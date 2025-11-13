Top 13 alternatieven voor Microsoft Teams voor samenwerking

Microsoft Teams is een krachtige samenwerkingstool, vooral voor gebruikers van het Microsoft-ecosysteem. Elk team heeft echter unieke behoeften, en sommige teams geven misschien de voorkeur aan een platform met een andere interface, meer flexibiliteit of op maat gemaakte functies die beter aansluiten bij hun werkstroom.

De juiste samenwerkingstool moet de productiviteit en communicatie moeiteloos verbeteren. Of je nu op zoek bent naar een intuïtiever ontwerp, slimmere notificaties of ingebouwd taakbeheer dat past bij de stijl van je team, er zijn tal van opties beschikbaar.

In deze gids worden 13 alternatieven voor Microsoft Teams besproken, die allemaal zijn ontworpen om uw team te helpen effectiever samen te werken op basis van uw specifieke behoeften.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Microsoft Teams?

Als Microsoft Teams beperkend aanvoelt, komt dat waarschijnlijk doordat het niet is ontwikkeld met geïntegreerd projectmanagement in gedachten. Een beter alternatief moet meer bieden dan alleen berichtenuitwisseling; het moet je helpen je werk georganiseerd te houden en teams op één lijn te houden wat betreft de doelstellingen.

Dit is waar je op moet letten bij een alternatief voor Microsoft Teams:

Ingebouwd taakbeheer: Maak, wijs toe en houd taken rechtstreeks vanuit gesprekken bij

Aanpasbare werkstroom: Pas weergaven, statussen en automatisering aan het unieke proces van je team aan

Flexibele samenwerking aan documenten: Bewaar bestanden, opmerkingen en bewerkingen op één plek (nooit meer zoeken)

Slimmere notificaties: Blijf op de hoogte zonder overspoeld te worden door onnodige notificaties

Geïntegreerde doelen en rapportage: Gebruik dashboards, tijdsregistratie en rapporten om de voortgang bij te houden

AI-gestuurde werkondersteuning: Vat chats samen, haal belangrijke inzichten eruit en vind informatie direct zonder eindeloos te hoeven scrollen

13 alternatieven voor Microsoft Teams in één oogopslag

Tool Meest geschikt voor Opvallende functie Prijzen* ClickUp Geïntegreerd projectmanagement en samenwerking Ingebouwd taakbeheer, Whiteboards, AI-gestuurde assistentie, integratie met Microsoft Teams Gratis abonnement beschikbaar; aanpasbare betaalde abonnementen voor ondernemingen Slack Robuuste teamchat en spontane communicatie Slack Huddles voor snelle audiochats en uitgebreide app-integraties Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Zoom Video-vergaderingen en virtuele vergaderingen van hoge kwaliteit HD-video-gesprekken, Zoom AI Companion Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Google Chat Naadloze integratie met Google Workspace Diepe integratie met Gmail en Google Documenten Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste instellingen mogelijk voor ondernemingen Discord Informele teamcommunicatie en het opbouwen van een community Spraakkanalen, video-gesprekken met lage latentie Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Chanty Eenvoudige, intuïtieve teamchat AI-gestuurde zoekfunctie, onbeperkte berichtengeschiedenis in betaalde abonnementen Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste instellingen mogelijk voor ondernemingen Mattermost Open-source en zelfgehoste samenwerking Volledige controle over gegevens, zelfhosting Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste instellingen mogelijk voor ondernemingen Rocket.Chat Veilige, zelfgehoste berichtenuitwisseling met veiligheid End-to-end versleutelde berichten Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Webex van Cisco Videoconferenties op niveau van de onderneming en veilige vergaderingen Geïntegreerde virtuele Whiteboards Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Pumble Lichtgewicht directe berichtenuitwisseling en het delen van bestanden Eenvoudige interface, snelle berichtenuitwisseling, efficiënt deel van bestanden Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste instellingen mogelijk voor ondernemingen Twist Georganiseerde, threadgebaseerde communicatie Asynchrone, afleidingsvrije berichtenuitwisseling, gespreksthreads Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Flock Geïntegreerde teamchat en taakbeheer Ingebouwde takenlijsten en herinneringen, gasttoegang Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen RingEX Geïntegreerde communicatie met videochatten en bellen Groepsvideo-gesprekken, directe berichten, veiligheid bij het delen van bestanden Aangepaste prijzen

De beste alternatieven voor MS Teams

Dit zijn de beste alternatieven voor Microsoft Teams om de communicatie soepel te laten verlopen.

1. ClickUp (Het beste voor geïntegreerd projectmanagement en samenwerking)

Wat als teamcommunicatie, projectmanagement en samenwerking op één plek zouden plaatsvinden, zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit?

Dat is precies wat ClickUp doet. Het brengt berichten, taken, documenten en interactieve whiteboards samen op één platform, met AI om je werkstroom te optimaliseren.

Als voorbeeld kun je met ClickUp Chat bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit een chatvenster een nieuwe taak aanmaken of zelfs AI actiepunten direct in taken laten omzetten.

De geïntegreerde AI vat ook lange chatthreads samen, zodat je snel op de hoogte bent en je taken in één oogopslag ziet. Bovendien kun je met SyncUps videogesprekken starten met individuele teamleden of groepen voor korte gesprekken, projectupdates en kennisoverdracht. Je kunt deze gesprekken opnemen en je scherm delen voor een betere samenwerking.

Zet belangrijke teamgesprekken rechtstreeks om in taken vanuit ClickUp Chat

Als je complexe ideeën bespreekt, neem dan je scherm op met ClickUp Clips in plaats van een lange uitleg uit te typen. Deel het direct in de chat of voeg het toe aan een Taak, zodat ondersteunende informatie altijd beschikbaar is wanneer iemand die nodig heeft.

Deel ideeën met duidelijke context met behulp van ClickUp Clips

Wanneer ideeën ruimte nodig hebben om te groeien, helpen ClickUp Whiteboards je team om concepten uit te werken, ideeën aan taken te koppelen en visueel samen te werken. Je kunt plaknotities, tekst, vormen en afbeeldingen toevoegen om gedachten in kaart te brengen en concepten te ordenen, perfect voor brainstormsessies, mindmapping en strategische planning.

Vereenvoudig visuele samenwerking met je team met ClickUp Whiteboards

Wanneer het tijd is om discussies om te zetten in gestructureerde plannen, houdt ClickUp Docs alles georganiseerd en gekoppeld aan je werk, of het nu gaat om aantekeningen van vergaderingen, projectplannen of wiki's. Terwijl realtime bewerking het mogelijk maakt dat meerdere teamleden tegelijkertijd aan hetzelfde document werken, helpt de paginageschiedenis bij het behouden van versiebeheer.

Opmaakopties, zoals kopteksten, tabellen, opsommingstekens, callouts en insluitingen, maken documenten visueel aantrekkelijk, en met slash-commando's (/) kun je elementen zoals afbeeldingen, links of taken invoegen.

Houd je belangrijkste documenten, aantekeningen en plannen georganiseerd met ClickUp Docs

Tot slot hoeven vergaderingen niet te eindigen in verspreide aantekeningen of vergeten follow-ups. Met ClickUp Meetings leg je belangrijke beslissingen vast, wijs je taken in realtime toe, maak je een checklist van openstaande punten en stel je zelfs terugkerende taken in om de vergaderagenda met belanghebbenden te delen.

Maak van je vergadertaken terugkerende taken met ClickUp Meetings

Met de Microsoft Teams-integratie van ClickUp kun je je werk beheren zonder van app te wisselen. Zet teamgesprekken om in taken, werk projecten bij en ontvang ClickUp-notificaties, allemaal vanuit Teams.

ClickUp Brain, de eigen AI-assistent van ClickUp, verbindt alles binnen je werkruimte. Het haalt direct relevante informatie uit taken, documenten en eerdere discussies, waardoor je niet meer door bestanden hoeft te spitten.

Naast hulp bij het schrijven van e-mails, rapporten en alles daartussenin, haalt het details van openstaande taken uit je lijst op en stelt het je in staat om prioriteiten te stellen op basis van belangrijkheid en urgentie.

Breng belangrijke inzichten, follow-ups, updates over projecten en voortgang naar voren met ClickUp Brain

📍Meer suggesties om te proberen: Vat deze vergadering samen en maak een lijst met actiepunten, inclusief eigenaars en deadlines

Zet het chatten om in taken en geef ze prioriteit op basis van urgentie

Stel een projectupdate op aan de hand van de laatste voortgang van taken en knelpunten

Analyseer dit gesprek en stel drie volgende stappen voor om verder te gaan

De beste functies van ClickUp

Efficiënte taakorganisatie en -opvolging: Organiseer, prioriteer en houd werk bij met aangepaste statussen, deadlines en automatisering via Organiseer, prioriteer en houd werk bij met aangepaste statussen, deadlines en automatisering via ClickUp-taaken, dat rechtstreeks in de chat is geïntegreerd

Verantwoordelijkheid en duidelijkheid: Zorg ervoor dat er geen taken over het hoofd worden gezien met Zorg ervoor dat er geen taken over het hoofd worden gezien met ClickUp Assign Comments

Leg ideeën vast en koppel ze: Ontvang AI-aangedreven transcripties en actiepunten voor alle vergaderingen, en koppel ze aan taken, personen of documenten met de Ontvang AI-aangedreven transcripties en actiepunten voor alle vergaderingen, en koppel ze aan taken, personen of documenten met de ClickUp AI Notetaker

Limieten van ClickUp

Sommige gebruikers vinden de uitgebreide functies in het begin overweldigend

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een recensie van G2:

ClickUp is een ongelooflijk flexibele en krachtige tool voor projectmanagement die perfect aansluit bij de behoeften van mijn ontwikkelteams. De mogelijkheid om werkstroom’s aan te passen, processen te automatiseren en naadloos te integreren met andere tools maakt het een essentieel onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. De verschillende weergaven (lijst, bord en kalender) maken efficiënt taakbeheer mogelijk, en de ingebouwde documentatiefuncties helpen om alles op één plek te houden. De snelheid en betrouwbaarheid van het platform zorgen ervoor dat onze projecten zonder onderbrekingen op schema blijven.

2. Slack (Het beste voor robuuste teamchat en integraties)

via Slack

Slack organiseert alles in speciale kanalen, zodat je gesprekken gericht en overzichtelijk blijven. Dankzij de integratie met meer dan 2600 apps, zoals Google Drive en Office 365, kun je bestanden delen, taken beheren en samenwerken op één plek.

De geavanceerde zoekfunctie in dit alternatief voor Microsoft Teams maakt het supergemakkelijk om eerdere berichten of bestanden terug te vinden. Voor snelle chats zijn er Huddles voor spraakoproepen en Clips voor video-boodschappen, waardoor de communicatie sneller en persoonlijker verloopt.

De beste functies van Slack

Externe samenwerking: Werk rechtstreeks vanuit Slack samen met externe partners of clients via Slack Connect

Gecentraliseerde informatie: Markeer belangrijke discussies of documenten waar iedereen toegang toe moet hebben door berichten vast te maken

Focusmodus: Stel grenzen in om je zonder afleiding te concentreren met de modus 'Niet storen'

Limieten van Slack

Heeft geen ingebouwd taakbeheer – gebruikers moeten vertrouwen op integraties van derden (bijv. ClickUp)

Prijzen van Slack

Free

Pro: $7,25 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Business+: $ 12,50 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2 : 4,5/5 (meer dan 34.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Slack?

Hier is een recensie van Capterra:

Ik vind de Huddle-functie bijzonder handig; dankzij het informele karakter ervan zijn snelle, één-op-één-gesprekken mogelijk waarmee problemen efficiënter kunnen worden opgelost dan via tekstberichten.

3. Zoom (Het beste voor videoconferenties en gesprekken van hoge kwaliteit)

via Zoom

Zoom is een ander populair alternatief voor Microsoft Teams. Het zorgt voor naadloze virtuele vergaderingen, of je nu een korte check-in organiseert of een groot webinar. Het biedt HD-video en -audio, zodat gesprekken helder en natuurlijk klinken, zelfs met maximaal 1.000 deelnemers.

Door uw scherm te delen met annotatietools kunt u informatie gemakkelijker presenteren en beter samenwerken. Voor meer interactieve sessies kunt u met 'Breakout Rooms' vergaderingen opsplitsen in kleinere discussiegroepen.

De AI Companion van Zoom vat de belangrijkste punten en actiepunten nog eens samen, zodat er niets verloren gaat.

De beste functies van Zoom

AI-aangedreven samenvattingen: Genereer samenvattingen met Genereer samenvattingen met de agenda , een overzicht en actiepunten van de vergadering

Cloudgebaseerde whiteboards: Brainstorm, plan en werk visueel samen met ‘Zoom Whiteboards’ die worden opgeslagen zodat je ze later kunt terugkijken

Meeslepende weergaven: Betrek deelnemers met een meeslepende weergave die iedereen in een gedeelde virtuele omgeving plaatst

Limieten van Zoom

Follow-ups moeten handmatig worden uitgevoerd; aantekeningen moeten apart worden gemaakt en Zoom maakt niet automatisch taken aan op basis van gesprekken

Add-ons zoals Zoom Docs, Whiteboards en Webinars kosten extra

Prijzen van Zoom

Free

Pro: Vanaf $ 15,99 per maand per gebruiker

Business: Vanaf $ 21,99 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoom

G2: 4,5/5 (meer dan 56.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)

4. Google Chat (het beste voor naadloze integratie met Google Workspace)

via Google Chat

Google Chat is een gratis alternatief voor Microsoft Teams dat de communicatie binnen teams overzichtelijk houdt voor gebruikers van Google Workspace. Spaces fungeren als speciale hubs waar teams kunnen samenwerken aan projecten, bestanden kunnen delen en discussies kunnen voeren.

De functie 'Smart Compose' suggereert berichten terwijl je typt, waardoor je tijd bespaart en fouten voorkomt. En als een chat niet voldoende is, kun je met 'Huddles' direct vanuit het chatvenster een audio-oproep starten.

De beste functies van Google Chat

Inline threads: Houd discussies overzichtelijk met inline threads, zodat je gemakkelijk op specifieke berichten kunt reageren

Externe ondersteuning bij chatten: Communiceer met mensen buiten uw organisatie met behoud van maatregelen voor de veiligheid en toestemmingen

Aangepaste notificaties: Stel aangepaste notificaties in voor belangrijke gesprekken en demp andere gesprekken om gefocust te blijven

Beperkingen van Google Chat

Heeft beperkte integratiemogelijkheden en is voor uitgebreide functionaliteit afhankelijk van andere Google-apps (Google Documenten, Google Spreadsheets, enz.)

Prijzen van Google Chat

Inbegrepen bij Google Workspace

Beoordelingen en recensies van Google Chat

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

🔍 Wist je dat: Google Chat heette oorspronkelijk Hangouts Chat en werd gelanceerd op 9 maart 2017. In 2020 werd het Google Chat en was het tot 2021 exclusief voor gebruikers van de werkruimte. Op 1 november 2022 verving het Hangouts volledig.

5. Discord (Het beste voor community's en informele teamsamenwerking)

via Discord

Discord houdt gesprekken op gang, of je nu met een klein team chat of een grote community beheert. Georganiseerde servers en kanalen helpen discussies gefocust te houden, of het nu gaat om werk, gaming of een gedeelde interesse. Het is een populair alternatief voor Microsoft Teams, met name voor communities.

Teamcommunicatie wordt ook eenvoudiger dankzij het delen van bestanden en het vastmaken van berichten voor belangrijke updates.

De beste functies van Discord

Stage-kanalen: Organiseer grootschalige audio-gebeurtenissen met 'Stage-kanalen', speciaal ontworpen voor townhalls en vraag-en-antwoord-sessies

Aangepaste bots: Automatiseer taken en beheer chats effectief met behulp van aangepaste bots en integraties

Ga live voor het delen van schermen: Stream schermen live met Go Live, dat deel met lage latentie biedt voor maximaal 50 gebruikers

Limieten van Discord

Voor sommige geavanceerde opties voor aangepaste server-instellingen is een Nitro-abonnement vereist, wat een nadeel kan zijn voor kleinere communities met een beperkt budget

Prijzen van Discord

Free

Nitro Basic: $ 2,99/maand

Nitro: $ 9,99/maand

Beoordelingen en recensies van Discord:

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 490 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Discord?

Hier is een Capterra-recensie:

Je kunt genieten van spraak- en video-gesprekken van hoge kwaliteit, zelfs als er meerdere mensen aan het gesprek deelnemen.

6. Chanty (Het beste voor eenvoudige, intuïtieve teamchat)

via Chanty

Chanty helpt versnipperde teamcommunicatie te voorkomen door berichten, taken en bestanden op één gestructureerde hub te bewaren. In plaats van taken tussen apps te kopiëren, kun je elk bericht omzetten in een actiepunt, het toewijzen en bijhouden met een Kanban-bord.

Als er snel even gebeld moet worden, zorgen de ingebouwde spraak- en videovergaderingen met schermdeling voor een naadloze samenwerking. Of je nu een spraakbericht verstuurt, een stukje code deelt of dagelijkse taken beheert, dit alternatief voor Microsoft Teams zorgt ervoor dat de werkstroom soepel verloopt.

De beste functies van Chanty

Rollen en toestemming: Bepaal wie toegang heeft tot chats en taken en deze kan bewerken of beheren met aanpasbare rollen voor gebruikers

Speciale teamruimtes: Maak privé- of openbare ruimtes aan om discussies gericht en relevant te houden voor specifieke projecten of teams

Onbeperkte berichtengeschiedenis: Bekijk alle eerdere gesprekken zonder je zorgen te maken over opslagruimte of verdwijnende berichten

Beperkingen van Chanty

Chanty heeft in vergelijking met andere functies geen erg uitgebreide mogelijkheden voor het delen van bestanden. Het is ook beperkt door de bestandsgrootte die je mag uploaden

Prijzen van Chanty

Free Forever

Business: $ 4 per gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Chanty

G2 : 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Chanty?

Hier is een recensie van G2:

Chanty biedt snelle berichtenuitwisseling en stabiele audio- en video-gesprekken, wat de communicatie binnen ons team aanzienlijk heeft verbeterd. Geplande berichten helpen bij het beheren van gesprekken over verschillende tijdzones heen en zorgen ervoor dat teams georganiseerd blijven.

7. Mattermost (Het beste voor liefhebbers van open-sourceplatforms)

via Mattermost

Mattermost is een samenwerkingsplatform dat is ontwikkeld voor technische teams die volledige controle nodig hebben over hun werkstroom en veiligheid. Ontwikkelaars kunnen eenvoudig codefragmenten delen en beoordelen, direct in de chat, dankzij de ingebouwde syntaxisaccentuering.

Of je nu incidentrespons of DevOps-werkstroom uitvoert, of gewoon een beter aanpasbaar zakelijk berichtenplatform nodig hebt, dit alternatief voor Microsoft Teams biedt je de flexibiliteit en veiligheid om het op jouw manier te doen.

De beste functies van Mattermost

Playbooks voor werkstroomautomatisering: Implementeer herhaalbare processen met voorgeschreven checklists, geautomatiseerde triggers, statusupdates en retrospectieve rapporten

Zelfgehoste implementatie: Behoud volledige controle over gegevensprivacy, veiligheid en naleving met hostingopties op locatie

Integraties en automatisering: maak verbinding met tools zoals GitHub, Jenkins, Jira en ServiceNow, en gebruik slash-commando's en bots om taken te automatiseren

Limieten van Mattermost

Het kan veel resources vergen en de mobiele app werkt niet zo soepel in vergelijking met andere berichtenplatforms

Prijzen van Mattermost:

Gratis (zelfgehoste versie)

Professional: $ 10 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mattermost

G2 : 4,3/5 (meer dan 330 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 160 beoordelingen)

8. Rocket. Chatten (Het beste voor zelfgehoste veilige berichtenuitwisseling)

Rocket. Chat is een ander open-source alternatief voor Microsoft Teams dat de nadruk legt op veiligheid en aangepaste aanpassingsmogelijkheden. Gebruikers kunnen ook berichten vastmaken en markeren voor gemakkelijke toegang, tekst formateren met Markdown-ondersteuning en klantinteracties beheren via het omnichannel-dashboard.

Het platform is in hoge mate aanpasbaar met white-labeling-opties, een marktplaats voor plug-ins van derden en REST API-webhooks voor automatisering van werkstroomprocessen. Het kan worden geïmplementeerd als een hybride cloud- of zelfgehoste oplossing, wat flexibiliteit garandeert.

De beste functies van Rocket. Chatten

AI-chatbots: Automatiseer reacties voor klantenservice met chatbots

Slimme routering: Wijs queries van klanten toe aan de juiste medewerker op basis van vooraf gedefinieerde regels

Ondersteuning voor multi-tenancy: Beheer meerdere organisaties binnen één Rocket. Chat-interface

Rocket. Chat-limieten

Gebruikers melden uitdagingen, zoals de complexiteit van de eerste installatie en configuratie, en de hoge serververeisten voor zelfhosting

Prijzen voor chatten bij Rocket.

Free

Pro: $ 4 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Rocket. Chatten:

G2 : 4,2/5 (meer dan 330 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 150 beoordelingen)

9. Webex van Cisco (het beste voor videoconferenties op niveau van ondernemingen)

via Webex van Cisco

Cisco Webex Teams is een videoconferentietool van enterprise-kwaliteit met geavanceerde samenwerkingsfuncties. Voor bellen biedt het een cloudgebaseerd PBX-systeem met PSTN-verbinding, voicemailtranscriptie en apparaatoverdracht voor ononderbroken communicatie.

Teams kunnen samenwerken in speciale chatruimtes, gebruikmaken van geïntegreerde Whiteboards en projecten organiseren via ruimtes en teams. De Webex Assistant verhoogt ook de productiviteit door geautomatiseerde verslagen van vergaderingen en actiepunten te genereren.

Met Webex kunnen gebruikers moeiteloos vanaf elk apparaat deelnemen aan vergaderingen, wat zorgt voor naadloze samenwerking op afstand.

De beste functies van Webex

AI-gestuurde ruisonderdrukking: Verbeter de geluidskwaliteit met AI-gestuurde ruisonderdrukking en spraakverbetering

Dynamische interactie : Gebruik gebarenherkenning die handgebaren omzet in emoji's

Taalvertaling: Vertaal talen in realtime met simultaanvertaling tijdens vergaderingen

Limieten van Webex

Sommige gebruikers meldden dat de integratie met CRM- en systemen voor automatisering een langdurig en complex proces kan zijn

Prijzen van Webex

Free

Vergadering: $14,50 per gebruiker per maand

Suite: $ 250 per gebruiker per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Webex

G2 : 4,2/5 (meer dan 18.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 7000 beoordelingen)

10. Pumble (Het beste voor eenvoudige directe berichten en het delen van bestanden)

via Pumble

Pumble houdt de communicatie binnen je team eenvoudig en overzichtelijk. In tegenstelling tot veel andere platforms biedt het onbeperkt berichten versturen en bestanden delen, zodat je nooit belangrijke gesprekken kwijtraakt door beperkingen.

Dankzij slimme notificaties en herinneringen mis je nooit belangrijke updates, terwijl krachtige maatregelen voor veiligheid zoals SSO en SOC 2-compliance je gegevens veilig houden.

De beste functies van Pumble

Gasttoegang: Nodig externe medewerkers uit voor specifieke kanalen zonder volledige toegang tot de werkruimte te verlenen

Aangepaste notificaties: Stel waarschuwingen voor trefwoorden in, demp kanalen of ontvang alleen notificaties voor directe vermeldingen

Onbeperkte chatgeschiedenis: Toegang tot alle eerdere berichten zonder beperkingen, zelfs bij het gratis abonnement

Limieten van Pumble

De zoekfunctie in dit alternatief voor Microsoft Teams vereist exacte overeenkomsten van volledige woorden, waardoor het lastig is om informatie te vinden zonder precieze zoektermen

Prijzen van Pumble

Free

Pro: $ 2,99 per gebruiker per maand

Business: $ 4,99 per gebruiker per maand

Enterprise: $ 7,99 per gebruiker per maand

Productiviteit Suite: $ 15,99 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Pumble

G2: 4,6/5 (meer dan 15 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Pumble?

Hier is een recensie van G2:

Het ontwerp van Pumble is strak en intuïtief, waardoor het team gemakkelijk kan navigeren en communiceren.

11. Twist (Het beste voor asynchrone, op threads gebaseerde teamcommunicatie)

via Twist

Met Twist kunnen teamleden op hun eigen tempo discussies voeren en reageren, waardoor de druk om direct te reageren wordt verminderd en diepgaand werk wordt bevorderd. Dankzij de geavanceerde zoekfilters kun je eerdere gesprekken moeiteloos terugvinden en specifieke berichten opzoeken op trefwoorden, datums of deelnemers.

Aangepaste gebruikersrollen helpen teams bij het beheren van toegang en verantwoordelijkheden, zodat de juiste mensen de juiste informatie te zien krijgen. Bovendien maakt automatisering van teamcheck-ins handmatige follow-ups overbodig door geplande updatethreads te plaatsen.

De beste functies van Twist

Groepsbeheer: Maak groepen binnen teams om de communicatie met specifieke subgroepen van leden te stroomlijnen

E-mailintegratie: Stuur e-mails rechtstreeks door naar specifieke discussies met een uniek e-mailadres dat aan elke thread en elk kanaal is toegewezen

Snooze-opties: Ontvang meldingen voor alle threads, specifieke threads of alleen bij een vermelding

Limieten van Twist

Reacties op berichten worden niet in een thread weergegeven, waardoor gebruikers zelf de context moeten aangeven zodat anderen weten op welk bericht ze reageren

Prijzen van Twist

Free

Unlimited: $ 8 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Twist

G2 : 3,9/5 (meer dan 15 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 35 beoordelingen)

12. Flock (Het beste voor geïntegreerd taakbeheer en samenwerking)

via Flock

Flock bevat ingebouwde taakbeheerfuncties om de samenwerking binnen het team te verbeteren, waardoor gebruikers taken kunnen toewijzen, deadlines kunnen instellen en de voortgang kunnen bijhouden binnen chats.

Teams kunnen bestanden rechtstreeks in chats delen en de geïntegreerde zoekfunctie gebruiken om berichten, links en documenten direct te vinden. Het alternatief voor Microsoft Teams biedt ook de mogelijkheid om e-mails om te zetten naar chats, waardoor gebruikers e-mails kunnen doorsturen naar Flock-kanalen.

De beste functies van Flock

Ingebouwde polls en herinneringen: Verzamel moeiteloos feedback met ingebouwde polls en herinneringen die tijdens het chatten zijn geïntegreerd

Bestanden zoeken: Vind snel informatie met behulp van slimme zoekfuncties om de locatie van berichten, bestanden en links te vinden

Automatisch gegenereerde takenlijsten: Zet discussies om in concrete actiepunten met automatisch gegenereerde takenlijsten

Limieten van Flock

Flock kan mogelijk niet worden geïntegreerd met alle specifieke tools of applicaties waar je team op vertrouwt, waardoor handmatige workarounds of extra stappen nodig zijn

Prijzen van Flock

Free

Pro: $ 4,50 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Flock:

G2 : 4,4/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Flock?

Hier is een recensie van G2:

Eenvoudig te installeren en te gebruiken, waarbij je voor vrijwel elk onderdeel weinig hulp van het management nodig hebt.

13. RingEX (Het beste voor geïntegreerde communicatie met videochatten en bellen)

via RingEX

RingEX combineert telefoongesprekken, videovergaderingen, berichten, sms en fax in één app en beschikt over een persoonlijke AI-assistent die aantekeningen over gesprekken kan vastleggen, gesprekken kan transcriberen, berichten kan vertalen en teksten kan verfijnen.

Het ondersteunt meer dan 400 integraties met populaire tools zoals Salesforce, Google Workspace, Microsoft Teams en Zendesk.

Organisaties kunnen dit alternatief voor Teams gebruiken om werkstroom- en toestemming-instellingen voor meerdere locaties aan te passen.

De beste functies van RingEX

Spreek-naar-tekst-samenvattingen: Transcribeer gesprekken in realtime met AI-aangedreven spreek-naar-tekst-samenvattingen voor vergaderingen

Call flipping: Schakel live gesprekken zonder onderbreking over tussen apparaten, bijvoorbeeld van een desktop naar een mobiele telefoon

HD-videovergaderingen: Ondersteun HD-videogesprekken voor maximaal 200 deelnemers, met automatische aantekeningen en ruisonderdrukking

Limieten van RingEX

Geen doelstellingen of prestatiebewaking van het team, aangezien de tool zich alleen richt op communicatielogboeken

Prijzen van RingEX:

Core : $ 30 per gebruiker per maand (max. 100 gebruikers)

Advanced : $ 35 per gebruiker per maand (max. 100 gebruikers)

Ultra: $ 45 per gebruiker per maand (max. 100 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van RingEX:

G2 : 4,1/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

