TickTick vs. ClickUp: welke app voor taakbeheer is het beste?

Het is een hele uitdaging om georganiseerd en gefocust te blijven; het vinden van de juiste productiviteitstool kan de sleutel zijn om orde te scheppen in de chaos.

Maak kennis met taakbeheersoftware zoals TickTick en ClickUp, ontworpen om u te helpen uw steeds langer wordende nog te doen-lijst onder controle te krijgen. Deze digitale taakbeheerders beloven uw werkstroom te vereenvoudigen, uw productiviteit te verhogen en orde te scheppen in de chaos van het dagelijks leven.

Maar welke moet je kiezen? In deze blogpost gaan we dieper in op een gedetailleerde vergelijking tussen ClickUp en TickTick, waarbij we hun functies en prijzen onderzoeken en uiteindelijk bepalen welke app de beste is op het gebied van taakbeheer.

TickTick vs. ClickUp: snelle vergelijking om de juiste taakbeheerder te kiezen

Functie TickTick ClickUp Taakbeheer Eenvoudige lijsten, prioriteiten, slimme lijsten, terugkerende taken Geavanceerde taken, subtaaken, afhankelijkheden, automatiseringen, meer dan 15 weergaven Samenwerking Basis delen; beperkte weergaven bij gratis abonnement Realtime samenwerking met documenten, opmerkingen, tags en gekoppelde taken Weergaven en visualisatie kalender & Kanban in betaalde abonnementen Kalender, bord, Gantt, tijdlijn, tabel en whiteboards inbegrepen Integraties Limiet (Slack, Gmail, Zapier) Meer dan 1000 integraties AI-mogelijkheden Geen ClickUp Brain voor samenvattingen, actiepunten en automatisering Tijdbeheer Pomodoro timer, gewoonten bijhouden Tijdsregistratie, schattingen, urenregistratie, werklastweergave Prijzen* Gratis; Premium $ 35,99/jaar Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per gebruiker per maand Het meest geschikt voor Personen die eenvoudige takenlijsten nodig hebben Teams en power users die behoefte hebben aan flexibel, schaalbaar taakbeheer

Wat is TickTick?

TickTick is een eenvoudige productiviteit-app die is ontworpen voor freelancers en kleine bedrijven. Dankzij de eenvoudige gebruikersinterface blijven taken overzichtelijk, waardoor het gemakkelijker wordt om werk en persoonlijke doelen op één plek te beheren.

De unieke functie van de app is de mogelijkheid om meerdere takenlijsten op één scherm bij te houden, wat erg handig is voor mensen die taken op verschillende gebieden van hun leven en werk moeten uitvoeren.

TickTick biedt geavanceerde functies, zoals een flexibele kalender en een Kanban-bord, waardoor het geschikt is voor lichtgewicht projectmanagement.

Je kunt samenwerken met collega's of familieleden, lijsten delen, taken toewijzen en de taakgeschiedenis bijhouden. Met automatische herinneringen voor eenmalige en terugkerende taken en vijf kalenderweergaven vereenvoudigt TickTick het taakbeheer voor drukke agenda's.

Functies van TickTick

Laten we eens kijken naar enkele sleutelfuncties van TickTick:

Slimme taak-invoer en -beheer

Het aanmaken en beheren van Taak op TickTick is niet alleen flexibel, maar ook intelligent.

Vergeet typen – gebruik uw stem om eenvoudig taken aan te maken door Siri in te schakelen met TickTick op uw iPhone. Als u een Android-gebruiker bent, gebruik dan de Quick Ball-functie om taken aan te maken vanaf het startscherm, zelfs als de telefoon vergrendeld is.

U kunt deadlines instellen, taken aan anderen toewijzen, tags toevoegen en taken prioriteren, allemaal vanuit de TickTick-widget, die beschikbaar is voor alle smartphonegebruikers.

TickTick begrijpt ook natuurlijke taal voor datums (de functie heet Smart Date Parsing). Zeg 'vandaag' of 'morgen' of melding een specifieke dag van de week, en de app berekent snel de deadline voor de taak.

Daarnaast beschikt de app over de mogelijkheid om aangepaste tags aan te maken en een e-mail-naar-taak-functie voor meer efficiëntie.

2. Meerdere waarschuwingen en herinneringen

Als je zes wekkers zet om wakker te worden (voor de zekerheid), zul je de functie van TickTick om meerdere meldingen voor elke taak in te stellen zeker waarderen.

Wat deze functie zo bijzonder maakt, is de mogelijkheid tot aangepaste notificaties. Het gaat niet alleen om het hebben van meerdere herinneringen, maar ook om het aanpassen van de notificaties aan uw voorkeuren. U kunt kiezen uit pushmeldingen, e-mails of zelfs tekstberichten.

TickTick gaat een stap verder met locatie-gebaseerde herinneringen voor Android- en iOS-gebruikers. Als je een duwtje in de rug nodig hebt om voor het werk te mediteren, stel dan herinneringen in die worden geactiveerd zodra je aan je bureau gaat zitten.

3. Taakorganisatie met slimme lijsten

Bent u op zoek naar een persoonlijke assistent om uw taken te organiseren? Kies dan voor de slimme lijsten van TickTick.

Met Smart Lists kunt u dynamische taakweergaven maken op basis van specifieke criteria, zoals prioriteit, deadline, tags of de lijst waarop ze staan. Dit zijn geen statische lijsten; ze worden automatisch bijgewerkt naarmate taken aan uw ingestelde criteria voldoen. Het is een soort magie waarmee u uw taakweergave gepersonaliseerd en up-to-date kunt houden.

Met deze aangepaste slimme lijsten kunt u taken groeperen op locatie, type werk, relaties of deadlines.

Geef taken een hoge, gemiddelde, lage of geen prioriteit, voltooid met kleur om de belangrijkste items te markeren. Zoek eenvoudig naar taken door ze te sorteren op tijd, titel, tag, prioriteit of uw aangepaste filters.

4. Pomodoro timer om uw tijdmanagement te verbeteren

TickTick heeft een Pomodoro-timer die in je taakbeheersoftware is ingebouwd.

Met deze timer bepaalt u zelf hoe lang u wilt werken voordat u een pauze neemt. De timer volgt de Pomodoro-techniek, waarbij uw werk wordt opgedeeld in intervallen van meestal 25 minuten, met korte pauzes tussendoor.

U kunt zelfs rustgevende witte ruis afspelen terwijl u werkt, hoewel er meer opties beschikbaar zijn met het betaalde abonnement. Er is een bonus voor leden: u kunt inschatten hoe lang taken zullen duren en dit vergelijken met de daadwerkelijk aan een taak bestede tijd.

Prijzen van TickTick

Free

Premium: $35,99/jaar

Wat is ClickUp?

ClickUp is een krachtig, alles-in-één platform voor productiviteit met alles wat je nodig hebt om je taken en projecten moeiteloos te beheren.

Dit platform wordt vertrouwd door bedrijven als AirBnB, Netflix en Google en biedt een eersteklas oplossing voor taakbeheer met functies die de productiviteit verhogen en werkstroom stroomlijnen.

ClickUp combineert projectmanagement, documentsamenwerking, herinneringen, kalenders en zelfs inboxfuncties naadloos in één krachtig platform. Deze gecentraliseerde aanpak maakt meerdere apps overbodig en zorgt voor een soepelere werkstroom.

De gebruiksvriendelijke taakbeheersuite helpt u efficiënt te multitasken en projecten van elke grootte te organiseren. Het helpt u bij het plannen van aangepaste taakstromen met deadlines om de productiviteit te maximaliseren. Bovendien kunt u gedetailleerde rapporten over de voortgang van uw project krijgen en alles overzichtelijk organiseren in duidelijke dashboards. U kunt ook taken prioriteren met een kleurensysteem, waardoor u gemakkelijker de items met de hoogste prioriteit kunt vinden.

ClickUp biedt ook uitgebreide functies voor taakbeheer, waaronder taakuitvoering, subtaaken, afhankelijkheden, herinneringen, prioriteiten, tag, opmerkingen, bestandsbijlagen en meer. Deze robuuste functionaliteit is geschikt voor teams van elke grootte en in verschillende sectoren.

Of je nu een solo-ondernemer bent of een grote onderneming, ClickUp kan worden aangepast aan jouw behoeften.

Functies van ClickUp

ClickUp wordt steeds populairder als taakbeheersoftware met een uitgebreide reeks functies.

1. Personaliseer uw werkruimte en taken

Wijs taken toe, monitor en houd de voortgang van uw hele team binnen één werkruimte via ClickUp-taak.

Met ClickUp-taak kunt u uw werkstroom aanpassen met aangepaste velden die specifiek zijn voor de behoeften van uw team of project. Deze velden kunnen aanvullende gegevens of metagegevens over taken vastleggen, zoals prioriteitsniveaus, taaktypes, afdelingen of andere relevante informatie. Dit helpt u om taken effectiever te organiseren en te filteren.

U kunt eenvoudig samenwerken met uw team door taken aan meerdere mensen toe te wijzen en commentaarthreads aan te maken. Personaliseer deze opmerkingen met specifieke instructies of context voor elke toegewezen persoon. U kunt opmerkingen zelfs omzetten in actiepunten en tijd besparen met deelbare schermopnames.

In plaats van te vertrouwen op de standaard taakstatussen (bijv. Open, Gesloten), kunt u in ClickUp aangepaste statussen definiëren die aansluiten bij de werkstroom van uw team. U kunt bijvoorbeeld statussen hebben als 'In uitvoering', 'In afwachting van beoordeling', 'Geblokkeerd' of 'In de wacht'. Dit biedt meer context en duidelijkheid over de huidige status van elke taak.

Navigeer snel door uw projecten en bekijk uw werk vanuit verschillende perspectieven. Pas subtaaken aan om de informatie die u nodig hebt op het juiste moment weer te geven. ClickUp biedt verschillende weergaven (bijv. bord, lijst, kalender) om taken te visualiseren en te beheren.

Of het nu gaat om een specifiek project of dagelijkse taken, met deze functie kun je allerlei soorten werk efficiënter en met meer zichtbaarheid beheren. Je kunt je werkruimte personaliseren en de taaksoorten definiëren die het beste bij je team passen.

2. Versnel taken met sjablonen

Downloaden deze sjabloon Vereenvoudig taakbeheer binnen een alles-in-één framework met de taakbeheersjabloon van ClickUp.

U kunt optimale efficiëntie garanderen met een sjabloon voor taakbeheer dat is afgestemd op elk lid, elk project en elke werkstroom.

De taakbeheersjabloon van ClickUp is uitgerust met uitgebreide functies waarmee teams:

Structureer en categoriseer taken op basis van hun status, belangrijkheid of teamindeling.

Monitor en verfijn werkstroom door de capaciteit van het team en de voortgang van taken te beoordelen.

Werk naadloos samen aan de planning, delegatie en uitvoering van taken binnen verschillende groepen.

3. Voer terugkerende taken uit met ClickUp Brain

Gebruik ClickUp Brain om repetitieve en alledaagse taken uit te voeren, zodat jij je kunt concentreren op belangrijke zaken.

ClickUp Brain in taakbeheer is als een behulpzame geest voor uw werk. Met slechts een paar klikken kunt u bijna alles automatiseren met behulp van natuurlijke taalcommando's, waardoor uw team zich gemakkelijker kan concentreren op essentiële taken. Met deze functie is het instelling en bijhouden van projectmanagementdoelen supergemakkelijk.

Deze AI-tool kan snel aantekeningen van vergaderingen of projectupdates samenvatten en actiepunten en inzichten genereren op basis van documenten en taken. Met vooraf gestructureerde kopteksten en tabellen zorgt de AI ervoor dat projectmanagers over goed georganiseerde content beschikken.

Maar dat is nog niet alles.

ClickUp Brain kan ook projectgegevens analyseren, besluitvorming verbeteren, projectkosten schatten, de toewijzing van middelen optimaliseren, capaciteitbehoeften voorspellen, teambeheer vereenvoudigen en potentiële risico's in realtime monitoren.

4. Optimaliseer uw processen met taak-checklists

Bouw praktische werkstroom op basis van uw nog te doen-lijst binnen een taak met behulp van taakchecklists.

Met ClickUp-taak Checklist kunt u eenvoudige takenlijsten en stappen binnen een taak maken. Met een eenvoudige lay-out, drag-and-drop-interface en geneste items veranderen Checklist uw takenlijst in praktische workflows voor u en uw team.

Checklists zijn perfect voor het opsommen van stappen of taken die meerdere, repetitieve handelingen omvatten. U kunt uw dagelijkse checklist beheren vanaf uw computer, mobiele apparaat of browser. U kunt zelfs aangepaste format en kleuren toevoegen om het geheel interessant te houden.

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Onbeperkt: $ 10 per gebruiker per maand

Business: $ 19 per gebruiker per maand

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $ 5 per werkruimte per lid per maand.

TickTick vs. ClickUp: functies vergeleken

Functie TickTick ClickUp Kalenderweergave Alleen in de betaalde versie Ja Taakorganisatie Eenvoudig en basic; inclusief slimme lijsten en taken met meerdere prioriteiten Geavanceerd; u kunt taken en doelen toevoegen, taken batchgewijs uitvoeren, opmerkingen toewijzen, notificaties instellen en alles visualiseren via meer dan 15 weergaven. Samenwerking Limiet; gratis gebruikers hebben geen toegang tot de kalender- en Kanban-weergaven. Uitgebreid: maak documenten, koppel ze aan taken en tag ze correct, zodat alles automatisch wordt bijgewerkt. Integraties Limiet; kan worden verbonden met Slack en Gmail Meer dan 1000 integraties AI Nee Ja Analytics Limiet Geavanceerd Herinneringen Ja Ja Tijdsregistratie Ja Ja Klantenservice Chatten, e-mail Chatten, e-mail, telefoon, tutorials

Zowel TickTick als ClickUp bieden robuuste takenbeheerfuncties die tegemoetkomen aan de uiteenlopende behoeften van individuen en teams.

Bij nader inzien verschillen hun functies en aanpak echter, waardoor de ene mogelijk beter geschikt is voor uw specifieke behoeften. Laten we eens in detail kijken en hun aanbod vergelijken:

1. Organisatie

TickTick

Het organiseren van taken in TickTick is eenvoudig en basic. Intelligente lijsten en opties om taken te prioriteren bieden gebruikers eenvoudige manieren om taken te organiseren en toe te wijzen aan de juiste personen. Je kunt ook deadlines toevoegen, aangepaste tags maken en de limiet sjablonen gebruiken om aan de slag te gaan.

ClickUp

Aan de andere kant kan ClickUp alles wat TickTick kan, en nog veel meer. Van de instelling van doelen en taken tot het bijhouden ervan op een uniform dashboard, dit platform gaat net dat stapje verder.

In plaats van elke keer nieuwe taaklijsten te maken, kunt u terugkerende taken opslaan als sjabloon en ze meteen toevoegen aan uw verzameling voor toekomstig gebruik. Gebruik de uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor taak- en projectmanagement als u iets kant-en-klaars wilt.

Groepeer vergelijkbare taken, voeg opmerkingen toe, stel notificaties in, brainstorm over nieuwe ideeën op hetzelfde platform en bekijk ze in meer dan 15 weergaven om elke taak precies zo te volgen als jij dat wilt.

2. Samenwerking

TickTick

TickTick is ideaal om met anderen samen te werken. Je kunt lijsten delen met verschillende gebruikers, of het nu gaat om werkprojecten of andere taken. Op deze manier kunnen taken in de lijsten worden toegewezen aan specifieke teamleden, waardoor de verantwoordelijkheden duidelijk worden.

Met TickTick kun je zien wat er met de taken gebeurt, maar de functies van het gratis abonnement hebben een limiet. De kalender- en Kanban-weergaven zijn bijvoorbeeld exclusief voorbehouden aan premiumleden.

Ze bieden een goed overzicht van lopende werkstroom en houden de voortgang bij, maar dat is niet iets waar gratis gebruikers van kunnen profiteren, waardoor ze op zoek gaan naar alternatieven voor TickTick.

ClickUp

ClickUp vereenvoudigt teamsamenwerking door projectorganisatie en realtime samenwerkingsfuncties naadloos te integreren in een krachtig platform. Met de mogelijkheid om uitgebreide, collaboratieve ClickUp Docs te maken en deze rechtstreeks te koppelen aan relevante taken, kunnen teams een gecentraliseerde kennisbank onderhouden die bij elke stap context en duidelijkheid biedt.

Een van de opvallende functies van ClickUp is het intuïtieve tag-systeem voor documenten. Hiermee kunnen teams informatie eenvoudig sorteren, doorzoeken en doorbladeren, waardoor de rommel en wanorde die vaak gepaard gaan met traditionele documentatiemethoden worden geëlimineerd.

Door taken, projecten en documenten met duidelijke relaties toe te wijzen, zorgt ClickUp ervoor dat updates en wijzigingen automatisch overal worden doorgevoerd, zodat iedereen synchroniseert en up-to-date is.

3. Integraties

TickTick

TickTick is niet zo bedreven in integraties als ClickUp. Hoewel de app beschikbaar is op verschillende apparaten (van desktops tot smartwatches), kan hij alleen worden geïntegreerd met een handvol platforms, zoals Slack, Zapier en Gmail.

Dat kan een probleem worden voor multifunctionele teams die dagelijks op verschillende platforms vertrouwen. Het voortdurend wisselen tussen apps belemmert vaak de efficiëntie en productiviteit.

ClickUp

ClickUp kan daarentegen verbinding maken met meer dan 1000 apps met ClickUp-integraties! Dit maakt het een uitstekende keuze voor teams die met meerdere platforms werken om hun werk gedaan te krijgen.

In plaats van voortdurend tussen apps te schakelen, kunnen ze hun taken en projecten onderbrengen in één gezamenlijke werkruimte. Dit maakt hun werkstroom soepeler, bevordert efficiënt beheer en verbetert de productiviteit.

4. Prijzen

abonnement TickTick ClickUp Free Taken toevoegen met je stem, e-mails omzetten in taken, slimme datumverwerking, vervelende meldingen, slimme lijsten Onbeperkte taken, whiteboards, samenwerkingsdocumenten, Kanban-borden, allesweergave, kalenderweergave, aangepaste velden Betaald 1 abonnement: Premium. Bevat alle gratis functies, plus: Kalenderweergave, Abonnementen op kalenders van derden, Kanban-weergave, Aangepaste filters, Bewerkingsgeschiedenis, Voortgang 3 abonnementen: Unlimited, Business en Enterprise Unlimited Business Enterprise Alles is gratis, plus tijdsregistratie, gasten met toestemming, onbeperkte integraties, teams, formulierweergave, AI Alles in Onbeperkt, plus geavanceerde automatisering, tijdsregistratie met gedetailleerde tijdsinschattingen, urenregistratie, werklastbeheer, geavanceerd openbaar deel Alles in Business, plus geavanceerde toestemming, onbeperkte aangepaste rollen, delen met teams voor ruimtes, aangepaste capaciteit in werklast

TickTick

Het abonnement van TickTick is vrij eenvoudig: er is een gratis en een betaalde versie, en dat is het zo'n beetje. Sommigen vinden dit misschien te streng, vooral omdat het betaalde abonnement de meest geavanceerde functies bevat, zoals aangepaste filters.

Een dergelijk rigide abonnement kan grotere merken afschrikken, die wellicht op zoek zijn naar specifieke functies om hun schaalbaarheid te ondersteunen.

ClickUp

Aan de andere kant zijn de abonnementen van ClickUp superflexibel. Ze zijn betaalbaar en bieden speciale voordelen die zijn aangepast aan teams en bedrijven van elke grootte. Dit geeft klanten veel ruimte voor schaalbaarheid en besparingen.

ClickUp heeft vier niveaus: gratis, onbeperkt, zakelijk en onderneming. U kunt uw keuze maken op basis van de huidige behoeften en vereisten van uw bedrijf.

TickTick vs. ClickUp op Reddit

Om je te helpen een weloverwogen keuze te maken tussen TickTick en ClickUp, hebben we gekeken naar wat Redditors te zeggen hadden over deze tools.

Een gebruiker maakte heel duidelijk wat hij vond van ClickUp voor het afhandelen van alle dagelijkse taken.

Ik gebruik ClickUp voor mijn persoonlijke en werk nog te doen lijst. Voor persoonlijk gebruik... kan het de meer complexe planningsbehoeften aan. *Voor mijn werk gebruik ik het om mijn nog te doen lijst bij te houden [sic]... Ik vind het goed werken omdat ik voor sommige categorieën terugkerende taken heb, dus als ik alleen die dingen wil zien, kan ik gewoon die specifieke lijst bekijken.

Ik gebruik ClickUp voor mijn persoonlijke en werk nog te doen lijst.

Voor persoonlijk gebruik... kan het de meer complexe planningsbehoeften aan.

Voor mijn werk gebruik ik het om mijn nog te doen lijst bij te houden [sic]... Ik vind het goed werken omdat ik voor sommige categorieën terugkerende taken heb, dus als ik alleen die dingen wil zien, kan ik gewoon die specifieke lijst bekijken.

Anderen kozen voor een meer diplomatieke aanpak en legden hun keuze gedetailleerd uit.

Als je alleen een snelle en eenvoudige nog te doen lijst en een betrouwbare mobiele app nodig hebt, kies dan voor TickTick. Ik ben van die twee overgestapt naar Clickup omdat ik meer functies voor projectmanagement nodig had. Ja, Clickup is in vergelijking vrij traag, maar functies zoals tijdsregistratie, aangepaste velden en een meer gedetailleerde categorisering van taken zijn hard nodig voor een uitgebreid [sic] beheer.

Als je alleen een snelle en eenvoudige nog te doen lijst en een betrouwbare mobiele app nodig hebt, kies dan voor TickTick.

Ik ben van die twee overgestapt naar ClickUp omdat ik meer functies voor projectmanagement nodig had. Ja, ClickUp is in vergelijking vrij traag, maar functies zoals tijdsregistratie, aangepaste velden en een meer gedetailleerde categorisering van taken zijn hard nodig voor een uitgebreid [sic] beheer.

Welke Taak-beheersoftware is het beste?

Het is tijd om de winnaar bekend te maken. 🏆

In de confrontatie tussen ClickUp en TickTick komt ClickUp als winnaar uit de bus.

Hoewel TickTick uitblinkt in taakbeheer, heeft het moeite om gelijke tred te houden met de groeiende behoeften van moderne teams en individuele gebruikers. De eenvoudige interface heeft limiet, vooral in vergelijking met nieuwere tools die meer flexibiliteit, functies en functionaliteit bieden.

TickTick schiet tekort op het gebied van werkstroomautomatisering, samenwerking, integratie en prijsstelling.

Maar ClickUp? Het vult niet alleen die hiaten op, maar gaat nog een stap verder. Het is een van de meest aanpasbare projectmanagementsoftwaretools van dit moment en past perfect bij u en uw team.

Wilt u meer bewijs?