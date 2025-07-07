Hoe u een succesvolle marketingroadmap opstelt (met voorbeelden en sjablonen)

Een marketingroadmap is voor een marketingmanager als een recept voor een chef-kok: onmisbaar om de ingrediënten en stappen die nodig zijn voor succes in kaart te brengen.

Bedrijven kunnen marketing succes definiëren aan de hand van zeer uiteenlopende resultaten. Sommige verwachten dat het marketingteam omzetresultaten oplevert of de verkoopafdeling ondersteunt om de omzet of groei te stimuleren.

Een ander bedrijf kijkt misschien naar statistieken zoals websiteverkeer, interacties op sociale media, merkbekendheid, marketinggekwalificeerde leads, enzovoort.

Een marketingstrategie-roadmap overbrugt de kloof tussen ideeën en actie door marketeers te helpen een koers uit te stippelen en de voortgang bij te houden. Het stroomlijnt de manier waarop marketingteams functioneren. Het helpt teamleden te begrijpen waarvoor zij verantwoordelijk zijn in de bredere context.

Gebruik deze gids om een marketingstrategie-roadmap op te stellen die aansluit bij de jaarlijkse strategie en bedrijfsdoelstellingen van uw organisatie.

Wat is een marketingroadmap?

Een marketingroadmap is een visueel overzicht van uw marketingstrategie waarin wordt uiteengezet wat er moet gebeuren, wanneer het moet gebeuren en waarom het belangrijk is. Het bevat campagnetijdlijnen, belangrijke mijlpalen en de specifieke doelen die elk initiatief ondersteunt. Door dagelijkse marketingactiviteiten te koppelen aan bredere bedrijfsdoelstellingen, helpt de roadmap teams om gefocust te blijven, effectief prioriteiten te stellen en synchroon te werken. Het is niet alleen een planningstool, maar ook een gedeelde bron van waarheid die zorgt voor afstemming, verantwoordelijkheid en consistente uitvoering binnen de hele organisatie.

Beschouw het als een tijdlijn om uw marketingdoelen te voltooien. Net als bij elke andere roadmap neemt u een startpunt (startdatum), mijlpalen (projectmijlpalen) en een eindpunt (deadline) op.

Wat het marketingproces betreft, zet u al uw digitale marketinginspanningen uit tegen een vast tijdschema.

Deel deze strategische roadmap vervolgens met uw directieteam, marketingteam en andere belangrijke stakeholders om feedback, draagvlak en advies te krijgen over uw strategische marketinginitiatieven.

Een marketingroadmap maakt de verbinding tussen al uw marketingactiviteiten en de bredere organisatiedoelen en helpt alle belanghebbenden op één lijn te brengen rond een geïntegreerd plan.

Onderdelen van een marketingstrategie-roadmap

Elke marketingroadmap ziet er anders uit, afhankelijk van wie deze opstelt. De marketingmanager stelt een marketingsjabloon op dat is aangepast aan zijn of haar behoeften, met behulp van onderdelen die het beste bij zijn of haar werkstijl passen.

Dat gezegd hebbende, hebben succesvolle marketingroadmaps een aantal gemeenschappelijke kenmerken:

Tijdsbestek: Bevat de startdatum en einddatum om aan te geven wanneer de marketingactiviteiten zullen zijn voltooid; gebruik een tijdschaal zoals dagen, weken, maanden, enz. om uw marketingroadmap concreter te maken

Doelen: Geef meetbare en tijdgebonden bedrijfsdoelen weer in het format van een marketingroadmap om duidelijk te maken wat er bereikt moet worden, samen met de KPI's voor succes

Initiatieven: Biedt strategische richting voor Biedt strategische richting voor projectplanning en benadrukt belangrijke aandachtsgebieden voor uw marketingroadmaps

Schema's: Bieden een visueel overzicht van de roadmap voor de marketingcampagne en de gezamenlijke inspanningen om duidelijk te maken wat er wanneer gebeurt

Activiteiten: Dit zijn taken en Dit zijn taken en deliverables waaraan de marketing- en ontwikkelingsteams moeten werken, zoals landingspagina's, app-lanceringen, persberichten, enz., om aankomende marketingactiviteiten onder de aandacht te brengen

Status: Geeft marketingdoelen, marketinginitiatieven, marketingplannen en meer weer ten opzichte van uw projectroadmap

Hoe stelt u een marketingroadmap op?

Uw marketingroadmap kan verschillende vormen aannemen: een checklist, een contentkalender, een Kanban-bord of een gantt-diagram. Ongeacht het format dat u kiest, volgt het opstellen van een marketingroadmap een vast proces.

Hier volgt een stapsgewijze handleiding om u te helpen bij het opstellen van een uitgebreide marketingstrategie:

Stap 1: Beoordeel de behoefte

Bepaal eerst wat u moet plannen. Vraag uzelf af:

Gebruik ik de roadmap voor een project zoals een enkele blogpost, de lancering van een website, enzovoort?

Ga ik dit gebruiken voor een volwaardige campagne die bestaat uit meerdere taken, activiteiten en deelprojecten?

Gebruik ik dit om mijn jaarlijkse marketingstrategie te organiseren?

Op dit punt moet u ook rekening houden met het volgende:

De algemene bedrijfsdoelstellingen van de organisatie

De belangrijkste doelen waar het marketingteam naartoe werkt

De doelgroep die u met uw marketingstrategie wilt targeten

Stap 2: Denk na over de stappen die nodig zijn

Het is tijd om te brainstormen en de grotere taken op te splitsen in kleinere, beter haalbare delen. Vraag jezelf af:

Welke elementen, principes en taken moet ik in kleinere delen opsplitsen?

Welke stappen zijn nodig om de deliverables te voltooien?

Welke benchmarks moet ik gebruiken om de voortgang bij te houden?

Welke taken vereisen meer coördinatie voor een naadloze uitvoering?

Stap 3: Maak een schatting van de tijdlijnen

De volgende stap is het toevoegen van een tijdlijn aan uw initiatieven.

Gebruik een van de volgende statistieken om een realistische tijdscomponent aan uw doelen toe te voegen:

Een driepuntsraming verwijst naar het gemiddelde van uw optimistische, gemiddelde en pessimistische tijdsinschatting voor het project

Bij bottom-up-schatting moet u tijdsinschattingen opvragen bij de betrokken teams en deze bij elkaar optellen

Analoge schatting betekent dat de duur van een project wordt geschat op basis van de tijd die bij vergelijkbare projecten is gemeten

Parametrische schatting verwijst naar het baseren van een schatting op interne of externe rapporten en gegevens

Stap 4: Breng je projecten en taken in kaart in je favoriete projectmanagementsoftware

Nu is het tijd om je roadmap in praktijk te brengen met behulp van sjablonen of je favoriete tools.

ClickUp-functies die je marketingactiviteiten zullen verbeteren:

ClickUp biedt AI-ondersteuning: Het opstellen en uitwerken van marketingstrategieën en -taken kan tijdrovend zijn. Het opstellen en uitwerken van marketingstrategieën en -taken kan tijdrovend zijn. ClickUp Brain kan u helpen bij het schrijven van snellere, effectievere e-mails, blogs en andere digitale content die deel uitmaken van uw marketingroadmap.

Visualiseer met de Gantt-weergave: Met Met de Gantt-weergave van ClickUp kunt u mijlpalen, deadlines en de relaties tussen taken en mijlpalen in uw marketingroadmap visualiseren, zodat u zeker weet dat er niets over het hoofd wordt gezien.

Samenwerken aan documenten: Met ClickUp Docs kunt u documenten met betrekking tot uw marketingroadmap eenvoudig delen, er samen aan werken en ze integreren in uw werkstroom, zodat elk lid van uw team op één lijn zit.

Doelen stellen: Met Met ClickUp Goals kunt u duidelijke, meetbare targets stellen en automatisch uw voortgang bijhouden, zodat uw roadmap is afgestemd op het behalen van uw einddoelen.

Projectmanagement: Of je nu een eenvoudige contentkalender of een complexe geïntegreerde marketingcampagne opzet, ClickUp biedt je de tools om je projecten en taken effectief in kaart te brengen en je voortgang bij te houden, waardoor de implementatie van je marketingroadmap efficiënter verloopt.

Voordelen van een marketingroadmap

Een marketingroadmap, strategische roadmap of marketingplan maakt het voor uw marketingteam eenvoudiger om te bepalen welke marketingactiviteiten prioriteit moeten krijgen om de marketingdoelen te bereiken, en hoe de voortgang en het succes van taken kunnen worden geëvalueerd.

Andere voordelen van een marketingroadmap zijn onder meer:

Zorgt voor een gemeenschappelijk begrip van marketingdoelen en -activiteiten tussen het management, belanghebbenden en interne teams

Breng in beeld hoe elk marketinginitiatief bijdraagt aan bredere bedrijfsdoelen, zodat uw inspanningen gericht zijn op de juiste statistieken

Biedt een duidelijk overzicht van alle geplande marketingactiviteiten, zoals campagnes, contentcreatie en gebeurtenissen, en geeft een gedetailleerd overzicht van wat er nog te doen is en wanneer

Helpt bij het vaststellen van specifieke marketingdoelen en het in kaart brengen van de stappen om deze te bereiken, zodat u de voortgang effectief kunt meten en aanpassingen kunt doorvoeren

Hierdoor kunnen managers middelen zoals budget, tijd en personeel zo inzetten dat het nog niet te laat is om knelpunten of beperkingen in de beschikbare middelen aan te pakken

Bevat tijdlijnen en mijlpalen voor elke activiteit om deadlines te beheren en het team op schema te houden

Maakt soepele samenwerking tussen teamleden en belanghebbenden mogelijk en bevordert een gedeeld begrip van het marketingplan

Soorten marketingroadmaps

Portfolio-roadmap

Een portfolio-roadmap is handig voor marketingmanagers die meerdere projecten tegelijkertijd beheren. Deze roadmap biedt een totaalweergave van alle initiatieven of projecten en laat zien hoe deze aansluiten bij de strategie en doelen van de organisatie.

Het helpt bij het beheren van middelen voor verschillende projecten, het afstemmen van deadlines en het synchroniseren van alle belanghebbenden.

Blijf bij en optimaliseer de prestaties van je marketingportfolio met ClickUp

Strategische routekaart

Een strategische roadmap is een visuele weergave op hoog niveau van uw marketingstrategie. Deze geeft strategische marketingdoelstellingen weer en belicht de belangrijkste initiatieven die zullen helpen om die doelstellingen te bereiken.

Deze roadmap is uitstekend geschikt om het totaalbeeld en de richting van uw reclame-inspanningen aan belanghebbenden duidelijk te maken.

Roadmap voor marketingactiviteiten

Dit soort roadmap draait volledig om het operationele aspect van uw marketingstrategie. Het beschrijft specifieke taken en activiteiten die uw team zal uitvoeren om de marketingstrategie te realiseren.

Zaken als het aanmaken en promoten van content, socialemediacampagnes, het organiseren van gebeurtenissen, PR, enzovoort, kunnen allemaal worden ingepast in een tijdschema binnen de marketingactiviteitenroadmap.

Roadmap voor productlancering

De roadmap voor productlanceringen is ideaal voor de marketing van nieuwe producten en geeft een overzicht van alle noodzakelijke taken, deadlines en middelen die nodig zijn om een nieuw product of een nieuwe dienst succesvol op de markt te brengen.

Het behandelt alles, van voorlopig marktonderzoek en strategieën voor de positie tot promotiecampagnes en evaluaties na de lancering.

Roadmap voor contentmarketing

Deze roadmap richt zich op het creëren, verspreiden en bijhouden van content die is ontworpen om een specifieke doelgroep aan te trekken en te betrekken. Dit kan onder andere bestaan uit blogposts, video's, e-mailcampagnes en content voor sociale media.

In de contentmarketingroadmap wordt doorgaans ook aangegeven wie de content gaat maken, wanneer deze wordt gepubliceerd en via welke kanalen deze wordt verdeeld.

Een voorbeeld van een roadmap voor contentmarketingactiviteiten, gemaakt in ClickUp

SEO-marketingroadmap

Een SEO-marketingroadmap geeft een overzicht van de strategieën en taken om de zichtbaarheid van een website in de zoekresultaten van zoekmachines te verbeteren. Dit kan onder meer bestaan uit zoekwoordonderzoek, on-page en off-page optimalisaties, strategieën voor linkbuilding en het bijhouden van statistieken om de prestaties te evalueren.

Deze roadmap zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit wat betreft SEO-prioriteiten en -doelen.

Nu je enkele voorbeelden van marketingroadmaps hebt gezien, gaan we kijken hoe je je eigen roadmaps kunt maken.

Sjablonen voor marketingroadmaps

Marketing kan vaak een complexe reis lijken. Gelukkig zijn er sjablonen die het minder intimiderend maken. Deze kant-en-klare lay-outs dienen als een routekaart om uw marketingtraject uit te stippelen en bieden een duidelijk pad naar uw doelen.

ClickUp-sjabloon voor een marketingroadmap

Downloaden van dit sjabloon Behaal moeiteloos marketingsucces met de ClickUp-sjabloon voor marketingplannen

De sjabloon voor een marketingroadmap is ontworpen om je te helpen bij het plannen, bijhouden en optimaliseren van je marketingcampagnes, allemaal op één plek.

Gebruik verschillende aangepaste attributen, zoals Kwartaal, Taaktype, Impact, Voortgang, Percentage voltooid en meer, om belangrijke projectinformatie op te slaan en de voortgang en resultaten eenvoudig te visualiseren. Markeer de taakstatus, zoals Geannuleerd, Voltooid, In uitvoering, Input nodig en Gepland, om de huidige actieve taken in het project bij te houden

Downloaden van dit sjabloon Gebruik de sjabloon voor een strategisch marketingplan van ClickUp om haalbare doelstellingen voor je team te plannen

Met een sjabloon voor een strategisch marketingplan kunt u snel en eenvoudig een effectief plan opstellen en uitvoeren.

Categoriseer en voeg kenmerken toe, zoals Kanaal, OKR-type en Kwartaal, om uw taken te beheren en uw voortgang eenvoudig te visualiseren. De OKR-weergave helpt u de voortgang ten opzichte van uw Key Performance Indicators (KPI's) bij te houden.

ClickUp-sjabloon voor een contentmarketingroadmap

Downloaden dit sjabloon Til je contentplanning naar een hoger niveau met de sjabloon voor contentmarketingplannen van ClickUp

De sjabloon voor een contentmarketingplan helpt je bij het organiseren en plannen van je contentmarketingcampagnes.

Maak gebruik van verschillende aangepaste velden, zoals Kanalen, Maand, Publicatiedatum, Contentpijler, Oriëntatie en meer, om essentiële informatie over uw contentmarketingplan op te slaan en gegevens eenvoudig te visualiseren. Verbeter het bijhouden van uw contentmarketingplan met tijdsregistratie, tags, afhankelijkheidswaarschuwingen en meer.

Voor wie is een marketingroadmap bedoeld?

Marketingroadmaps zijn niet alleen bedoeld voor marketingmanagers of leidinggevenden. In werkelijkheid kan elke professional die betrokken is bij de rol van het bedenken van strategieën, het plannen, uitvoeren of evalueren van marketingcampagnes baat hebben bij het gebruik van een marketingroadmap. Hier volgt een nadere toelichting:

Marketingmanagers: Dit is de meest gebruikelijke gebruiker van een marketingroadmap. Managers kunnen de roadmap gebruiken om doelen te stellen, tijdlijnen bij te houden, middelen toe te wijzen en de huidige voortgang door te geven aan belanghebbenden

Contentmakers: Schrijvers, grafisch ontwerpers en videomakers kunnen de marketingroadmap gebruiken om hun werk af te stemmen op het bredere marketingplan, zodat hun creatieve inspanningen de vastgestelde doelen ondersteunen

Socialemediamanagers: Deze rol omvat het coördineren van verschillende campagnes op meerdere platforms. Een marketingroadmap kan deze professionals helpen bij het plannen van content, het bijhouden van de betrokkenheid en het meten van het succes van diverse campagnes

SEO-specialisten: Zij kunnen een roadmap gebruiken om hun zoekwoordstrategieën uit te stippelen, Zij kunnen een roadmap gebruiken om hun zoekwoordstrategieën uit te stippelen, SEO-doelen bij te houden en de groei in de zoekresultaten van de website in de loop van de tijd te presenteren

PR-professionals: Een marketingroadmap kan PR-professionals helpen bij het plannen van persberichten en het bijhouden van media-outreach

Productmanagers: Voor wie op het punt staat een nieuw product of een nieuwe functie te lanceren, kan een marketingroadmap van cruciaal belang zijn om alle bij de lancering betrokken teams op één lijn te brengen en de Taaken in de aanloop daarnaartoe bij te houden.

Verkoopteams: Verkoopmedewerkers kunnen marketingroadmaps gebruiken om inzicht te krijgen in wanneer er nieuwe leads uit marketingcampagnes worden verwacht, waardoor ze beter prospects kunnen benaderen en leads kunnen opvolgen

In wezen kan een goed gestructureerde marketingroadmap de operationele procedures stroomlijnen en de productiviteit verhogen voor alle rollen die gekoppeld zijn aan de marketinginspanningen van een bedrijf.

Begin met plannen met marketingroadmaps

De meeste marketingteams zitten tot over hun oren in het werk en moeten meerdere projecten tegelijkertijd afhandelen. Een marketingroadmap neemt een groot deel van die kopzorgen weg.

Of u nu een portfolio-roadmap gebruikt om meerdere projecten in de gaten te houden, productmarketing-roadmaps voor productlanceringen of afzonderlijke campagne-roadmaps voor elk van uw marketingcampagnes, ze kunnen allemaal meer structuur aanbrengen in uw marketingplanningsproces.

Als je niet zeker weet hoe en waar je moet beginnen, probeer dan gratis sjablonen voor marketingplannen en optimaliseer je marketingprojecten – vanaf het allereerste begin.

Een marketinginitiatief moet gebruikmaken van de sterke punten van multifunctionele teams en de KPI's voor marketingsucces behalen.

Meld u vandaag nog aan en ontdek het zelf!