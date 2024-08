Een DevOps-workflow invoeren: Fasen en best practices

In de snelle technologische omgeving van vandaag hebt u misschien meer nodig dan een deskundig team voor ontwikkeling en uitvoering om de software te maken die uw klanten graag gebruiken. Een succesvolle softwarerelease houdt het volgende in snel problemen oplossen en continue verbetering zowel tijdens de productontwikkeling als nadat het product op de markt is gebracht.

Daarom hebben veel bedrijven gekozen voor een DevOps-workflow om hun softwareontwikkelingsproces te vereenvoudigen en te versnellen. De DevOps framework zo populair geworden dat de markt 10,9 miljard dollar bereikte in 2023 en naar verwachting zal groeien tot 63,4 miljard dollar in 2032.

Maar wat maakt deze aanpak favoriet bij Dev en Ops teams? In dit artikel leer je alles wat je moet weten over DevOps werkstroom, de voordelen en de belangrijkste fasen. Bovendien laten we je zien hoe je een DevOps proces kunt creëren met behulp van een krachtig, gebruikersvriendelijk platform voor projectmanagement. 🛠

Wat is een DevOps-werkstroom?

Een DevOps-workflow verwijst naar een verzameling werkwijzen die helpen de kloof tussen softwareontwikkeling (Dev) en IT-operaties (Ops) te overbruggen. Het doel is om de systeemontwikkeling te versnellen en continue levering mogelijk te maken. Deze workflows zijn gericht op proces automatisering en ondersteunen verbeterde samenwerking tussen IT- en ontwikkelingsteams, waardoor ze sneller kunnen werken.

Een typische DevOps werkstroom bestaat uit zes fasen met specifieke acties, doelen en verwachte resultaten. Tijdens de voortgang van de workflow kun je in elke fase aanpassingen maken en acties automatiseren om fouten te verminderen en de efficiëntie te verhogen. 📈

Wat zijn de voordelen van een DevOps-workflow?

Het grootste voordeel van een DevOps-workflow is dat het het systeemontwikkelingsproces aanzienlijk verkort. Andere opmerkelijke voordelen zijn

Effectievere samenwerking: De DevOps workflow tools vergemakkelijken de communicatie tussen Dev en Ops-teams gedurende de hele ontwikkelingslevenscyclus. Dit resulteert in snellere probleemoplossing en software van hogere kwaliteit

Deconstante monitoring en voortdurende ontwikkeling van een DevOps-workflow bieden meer mogelijkheden om uw technologie te upgraden en uw producten up-to-date te houden Betere klantervaring: DevOps-workflows brengen met zich mee continue feedback waarmee uproblemen sneller kunt oplossen en de klanten tevreden kunt houden met het product 🤗

6 fasen van een DevOps werkstroom

Een DevOps werkstroom vertrouwt op flexibiliteit en automatisering om snel en efficiënt de lus tussen ontwikkeling en operatie te sluiten. Nog te doen omvat fasen zoals integratie, testen, monitoring, feedback en implementatie voor succesvol productontwikkeling . Laten we elk van deze fasen in meer detail bekijken.

Continue ontwikkeling

De fase van continue ontwikkeling is gereserveerd voor het plannen en bouwen van een product door een visie te schetsen en deze door de ontwikkelingsteams te laten realiseren.

De ontwikkelaars werken in korte cycli, waardoor ze het product kunnen aanpassen aan veranderende eisen en input van gebruikers. Meestal gebruiken ze in deze fase een versiebeheersysteem zoals GitHub om te coderen.

De rol van de operationele teams in deze fase is om veranderingen te monitoren en indien nodig terug te keren naar eerdere versies van het product met versiebeheer.

Continue integratie

De continue integratiefase draait om het vinden en bugs repareren om de betrouwbaarheid van de code te vergroten. De ontwikkelaars passen de code aan en nemen deze wijzigingen op in een centrale opslagplaats zodat de updates voor iedereen toegankelijk zijn en klaar om automatisch getest te worden.

Continue integratie voorkomt vertragingen in de ontwikkeling door meerdere ontwikkelaars aan dezelfde broncode te laten werken in plaats van te wachten met het integreren van verschillende delen code op de releasedag. Dit versnelt het ontwikkelingsproces en maakt de code veiliger en betrouwbaarder. 🔐

Continu testen

In de fase van continu testen wordt de code automatisch getest met behulp van open-sourcetools. Op deze manier worden testers en ontwikkelaars onmiddellijk op de hoogte gebracht van bugs en fouten. Dit geautomatiseerde testproces is bedoeld om te bevestigen dat de broncode voldoet aan de softwarevereisten.

Als er bugs worden gevonden, gaat het product terug naar de ontwikkelingsfase zodat de problemen kunnen worden opgelost.

Voortdurende controle en feedback

In deze fase monitort u de prestaties van uw product gegevens verzamelen en analyseer deze om te zien of er ruimte is voor verbetering . Je observeert ook de infrastructuur van de software en de activiteit van de gebruikers om te zien of de klanten tevreden zijn met het product.

Net als testen moet dit proces worden geautomatiseerd om continue feedback te geven die je kunt evalueren en gebruiken om noodzakelijke veranderingen door te voeren. Dit zorgt ervoor dat toekomstige productreleases betrouwbaarder zijn.

Continue levering

De fase van continue levering gaat over het automatisch bouwen en testen van de wijzigingen in de broncode, zodat deze klaar is voor vrijgave in een productieomgeving. Het releaseproces is ook geautomatiseerd, omdat deze fase gericht is op het leveren van snelle en duurzame software-updates.

Continue uitrol

Dankzij het proces van continue implementatie zijn er geen geplande releasedagen meer nodig:elke productwijziging wordt automatisch vrijgegeven aan gebruikers. Dit betekent dat ontwikkelaars snel feedback van gebruikers ontvangen, waardoor ze problemen kunnen aanpakken en snellere en nauwkeurigere oplossingen kunnen bieden. 👌

Hoe maak je een DevOps werkstroom? 7 Stappen

Een DevOps-werkstroom vanaf nul opbouwen kan een heel gedoe lijken vanwege de vele continue activiteiten die je moet bewaken. Maar met een krachtig platform voor projectmanagement zoals ClickUp is het implementeren van een DevOps-werkstroom eenvoudiger dan ooit!

ClickUp biedt gebruiksvriendelijke tools om u te helpen bij het plannen, organiseren en bijhouden van taken binnen één enkel platform. Het stimuleert ook functieoverschrijdende samenwerking zodat uw teams efficiënter kunnen werken.

Laten we eens kijken hoe je stap-voor-stap een DevOps werkstroom kunt maken en gebruik ClickUp's projectmanagement en functies voor softwareontwikkeling om deze reis soepel te laten verlopen. ⛵

Stap 1: Definieer uw doelen en doelstellingen

Om een functionele DevOps-workflow te implementeren, bekijkt u uw huidige DevOps-strategie en identificeert u alle problemen die u bent tegengekomen en die u wilt verbeteren. Typische problemen kunnen te maken hebben met frequente fouten in de software, het gebrek aan samenwerking tussen Dev- en Ops-teams of de workflow rollen zijn niet duidelijk gedefinieerd .

Als je de belangrijkste problemen hebt geïdentificeerd, is het tijd om de doelen te bepalen die je wilt bereiken met je nieuwe DevOps-werkstroom. Vraag jezelf af of je:

Een sneller releaseschema nodig hebt Bepaalde operaties wilt automatiseren DevOps-tools hebben die aan vervanging toe zijn Uw infrastructuur vaker wilt upgraden

Als u deze vragen beantwoordt, kunt u beslissen welke tools en technieken deel moeten uitmaken van uw vernieuwde DevOps-werkstroom. Bewaar deze doelen op één plek en houd de voortgang regelmatig bij-zo weet u zeker dat u op het goede spoor zit en niet in oude fouten trapt. 🙅‍♀️

Meetbare doelen stellen met automatische voortgang om effectief doelen te bereiken met ClickUp

Een geweldige manier om uw doelen en doelstellingen te organiseren en te controleren is door te vertrouwen op de ClickUp Doelen functie, waarmee u meetbare doelen kunt maken en het proces voor het bijhouden van doelen kunt automatiseren!

Met deze functie kunt u doelen creëren en ze opdelen in kleinere, gemakkelijker te bereiken targets. Deze aanpak houdt niet alleen je doelen netjes georganiseerd, maar ook verhoogt de motivatie in je DevOps team. 🙌

Wanneer een Target is Voltooid, wordt je real-time voortgangspercentage automatisch bijgewerkt. Zo kun je duidelijk zien hoe dicht je bij het bereiken van je doel bent.

Met de functie Doelen kun je ook:

Mappen maken naaroKR's bijhouden (Objectieven en sleutel resultaten) Maak wekelijkse scorekaarten voor medewerkers om prestaties te vieren Projecten in realtime bijhouden

Stap 2: Ontwikkel een abonnement als een team

Na het definiëren van uw doelen moet u een strategie ontwikkelen voor het effectief introduceren van de nieuwe werkstroom. Zorg ervoor dat u het abonnement bespreekt met uw belanghebbenden, met name het DevOps-team, omdat zij degenen zijn die de nieuwe aanpak daadwerkelijk implementeren.

Succesvolle DevOps workflows staan of vallen met een goede samenwerking tussen development en operations teams. Ontwikkelaars schrijven code en geven die door aan het operations team voor testen, integratie en implementatie. Daarom moet je DevOps-abonnement duidelijk zijn opgesteld en toegankelijk voor alle leden van het team, zodat ze de voortgang kunnen bijhouden en op de hoogte blijven van de laatste updates. 🔔

Gebruik het sjabloon voor het ClickUp DevOps Teams Strategisch Plan om de voortgang van elk doel bij te houden en ervoor te zorgen dat het op één lijn ligt met uw strategisch plan

Om het abonnementsproces te stroomlijnen, gebruikt u de ClickUp DevOps Teams Strategisch Plan Sjabloon . Het is een vooraf ontworpen raamwerk dat het hele team helpt om het werk te visualiseren dat nodig is om langetermijndoelen te bereiken. De sjabloon biedt lijst- en bordweergaven om taken efficiënt te filteren op basis van de verantwoordelijke afdeling, prioriteitsniveaus of deadline.

Als u wilt zien hoeveel Taken er in uitvoering zijn, Klaar zijn of op de laatste nog te doen lijst opent u gewoon de weergave Voortgangsbord van het sjabloon. De ClickUp-taak statussen zijn volledig aanpasbaar, dus in plaats van algemene termen zoals In uitvoering te gebruiken, kunt u statussen op maat maken zoals In uitvoering van bètatests of Bugtests die perfect passen bij de behoeften van uw project.

Zorg ervoor dat je opmerkingen worden gezien door ze rechtstreeks aan teamleden toe te wijzen in taken met ClickUp-taak

Bovenop alles, ClickUp-taak hebben een ingebouwde commentaarsectie, die taakspecifieke discussies voor uw DevOps-team vereenvoudigt. U kunt de functie Commentaar gebruiken om:

Problemen met de juiste context aan te pakken

Leden van het team taggen om hun aandacht te vestigen op problemen die met de Taak te maken hebben

Verduidelijken hoe een probleem direct in de taak moet worden opgelost

Deel relevante bestanden binnen de Taak

Stap 3: DevOps-processen automatiseren

Automatisering is een integraal onderdeel van de DevOps-workflow, dus hoe meer handelingen u kunt automatiseren, hoe beter. Dit verhoogt de algemene snelheid van de werkstroom en resulteert in een snellere uitrol van software. ⚡

Eenvoudig terugkerende taken automatiseren en snel alle automatiseringen weergeven en beheren met ClickUp-taak

U kunt uw werk stroomlijnen en de efficiëntie verbeteren met behulp van ClickUp Automatiseringen . Met deze functie kunt u uw repetitieve en routinematige taken op de automatische piloot zetten, zodat u tijd vrijmaakt om u te concentreren op activiteiten met een hoge impact en die waarde toevoegen.

Met ClickUp kunt u een aangepast geautomatiseerd proces voor uw DevOps-werkstroom maken of gebruikmaken van 50+ vooraf gebouwde automatiseringen om een voorsprong te nemen. U kunt de vooraf gebouwde automatiseringen gebruiken om:

Automatisch de toegewezen persoon veranderen wanneer de status van een taak verandert

De prioriteit van een taak bijwerken zodra de checklist is leeggemaakt

Taken archiveren zodra hun prioriteit verandert

Taak tags veranderen wanneer een deadline nadert

Een sjabloon toepassen wanneer u een nieuwe taak aanmaakt

Stap 4: Test uw software voortdurend

Regelmatig testen is een must bij het implementeren van de DevOps-werkstroom. Het helpt u bij het identificeren en oplossen van bugs om grote problemen na de implementatie te voorkomen. Daarom is continu testen van cruciaal belang tijdens het ontwikkelingsproces.

In plaats van voortdurend handmatig te testen, kun je periodiek geautomatiseerde tests uitvoeren. Zorg ervoor dat de software wordt getest na elke wijziging, hoe klein ook, want zelfs kleine wijzigingen kunnen fouten veroorzaken. ⚠️

Nadat u bugs hebt gedetecteerd, moet u deze op één locatie vastleggen. Dit maakt het eenvoudiger om te voorkomen dat problemen zich opnieuw voordoen, omdat u altijd weet welke problemen zijn opgelost, waar ze zich hebben voorgedaan en wat ze heeft veroorzaakt.

Houd al uw bugs op één plaats bij met het ClickUp Bug Tracking Report Sjabloon

Als u onmiddellijk wilt beginnen met het bijhouden van bugs en fouten, de ClickUp Bug bijhouden rapport sjabloon is de perfecte oplossing! Met dit gebruiksvriendelijke sjabloon kunt u uw bugs organiseren aan de hand van het volgende Aangepaste velden :

Bron (bijv. Intern of Klant) Rapporttype (bijv. defect of UI-verfijning) Omgeving (bijv. web, mobiel of desktop) Product functie (bijv. Inloggen, Integraties of Kernproduct)

Alle velden en statussen zijn volledig aanpasbaar, zodat u ze kunt aanpassen aan uw werkstroom en dropdownmenu's, selectievakjes, voortgangsbalken en tags kunt toevoegen. Filter de taken op toegewezen persoon, deadline of prioriteit voor een specifiek overzicht en verplaats ze over de weergave van het Kanban-bord voor eenvoudige statuswijzigingen. ✌

Stap 5: Feedback verzamelen

Zorg ervoor dat uw software aan de verwachtingen van uw klanten voldoet door verzamel feedback van gebruikers na het uitbrengen van uw product. Dit helpt u bij het analyseren van de softwareprestaties en het maken van de nodige aanpassingen aan uw systeem op basis van de ontvangen feedback. 🗣️

Verzamel feedback van klanten en houd het overzichtelijk met het ClickUp Feedback Formulier Sjabloon

Aangezien de DevOps-werkstroom continue feedback vereist, kunt u wijzigingen effectiever doorvoeren door alle feedback van klanten op één plaats te bewaren. De ClickUp Formulier voor feedback sjabloon is een geweldig hulpmiddel waarmee u precies dat kunt doen feedback van gebruikers verzamelen, op een centrale locatie bewaren en organiseren met aangepaste velden voor eenvoudige toegankelijkheid.

Alle feedback die je hebt verzameld door het feedbackformulier van het sjabloon te verdelen, is duidelijk zichtbaar in de lijstweergave, waar je ook inzicht kunt krijgen in details zoals:

Algemene beoordeling

Reden voor score

Suggesties voor verbetering

Het DevOps team kan dit sjabloon gebruiken om feedback van klanten te beoordelen met betrekking tot de software-interface, nieuwe functies en prestaties en deze gebruiken om het product verder te verbeteren.

Stap 6: Meet de prestaties van uw DevOps-proces

Als je een DevOps-werkstroom hebt ingesteld, moet je nu de prestaties ervan bijhouden om te zien hoe goed het werkt in vergelijking met je vorige aanpak. Zorg ervoor dat u de volgende vragen beantwoordt:

Welke verbeteringen zijn doorgevoerd?

Welke problemen zijn opgelost?

Hoeveel problemen deden zich voor?

Hoe snel werd het product vrijgegeven?

Is de uptime toegenomen?

Is het resourceverbruik veranderd?

Het bijhouden en analyseren van deze statistieken zal u helpen om vast te stellen of u de DevOps-werkstroom effectief hebt geïmplementeerd en om gebieden te markeren die in de toekomst mogelijk moeten worden verbeterd.

Krijg een holistische weergave van project statussen en resterende taken door middel van verschillende grafieken met ClickUp-taak

U kunt de prestaties van uw nieuwe DevOps-werkstroom gemakkelijk bijhouden met ClickUp Dashboards -Uw eigen missiecontrolecentrum voor elk soort werk. De Dashboards bieden een overzicht op hoog niveau dat u kunt delen met het DevOps-team om iedereen op de hoogte te houden van de status van uw ontwikkelingsproject. 📢

Dashboards zijn volledig aanpasbaar en geven precies die informatie weer die je nodig hebt. U kunt bijvoorbeeld een visuele presentatie van de voortgang van uw Taak krijgen door middel van grafieken zoals:

Snelheidsgrafieken : Het voltooiingspercentage van uw taak weergeven

Burndown grafieken : De hoeveelheid werk weergeven die nog over is op het project

Grafieken van burn-ups : Laten zien hoeveel werk al is Voltooid in een project

Cumulatieve grafieken van werkstromen : De voortgang van een taak in de loop van de tijd weergeven, zodat u mogelijke wegversperringen kunt identificeren

Stap 7: Verbeteringen aanbrengen

Nadat u feedback hebt verzameld en de prestaties van uw DevOps-werkstroom hebt geanalyseerd, gebruikt u deze gegevens om uw software voor toekomstige releases aan te passen. Om ervoor te zorgen dat verbeteringen met succes worden doorgevoerd, moet u ook de ontwikkelings-, implementatie- en operationele processen voortdurend verfijnen.

Beoordeel de prestaties van uw project opnieuw en identificeer verbeterpunten met het sjabloon ClickUp Project Post Mortem

Maak dit proces efficiënter door gebruik te maken van de ClickUp project post mortem sjabloon om alles te verzamelen wat u tijdens het project hebt geleerd. U kunt de inzichten categoriseren op:

Succes: Dingen die je hebt bereikt Uitdaging: Wegversperringen die je bent tegengekomen Taken na het project: Taken die nog moeten worden uitgevoerd Teamprestaties: Hoe goed het team presteerde en samenwerkte Leren:Geleerde lessen tijdens het project

U kunt dit delen sjabloon voor port-mortem met uw team tijdens een vergadering om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina staat en klaar is om te werken aan voortdurende verbetering. 🔄

Stroomlijn uw DevOps-processen met ClickUp

Het implementeren van DevOps-principes en het instellen van een DevOps workstroom kan wonderen doen voor uw teams en product-het stimuleert samenwerking, bevordert wendbaarheid en verhoogt nauwkeurigheid.

Als u een DevOps processtroom wilt creëren met minimale inspanning, clickUp gratis proberen ! Gebruik de krachtige tools voor projectmanagement om duidelijke doelen te stellen, bugs bij te houden en problemen snel en collectief op te lossen! 💪