FigJam vs. Mural: Welk gezamenlijk whiteboard is het beste?

Worstel je met nachtmerries over gemiste deadlines of streef je naar piekcreativiteit in je teamsessies? A goed hulpmiddel voor whiteboarden en flowcharts is wat je nodig hebt.

Of je nu ingewikkelde digitale tweelingorganisatieblauwdrukken moet maken, automatisering van bedrijfsprocessen onder de knie moet krijgen of gewoon op zoek bent naar een naadloze ruimte om te brainstormen, het kiezen van een ideaal whiteboard kan je leven vereenvoudigen.

FigJam en Mural zijn populaire zakelijke tools waarop mensen vertrouwen voor dergelijke toepassingen. En wij kunnen je helpen de meest geschikte te kiezen.

Maar deze blogpost gaat niet alleen over het kiezen van de juiste whiteboardtool; het gaat over het verkennen van mogelijkheden die samenwerking stimuleren en de innovatie van je team naar boven halen.

Duik met ons mee terwijl we de unieke functies, prijsmodellen en feedback van gebruikers uit de praktijk van deze tools ontleden. Laten we ontdekken welk platform - FigJam of Mural - het beste is voor jou en je team.

Wat is FigJam?

via Figjam FigJam is Figma's oplossing voor eenvoudige en effectieve team ideatie en samenwerking.

Gepositioneerd als een geavanceerd online whiteboard, maken de eenvoud en het gebruiksgemak van FigJam het een populair hulpmiddel voor real-time visuele samenwerking, vooral voor teams op afstand. U kunt het gebruiken om voort te bouwen op ruwe ideeën, complexe workflows te verduidelijken en uit te voeren, gesprekken in teams te vergemakkelijken en uw projectplanning af te stemmen op uw verwachtingen.

De intuïtieve interface van FigJam nodigt elk lid van het team, technisch en niet-technisch, uit om bij te dragen en hun ideeën te delen. Vergeet niet dat je kunt kiezen uit meer dan 300 bestaande sjablonen om te beginnen met het ontwerpen van het whiteboard.

FigJam functies

FigJam biedt meer dan een lege, uitgestrekte ruimte voor je verbeelding. Hier zijn de belangrijkste functies van de tool:

1. Interactieve aantekeningen

via FigJam De virtuele plakbriefjes van FigJam maken uw online vergaderingen creatiever. Ze helpen zelfs functieoverschrijdende teams vereenvoudigen samenwerking.

Met FigJam kunnen jij en je team ideeën posten, organiseren en beslissen wat het belangrijkst is.

Bij het plannen van projecten gebruik je de aantekeningen om in kaart te brengen wat je nog te doen staat, ideeën en taken te filteren op urgentie of belang en te beginnen met de uitvoering. Deze stappen maken essentiële werkprocessen transparant en iedereen voelt zich betrokken.

2. Vooraf ontworpen sjablonen

via FigJam De kant-en-klare sjablonen van FigJam helpen teams sneller en beter te werken.

In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kun je kant-en-klare lay-outs gebruiken voor dingen zoals:

Het opstarten van een project

In kaart brengen van werkstromen

Vergaderingen leiden

Tijdlijnen plannen

De sjablonen maken het bijvoorbeeld gemakkelijk om een structuur op te zetten gebaseerd op de low-code ontwikkelingsmethodologie bij het lanceren van een nieuwe functie voor een product.

Ze bieden je een snelle manier om projecten en processen te organiseren zonder vanaf de grond op te bouwen. De sjablonen helpen teams hun systemen te stroomlijnen en de manier waarop ze werken te verbeteren. Ze zijn een geweldige FigJam functie die tijd en moeite bespaart.

3. Real-time samenwerking

via FigJam De functie voor realtime samenwerking stelt verspreide teams in staat om samen te werken zonder vertragingen.

De functie onderstreept het belang van hybride teams en ondersteunt de wendbaarheid van bedrijfsprocessen door leden van het team direct inzichten en updates te laten delen. Met ingebouwde audio, live chatten en commentaar creëert de functie een interactieve ruimte voor actieve deelname. Emoticons en stempels voegen een menselijk tintje toe.

Wanneer u bijvoorbeeld projecten voor naleving van regelgeving beheert of webinars over trainingsdocumentatie organiseert met FigJam, kan elke deelnemer actief bijdragen en onmiddellijk toegang krijgen tot de meest actuele informatie.

via FigJam FigJam laat elk team hun whiteboard aanpassen aan hun specifieke behoeften. Dit creëert de perfecte ruimte voor het doordenken van abonnementen en ideeën.

Je kunt een unieke werkruimte ontwerpen die precies past bij jouw project. Voor complexe projecten kun je FigJam gebruiken als digitale tweeling organisatiesoftware om werkstromen te visualiseren, risico's te zien en de voortgang van strategische initiatieven bij te houden.

FigJam prijzen

Starters: Gratis

Gratis Professioneel: $3/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

$3/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd) Organisatie: $5/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

$5/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $5/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

FigJam, bekend om zijn gebruiksgemak en integratie met Figma, past gemakkelijk in veel ontwerp workflows. Teams die echter op zoek zijn naar extra functies of een andere samenwerkingsdynamiek hebben een wereld aan FigJam alternatieven binnen handbereik.

En één daarvan is Mural.

Wat is Mural?

via Muurschildering De muurschildering is een uitgebreide digitale werkruimte voor visuele samenwerking die brainstormsessies omzet in bruikbare resultaten.

Mural staat bekend om automatisering van bedrijfsprocessen en is ideaal voor het stroomlijnen van grootschalige projecten en strategische initiatieven en hybride teams en teams op afstand.

Het stelt gebruikers in staat om abonnementen te delen op een interactief drag-and-drop canvas, opmerkingen en annotaties toe te voegen en toegang te krijgen tot honderden pictogrammen en gifs voor boeiende teambuildingactiviteiten.

Het is veelzijdig en ondersteunt alles, van naleving van regelgeving tot virtuele gebeurtenissen in een cloudomgeving.

Functies van Mural

Hier zijn de belangrijkste functies van Mural die u kunt gebruiken bij het plannen van uw projecten:

via Muurschildering De mural is ontworpen voor duidelijkheid en efficiëntie. Teams kunnen eenvoudig visuele content maken en delen, van stroomschema's en delen van teams aantekeningen voor vergaderingen tot volwaardige project workflows en interactieve mindmaps .

Deze functie is essentieel voor Enterprise-abonnementen en capaciteitsplanning, waarbij personen met verschillende aanstellingen samenkomen om ideeën uit te wisselen.

In een sessie voor strategische planning bijvoorbeeld, kunnen teams hun bedrijfsprocessen visueel in kaart brengen voor een duidelijk begrip en afstemming en deze delen met andere teams of mensen. Dit alles wordt gedaan zonder de veiligheid van de bestanden in gevaar te brengen.

2. Geavanceerde integraties

via Muurschildering Geen enkel bedrijf werkt met slechts één tool en Mural weet dat! Daarom integreert het met tools als Microsoft Teams, Google Teams, Webex en Zoom om de samenwerkingsmogelijkheden verder te versterken.

Deze integraties verbeteren werkstroombeheer en zijn cruciaal voor automatisering van Enterprise processen, waarbij alle tools en gegevens met elkaar verbonden zijn.

Het is vooral nuttig voor teams die vertrouwen op technische hulpmiddelen en voortdurende verbetering in hun activiteiten.

3. Functies voor dynamische facilitering

via Muurschildering Met functies zoals stemmen, timers en presentatiemodus verbetert Mural vergaderingen en besluitvorming van teams. Deze aanpak stimuleert open communicatie en creativiteit binnen de groep.

Je kunt gefocust en op schema blijven door de teamactiviteiten te timen, consistentie voor alle deelnemers te garanderen, vertrouwelijke informatie te beveiligen en een bord te vergrendelen om groepsdenken te voorkomen.

De functie voor dynamische facilitering is perfect voor het beheren van online vergaderingen, het faciliteren van externe computersessies en het waarborgen van de effectiviteit van projectmanagement.

4. Interactief stemmen

via Muurschildering Mural verhoogt de betrokkenheid van teams met interactieve polling- en stemfuncties. Dit is vooral handig in taken prioriteren of sleutelbeslissingen nemen tijdens strategische initiatieven.

Stelt u zich een team voor dat debatteert over verschillende functies voor een nieuwe verenigingsbeheersoftware. Met Mural's polling kunnen ze snel stemmen en de resultaten in realtime bekijken, wat een democratisch en efficiënt besluitvormingsproces vergemakkelijkt.

Een dergelijke aanpak bevordert een snelle doorlooptijd en gelijke kansen voor alle betrokkenen.

Mural prijzen

Free: Gratis

Gratis Team+: $12/maand per lid

$12/maand per lid Business: $17.99/maand per lid (jaarlijks gefactureerd)

$17.99/maand per lid (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Hoewel de mogelijkheden van Mural het een sterke kandidaat maken voor het beheren van ingewikkelde projecten, kunnen teams die verschillende tools verkennen nog steeds op zoek gaan naar Mural alternatieven die aansluiten bij hun unieke behoeften.

Eén alternatief is ClickUp is een uitgebreid platform voor projectmanagement en visuele samenwerking. Voor we het over ClickUp hebben, nemen we even de tijd om Mural vs. FigJam te vergelijken.

FigJam vs. Mural: Vergelijking van functies

Hier is een snelle vergelijking van de functies van FigJam met die van Mural:

Integratiemogelijkheden

Integratie met andere tools is een superkracht voor elke software, en zowel Mural als FigJam gebruiken deze kracht op verschillende manieren.

FigJam

FigJam profiteert van de integratie in de Figma-omgeving en biedt een samenhangende ervaring voor ontwerp- en prototypingteams die het Figma-ecosysteem al gebruiken.

Mural

Mural heeft een breder bereik van integraties met tools van derden zoals Microsoft Teams, Slack, Google Drive, Adobe, GitHub en Figma. Dat maakt het een veelzijdige keuze voor teams die een tool nodig hebben die past in hun diverse tech stack.

Samenwerking

Wanneer projecten agile worden, is samenwerking niet zomaar een functie; het is een noodzaak.

Mural en FigJam zetten hun beste beentje voor om ervoor te zorgen dat teams naadloos kunnen samenwerken, maar laten we eens kijken hoe zij samenwerking aanpakken.

FigJam

FigJam biedt een gebruikersgerichte samenwerkingservaring die gericht is op eenvoud en directheid. De realtime samenwerkingstools zijn intuïtief, waardoor teamleden direct aan de slag kunnen met een minimale installatie.

Deze directheid is perfect voor teams die waarde hechten aan snelle interacties en spontane brainstormsessies.

Muurschildering

Mural biedt een meer gestructureerde aanpak van samenwerking. Het bevat functies voor realtime bewerking en facilitatie, zoals stemmen en timer, die meer georganiseerde en gerichte communicatiesessies kunnen begeleiden.

Voor teams die complexe werkstromen en gedetailleerde samenwerkingssessies moeten beheren, is de functieset van Mural een krachtpatser.

Hoewel beide tools uitblinken in hun rechten, zou Mural ideaal zijn voor teams die behoefte hebben aan gedetailleerde en begeleide samenwerking, terwijl FigJam de winnaar zou kunnen zijn voor diegenen die op zoek zijn naar eenvoudig en flexibel teamwerk.

Sjablonen

Sjablonen zijn de steigers voor efficiëntie en consistentie in digitale werkruimtes en zowel FigJam als Mural bieden deze met hun verschillende stijlen.

FigJam

De sjablonen van FigJam zijn leuk en functioneel, ontworpen om uw projecten snel en creatief te starten.

Het bevat meer dan 300 vooraf ontworpen lay-outs, waaronder wireframe-kits, stappenplannen voor productontwikkeling, sjablonen voor kwartaalplanning en pictogramontwerpen.

Ze zijn gebruiksvriendelijk en hebben geen leercurve.

Muurschildering

De bibliotheek met sjablonen van Mural is robuust en divers, gemaakt om te voldoen aan verschillende complexe scenario's. Je kunt kiezen uit agile, brainstorming, onderwijs en ontwerpsjablonen. Je kunt kiezen uit sjablonen voor agile, brainstorming, onderwijs en ontwerp.

Ze zijn met name handig voor gestructureerde sessies die meer detail en aanpassingen vereisen.

Wat sjablonen betreft, neemt Mural misschien wel de leiding voor uitgebreide, detailgerichte teamsessies, terwijl FigJam uitblinkt voor wie op zoek is naar een snelle en toegankelijke installatie.

FigJam vs. Mural: Wie is de kampioen?

Het eindoordeel? Je team moet beslissen wie er wint tussen Mural en FigJam. FigJam wint voor gebruiksvriendelijkheid en ontwerpsynergie. Het is geschikt voor snel, creatief werk binnen het Figma ecosysteem.

Mural blinkt uit met zijn gedetailleerde toolkit voor complexe Taken en gevarieerde integraties. Het is ideaal voor veelzijdige projecten op afstand in teams.

Kies FigJam voor eenvoud en Mural voor uitgebreide functies.

FigJam Vs. Mural op Reddit

Reddit gonst van de ervaringen en getuigenissen van gebruikers over FigJam en Mural. Redditors, bekend om hun ongefilterde meningen en praktische inzichten, geven genoeg informatie om een keuze te maken tussen deze twee samenwerkingstools.

Op subreddits die gewijd zijn aan productiviteit en design, oogst FigJam lof voor zijn gestroomlijnde interface en Figma-integratie, waardoor het een favoriet is onder ontwerpenthousiastelingen die hunkeren naar een naadloze overgang van wireframes naar Mural gezamenlijk whiteboarden. Omgekeerd wordt Mural geprezen om zijn uitgebreide toolkit en aanpassingsvermogen, waardoor het geschikt is voor het faciliteren van gedetailleerde, grootschalige projecten.

Redditor Smegjunkey benadrukt de effectiviteit van Mural in de ontdekkingsfase, waarbij hij de "onbeperkte whiteboards en voorgedefinieerde sjablonen_" aantekent als cruciaal voor het visueel overbrengen van complexe ideeën.

Deze brede waaier aan functies, integraties en samenwerkingstools zoals stemmen en opmerkingen maken Mural favoriet bij teams die een meer gestructureerde aanpak nodig hebben voor brainstormsessies en abonnementen.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor FigJam vs. Mural

Breng teams samen en werk samen met ClickUp

Als je nog steeds twijfelt tussen de eenvoud van FigJam en de uitgebreide mogelijkheden van Mural, laten we je dan kennismaken met een tool die het beste van beide werelden in zich verenigt.

Ontmoet ClickUp de ultieme samenwerkingstool waar elk project zijn weg naar succes vindt.

ClickUp is niet zomaar een toevoeging aan uw digitale gereedschapskist; het is een holistisch platform dat de snelle, intuïtieve samenwerking van FigJam combineert met de diepgang en veelzijdigheid van Mural.

ClickUp is een combinatie van al uw essentiële werkinstrumenten. U kunt erop vertrouwen dat het uw werkstroom consolideert in één enkel platform, met functies zoals dynamische whiteboards, gedetailleerde documentatiemogelijkheden, uitgebreide mindmapping tools en nog veel meer.

Maar dat is nog niet alles! ClickUp-taak maken ook het projectmanagement moeiteloos, zodat uw team zich kan concentreren op wat echt belangrijk is.

Het resultaat? U overtreft deadlines, vereenvoudigt uw werkstroom en verhoogt de productiviteit, allemaal binnen één gebruiksvriendelijke omgeving.

De veelzijdige tools van ClickUp ondersteunen verder design denken methodologieën, die helpen bij het bedenken van ideeën en het maken van prototypes.

Het is de ideale metgezel voor elk project, van academische inspanningen tot uitgebreide business-abonnementen.

ClickUp Whiteboards

Visualiseren, samenwerken en creëren op een uniform canvas met ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards zijn meer dan alleen een ruimte voor doodling. Het is een dynamisch, multimediarijk platform om te brainstormen, strategieën op te stellen en agile werkstromen te ontwikkelen. Ze zijn ook perfect voor het creëren van moodboards die de visie van je team tot leven brengen.

U kunt samen brainstormen op een oneindig canvas, relevante Taken en projecten erbij halen om workflows in kaart te brengen. Whiteboards integreren naadloos met andere ClickUp functies, zodat u media kunt bijvoegen, opmerkingen kunt toevoegen, items aan acties kunt toewijzen en nog veel meer.

Of u nu diagrammen schetst, processen koppelt of afbeeldingen en video's opneemt, de whiteboards van ClickUp houden iedereen betrokken met realtime bewerkingstools. Het resultaat is een gedeelde creatieve ruimte waar teams kunnen innoveren, organiseren en projecten vooruit kunnen helpen in een dynamisch visueel format.

ClickUp Documenten

Maak en bewerk documenten, wiki's en meer samen met ClickUp Docs

Stelt u zich een documentatietool voor die zo veelzijdig is dat u er niet alleen ideeën mee kunt opstellen en delen, maar er ook in realtime mee kunt samenwerken. ClickUp Documenten doet precies dat! Het biedt een rijke bewerking van tekst die alle formulieren van media, insluiten en zelfs code ondersteunt.

ClickUp Docs is verbeterd met AI-mogelijkheden en helpt u content te genereren voor meerdere rollen en gebruikssituaties, van gedetailleerde ontwerprichtlijnen tot stap-voor-stap actieplannen voor de lancering van een nieuwe functie. ClickUp AI schrijfassistent geeft ook suggesties om de toon te verbeteren, controleert de content op spelling en vat complexe documenten voor je samen.

Nieuwe ideeën opdoen en content verfijnen verhoogt de algehele productiviteit en creativiteit.

Het is de brug tussen de eenvoud van apps voor het maken van aantekeningen en de complexiteit van tools voor projectmanagement, zodat je documentatie even uitgebreid als toegankelijk is.

ClickUp Mindmaps

Strategiseer, organiseer en verbind ideeën met ClickUp Mindmaps

Ontrafel de complexiteit van uw projecten met ClickUp mindmaps .

Visuele organisatie en strategische planning worden gebruikt om ideeën, Taken en projecten op te splitsen in verteerbare, onderling verbonden componenten.

Of u nu een nieuwe marketingstrategie uitstippelt of mijlpalen voor projecten organiseert, ClickUp Mindmaps biedt de duidelijkheid en richting om uw team vooruit te helpen.

ClickUp prijzen

Free Forever: Gratis

Gratis Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

Ga verder dan gewoon whiteboarden

Algemene whiteboarding tools zoals FigJam en Mural hebben hun plaats, maar waarom zou je genoegen nemen met een beperkte oplossing als je toegang hebt tot een alles-in-één platform om projecten te beheren, taken te organiseren en de creativiteit van je team te stimuleren?

ClickUp biedt alles - whiteboarden, documentatie, taakbeheer en meer - in één krachtige werkruimte.

Het brengt het gemak van FigJam samen met de uitgebreide mogelijkheden van Mural in één flexibele, functierijke software voor werkstroombeheer.

Whiteboard niet alleen, maar revolutioneer teamwerk, één project per keer. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!