzigingsbeheer van ClickUp

Download deze sjabloon Standaardiseer het wijzigingsbeheerproces om verstoringen te minimaliseren met behulp van de sjabloon voor wijzigingsbeheer van ClickUp

Met dit sjabloon kunt u:

Creëer een gestandaardiseerd proces voor het aanvragen, beoordelen en goedkeuren van wijzigingen

Houd de status van elke wijzigingsaanvraag bij en zorg voor een tijdige oplossing

Houd een uitgebreid controlespoor bij van alle wijzigingen voor nalevingsdoeleinden

Beperkingen van ClickUp:

Aanvankelijk kan de aanpasbaarheid overweldigend zijn

De mobiele app heeft nog niet alle functies van de desktop-app

Prijzen van ClickUp:

Free Forever-abonnement: Ideaal voor persoonlijk gebruik

Unlimited: Het beste voor kleine teams; $ 7/maand per gebruiker

Business: Het meest geschikt voor middelgrote teams; $ 12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 5/maand per gebruiker van de werkruimte

Beoordelingen en recensies van ClickUp:

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Lees ook: Gratis sjablonen voor projectmanagement om snel met uw project aan de slag te gaan

2. Asana

via Asana

Asana is een andere gebruiksvriendelijke software voor projectbeheer voor ondernemingen. De belangrijkste functies zijn projectmanagement, doelen en rapportage, resourcebeheer, werkstromen en automatisering. Gebruikers zijn dol op de intuïtieve interface.

Met dit platform voor taakbeheer kunt u projecten ontwikkelen en plannen, taken toewijzen en volgen, en projecten bekijken in Kanban, tijdlijn en andere weergaven. Het biedt ook een overzicht van taken in verschillende teams, waardoor het geschikt is voor functieoverschrijdende teamsamenwerking bij het afhandelen van grote projecten. Asana kan ook worden geïntegreerd met meer dan 270 apps voor automatisering van projectcontrole.

De beste functies van Asana:

Beheer projecten van begin tot eind en houd het team gesynchroniseerd en op schema om hun doelen te bereiken

Koppel het werk van elk team aan een grotere bedrijfsdoelstelling en houd de voortgang bij met realtime gegevens in rapporten

Maak het team efficiënter met geautomatiseerde werkstromen en processen

Plan nauwkeurige tijdlijnen, pas werklasten aan en blijf op koers om de ontwikkelingsdoelen van uw project te bereiken

Beperkingen van Asana:

Het importeren en exporteren van gegevens is alleen mogelijk in de bestandsformaten JSON en CSV

Slechts één persoon kan taken toewijzen, wat een uitdaging vormt voor grote teams met meerdere project stakeholders. U kunt ook geen taken toewijzen aan meerdere toegewezen personen

Prijzen van Asana:

Gratis: Forever

Starterspakket: $ 13,49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $30,49/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana:

G2: 4,3/5 (9.500+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

3. Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet combineert de flexibiliteit van een spreadsheet met de kracht van een projectmanagementtool, waardoor het een van de meest veelzijdige oplossingen voor projectcontrole is. Met de gebruiksvriendelijke interface van Smartsheet kunt u projectmanagement eenvoudig visualiseren en aanpassen. Het is heel eenvoudig om aan de slag te gaan, vooral als u ervaring hebt met Excel.

Het helpt u alle projectgegevens op één plek bij te houden, in realtime met uw team samen te werken, werkstromen te automatiseren en belangrijke prestatiestatistieken van projecten te analyseren. SmartSheet maakt ook slimme besluitvorming voor projecten mogelijk met automatisch gegenereerde datavisualisatie. Het beschikt echter niet over andere essentiële functies voor projectmanagement, zoals documentatie en het stellen van doelen.

De beste functies van Smartsheet:

Plan projecten nauwkeurig met behulp van Kanban-, Gannt-, kaart- of rasterweergave

Stel projectbudgetten vast en controleer drempels om de winstgevendheid van projecten te verhogen

Verdeel uw project in verschillende mijlpalen, fasen, taken of opdrachten voor beter projectmanagement

Vereenvoudig samenwerking met het delen van documenten, redactie, notificaties en gespreks-threads

Standaardiseer en automatiseer het aanmaken van projecten en rapportage om complexe projecten op te schalen

Beperkingen van Smartsheet:

U moet extra functies aanschaffen, zoals draaitabellen, enz.

U moet nieuwe licenties aanschaffen om het geavanceerde model te kunnen gebruiken

Er is onvoldoende ondersteuning voor formules en opslagruimte voor gegevens

Prijzen van Smartsheet:

Gratis: Forever

Pro: $ 9/maand per gebruiker

Business: $32/maand per gebruiker voor minimaal 3 gebruikers

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet:

G2: 4,4/5 (meer dan 15.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

4. Runn

via Runn

Runn maakt een soepele projectplanning, toewijzing en bijhouden van middelen en capaciteitsbeheer mogelijk, waardoor het een uitstekende projectmanagement software is om uw projectmiddelen efficiënt te beheren.

Gebruik Runn om tijdlijnen voor projecten vast te stellen, benodigde middelen te voorspellen en kosten bij te houden voor succesvolle projectresultaten. De robuuste rapportagemogelijkheden helpen u om uw benodigde middelen en het gebruik ervan in de gaten te houden, factureerbare en niet-factureerbare uren te scheiden en efficiënt te werken aan uw targets.

Teams kunnen de Chrome-extensie gebruiken voor directe en nauwkeurige tijdregistratie.

De beste functies van Runn:

Breng de werklast van elk teamlid in evenwicht en plan rond bestaande toewijzingen en geplande vrije dagen en vakanties

Beheer zowel tijd als geld voor verschillende soorten projecten met voorspellende inzichten in al uw financiële statistieken

Behoud een overzicht van al uw middelen om de prestaties van uw team bij te houden en trends in het gebruik van middelen eenvoudig te identificeren

Meet de voortgang en uitgaven van projecten nauwkeurig met urenregistratie

Plan verschillende wat-als-scenario's om voorbereid te zijn op eventuele veranderingen

Limieten van Runn:

De software heeft beperkte aanpassingsmogelijkheden en u kunt deze mogelijk niet aanpassen aan specifieke projectelementen

U vindt het misschien complex om deze software te integreren met specifieke externe systemen

Prijzen van Runn:

Gratis: Forever

PRO: $ 10 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Runn:

G2: 4,5/5 (onvoldoende beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (30 beoordelingen)

5. Float

via Float

Float is een geïntegreerd platform voor gecentraliseerd resourcebeheer en projectplanning. U kunt het gebruiken om projecttaken te beheren, budgetten en factureerbare tarieven in te stellen en projectfasen en tijdlijnen te definiëren.

Met de intuïtieve interface en drag-and-drop-functionaliteit kunt u gedetailleerde resourceplanningen maken, resources efficiënt toewijzen en potentiële knelpunten identificeren. De functie voor tijdsregistratie biedt een overzicht van de geschatte versus werkelijke tijd voor taken, wat helpt bij het beheren van projectbudgetten en tijdlijnen.

De beste functies van Float:

Bekijk de projectplanningen van uw team live om de capaciteit te plannen en het werk efficiënt toe te wijzen

Verdeel taken, stel deadlines vast en wijs budgetten toe met een overzicht van ieders bezettingsgraad

Houd de voortgang van uw team en de projectbudgetten in realtime bij terwijl uw teamleden eenvoudig hun werkelijke uren registreren en bewerken

Ontvang meldingen over niet-factureerbare werktrends en potentiële verliezen

Limieten op float:

Het kan duur zijn voor kleine teams

Misschien vindt u het niet mobielvriendelijk en ondervindt u problemen bij het scrollen op een mobiele telefoon

Het biedt beperkte integraties

Floating prijzen:

Gratis: 14 dagen proefversie

Starterspakket: $7,5 per maand per gebruiker

Pro: $ 12,5 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Float:

G2: 4,2/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Lees ook: Hoe bereken je de belasting van middelen

6. Teamdeck

via Teamdeck

Teamdeck is een uitgebreid platform voor projectmiddelenbeheer en planning voor creatieve en technische teams. Het helpt bij het beheren van de beschikbaarheid van middelen, het bijhouden van factureerbare uren en het eenvoudig voorspellen van vereisten. U kunt de huidige en toekomstige werklast van uw team in realtime bijhouden op teamkalenders en middelen dienovereenkomstig toewijzen.

De beste functies van Teamdeck:

Wijs projecten toe aan de kalender van uw team en definieer hun urenschema op basis van beschikbaarheid, functie, vaardigheden en uw eigen gedefinieerde attributen

Beheer de vakanties van uw team en houd hun beschikbaarheid per uur bij, zodat u weet wanneer u ze op het werk kunt verwachten en wanneer ze vrij zijn

Pas rapportagesjablonen aan voor verschillende teams, zoals PM, HR, Finance en Operations, om tijd te besparen

Houd eenvoudig de werktijden van individuele leden bij voor meerdere projecten

Plan toekomstige projecten beter door een volledig overzicht te krijgen van uw huidige pijplijn en het gebruik van middelen

Beperkingen van Teamdeck:

Er wordt niemand op de hoogte gebracht wanneer een teamlid een dag vrij neemt, waardoor het moeilijk is om de aanwezigheid van het team bij te houden

Gebruikers hebben fouten in rapportages aangetroffen

Er is geen gratis abonnement, alleen een gratis proefversie

Prijzen van Teamdeck:

Gratis: proefversie van 30 dagen

Light-lid: $ 2 per maand

Volledig lid: $ 6 per maand

Beoordelingen en recensies van Teamdeck:

G2: 4,6/5 (12 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (42 beoordelingen)

7. Jira

via Jira

Jira is een tool voor het bijhouden van problemen en agile projectmanagement voor softwareontwikkelingsteams. Met Jira kunt u moeiteloos softwareprojecten plannen, bijhouden en vrijgeven. Het maakt gebruik van agile methodologieën waarmee teams snel kunnen reageren op veranderende eisen, waardoor het succespercentage van projecten toeneemt. Integreer het met andere ontwikkelingsapps om bedrijfsdoelen in kaart te brengen en knelpunten in verschillende afdelingen op te sporen.

De beste functies van Jira:

Houd uw team en stakeholders op één lijn door epics toe te voegen, werkitems, afhankelijkheid en releases in kaart te brengen op een tijdlijn

Gebruik scrumboards om grote, complexe projecten op te splitsen in beheersbare taken, zodat uw teams, die in sprints werken, sneller kunnen leveren

Creëer aanpasbare werkstromen die in kaart brengen elke werkstijl

DevOps opzetten en Jira soepel integreren met andere Atlassian-producten

Krijg realtime gegevens over risico's en de voortgang van projecten om de prestaties te blijven optimaliseren

Beperkingen van Jira:

Het kan projecten niet volledig automatiseren

Gebruikers vinden Jira inflexibel en moeilijk aan te passen

Hoewel u ideeën in een project kunt importeren met behulp van een CSV-import, kunt u met deze methode geen veldinstellingen, weergaven of projectinstellingen overzetten

Prijzen van Jira:

Free Forever: Tot 10 gebruikers

Standaard: $ 7,16 per maand per gebruiker

Premium: $ 12,48 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jira:

G2: 4,3/5 (meer dan 5500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)

8. Basecamp

via Basecamp

Basecamp is een andere software voor projectmanagement en projectcontrole die verschillende tools biedt voor projectplanning, bijhouden en beheren, zoals prikborden, takenlijsten, groepschats en kaarten voor projectplanning. De grootste troef is de eenvoudige gebruikersinterface die zich alleen richt op online samenwerking.

Met Basecamp kunt u automatische check-ins maken voor repetitieve teamtaken en de algehele voortgang van meerdere projecten bekijken. U kunt er ook gebeurtenissen, deadlines en mijlpalen voor projecten in plannen, waardoor de efficiëntie en transparantie van projecten worden gewaarborgd.

De beste functies van Basecamp:

Organiseer al uw projecten, opdrachten en planningen in een eenvoudig dashboard van één pagina

Gebruik georganiseerde ruimtes om documenten, bestanden en afbeeldingen te maken, te delen en te bespreken

Communiceer effectief met realtime groepschatten

Stel automatische check-ins in om tijd te besparen tijdens vergaderingen

Beperkingen van Basecamp:

Het mist essentiële functies voor projectmanagement, zoals tijdregistratie, taakverdeling en Gantt-grafieken

U kunt geen label-tags toevoegen om actie-items te prioriteren, toewijzen of categoriseren

Er is geen gratis abonnement

Prijzen van Basecamp:

Gratis proefversie van 30 dagen, geen gratis abonnement

Basecamp: $ 15 per maand per gebruiker

Pro Unlimited-abonnement: $ 299 per maand

Beoordelingen en recensies van Basecamp:

G2: 4,1/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)

9. Hub Planner

via Hub Planner

Met Hub Planner kunt u uw middelen voor verschillende projecten plannen en inplannen en hun prestaties bijhouden door de voorspelde tijd te vergelijken met de werkelijke tijd. Zo kunt u de prestaties van het team afzetten tegen de gestelde doelen en de vaardigheden van elke medewerker beoordelen. Het biedt ook intuïtieve dashboards en rapportsjablonen om de voortgang en winstgevendheid van projecten bij te houden.

Het helpt gebruikers ook om snel middelen aan te vragen en goed te keuren binnen het systeem met behulp van een extensie voor werkstromen.

De beste functies van Hub Planner:

Houd de tijdlijnen van projecten bij met de urenregistratie van Hub Planner door de geplande tijd en de gerapporteerde tijd voor elke taak te vergelijken

Plan projecten eenvoudig met interne en externe teams

Gebruik de dynamische heatmap om snel hiaten in uw projectplanning te identificeren en de werklast van uw team te visualiseren

Beheer uw projectuitgaven en krijg inzicht in de winstgevendheid van uw projecten

Beperkingen van Hub Planner:

U kunt een fout in uw project urenregistratie niet bewerken

Sommige gebruikers vinden projectrapportage een beetje ingewikkeld

Hoewel de software nuttig is voor kleine teams, voldoet deze mogelijk niet aan de complexe eisen van grotere teams

Prijzen Hub Planner:

Plug & Play: $ 7 per maand per gebruiker

Premium: $ 18 per maand per gebruiker

Business Leader: $ 54 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Hub Planner:

G2: 4,2/5 (19 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 100 beoordelingen)

10. Saviom

via Saviom

De Enterprise Project Portfolio Management-oplossing van Saviom helpt organisaties meerdere projecten tegelijkertijd te beheren. U kunt de status en deliverables van projecten in realtime bijhouden, projectrisico's vroegtijdig identificeren en knelpunten verminderen.

Bovendien analyseert Saviom de projectprestaties ten opzichte van de vastgestelde budgetten om de winstgevendheid te verhogen. Door u te helpen bij het voorspellen van de benodigde mankracht en projectvereisten, helpt het u overheadkosten te minimaliseren en de factureerbare bezettingsgraad te verbeteren.

De beste functies van Saviom:

Voltooi meer projecten met minder middelen dankzij de Enterprise Project Portfolio Management (EPPM)-oplossing, die prognoses van de benodigde middelen kan genereren, zodat u de benutting kunt optimaliseren

Taakverdeling en -verplaatsing met een simpele drag-and-drop-beweging

Neem betere beslissingen met gedetailleerde realtime dashboards en aanpasbare rapporten met filters en aangepaste velden

Genereer verschillende scenario's om te anticiperen op zakelijke uitdagingen en deze te plannen

Bouw geautomatiseerde sequenties en aangepaste werkstromen om tijd en moeite te besparen

Beperkingen van Saviom:

De documentatie is beperkt, dus om alles naar wens in te stellen, moet u wat proefversies gebruiken en kan het in het begin tijdrovend zijn

Gebruikers vinden de interface een beetje onhandig en ouderwets

Prijzen van Saviom:

Power-licentie: Aangepaste prijzen

Lite-licentie: Aangepaste prijzen

Licentie voor niet-gebruikers: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Saviom:

G2: NA

Capterra: 4,2/5 (20 beoordelingen)

Zorg voor succesvolle projecten met ClickUp

Projectmanagers kunnen projectbeheersoftware gebruiken om het succes van complexe projecten te garanderen door transparantie, efficiëntie en verantwoordelijkheid mogelijk te maken. ClickUp biedt een breed bereik aan functies om projectmanagementprocessen te stroomlijnen. Van capaciteitsplanning en -toewijzing tot taakvolging en rapportage, het optimaliseert de werkstroom voor succesvolle projectlevering.

Meld u gratis aan bij ClickUp om uw projectdoelen te bereiken!